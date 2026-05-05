Los 21 mejores juegos de Xbox Game Pass que no te puedes perder en 2026

Si estás buscando los mejores juegos en Xbox Game Pass, estás en el lugar adecuado.

He explorado el Xbox Game Pass biblioteca, en la que podrás probar de todo, desde épicos juegos de rol hasta títulos de acción trepidante y aventuras tácticas. Estos juegos sin duda te ofrecerán horas de diversión y momentos que querrás compartir con tus amigos o disfrutar en solitario.

Esta lista destaca títulos destacados, joyas ocultas y clásicos disponibles a través de Xbox Game Pass. No te lo pierdas y descubre cuáles son los mejores juegos de Xbox Game Pass hacen que esta suscripción sea imprescindible.

Nuestra selección de los mejores juegos de Xbox Game Pass

Estas son mis tres recomendaciones imprescindibles de entre los mejores juegos de Xbox Game Pass biblioteca. Cada una destaca por su jugabilidad o por ofrecer una experiencia única:

Declarado (2025) – El próximo gran juego de rol de fantasía en primera persona y uno de los mejores juegos de Xbox Game Pass. Me encanta explorar su extenso mundo y dominar el combate y la magia, todo ello en una experiencia fluida. Diablo IV (2023) – La experiencia definitiva de fantasía oscura en la que hay que acumular botín. Las mazmorras del juego, las configuraciones de personajes y las épicas batallas contra jefes me mantuvieron enganchado durante horas y horas, y el modo multijugador online hace que cada partida sea intensa. Clair Obscur: Expedición 33 (2025) – Acción por turnos visualmente impresionante. Su combate táctico y sus magníficos gráficos hacen que cada enfrentamiento resulte significativo y gratificante.

Estos tres son los mejores juegos de Xbox Game Pass, pero hay mucho más por descubrir en la lista completa.

Los 21 mejores juegos de Xbox Game Pass para una experiencia de juego épica

Desde épicos juegos de rol y trepidantes shooters hasta aventuras repletas de acertijos, estos juegos demuestran que hay opciones para todos los gustos. He seleccionado los mejores juegos sin duda alguna en Xbox Game Pass para que te pongas con ellos hoy mismo. ¿A cuántos de estos has jugado?

1. Declarado [El próximo gran juego de rol de fantasía en primera persona]

Nuestra puntuación Enebameter 10/10

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★

Género Juego de rol de fantasía en primera persona Plataformas Xbox Series X|S, PC Año de estreno 2025 Creador/es Obsidian Entertainment Duración media de la partida 30-50 horas Ideal para Los aficionados a los juegos de rol con una trama central

Declarado me cautivó desde el principio con su extenso mundo de Eora, donde cada hechizo que lanzo o cada decisión que tomo realmente cuenta. El manejo de dos armas mágicas es una pasada, y la historia es tan rica que te puedes perder en ella durante horas. Como uno de los mejores juegos de Xbox Game Pass, me dan ganas de explorar cada rincón y probar diferentes configuraciones sin parar.

El combate resulta ágil y satisfactorio. Cada duelo exige estrategia, pero también premia la rapidez mental. Puedo lanzarme a un caos mágico total o adoptar un enfoque más metódico.

Por qué lo elegimos Declarado combina la libertad del jugador, una rica historia y un combate trepidante en un juego de rol que engancha de verdad. Cada rincón de Eora tiene algo que explorar.

Me encanta cómo encajan las mecánicas de los juegos de rol. Crear mi personaje, hablar con los PNJ y enfrentarme a las mazmorras me resulta muy satisfactorio. La historia reacciona a mis decisiones, y siento que estoy creando mi propia historia. Sí, algunas misiones secundarias se hacen un poco pesadas y, a veces, los encuentros con enemigos resultan repetitivos, pero, sinceramente, estoy demasiado metido en el juego como para que me importe.

Los gráficos son de otro nivel. Los efectos mágicos saltan de la pantalla y los escenarios parecen cobrar vida, por no hablar de la banda sonora, que capta a la perfección el ambiente de fantasía épica. Los cambios de iluminación y los efectos meteorológicos contribuyen a la inmersión.

Mi veredicto: Si te encantan los juegos de rol en primera persona que te permiten crear tu propia historia, este es uno de los los mejores juegos enXbox Series Xahora mismo.

★ EL PRÓXIMO GRAN RPG DE FANTASÍA EN PRIMERA PERSONA Declarado Compra en Eneba

2. Diablo IV [La mejor aventura de fantasía oscura para conseguir botín]

Nuestra puntuación Puntuación de Enebameter: 9,8/10

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★

Género Juego de rol de acción Plataformas PC, PS4/5, Xbox One/Series X|S Año de estreno 2023 Creador/es Blizzard Entertainment Duración media de la partida Entre 30 y más de 100 horas Ideal para Jugadores que buscan combates intensos y botín

Diablo IV es uno de los mejores juegos de Xbox Game Pass para los aficionados a la fantasía oscura, sumergiéndome en un mundo que rezuma un ambiente gótico. El combate es brutal y satisfactorio, conseguir botín es una pasada y el mundo abierto esconde tantos secretos que me tiene explorando durante horas. Jugar con amigos en el modo multijugador online hace que cada incursión en las mazmorras cobre vida.

El ritmo del combate es perfecto, donde cada clase tiene su propio estilo y el momento oportuno es clave. Me apasiona crear personajes. Las habilidades de artesanía y los combos alucinantes me hacen sentir como un auténtico crack. Claro, algunos eventos mundiales pueden resultar un poco repetitivos, pero conseguir un objeto legendario tras una dura batalla merece la pena.

