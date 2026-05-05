Los 29 mejores juegos multiplataforma para jugar con amigos en 2026

Los mejores juegos multiplataforma reúnen a todo el mundo en torno a una misma mesa. No te importa en qué dispositivo jueguen tus amigos. Solo tienes que unirte, cargar la partida y empezar a armar jaleo juntos. Así es como debería ser el modo multijugador.

Si te preguntas qué juegos son multiplataforma, la lista no deja de crecer cada año. El juego cruzado ha acabado con la antigua división entre consolas. Ahora lo que importa son los mundos compartidos, el progreso y las victorias. Así, los grupos de amigos siguen unidos mucho después de que cambie el hardware.

Estos son los juegos que realmente dan en el clavo: aquellos que hacen que jugar en equipo sea fácil, fluido y divertido, independientemente de la plataforma que utilices.

Nuestra selección de los mejores juegos multiplataforma

Entonces, ¿qué juegos son compatibles con el juego cruzado? He seleccionado los mejores juegos multiplataforma que realmente parecen estar pensados para todo el mundo. Sin trucos extraños ni servidores inactivos. Solo un rendimiento estable, un emparejamiento justo y suficientes jugadores en línea para que puedas unirte en cualquier momento. Estos juegos funcionan a la perfección en todas las plataformas y garantizan la diversión juegues donde juegues.

Minería, artesanía (2011) – Construye, explora o haz volar cosas por los aires con tus amigos en cualquier dispositivo que se te ocurra. Es el referente en cuanto a juego multiplataforma y sigue siendo uno de los juegos más creativos que se han creado jamás. Fortnite (2017) – El modelo a seguir para el juego multiplataforma moderno. Únete a partidas con cualquier persona, desde cualquier lugar, y cambia de la consola al móvil sin perder el progreso. Rocket League (2015) – Rápido y alucinante. No debería funcionar tan bien que unos coches propulsados por cohetes jueguen al fútbol, pero lo hace, y el juego cruzado es perfecto.

Estos tres títulos reflejan a la perfección la esencia del modo multijugador: son fáciles de empezar, están pensados para el caos y siempre son mejores si se juega con amigos. Desplázate hacia abajo para ver la lista completa y descubre más juegos multiplataforma que permiten que todos jueguen en la misma partida, independientemente de la plataforma que utilicen.

Los 29 mejores juegos multiplataforma: juega en equipo en cualquier sistema

No deberías necesitar cinco consolas solo para jugar con tus amigos. El juego multiplataforma por fin ha solucionado eso. Tanto si usas el móvil como el ordenador, con los juegos adecuados es muy fácil formar un equipo y lanzarse directamente a la acción. Si buscas juegos multiplataforma Xbox YPS5 Los jugadores pueden disfrutar juntos, ya que casi todos los títulos que se indican a continuación son compatibles con ambas opciones.

Los mejores juegos multiplataforma no solo conectan dispositivos, sino que te mantienen enganchado. Ya sean cooperativos o competitivos, en solitario o en equipo, hacen que el juego cruzado resulte fluido y merezca la pena volver a ellos.

Todos los juegos de mi lista ofrecen esa experiencia. Estos son los mejores juegos con juego cruzado disponibles en este momento. Desplázate hacia abajo, elige tu favorito y sumérgete en la acción, ya sea en consola, PC o móvil.

Nuestra puntuación Enebameter 10/10

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Tipo de juego Primera persona/tercera persona, sandbox, supervivencia, modo creativo, mundo abierto Plataformas PC, PS4, PS5, Xbox X/S, Xbox One, Switch, dispositivos móviles Año de estreno 2011 (lanzamiento completo) Creadores Mojang Studios, Xbox Game Studios Duración media de la partida Infinito Lo que me gustó Construcción por bloques, generación procedural, sistemas lógicos Redstone, modos Supervivencia y Creativo, compatibilidad casi ilimitada con mods

Minería, artesaníaes elel mejor juego de mundo abierto que no necesita presentación. Es sencillo, pero infinito, lo que hace que las posibilidades sean prácticamente ilimitadas. Puedes explorar, construir, sobrevivir o simplemente activar el modo creativo y crear lo que se te ocurra. El mundo es infinito, y cada vez que empiezo uno nuevo, me parece algo nuevo. Está en nuestra lista de los los mejores juegos de supervivencia por una buena razón.

Por qué lo elegimos De Minecraft Lleva años siendo un referente en el juego multiplataforma. Todos los dispositivos, todas las plataformas, un enorme mundo compartido que nunca deja de evolucionar. Es el modelo a seguir de lo que debería ser el juego multiplataforma.

Por supuesto, lo mejor es que es totalmente compatible con el juego cruzado. Siempre y cuando tú y tus amigos tengáis el Edición Bedrock del juego, no importa en qué plataforma juegues, ya que todos podéis sumergiros en el mismo mundo en cualquier momento. Y ni siquiera tiene por qué ser tu mundo, ya que hay montones de servidores que llevan al límite lo que es posible en Minería, artesanía, lo que hace que parezca casi un juego completamente diferente.

Incluso ahora, más de una década después de su lanzamiento inicial, el juego sigue recibiendo actualizaciones constantes, lo que hace que resulte novedoso cada vez que vuelves a jugarlo. Si buscas un juego que te ofrezca total libertad, no hay nada mejor que Minería, artesanía.

Mi veredicto: Minería, artesanía sigue siendo un juego multiplataforma sin rival. Puedes construir, sobrevivir o simplemente pasar el rato con tus amigos sin fin. Y siempre funciona a la perfección, independientemente del dispositivo en el que juegues.

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2. Fortnite [El mejor Battle Royale multiplataforma]

Nuestra puntuación Enebameter 10/10

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Tipo de juego Tercera persona, battle royale, mundo abierto, supervivencia, shooter multijugador Plataformas PC, PS4, PS5, Xbox X/S, Xbox One, Switch, dispositivos móviles Año de estreno 2017 Creadores Epic Games Duración media de la partida Unos 20 minutos por partido, sin límite de tiempo en total Lo que me gustó Partidas masivas para 100 jugadores, eventos en directo frecuentes, modo sin construcción, herramientas creativas de mundo abierto y colaboraciones rotativas, desde Marvel hasta Metallica

¡Sumérgete en el caótico y trepidante mundo del juego, donde cada partida te ofrece la oportunidad de brillar en una isla que se convierte en tu patio de recreo! Tanto si eres un tirador experto como un maestro de la construcción, este juego te permite combinar creatividad y estrategia en emocionantes batallas en las que solo los mejores saldrán victoriosos.

Por qué lo elegimos Fortnite ha convertido el juego multiplataforma de un sueño en algo habitual. Es fluido, estable y te permite unirte a partidas con cualquier persona, en cualquier lugar: sin complicaciones, solo acción.

Imagina que tú y tus amigos os sumergís en entornos llenos de color, construyendo estructuras sobre la marcha y burlando a vuestros oponentes con estrategias extravagantes y ingeniosas. Fortnite es más que simplemente uno de los los juegos de battle royale más populares. Es una experiencia dinámica que combina acción trepidante con profundidad estratégica.

En cada batalla, te unirás a millones de jugadores que se convierten en Fortnite en un fenómeno mundial de creatividad y competición. Así que reúne a tus amigos, coge tu equipo y prepárate para explorar una isla llena de sorpresas, porque es hora de lanzarse.

Mi veredicto: Te guste o no, Fortnite sigue liderando el grupo. Cada actualización vuelve a enganchar a los jugadores, y el juego multiplataforma funciona tal y como debería.

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Nuestra puntuación Enebameter 10/10

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Tipo de juego Fútbol con vehículos, deportes arcade Plataformas PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Switch Año de estreno 2015 Creadores Psyonix, Epic Games Duración media de la partida Unos 5 minutos por partido Lo que me gustó Partidas trepidantes de 3 contra 3, coches propulsados por cohetes personalizables, juego multiplataforma, Rocket Pass de temporada con recompensas cosméticas, modos de juego por tiempo limitado como «Rumble» y «Dropshot», modo competitivo con clasificación y una sólida escena de esports a través de la Rocket League Championship Series (RLCS)

Otrojuego gratuitoTítulo,Rocket League, es uno de esos juegos que parecen ridículos hasta que los pruebas; en ese momento, te enganchas. Es fútbol, pero con coches propulsados por cohetes. Te impulsas, das volteretas y vuelas por los aires intentando meter una pelota gigante en la portería. Y es mucho más difícil de lo que parece.

Por qué lo elegimos Coches, fútbol y caos total… y funciona a la perfección en cualquier plataforma. El juego multiplataforma perfecto para empezar a jugar al instante.

Puedes formar equipo con tus amigos o enfrentarte a ellos en cualquier plataforma, ya que el juego cruzado funciona a la perfección. El nivel de dificultad es increíble, porque, aunque el juego es fácil de aprender, dominarlo es todo un reto.

Los partidos duran unos 5 minutos cada una, así que es fácil empezar a jugar solo unas cuantas partidas y acabar perdiendo la noción del tiempo. El emparejamiento no siempre es perfecto, pero cuando un juego logra ese equilibrio entre diversión y competición, hay pocos juegos tan adictivos como Rocket League.

Mi veredicto: Rocket League sigue siendo increíblemente divertido. Es rápido, trepidante y adictivo, y ningún otro juego combina tan bien la habilidad con el disparate.

