Los 24 jefes más difíciles de los videojuegos en 2026: la guía completa

Los jefes más difíciles de los videojuegos tienen la capacidad de marcar a generaciones enteras de jugadores. Te llevan al límite con mecánicas brutales, patrones de ataque impredecibles y momentos de gran tensión que hacen que vencerlos por fin sea una sensación increíble.

He dedicado más de 1000 horas solo a los títulos de FromSoftware, aprendiendo a esquivar a la perfección la «Danza de las aves acuáticas» de Malenia en Elden Ring, derrotando al legendario dúo Ornstein y Smough en Dark Souls tras más de 50 intentos y tras enfrentarme a innumerables jefes finales de pesadilla en distintos juegos. Esa experiencia me ha servido para elaborar esta lista de los 24 enfrentamientos más difíciles que existen.

Estos jefes finales más difíciles de los videojuegos abarcan desde los RPG de acción y los juegos de plataformas hasta los de lucha, y todos ellos son auténticas obras maestras del diseño que premian una preparación inteligente y castigan el exceso de confianza. Echa un vistazo a la lista para ver si tus enemigos más temidos han entrado en ella y hazte con los juegos si estás listo para ponerte a prueba.

Nuestra selección de los jefes más difíciles de los videojuegos

Tras haberme enfrentado a montones de combates épicos, creo que estos tres representan la máxima expresión de la dificultad entre los jefes finales más duros de los videojuegos, ya que combinan una mecánica brillante con una gran carga emocional:

Malenia, la Espada de Miquella (Elden Ring) (2022) – La prueba de resistencia definitiva al estilo Souls, donde un solo paso en falso supone una muerte segura por robo de vida en una danza de podredumbre escarlata y ataques vertiginosos. Ornstein y Smough (Dark Souls) (2011) – Un dúo que arrolla con lanzas relámpago y golpes de martillo, lo que obliga a adoptar tácticas adaptativas en el gran salón de Anor Londo. Isshin, el Santo de la Espada (Sekiro: Las sombras mueren dos veces) (2019) – Una lección magistral de precisión y paciencia, en la que se combinan el arte de la espada, contraataques fulminantes y una agresividad implacable en un duelo que parece una auténtica prueba del espíritu samurái.

Sigue leyendo para ver todos los jefes de videojuegos más difíciles que figuran en la lista.

Los 24 jefes finales más difíciles de los videojuegos: ¡los jefes más duros de la historia!

Esta selección de los 24 jefes finales más difíciles de los videojuegos abarca diferentes épocas y géneros, desde exigentes juegos de plataformas hasta intrincados duelos de RPG. Cada entrada describe el terror que infunde el combate, sus mecánicas y por qué sigue siendo un clásico. ¿A cuántos de estos jefes finales más difíciles de los videojuegos has derrotado?

1. Malenia, la Espada de Miquella (Elden Ring)

Nuestra puntuación Enebameter 10/10

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Tipo de juego Juego de rol de acción Plataformas PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S Año de estreno 2022 Creador/es Desarrollador: FromSoftwareEditor: Bandai Namco Entertainment Duración media de la partida / Características únicas 60 horas de historia principal, exploración de mundo abierto, personalización de construcciones y invocación de espíritus Tipo de jefe Opcional Ideal para Amantes de los retos Lo que me gustó La mecánica de «curación al golpear» convierte cada enfrentamiento en un acto de precisión de alto riesgo.

Elden Ring tiene lugar en las Tierras Intermedias, un mundo devastado donde juegas en el papel del Tarnished, intentando reunir las Grandes Runas y convertirte en el Señor de Elden. Pasarás el tiempo cabalgando, lanzando hechizos y enzarzándote en brutales combates cuerpo a cuerpo con semidioses. Todo el juego tiene ese ambiente inquietante de fin del mundo. Imagínate ruinas desmoronadas, árboles dorados y páramos brumosos que parecen un reino fantástico que en su día fue grandioso y ahora se ha desmoronado.

Malenia, la Espada de Miquella, te espera a los pies del Árbol Sagrado, y te espera una batalla implacable, sin tregua. Lo que la hace tan implacable es su movimiento «Danza de las aves acuáticas» requiere esquivar con precisión milimétrica, y si te quedas demasiado tiempo, sus flores de «Scarlet Rot» te acabarán. La segunda fase es aún peor, porque se transforma en una diosa que lanza flores teledirigidas y se cura a sí misma con cada golpe que asesta. No puedes permitirte cometer errores ni ser demasiado ambicioso. La propia arena también juega en tu contra, ya que es tan estrecha que su enorme envergadura convierte el espacio reducido en un problema.

Por qué lo elegimos Malenia es puro FromSoftware y podría decirse que es la jefa más difícil de la historia de los videojuegos. Combina belleza y brutalidad de una forma que redefine por completo lo que hace que un combate contra un jefe sea difícil.

Lo que distingue a Malenia es que está diseñada para castigarte cuando te va bien. Cura al entrar en contacto, así que tendrás que esquivarla a la perfección durante todo el combate. Cuando por fin consigues derrotarla, realmente sientes que has logrado algo extraordinario. Al igual que muchos otros jugadores, considero que Malenia es la jefa más difícil que se ha creado jamás en un videojuego. Elden Ring Se erige sin duda como uno de los mejores juegos del género Soulslike que hay en el mercado.

Mi veredicto: A los jugadores les encanta Malenia por la emoción de conseguir por fin romper su ciclo de curación. Es un motivo de orgullo en los juegos del estilo Souls y un auténtico alivio tras una lucha maratoniana.

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2. Ornstein y Smough (Dark Souls)

Nuestra puntuación Puntuación de Enebameter: 9,8/10

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Tipo de juego Juego de rol de acción Plataformas PC, PlayStation 3, Xbox 360 Año de estreno 2011 Creador/es Desarrollador: FromSoftwareEditor: Bandai Namco Entertainment Duración media de la partida / Características únicas 45 horas de historia principal. Mundo interconectado, gestión de la resistencia, puntos de control en las hogueras Tipo de jefe Fase intermedia de la partida Ideal para Guerreros cooperativos Lo que me gustó Cambiar de objetivo en pleno combate hace que la presión sea impredecible y táctica.

Dark Souls es un juego de rol de acción y fantasía oscura en el que encarnas a un El Elegido no muerto intentando conectar el fuego derrotando a los señores de Lordran. Pasarás el tiempo esquivando trampas con giros, mejorando tus armas en las herrerías e invadiendo los mundos de otros jugadores. Todo el juego rebosa atmósfera, con catedrales envueltas en niebla, profundidades bañadas en lava y una arquitectura inquietante que plasma un mundo medieval en decadencia.

