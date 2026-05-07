La pasta térmica es un compuesto termoconductor que se coloca entre la CPU y el disipador, rellenando los huecos microscópicos para mejorar la transferencia de calor. Con el tiempo, esta pasta se degrada, se seca y pierde su eficacia, lo que provoca temperaturas más elevadas y posible limitación térmica. Cuando la CPU se calienta más de lo normal, notarás una disminución del rendimiento, inestabilidad del sistema o incluso apagones inesperados al realizar tareas exigentes.

Es fundamental saber cómo eliminar la pasta térmica de las superficies de la CPU antes de volver a aplicar pasta nueva. La pasta vieja y degradada crea una barrera aislante en lugar de conducir el calor de forma eficaz.

Tanto si vas a cambiar el sistema de refrigeración, como si estás solucionando problemas de sobrecalentamiento o realizando un mantenimiento rutinario, Una eliminación adecuada de la pasta térmica garantiza un contacto óptimo entre la CPU y el disipador térmico. El proceso de limpieza requiere materiales específicos y una técnica cuidadosa para evitar dañar los componentes delicados, pero resulta sencillo una vez que se comprenden los pasos a seguir.

Cómo limpiar la pasta térmica de la CPU

Para limpiar la pasta térmica de una CPU hay que eliminar con cuidado el compuesto antiguo utilizando alcohol isopropílico y materiales que no suelten pelusa. El proceso comienza apagando completamente el sistema, retirando el disipador de la CPU y raspando con cuidado los residuos más gruesos. A continuación, se debe aplicar alcohol isopropílico de alta concentración (90 % o más) sobre paños de microfibra o bastoncillos de algodón para disolver y eliminar los restos de pasta que queden tanto en la superficie de la CPU como en la base del disipador.

Es necesario eliminar la pasta térmica antigua porque se seca con el tiempo, lo que reduce la conductividad térmica y crea bolsas de aire que retienen el calor. La pasta degradada puede formar costras, desprenderse de las superficies o convertirse en una barrera espesa e ineficaz. Cuando aprendes a limpiar correctamente la pasta térmica de los componentes de la CPU, recuperas una superficie lisa y limpia que permite que la pasta nueva entre en contacto directo tanto con el procesador como con el disipador térmico.

El método de limpieza a base de alcohol es el enfoque más seguro y eficaz para retirar la pasta térmica. Alcohol isopropílico Se evapora rápidamente sin dejar residuos, no conduce la electricidad y disuelve eficazmente los compuestos a base de silicona y metales. Una limpieza adecuada permite conseguir una superficie lisa como un espejo en ambos componentes, lo que garantiza que la nueva pasta térmica se extienda de manera uniforme y maximice la transferencia de calor. Este paso de preparación influye directamente en el rendimiento de refrigeración del sistema y en la vida útil de la CPU.

Lo que necesitarás para retirar la pasta térmica

Antes de empezar, reúne estos materiales imprescindibles para eliminar la pasta térmica de forma segura y eficaz:

Alcohol isopropílico (90 % o más) – Las concentraciones más bajas contienen más agua y tardan más en evaporarse.

– Las concentraciones más bajas contienen más agua y tardan más en evaporarse. Paños de microfibra o filtros de café – Opciones que no dejan pelusa y no rayan las superficies delicadas.

– Opciones que no dejan pelusa y no rayan las superficies delicadas. Bastoncillos de algodón – ideal para llegar a las zonas de difícil acceso alrededor del chip de la CPU y los soportes del disipador.

– ideal para llegar a las zonas de difícil acceso alrededor del chip de la CPU y los soportes del disipador. Rascador de plástico o metal (una tarjeta de crédito vieja funciona bien): ayuda a eliminar el exceso de pasta sin dañar los componentes.

(una tarjeta de crédito vieja funciona bien): ayuda a eliminar el exceso de pasta sin dañar los componentes. Guantes desechables (opcional, pero recomendable): evita que la grasa de la piel contamine las superficies y protege tus manos de la exposición al alcohol.

Cómo limpiar la pasta térmica de la CPU paso a paso

Sigue estos pasos con atención para eliminar la pasta térmica antigua y preparar la CPU para una nueva aplicación.