Por qué lo elegimos Diablo IV Juegos que te enganchan con un sinfín de botines y un mundo que parece vivo y peligroso. Me mantienen jugando sin que me aburra.

Las imágenes son impactantes, oscuras, detalladas y evocadoras. La iluminación y los efectos de los hechizos transmiten una gran intensidad, y la banda sonora realza cada combate. Diablo IV ha captado a la perfección ese ambiente de fantasía oscura.

Mi veredicto: A los amantes del botín y de las mazmorras les encantará Diablo IV. Es brutal y, sin duda, una de las los mejores juegos de rol de acción Vale la pena echarle un vistazo.

★ LA EXPERIENCIA DEFINITIVA DE FANTASÍA OSCURA Y CAZA DE BOTÍN Diablo IV Compra en Eneba

3. Clair Obscur: Expedición 33 [Acción por turnos visualmente impresionante]

Nuestra puntuación Puntuación de Enebameter: 9,7/10

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★

Género RPG táctico por turnos Plataformas PC, PS5, Xbox Series X|S Año de estreno 2025 Creador/es Sandfall Interactive Duración media de la partida 20-30 horas Ideal para Aficionados al combate estratégico y con una historia bien desarrollada

Clair Obscur: Expedición 33 es uno de los mejores juegos de Xbox Game Pass para los amantes de los juegos de estrategia, sorprendiéndome con un giro táctico que no sabía que necesitaba. La sincronización, el ritmo y la estrategia son fundamentales, y lograr un combo perfecto es una sensación increíble. El avance del juego me tenía muy emocionado y, sinceramente, ha estado a la altura de mis expectativas.

La jugabilidad es fluida. Puedo ajustar los personajes, intercambiar habilidades y notar cómo voy mejorando en cada partida, lo que me hace sentir que estoy aprovechando al máximo la profundidad estratégica. Planificar los movimientos y experimentar con las habilidades de los personajes me hace sentir como un comandante.

Por qué lo elegimos Claroscuro combina profundidad táctica y unos gráficos impresionantes en una experiencia que mantiene enganchados a los amantes de la estrategia.

Los picos de dificultad iniciales pueden ser brutales, pero eso forma parte de la emoción, y por fin he conseguido dominar los momentos clave, lo cual fue muy satisfactorio.

Las imágenes son preciosas; los efectos de los hechizos brillan y los personajes se mueven con estilo. La banda sonora intensifica la tensión a la perfección, lo que hace que este juego sea un auténtico placer para la vista y para la mente.

Mi veredicto: Si quieres un reto que ponga a prueba tu ingenio y tus reflejos, Claroscuroes elun increíble juego de rol por turnos para que lo aprendas y lo domines.

★ ACCIÓN POR TURNOS VISUALMENTE IMPRESIONANTE Clair Obscur: Expedición 33 Compra en Eneba

4. Call of Duty: Black Ops 7 [La mayor operación encubierta hasta la fecha]

Nuestra puntuación Puntuación de Enebameter: 9,6/10

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★

Género Juego de disparos en primera persona Plataformas PC, Xbox One/Series X|S, PS4/PS5 Año de estreno 2025 Creador/es Treyarch y Raven Software Duración media de la partida Entre 20 y más de 60 horas Ideal para Los aficionados a los juegos de disparos en primera persona que quieran disfrutar de la campaña, el modo multijugador y el modo Zombis, todo en uno

Black Ops 7 me transportó diez años al futuro, y desde entonces no he vuelto a mirar atrás. La campaña cooperativa me lleva desde los tejados de Tokio, iluminados por luces de neón, hasta la costa mediterránea, pasando por un terreno psicológico realmente alucinante. Puedo jugarla en solitario o formar un equipo; ambas opciones son fantásticas.

El modo multijugador es lo que realmente engancha. Dieciséis mapas de 6 contra 6 en el lanzamiento, el sistema Omnimovement mejorado y la amplia personalización del equipamiento hacen que cada partida sea diferente. Me paso el rato persiguiendo el siguiente prestigio y pierdo la noción del tiempo.

Por qué lo elegimos Black Ops 7 campaña, modo multijugador y el mapa de Zombis más grande de Operaciones encubiertas toda su historia en un único paquete de Game Pass disponible desde el primer día.

Los zombis son la guinda del pastel: el Ambiente de Dark Aether es realmente espeluznante, y Búsqueda de huevos de Pascua Jugar con un equipo nunca pasa de moda. Los gráficos son nítidos en todos los entornos, y los efectos de sonido de los tiroteos suenan y se perciben con toda la intensidad que se espera de ellos.

Mi veredicto: Campaña, multijugador, Zombis – Black Ops 7 lo tiene todo y lo hace muy bien. Uno de los mejores títulos de disparos en primera persona entre los mejores juegos de Xbox Game Passahora mismo.

★ LA OPERACIÓN SECRETA MÁS GRANDE HASTA LA FECHA Call of Duty: Black Ops 7 Compra en Eneba

5. Hollow Knight [El Metroidvania atmosférico definitivo]

Nuestra puntuación Puntuación: 9,5/10

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★

Género Juego de acción y aventuras al estilo Metroidvania Plataformas PC, Switch, PS4, Xbox One Año de estreno 2017 Creador/es Equipo Cherry Duración media de la partida Entre 20 y más de 60 horas Ideal para Para los aficionados a los juegos de plataformas y exploración exigentes

Hollow Knight me sumerge de inmediato en Hallownest. Las fases de plataformas, el combate y la exploración se desarrollan con gran precisión. Cada sendero oculto o secreto es una recompensa, y no dejo de sorprenderme; sin duda, es uno de los los juegos de Metroidvania más adictivos al que haya jugado nunca.

