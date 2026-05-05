Reseña de «Death Stranding 2: On the Beach»: una secuela más accesible, pero que divide opiniones

EstoDeath Stranding 2 La reseña comienza con un hecho sencillo: El juego se ha convertido en uno de los lanzamientos más aclamados de 2025 . Death Stranding 2: En la playase lanzó como unPS5 en exclusiva en junio de 2025y llegó elPC, 19 de marzo de 2026, que cuenta con un89 en Metacriticy unAbrumadoramente positivavaloración sobreSteam.

Sin embargo, un7/10 deGameSpot y las críticas enérgicas de los fans más acérrimos complican el panorama. Esto no será simplemente otra reseña elogiosa Death Stranding 2 No es solo una reseña sobre Kojima, sino un análisis de una profunda división en la comunidad. La cuestión no se reduce a las puntuaciones; se trata de si Death Stranding 2: En la playa merece la pena dedicarle tiempo.

Esta secuela supone un cambio deliberado con respecto a la aclamada película original. Hideo Kojima se alejó de la dureza y el aislamiento para crear una experiencia más accesible y menos exigente. Los movimientos son más fluidos, el combate tiene mayor protagonismo y el juego ofrece herramientas potentes mucho antes. Aunque esto facilita el acceso a los principiantes, los puristas a los que les encantaba la dificultad del primer juego pueden verlo como un paso atrás.

Esta tensión constituye el núcleo del viaje. En los apartados siguientes, analizaré las puntuaciones, la mecánica de juego y el rendimiento en PC para ayudarte a decidir de qué lado te quedas.

Reseña de Death Stranding 2: lo que realmente dicen las puntuaciones

The Death Stranding 2 consenso de las reseñas sobre PS5 se lee fácilmente de un vistazo, pero se vuelve más matizada cuando se analiza con más detenimiento. Con un 89 en Metacritic, Death Stranding 2: En la playa equivale a el cuarto juego mejor valorado de 2025. Solo le supera Clair Obscur: Expedición 33 (93), El Príncipe Azul (92), yFicción dividida (91).

Publicación Puntuación Veredicto Metacritic (media de las críticas) 89/100 Entre loslos mejor valorados PS5juegos de2025 OpenCritic 90/100 Los 3 mejoresjuego de2025en general VGC 5/5 «Sin duda, una de las mejores de 2025» IGN 9/10 Muy recomendable; ha mejorado en todos los aspectos GamesRadar+ 4/5 Más coherente y pulido que el primero Game Informer 88/100 Movimientos ambiciosos; auténtica resonancia emocional GameSpot 7/10 Resulta familiar, carece de tensión y de novedad Eurogamer 4/5 Destaca en casi todos los aspectos Puntuación de los usuarios de Steam 95 % de opiniones positivas Más de 2.676 opiniones — Abrumadoramente positivas

Acercar la imagenReseñas de Death Stranding 2 en distintos medios, y las críticas son unánimes. VGC le ha dado una puntuación perfecta de 5/5, calificándola como una de las mejores del año, mientras que una 9/10 según IGN destacó mejoras en todos los ámbitos. GamesRadar+ and Eurogamer ambos le dieron un 4 sobre 5, destacando una experiencia más cohesionada y pulida en comparación con el original. Game Informer le dio una puntuación de 88, haciendo hincapié en la ambición del juego y su carga emocional.

Y luego está ese caso atípico que está avivando el debate en la comunidad. El de GameSpot Un 7 sobre 10 no es una «mala» nota, pero pone de relieve una perspectiva concreta: que La secuela resulta demasiado previsible y carece de la originalidad y la tensión que caracterizaron al primer juego.

Es aquí donde la conversación se pone interesante. Los críticos que valoran la libertad de movimiento, la narrativa cinematográfica y la ampliación Sistema Social Strand califico el juego como casi perfecto. Para ellos, Kojima ha perfeccionado sus ideas para ofrecer una experiencia más fluida y jugable.

Por otro lado, Los críticos que esperaban un gran salto en la mecánica de juego o un final más redondo quedaron menos impresionados. Ambos bandos están analizando el mismo partido; simplemente tienen prioridades diferentes.

La respuesta de los jugadores en PC aporta una fuente de datos fundamental para mi Death Stranding 2reseña. A95% Abrumadoramente positiva La puntuación en Steam es todo un logro para una adaptación lanzada el mismo día del lanzamiento. Esto sugiere El rendimiento técnico es impecable y el juego cumple con todas las expectativas del público.