Ornstein y Smough custodian la sala dorada de Anor Londo, y son un una auténtica pesadilla de equipo, con embestidas en forma de lanza y aplastantes caídas de panza. Lo que hace que este combate sea tan brutal es su trabajo en equipo: las embestidas fulgurantes de Ornstein atraviesan los escudos, mientras que los golpes contra el suelo de Smough envían ondas de choque que te lanzan directamente hacia sus combos posteriores. Pero aquí viene lo mejor. Cuando matas a uno, el superviviente se potencia con mayor daño y velocidad. Ornstein se convierte en un destello, mientras que Smough se transforma en un gigante imponente. Los pilares de la catedral apenas ofrecen cobertura, por lo que te ves obligado a moverte constantemente.

Por qué lo elegimos Este dúo fue, en esencia, el pionero de los combates cooperativos contra jefes finales, convirtiendo cada fase en una auténtica lección magistral de adaptación y trabajo en equipo estratégico.

Lo que caracteriza al terror que infunden Ornstein y Smough es la prueba de resistencia en varias fases, un aluvión constante de ataques enormes y distintos que a menudo se solapan, sin puntos de control durante el combate que permitan recuperar el aliento. Muchos jugadores sitúan a este dúo entre los 10 jefes más difíciles de los videojuegos.

MyVeredicto: Dark Souls A los aficionados les encantan Ornstein y Smough por ese maravilloso momento de revelación en el que, por fin, la estrategia encaja.

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3. Isshin, el Santo de la Espada (Sekiro: Las sombras mueren dos veces)

Nuestra puntuación Puntuación de Enebameter: 9,7/10

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Tipo de juego Acción y aventura Plataformas PC, PlayStation 4, Xbox One Año de estreno 2019 Creador/es Desarrollador: FromSoftwareEditor: Activision Duración media de la partida / Características únicas 30 horas de historia principal; sistema de postura, mecánica de resurrección, herramientas protésicas Tipo de jefe Final Ideal para Maestros del bloqueo Lo que me gustó El cambio relámpago convierte la defensa en ataque sin ningún contratiempo.

Sekiro: Las sombras mueren dos veces es un sistema feudalJuego japonés de acción y aventuras en el que te pones en la piel de Wolf, un shinobi que protege a Kuro de conspiraciones inmortales. Pasarás el tiempo trepando por salientes, mejorando tus herramientas protésicas y desequilibrando a tus enemigos en intensos duelos con la espada. El juego tiene un aspecto impresionante, con hojas otoñales, montañas envueltas en niebla y castillos manchados de sangre que recrea a la perfección la era Sengoku.

Isshin, el Santo de la Espada, es tu enfrentamiento final en la azotea del castillo de Ashina, y se trata de una maratón de cuatro fases llena de golpes de espada y ataques de fuego. Sus fintas te incitan a realizar paradas en el momento equivocado, sus combos agotan tu postura a una velocidad increíble y, para la tercera fase, ya está invocando rayos que debes contrarrestar y redirigir. La arena tampoco ayuda, ya que los bordes están ahí esperando a que te caigas, y cuando él revive, te ves obligado a mantenerte agresivo o perderás impulso.

Por qué lo elegimos Esta pelea dura Sekiro«toma el combate centrado en la defensa y lo convierte en puro arte, poniendo a prueba cada una de las lecciones que has aprendido a lo largo del juego».

El ataque en varias fases de Isshin, que abarca desde mortíferos duelos con espadas hasta tormentas eléctricas divinas, exige un control perfecto de la postura y un uso inteligente de las armas en un flujo rítmico e implacable. Se le considera uno de los jefes finales más difíciles de los videojuegos.

My Veredicto: Sekiro A los aficionados les encanta Isshin por sus increíbles intercambios de paradas, que hacen que el combate parezca la máxima expresión del sistema de lucha del juego.

★ Lucha contra Isshin, el Santo de la Espada, en Sekiro: Las sombras mueren dos veces Compra en Eneba

4. El rey sin nombre (Dark Souls III)

Nuestra puntuación Puntuación de Enebameter: 9,6/10

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Tipo de juego Juego de rol de acción Plataformas PC, PlayStation 4, Xbox One Año de estreno 2016 Creador/es Desarrollador: FromSoftwareEditor: Bandai Namco Entertainment Duración media de la partida / Características únicas 35 horas de historia principal. Combate trepidante, artes marciales y modo multijugador de los Pactos. Tipo de jefe Opcional Ideal para Aviones de combate Lo que me gustó Las ráfagas de viento de la fase del dragón añaden caos ambiental a la mezcla.

Dark Souls III es un juego de rol de acción ambientado en Lothric, donde encarnas a un Ceniza sin encender intentando reavivar la llama inicial y evitar que el abismo se apodere de todo. Pasarás el tiempo defendiéndote de los enemigos, convocando a aliados para jugar en modo cooperativo y desentrañando la historia a través de las descripciones de los objetos. El mundo es de una belleza inquietante. Imagina agujas góticas, pantanos ardientes y arcos derruidos que reflejan un reino al borde de la desaparición.

El rey sin nombre te espera en lo alto del Pico del Dragón Arcano; primero luchará a lomos de su dragón de tormenta y luego desmontará para… un brutal duelo cuerpo a cuerpo a base de lanzazos. La segunda fase es donde las cosas se ponen realmente difíciles. Sus ataques en salto se suceden en oleadas implacables, los rayos caen sobre ti si te acercas demasiado y la arena envuelta en niebla hace que sea peligrosamente fácil caer por el borde. En la primera fase, tienes que hacer frente a los ataques aéreos del dragón mientras este da vueltas sobre tu cabeza, creando un ritmo tenso que no hace más que intensificarse a medida que avanza la batalla.

Por qué lo elegimos La transición del caos de los combates aéreos a lomos de dragones al combate terrestre cargado de rayos plantea un desafío mítico que pone a prueba todo lo que has aprendido en los juegos de la saga Soulsborne.

Lo que hace que el Rey Sin Nombre sea tan difícil es el cambio de su fase aérea de dragón a su furia en tierra. Castiga el juego agresivo con ataques fulminantes y combos que exigen una sincronización perfecta en las esquivas y una ejecución impecable.

MyVeredicto: La magnitud épica y la agresividad descarnada de este combate lo convierten en uno de los títulos más destacados de FromSoftware, ya que recompensa el juego audaz con la satisfacción de acabar con un dios.