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4. Destiny 2: The Final Shape [El mejor shooter de saqueo multiplataforma]

Nuestra puntuación Enebameter 10/10

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Tipo de juego En primera persona, shooter de saqueo, MMO de acción, multijugador cooperativo, PvE/PvP Plataformas PC, PS4, PS5, Xbox X/S, Xbox One Año de estreno 2024 Creadores Bungie Duración media de la partida Entre 25 y 30 minutos por misión Lo que me gustó Capítulo final de la saga «Luz y oscuridad», nueva subclase «Prismática», contenido de campaña y de incursiones, actividades de final de juego en constante evolución y progresión multiplataforma

Viajar por planetas fantásticos, cada uno con sus propios retos y paisajes impresionantes, es lo que Destiny 2 de qué va. La magistral y única Una mezcla de jugabilidad de MMO y FPS ofrece una experiencia intensa que combina una campaña cooperativa, modos PvE y modos PvP competitivos, lo que convierte a este fantástico título en uno de los mejores juegos cooperativos del mercado.

Por qué lo elegimos Destiny 2 Por fin han conseguido que el juego multiplataforma funcione a la perfección en mundos grandes y complejos. Forma equipo en cualquier lugar, participa en incursiones con otros jugadores y disfruta de una experiencia totalmente fluida.

El juego principal, que es juego-gratuito, te ofrece12 horas solo de la campaña. Sin embargo, incluso años después de su lanzamiento, este un juego espacial único recibe actualizaciones frecuentes que lo mantienen en constante evolución y mejora. El contenido nuevo y las emocionantes aventuras completan los completos sistemas de progresión que fomentan la personalización, permitiéndote dar tu propio toque a tus Guardianes.

En definitiva,Destiny 2ofrece ununa combinación cautivadora de exploración, combate y comunidad. No es solo un juego, es una epopeya en constante expansión, en la que puedes escribir tu propia leyenda entre las estrellas.

Mi veredicto: Sigue siendo uno de los mejores shooters cooperativos que hay. Mundos enormes, un manejo de las armas impecable y un modo multijugador cruzado que hace que todos los equipos de combate se sientan conectados.

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5. Apex Legends [El mejor shooter de héroes multiplataforma]

Nuestra puntuación Enebameter 10/10

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Tipo de juego Juegos de disparos en primera persona, battle royale, juegos de disparos con héroes, multijugador Plataformas PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Switch Año de estreno 2019 Creadores Respawn Entertainment, Electronic Arts Duración media de la partida Unos 20 minutos por partido Lo que me gustó Juego por equipos con Leyendas únicas, movimientos trepidantes y sistema de pings, rotación de mapas en constante evolución, juego multiplataforma y actualizaciones de temporada con nuevos personajes y modos

Apex Legends es un juego «battle royale» trepidante y apasionante que combina una mecánica de disparos precisa con habilidades propias de los héroes, lo que hace que cada partida resulte novedosa y emocionante.

Ambientado en el universo de Titanfall, este juego gratuito enfrenta a 60 los jugadores se enfrentan entre sí en una lucha por la supervivencia, donde la toma de decisiones estratégicas y la precisión milimétrica son fundamentales. Con un variopinto elenco de Leyendas —cada una con habilidades únicas—, el trabajo en equipo es la clave del juego.

Por qué lo elegimos Pico tiene todo lo que hace que los shooters por equipos sean geniales: movimientos fluidos, un manejo de las armas preciso y una compatibilidad entre plataformas impecable. Es rápido, equilibrado y está diseñado para fomentar la coordinación.

El juego cruzado es totalmente compatible, así que tanto si estás en PlayStation, Xbox, o en PC, tú y tus amigos podéis jugar juntos, independientemente de la plataforma que utilicéis. El sistema de ping del juego facilita enormemente la comunicación, convirtiendo incluso a equipos formados al azar en escuadrones bien coordinados. Las actualizaciones constantes y los eventos de temporada mantienen el interés, por lo que siempre hay algo nuevo por descubrir.

Mi veredicto: Si buscas una experiencia de battle royale dinámica que dé prioridad a la habilidad y la estrategia, Apex Legends es tu pase para disfrutar de acción sin parar y diversión sin límites.

★ El mejor shooter de héroes multiplataforma Monedas de Apex Compra en Eneba

6. Helldivers 2 [El mejor shooter cooperativo multiplataforma]

Nuestra puntuación Puntuación: 9,9/10

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Tipo de juego Juego de disparos en tercera persona, multijugador cooperativo, acción de ciencia ficción Plataformas PC, PS5 Año de estreno 2024 Creadores Arrowhead Game Studios, Sony Interactive Entertainment Duración media de la partida Entre 15 y 25 minutos por misión Lo que me gustó Modo cooperativo táctico para hasta 4 jugadores, fuego amigo siempre activado, equipamientos y estrategias personalizables, y una guerra galáctica dinámica impulsada por las acciones de los jugadores

¿Qué juegos cooperativos son multiplataforma? Helldivers 2 es uno de los mejores ejemplos – un caos absoluto, pero en el mejor sentido posible. Imagínate Soldados del espacio, Terminator, yLa guerra de los mundos mezclado en un ajetreo juego de disparos cooperativo en tercera persona. Es pura diversión.

Por qué lo elegimos Helldivers 2 hace que el juego en equipo sea brutal, divertidísimo y gratificante. El juego cruzado permite a los jugadores de PC y consola sumergirse en el mismo caos sin ningún tipo de problema. Es pura locura cooperativa en su máxima expresión.

Tú y hasta tres amigos os lanzáis a planetas hostiles, abriéndoos paso a través de enjambres alienígenas en uno de los combates cooperativos más satisfactorios a los que he jugado en mucho tiempo. Cada tipo de enemigo plantea un reto distinto, y hay varios niveles de dificultad, por lo que, dependiendo de lo que elijas, es posible que tengas que planificar bien tus movimientos para salir airoso.

Mis amigos y yo nos hemos gastado al menos 50 horas Ya llevo un buen rato jugando a este juego y me lo estoy pasando de lo lindo. Aunque la historia no es gran cosa, el ambiente satírico y exagerado de propaganda militar está magistralmente logrado.

Mi veredicto:Si te encantan los juegos de disparos tácticos por equipos en los que el trabajo en equipo realmente importa, este es un juego que no te puedes perder. Eso sí, ten cuidado con el fuego amigo. Seguro que pasa.

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7. Dead By Daylight [El mejor juego de terror multiplataforma]

Nuestra puntuación Puntuación de Enebameter: 9,8/10

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Tipo de juego Tercera persona/primera persona, multijugador asimétrico de terror y supervivencia Plataformas PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Switch, dispositivos móviles Año de estreno 2016 Creadores Behavior Interactive Duración media de la partida Entre 10 y 15 minutos por partido Lo que me gustó Jugabilidad asimétrica 4 contra 1 con mapas aleatorios, una amplia selección de asesinos y supervivientes originales y con licencia, un sistema de progresión con ventajas y equipamientos, colaboraciones frecuentes con temática de terror y eventos de temporada

Si te encanta la adrenalina que se siente en el los mejores juegos de terror y supervivencia, Dead by Daylight es otro título que no te puedes perder. Sumerge a los jugadores en un escenario propio de una película de terror clásica y cuenta con personajes de clásicos como «Halloween», «Resident Evil», «Stranger Things» y muchos más, del juego suspense trepidante, estrategia y mecánica de juego adictiva mantiene a todo el mundo en vilo, incluso a los asesinos.

Por qué lo elegimos Es la experiencia de terror definitiva al estilo del gato y el ratón, y el juego multiplataforma hace que la caza sea aún más emocionante. Podrás sobrevivir (o aterrorizar) a tus amigos en cualquier plataforma sin perder el ritmo.

A pesar de los horrores, el juego cuenta también con una comunidad multijugador bastante competitiva, lo que le permite mantener una base de jugadores sólida. Ofrece potencialmente cientos de horas de diversión, y cada partida es tan única como las ideas tanto de los asesinos como de los supervivientes. El título es compatible con juego cruzado en todas las plataformas, excepto en dispositivos móviles.

En definitiva, no hay muchos juegos de terror multijugador que lo hagan tan bien como Dead by Daylight. Si este es el tipo de emoción que buscas, no busques más, porque este juego te enganchará sin duda.

Mi veredicto: Sigue siendo el rey del terror asimétrico. Cada partida es impredecible, cada persecución te acelera el corazón y el juego cruzado mantiene las salas llenas año tras año.

★ El mejor juego de terror multiplataforma Dead By Daylight Compra en Eneba

8. The Finals [Mejor juego de disparos y destrucción multiplataforma]

Nuestra puntuación Puntuación de Enebameter: 9,8/10

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Tipo de juego Juego de disparos en primera persona por equipos en un escenario cerrado Plataformas PC, PS4, PS5, Xbox Series X/S Año de estreno 2023 Creadores Embark Studios, Nexon Duración media de la partida Entre 10 y 20 minutos por partido Lo que me gustó Entornos totalmente destructibles, combates por equipos trepidantes, un sistema de clases único, una mecánica de disparos precisa, juego cruzado fluido y unos gráficos espectaculares gracias al motor Unreal Engine 5

La final es el caos en su máxima expresión. Tres equipos se enfrentan en arenas destructibles donde las paredes, los suelos y edificios enteros pueden derrumbarse en mitad de la partida. Cada ronda es diferente, cada combate, impredecible. Es uno de esos juegos de disparos que premia tanto la puntería rápida como la rapidez mental. Y me encantó el sistema de destrucción mientras jugaba.

Por qué lo elegimos El juego multiplataforma hace que el caos sea universal. PC, PlayStation, yXbox Los jugadores comparten los mismos campos de batalla, sin que ello afecte en absoluto al rendimiento ni al emparejamiento. Esto demuestra que los shooters competitivos pueden tener un aspecto increíble y, aun así, funcionar a la perfección en todas las plataformas.

Los partidos se desarrollan a gran velocidad y los objetivos cambian sobre la marcha, y nunca se sabe cuándo se va a hundir el suelo bajo tus pies. Esa tensión constante te mantiene La final Es adictivo incluso mucho después de la primera partida. Además, es uno de los pocos shooters gratuitos que no da la sensación de ser una rutina interminable, sino pura diversión explosiva.

