Cómo configurar dos monitores para disfrutar de una experiencia de juego fluida y una mayor productividad

Añadir un segundo monitor duplica tu espacio de trabajo y hace que los videojuegos, el streaming y las tareas cotidianas se desarrollen con mayor fluidez. Llevo años utilizando dos monitores y, en los siguientes apartados, te explicaré cómo configurarlos para que puedas disfrutar de una mejora similar.

Cómo configurar dos monitores

Antes de comprar el hardware, comprueba que tu ordenador de sobremesa o portátil admita dos pantallas. La mayoría de las tarjetas gráficas modernas o los chips integrados cuentan con al menos dos salidas de vídeo, pero es posible que los equipos más antiguos necesiten una tarjeta actualizada. A continuación, comprueba los puertos de tu ordenador y de los monitores. Interfaz multimedia de alta definición and DisplayPort transmiten tanto vídeo como audio; USB-C and Thunderbolt a menudo alimentan monitores portátiles, mientras que VGA and DVI son opciones más antiguas. Elige cables que se adapten a los puertos y asegúrate de que sean lo suficientemente largos para la disposición de tu escritorio.

Para conectar los monitores, apaga el ordenador y conecta los cables de vídeo al PC y a los monitores. Enciende cada pantalla y, a continuación, enciende el PC. En la mayoría de los casos, el sistema detectará ambas pantallas. Si no es así, comprueba que la fuente de entrada de cada monitor coincida con el cable que has utilizado y verifica que las conexiones estén bien fijadas. Es posible que las pantallas portátiles que se alimentan a través de USB no necesiten un cable de alimentación independiente.

On Windows, abrirConfiguración → Pantalla, haz clic enIdentificar para ver qué monitor es cuál, y arrastra los iconos de pantalla para que coincidan con tu configuración física. Selecciona Amplía estas pantallas para ampliar el escritorio a ambas pantallas o Duplicado si quieres que la visualización sea la misma en todos los monitores. Aquí también puedes modificar la resolución y los ajustes de escalado. En macOS, ve aConfiguración del sistema → Pantallas, seleccionaOrganizar, y arrastra los monitores hasta su posición. Puedes duplicar las pantallas o ampliar el escritorio, así como ajustar la resolución y el brillo.

Cómo configurar dos monitores para retransmitir juegos de PC con Steam Link

Los monitores duales son perfectos para jugar y hacer streaming. Steam Linkte permitetransmitir juegos desde tu PC para juegos a otro dispositivo, como un portátil, un teléfono o una tableta. Cuando juego, suelo tener el juego en un monitor y abrir el chat, las guías o la supervisión del sistema en la segunda pantalla. Para empezar con mediante Steam Link, asegúrate de que el Cliente de Steam si se está ejecutando en tu ordenador, instala el Aplicación Steam Link en el dispositivo al que quieras transmitir. Inicia sesión con tu Cuenta de Steam y sigue las instrucciones de emparejamiento. Steam comprobará tu red local y te sugerirá el mejor modo de conexión.

A conexión Ethernet por cable ofrece la latencia más baja, pero es muy Wi-Fi (preferiblemente a 5 GHz) también funciona. Steam Link utiliza un protocolo eficiente para transmitir vídeo y audio en tiempo real, y puedes conectar un mando a través de Bluetoothpor comodidad.

Jugar en streaming mientras se utilizan dos monitores puede aumentar la productividad. La segunda pantalla mantiene el escritorio ordenado y facilita la multitarea. Para configuraciones móviles o viajes, plantéate utilizar una pantalla portátil como la ZenScreen Duo, que cuenta con dos pantallas en un diseño desplegable y es compatible tanto con USB-C and Mini HDMI. Es una forma muy práctica de disfrutar de la productividad de dos pantallas en una cafetería o en una LAN party.