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5. El huérfano de Kos (Bloodborne)

Nuestra puntuación Puntuación: 9,5/10

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Tipo de juego Juego de rol de acción Plataformas PlayStation 4 Año de estreno 2015 Creador/es Desarrollador: FromSoftwareEditor: Sony Computer Entertainment Duración media de la partida / Características únicas 30 horas de historia principal, sistema Insight, armas especiales, recuperación de salud en el rally Tipo de jefe Opcional Ideal para Esquivadores agresivos Lo que me gustó Las implacables combinaciones exigen reacciones rápidas en un inquietante escenario playero.

Bloodborne es un juego de rol de acción ambientado en Yharnam, una una ciudad gótica asolada por una maldición bestial que se extiende. En este juego encarnas a un Hunter en busca de una cura mediante la administración de sangre. En este juego de estilo Souls de primera categoría, pasarás el tiempo explorando calles sombrías, defendiéndote con armas de fuego y cambiando entre diferentes formas de armas para encadenar combos.

El ambiente es de puro terror. Imagina catedrales lúgubres y costas envueltas en niebla, empapadas de horror cósmico. El huérfano de Cos, que aparece en el DLC «Old Hunters», te enfrenta en una playa azotada por la tormenta. Blande su grotesco arma en forma de placenta con combos salvajes e impredecibles y se lanza a por ti con golpes en salto. La segunda fase intensifica la pesadilla con oleadas de rayos y orbes de sangre que exigen esquivas milimétricas. El terreno empapado ralentiza tus movimientos, convirtiendo cada error en una posible sentencia de muerte.

Por qué lo elegimos «El huérfano de Kos» es la prueba definitiva de Bloodborne«Su estilo de combate rápido y agresivo. Te obliga a esquivar con precisión y a contraatacar sin descanso en un enfrentamiento brutal e inolvidable».

Lo que hace que «Orphan of Kos» sea tan exigente es su implacable agresividad y patrones de ataque totalmente impredecibles, lo que exige unos reflejos ultrarrápidos y un posicionamiento perfecto dentro de Bloodborne«La pesadilla cósmica».

MyVeredicto: Los aficionados adoran a «The Orphan» por su intensidad cruda y primitiva y sus profundos vínculos con el trasfondo de la saga, lo que lo convierte en uno de los mayores retos del género «Soulslike».

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6. Sephiroth (Kingdom Hearts II)

Nuestra puntuación Puntuación de Enebameter: 9,4/10

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Tipo de juego Juego de rol de acción Plataformas PlayStation 2 Año de estreno 2005 Creador/es Desarrollador: Square EnixEditor: Square Enix Duración media de la partida / Características únicas 40 horas de historia principal: cambio de Keyblade, formas de Drive, invocación de aliados Tipo de jefe Opcional Ideal para Jugadores a los que les gusta el combate trepidante Lo que me gustó Sus combos con teletransporte te mantienen en vilo y exigen reacciones rápidas.

Kingdom Hearts IIes uno de loslos mejores juegos de rol de acción allí fuera, acompañando a Sora en su viaje por los mundos de Disney mientras lucha contra los Heartless. Pasarás el tiempo lanzando combos con la llave espada, explorando mundos llenos de color, activando formas de poder para potenciar tus estadísticas y luchando junto a los queridos personajes de Disney. El juego combina a la perfección los vibrantes escenarios de Disney con unos gráficos de estilo anime, creando una experiencia cruzada mágica y única.

Sephiroth aparece como un jefe secreto en Hollow Bastion, y es una auténtica leyenda en cuanto a desafíos se refiere. Su combate exige esquivas milimétricas, ya que él se teletransporta de un lado a otro, blandiendo su enorme espada Masamune. Su devastador El ataque del Ángel Despiadado reduce tanto tu salud como tus PM hasta niveles críticos, lo que te obliga a gestionar los recursos con cuidado o te expones a una derrota inmediata. Las lluvias de meteoritos y los golpes de espada inundan constantemente la arena flotante, que prácticamente no ofrece ningún refugio y te mantiene en vilo en todo momento.

Por qué lo elegimos El ataque con teletransporte y las brutales mecánicas de Sephiroth lo convierten en una auténtica prueba de habilidad que define Kingdom Hearts II«sus batallas más duras».

Lo que hace que Sephiroth sea tan difícil es su ritmo implacable y secuencias de combos devastadoras que ponen a prueba el dominio absoluto de las habilidades de Sora. Esto lo convierte en un auténtico referente entre los jefes de los juegos de rol de acción.

MyVeredicto: Los fans adoran a Sephiroth por su presencia icónica y la intensidad de sus combates trepidantes, lo que lo convierte en un personaje imprescindible para los amantes de los juegos de rol de acción.

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7. Sin (Undertale)

Nuestra puntuación Puntuación de Enebameter: 9,3/10

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Tipo de juego RPG Plataformas PC, Nintendo Switch, PlayStation 4 Año de estreno 2015 Creador/es Desarrollador: Toby FoxEditor: 8-4 Duración media de la partida / Características únicas 7 horas de historia principal; rutas pacifista y de genocidio, esquivar balas, humor metatextual Tipo de jefe Opcional Ideal para Pacifistas en los juegos de «bullet hell» Lo que me gustó Sus esquivas basadas en la lectura del karma hacen que las rutas de genocidio resulten inquietantemente personales.

Undertale se considera uno de los los mejores juegos de rol Allí, donde encarnas a un humano caído que puede elegir entre hacerse amigo o luchar contra los monstruos atrapados en el Subterráneo. Pasarás el tiempo negociando la clemencia con los enemigos, resolviendo acertijos y esquivando ataques en combates por turnos. El juego cuenta con un encantador estilo pixel art, con cuevas coloridas, ruinas fantásticas y personajes entrañables que dan vida al Subterráneo.

Sans, el esqueleto tan tranquilo, vigila la barrera durante las partidas de genocidio, y su combate es un auténtico aluvión de púas óseas y rayos Gaster. Él analiza tus estadísticas para lanzarte burlas personalizadas te ataca, esquiva casi todos tus ataques y su El efecto KARMA te resta puntos de vida continuamente incluso después de haber recibido un golpe. El largo recorrido por la sala de juicio antes del combate crea una sensación de pánico creciente.

Por qué lo elegimos Su metacomentario y su mecánica de «bullet hell», en la que cada ataque merma tu karma, combinan una profunda emotividad con una jugabilidad brutal, estableciendo un nuevo estándar de lo que pueden llegar a alcanzar los juegos de rol.

Lo que hace que Sans sea tan implacable es su un implacable aluvión de disparos repleto de provocaciones y penalizaciones devastadoras a las estadísticas que castigan cada movimiento agresivo, convirtiendo la batalla en una historia de pura desesperación y consecuencias.