En comparación con el primer juego Puntuación en Metacritic: 82, estoSalto de 7 puntos es significativo. Indica que Kojima Productions escuchó las opiniones de los usuarios y abordó los verdaderos puntos débiles, aunque esos cambios dividieran a los puristas.

Es probable que esta evolución haya contribuido a que se convirtiera en uno de los principales Juego del añouno de los favoritos enTGA 2025, donde también obtuvo una nominación a la mejor banda sonora gracias al evocador trabajo de Woodkid y Ludvig Forssell.

Si las cifras que voy a compartir en este Death Stranding 2 Si esta reseña te ha convencido, puedescoge unDeath Stranding 2 clave paraSteam on Tejo a un precio competitivo.

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¿Qué tipo de juego es Death Stranding 2?

Death Stranding 2: En la playaes unjuego de acción y aventuras para un jugador en un mundo abiertodeKojima Productions and Sony Interactive Entertainment. No encaja perfectamente en ninguna categoría concreta. No es un MMO ni un juego de servicio continuo basado en la repetición, pero con sus nuevos árboles de habilidades y su sistema de progresión basado en el equipamiento, tengo que dejar claro en este Death Stranding 2 reseña en la que se afirma que este juego se ha ganado un lugar entre los los mejores juegos de rol de acciónde todos los tiempos.

Aunque la mecánica principal sigue girando en torno al movimiento y los ataques, el mundo que la rodea se ha ampliado para que resulte más…menos restrictivo y más reactivo. Se celebra11 meses después En el primer juego, la historia gira en torno a Sam Bridges (Norman Reedus, de The Walking Dead) y la tripulación a bordo del DHV Magellan.

Esta base móvil —una nave con una forma que recuerda sorprendentemente a un Metal Gear – actúa como punto de encuentro mientras el viaje recorre versiones ficticias de México y Australia para volver a conectar el Red quiral. Aunque la secuela conserva el ADN de la original, se caracteriza por un alcance más amplio y un ritmo considerablemente más fluido.

Algo que quiero destacar en mi Death Stranding 2 La conclusión es que esta vez hay mucho más dinamismo, con menos momentos en los que parece que el avance se ralentiza a propósito. En el fondo, sigue siendo un simulador de reparto, pero el combate se ha llevado mucho más allá.

Los encuentros se asemejan ahora más a la acción de espionaje táctico del Metal Gear Solid serie. Abordar una situación con discreción, como un Soldado legendario, o ir totalmente equipado con material letal y no letal, son opciones válidas. La diferencia es que Death Stranding 2 apoya estos estilos de juego de forma más clara, en lugar de empujarte hacia uno u otro.

The Sistema Social Strand también regresa. Las estructuras que dejan otros jugadores llenan tu mundo, convirtiendo el terreno vacío en un esfuerzo conjunto. Sigue siendo una de las ideas más características del diseño moderno, ya que combina la libertad de movimiento of Ghost of Tsushima y el enfoque cinematográfico de The Last of Us mediante la conexión asíncrona de Dark Souls.

Hay una salvedad importante que debo señalar en este Death Stranding 2 Revisión: no tendrás un nuevo punto de partida. Aunque el juego incluye un compendio para los nuevos jugadores, los momentos emotivos y las relaciones entre los personajes dan por hecho que ya has jugado a la primera entrega. Sin ese conocimiento previo, no podrás apreciar plenamente la profundidad del viaje de Sam.

En PC, la experiencia se amplía aún más. Además de una nueva Brutal En el modo difícil, la adaptación incluye Compatibilidad con pantallas ultraanchas (21:9 y 32:9), integración completa con DLSS, FSR y XeSS, y audio 3D. Los jugadores de PC también disponen de una personalización completa de las teclas y el ratón, así como de todas las DualSense soporte háptico.