Me encanta el proceso de explorar. El movimiento y los adornos encajan a la perfección. La habilidad va mejorando de forma natural, y cada muerte me enseña algo. Algunos jefes pueden acabar conmigo al principio, pero aprender sus patrones es muy gratificante. Y, aunque a veces me gustaría que hubiera más puntos de control, el desafío forma parte de la diversión.

Por qué lo elegimos Hollow Knight se centra en la exploración, los combates desafiantes y la atmósfera. Es un juego imprescindible para cualquier amante de los «metroidvanias».

El estilo artístico y la banda sonora dan en el clavo. Las animaciones fluidas, la música evocadora y los entornos con gran profundidad de campo hacen que el mundo cobre vida. Pequeños detalles como la iluminación y los efectos de partículas contribuyen enormemente a crear la atmósfera.

Mi veredicto:Si quieres un mundo divertido pero desafiante que explorar, Hollow Knight es uno de los mejores juegos de Xbox Game Pass Para los aficionados a los juegos de plataformas. Te enganchará en un santiamén, sin duda.

★ EL METROIDVANIA MÁS ATMÓSFÉRICO Hollow Knight Compra en Eneba

6. DOOM: La Edad Media [Caos medieval con motosierra]

Nuestra puntuación Puntuación de Enebameter: 9,4/10

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★

Género Juego de disparos en primera persona Plataformas PC, Xbox Series X|S, PS5 Año de estreno 2025 Creador/es id Software Duración media de la partida 10-20 horas Ideal para Aficionados a la acción trepidante y sangrienta

DOOM: La Edad Media me sumerge en un caos medieval lleno de cadenas, escudos y dragones, donde consigue mantener mi adrenalina por las nubes. El combate es rápido y brutal, así que puedo decir que nunca me aburro. El giro de la Edad Media le da un toque especial al clásico Hijouna emoción nueva.

Durante los combates siento un control absoluto. La variedad de armas, los peligros del entorno y el movimiento rápido mantienen mis reflejos a punto. Sí, a los niveles les vendría bien un poco más de verticalidad, pero encadenar muertes y lanzarse al caos es una locura.

Por qué lo elegimos DOOM: La Edad Media ofrece una acción trepidante de disparos en primera persona y batallas inolvidables que son una auténtica pasada.

Las imágenes combinan medieval y descarnado con un toque clásico Hijoque. El fuego, los efectos de partículas y la iluminación dinámica hacen que cada batalla cobre vida. La banda sonora acompaña a la perfección cada enfrentamiento.

Mi veredicto: DOOM: La Edad Media es el mejor juego de disparos lleno de adrenalina, perfecto para los amantes de los juegos de disparos.

★ CAOS MEDIEVAL CON MOTOSIERRA DOOM: La Edad Media Compra en Eneba

7. Forza Horizon 5 [Carreras en un mundo abierto visualmente espectaculares]

Nuestra puntuación Puntuación de Enebameter: 9,3/10

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★

Género Juego de carreras arcade de mundo abierto Plataformas Xbox One, Xbox Series X|S, PC, PlayStation 5 Año de estreno 2021 Creador/es Playground Games, Xbox Game Studios Duración media de la partida ~120 horas (para quienes quieren completarlo todo) Ideal para Jugadores que buscan una experiencia de carreras visualmente impresionante y de gran envergadura

Forza Horizon 5 me sumergió de lleno en las soleadas calles y las sinuosas montañas de México, y no podía dejar de explorar. Este juego gira en torno a la libertad: los mapas son enormes, surgen eventos por todas partes y puedo participar en carreras o simplemente dar vueltas durante horas.

La conducción resulta fluida y satisfactoria. Cada coche se maneja de forma diferente y las opciones de ajuste me permiten modificar la configuración. Lo que más me gusta es poder superar mis límites sin sentirme castigado. De vez en cuando, algunos pilotos controlados por la IA se comportan de forma extraña, pero eso no rompe el ritmo. Me encanta la sensación de velocidad y de exploración que se respira aquí.

Por qué lo elegimos Forza Horizon 5 te ofrece unos gráficos impresionantes, libertad para explorar y la emoción de las carreras en un juego que te mantendrá enganchado durante horas.

Los gráficos son una pasada. La luz del sol incide sobre las superficies de forma perfecta, los reflejos en las carreteras mojadas son impresionantes y las nubes de polvo parecen cobrar vida. La banda sonora combina temas relajantes con música trepidante que encaja a la perfección con cada batalla o carrera.

Mi veredicto: Si buscas libertad total y unos gráficos alucinantes, Forza Horizon 5 es el el mejor juego de mundo abierto para correr. Las horas de exploración nunca cansan.

★ CARRERAS EN UN MUNDO ABIERTO VISUALMENTE IMPRESIONANTE Forza Horizon 5 Compra en Eneba

8. Supervivientes vampiros [El roguelite perfecto para perder el tiempo]

Nuestra puntuación Puntuación de Enebameter: 9,1/10

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★

Género Roguelite, Supervivencia Plataformas PC, Switch, Xbox One/Series X|S, dispositivos móviles Año de estreno 2022 Creador/es poncle Duración media de la partida Entre 20 y más de 100 horas Ideal para Aficionados a los juegos adictivos que te absorben por completo

Supervivientes vampiros es un auténtico caos en un shooter de un solo mando. Veo cómo mi personaje pasa de ser un debilucho a convertirse en una fuerza imparable capaz de arrasar con todo en cuestión de minutos, y no puedo evitar volver a jugar «una partida más». Xbox Game Pass No es habitual que los juegos alcancen ese punto ideal de adicción.