MyVeredicto: Undertale Los jugadores no dejan de hablar de Sans por el impacto emocional tan profundo que causa. Es la innovación en los juegos de rol en su forma más pura.

★ Lucha contra Sans en Undertale Compra en Eneba

8. Sigrun (God of War)

Nuestra puntuación Puntuación de Enebameter: 9,2/10

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Tipo de juego Acción y aventura Plataformas PC, PlayStation 4, PlayStation 5 Año de estreno 2018 Creador/es Desarrollador: Santa Monica Studio Editor: Sony Interactive Entertainment Duración media de la partida / Características únicas 25 horas de historia principal: combates épicos, viajes entre reinos y resolución de acertijos Tipo de jefe Opcional Ideal para Guerreros míticos Lo que me gustó Su combinación de movimientos de valquiria exige una sincronización perfecta.

God of War Es un juego de acción y aventuras que sigue a Kratos y Atreus en su viaje por los reinos nórdicos para esparcir las cenizas de un ser querido. Pasarás el tiempo luchando con el Hacha Leviatán en brutales combates cuerpo a cuerpo, explorando mundos interconectados y resolviendo acertijos ambientales. El juego es visualmente impresionante. Imagina impresionantes paisajes nórdicos, criaturas míticas con un nivel de detalle increíble y una narrativa cinematográfica que crea una experiencia brutal y llena de tradición.

Sigrun, laLa Reina Valquiria es el jefe opcional definitivo esperando en el reino de Freya. Ella combina los ataques de las ocho valquirias anteriores, lanzándote vertiginosas zambullidas de valquiria, amplios golpes con su guadaña y destellos de luz cegadores. Lo que hace que este combate sea tan difícil son sus patrones de ataque totalmente impredecibles, el daño devastador que inflige y varias fases que exigen esquivas y bloqueos impecables, así como una buena gestión de la resistencia. El espacio abierto de la arena te ofrece libertad de movimiento, pero no deja margen para el error. Un solo golpe certero puede hacerte tambalear y llevarte directamente a una cadena de combos letales.

Por qué lo elegimos Sigrun representa la máxima expresión de God of War«El sistema de combate del juego, que combina una velocidad vertiginosa con la estrategia táctica en una agotadora prueba final».

Lo que define a la Reina Valquiria es cómo ella entreteje a la perfección todos los ataques anteriores de las valquirias en una embestida impredecible, lo que exige un dominio absoluto de todas las mecánicas de combate que has aprendido a lo largo de todo el juego.

MyVeredicto: A los jugadores les encanta Sigrun por la increíble satisfacción que supone dominar por fin su caótico repertorio de movimientos. Es un auténtico reto de final de partida que pone a prueba tu valía.

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9. Mike Tyson (¡Mike Tyson’s Punch-Out!)

Nuestra puntuación Enebameter 9/10

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Tipo de juego Boxeo / Deportes arcade Plataformas NES, Switch (a través de Nintendo Online) Año de estreno 1987 Creador/es Desarrollador: Nintendo R&D3 Editor: Nintendo Duración media de la partida / Características únicas 3-4 horas: esquivas basadas en patrones, noques instantáneos, golpes cronometrados Tipo de jefe Final Ideal para Maestros del reflejo Lo que me gustó Cada golpe se siente como una apuesta entre la supervivencia y la derrota inmediata.

Mike Tyson es la prueba definitiva en ¡Mike Tyson’s Punch-Out!, a un simulador de boxeo con un nivel de detalle milimétrico que exige reflejos de relámpago. Un solo error contra él puede mandarte al suelo al instante. Su los golpes son más rápidos de lo que la mayoría de los jugadores pueden reaccionar, lo que te obliga a memorizar patrones y anticipar los movimientos en lugar de confiar únicamente en el instinto.

Por qué lo elegimos Porque Tyson representa un desafío basado exclusivamente en la habilidad que premia la perseverancia.

Para ganarle hay que tener mucha habilidad. Se necesita una combinación de una sincronización perfecta, un ritmo impecable y una presión constantepara tener éxito.

MyVeredicto: Vencer a Mike Tyson sigue siendo una de las victorias más auténticas y gratificantes del mundo de los videojuegos.

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10. Resplandor absoluto (Hollow Knight)

Nuestra puntuación Puntuación de Enebameter: 8,9/10

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Tipo de juego Metroidvania Plataformas PC, Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One Año de estreno 2017 Creador/es Desarrollador: Team CherryEditor: Team Cherry Duración media de la partida / Características únicas 25 horas de historia principal. Diseños de uñas, sistema de amuletos, ilustraciones dibujadas a mano Tipo de jefe Opcional Ideal para Esgrimistas de clavos Lo que me gustó Los patrones de esferas crean un hipnótico ballet de disparos.

Hollow Knight Es un juego de estilo Metroidvania ambientado en Hallownest, donde encarnas a un caballero silencioso que descubre los secretos de la Infección. Pasarás el tiempo saltando por las paredes de las cavernas, equipándote con amuletos y gestionando almas para lanzar hechizos. El juego cuenta con una preciosa estética de acuarela, cavernas resplandecientes, ruinas trágicas y un reino de insectos inquietantemente detallado.

Brillo absoluto se cierne sobre la cúspide del Panteón, desatando una lluvia absolutamente desenfrenada de espadas y orbes de luz. Las oleadas de proyectiles se solapan con teletransportes repentinos… espadas de rayos barren toda la arena, y la lluvia de rayos de la fase final no deja, literalmente, ningún lugar a salvo. Su forma inicial genera suspense, pero su forma final se convierte en un auténtico caos.

Por qué lo elegimos La intensificación del «bullet hell» en el clímax de Pantheon alcanza la cima del género Metroidvania, exigiendo una precisión milimétrica y una inteligente sinergia de habilidades.

Lo que hace que Brillo absoluto sea tan impresionante es su una sinfonía de balas cada vez más intensa, con orbes teledirigidos y rayos arrolladores, poniendo a prueba tu capacidad para reconocer patrones y tu concentración inquebrantable hasta el límite absoluto. Si eres fan de la los mejores juegos de mundo abierto Con los jefes más difíciles, sin duda debería estar en tu lista.

MyVeredicto: Hollow Knight Los aficionados consideran que «Brillo absoluto» es la culminación de «Pantheon» (una obra maestra del género Metroidvania en la que el caos va en aumento).