Mi veredicto:Un espectáculo visual con mucha garra. La final es uno de los pocos juegos de disparos que realmente aportan algo nuevo. Es ágil, destructivo y equilibrado en todas las plataformas, una combinación poco habitual en los juegos competitivos.

★ El mejor juego de disparos y destrucción multiplataforma Las Finales – Edición Deluxe del Año 1 (DLC) Compra en Eneba

9. Diablo IV [El mejor juego de rol de acción multiplataforma]

Nuestra puntuación Puntuación de Enebameter: 9,7/10

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Tipo de juego RPG de acción, hack-and-slash, exploración de mazmorras en mundo abierto Plataformas PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S Año de estreno 2023 Creadores Blizzard Entertainment Duración media de la partida Entre 35 y 40 para ganar la campaña Lo que me gustó Un mundo totalmente abierto con cinco regiones y exploración sin interrupciones, eventos públicos en el mundo, fortalezas dinámicas, mazmorras instanciadas aleatorias con modificadores basados en objetivos, cinco clases activas, personalización avanzada de habilidades y talentos, juego multiplataforma, modo cooperativo exclusivamente online y un modelo de servicio en vivo por temporadas con microtransacciones exclusivamente de elementos cosméticos

Oscura, brutal y llena de acción: os presento una de las los mejores juegos de exploración de mazmorras Sin embargo, su majestad, Diablo IV. El mundo de Santuario parece inmenso y la atmósfera es tan increíble como siempre, lo que lo convierte en un juego perfecto RPG de acción en línea para disfrutar tanto con amigos como con desconocidos.

Tiene ese aire clásico Diablo Un juego de búsqueda de botín con elementos modernos de mundo abierto. El combate es satisfactorio, todas las clases se sienten poderosas y los enemigos mantienen la tensión.

Por qué lo elegimos Diablo IV¿para qué sirve?Diablo debería haber hecho hace años. El combate es trepidante, el mundo transmite una gran intensidad y la variedad de configuraciones te mantiene enganchado. El juego cruzado funciona a la perfección, así que puedes centrarte en acabar con los demonios en lugar de tener que lidiar con el sistema.

He estado acabando con demonios junto a mis amigos en diferentes plataformas, y funciona a la perfección. La campaña es sólida, dura más o menos 35-40 horas, pero lo realmente divertido es la fase final: jefes mundiales, PvP y mazmorras de pesadilla.

Lo describiría como adictivo, desafiante y peligrosamente divertido. La rutina de las temporadas puede resultar un poco pesada a veces, pero las actualizaciones constantes mantienen el juego lo suficientemente fresco como para que siempre vuelva a por más.

Mi veredicto:Esto es elDiablo Lo que quería: más intenso, más fluido y con una conexión real. Volvió a gustarme la rutina diaria, el mundo está lleno de vida y el juego cruzado hace que parezca un único servidor gigante, en lugar de versiones separadas del mismo juego.

★ El mejor juego de rol de acción multiplataforma Diablo IV Compra en Eneba

Nuestra puntuación Puntuación de Enebameter: 9,7/10

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Tipo de juego Juego de disparos en primera persona Plataformas PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S Año de estreno 2025 Creadores Treyarch, Activision Duración media de la partida Entre 8 y 10 horas para completar la campaña Lo que me gustó Tiradores trepidantes, ritmo ágil en la campaña, buen rendimiento en el juego cruzado, compatibilidad constante a 120 FPS, interfaz de usuario limpia, actualizaciones regulares

Black Ops 7parece queTreyarch por fin ha recuperado su toque y ha decidido crear otro un juego de disparos en primera persona genial. La historia continúa donde Black Ops 6 donde lo dejó, pero esta vez el guion tiene más fuerza y las misiones realmente parecen estar conectadas. Se trata de La paranoia de la Guerra Fría, otra vez – Menos efectos especiales de ciencia ficción y más tensión sobre el terreno. Me he visto repitiendo algunas misiones solo para probar diferentes equipamientos y ver cómo influían mis elecciones en el desarrollo de la partida.

Los tiroteos son trepidantes y despiadados. Todas las armas tienen garra, y los ajustes en los movimientos hacen que deslizarse y asomarse resulte más fluido. La campaña es una una mezcla de sigilo, sabotaje y caos total, y la transición entre ambos estilos funciona sorprendentemente bien. El modo multijugador sigue conservando esa velocidad característica de Treyarch, y el emparejamiento entre plataformas es instantáneo. He alternado entre PC y PS5 Durante las pruebas no se detectó ningún problema; el chorro y la conexión fueron idénticos en ambos sentidos.

Por qué lo elegimos Black Ops 7 recupera la tensión de los viejos tiempos y mantiene la tecnología pulida. Es equilibrado, tiene buena respuesta y, por fin, el juego cruzado pasa a ser algo natural, en lugar de parecer una «versión beta».

Black Ops 7 No intenta reinventar la fórmula; simplemente lo hace todo mejor. Los mapas fluyen, las armas se manejan a la perfección y las partidas siguen siendo competitivas sin convertirse en una rutina agotadora. Te lo juro, la jugabilidad es tan fluida que tú y tus amigos os olvidaréis de que no estáis jugando en la misma consola.

Mi veredicto: Treyarch vuelve a tomar las riendas. Black Ops 7 pega más fuerte, suena más limpio y se deshace de los elementos superfluos que lastraron el anterior. Es Call of Dutyen todo su esplendor.

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11. No Man’s Sky [El mejor juego multiplataforma de exploración espacial]

Nuestra puntuación Puntuación de Enebameter: 9,6/10

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Tipo de juego Exploración espacial en primera y tercera persona, supervivencia, creación de objetos, mundo abierto Plataformas PC, PS4, PS5, PS VR, PS VR2, Xbox One, Xbox Series X/S, Switch, Switch 2 Año de estreno 2016 Creadores Hola, juegos Duración media de la partida Entre 30 y 40 horas para completar la historia principal Lo que me gustó Un universo generado proceduralmente con más de 18 quintillones de planetas, transiciones fluidas entre el espacio y los planetas, construcción de bases y gestión de asentamientos, modo cooperativo multijugador para hasta 32 jugadores, compatibilidad total con realidad virtual y actualizaciones gratuitas periódicas

No Man’s Sky es casi tan increíble como la historia de su resurgimiento. Lo que comenzó siendo un auténtico fracaso, ya que el juego no cumplió sus promesas en ningún aspecto, se ha convertido ahora en uno de los más impresionantesandbox juegos.

Por qué lo elegimos No Man’s Sky ofrece una experiencia multiplataforma fluida, lo que permite a los jugadores explorar juntos su vasto universo tanto en PC como en consolas, lo que lo convierte en una de las mejores opciones para vivir aventuras en compañía.

No hay nada que se le pueda comparar. Un universo generado proceduralmente te ofrece un sinfín de planetas para explorar y construir bases. Puedes comerciar, luchar o simplemente relajarte en el espacio. La magnitud es sencillamente alucinante. Te subes a tu nave, despegas y, ¡bum!, ya estás en el espacio sin pantallas de carga.

Por supuesto, lo mejor es que puedes disfrutar de todo eso con tus amigos en cualquier plataforma. Ya sea en el modo historia, que te ofrece más o menos 30 horas de aventura, o cualquier otra cosa, en la que puedas pasar cientos de horas más. Para aquellos a los que les encantan los juegos de ciencia ficción no solo por su atmósfera, sino también por su libertad, no hay mejor opción que No Man’s Sky.

Mi veredicto: No Man’s Sky Pasó de ser una decepción a convertirse en una de las mejores historias de redención del mundo de los videojuegos. Es la exploración sin límites en su máxima expresión: tranquila, hermosa y, sorprendentemente, muy social una vez que empiezas a conectar con otros jugadores a través del juego cruzado. Sigue siendo uno de los mejores juegos en los que perderse durante unas horas.

★ El mejor juego multiplataforma de exploración espacial No Man’s Sky Compra en Eneba

12. Ficción dividida [Mejor juego de acción y aventuras multiplataforma]

Nuestra puntuación Puntuación de Enebameter: 9,6/10

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Tipo de juego Juego de acción y aventuras en tercera persona con un fuerte componente narrativo Plataformas PC, PS5, Xbox Series X/S, Switch 2 Año de estreno 2025 Creadores Hazelight Studios, Electronic Arts Duración media de la partida Entre 13 y 15 horas para completar la historia principal Lo que me gustó Niveles que cambian de género, cambio de personajes, un diseño cooperativo muy logrado, entornos impresionantes, una trama sobre la creatividad y el control, y juego cruzado sin interrupciones

Ficción dividida te sumerge en dos mentes —Mio, escritora de ciencia ficción, y Zoe, autora de fantasía— cuyos mundos se entrelazan cuando un editor corrupto atrapa sus historias en una máquina. Cada capítulo cambia de estilo: en un momento estás saltando de plataforma en plataforma a lomos de un dragón y, al siguiente, te encuentras en un rompecabezas que desafía la gravedad o en un juego de lucha con una lluvia de balas. Es caótico, pero cada cambio se percibe como algo deliberado y desenfrenado.

Siempre te sientes parte de la historia. Los tropiezos, las resincronizaciones y las «sync kills» surgen de forma natural. El Sistema «Friend’s Pass» sigue permitiendo que un jugador invite a otro de forma gratuita, y juego multiplataforma mantiene al dúo unido independientemente de la plataforma. La tecnología ha dado buenos resultados en las pruebas: las transiciones, la pantalla dividida y el código de red han funcionado a la perfección.