Parece más fácil de lo que es. La supervivencia depende de esquivar, calcular bien los tiempos y recoger objetos. Me encanta cómo me engancha la trama, aunque solo tenga diez minutos. En las últimas fases, algunos enemigos parecen estar demasiado fuertes, pero eso forma parte de la emoción.

Por qué lo elegimos Supervivientes vampiros demuestra que una mecánica sencilla, combinada con una progresión constante, puede dar lugar a una experiencia adictiva y a la que se puede volver una y otra vez.

Los gráficos pixelados no me frenan, gracias a las animaciones nítidas y a las explosiones espectaculares. La banda sonora mantiene la tensión en su punto álgido, y cada ola parece caótica pero predecible, lo que me mantiene enganchado.

Mi veredicto:Supervivientes vampiros El caos en estado puro, me tiene enganchado, partida tras partida. Un un juego de vampiros muy entretenidoen elGame Passbiblioteca.

★ EL ROGUELITE PERFECTO PARA PASAR EL TIEMPO Supervivientes vampiros Compra en Eneba

9. Los Alters [Ciencia ficción, clonación y elección existencial]

Nuestra puntuación Enebameter 9/10

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★

Género Aventura de ciencia ficción, juego de rol Plataformas PC, Xbox Series X|S Año de estreno 2023 Creador/es 11 bit studios Duración media de la partida 12-15 horas Ideal para Jugadores a los que les encantan las historias basadas en las decisiones

Los Alters me cautivó con su una visión original sobre la identidad y la supervivencia. Creo versiones alternativas de mí mismo, gestiono diferentes personalidades y me enfrento a decisiones de vida o muerte. Es un juego que realmente me hace pensar, sin dejar de ser muy entretenido.

Jugarlo es intenso. Cada clon parece tener su importancia, y tomar una decisión equivocada puede pasarme factura más adelante. Algunos rompecabezas parecen complicados al principio, pero dominar la lógica resulta muy satisfactorio. Me encanta el peso que tiene cada decisión.

Por qué lo elegimos Los Alters combina una narrativa profunda, la toma de decisiones tácticas y una estética de ciencia ficción en una experiencia que me sigue acompañando mucho tiempo después de haber dejado de jugar.

Las imágenes son elegantes y un poco inquietantes. La iluminación resalta cada pasillo, los personajes parecen cobrar vida y las animaciones de ciencia ficción de la interfaz de usuario hacen que el mundo resulte creíble. La banda sonora crea un ambiente de suspense.

Mi veredicto:Los Alters es un juego estratégico y alucinante, perfecto para los amantes de las historias. Un título destacado centrado en la trama en Xbox Game Pass.

★ The Alters en Xbox Tarjetas regalo de Xbox Compra en Eneba

10. A Plague Tale: Requiem [Una experiencia de supervivencia cinematográfica y llena de emoción]

Nuestra puntuación Puntuación de Enebameter: 8,9/10

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★

Género Acción y aventura, sigilo Plataformas PC, Xbox Series X|S, PS5 Año de estreno 2022 Creador/es Asobo Studio Duración media de la partida 15-25 horas Ideal para Aficionados a los videojuegos cinematográficos y con una trama bien desarrollada

A Plague Tale: Requiem me lleva a un un mundo oscuro y opresivo, plagado de ratas y decisiones imposibless. No paro de proteger a mi hermano mientras recorro paisajes de una belleza impresionante. Es cinematográfico, intenso y envolvente; una experiencia de juego de sigilo que te deja sin aliento.

La jugabilidad resulta muy personal. La gestión de los recursos y los riesgos medioambientales me tienen en vilo. Algunas secciones de sigilo son muy exigentes, pero descubrir los caminos hace que cada éxito resulte muy satisfactorio. Me sentí totalmente metido en cada enfrentamiento.

Por qué lo elegimos A Plague Tale: Requiem combina unas imágenes cinematográficas con una jugabilidad tensa y magistral para crear una experiencia de supervivencia inolvidable.

Los gráficos son de otro nivel1. Las ratas hiperrealistas, la iluminación y los efectos de humo hacen que cada huida esté cargada de tensión. La banda sonora encaja a la perfección; realza el miedo y los triunfos ocasionales de una forma que ningún otro juego había logrado antes.

Mi veredicto:A Plague Tale: Requiem Es cinematográfico y apasionante. Imprescindible para cualquiera que busque una narrativa sólida en un juego de Xbox.

★ UNA EXPERIENCIA DE SUPERVIVENCIA CINEMATOGRÁFICA Y EMOCIONALMENTE INTENSA A Plague Tale: Requiem Compra en Eneba

11. Halo: La Colección del Jefe Maestro [El archivo de los FPS clásicos]

Nuestra puntuación Puntuación de Enebameter: 8,7/10

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★

Género Recopilación de videojuegos de disparos en primera persona Plataformas PC, Xbox One/Series X|S Año de estreno 2014-2020 (actualizaciones de la colección) Creador/es 343 Industries Duración media de la partida Entre 50 y más de 200 horas Ideal para Los aficionados a los FPS clásicos que quieran disfrutar de la saga completa de Halo

Halo: La Colección del Jefe Maestro es un recorrido por la historia de los videojuegos de disparos en primera persona y uno de los mejores juegos de Xbox Game Pass para los aficionados a los juegos de disparos. Puedo alternar entre clásicos remasterizados o sumergirme en el modo multijugador online con amigos. Cada misión me recuerda por qué HolaLos chupitos con forma, para siempre.

La jugabilidad es excelente. La mecánica de las armas, la sincronización de los escudos y las tácticas de escuadrón son sencillamente increíbles. Y ni te cuento del modo multijugador: es competitivo y trepidante, lo que me permite pasar horas y horas perfeccionando mis habilidades. Algunos niveles remasterizados se notan un poco anticuados, pero la nostalgia, unida a un diseño sólido, me mantiene enganchado.