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11. Pico de cuervo (Metroid Dread)

Nuestra puntuación Puntuación de Enebameter: 8,8/10

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Tipo de juego Juego de plataformas y acción Plataformas Nintendo Switch Año de estreno 2021 Creador/es Desarrollador: MercurySteamEditor: Nintendo Duración media de la partida / Características únicas 12 horas de historia principal. Combate trepidante, zonas de sigilo E.M.M.I. y un sistema de movimiento fluido. Tipo de jefe Jefe final Ideal para Veteranos de los juegos de estilo Metroidvania Lo que me gustó Cada ataque parece una prueba de reflejos y de reconocimiento de patrones.

Raven Beak se erige como La rival más feroz de Samus Aran, haciendo gala de su poder y velocidad en un duelo que define Metroid Dread«corazón. Su ataques de precisión, asaltos aéreos y rayos de carga devastadores te obligará a dominar a la perfección las paradas, las esquivas y los misiles de disparo rápido.

Cada fase se desarrolla a un ritmo cada vez más rápido y combina un estilo cinematográfico con una dificultad desmesurada, lo que hace que este enfrentamiento una de las batallas contra jefes más difíciles de los juegos de plataformas de acción actuales.

Por qué lo elegimos «Raven Beak» combina a la perfección el clímax narrativo con la maestría mecánica.

La victoria exige serenidad, memorización y una ejecución perfecta.

MyVeredicto: Una batalla final impecable que recompensa todas las habilidades que has adquirido a lo largo del juego Metroid Dread.

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12. Hades, dios de los muertos (Hades)

Nuestra puntuación Puntuación de Enebameter: 8,7/10

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Tipo de juego RPG de acción de estilo roguelike Plataformas PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Nintendo Switch Año de estreno 2020 Creador/es Desarrollador: Supergiant GamesEditor: Supergiant Games Duración media de la partida / Características únicas 40 horas de historia principal. Niveles aleatorios, combate trepidante y una narrativa rica. Tipo de jefe Final Ideal para Aficionados a los juegos roguelike y a las historias mitológicas Lo que me gustó Cada fase combina velocidad, caos y una gran capacidad de reacción con un toque cinematográfico.

Hades, elseñor del inframundo, supone la prueba definitiva para tus intentos de fuga. Su dominio tanto del ataque como de la defensa te obliga a interpretar las jugadas y a reaccionar al instante. Explosiones de fuego, combos con lanzas y ataques teledirigidos llenan el estadio, exigiendo precisión y capacidad de adaptación en todo momento.

Por qué lo elegimos Hades combina a la perfección la tensión narrativa con la intensidad basada en la habilidad.

Cada derrota enseña nuevas tácticas y recompensa la perseverancia en medio del caos. La combinación de la historia y el combate hace que cada revancha sea emocionante.

MyVeredicto: La batalla contra Hades es una una danza rápida y agotadora de reflejos y concentración que define la excelencia del género roguelike.

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13. SA-X (Metroid Fusion)

Nuestra puntuación Puntuación de Enebameter: 8,6/10

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Tipo de juego Acción y aventura / Metroidvania Plataformas Game Boy Advance, Nintendo Switch (a través de la expansión en línea) Año de estreno 2002 Creador/es Desarrollador: Nintendo I+D1Editor: Nintendo Duración media de la partida / Características únicas 10-12 horas de historia principal. Progresión basada en la exploración, búsqueda de potenciadores y una narrativa envolvente. Tipo de jefe El eterno enemigo Ideal para Amantes del sigilo y la tensión Lo que me gustó La tensión que se siente al ser perseguido por una versión más fuerte de uno mismo no tiene parangón.

Metroid Fusion enfrenta a Samus Aran a su enemigo más letal hasta la fecha, un clon nacido del Parásito X que imita sus habilidades. El SA-X te acecha por estrechos pasillos, y cada encuentro viene acompañado de una música inquietante y una angustia que te acelera el corazón. Con todo su poder y tu arsenal limitado, cada huida parece una carrera desesperada por la supervivencia.

Por qué lo elegimos Lo elegí porque SA-X redefinió el concepto del miedo en los videojuegos portátiles gracias a su implacable persecución.

Es un giro inquietante que convierte al depredador en presa, lo que consolida a SA-X como uno de los enemigos más inolvidables de los mejores juegos de Metroidvania.

MyVeredicto: Con un equilibrio perfecto entre terror y tensión, SA-X demuestra que la sutileza puede resultar más aterradora que la fuerza bruta.

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14. El senador Armstrong (Metal Gear Rising: Revengeance)

Nuestra puntuación Puntuación de Enebameter: 8,5/10

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Tipo de juego Hack-and-slash / acción Plataformas PC, PlayStation 3, Xbox 360 Año de estreno 2013 Creador/es Desarrollador: PlatinumGamesEditor: Konami Duración media de la partida / Características únicas 8 horas de historia principal. Combate cinematográfico, cortes de precisión en el modo «Blade». Tipo de jefe Jefe final Ideal para Jugadores a los que les encantan las batallas intensas y trepidantes Lo que me gustó Sus provocaciones y su fuerza bruta hacen que cada golpe parezca un choque de ideologías.

Metal Gear Rising: Revengeance es un juego de acción en el que Raiden, el ninja cibernético lucha contra los enemigos combinando velocidad y precisión. El senador Armstrong es el jefe final del juego, una potencia política combinada con una armadura de nanomáquinas eso lo convierte en una fuerza imparable.

Por qué lo elegimos Armstrong combina jugabilidad, personalidad y espectáculo en un final inolvidable.

Sus ataques combinan la fuerza bruta acompañada de discursos burlones sobre el poder y la sociedad, lo que te obliga a bloquear a la perfección mientras contraatacas con una sincronización y una estrategia precisas.

My Veredicto: Armstrong es un enfrentamiento grandilocuente e inolvidable que define la acción desmesurada de Metal Gear Rising.

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15. El Diablo Amarillo (Mega Man)

Nuestra puntuación Puntuación de Enebameter: 8,4/10

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Tipo de juego Juego de plataformas Plataformas NES, PC Año de estreno 1987 Creador/es Desarrollador: CapcomEditor: Capcom Duración media de la partida / Características únicas 3 horas de historia principal: derrotas de los Robot Masters, copia de armas, peligros de los niveles Tipo de jefe Fase intermedia de la partida Ideal para Puentes de precisión Lo que me gustó La carga visual indica el momento ideal para realizar el tiro cargado.

Mega Manse encuentra entre loslos mejores juegos de plataformas donde el «Blue Bomber» derrota a los Robot Masters para detener al Dr. Wily. Las actividades principales incluyen deslizarse por las paredes, recoger tanques E y cambiar de arma contra los jefes finales, todo ello con una estética visual de laboratorios de 8 bits, cintas transportadoras y jefes pixelados en un futuro robótico.