Por qué lo elegimos Ficción dividida da en el clavo en lo que la mayoría de los juegos centrados en la historia no logran: una colaboración auténtica. El juego cruzado permite a ambos jugadores tomar decisiones que tienen consecuencias y dar forma a la historia juntos, en lugar de limitarse a seguir el ritmo.

Tiene un aire cinematográfico sin parecer guionizado y cuenta con ese raro atractivo de «una misión más» que la mayoría de los juegos de aventuras no logran mantener. Me lo pasé genial jugando con un amigo, y sin duda lo recomiendo si te gustan los juegos de acción y aventuras.

Mi veredicto: Ficción dividida es una de las mejores sorpresas del año. La historia es genial, la acción es trepidante y el modo cooperativo entre plataformas le aporta un gran valor de rejugabilidad. Es atrevido, caótico y está lleno de momentos de los que realmente hablarás cuando lo termines.

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13. Caballería 2 [El mejor juego de combate cuerpo a cuerpo multiplataforma]

Nuestra puntuación Puntuación: 9,5/10

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Tipo de juego Juego de lucha multijugador medieval en primera o tercera persona Plataformas PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S Año de estreno 2021 Creadores Torn Banner Studios, presentado por Tripwire Duración media de la partida Entre 15 y 20 minutos por partido Lo que me gustó Combates cuerpo a cuerpo intensos, fintas y contraataques bien ejecutados, asedios con 64 jugadores, arietes y catapultas, objetos lanzables, una excelente voz en off y una comunidad numerosa en el modo multijugador cruzado

Caballería 2 es una carnicería medieval con sentido común y, sin duda, una de las los mejores juegos cooperativos por ahí. Elige a Agatha o a Mason, Lánzate a un campo de batalla de 64 jugadores y lucha por las puertas, los arietes y los carros de suministros en llamas.

El combate es intenso y premia la sincronización. Aplaza un golpe, simula una estocada y asesta la réplica. Si fallas o golpeas a un compañero, improvisa lanzando un hacha o cualquier cosa que tengas a mano. Es caótico, pero el sistema es lo suficientemente claro como para que gane quien juegue con inteligencia.

Por qué lo elegimos Nada vende mejor el juego multiplataforma como las salas repletas y las colas instantáneas. Caballería 2 ofrece ambas cosas y, además, añade asedios que parecen escenas de película que tú mismo controlas. Es visceral, trepidante y genuinamente social.

Los mapas cuentan pequeñas historias. Los aldeanos huyen, caen las murallas, los nobles son «escoltados» y la ofensiva final se convierte en una última resistencia desesperada. La banda sonora y la voz en off realzan el momento, y la interpretación no decae cuando todo estalla.

Mi veredicto: Caballería 2 sigue siendo el mejor juego de lucha cuerpo a cuerpo online. Los combates son intensos, los objetivos generan un caos tremendo y el juego cruzado mantiene a todos los servidores a rebosar. Es el juego al que recurro cuando me apetece una pelea trepidante y unas cuantas escenas memorables.

★ El mejor juego de combate cuerpo a cuerpo multiplataforma Caballería 2 Compra en Eneba

14. FragPunk [Una joya multiplataforma que rompe sus propias reglas]

Nuestra puntuación Puntuación: 9,5/10

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Tipo de juego Juego de disparos táctico en primera persona con héroes, por rondas Plataformas PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S Año de estreno 2021 Creadores Bad Guitar Studio, NetEase Games Duración media de la partida Entre 15 y 20 minutos por partido Lo que me gustó Cartas de fragmentos que cambian las reglas en cada ronda, un sistema de disparos sólido con un retroceso mínimo, Lancers variados, cada uno con su propia personalidad y estilo, un diseño de mapas limpio, múltiples modos de juego y un rendimiento fluido en el juego cruzado

Pregúntale a Punk es uno de esos juegos de disparos que te resultan familiares durante cinco segundos y luego le dan un giro inesperado a la trama. Es un 5 contra 5, claro, pero después de cada ronda, robas una carta de fragmento que cambia las reglas. La gravedad podría cambiar. Todo el mundo podría volverse invisible. O tal vez el mapa empiece de repente a curar a los jugadores en zonas aleatorias. Te mantiene en vilo, y esa imprevisibilidad es lo que hace que funcione.

The Los tiroteos son precisos y rápidos, más parecidos a ValoraciónqueOverwatch, pero con menos tiempos de inactividad. Cada héroe (denominado «Lancer») aporta habilidades únicas sin restar importancia a los aspectos básicos: tu puntería sigue siendo más importante que los tiempos de recarga. Los movimientos son precisos, sin ser espasmódicos, y cada intervalo de recarga cuenta. Lo notarás cuando cometas un error. Las peleas empiezan enseguida y se acaban aún más rápido, así que cada duelo cuenta de verdad. Las rondas terminan antes de que te agotes, pero no sin antes ponerse las cosas al rojo vivo.

Por qué lo elegimos Pregúntale a Punk logra ese equilibrio entre habilidad y sorpresa. El sistema de cartas «Shard» le da un toque de frescura, y el emparejamiento entre plataformas garantiza que las salas estén siempre llenas. Es elegante, ingenioso y realmente parece algo nuevo, no un clon con un toque diferente.

He jugado en diferentes plataformas y apenas he notado la diferencia. El emparejamiento entre plataformas se mantiene estable y el rendimiento es sorprendentemente fluido incluso cuando el caos se desata por completo. Tiene ese gancho que te hace querer «una partida más», algo que pocos juegos de disparos consiguen hoy en día.

Mi veredicto: Esta es una sorpresa. Pregúntale a Punk Premia la rapidez mental y la destreza manual, y las rondas con reglas cambiantes hacen que cada partida parezca un juego diferente. Es impredecible, está muy bien pulido y es exactamente el tipo de soplo de aire fresco que necesitaban los shooters competitivos.

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15. Fall Guys: El último eliminado [El mejor juego multijugador multiplataforma]

Nuestra puntuación Puntuación de Enebameter: 9,4/10

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Tipo de juego Juego de batalla real de plataformas, minijuegos multijugador Plataformas PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Switch, dispositivos móviles Año de estreno 2020 Creadores Mediatonic, Epic Games Duración media de la partida 3-5 minutos por ronda Lo que me gustó Minijuegos con física ragdoll para hasta 60 jugadores, compatibilidad total entre plataformas y progresión cruzada, pases de batalla con trajes de temporada y un editor de niveles integrado en el juego

¿Tienes buenos recuerdos de cuando veías programas como Guerreros ninja, El castillo de Takeshi, yWipeout? Entonces seguro que te encantará Fall Guys.

Como uno de los mejores juegos de plataformas, se trata de un juego rápido, divertido y caótico ideal para jugar en grupo, en el que todos pueden participar. Salta, lánzate y agarra a todo el que se cruce en tu camino para pasar a la siguiente ronda, aunque la persona que tengas al lado sea tu compañero de juegos más cercano. Los controles sencillos añaden profundidad al niveles divertidísimos llenos de retos inesperados, y la jugabilidad siempre resulta novedosa, ya que se actualiza constantemente con eventos de temporada.

Por qué lo elegimos Fall Guys convierte la competición en una comedia. Es una batalla real en la que nadie dispara. Solo hay que correr, saltar y tirarse al suelo para superar unas ridículas pistas de obstáculos. El juego cruzado garantiza que todas las partidas estén llenas de jugadores, y las actualizaciones de temporada siempre traen consigo un nuevo caos.

Con su adorable estilo artístico y sus llamativos gráficos, Fall Guys es uno de los mejores juegos si buscas algo sencillo para disfrutar con tus amigos. Es un Juego de carrera de obstáculos tipo «battle royale» eso que da lugar a risas, rivalidad y una dosis saludable de competencia, lo cual siempre es una buena combinación.

Mi veredicto:Fall Guys Es un caos total, en el mejor sentido posible. Mitad habilidad, mitad payasadas, y de alguna manera siempre divertido, incluso cuando pierdes. El juego cruzado mantiene las salas repletas, y ninguna partida es igual a otra. Es simplemente una locura alegre y desenfadada que nunca deja de ser divertida.

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16. Sea of Thieves [La mejor aventura pirata multiplataforma]

Nuestra puntuación Puntuación de Enebameter: 9,3/10

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Tipo de juego Juego de acción y aventuras en primera persona, de mundo abierto y multijugador con temática pirata Plataformas PC, PS5, Xbox One, Xbox X/S Año de estreno 2018 Creadores Rare Ltd., Xbox Game Studios Duración media de la partida Entre 25 y 30 horas para completar la historia principal Lo que me gustó Un mundo compartido permanente con una narrativa emergente dinámica, misiones narrativas «Tall Tales», modo cooperativo multiplataforma, eventos estacionales cambiantes y progresión cosmética

¿Te has preguntado alguna vez cómo sería reunir a tus amigos y zarpar hacia los siete mares enarbolando una bandera pirata? Si es así, entonces Sea of Thieveses exactamente elacción y aventurapara ti.

Publicado en2018, no es solo un juego de piratas, sino uno de los mejores juegos cooperativos que hay. Conviértete en pirata y únete a otros jugadores para navegar en barcos, buscar tesoros ocultos, luchar contra piratas rivales o incluso cazar monstruos marinos legendarios. De la diversióncombate marítimo y terrestre to rompecabezas desafiantes… hay algo para todo tipo de piratas.

Por qué lo elegimos Sea of Thieves te permite vivir la fantasía de convertirte en pirata junto a tus amigos. Izáis las velas, buscáis tesoros y acabáis en batallas navales que pasan de la calma al caos en cuestión de segundos. El juego multiplataforma mantiene los mares a rebosar de tripulaciones de todas las plataformas, convirtiendo cada encuentro en una mezcla de cooperación, traición o ambas cosas.

