So richten Sie zwei Monitore für nahtloses Gaming und optimale Produktivität ein

Durch den Anschluss eines zweiten Monitors verdoppelt sich Ihre Arbeitsfläche, und Gaming, Streaming sowie alltägliche Aufgaben laufen flüssiger ab. Ich nutze seit Jahren zwei Monitore, und in den folgenden Abschnitten werde ich Ihnen erklären, wie Sie zwei Monitore einrichten, damit auch Sie von einem ähnlichen Upgrade profitieren können.

So richten Sie zwei Monitore ein

Bevor Sie Hardware kaufen, sollten Sie sich vergewissern, dass Ihr PC oder Laptop zwei Bildschirme unterstützen kann. Die meisten modernen Grafikkarten oder integrierten Chips verfügen über mindestens zwei Videoausgänge, bei älteren Geräten ist jedoch möglicherweise eine neue Grafikkarte erforderlich. Überprüfen Sie anschließend die Anschlüsse an Ihrem PC und Ihren Monitoren. High-Definition Multimedia Interface and DisplayPort sowohl Video als auch Audio übertragen; USB-C and Thunderbolt versorgen häufig tragbare Monitore mit Strom, während VGA and DVI sind ältere Modelle. Wählen Sie Kabel, die zu den Anschlüssen passen, und achten Sie darauf, dass sie lang genug für Ihre Schreibtischanordnung sind.

Um Ihre Monitore anzuschließen, fahren Sie Ihren Computer herunter und schließen Sie die Videokabel an Ihren PC und die Monitore an. Schalten Sie zunächst jeden Monitor ein und anschließend den PC. In den meisten Fällen erkennt das System beide Bildschirme. Ist dies nicht der Fall, überprüfen Sie, ob die Eingangsquelle jedes Monitors mit dem verwendeten Kabel übereinstimmt, und vergewissern Sie sich, dass die Anschlüsse fest sitzen. Tragbare Monitore, die über USB mit Strom versorgt werden, benötigen unter Umständen kein separates Netzkabel.

On Windows, öffnenEinstellungen → Anzeige, klicken Sie aufIdentifizieren um zu sehen, welcher Monitor welcher ist, und ziehe die Bildschirmsymbole so, dass sie deiner tatsächlichen Konfiguration entsprechen. Wähle Diese Anzeigen erweitern um Ihren Desktop auf beide Bildschirme zu erweitern oder Duplikat wenn Sie auf jedem Monitor dieselbe Ansicht wünschen. Hier können Sie auch die Einstellungen für Auflösung und Skalierung ändern. Auf macOS, gehe zuSystemeinstellungen → Anzeigen, wählen SieAnordnenund ziehen Sie die Monitore an die gewünschte Stelle. Sie können die Bildschirme spiegeln oder den Desktop erweitern sowie Auflösung und Helligkeit anpassen.

So richten Sie zwei Monitore für das Streamen von PC-Spielen mit Steam Link ein

Zwei Monitore eignen sich perfekt zum Zocken und Streamen. Steam Linkermöglicht es dirSpiele streamen von deinem Gaming-PC auf ein anderes Gerät, wie zum Beispiel einen Laptop, ein Smartphone oder ein Tablet. Wenn ich spiele, lasse ich das Spiel oft auf einem Monitor laufen und öffne den Chat, Anleitungen oder die Systemüberwachung auf dem zweiten Bildschirm. Um loszulegen mit mit Steam Link, stellen Sie sicher, dass die Steam-Client auf Ihrem Host-PC läuft, installieren Sie das Steam Link-App auf dem Gerät, auf das Sie streamen möchten. Melden Sie sich mit Ihrem Steam-Konto und befolgen Sie die Anweisungen zur Kopplung. Steam wird Ihr lokales Netzwerk und den besten Verbindungsmodus vorschlagen.

A kabelgebundene Ethernet-Verbindung bietet die geringste Latenz, ist aber robust WLAN (vorzugsweise 5 GHz) funktioniert ebenfalls. Steam Link nutzt ein effizientes Protokoll zur Übertragung von Video- und Audiodaten in Echtzeit, und du kannst einen Controller über Bluetoothfür mehr Komfort.

Das Streamen von Spielen bei Verwendung von zwei Monitoren kann die Produktivität steigern. Der zweite Bildschirm sorgt für einen aufgeräumten Desktop und erleichtert das Multitasking. Für mobile Setups oder auf Reisen empfiehlt sich ein tragbarer Bildschirm wie der ZenScreen Duo, das über zwei Bildschirme in Klappform verfügt und sowohl USB-C and Mini-HDMI. Das ist eine praktische Möglichkeit, die Produktivität von zwei Bildschirmen auch im Café oder auf einer LAN-Party zu nutzen.