El Diablo Amarillo aparece en la fortaleza del Dr. Wily como una de las primeras pesadillas basadas en patrones de la historia de los videojuegos. Este jefe con forma de masa gelatinosa se desmonta pieza a pieza, lanzando segmentos sueltos que vuelan por la pantalla y que debes esquivar mientras esperas a que aparezca brevemente su ojo, su único punto vulnerable.

Por qué lo elegimos Yellow Devil fue pionero en la memorización de patrones en los videojuegos, enseñando a toda una generación el valor de la paciencia.

Lo que hace que esta lucha sea tan difícil es el un patrón brutal que exige saltos milimétricos si a eso le sumamos el escaso margen de tiempo para infligir daño al jefe, cada intento se convierte en una guerra de desgaste.

MyVeredicto: Los aficionados a los videojuegos retro consideran a Yellow Devil una lección atemporal de paciencia y precisión que sigue siendo válida décadas después.

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16. ¿Qué es Bu (Wo Long: Dinastía Caída)

Nuestra puntuación Puntuación de Enebameter: 8,3/10

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Tipo de juego Juego de rol de acción Plataformas PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S Año de estreno 2023 Creador/es Desarrollador: Team NinjaEditor: Koei Tecmo Duración media de la partida / Características únicas 40 horas de historia principal; sistema de rango de moral, medidor de espíritu, ambientación en la mitología china Tipo de jefe Fase intermedia de la partida Ideal para Aficionados incondicionales a la acción Lo que me gustó Su agresividad no da tregua, lo que exige una sincronización perfecta y un control excelente de la resistencia.

Lu Bu, eltemible señor de la guerra de Wo Long: Dinastía Caída, convierte una leyenda histórica en una implacable batalla contra un jefe. Montado en su corcel llameante, Red Hare, irrumpe en la arena con combinaciones brutales con la lanza, cargas ardientes y esquemas que ponen a prueba la capacidad de desviar los golpes que castigan cualquier vacilación. Debes dominar el medidor de espíritu y la mecánica de la parada para sobrevivir a sus devastadores ataques.

Por qué lo elegimos Lu Bu encarna la filosofía de combate exigente pero gratificante de Wo Long. Su enfrentamiento enseña adaptabilidad y precisión, lo que lo consolida como uno de los jefes más difíciles de los videojuegos por su intensidad y espectacularidad.

El ritmo del combate alterna entre tensos duelos y explosivos asaltos a caballo, lo que lo convierte en uno de los retos más difíciles del juego.

MyVeredicto: El encuentro con Lu Bu resume todo lo que hace que Wo Long: Dinastía Caída destaca por su combate implacable, su profunda mecánica de juego y su estilo cinematográfico. Vencerlo es como dominar la esencia del caos de los Tres Reinos, convirtiendo la frustración en triunfo.

★ Lucha contra Lu Bu en Wo Long: Dinastía Caída Compra en Eneba

17. El Arma Esmeralda (Final Fantasy VII)

Nuestra puntuación Puntuación de Enebameter: 8,2/10

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Tipo de juego Juego de rol japonés Plataformas PC, PlayStation Año de estreno 1997 Creador/es Desarrollador: SquareEditor: Square Duración media de la partida / Características únicas 40 horas de historia principal. Características únicas: fusión de Materia, Limit Breaks, viajes en submarino Tipo de jefe Opcional Ideal para Molinos Materia Lo que me gustó La toma submarina crea tensión antes del frenesí.

Final Fantasy VII es uno de losLos mejores juegos de rol japoneses que tiene lugar tras la rebelión de Cloud contra Shinra en Gaia. Pasarás el tiempo subiendo de nivel a las materias, criando chocobos y convocando a poderosas criaturas. El juego presenta una Midgar inspirada en el mako, vastos océanos y modelos pixelados al estilo de la PS1 en una saga de ecofantasía.

Arma Esmeraldadescansa en la Costa del Sol, despertando para un batalla de submarinos con un límite de tiempo de 20 minutos. Tormentas de Aire Tam, rayos láser y golpes de cola exigen la llegada de los Caballeros de la Mesa Redonda, mientras la cuenta atrás avanza implacable. Las profundidades del océano ocultan su llegada, lo que aumenta la tensión.

Por qué lo elegimos Es el ejemplo perfecto de la rutina de los superjefes opcionales, que ofrece grandes recompensas FFVIILa preparación más exhaustiva.

Lo que hace que el Arma Esmeralda sea tan difícil es el Un temporizador de 20 minutos combinado con la devastadora avalancha de Aire Tam, lo que exige una preparación minuciosa y una sincronización perfecta a la hora de invocar a los personajes, en lo que constituye una auténtica prueba de resistencia propia de los JRPG.

MyVeredicto: Final Fantasy VII A los veteranos les encanta el Arma Esmeralda por la misión del submarino. Es la prueba definitiva para las materias.

★ Lucha contra el Arma Esmeralda en Final Fantasy VII Compra en Eneba

18. Virgilio (Devil May Cry 5)

Nuestra puntuación Puntuación de Enebameter: 8,1/10

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Tipo de juego Juego de acción y espadas Plataformas PC, PlayStation 4, Xbox One Año de estreno 2019 Creador/es Desarrollador: CapcomEditor: Capcom Duración media de la partida / Características únicas 15 horas de historia principal. Características únicas: clasificación de estilos, Devil Trigger, armas combinadas Tipo de jefe Final Ideal para Cazadoras con estilo Lo que me gustó Su habilidad «Judgment Cut» obliga a los rivales a idear respuestas creativas contra la Guardia Real.

Devil May Cry 5es unel mejor juego de acción y espadas donde los cazadores de demonios Dante, Nero y V se esfuerzan por sellar el Árbol de Qliphoth. Pasarás el tiempo realizando elegantes combos, recogiendo orbes y cambiando de personaje en plena misión. El juego da vida a la demoníaca Red Grave City con ruinas góticas y efectos llamativos en un mundo sobrenatural moderno.

Virgilio,El hermano gemelo de Dante, lucha en el El núcleo de Qliphoth, con rápidos cortes de katana y ataques de teletransporte. SuAdemás, el modo Devil Trigger aumenta su velocidad y hace aparecer espadas que siembran el caos, mientras que el medidor de concentración del final genera ráfagas imposibles de bloquear. Las raíces de la arena apenas ofrecen cobertura.

Por qué lo elegimos Vergil perfecciona el elegante sistema de combate de la serie, recompensando el estilo con un espectáculo cada vez más impresionante.

Lo que hace que Vergil sea tan exigente es su una velocidad vertiginosa y tajos teletransportados, que culminan en las tormentas de espadas del Sin Devil Trigger, que exige combos de rango S y evasiones perfectas en este paraíso de los juegos de acción y espadas.