Por qué lo elegimos Hola: MCC garantiza una historia apasionante, desafíos y diversión multijugador sin fin tanto para los aficionados a los juegos de disparos como para los principiantes.

Los gráficos tienen un aspecto moderno, pero se mantienen fieles a los originales. Los modelos de los personajes se ven muy bien, los mapas parecen cobrar vida y las explosiones son impresionantes. Cada mundo de Halo tiene una arquitectura y una atmósfera únicas que me cautivan al instante.

Mi veredicto: Halo: La Colección del Jefe Maestro cuenta con todas esas misiones, un modo multijugador sin fin y la perfección de los juegos de disparos en primera persona. Un clásico imprescindible para los los mejores juegos de disparos en primera persona en Xbox.

★ EL ARCHIVO DE LOS FPS CLÁSICOS Halo: La Colección del Jefe Maestro Compra en Eneba

12. The Elder Scrolls V: Skyrim [El mundo abierto de la fantasía eterna]

Nuestra puntuación Puntuación de Enebameter: 8,5/10

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★

Género Juego de rol de mundo abierto Plataformas PC, Xbox One/Series X|S, PS4/PS5, Switch Año de estreno 2011 Creador/es Bethesda Game Studios Duración media de la partida Entre 50 y más de 200 horas Ideal para Jugadores a los que les encanta la exploración y los mundos de fantasía

The Elder Scrolls V: Skyrim me dejó en Tamriel, y desde entonces no he dejado de estar perdido. Este juego me permite explorar montañas y ciudades con total libertad, donde puedo crear objetos, luchar o simplemente pasear y toparme con aventuras inesperadas. Es una diversión sin fin para cualquiera que adore los mundos abiertos.

La jugabilidad es muy satisfactoria. El combate, la magia y el sigilo tienen su importancia, y los árboles de habilidades premian la experimentación. Puedo pasar horas explorando y dando forma a mi historia, y puedo interpretar mi personaje como quiera; cada sesión resulta única. Es cierto que algunas misiones pueden parecer repetitivas, pero la gran variedad de misiones secundarias y de exploración me mantiene enganchado.

Por qué lo elegimos The Elder Scrolls V: Skyrim ofrece libertad y un mundo de fantasía en el que cada decisión cuenta. Es lo que me ha hecho volver a él durante años.

Las imágenes combinan paisajes escarpados con interiores detallados. La iluminación, los efectos meteorológicos y los efectos de los dragones son impresionantes, aunque a veces se nota que las texturas están un poco anticuadas. La banda sonora y el sonido ambiental hacen que incluso pasear solo resulte épico.

Mi veredicto:The Elder Scrolls V: Skyrim es el juego de mundo abierto definitivo para los aventureros. No te lo puedes perder si te encanta la libertad de los mundos abiertos y la exploración fantástica.

★ EL SANDBOX DE FANTASÍA ETERNA The Elder Scrolls V: Skyrim Compra en Eneba

13. Colección de clásicos retro [Nostalgia instantánea y diversión arcade]

Nuestra puntuación Puntuación de Enebameter: 8,3/10

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★

Género Recopilación de juegos arcade Plataformas PC, Xbox One/Series X|S Año de estreno 2021 Creador/es Varios Duración media de la partida 5–50 horas Ideal para Aficionados a los juegos arcade clásicos y a las partidas rápidas

Colección Retro Classics me invade una nostalgia absoluta. El Game Pass la biblioteca incluye una selección de títulos emblemáticos de 8 y 16 bits, ideal tanto para sesiones cortas como para largas horas de diversión. Es una carta de amor a la historia de los videojuegos, y no me canso de disfrutarla.

Jugar es un placer. Los controles son precisos y cada juego conserva sus peculiaridades. Me encuentro volviendo a jugar a viejos favoritos y descubriendo joyas ocultas que se me pasaron por alto la primera vez. Algunos picos de dificultad al estilo clásico pueden ser brutales, pero eso forma parte de su encanto.

Por qué lo elegimos The Colección Retro Classics reúne la nostalgia y la jugabilidad clásica en un solo juego, lo que me permite revivir la época dorada de los videojuegos.

Los gráficos son fieles a su época: nítidos y llenos de color. La banda sonora es una delicia retro, fácilmente reconocible. Cada juego es como un viaje al pasado, pero puedo jugar en consolas modernas Xbox Serieshardware

Mi opinión: Esta colección te transporta al pasado y te ofrece diversión al estilo arcade. Me encanta alternar entre los clásicos y descubrir joyas ocultas. Es perfecta tanto para partidas rápidas como para largas maratones retro.

★ Colección de clásicos retro en Xbox Tarjetas regalo de Xbox Compra en Eneba

14. Castigado 2 [La gigantesca secuela de «Supervivencia en el patio trasero»]

Nuestra puntuación Puntuación de Enebameter: 8,2/10

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★

Género Supervivencia, Aventura Plataformas PC, Xbox One/Series X|S Año de estreno 2025 Creador/es Obsidian Entertainment Duración media de la partida 20-60 horas Ideal para Juego cooperativo de supervivencia con amigos

Castigado 2me encoge hasta el tamaño de un insecto y hace que el patio trasero parezca un un juego de supervivencia en toda regla. El sistema de creación ampliado y el contenido cooperativo tan completo hacen que cada partida resulte intensa y emocionante.

La jugabilidad es intensa. Equilibrar los recursos, construir refugios y formar equipo con amigos me mantiene en vilo. Algunos combates contra enjambres pueden resultar repetitivos, pero el modo multijugador online aporta ese toque de imprevisibilidad que me encanta. Puedo afrontar los retos solo o en equipo; encogerme y enfrentarme a los monstruos del jardín con mis amigos nunca pasa de moda.