Paso 1: Apaga el dispositivo y retira el disipador térmico

Apaga completamente el ordenador y desconecta el cable de alimentación de la toma de corriente —no basta con apagar el botón de encendido, hay que desconectarlo físicamente—. De este modo se elimina cualquier riesgo de descarga eléctrica o cortocircuito mientras se trabaja con los componentes. Retira el panel lateral de la carcasa para acceder a la placa base y al disipador de la CPU.

Desconecta el cable de alimentación del disipador del conector de la placa base y, a continuación, desatornilla o desengancha con cuidado el mecanismo de fijación. Algunos disipadores utilizan tornillos con resorte que deben desatornillarse en cruz (afloja cada tornillo parcialmente antes de sacarlo por completo). Gira suavemente el refrigerador Si cuesta de quitar, es posible que la pasta antigua haya creado un efecto de succión. Nunca tire de ella con fuerza, ya que podría dañar las patillas de la CPU (en sistemas AMD) o doblar el zócalo (en sistemas Intel).

Paso 2: Retira la pasta térmica antigua

Empieza utilizando una espátula de plástico o una tarjeta de crédito vieja para retira con cuidado el volumen de la pasta térmica seca tanto de la superficie de la CPU como de la base del disipador. Sujeta el rascador en un ángulo ligero y aplica una presión suave: no se trata de rayar nada, sino solo de retirar la capa gruesa. Esto evita que la pasta se extienda por todas partes cuando empieces a usar alcohol.

Aplica alcohol isopropílico directamente sobre un bastoncillo de algodón o un paño de microfibra (nunca lo viertas directamente sobre la CPU). Limpia la superficie en una sola dirección, cambiando a una parte limpia del paño con cada pasada. El alcohol disuelve los restos de pasta que queden, lo que facilita su eliminación. En el caso de las manchas más rebeldes, deja que un paño empapado en alcohol repose sobre la zona durante 10-15 segundos antes de limpiarla.

Importante: Si anteriormente has utilizado pasta térmica de metal líquido, no la mezcles con un limpiador a base de alcohol común. El metal líquido requiere procedimientos de eliminación específicos y productos de limpieza distintos.

Paso 3: Revisar y limpiar a fondo

Una vez realizada la limpieza inicial, Examine ambas superficies con buena iluminación – Obsérvalos desde diferentes ángulos para detectar cualquier residuo que haya quedado. El chip de la CPU y la base del disipador deben estar completamente limpios, sin decoloraciones, rayas ni restos de pasta antigua. Incluso los residuos microscópicos pueden reducir la eficiencia de la transferencia térmica.

Si observas residuos difíciles de eliminar, repite el proceso de limpieza con alcohol utilizando un paño o un bastoncillo limpio. Algunas pastas térmicas, sobre todo las más antiguas o de menor calidad, dejan una fina capa que requiere varias pasadas de limpieza. El objetivo es conseguir una superficie perfectamente lisa y seca, como recién salida de fábrica. Cuando estés satisfecho, deja que ambos componentes se sequen al aire durante 2 o 3 minutos, aunque el alcohol isopropílico de alta concentración se evapora casi al instante.

Paso 4: Aplicar pasta térmica nueva

Coloca ununa cantidad del tamaño de un guisante de pasta térmica directamente en el centro del chip de la CPU, en una zona de unos 3-4 mm de diámetro. Este es el método de aplicación más fiable, ya que la presión de montaje del disipador extiende la pasta de forma natural por toda la superficie. El «método del guisante» evita la formación de burbujas de aire y garantiza una cobertura uniforme sin utilizar una cantidad excesiva de pasta.

Otros métodos consisten en trazar un punto del tamaño de un grano de arroz o una pequeña línea vertical, pero estos funcionan mejor con troqueles más pequeños. Nunca extiendas la pasta térmica a mano con una tarjeta o una espátula, ya que esto genera burbujas de aire y un grosor irregular. Es importante utilizar la cantidad adecuada, ya que si se aplica muy poca pasta quedarán huecos en la cobertura, mientras que un exceso puede desbordarse por los bordes de la CPU y reducir la eficacia de la refrigeración. Si se hace correctamente, verás una capa fina y uniforme tras montar el disipador.