MyVeredicto: Devil May Cry A los fans les encanta Vergil por ese enfrentamiento entre hermanos, una obra maestra del género hack-and-slash que destaca por su maestría técnica.

★ Lucha contra Vergil en Devil May Cry 5 Compra en Eneba

Nuestra puntuación Enebameter 8/10

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Tipo de juego Acción y aventura Plataformas PlayStation 4, PlayStation 5 Año de estreno 2022 Creador/es Desarrollador: Santa Monica Studio Editor: Sony Interactive Entertainment Duración media de la partida / Características únicas 35 horas de historia principal. Narrativa cinematográfica, combate elemental, sinergia entre compañeros Tipo de jefe Opcional Ideal para Perfeccionistas y luchadores veteranos Lo que me gustó Su implacable velocidad no deja margen para el error y exige unos reflejos impecables.

Gná, ella nueva Reina de las Valquirias, se erige como uno de los rivales más duros en God of War: Ragnarök. A diferencia de su predecesora, Sigrun, ella utiliza ataques aéreos impredecibles, teletransporte y ataques de gran alcance que castigan cualquier vacilación. Ella contrarresta casi todos los movimientos, lo que lleva a Kratos al límite de sus fuerzas. Para sobrevivir, debes dominar la sincronización, el bloqueo y saber interpretar sus sutiles señales.

Por qué lo elegimos Gná supone la prueba definitiva de habilidad y paciencia en Ragnarök. Su combate premia la disciplina, la capacidad de adaptación y la serenidad ante la presión. Se trata de un final inolvidable que consolida su estatus como una de las jefas más difíciles de los videojuegos.

La batalla es una sinfonía de furia y precisión, en la que se combinan la resolución narrativa con la perfección mecánica.

MyVeredicto:In God of War: Ragnarök, los jugadores consideran a Gná como la encarnación de la maestría y la perseverancia en las últimas fases del juego.

★ Lucha contra Gná en God of War: Ragnarök Compra en Eneba

20. Elizabeth (Persona 3)

Nuestra puntuación Puntuación de Enebameter: 7,9/10

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Tipo de juego Juego de rol japonés Plataformas PlayStation 2, PlayStation Portable Año de estreno 2006 Creador/es Desarrollador: AtlusEditor: Atlus Duración media de la partida / Características únicas Más de 80 horas de historia principal; relaciones sociales, exploración de mazmorras, gestión del tiempo Tipo de jefe Opcional Ideal para Planificadores tácticos Lo que me gustó Sus estrictas reglas de combate obligan a hacer un uso creativo de todas las habilidades de las Personas.

Persona 3 combina la vida escolar cotidiana con intensos combates en mazmorras. Hay que encontrar el equilibrio entre las amistades durante el día y lucha contra las sombras por la noche en la torre infinita del Tártaro.

Elizabeth, laEmpleado de sala del Velvet, aparece como un jefe opcional que castiga la previsibilidad. Ella contrarresta los movimientos repetidos y te mata al instante si reflejas su magia, y se adapta a cualquier táctica que le plantees. Debes formar el equipo perfecto y gestionar los turnos a la perfección (un solo error pone fin a la pelea de inmediato).

Por qué lo elegimos Elizabeth es sinónimo de precisión en el combate por turnos. Su estilo de lucha exige dominar por completo el sistema de fusiones y habilidades del juego, y premia la planificación por encima de la fuerza bruta.

Cada turno parece un rompecabezas en el que La sincronización, las mejoras y las resistencias son clave para la supervivencia. Sus estrategias impredecibles hacen que vencerla sea una auténtica prueba de maestría para cualquier jugador empedernido de Persona.

MyVeredicto: Persona 3 Los aficionados consideran a Elizabeth uno de los jefes finales más difíciles de la historia de los videojuegos, una auténtica prueba de inteligencia y estrategia.

★ Lucha contra Elizabeth en Persona 3 Compra en Eneba

21. El diablo (Cuphead)

Nuestra puntuación Puntuación de Enebameter: 7,8/10

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Tipo de juego Acción trepidante / ráfaga de jefes Plataformas PC, Xbox One, Nintendo Switch, PlayStation 4 Año de estreno 2017 Creador/es Desarrollador: Studio MDHR Editor: Studio MDHR Duración media de la partida / Características únicas 12 horas de historia principal. Animación dibujada a mano al estilo de los años 30, banda sonora de jazz, sistema de parada. Tipo de jefe Jefe final Ideal para Jugadores centrados en la precisión Lo que me gustó Los ataques del Diablo siguen el ritmo de la música, lo que mantiene la tensión en su punto álgido.

CupheadEl final de «» te enfrenta al mismísimo maestro de los contratos, con su sonrisa burlona, El diablo. Lo que comienza como un juego de distracciones acaba desembocando en el caos: bolas de fuego, metamorfosis y pantallas repletas de proyectiles.

Cada fase exige esquivas impecables, puntería certera y reflejos ultrarrápidos. Su transiciones impredecibles entre formas, entre ellos la cabra, el dragón, la araña y la serpiente, hacen que no haya ni un solo momento en el que uno se sienta a salvo.

Por qué lo elegimos El Diablo representa la esencia de los jefes más difíciles de los videojuegos: habilidad, paciencia y memorización de patrones. Su capturas de una crueldad alegre Cuphead«su filosofía de diseño tradicional», donde el triunfo se siente realmente merecido.

La animación realista del combate y su ritmo trepidante hacen que la victoria resulte muy gratificante, sobre todo tras innumerables intentos.

MyVeredicto: El encanto del diablo oculta su crueldad. Derrotarlo es tanto una prueba de resistencia como una auténtica catarsis de dibujos animados.

★ Lucha contra el diablo en Cuphead Compra en Eneba

22. El demonio del odio (Sekiro: Las sombras mueren dos veces)

Nuestra puntuación Puntuación de Enebameter: 7,7/10

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Tipo de juego Acción y aventura Plataformas PC, PlayStation 4, Xbox One Año de estreno 2019 Creador/es Desarrollador: FromSoftwareEditor: Activision Duración media de la partida / Características únicas 30 horas de historia principal: gancho de agarre, lanza cargada, petardos Tipo de jefe Opcional Ideal para Los que abandonan por enfado Lo que me gustó El repique de las campanas marca los cambios de fase con maestría.

Sekiro: Las sombras mueren dos veces narra la historia de Wolf, que busca venganza por Kuro en el Japón de la era Sengoku. Pasarás el tiempo rompiendo formaciones, utilizando resucitaciones y empleando herramientas de shinobi. El juego recrea a la perfección la agitación feudal (la ciudad de Ashina en llamas, los cerezos en flor y los guerreros pintados con tinta).