Por qué lo elegimos Castigado 2 combina mecánicas de supervivencia ingeniosas con un mundo encantador, pero letal. Cada partida es inolvidable.

El estilo artístico capta a la perfección la perspectiva. Pequeños detalles como las gotas de rocío, los insectos y el follaje hacen que la exploración sea emocionante. Las señales sonoras son fundamentales para detectar el peligro, y la música mantiene la tensión en su punto álgido

Mi veredicto:Castigado 2convierte la supervivencia en una trepidante aventura cooperativa y se sitúa entre los mejores juegos de Xbox Game Pass para jugar con amigos. Es adictivo y está lleno de diversión caótica.

★ LA GIGANTESCA SECUELA DE «SUPERVIVENCIA EN EL PATIO TRASERO» Castigado 2 Compra en Eneba

15. Accidente nuclear [La supervivencia británica tras una catástrofe nuclear]

Nuestra puntuación Enebameter 8/10

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★

Género Supervivencia, Estrategia Plataformas PC, Xbox Series X|S Año de estreno 2025 Creador/es Proyectos Atomic Duración media de la partida 15-35 horas Ideal para Jugadores a los que les gustan los retos de supervivencia táctica

Accidente nuclearme sumerge en un Reino Unido en cuarentena, con un aire retrofuturista, y me engancha al instante. Las mecánicas de supervivencia combinan la gestión de recursos con la acción, donde me veo obligado a pensar rápido y a adaptarme. Es una experiencia para consola llena de suspense en todo momento.

Jugar es un rollo, pero resulta gratificante. La búsqueda de recursos y la exploración exigen mucha paciencia, ya que tengo que pensar, planificar y adaptarme constantemente. Me encanta cómo las decisiones influyen en mi experiencia y en mis estrategias de supervivencia. Algunas misiones pueden parecer repetitivas, pero el mundo está lleno de secretos que no dejo de descubrir.

Por qué lo elegimos Accidente nuclear combina la supervivencia y la historia en una experiencia llena de tensión que me mantiene enganchado en cada partida.

Las imágenes son evocadoras y están llenas de detalles. Los paisajes posapocalípticos y los letreros de neón hacen que cada zona parezca habitada. La banda sonora es ambiental, lo que refuerza la atmósfera de un planeta inhóspito.

Mi veredicto:Accidente nuclear Me mantiene en vilo con su supervivencia táctica y su mundo atmosférico. Es perfecto si te gusta la estrategia y el suspense en un escenario postapocalíptico.

★ LA SUPERVIVENCIA BRITÁNICA TRAS EL DESASTRE NUCLEAR Accidente nuclear Compra en Eneba

16. Hellblade: El sacrificio de Senua [El thriller psicológico visceral]

Nuestra puntuación Puntuación de Enebameter: 7,9/10

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★

Género Acción y aventura, Psicológico Plataformas PC, Xbox One/Series X|S, PS4/PS5 Año de estreno 2017 Creador/es Ninja Theory Duración media de la partida 8-12 horas Ideal para Jugadores que buscan una historia intensa y unos gráficos alucinantes

Hellblade: El sacrificio de Senuame afectó mucho.Este juego combina el combate, la trama y la psicosis de una forma que resulta emocionalmente intensa. Cada encuentro me resulta muy personal, y la historia me atrapa de inmediato.

La jugabilidad es precisa. El combate castiga los errores, pero la sensación es increíble cuando consigo adaptarme. Los acertijos secundarios y la narrativa ambiental aportan profundidad. Algunas secciones resultan muy difíciles para los principiantes, pero el diseño hace que cada victoria se viva con intensidad.

Por qué lo elegimos Hellblade: El sacrificio de Senua combina una narrativa emotiva con una maestría técnica en un thriller que me sigue acompañando mucho tiempo después de haber dejado de jugar.

Las imágenes son impresionantes, con animaciones faciales y efectos ambientales que aumentan la inmersión. El audio es una obra maestra; el sonido binaural hace que la psicosis parezca real, y la música crea un ambiente oscuro y envolvente.

Mi veredicto: Hellblade: El sacrificio de Senua es una experiencia brutal y emotiva que me sigue acompañando mucho después de haber dejado el mando. Todos los elementos se combinan para ofrecerte un viaje psicológico inolvidable.

★ EL THRILLER PSICOLÓGICO VISCERAL Hellblade: El sacrificio de Senua Compra en Eneba

17. No Man’s Sky [El simulador de exploración espacial infinita]

Nuestra puntuación Puntuación de Enebameter: 7,8/10

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★

Género Acción y aventura, Exploración Plataformas PC, Xbox One/Series X|S, PS4/PS5 Año de estreno 2016 Creador/es Hola, juegos Duración media de la partida Entre 50 y más de 500 horas Ideal para Jugadores a los que les encanta explorar y descubrir sin límites

No Man’s Sky me sumergió en un universo infinito, y sigo descubriendo nuevos planetas que explorar. Este increíble juego espacial me ofrece 18 quintillones de mundos, construcción de bases, naves de carga y un modo multijugador online para vivir aventuras con mis amigos. Es un mundo por descubrir al alcance de mis manos.

La exploración resulta impresionante y divertida. Volar de un planeta a otro, explorar la flora y la fauna y ampliar las bases es relajante a la par que emocionante. Este juego es un mundo sin límites en el que cada planeta se vive como una nueva aventura. Sí, estoy de acuerdo en que algunos planetas parecen desolados y que las primeras actualizaciones eran un poco rudimentarias, pero la vida en el universo sigue evolucionando con nuevas funciones que se añaden constantemente.