También hay motivos para las risas y los insultos espontáneos cuando se produce una traición inesperada durante una partida multijugador. En definitiva, el juego ofrece cientos de horas una experiencia muy divertida para los jugadores a los que les encanta el trabajo en equipo y la exploración, así que, si eso te suena a algo que te gusta, no dudes en probarlo.

Mi veredicto: Pocos juegos transmiten la esencia de la aventura como este Sea of Thieves. Es impredecible, precioso y está pensado para compartir historias, de esas de las que sigues hablando días después. El juego cruzado lo une todo, para que nadie se quede fuera.

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17. Borderlands 4 [El mejor shooter de saqueo cooperativo multiplataforma]

Nuestra puntuación Enebameter 9/10

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Tipo de juego Juego de disparos y saqueo en primera persona, RPG de acción Plataformas PC, PS5, Xbox Series X/S (Nintendo Switch: fecha por confirmar) Año de estreno 2025 Creadores Gearbox Software, 2K Games Duración media de la partida Entre 25 y 35 horas para completar la campaña Lo que me gustó Cuatro cazadores del Arca bien diferenciados (con un auténtico sistema de personalización), árboles de habilidades flexibles, una sensación de disparo muy precisa, nuevos movimientos (planeo, gancho), modo cooperativo online para 4 jugadores con juego cruzado desde el lanzamiento, pantalla dividida para 2 jugadores, un ciclo de juego final muy atractivo y parches de equilibrio constantes que realmente tienen en cuenta las opiniones de los jugadores

Borderlands 4 te lleva a Kairos y te deja ponerte manos a la obra. El bucle arranca de inmediato: limpia una zona, hazte con un botín de locos, reasigna tus puntos de atributo y acaba con un jefe que te estaba dando una paliza hace una hora. El nuevo movimiento abre el campo de batalla: deslízate para cambiar de posición, agarra al rival para crear ángulos y luego descarga tus golpes. Sigue siendo Borderlands, uno de loslos mejores juegos de rol de acción Sin embargo, cada vez más agresivos y rápidos.

Los kits para las clases te dan libertad para cocinar. Puedes optar por el daño puro, el control de masas o la capacidad de supervivencia sin interrumpir la compilación. El modo cooperativo funciona a la perfección: vincula una cuenta gratuita de SHiFT y juega en equipo entre PC, PlayStation, yXbox desde el primer día. Pero ojo, la progresión cruzada no estará disponible en el lanzamiento.

Por qué lo elegimos Borderlands 4 Es la experiencia cooperativa de saqueo en todo su esplendor: combates fluidos, configuraciones flexibles y un auténtico juego cruzado que mantiene a tu equipo unido en todas las plataformas. Está pensado para largas noches y armas aún más ruidosas.

Termina la historia y el La clasificación de «Ultimate Vault Hunter» arranca con niveles de dificultad, misiones «Wildcard» y mejores recompensas. Es el tipo de juego repetitivo que se busca, con combates más difíciles, recompensas más claras y objetivos bien definidos. Gearbox también está ajustando las armas tras el lanzamiento, con mejoras para las pistolas y los fusiles de asalto ya en camino, para que las estrategias dominantes no se estanquen.

Mi veredicto:Esto es elBorderlands Tenía ganas de machacarlo. Los disparos se sienten bien, las clases tienen vida propia y el contenido de endgame te ofrece un reto que superar en lugar de una simple lista de tareas. El juego cruzado facilita que el equipo siga en marcha. Dale un fin de semana y tu personaje principal será un monstruo.

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18. Overwatch 2 [El mejor shooter de objetivos 5 contra 5 multiplataforma]

Nuestra puntuación Enebameter 9/10

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Tipo de juego Juego de disparos por equipos con héroes Plataformas PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Switch Año de estreno 2022 Creadores Blizzard Entertainment Duración media de la partida Entre 8 y 12 minutos por partido Lo que me gustó Un ritmo de juego 5 contra 5 muy bien dosificado, héroes con roles bien definidos, combinaciones de habilidades definitivas decisivas, cambios de héroe a mitad de partida, objetivos claros, una respuesta de los golpes muy fluida, juego multiplataforma y progresión vinculada a la cuenta

Overwatch 2 se basa en el impulso. Eliges una función, te unes a «King of the Hill» o «Payload», y la primera pelea en equipo marca la pauta. Los tanques crean espacios, los de apoyo gestionan los tiempos de recarga y los DPS buscan ese ángulo perfecto. La gestión de las habilidades definitivas decide las rondas, pero unos cambios inteligentes y un buen posicionamiento pueden dar la vuelta a los combates con la misma rapidez. Es rápido, implacable y muy satisfactorio cuando tu plan sale bien.

Por qué lo elegimos Es el shooter por equipos más reñido en lo que respecta al juego basado en objetivos puros. El juego cruzado mantiene las colas bien surtidas, los roles garantizan el buen funcionamiento de los escuadrones y cada enfrentamiento tiene una condición de victoria clara que se percibe en el momento.

Los mapas muestran las fuerzas de empuje y tracción. Las llaves al cuello dan miedo, y los flancos sí que importan. Notas la diferencia entre un enfrentamiento limpio y un enfrentamiento desordenado. Únete a la cola con tus amigos en cualquier plataforma, forma un grupo a través de tu cuenta y entrarás en las partidas en un santiamén. Las actualizaciones de temporada añaden un nuevo héroe o mapa y el meta cambia lo justo para que todo siga siendo interesante.

Los jugadores que han dedicado tiempo a acumular objetos cosméticos, subir de rango y avanzar en el juego suelen buscar cómo venderOverwatchcuenta de manera eficiente, garantizando al mismo tiempo que el proceso se lleve a cabo de forma segura y sin fricciones innecesarias.

Mi veredicto: Overwatch 2 Es el shooter de héroes más sencillo de aprender y el más difícil de dejar. El trabajo en equipo se refleja en el marcador, las jugadas decisivas marcan la diferencia en los mapas y el juego cruzado garantiza que tu grupo permanezca unido. Si buscas un caos coordinado que premie la sincronización y la disciplina, esta es tu elección.

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Nuestra puntuación Puntuación de Enebameter: 9,6/10

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Tipo de juego Simulación de fútbol, en línea y sin conexión Plataformas PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Switch, Switch 2 Año de estreno 2025 Creadores EA Vancouver/EA Rumanía, Electronic Arts Duración media de la partida Unos 12 minutos por partido Lo que me gustó Regates y primer toque muy naturales, movimientos más inteligentes, física del balón muy realista, «Ultimate Team» con modo cooperativo, «Noches de clubes» que transmiten vida, un modo «Carrera» muy completo, un paquete de retransmisiones de gran calidad y un cross-play fiable en los principales modos online

EA Sports FC 26 toca con rapidez y precisión. Los pases son precisos, las entradas son contundentes y un buen primer toque puede desbaratar la defensa. En los partidos importantes se nota cómo cambia el rumbo del partido. Las noches de derbi en los clubes se convierten en auténticos acontecimientos, con jugadas a balón parado que marcan la diferencia y bloqueos in extremis que salvan temporadas. El modo Carrera por fin recompensa las partidas guardadas de larga duración con un sistema de ojeo y un desarrollo de los jugadores más fluido Tiene sentido.

Por qué lo elegimos El fútbol es mejor con una sala llena. El emparejamiento entre plataformas mantiene activos los modos uno contra uno y por equipos a todas horas, de modo que los rivales siguen siéndolo, independientemente de la plataforma. Si a eso le sumamos un código de red estable y una respuesta clara a los comandos, el resultado es una experiencia de juego online fluida.

«Ultimate Team» sigue siendo la que lleva la batuta, pero los equipos cooperativos y los objetivos inteligentes evitan que se convierta en una simple rutina. Los disparos tienen peso tanto desde lejos como dentro del área, por lo que las ocasiones que se crean realmente dan sus frutos. La retransmisión transmite todo el dramatismo con mejores repeticiones y un ruido del público que va en aumento en los momentos adecuados.

Mi veredicto:Este es el juego ideal para las noches de liga y las maratones de fin de semana. El balón se mueve con naturalidad, los partidos son realistas y la compatibilidad entre plataformas te permite jugar con tus amigos en la misma temporada. Si buscas un simulador de fútbol auténtico que respete la sincronización, el espacio y el juego en equipo, Primera clase 26cumple lo prometido.

★ El mejor juego de fútbol multiplataforma EA Sports FC 26 Compra en Eneba

20. Warframe [El mejor shooter cooperativo de ciencia ficción multiplataforma]

Nuestra puntuación Puntuación de Enebameter: 8,8/10

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Tipo de juego Juego de disparos y saqueo en tercera persona, RPG de acción, servicio en línea Plataformas PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Switch Año de estreno 2013 Creadores Digital Extremes Duración media de la partida Entre 25 y 35 horas para completar las misiones de la historia principal Lo que me gustó Parkour ultrarrápido, una amplia variedad de Warframes, un sistema de personalización y creación de equipos muy completo, misiones cinematográficas, zonas de mundo abierto, el contenido de final de juego «Steel Path», y compatibilidad cruzada y guardado cruzado fiables

Warframe is velocidad, estilo y destreza en una sola vuelta. Saltas como una bala por un azulejo, te deslizas hacia un grupo, activas una habilidad y la sala se desvanece. El movimiento es el elemento central aquí, no un mero adorno. Cada misión se vive de forma diferente cuando puedes saltos con cadena, agarres a la pared y deslizamientos con puntería para crear ángulos que la IA nunca ve venir.

La lista te permite encontrar un personaje principal que se adapte a ti. ¿Buscas control de masas? Elige a Vauban o a Khora. ¿Alguien que acabe con los jefes? Mesa, Revenant o cualquier otro que hayas optimizado para que sea un monstruo de los críticos. El sistema de modificaciones es el ingrediente secreto. Crea un arma, equipa modificaciones galvanizadas, aplica efectos arcanos e incrusta fragmentos de Arconte, y de repente esa misma pistola parece nueva. Fashionframe le da el toque final para que tu «licuadora andante» luzca genial mientras lo hace.