El Demonio del Odio aparece en el embalse de Ashina como un monstruo gigantesco y ardiente que ataca con amplios barridos y ráfagas de fuego explosivas. Los agarres pueden acabar contigo al instante, las ráfagas de fuego abarcan amplios arcos, y el La tercera fase añade bolas de fuego teledirigidas al caos. La arena carbonizada arde, literalmente, bajo tus pies.

Por qué lo elegimos La trepidante pelea al estilo Souls del Demonio del Odio da un giro Sekirocentra su atención en la mera supervivencia, ofreciendo una alternativa brutal pero gratificante.

Lo que lo cambia todo es cómo el Demonio te obliga a esquivar y contraatacar en lugar de limitarte a bloquear, convirtiendo la lucha en una auténtica prueba de supervivencia que se parece más a Dark SoulsqueSekiro.

MyVeredicto: Sekiro Los guerreros respetan al Demonio por su furia desatada, un brutal homenaje a los orígenes de la serie.

★ Enfréntate al Demonio del Odio en Sekiro: Las sombras mueren dos veces Compra en Eneba

23. Yozora (Kingdom Hearts III)

Nuestra puntuación Puntuación de Enebameter: 7,6/10

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Tipo de juego Juego de rol de acción Plataformas PC, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch Año de estreno 2019 Creador/es Desarrollador: Square EnixEditor: Square Enix Duración media de la partida / Características únicas 30 horas de historia principal: transformaciones de la Llave Espada, combates en las atracciones, nave Gummi Tipo de jefe Opcional Ideal para Usuarios de llaves combinadas Lo que me gustó Sus alteraciones de datos provocan distorsiones de fase impredecibles.

Kingdom Hearts III une a Sora con los mundos de Disney para luchar contra los Heartless. Pasarás el tiempo creando mazos de comandos, transformando Keyblades y saltando de un reino a otro. El juego es visualmente impresionante y cuenta con reinos llenos de color, épicos enfrentamientos con Keyblades y invocaciones mágicas en un multiverso crossover.

Yozora, laJefe secreto «True King», se teletransporta al vacío de Quadratum, desatando un una batalla desenfrenada de fallos en los datos. Los ataques con la espada de Yozora se suceden sin cesar, Los saltos de portal crean confusión en cuanto a la distancia y la posición, y suLa lluvia de meteoritos de «Final Form» obliga a realizar rápidas maniobras de evasión aérea. El ámbito abstracto distorsiona la realidad misma.

Por qué lo elegimos La escena tras los créditos de «Yozora» nos presenta al superboss más ambicioso de «KH».

Lo que distingue a Yozora es su una mecánica compleja y única, y un ritmo trepidante que suponen una auténtica prueba de maestría y a menudo se consideran el enemigo más difícil de toda la saga.

MyVeredicto: Kingdom Hearts Los aficionados elogian a Yozora por su sorprendente mezcla de géneros y su atrevido desafío en forma de juego de rol de acción.

★ Lucha contra Yozora en Kingdom Hearts III Compra en Eneba

Nuestra puntuación Puntuación de Enebameter: 7,5/10

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Tipo de juego Juego de lucha Plataformas Nintendo Wii Año de estreno 2008 Creador/es Desarrollador: Sora Ltd. Editor: Nintendo Duración media de la partida / Características únicas 10 horas de historia principal; colección de trofeos, editor de niveles, partida rápida Tipo de jefe Final Ideal para Luchadores de plantilla Lo que me gustó Partidas completas de una sola vez fuera de las olas, que requieren guardarlas en la plataforma.

Super Smash Bros. Brawl enfrenta a los personajes emblemáticos de Nintendo en combates en el subespacio. Te pasarás el tiempo recogiendo objetos, cargando tus golpes finales y llamando a tus trofeos de ayuda. El juego cuenta con arenas de dibujos animados, vacíos subespaciales y adorables luchadores chibi en una gran batalla cruzada.

Tabuu se teletransporta a la Isla para el final, una lluvia de disparos de rayos y devastadores golpes con las alas. SuLas ondas residuales borran toda la pantalla, las cadenas te atrapan para que le lances combos consecutivos, y los orbes dorados le curan cuando estás a punto de ganar. Las plataformas flotantes se desmoronan bajo la presión.

Por qué lo elegimos El caos que arrasa la pantalla y las oleadas de golpes letales rompen con las normas habituales de los juegos de lucha, lo que obliga a los jugadores a confiar en la sincronización y la precisión de sus movimientos para sobrevivir al caos.

Lo que hace que Tabuu sea tan difícil es su ataques que abarcan todo el escenario y que no dejan lugar a réplica que exigen precisión en los movimientos de desplazamiento y una actitud defensiva más prudente que agresiva, lo que supone un cambio radical en la mentalidad propia de los juegos de lucha.

MyVeredicto: Aplastamiento Los aficionados temen los potentes movimientos de Tabuu, pero disfrutan de las salvajes batallas de personajes, un final caótico para un juego de lucha.

★ Lucha contra Tabuu en Super Smash Bros. Brawl Compra en Eneba

Mi veredicto general

Estos jefes de videojuegos, los más difíciles, llevan a los jugadores al límite. Cada uno de estos 24 juegos de lucha abarca varias décadas, lo que demuestra que la dificultad persiste en todos los géneros.

Estos son los mejores puntos de partida para los jefes más difíciles de los videojuegos actuales.

Para los recién llegados → Ornstein y Smough ( Dark Souls ) . Un dúo que enseña a adaptarse sin recurrir a pasajes solistas abrumadores.

. Un dúo que enseña a adaptarse sin recurrir a pasajes solistas abrumadores. Para los fans de los «soulslike» → Malenia, la Espada de Miquella ( Elden Ring ) . La cumbre de la perfección en el bloqueo y la negación de la curación.

. La cumbre de la perfección en el bloqueo y la negación de la curación. Para los aficionados a los juegos de rol de acción → Isshin, el Santo de la Espada ( Sekiro ) . Duelos rítmicos que premian los cambios de postura.

. Duelos rítmicos que premian los cambios de postura. Para los amantes de los JRPG → Emerald Weapon ( Final Fantasy VII ) . El verdadero reto material.

. El verdadero reto material. Para los puristas de los juegos de plataformas → Yellow Devil (Mega Man). La maestría de los diseños atemporales con precisión de píxel.

Estas recomendaciones se adaptan a diferentes niveles de habilidad, lo que garantiza que tu aventura a la caza de jefes comience con buen pie.

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