Auswahl von Monitoren und Zubehör für das Gaming mit zwei Monitoren

Bei der Auswahl der richtigen Monitore geht es darum, Preis, Größe und Leistung in Einklang zu bringen. Ein Paar 27-Zoll-Monitore mit einer Auflösung von 1440p bietet eine gestochen scharfe Bilddarstellung und reichlich Platz. Hohe Bildwiederholraten (120–180 Hz) und schnelle Reaktionszeiten reduzieren Bewegungsunschärfe bei intensiven Spielsequenzen. Verstellbare Standfüße helfen Ihnen dabei, einen bequemen Betrachtungswinkel zu finden. Unsere Übersichten zu den Die besten Asus-Monitore and Die besten Dell-Monitore Vorzeigemodelle wie der ASUS ROG Strix XG27ACS und der Dell S2725DS, die sich durch hohe Bildwiederholraten, zahlreiche Anschlüsse und verstellbare Ständer auszeichnen.

Wenn du lernst, wie man zwei Monitore einrichtet, wirst du feststellen, dass die Bildschirme nicht identisch sein müssen. Ich habe mit einem 24-Zoll-Bildschirm mit 1080p-Auflösung und einem 27-Zoll-Monitor mit 1440p-Auflösung angefangen. Das funktionierte zwar, aber das Verschieben von Fenstern zwischen den beiden Bildschirmen war umständlich, da Größe und Auflösung unterschiedlich waren. Durch die Aufrüstung auf zwei identische 27-Zoll-Bildschirme wurde die Fensterverwaltung flüssiger. Wenn Ihr Budget knapp ist oder Sie häufig unterwegs sind, bieten tragbare Bildschirme wie der ZenScreen Duo die Möglichkeit, zwei Bildschirme aufzuklappen, ohne viel Platz zu beanspruchen.

Optimierung der Netzwerk- und Streaming-Einstellungen für Remote Play

Eine gute Netzwerkleistung ist beim Streamen von Spielen mit Steam Link unerlässlich. Es ist wichtig zu verstehen, So richten Sie zwei Monitore ein Das bedeutet auch, dass Ihr Netzwerk mithalten kann. Hier sind ein paar Tipps, um Verzögerungen zu vermeiden:

Verwenden Sie kabelgebundene Verbindungen : Im Vergleich zu WLAN verringert Ethernet Latenz und Jitter. Wenn Sie eine drahtlose Verbindung nutzen müssen, verbinden Sie sich mit einem 5-GHz-Netzwerk und stellen Sie das Gerät in der Nähe des Routers auf.

: Im Vergleich zu WLAN verringert Ethernet Latenz und Jitter. Wenn Sie eine drahtlose Verbindung nutzen müssen, verbinden Sie sich mit einem 5-GHz-Netzwerk und stellen Sie das Gerät in der Nähe des Routers auf. Netzwerkverkehr begrenzen : Das Streamen von Videos oder große Downloads im selben Netzwerk können zu Rucklern führen. Unterbrechen Sie andere Downloads oder legen Sie in den Router-Einstellungen eine Priorität für Ihr Gaming-Gerät fest.

: Das Streamen von Videos oder große Downloads im selben Netzwerk können zu Rucklern führen. Unterbrechen Sie andere Downloads oder legen Sie in den Router-Einstellungen eine Priorität für Ihr Gaming-Gerät fest. Streaming-Qualität und Codierung anpassen: Verringere in den Steam-Link-Einstellungen die Auflösung oder Bildrate, wenn du Verzögerungen feststellst, und aktiviere die Hardware-Codierung, damit deine GPU den Videostream verarbeitet. Ein Stream mit 1080p und 60 fps funktioniert in der Regel in den meisten Netzwerken gut.

Diese Optimierungen sorgen dafür, dass sich deine gestreamten Steam-Spiele reaktionsschnell und flüssig anfühlen. Ein zweiter Monitor erleichtert es zudem, Leistungskennzahlen im Blick zu behalten oder zu chatten, ohne das Spiel zu unterbrechen.

Fehlerbehebung bei Problemen mit zwei Bildschirmen

Bei der Fehlerbehebung So richten Sie zwei Monitore ein… die meisten Probleme lassen sich leicht lösen:

Leerer Bildschirm : Vergewissern Sie sich, dass der Monitor eingeschaltet und auf den richtigen Eingang eingestellt ist. Versuchen Sie, das Kabel neu anzuschließen oder einen anderen Anschluss zu verwenden.

: Vergewissern Sie sich, dass der Monitor eingeschaltet und auf den richtigen Eingang eingestellt ist. Versuchen Sie, das Kabel neu anzuschließen oder einen anderen Anschluss zu verwenden. Falsche Auflösung oder Skalierung : Passen Sie die Anzeigeeinstellungen unter Windows oder macOS an die native Auflösung des Monitors an.

: Passen Sie die Anzeigeeinstellungen unter Windows oder macOS an die native Auflösung des Monitors an. Unvorhersehbare Mausbewegungen : Richten Sie Ihre Monitore in den Anzeigeeinstellungen so ein, dass der Cursor nahtlos zwischen den Bildschirmen wechselt.

: Richten Sie Ihre Monitore in den Anzeigeeinstellungen so ein, dass der Cursor nahtlos zwischen den Bildschirmen wechselt. Zweiter Monitor wird nicht erkannt : Verwenden Sie dieErkennen in Windows auf die Schaltfläche klicken oder unter macOS die Kabel neu anschließen. Ein Neustart der Geräte behebt häufig Probleme bei der Erkennung.