Ventajas e inconvenientes de Death Stranding 2

Ventajas Contras ✅Metacritic 89 / OpenCritic 90. Entre loslos juegos mejor valorados de 2025 ✅ Un vasto mundo abierto que abarca México y Australia. Visualmente impresionante en PS5y PC ✅ Un conjunto de herramientas considerablemente ampliado. Mayor libertad a la hora de abordar las entregas ✅ El combate se acerca más al estilo clásico Metal Gear Soliddiseño ✅ Sistema Social Strand es más completo y está mejor integrado ✅ Una dirección cinematográfica sólida con una clara ambición emocional ✅TGA 2025 nombramientos ✅Extremadamente positiva valoración sobreSteam ❌La secuela carece de la novedad y el impacto de Death Stranding. Se repiten los ritmos de siempre ❌Es bastante más fácil que el original. A quienes busquen un reto les puede parecer que se queda corto ❌Hay momentos de la historia que resultan extraños por el simple hecho de serlo. No todas las jugadas dan resultado ❌El desenlace parece apresurado. Demasiados giros argumentales en muy poco tiempo. ❌RequisitosDeath Stranding conocimientos. Los recién llegados se sentirán desconectados

Mientras ordenaba mis ideas para esto Death Stranding 2 En mi reseña, señalé que los puntos fuertes de esta secuela apuntan a un juego que se asienta con seguridad sobre los cimientos de su predecesor. En cuanto a la mecánica, Death Stranding 2 supera al original en casi todos los aspectos técnicos. Los sistemas resultan más flexibles, el desplazamiento es menos restrictivo y la experiencia general es más fluida sin perder su esencia, que es precisamente lo que uno espera de una secuela.

El consenso general es claro: funciona mejor, tiene mejor aspecto y elimina gran parte de la fricción que en su día hacían que el juego resultara difícil de abordar.

El amplio abanico de herramientas es una de las principales ventajas, ya que ofrece a los jugadores total libertad a la hora de abordar los desafíos en los impresionantes escenarios de México y Australia. El combate también ha evolucionado considerablemente; es el másMetal Gear Solid-una experiencia similar a la que Kojima ha ofrecido desde que se marchó Konami.

Si a esto le sumamos un TGA-banda sonora nominada de Woodkid y Ludvig Forssell, el resultado es La obra más ambiciosa desde el punto de vista emocional y más pulida cinematográficamente de Kojima hasta la fecha. Sin embargo, estas mejoras conllevan una serie de inconvenientes.

Esto no sería un verdadero Death Stranding 2 Esta reseña no estaría completa si no analizara más detenidamente los contras. Y los «contras» no son realmente motivos de peso para descartar el juego; son simplemente las razones por las que el juego acaba más cerca de un 90 que de una puntuación perfecta.

Por ejemplo, al hacer que el juego sea más accesible, se han suavizado algunos de los rasgos que caracterizaban al original. La sensación de aislamiento es menos intensa y el nivel de dificultad general es notablemente menor, lo que puede dejar a los jugadores más exigentes Death Stranding 2 los puristas se sienten desatendidos.

Para más información Para descubrir más títulos destacados de mundo abierto en PlayStation, echa un vistazo a nuestro lista de los mejores juegos de mundo abierto en PS5.

Lo más importante es que,el juego carece de la frescura y el impacto de la primera entrega, repitiendo en ocasiones tramas ya conocidas. Aunque la narración es ambiciosa, se apoya en gran medida en la exposición y en las siglas, lo que hace que algunos personajes parezcan meros receptáculos de información.

El acto final también da la sensación de estar un poco apresurado, al concentrar numerosos giros argumentales en un breve lapso de tiempo, y la necesidad de profundizar en… Death Stranding conocimiento significa los recién llegados se sentirán perdidos casi de inmediato.

Los jugadores de PC deben preparar su equipo, ya que esta experiencia de alta fidelidad requiere una enorme cantidad de almacenamiento en SSD, entre 110 y 150 GB.. En definitiva, estos defectos son el pequeño precio que hay que pagar por una secuela más pulida, jugable y ambiciosa.

Rendimiento de Death Stranding 2 en PS5 y PC

Esta es la parte de mi Death Stranding 2 reseña, donde hablo más detalladamente sobre cómo funciona el juego en cada plataforma.

On PS5, Death Stranding 2: En la playa se presenta con el alto nivel de acabado que cabría esperar de un título insignia publicado por Sony Interactive Entertainment. Los jugadores pueden elegir entre dos modos principales: Fidelidad, que ofrece una resolución nativa de 4K a 30 fps, yRendimiento con una fluidez de 60 fps utilizando la resolución dinámica.