Cómo elegir monitores y equipos para jugar con dos monitores

Para elegir los monitores adecuados hay que encontrar el equilibrio entre precio, tamaño y rendimiento. Un par de monitores de 27 pulgadas con resolución 1440p ofrece imágenes nítidas y mucho espacio. Las altas frecuencias de actualización (120-180 Hz) y los tiempos de respuesta rápidos reducen el desenfoque de movimiento durante las partidas más intensas. Los soportes ajustables te ayudan a encontrar un ángulo de visión cómodo. Nuestras selecciones de los los mejores monitores de Asus and los mejores monitores Dell modelos destacados como el ASUS ROG Strix XG27ACS y el Dell S2725DS, que cuentan con altas frecuencias de actualización, múltiples puertos y soportes ajustables.

Cuando aprendas a configurar dos monitores, verás que no es necesario que sean idénticos. Empecé con una pantalla de 24 pulgadas y 1080p junto con un monitor de 27 pulgadas y 1440p. Funcionaba, pero arrastrar ventanas entre ellas resultaba incómodo porque los tamaños y las resoluciones eran diferentes. Al cambiar a dos pantallas de 27 pulgadas iguales, la gestión de ventanas se hizo más fluida. Si tu presupuesto es ajustado o viajas con frecuencia, las pantallas portátiles como la ZenScreen Duo se despliegan para ofrecer dos pantallas sin ocupar mucho espacio.

Optimización de la configuración de red y de streaming para el juego remoto

Es fundamental contar con una buena conexión a Internet para jugar en streaming con Steam Link. Es importante comprender Cómo configurar dos monitores También implica asegurarse de que tu red esté a la altura. Aquí tienes algunos consejos para evitar los retrasos:

Utiliza conexiones por cable : Ethernet reduce la latencia y la fluctuación de señal en comparación con el Wi-Fi. Si tienes que usar una conexión inalámbrica, conéctate a una red de 5 GHz y mantén el dispositivo cerca del router.

: Ethernet reduce la latencia y la fluctuación de señal en comparación con el Wi-Fi. Si tienes que usar una conexión inalámbrica, conéctate a una red de 5 GHz y mantén el dispositivo cerca del router. Limitar el tráfico de red : La reproducción de vídeos en streaming o las descargas de archivos pesados en la misma red pueden provocar interrupciones. Pausa otras descargas o da prioridad a tu dispositivo de juego en la configuración del router.

: La reproducción de vídeos en streaming o las descargas de archivos pesados en la misma red pueden provocar interrupciones. Pausa otras descargas o da prioridad a tu dispositivo de juego en la configuración del router. Ajustar la calidad de la transmisión y la codificación: En la configuración de Steam Link, reduce la resolución o la velocidad de fotogramas si notas retrasos y activa la codificación por hardware para que tu GPU se encargue de la transmisión de vídeo. Una transmisión a 1080p y 60 fps suele funcionar bien en la mayoría de las redes.

Estos ajustes te ayudarán a que tus juegos de Steam transmitidos se sientan más fluidos y con mejor respuesta. Además, un segundo monitor te permite controlar más fácilmente los indicadores de rendimiento o chatear sin interrumpir la partida.

Solución de problemas con dos monitores

Al resolver problemas Cómo configurar dos monitores, la mayoría de los problemas tienen soluciones sencillas:

Pantalla en blanco : Asegúrate de que el monitor esté encendido y configurado en la entrada correcta. Intenta volver a conectar el cable o prueba con otro puerto.

: Asegúrate de que el monitor esté encendido y configurado en la entrada correcta. Intenta volver a conectar el cable o prueba con otro puerto. Resolución o escala incorrectas : Ajusta la configuración de pantalla en Windows o macOS para que coincida con la resolución nativa del monitor.

: Ajusta la configuración de pantalla en Windows o macOS para que coincida con la resolución nativa del monitor. Movimiento impredecible del ratón : Configura correctamente tus monitores en los ajustes de pantalla para que el cursor se desplace con naturalidad entre ellas.