: Verwenden Sie dieErkennen in Windows auf die Schaltfläche klicken oder unter macOS die Kabel neu anschließen. Ein Neustart der Geräte behebt häufig Probleme bei der Erkennung. Streaming-Team: Wechsle zu einer kabelgebundenen Ethernet-Verbindung, reduziere die Streaming-Qualität und schließe andere bandbreitenintensive Anwendungen.

Zwei Monitore für Arbeit, Kreativität und Lernen nutzen

Zwei Monitore sind nicht nur für Gamer gedacht. Wenn ich schreibe oder programmiere, habe ich auf dem einen Bildschirm die Dokumentation und auf dem anderen mein Projekt geöffnet – das spart Zeit, die ich sonst mit dem Wechseln zwischen Fenstern verbringen würde. Videobearbeiter und Digitalkünstler profitieren davon, ihre Arbeit auf einem Bildschirm in der Vorschau anzusehen, während sie auf dem anderen bearbeiten. Lehrer und Schüler können auf dem einen Bildschirm Videokonferenzen führen und auf dem anderen ihre Notizen anzeigen. Unser ZenScreen Duo – Artikel weist darauf hin, dass tragbare Dual-Screen-Monitore diese Produktivität überallhin mitnehmen lassen. Wenn man einmal angefangen hat, zwei Bildschirme zu nutzen, fällt es schwer, wieder darauf zu verzichten.

Optimieren Sie Ihre Ausrüstung und erschließen Sie neue Möglichkeiten

Das Einrichten von zwei Monitoren ist einfacher, als es klingt. Überprüfe, ob dein PC mehrere Bildschirme unterstützt, wähle die richtigen Kabel aus, schließe alles an und stelle die Stromversorgung sicher, und richte dann die Bildschirme in den Systemeinstellungen ein. Sobald die Hardware eingerichtet ist, kannst du Spiele über Steam Link auf einem Bildschirm, während man auf dem anderen surft oder chattet.

Um Ihr Gaming-Potenzial voll auszuschöpfen, sollten Sie erwägen, Ihr Steam-Guthaben mit einer Steam-Gutschein von Eneba. Mit unseren digitalen Karten kannst du Spiele, herunterladbare Inhalte und In-Game-Gegenstände kaufen. Besuche unseren Marktplatz, wähle eine Karte aus und entdecke neue Titel auf deinem Dual-Monitor-Setup.

Häufig gestellte Fragen

Wie schließe ich zwei Monitore an meinen PC an?

Um zwei Monitore an Ihren PC anzuschließen, stecken Sie die Videokabel der beiden Monitore bei ausgeschaltetem PC in einen kompatiblen Anschluss Ihres Computers, schalten Sie dann die Monitore ein und starten Sie den PC. Die meisten Betriebssysteme erkennen die Bildschirme automatisch; falls nicht, öffnen Sie die Bildschirmeinstellungen und klicken Sie auf Erkennen. Achten Sie darauf, dass die Eingangsquelle jedes Monitors mit dem verwendeten Kabel übereinstimmt.

Welche Kabel benötige ich für eine Konfiguration mit zwei Monitoren?

Für eine Konfiguration mit zwei Monitoren benötigen Sie bei den meisten modernen Monitoren HDMI- oder DisplayPort-Kabel, bei tragbaren oder neueren Bildschirmen USB-C- oder Thunderbolt-Kabel und bei älterer Hardware VGA- oder DVI-Kabel. Wählen Sie die Kabel entsprechend den Anschlüssen an Ihrem PC und Monitor aus und verwenden Sie gegebenenfalls Adapter.

Kann ich verschiedene Monitormodelle zusammen verwenden?

Ja, Sie können verschiedene Monitormodelle zusammen verwenden, aber wenn Sie unterschiedliche Größen oder Auflösungen mischen, können Fenster beim Verschieben über die Bildschirme hinweg uneinheitlich dargestellt werden. Eine einheitliche Auflösung und Größe sorgt für ein flüssigeres Erlebnis.

Wie kann ich meine Bildschirme unter Windows neu anordnen?

Um Ihre Bildschirme in Windows neu anzuordnen, gehen Sie zu Einstellungen → Anzeige, klicken Sie aufIdentifizieren Um zu sehen, welcher Monitor welcher ist, ziehe die Bildschirmsymbole so, dass sie der tatsächlichen Anordnung entsprechen. Wähle Erweitern or Duplikat je nachdem, ob Sie Ihren Desktop erweitern oder spiegeln möchten.

Warum wird mein zweiter Monitor nicht erkannt?

Der Grund dafür, dass Ihr zweiter Monitor nicht erkannt wird, ist, dass der PC ihn nicht erkennt oder das Kabel locker sitzt. Überprüfen Sie die Stromversorgung und die Eingangs-Einstellungen, verwenden Sie das Erkennen in Windows oder schließen Sie die Kabel erneut an und starten Sie Ihre Geräte neu.