Para más información On PS5, jugar enFidelidad modo si tienes un Pantalla 4K– elDualSense Las sensaciones táctiles durante «Timefall» y las entregas en terrenos difíciles forman parte del diseño básico, no son un añadido de última hora.

Aunque ambos modos son increíblemente estables, Fidelidad aprovecha al máximo los recursos cinematográficos del juego, logrando que los efectos de iluminación y meteorológicos del interior de Australia resulten realmente impresionantes. Para quienes están en el PS5 Pro, la experiencia es aún más refinada, según los informes, que destacan una claridad visual excepcional que sirve de puente entre los dos modos estándar.

Si estás listo para disfrutar de esta demostración técnica en tu consola, elige Death Stranding 2 on PS5 para comenzar tu viaje.

Una parte fundamental de la experiencia con la consola es la DualSenseintegración.La retroalimentación háptica y los gatillos adaptativos no son en absoluto un elemento secundario; son fundamentales para la jugabilidad. A través del mando, puedes sentir el característico repiqueteo de la lluvia de Timefall, la resistencia del terreno accidentado bajo tus pies y el peso real de la carga de Sam moviéndose.

Para más información En el ordenador, configura la resolución ultrawide de inmediato si tu monitor lo admite (21:9 or 32:9). El mundo abierto de «Australian» es uno de los entornos más impresionantes visualmente en el mundo de los videojuegos y se beneficia enormemente del campo de visión ampliado.

La versión para PC, lanzada el 19 de marzo de 2026, mantiene este nivel de calidad gracias a los expertos de Nixxes Software. Conocidos por su magnífico trabajo en el Spider-Man and Horizontepuertos,Nixxes ha creado una obra maestra técnica. El puerto cuenta con todas las Supermuestreo con aprendizaje profundo, FSR, yXeSS compatibilidad, garantizando altas frecuencias de fotogramas en distintos dispositivos.

Aficionados a las pantallas ultrapanorámicas también están bien atendidos, con21:9 and 32:9 que abarca tanto la jugabilidad como las escenas cinemáticas. Incluso el DualSense sensaciones táctiles y audio 3D (a través de Dolby, DTS, oWindows Sonic) se pueden transferir al PC, siempre que dispongas de los periféricos adecuados. Solo asegúrate de haz espacio en tu SSD, ya que el juego requiere una cantidad considerable de 110–150 GB.

Para más información Si el valor predeterminadoSi la dificultad te parece demasiado fácil, cambia a Brutalmoda, es la versión que muchos Death Stranding lo que los aficionados estaban esperando.

El lanzamiento para PC también trajo consigo un Brutal modo de dificultad, que se conectó simultáneamente a la PS5 versión. Esta es la respuesta definitiva a la crítica más habitual de Death Stranding 2 – que quizá fuera un poco demasiado fácil en comparación con el primer juego.

Al intensificar la tensión y la gestión de recursos, El modo Brutal ofrece el desafío agotador y gratificante que buscaban los puristas de la franquicia.

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¿Cuánto dura Death Stranding 2?

Hay algo que me gustaría destacar especialmente en mi Death Stranding 2 La conclusión es que el juego te ofrece un control mucho mayor sobre el ritmo que su predecesor. Un recorrido rápido por la historia principal nos lleva a unas 30 horas, pero esa cifra aumenta rápidamente en cuanto empiezas a utilizar lanzamientos laterales.

Estilo de juego Tiempo estimado Solo la historia principal (partida centrada en la trama) ~30 horas Historia principal + misiones secundarias 40-60 horas Juego de exploración en mundo abierto / sandbox 60-80 horas Completista Entre 80 y más de 100 horas

La principal diferencia en esta ocasión es lo pronto que se abre el juego; las herramientas y las mejoras de desplazamiento llegan mucho antes, lo que significa que la exploración se presenta como algo que se fomenta, más que como un requisito para avanzar. La amplitud de este mundo, que abarca versiones ficticias de México y Australia, es impresionante.

Te encontrarás con más de 70 combates contra jefes y cientos de contratos de reparto por facciones, todos ellos integrados en el Sistema Social Strand. Dado que las infraestructuras creadas por los jugadores evolucionan constantemente, el juego no tiene, técnicamente, un final. Las carreteras y los puentes seguirán ampliándose mientras la comunidad siga activa.