Por qué lo elegimos No Man’s Sky te ofrece una exploración sin límites, la construcción de bases y una jugabilidad en constante evolución en un universo que siempre te depara nuevas aventuras.

Los gráficos son muy vivos. Los planetas tienen un aspecto único: imagina frondosos bosques y desiertos inhóspitos; además, los efectos meteorológicos son impresionantes. Los viajes espaciales y las batallas entre cargueros aportan un toque cinematográfico, y la banda sonora crea una atmósfera cósmica perfecta.

Mi veredicto:No Man’s Sky es perfecto para los exploradores y los apasionados de la ciencia ficción; sin duda, uno de los mejores juegos de Xbox Game Pass para un descubrimiento sin fin. Es una galaxia a la que siempre vuelvo, por muy lejos que haya volado.

★ EL SIMULADOR DE EXPLORACIÓN ESPACIAL INFINITA No Man’s Sky Compra en Eneba

18. Slay the Spire [El juego de construcción de mazos estratégico perfecto]

Nuestra puntuación Puntuación de Enebameter: 7,7/10

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★

Género Roguelike, juego de construcción de mazos Plataformas PC, Xbox One/Series X|S, Switch, dispositivos móviles Año de estreno 2019 Creador/es MegaCrit Duración media de la partida 20-100 horas Ideal para Aficionados a los juegos de estrategia y a los retos con cartas

Slay the Spire me enganchó enseguida; básicamente es la construcción de mazos se une a la exploración de mazmorras al estilo roguelike, donde cada partida es diferente. Juegos como este me hacen pensar de forma táctica y reaccionar sobre la marcha, y no puedo dejar de ajustar mi estrategia para conseguir mejores combos.

La jugabilidad es muy completa. Elegir cartas, planificar ataques y gestionar recursos resulta muy gratificante, aunque las primeras partidas pueden resultar un poco duras. Cada personaje ofrece un enfoque diferente, y la curva de dificultad me mantiene en vilo pero enganchado.

Por qué lo elegimos Slay the Spire Me mantiene enganchado cada vez que juego, gracias a su aleatoriedad y a que siempre da ganas de volver a jugar.

El diseño es sencillo pero eficaz, con Imágenes y animaciones nítidas que hacen que cada golpe resulte impactante. La banda sonora aumenta la tensión, y la aparición aleatoria de los enemigos hace que las partidas sean impredecibles y divertidas.

Mi veredicto:Los aficionados a los roguelike tácticos se volverán adictos a cada escalada en Slay the Spire. Es un juego estratégico al que se puede jugar una y otra vez, ideal para darle a las neuronas durante largas sesiones.

★ EL CREADOR DE MAZOS ESTRATÉGICO PERFECTO Slay the Spire Compra en Eneba

19. Obstáculo [El hipnótico póquer roguelite]

Nuestra puntuación Puntuación de Enebameter: 7,6/10

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★

Género Roguelite, juego de cartas Plataformas PC, Xbox Series X|S Año de estreno 2024 Creador/es LocalThunk Duración media de la partida 10-40 horas Ideal para Jugadores a los que les gusta combinar la mecánica del póquer con la progresión de los juegos roguelite

Obstáculo para mí, convirtió el póquer en un auténtico roguelite. ElGame Pass La biblioteca hace que sea muy fácil empezar a jugar, y me encanta encadenar manos ganadoras para conseguir combos que me den una puntuación alta. Es perfecto para partidas rápidas que te llenan de diversión.

El juego es trepidante y emocionante. Cada mano es un pequeño rompecabezas, y no dejo de perfeccionar mi estrategia. La mecánica de progresión roguelite hace que vuelva una y otra vez. Algunas partidas pueden parecer muy dependientes de la suerte, pero me encanta optimizar estrategias y competir por conseguir las mejores puntuaciones.

Por qué lo elegimos Obstáculoconvierte un juego clásico en un roguelite hipnótico y basado en la estrategia que resulta adictivo y gratificante en cada partida.

Las imágenes son hipnóticas, con animaciones fluidas de las cartas y llamativos detalles en colores neón. Los efectos de sonido se sincronizan con cada movimiento, lo que aporta tensión y dinamismo, y el estilo minimalista permite centrarse en la jugabilidad.

Mi veredicto:Si te apetece disfrutar de partidas de estrategia rápidas y adictivas, Obstáculo Te engancha enseguida. Es una mezcla mágica de póquer y roguelite, perfecta para partidas cortas o para intentar batir el récord.

★ EL HIPNÓTICO POKER ROGUELITE Obstáculo Compra en Eneba

20. Hi-Fi Rush [Acción sincronizada con el ritmo]

Nuestra puntuación Puntuación de Enebameter: 7,5/10

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★

Género Acción, Ritmo Plataformas PC, Xbox One/Series X|S Año de estreno 2023 Creador/es Tango Gameworks Duración media de la partida 10-15 horas Ideal para Jugadores a los que les encanta la acción sincronizada con el ritmo de la música

Hi-Fi Rush me enganchó desde el primer compás. Cada ataque, cada esquiva y cada salto se sincronizan con la música, que convierte el combate en un espectáculo rítmico. Este juego musical me permite vivir combates llenos de estilo y energía, con un toque de humor y estilo.

La jugabilidad es emocionante. Sincronizar los ataques con la música resulta intuitivo pero gratificante, y el combate se desarrolla con fluidez. Las batallas contra los jefes me parecen como actuar en un concierto en directo en el que mis amigos me animan. Algunos encuentros se vuelven más difíciles, pero me gusta adaptar mi ritmo.

Por qué lo elegimos Hi-Fi Rush combina ritmo, estilo y acción en una experiencia única y llena de energía que convierte cada combate en todo un espectáculo.