The Corsair XTM70representa unsolución térmica de alto rendimiento Diseñada para los entusiastas que exigen la máxima transferencia de calor. Esta pasta de gama ultraalta ofrece una conductividad térmica excepcional, lo que la hace ideal para sistemas overclockeados y procesadores con un TDP elevado que generan importantes cargas térmicas. El compuesto mantiene su consistencia en rangos de temperatura extremos sin derramarse ni degradarse.

He probado el XTM70 en varios equipos de gama alta en los que el la mejor CPU para juegos los componentes estaban llegando al límite térmico bajo cargas continuas. La pasta’s baja resistencia térmica Ofrece un margen térmico notablemente superior al de los compuestos de serie, lo que suele reducir las temperaturas en carga entre 3 y 5 °C en situaciones reales de juego. Su mayor durabilidad hace que no sea necesario volver a aplicarlo con tanta frecuencia como las alternativas más económicas.

Para los constructores que montan un ordenador potente para videojuegos que tengan pensado sacar el máximo partido a su hardware, los XTM70 ofrece el margen de rendimiento térmico necesario para overclockings prolongados. El aplicador incluido facilita la aplicación precisa de una cantidad del tamaño de un guisante, y la jeringa de 3 gramos contiene suficiente pasta para varias aplicaciones.

ARCTIC MX-6ofrecemáximo rendimiento gracias a su avanzada fórmula de micropartículas de carbono, al tiempo que mantiene una composición no conductora y no metálica. Esto significa que, incluso si se aplica accidentalmente una cantidad excesiva y se derrama sobre los componentes circundantes, no hay riesgo de cortocircuitos. La consistencia de la pasta facilita su aplicación a quienes montan un equipo por primera vez, al tiempo que ofrece un rendimiento térmico que rivaliza con el de los compuestos de gama alta.

The MX-6 destaca especialmente en sistemas que utilizan las mejores configuraciones de refrigeración de la CPU, donde la presión de contacto constante ayuda a que el compuesto se extienda de forma óptima. Su mayor vida útil (diseñado para durar hasta 8 años) lo hace ideal para usuarios que desean instalarlo una vez y olvidarse del mantenimiento durante años. Las mejoras en la conductividad térmica con respecto a los modelos anteriores MX Las diferencias entre generaciones son evidentes en el software de control de temperatura.

Cuando actualicé el equipo para juegos de un amigo que sufría limitaciones térmicas, al cambiar la pasta térmica original, que se había secado, por MX-6 redujo las temperaturas en reposo en 8 °C y las temperaturas bajo carga en 12 °C. Para los ensambladores que se preocupan por saber cuál es una buena temperatura de la CPU y buscan una gestión térmica fiable y duradera, esta pasta ofrece una excelente relación calidad-precio. El tubo de 4 gramos es suficiente para unas 15 aplicaciones.

ARCTIC MX-4 se ha ganado su reputación como un pasta de alto rendimiento con una relación calidad-precio excepcional. Este compuesto lleva años siendo uno de los favoritos entre los ensambladores de ordenadores, ya que ofrece de forma constante temperaturas que se sitúan entre 1 y 2 °C por debajo de las alternativas más caras, a pesar de tener un precio considerablemente más bajo. Su fórmula sin metales y no conductora resulta especialmente tranquilizadora para los principiantes que temen cometer errores al aplicarlo.

La consistencia de la pasta ofrece el equilibrio perfecto – lo suficientemente grueso que se mantenga en el lugar donde se aplica, pero que sea lo suficientemente fluido como para extenderse uniformemente bajo una presión de montaje más baja. He utilizado MX-4 Lo hemos probado en decenas de configuraciones, desde sistemas de gaming económicos hasta estaciones de trabajo, y nunca nos ha decepcionado. Este compuesto no requiere un periodo de curado, lo que significa que obtendrás un rendimiento térmico óptimo inmediatamente después de su instalación.