Para más información En el ordenador, evitaReconstrucción de rayos a menos que tengas un GPU de gama alta con un amplio margen. Actualmente elimina la lluvia del juego y puede aguantar tu FPS by 50%. ConfigurarCalidad de la iluminación to Ultra, manténTrazado de rayos activada, y ceñirse a DLSS 4.0 frente a 4.5 para evitar el parpadeo.

El valor depende en gran medida de tu estilo de juego. En un precio habitual de 69,99 $ – 79,99 $ (76,34 $Tejo)para elEdición Digital Deluxe on Steam, la relación calidad-precio por hora es excepcional para los aficionados a los juegos de construcción que pasan Entre 60 y 100 horas optimización de rutas.

Para los jugadores que solo quieren disfrutar de la historia, 30 horas por 70 dólares es un aspecto menos evidente, y conviene ser sincero sobre esa disyuntiva. Sin embargo, es fácil subestimar su enorme magnitud; algunos críticos con más de 100 horas dijo haber visto solo 40–60 %del mapa.Este es un mundo inmenso que no desvela sus secretos a la primera.

Para más información En la basePS5, barcoRendimiento modo y jugar en Equilibrado. Ella diferencia visual es notable, y elEl objetivo de 40 fps se percibe mucho más fluidoque elinestable, entre 30 y 60 fpsrango que se encuentra enRendimientomoda.

Consejos y trucos para Death Stranding 2: consejos imprescindibles para jugadores noveles

Esta parte de mi Death Stranding 2 Esta reseña va dirigida a ti, jugador novato. Recorrer los extensos paisajes de este juego puede resultar abrumador, incluso para aquellos que ya lo han conquistado Death Stranding.

Para ayudarte a ponerte en la piel de Sam, He recopilado los consejos imprescindibles que necesitas para sobrevivir en México, Australia y todo lo que hay entre ambos países.

Da prioridad a la precuela

Lo primero y más importante: reproducir el original Death Strandingprimero. Si no tienes tiempo, al menos échale un vistazo a un resumen completo de la historia. Aunque Death Stranding 2 Aunque incluye un glosario para explicar la nueva terminología, no puede reproducir la historia emocional entre los personajes.

Esta es una secuela directa; sin ese contexto previo, entenderás la trama, pero te perderás la profundidad temática que la convierte en una de las el mejorPS5juegos en los últimos tiempos.

Acepta el desvío

Es tentador pasar rápidamente por la historia principal, pero El juego está diseñado para recompensar a los curiosos. No te limites a correr a toda velocidad del punto A al punto B. Detente para construir caminos, explorar terrenos fuera de los senderos y contribuir a la infraestructura del juego.

The Sistema Social Strand no es solo una «función chula»; es la el objetivo del juego. Ver cómo surge un puente justo donde lo necesitabas, construido por un desconocido, transforma el mundo de un páramo solitario en una comunidad llena de vida. Mantén tu sistema conectado; jugar sin conexión le quita toda la esencia al juego.

Experimenta con tu arsenal

El conjunto de herramientas enDeath Stranding 2 es su mayor punto fuerte. Antes de descartar un nuevo dispositivo, pruébalo al menos una vez.

Transporte aéreo, señuelos holográficos, monorraíles y Asociación de Padres y Profesores Todas estas mejoras ofrecen soluciones únicas para el mismo problema de transporte. Una herramienta puede convertir una agotadora subida por la montaña en un paseo, mientras que otra puede ayudarte a evitar por completo una zona peligrosa.

Domina el DHV Magellan

Piensa en elDHV Magellan como tu centro de operaciones. Entre las misiones importantes, dedica tiempo a la nave para gestionar las mejoras, fabricar equipo de alta gama y planificar meticulosamente tu próxima ruta.

Si descuidas estos sistemas básicos, al final te pasará factura; La clave para distinguir a un porteador legendario de uno que apenas se las arregla está en su capacidad para aumentar su eficiencia.

La discreción por encima de la fuerza bruta

Aunque el combate se ha ampliado para que se parezca más a Metal Gear Solid, el sigilo sigue siendo tu mejor aliado. Mulapuestos avanzados yBTEs mucho más fácil moverse por las zonas infestadas si no te detectan.

El juego agresivo es una opción viable, pero resulta increíblemente costoso en términos de recursos y gastos de reparación. Siempre que sea posible, acércate en silencio.