Por qué lo elegimos Warframe ofrece una experiencia de poder sin simplificarla en exceso. La jugabilidad es de alto nivel, las configuraciones se vuelven complejas rápidamente y el juego cruzado mantiene a los equipos unidos para todo, desde partidas rápidas en «Relic» hasta maratones nocturnos en «Steel Path».

El contenido es muy rico. Las misiones cinematográficas llevan la historia desde «The Second Dream» hasta «The New War». Las zonas abiertas amenizan la rutina con misiones de recompensa, pesca y cacerías de presas de gran tamaño. Railjack te convierte en tripulante de una nave espacial. Duviri es un juego rogue-lite de bucle y ambiente cambiante, ideal para cuando te apetece algo diferente. Juega con tus amigos en cualquier plataforma y conserva tu progreso gracias a la función de guardado cruzado. Simplemente funciona.

Mi veredicto: Warframe Es uno de los mejores juegos cooperativos en los que perder el tiempo. El combate es fluido, el esfuerzo vale la pena y la profundidad de personalización recompensa la experimentación. Vincula tus cuentas, elige un modelo y observa cómo tu equipo pasa de ser decente a ser una locura. Es un pozo sin fondo, en el mejor sentido de la palabra.

★ El mejor shooter cooperativo de ciencia ficción multiplataforma Paquete de bonificaciones de Warframe (DLC) Compra en Eneba

21. Genshin Impact [El mejor juego de rol de mundo abierto multiplataforma]

Nuestra puntuación Puntuación de Enebameter: 8,7/10

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Tipo de juego RPG de acción, mundo abierto, gacha, modo cooperativo multijugador Plataformas PC, PS4, PS5, Xbox Series X/S, Switch (en desarrollo), dispositivos móviles Año de estreno 2020 Creadores HoYoverse Duración media de la partida Entre 40 y 50 horas para completar la historia principal (y cientos más para explorar) Lo que me gustó Sistema de combate basado en los elementos, cambio de personaje, mundo abierto de gran envergadura, mazmorras cooperativas, actualizaciones frecuentes de contenido

Genshin Impact es una ciudad llena de vidaRPG de mundo abierto donde podrás explorar el impresionante mundo de Teyvat. Aquí, la magia elemental y las historias cautivadoras se entrelazan a la perfección, ofreciéndote una una aventura llena de acertijos, combates y tesoros ocultos.

Por qué lo elegimos Genshin Impact Captura a la perfección esa sensación de descubrimiento. Escalas montañas solo para ver qué hay al otro lado, te lanzas a la batalla en pleno vuelo y encadenas combos elementales que quedan espectaculares en movimiento. El juego cruzado funciona a la perfección. Ya sea en móvil, consola o PC, todos exploran juntos el mismo mundo.

¿Lo mejor de todo? Genshin Impact es compatible con el juego cruzado entre PC, PlayStation, iOS y Android, lo que facilita formar equipo con tus amigos independientemente de la plataforma en la que jueguen. A medida que explores los impresionantes paisajes, desbloquearás poderosos personajes, cada uno con sus propias habilidades elementales, y os enfrentaréis juntos a jefes y mazmorras desafiantes. Las actualizaciones frecuentes garantizan que siempre haya algo nuevo por descubrir, ya sea un evento festivo o una nueva región que explorar.

Con sus impresionantes gráficos, su rica historia y la función de juego cruzado, Genshin Impact es el juego perfecto para disfrutar cuando te apetece un poco de magia, aventura y diversión en modo cooperativo con amigos.

Mi veredicto: Genshin Primero te atrapa con la curiosidad, y luego con la intensidad. El combate elemental sigue siendo trepidante, y cada escalada se ve recompensada con unas vistas, un cofre o una pelea que merece la pena librar. El modo cooperativo funciona a la perfección para los jefes y los dominios, así que los amigos pueden unirse y echar una mano o que les echen una mano. Lo abro para hacer las misiones diarias y acabo metido en tres misiones, encantado con ello.

★ El mejor juego de rol de mundo abierto multiplataforma Cristales Génesis de Genshin Impact Compra en Eneba

22. Forza Horizon 5 [El mejor juego de carreras multiplataforma de mundo abierto]

Nuestra puntuación Puntuación de Enebameter: 8,6/10

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Tipo de juego Carreras, mundo abierto, estilo arcade, multijugador Plataformas PC, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S Año de estreno 2021 Creadores Playground Games, Xbox Game Studios Duración media de la partida Entre 25 y 30 horas para completar la campaña principal (y cientos más para explorar y participar en eventos) Lo que me gustó Un extenso mapa de México de mundo abierto, clima y estaciones dinámicos, cientos de coches con licencia, eventos comunitarios y carreras personalizadas

Este juego de carreras tan especial es una auténtica joya entre los mejores juegos de carreras que se pueden jugar en diferentes plataformas. Con los hermosos paisajes de México como telón de fondo, el juego ofrece una una emocionante mezcla de aventura y velocidad, al que podrás jugar junto a otros aficionados a las carreras. Al jugar, los jugadores se sumergirán en un mundo en el que cada carrera es todo un espectáculo visual y una auténtica descarga de adrenalina.

Por qué lo elegimos Forza Horizon 5 Es la mejor razón para tener un mando. Es fluido, rápido y está pensado para divertirse en compañía. El juego cruzado facilita formar equipos, y las constantes actualizaciones en directo hacen que el mapa siempre resulte novedoso.

Si tú y tus amigos estáis buscando un juego de carreras bonito y lleno de adrenalina, Forza Horizon 5 debería ser una de tus prioridades. Puedes conseguir fácilmente al menos 20 horas de diversión pura y trepidante, y hay contenido suficiente para otras cien horas más si te apetece. Este juego no solo ocupa un lugar entre los los juegos de carreras más rápidos – además, define lo que es posible dentro del género.

Mi veredicto: Forza Horizon 5 Lo tiene todo. Conducir resulta sencillo, pero nunca aburrido; el mapa te atrapa, por muchas veces que lo hayas recorrido, y la combinación de libertad y competición es perfecta. Es el tipo de juego que abres para hacer una sola carrera y acabas perdiéndole toda la noche, sin que te importe lo más mínimo.

★ El mejor juego de carreras multiplataforma de mundo abierto Forza Horizon 5 Compra en Eneba

23. Marvel Rivals [El mejor shooter de superhéroes multiplataforma]

Nuestra puntuación Puntuación de Enebameter: 8,5/10

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Tipo de juego Juego de disparos en tercera persona, juego de disparos con héroes, multijugador por equipos Plataformas PC, PS5, Xbox Series X/S Año de estreno 2024 Creadores NetEase Games, Marvel Games Duración media de la partida Entre 10 y 15 minutos por partido Lo que me gustó Juego de disparos 6 contra 6 con personajes de Marvel, entornos destructibles, habilidades de equipo basadas en la sinergia y juego cruzado total en los modos casuales

Si estás al tanto de las últimas noticias sobre videojuegos, seguro que ya sabes que… Marvel Rivals. Se ha hablado mucho de ello, y con razón. Si estás buscando juegos TPS divertidos, sigue leyendo.

Marvel Rivalses básicamenteOverwatch, pero mejor. Es un un juego de disparos de héroes en tercera persona de 6 contra 6 y ritmo trepidante donde podrás jugar con algunos de los nombres más importantes del Marvel universo: Spider-Man, Iron Man, Loki… todos ellos. Cada héroe tiene sus propias habilidades, e incluso puedes realizar movimientos de equipo alucinantes. Cuando sale bien, es impresionante. Cuando no… bueno, puede resultar un poco caótico.

Por qué lo elegimos Rival toma la fórmula de los shooters de héroes y la lleva al extremo. Es un caos de 6 contra 6 en el que Iron Man puede encadenar un combo con el escudo de Groot o el Doctor Strange puede abrir un portal en plena batalla para salvar al equipo. El diseño de los mapas mantiene la acción trepidante, y el emparejamiento entre plataformas garantiza que todas las colas estén completas.

Como es lógico, el juego cruzado ha estado disponible desde el principio, así que puedes formar equipo con tus amigos en un santiamén. ¿El único inconveniente? El modo clasificatorio separa a los jugadores de consola de los de PC, lo cual tiene sentido por cuestiones de equilibrio, pero sigue siendo un poco fastidio.

Lo mejor de todo es que este juego es totalmente juego gratuito, así que puedes unirte cuando quieras. Y si te apetece personalizar tu experiencia, hay un montón de dulceMarvel Rivalscarcasas con lo que expresarte.

Mi veredicto:Marvel Rivals es pura diversión. Las habilidades se combinan de forma ingeniosa, el trabajo en equipo resulta natural y las partidas logran el equilibrio perfecto entre estrategia y espectáculo. El juego cruzado garantiza que todo tu grupo pueda jugar juntos, independientemente de quién traiga el mando.

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24. Monster Hunter Wilds [El mejor juego de rol de acción multiplataforma para cacerías cooperativas]

Nuestra puntuación Puntuación de Enebameter: 8,4/10

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Tipo de juego Juego de rol de acción, en tercera persona, con modo multijugador de caza Plataformas PC, PS5, Xbox Series X/S Año de estreno 2025 Creadores Capcom Duración media de la partida Entre 40 y 50 horas para completar la historia principal (y cientos más para las misiones de post-campaña) Lo que me gustó Un mundo abierto sin interrupciones, juego multiplataforma, monturas Seikret con cambio de armas, sistema de heridas que apunta a los puntos débiles, efectos meteorológicos dinámicos

Monster Hunter Wilds es tu pase para vivir emocionantes aventuras multijugador en las que tú y tus amigos podéis formar equipo para derrota a bestias gigantes en mundos abiertos, vastos y sin límites. Como última entrega de la legendaria juego de rol de acción serie, aporta ideas novedosas y escenarios impresionantes a la caza.