: Configura correctamente tus monitores en los ajustes de pantalla para que el cursor se desplace con naturalidad entre ellas. No se ha detectado el segundo monitor : Utiliza elDetectar en Windows o volver a conectar los cables en macOS. Reiniciar los dispositivos suele resolver los problemas de detección.

: Utiliza elDetectar en Windows o volver a conectar los cables en macOS. Reiniciar los dispositivos suele resolver los problemas de detección. Equipo de streaming: Cambia a una conexión Ethernet por cable, reduce la calidad de la transmisión y cierra otras aplicaciones que consuman mucho ancho de banda.

Cómo sacar partido a los monitores duales para el trabajo, la creatividad y el aprendizaje

Los monitores duales no sirven solo para jugar. Cuando escribo o programo, tengo la documentación en una pantalla y el proyecto en la otra, lo que me ahorra el tiempo que, de otro modo, dedicaría a cambiar de ventana. Los editores de vídeo y los artistas digitales se benefician de poder previsualizar su trabajo en una pantalla mientras editan en la otra. Los profesores y los alumnos pueden tener las videollamadas en una pantalla y los apuntes en la otra. Nuestro Artículo sobre ZenScreen Duo señala que los monitores portátiles de doble pantalla permiten disfrutar de esta productividad en cualquier lugar. Una vez que empiezas a usar dos pantallas, es difícil volver atrás.

Mejora tu equipo y descubre nuevas posibilidades

Aprender a configurar dos monitores es más fácil de lo que parece. Comprueba que tu PC admita varias pantallas, elige los cables adecuados, conecta y enciende todo, y luego configura las pantallas en los ajustes del sistema. Una vez que tengas el hardware listo, podrás transmitir juegos a través de Steam Link en una pantalla mientras navegas o chateas en la otra.

Para aprovechar al máximo tu potencial como jugador, te recomendamos que recargues tu monedero de Steam con una Tarjeta regalo de Steam de Eneba. Nuestras tarjetas digitales te permiten comprar juegos, contenido descargable y artículos del juego. Visita nuestra tienda para elegir una tarjeta y empezar a descubrir nuevos títulos en tu configuración de doble monitor.

Preguntas frecuentes

¿Cómo conecto dos monitores a mi ordenador?

Para conectar dos monitores al ordenador, enchufa el cable de vídeo de cada monitor en un puerto compatible del ordenador mientras este está apagado; a continuación, enciende los monitores y el ordenador. La mayoría de los sistemas operativos detectan las pantallas automáticamente; si no es así, abre la configuración de pantalla y haz clic en Detectar. Asegúrate de que la fuente de entrada de cada monitor coincida con el cable utilizado.

¿Qué cables necesito para una configuración con dos monitores?

Los cables que necesitas para una configuración con dos monitores son HDMI o DisplayPort para la mayoría de los monitores modernos, USB-C o Thunderbolt para pantallas portátiles o más recientes, y VGA o DVI para equipos más antiguos. Elige el cable adecuado para los puertos de tu ordenador y del monitor, utilizando adaptadores si es necesario.

¿Puedo utilizar diferentes modelos de monitor a la vez?

Sí, puedes utilizar diferentes modelos de monitor a la vez, pero mezclar tamaños o resoluciones puede hacer que las ventanas se vean desalineadas al arrastrarlas de una pantalla a otra. Utilizar la misma resolución y el mismo tamaño garantiza una experiencia más fluida.

¿Cómo puedo reorganizar mis pantallas en Windows?

Para reorganizar tus pantallas en Windows, ve a Configuración → Pantalla, haz clic enIdentificar para ver qué monitor es cuál y, a continuación, arrastra los iconos de pantalla para que coincidan con su disposición física. Selecciona Ampliar or Duplicado dependiendo de si quieres ampliar o duplicar tu escritorio.

¿Por qué no se detecta mi segundo monitor?

La razón por la que no se detecta tu segundo monitor es que el ordenador no lo reconoce o que el cable está suelto. Comprueba la alimentación y la configuración de entrada, utiliza el Detectar en Windows, o vuelve a conectar los cables y reinicia los dispositivos.