Optimización específica para cada plataforma

On PS5 : Si tienes una pantalla 4K, quédate con Fidelidadmodo. La calidad visual es impresionante, pero lo más importante es que el DualSense integración háptica – Sentir la vibración de Timefall o la dificultad de los terrenos accidentados es una parte fundamental de la experiencia sensorial.

Si tienes una pantalla 4K, quédate con Fidelidadmodo. La calidad visual es impresionante, pero lo más importante es que el – Sentir la vibración de Timefall o la dificultad de los terrenos accidentados es una parte fundamental de la experiencia sensorial. En PC: Tómate cinco minutos para Reasigna los controles y las teclas de tu cámara antes de tu primera carrera. El juego ofrece amplias opciones de reconfiguración que pueden hacer que la experiencia con el ratón y el teclado resulte mucho más natural. Además, garantizarUltrawide se activa si tu monitor es compatible con esta función para disfrutar plenamente de los paisajes australianos.

No le tengas miedo al reto brutal

Si te das cuenta de que estás gestionando los envíos sin apenas esfuerzo, No dudes en pasarte a Brutaldificultad. Este modo recupera la fricción que tanto gustaba a muchos aficionados del primer juego, haciendo que cada lanzamiento acertado se sienta como una victoria ganada a pulso.

¿Merece la pena «Death Stranding 2»? El veredicto

Puntuación de Enebameter: 9,7/10

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En definitiva, la cuestión de si Death Stranding 2 Que merezca la pena comprarlo depende de lo que te parezca más importante en una experiencia de mundo abierto.

En esteDeath Stranding 2 En mi reseña he resumido que, aunque las puntuaciones son altas, no es la mejor opción para todo tipo de jugadores – Depende totalmente de en qué bando de la división de Kojima te sitúes.

Cómpralo ahora si:

A Death Stranding veterano: Lo que quieres es una versión más amplia y pulida del juego original, con un combate notablemente mejorado y sistemas de desplazamiento más flexibles.

Lo que quieres es una versión más amplia y pulida del juego original, con un combate notablemente mejorado y sistemas de desplazamiento más flexibles. Un apasionado del cine: Te gustan las historias para un solo jugador con un concepto sofisticado y estás dispuesto a seguirle el juego a Kojima, incluso cuando la narrativa se vuelve densa o recargada.

Te gustan las historias para un solo jugador con un concepto sofisticado y estás dispuesto a seguirle el juego a Kojima, incluso cuando la narrativa se vuelve densa o recargada. Un jugador de PC que esperó: El puerto deNixxes Software es excepcional. Entre la estabilidad técnica y la incorporación de Brutal En este modo, la versión para PC aborda de frente las críticas sobre la dificultad del juego original.

El puerto deNixxes Software es excepcional. Entre la estabilidad técnica y la incorporación de Brutal En este modo, la versión para PC aborda de frente las críticas sobre la dificultad del juego original. Un juego de exploración tipo sandbox: Eres el tipo de jugador al que le gusta optimizar las rutas y meter Más de 80 horas hacia un mundo que premia la paciencia y las infraestructuras compartidas.

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Si no te interesa jugar al primer juego ni ver un resumen detallado, es probable que la densidad de la historia y el trasfondo te resulten frustrantes. En busca de un final satisfactorio: El acto final ha destacado por su ritmo trepidante y sus numerosos giros argumentales; quienes busquen un final convencional y bien atado pueden sentirse decepcionados.

El acto final ha destacado por su ritmo trepidante y sus numerosos giros argumentales; quienes busquen un final convencional y bien atado pueden sentirse decepcionados. A la espera de una revolución: Si esperas la misma innovación revolucionaria que supuso el primer juego… 2019, ten en cuenta que Death Stranding 2es ununa lección magistral de elegancia(igual queSlay the Spire 2), no necesariamente una reinvención.

Para terminar miDeath Stranding 2 En esta reseña, debo decir que este juego no pretende gustar a todo el mundo y esa es su mayor fortaleza. Se trata de una secuela profundamente sincera, visualmente extraordinaria y generosa en cuanto a la acción.

Aunque quizá no sea una obra maestra para todo el mundo, sin duda lo es para quienes aprecian la visión inquebrantable de Kojima. Puede que el final divida opiniones, pero el recorrido en sí rara vez pierde su atractivo.

La forma más económica de entrar es Death Stranding 2clave deTejo.

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