Para aquellos usuarios que se preguntan cuánta pasta térmica deben aplicar en sus propias CPU, MX-4«Su naturaleza flexible hace que las ligeras variaciones en la cantidad (dentro de lo razonable) no afecten de forma significativa al rendimiento. Su Vida útil estimada de 8 años te garantiza que no tendrás que volver a aplicarla en mucho tiempo, incluso si controlas la temperatura de la CPU con regularidad para asegurarte de que no se caliente demasiado. La jeringa de 4 gramos contiene suficiente pasta para varias instalaciones y reaplicaciones en la CPU.

Paso 5: Vuelve a colocar el disipador térmico

Alinea con cuidado el disipador térmico sobre la CPU, asegurándote de que los soportes de montaje o los tornillos coincidan con los orificios de la placa base. Baja la nevera en línea recta sobre la CPU sin inclinarlo ni deslizarlo; cualquier movimiento lateral tras el contacto puede provocar la formación de burbujas de aire en la pasta térmica. Una vez colocado, mantén el disipador firme mientras fijas el mecanismo de montaje.

Apriete los tornillos de fijación en un diseño de cruz o estrella (en las esquinas opuestas, alternando) en lugar de dar vueltas en círculo. Esto garantiza una distribución uniforme de la presión sobre el chip de la CPU, lo cual es fundamental para una correcta aplicación de la pasta térmica y una transferencia de calor óptima. No aprietes en exceso: detente cuando notes una resistencia firme, ya que una fuerza excesiva puede agrietar el chip de la CPU o dañar el zócalo. Vuelve a conectar el cable de alimentación del disipador al conector correspondiente de la placa base.

Paso 6: Volver a montar y probar

Vuelve a colocar el panel lateral del ordenador y vuelve a conectar todos los cables que hayas desconectado durante el desmontaje. Comprueba todo dos veces – el cable de alimentación del refrigerador, los ventiladores de la carcasa y cualquier componente que hayas tenido que mover para acceder a la zona de la CPU. Conecta el cable de alimentación y enciende el sistema.

Accede a la BIOS/UEFI para comprobar inmediatamente las temperaturas de la CPU: las temperaturas en reposo deberían ser notablemente más bajas que antes de la limpieza. Instala un programa de monitorización como HWiNFO, Core Temp o la utilidad del fabricante de tu placa base para controlar las temperaturas bajo carga. Aplicación correcta de la pasta térmica muestra resultados inmediatos: las temperaturas en reposo suelen situarse entre 10 y 20 °C por encima de la temperatura ambiente, mientras que las temperaturas bajo carga se mantienen muy por debajo de los umbrales de limitación térmica (normalmente entre 85 y 95 °C, dependiendo del modelo de CPU).

Realiza una prueba de estrés durante 10-15 minutos para comprobar el rendimiento de la refrigeración bajo una carga sostenida. Si las temperaturas son adecuadas y se mantienen estables, habrás completado con éxito el proceso de limpieza y reaplicación de la pasta térmica.

Mantén tu CPU a una temperatura adecuada

Saber cómo eliminar la pasta térmica de las superficies de la CPU es un competencia básica en mantenimiento que influye directamente en la durabilidad y el rendimiento de tu sistema. El proceso requiere muy pocas herramientas —solo alcohol isopropílico, materiales que no dejen pelusa y una técnica cuidadosa—, pero las ventajas térmicas son considerables. Una limpieza periódica y la renovación de la aplicación cada 2 o 3 años evitan la reducción de rendimiento por sobrecalentamiento, prolongan la vida útil de los componentes y mantienen un rendimiento óptimo para jugar.

Recuerda los pasos clave: apaga completamente el equipo, retira el disipador con cuidado, utiliza alcohol para disolver la pasta antigua, inspecciona minuciosamente las superficies, aplica una cantidad del tamaño de un guisante de pasta nueva y vuelve a colocar el disipador ejerciendo una presión uniforme. Estos pasos básicos garantizan una transferencia de calor adecuada entre el procesador y el sistema de refrigeración.

Para obtener los mejores resultados en la gestión térmica, combina tu CPU recién limpiada con componentes de calidad. Elegir la mejor CPU para tu equipo garantiza que tus esfuerzos de refrigeración te proporcionen el máximo rendimiento. Tanto si estás montando un nuevo sistema como si estás manteniendo tu equipo actual, una aplicación adecuada de la pasta térmica mantendrá tu hardware funcionando a pleno rendimiento durante años.

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