Los gráficos destacan por sus colores vivos, inspirados en los cómics, y sus fluidas animaciones. El diseño de sonido es impecable, ya que combina a la perfección la música con los movimientos de combate. Los niveles son dinámicos; me mantienen entretenido y en movimiento.

Mi veredicto: Los amantes de la acción que disfrutan moviéndose al ritmo de la música se sentirán como en casa. Hi-Fi Rush Hace que cada combate resulte trepidante y divertidísimo; es, sin duda, una aventura rítmica y emocionante que no puedo dejar de ver.

★ ACCIÓN AL RITMO DE LA MÚSICA Hi-Fi Rush Compra en Eneba

21. Hollow Knight: Silksong [La secuela de Metroidvania más esperada]

Nuestra puntuación Puntuación de Enebameter: 7,4/10

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★

Género Acción y aventura, Metroidvania Plataformas PC, Xbox Series X|S, Switch Año de estreno Próximamente en 2025 Creador/es Equipo Cherry Duración media de la partida 30-80 horas Ideal para Aficionados a los juegos de plataformas exigentes y a la exploración

Hollow Knight: Silksong Por fin me permite controlar a Hornet en un nuevo reino, y la versión de Game Pass Ultimate merecerá la pena la espera. La exploración, el combate y los retos se han potenciado con respecto al original, lo que promete horas de juego gratificante.

El combate es preciso y satisfactorio. Los retos de plataformas me mantienen alerta, y los caminos ocultos invitan a explorar. El contenido secundario aporta profundidad y rejugabilidad, lo que hace que siga enganchado partida tras partida. Algunos jefes resultan exigentes, pero la curva de aprendizaje forma parte de la emoción.

Por qué lo elegimos Hollow Knight: Silksong amplía el juego original con un combate más profundo, más exploración y mayores retos. Sin duda, una experiencia imprescindible tanto para los fans como para los nuevos jugadores.

Las imágenes son impresionantes, con un reino lleno de vida, dibujado a mano, y animaciones fluidas. La banda sonora y los efectos ambientales crean un mundo envolvente; logran un equilibrio perfecto entre belleza y peligro.

Mi veredicto:Para los aficionados a los juegos de plataformas exigentes y a la exploración en profundidad, Canción de seda promete un reino lleno de secretos y maestría en el combate. Es una secuela que sube el listón sin escatimar en nada.

★ LA SECUELA MÁS ESPERADA DE UN JUEGO DE TIPO METROIDVANIA Hollow Knight: Silksong Compra en Eneba

Mi opinión general sobre los mejores juegos de Xbox Game Pass

Después de haber jugado a docenas de los mejores juegos de Xbox Game Pass… está claro que hay algunos títulos que destacan más en función del tipo de jugador que seas. Aquí te dejo mis recomendaciones sobre por dónde empezar según tu estilo de juego.

Para los aficionados a los juegos de rol con una trama destacada → Declarado . Su profunda trama, la magia de doble empuñadura y su rica mitología lo convierten en un juego imprescindible para cualquiera que quiera sumergirse de verdad en un mundo de fantasía. Cada decisión tiene su importancia y te sumerge aún más en Eora.

. Su profunda trama, la magia de doble empuñadura y su rica mitología lo convierten en un juego imprescindible para cualquiera que quiera sumergirse de verdad en un mundo de fantasía. Cada decisión tiene su importancia y te sumerge aún más en Eora. Para los amantes de la exploración en mundos abiertos → Forza Horizon 5 . Si te encanta la libertad y la velocidad, este juego te ofrece un entorno visualmente impresionante con carreteras infinitas y rincones secretos por descubrir. Tanto los aficionados a las carreras como los que simplemente disfrutan de dar una vuelta se sentirán como en casa.

. Si te encanta la libertad y la velocidad, este juego te ofrece un entorno visualmente impresionante con carreteras infinitas y rincones secretos por descubrir. Tanto los aficionados a las carreras como los que simplemente disfrutan de dar una vuelta se sentirán como en casa. Para los amantes de los juegos de estrategia roguelike → Slay the Spire . Si lo tuyo es la profundidad táctica y la rejugabilidad, no hay nada mejor para satisfacer esas ganas. Pone a prueba tu capacidad de planificación, al tiempo que hace que cada ascensión resulte novedosa y gratificante.

. Si lo tuyo es la profundidad táctica y la rejugabilidad, no hay nada mejor para satisfacer esas ganas. Pone a prueba tu capacidad de planificación, al tiempo que hace que cada ascensión resulte novedosa y gratificante. Para los amantes de los juegos de supervivencia y cooperativos → Castigado 2 . Tras reducirte al tamaño de un insecto junto a tus amigos, te enfrentas a un jardín trasero lleno de peligros y descubrimientos. La creación de objetos, la exploración y el trabajo en equipo lo convierten en el juego perfecto para sesiones de supervivencia en grupo.

. Tras reducirte al tamaño de un insecto junto a tus amigos, te enfrentas a un jardín trasero lleno de peligros y descubrimientos. La creación de objetos, la exploración y el trabajo en equipo lo convierten en el juego perfecto para sesiones de supervivencia en grupo. Para los amantes de la acción trepidante → DOOM: La Edad Media. Brutal, caótico y tremendamente satisfactorio, es perfecto para los jugadores que quieren encadenar combos espectaculares sin perder el ritmo.

Sea cual sea tu estilo, estas selecciones muestran la diversidad y la fuerza de los mejores juegos de Xbox Game Pass. Desde mundos inmensos hasta combates trepidantes, aquí encontrarás un título para cada estado de ánimo que hará que tus noches de juego sean de lo más emocionantes.

Preguntas frecuentes