Por qué lo elegimos Monster Hunter Wilds Aprovecha todo lo que Capcom ha aprendido a lo largo de dos décadas para crear un mundo que, por fin, parece cobrar vida. Los biomas cambian en plena caza, los monstruos luchan entre sí tanto como contra ti, y las zonas abiertas sin interrupciones hacen que ya no haya pantallas de carga: solo la pura emoción de la caza. El juego cruzado conecta todas las plataformas, por lo que tu equipo nunca se separa, y eso por sí solo cambia por completo el ritmo del juego.

Gracias a la nueva compatibilidad con el juego cruzado, podrás forma tu equipo en PC, PS5, yXbox Series X/S para dar caza a monstruos juntos, independientemente de dónde estés jugando. El juego deja atrás las salas de espera tradicionales para ofrecer una experiencia de caza verdaderamente inmersiva: coge tus armas, súbete a tu fiel montura Seikret y prepárate para explorar mundos vibrantes y llenos de vida, con un clima dinámico y grandes cambios estacionales.

Monster Hunter Wilds combina la fórmula clásica de la serie, basada en la preparación y la precisión, con la exploración de un mundo abierto al estilo actual, creando la experiencia cooperativa con juego cruzado definitiva. ¡Así que reúne a tu grupo de caza y prepárate para labrarte un legado!

Mi veredicto: Monster Hunter Wilds La serie está alcanzando su mejor momento. Las cacerías tienen un aire cinematográfico sin perder ese núcleo de tensión y estrategia, y cada combate contra un monstruo se convierte en una historia que querrás contar más adelante. El juego cruzado hace que sea más fácil que nunca formar un grupo de caza y pasar todo un fin de semana persiguiendo a una bestia por el desierto.

★ El mejor juego de rol de acción multiplataforma para cacerías cooperativas Monster Hunter Wilds Compra en Eneba

25. Sniper Elite: Resistencia [El mejor shooter táctico multiplataforma]

Nuestra puntuación Puntuación de Enebameter: 8,3/10

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Tipo de juego Juego de disparos táctico en tercera persona, con elementos de sigilo y combate de precisión Plataformas PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S Año de estreno 2025 Creadores Rebellion Developments Duración media de la partida Entre 10 y 12 horas para completar la campaña Lo que me gustó Amplios mapas de mundo abierto, IA de sigilo mejorada, balística brutal, mejores sistemas de silenciadores y camuflaje, misiones cooperativas muy satisfactorias e integración fluida del juego cruzado

Sniper Elite: Resistencia refuerza la fórmula de desarrollo pausado de la serie. Vuelves a encontrarte tras las líneas enemigas en la Europa del Este ocupada, contemplando grandes mapas de mundo abierto que te obligan a planificar disparos, rutas y vías de escape. Las jugadas espectaculares acaparan los momentos destacados; el sigilo, la paciencia y las soluciones rápidas son las que permiten cumplir la misión.

El modelo balístico sigue siendo el que manda. El viento, la distancia, la postura y un pulso inestable son factores importantes. Ajusta la mira, aguanta la respiración, aprieta el gatillo, y un disparo certero a 300 metros te recompensa con una imagen de rayos X. Lo que realmente te da adrenalina es la cadena de acciones: esquiva un punto de control, dispara dos veces a los vigías, cambia de posición antes de que suene la alarma y, luego, observa cómo se desmorona el mapa.

Por qué lo elegimos Te ofrece un control real y hace que cada decisión cuente. Puedes jugar a lo grande o pasar desapercibido por todo el mapa, y ambos estilos se ven respaldados. El juego cruzado añade un modo cooperativo sencillo y de gran calidad que convierte los tiros lejanos en victorias compartidas.

El modo cooperativo parece diseñado expresamente para ello, y las misiones se adaptan a dos jugadores. Uno dibuja ojos mientras que el otro limpia los nidos. El fuego de cobertura, los señuelos y los asesinatos silenciosos y sincronizados encajan a la perfección. El juego cruzado funciona a la perfección en todas las plataformas, por lo que la sincronización y la comunicación son fundamentales.

Mi veredicto: Los más seguros de sí mismos Sniper Elite Por ahora. Los disparos son fantásticos, las escapadas tienen un toque personal y el juego premia la planificación frente al pánico. El juego cruzado le da un gran impulso, ya que un buen observador hace que un tiro perfecto sea aún mejor.

★ El mejor juego de disparos táctico multiplataforma Sniper Elite: Resistencia Compra en Eneba

26. Smite [El mejor juego de acción MOBA multiplataforma]

Nuestra puntuación Puntuación de Enebameter: 8,2/10

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Tipo de juego Juego multijugador en línea de tipo MOBA en tercera persona Plataformas PC, PS4, Xbox One, Switch Año de estreno 2014 (el juego multiplataforma se añadió más tarde) Creadores Hi-Rez Studios Duración media de la partida Entre 25 y 30 minutos por partido Lo que me gustó Perspectiva en tercera persona en la que el posicionamiento es clave, una variada selección de dioses, golpes precisos muy satisfactorios, roles de clase equilibrados, un meta que prima el juego en equipo, y una experiencia fluida de juego cruzado y progresión cruzada

Smite sigue siendo uno de los MOBA más innovadores que hay, y sin duda el más accesible. El hecho de pasar de la vista aérea a una cámara en tercera persona lo cambia todo. De repente el control de la distancia, la puntería y las esquivas se adaptan a cada jugador. Cada enfrentamiento en equipo se convierte en un torbellino de movimiento y precisión, en lugar de limitarse a un intercambio de habilidades con tiempos de recarga.

La plantilla es absurda, pero en el buen sentido. Decenas de dioses y figuras míticas, cada uno con su propio estilo de juego y personalidad. He pasado horas alternando entre incursiones de asesino, ataques devastadores de mago y jugadas decisivas de apoyo, y nunca me aburro. Hi-Rez lleva años ajustando y revisando el equilibrio, por lo que el meta se mantiene vivo sin dar nunca la sensación de ser aleatorio.

Por qué lo elegimos Smite encuentra el equilibrio perfecto entre el caos desenfadado y la profundidad competitiva. La perspectiva en tercera persona le da una sensación de acción auténtica, y el emparejamiento entre plataformas te permite jugar con quien quieras, cuando quieras. Es uno de los pocos MOBA que se maneja igual de bien con mando que con ratón.

El juego multiplataforma lo hace todo posible, y al emparejamiento no le importa en qué plataforma estés. Inicias sesión, formas un grupo y ya estás listo. Es sencillo, estable y más rápido de lo que la mayoría de los juegos competitivos consiguen incluso hoy en día.

Mi veredicto:Sigue siendo uno de los pocos MOBA en los que se nota la intensidad durante la partida. Los movimientos de cámara convierten los combates en enfrentamientos trepidantes que se viven de cerca, y el ritmo logra ese equilibrio perfecto entre habilidad y caos. Con el juego cruzado que conecta todas las plataformas, Smite sigue siendo el referente indiscutible de los juegos de estrategia centrados en la acción.

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27. Paladins [El mejor shooter de héroes gratuito multiplataforma]

Nuestra puntuación Enebameter 8/10

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Tipo de juego Juego de disparos en primera persona con héroes, partidas de 5 contra 5 con objetivos Plataformas PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Switch Año de estreno 2018 Creadores Hi-Rez Studios Duración media de la partida Entre 10 y 12 minutos por partido Lo que me gustó Una amplia plantilla de campeones con roles bien definidos, equipamientos basados en cartas y talentos, una sensación de disparo impactante, los modos «Asedio» y «Asalto», colas rápidas, juego cruzado en todas las plataformas y vinculación de cuentas para el progreso cruzado en los sistemas compatibles

Paladines es un shooter de héroes asequible que, sin embargo, ofrece una gran profundidad. Tú Elige un campeón, fija un talento y arma un mazo de cinco cartas eso cambia de verdad la forma en que se juega con tu kit. ¿Quieres daño explosivo? Configúralo para eso. ¿Prefieres el sustain o las habilidades de apoyo? Hay una opción para cada caso. Los disparos son precisos, las habilidades tienen garra y las habilidades definitivas pueden decidir el rumbo de las peleas sin eliminar las posibilidades de contraataque. Las monturas disponibles desde el inicio mantienen el ritmo de las rondas y la acción no decae en ningún momento.

Por qué lo elegimos Paladines Combina lo mejor de Hero y Buildcraft sin abrumarte con repetitivas tareas. Es gratis, flexible y, gracias al juego cruzado, tu equipo permanece en una sola cola. La elección perfecta cuando buscas estrategia y mecánica de juego en partidas rápidas.

«Siege» es la obra estrella. Lucha por el control de los puntos y, a continuación, escolta la carga mientras tu primera línea gana terreno y tu retaguardia se dedica a conseguir bajas.. «Onslaught» es el modo de combate en el que lo único que quieres es luchar sin parar. Los mapas son fáciles de leer, los flancos son importantes y una buena posición sigue siendo más decisiva que la puntería pura y dura. Es fácil aprender a desempeñar un rol, pero difícil dominar un personaje principal, y eso es precisamente lo que debe caracterizar a un shooter de héroes.

El juego multiplataforma funciona a la perfección y las salas se llenan rápidamente a cualquier hora. Si vinculas tu cuenta, podrás conservar tu progreso en todas las plataformas compatibles, por lo que cambiar de sistema no supondrá tener que empezar de cero.

Mi veredicto:Paladines es una alternativa inteligente a los costosos juegos de disparos con héroes. El sistema de equipamiento dota a cada campeón de una identidad propia, los modos de juego tienen una duración ideal de 10 minutos y el juego cruzado mantiene viva la competición. Únete a la cola con tus amigos, personaliza tu configuración y empieza a acumular puntos.

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28. Tekken 8 [El mejor juego de lucha multiplataforma]

Nuestra puntuación Enebameter 8/10

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Tipo de juego Lucha en 3D, modo multijugador competitivo Plataformas PC, PS5, Xbox Series X/S Año de estreno 2024 Creadores Bandai Namco Studios Duración media de la partida 2-3 minutos por partido Lo que me gustó Un sistema de combate que premia la presión, los esquives rápidos y castiga los golpes fallidos, los bloqueos contra la pared y las rupturas de formación, un código de red con retroceso y juego cruzado, excelentes herramientas de entrenamiento (Super Ghost Battle, Mis repeticiones y consejos), acceso a Arcade Quest, y una amplia plantilla con nuevos personajes muy interesantes

Tekken 8 golpea fuerte y te reta a devolver el golpe con más fuerza. Eso es lo que yo llamo una base para un un juego de lucha genial. El sistema Heat convierte el impulso en daño y en decisiones reales. ¿Sigues presionando, te retiras o provocas que el rival pulse el botón de pánico? La posición neutral sigue siendo importante. Esquiva un golpe fallido, lanza un ataque, acércate a la pared y haz que la siguiente respuesta le salga cara. El ritmo parece más rápido, pero las lecturas básicas de Tekken siguen intactas.

Arcade Quest es un buen ejercicio de calentamiento. Vas pasando de una sala de juegos a otra, aprendes los emparejamientos, consigues objetos cosméticos y te vas acostumbrando al modo clasificatorio sin sentirte perdido. El modo Historia te ofrece el drama de los Mishima, además de algunas escenas memorables. El modo Entrenamiento destaca especialmente: los fantasmas aprenden tus hábitos, las repeticiones señalan las oportunidades de castigo y los datos de fotogramas se leen de un vistazo.

Por qué lo elegimos Tekken 8 hace que la complejidad de alto nivel resulte accesible. Las herramientas de aprendizaje son ingeniosas, la dinámica de juego es agresiva y, gracias al juego cruzado, nunca te quedas sin rivales con los que entrenar. Es un juego de lucha que respeta el tiempo dedicado y recompensa el trabajo de preparación.

El modo multijugador online es lo que realmente engancha. El juego cruzado llena las colas rápidamente y la función de retroceso funciona a la perfección. Las revanchas son rápidas. El «Estilo especial» permite a los principiantes pulsar menos botones y aprender más, mientras que los veteranos pueden seguir jugando de forma totalmente manual. La personalización es tan amplia que ganar con un atuendo ridículo se convierte en un pequeño reto.

Mi veredicto: Esto es Tekken a toda velocidad. Los fundamentos dan sus frutos, el sistema Heat le da emoción y el modo online funciona a la perfección noche tras noche. Cuando quiero partidas que me enseñen algo y que, al mismo tiempo, sean trepidantes, me pongo a jugar, reto a un amigo que esté en otra plataforma y dejo que las paredes hablen por sí solas.

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29. Final Fantasy XIV Online: Edición para principiantes [El mejor Final Fantasy multiplataforma]

Nuestra puntuación Puntuación de Enebameter: 7,9/10

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Tipo de juego Tercera persona, MMORPG, fantasía, PvE/PvP Plataformas PC, PS4, PS5, Xbox Series X/S Año de estreno 2013 (Un reino renacido) Creadores Square Enix Duración media de la partida Entre 80 y 100 horas para completar la historia principal de la Edición Starter Lo que me gustó Misiones épicas con una trama envolvente, un sistema de clases flexible, incursiones y pruebas a gran escala, una rica historia, viviendas para los jugadores y una comunidad muy activa

Si te encanta el Final Fantasy serie, pero siempre has deseado compartir esa experiencia con amigos y desconocidos en Internet, entonces adentrarte en el mundo de Final Fantasy XIV es una de las mejores formas de hacerlo.

No hay muchos otros juegos que puedan ofrecer una experiencia tan dinámica y cautivadora como esta Juego de rol multijugador masivo en línea. Es ununa combinación perfecta de estrategia y acción. La norma será alternar el uso de tus habilidades con esquivar ataques devastadores. Unirse para recorrer mazmorras, superar pruebas y enfrentarse a grandes incursiones es muy divertido, pero requiere un gran trabajo en equipo. Sin embargo, también podéis simplemente relajaros en la ciudad y salir a pescar juntos; es una de las el mejorFinal Fantasy juegospor ahí.

Por qué lo elegimos Final Fantasy XIV hace que formar grupos sea muy fácil y que la historia merezca la pena. Puedes cambiar de clase con un mismo personaje, apuntarte a mazmorras en cuestión de segundos y jugar en PC, PlayStation, oXbox sin dividir al grupo. El Edición Starter es una historia independiente y de gran envergadura, con mazmorras impresionantes, combates contra jefes finales y una introducción sencilla a los sistemas más complejos.

Además de su mecánica de juego, la personalización de personajes es tremendamente amplia, lo que te permite sumergirte por completo en la vida de tus propios personajes. Gracias a las actualizaciones continuas, el juego seguirá creciendo, y no hay mejor momento para lanzarse a Final Fantasy XIVque hoy.

Mi veredicto:Final Fantasy XIV Es el MMO que recomiendo a los amigos que buscan una historia y un modo cooperativo de verdad. El combate es ágil, las mecánicas de los jefes te enseñan buenos hábitos y la comunidad realmente te echa una mano. El juego cruzado mantiene unidas a las Compañías Libres y a los grupos de amigos, así que solo tienes que conectarte, avisar al equipo y avanzar cada noche.

★ El mejor «Final Fantasy» multiplataforma Final Fantasy XIV Online: Edición para principiantes Compra en Eneba

¿Qué es la multiplataforma?

«Multipropósito» simplemente significa puedes jugar con amigos que tengan otras consolas. PC, Xbox, PlayStation, Switch: si el juego es compatible, nadie se queda fuera. No hace falta que todos tengáis la misma configuración para formar un equipo.

Algunos juegos también permiten la progresión cruzada, así que tus progresos te acompañan si cambias de plataforma. No tendrás que empezar de cero ni perderás los desbloqueos. Pero no es algo que se pueda dar por sentado. Algunos juegos dicen ser «multiplataforma» y lo que quieren decir es «más o menos, pero solo si hay luna llena y utilizas la misma configuración regional». Compruébalo siempre dos veces antes de dar por hecho que funciona.

¿Cuál fue el primer juego multiplataforma?

Ese título suele recaer en Final Fantasy XI. Se lanzó en 2002y deja que el PC yPS2 los jugadores exploran juntos el mismo mundo, lo cual era algo revolucionario en aquella época. Xbox 360 se incorporó más tarde, lo que lo convirtió en el primer juego en conectar tres plataformas en un mismo espacio online compartido. No lo anunciaron a bombo y platillo, pero funcionó.

Probablemente hubo ejemplos más modestos antes que este, pero Final Fantasy XIera elel primer gran éxito que salió a la perfección. Y sí, la gente ya estaba discutiendo sobre las funciones dentro del grupo y el reparto del botín en todas las plataformas; hay cosas que nunca cambian.

Mi valoración general sobre los mejores juegos multiplataforma

Entonces, ¿qué son unos buenos juegos multiplataforma? Aquellos que te hacen olvidar que estás jugando en diferentes sistemas. Todos los juegos de esta lista hacen precisamente eso: emparejamientos fluidos, conexiones estables y ese tipo de diversión que hace que tu grupo vuelva noche tras noche.

Aquí tienes los mejores juegos con juego cruzado según lo que estés buscando:

Espacio de creación libre → Minería, artesanía – Sigue siendo el referente en juegos multijugador multiplataforma.

→ Minería, artesanía – Sigue siendo el referente en Battle Royale → Fortnite: el plano para juegos modernos con juego cruzado .

→ Fortnite: el plano para Partidas rápidas → Rocket League – Uno de los más juegos divertidos con juego cruzado que se haya hecho jamás.

→ Rocket League – Uno de los más que se haya hecho jamás. Juegos de disparos cooperativos → Helldivers 2 – Uno de los mejores juegos cooperativos multiplataforma para jugar en equipo.

→ Helldivers 2 – Uno de los mejores para jugar en equipo. Terror → Dead by Daylight– La mejor opción para juegos con juego cruzado PS5 YXbox a los jugadores les encanta.

→ Dead by Daylight– La mejor opción para a los jugadores les encanta. Juego gratuito → Apex Legends, Warframe: los mejores juegos con juego cruzado gratuito con verdadera profundidad.

→ Apex Legends, Warframe: los mejores con verdadera profundidad. Deportes/Carreras → Primera clase 26, Forza Horizon 5 – Divertidos juegos multiplataforma para quedar con amigos.

→ Primera clase 26, Forza Horizon 5 – para quedar con amigos. Grind en los RPG → Diablo IV– Perfecto juegos multijugador multiplataforma para sesiones prolongadas.

→ Diablo IV– Perfecto para sesiones prolongadas. Lucha → Tekken 8– Uno de loslos mejores juegos multiplataforma para enfrentamientos directos entre jugadores de alto nivel.

Da igual si quieres juegos multijugador con compatibilidad entre plataformas para el modo clasificatorio o el Los mejores juegos multijugador multiplataforma Si buscas un modo cooperativo informal, esta lista te viene como anillo al dedo. En resumen: el los mejores juegos con juego cruzado No solo conectan plataformas, sino que conectan a las personas. Elige una, envía un mensaje a tus amigos y deja de preocuparte por quién está en cada red.

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