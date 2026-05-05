Los 11 mejores juegos de Hitman de 2026: los grandes éxitos del Agente 47, clasificados

¿Cuál es el mejor? Hitman ¿Qué juego te gusta más para jugar en el ordenador o en la consola? Sé que es una pregunta difícil, porque casi todos los títulos dan en el clavo. Sin embargo, algunos lo hacen mejor que otros, y por eso he decidido hacer el asesino a sueldoClasificación de los juegos. Sé que hay ocho títulos principales.

Pero esta lista de los mejores Hitman «Games» va un paso más allá (o tres) al incluir once títulos en total. Si estás decidido a explorar Hitman’s recorrer el vasto universo y acabar con todo lo que se encuentre a su paso con un cable de fibra o 47su sello distintivoSilverballers, esta lista es para ti.

Nuestra selección de los mejores juegos de Hitman

The Hitman La serie es una de las franquicias de juegos de sigilo más importantes. Con una docena de títulos, podrás disfrutar de días, o incluso semanas, moviéndote sigilosamente y estrangulando a tus objetivos. Aunque siempre puedes empezar por el primer juego, también puedes optar por el mejor Hitman juegos, en cambio.

Permítanme mencionar nuestros tres principales Hitman juegos de 2026, y dentro de un momento os contaré más sobre todos ellos.

Hitman: El mundo del asesinato – El juego de Hitman más extenso hasta la fecha. Incluye todas las misiones de Hitman 1, 2, y3, con nuevos modos de juego y una gran rejugabilidad. Hitman: Blood Money – Un juego aclamado por la crítica que cuenta con algunas de las mejores misiones, de estilo «sandbox», que el Hitman que ofrece la franquicia. Hitman 3 – El capítulo final de la El mundo del asesinato La trilogía incluye mapas de mundo abierto memorables que ponen a prueba las habilidades del jugador hasta el límite.

Lo mejorHitman Los videojuegos no se pueden describir adecuadamente en una o dos frases. Por eso te invito a que sigas leyendo y consultes mi análisis detallado.

El mejor juego de Hitman: 11 títulos clasificados y analizados

¿Estás listo para descubrir cuáles son los mejores juegos de la serie?

Acompáñame a la cápsula del tiempo y exploremos juntos este implacable mundo de los asesinatos. ¿A cuántos de estos has jugado y cuál es el mejor? Hitman¿Te apetece jugar?

1. Hitman: El mundo del asesinato [La experiencia definitiva como asesino]

Nuestra puntuación 10

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Plataformas PlayStation 4 y 5, Xbox Series X/S y One, Windows, Nintendo Switch, iOS, macOS Año de estreno 2021 Desarrollador IO Interactive

Hitman: El mundo del asesinato te permite adentrarte en el universo completo e interconectado de Agent 47, que incluye todas las misiones, ubicaciones y contenidos del aclamado Hitman, Hitman 2, yHitman 3. Domina el arte del asesinato en un mundo vasto y lleno de vida, ahora con elementos roguelike «Autónomo» modo, lo que garantiza una rejugabilidad infinita.

Este es mi libro favorito cada otoño y, como ya he dicho, el mejor Hitman el juego en general. ¿Por qué el otoño? Es una estación llena de contrastes, y la historia sobre una sociedad secreta es oscura, misteriosa y cautivadora. Y lo que es mejor, el título engloba las tres novedades Hitman juegos,lo que permite disfrutar de la historia sin interrupciones.

Por qué lo elegimos Hitman: El mundo del asesinatoes el mejorHitman juego para disfrutar de toda la franquicia «reboot», con modos de juego adicionales, desafíos y el nuevo Autónomomoda.

El mundo del asesinatoañade el «Autónomo» con un sinfín de contratos nuevos que te harán volver cada día. También suelo jugar Escaladaand Contratosmodo, pero mi favorito es el Un objetivo difícil de alcanzar modo, que fomenta la resolución de problemas y el ingenio.

Si quieres llegar a lo más alto Hitman disfruta de una jugabilidad exquisita y unos gráficos impresionantes, El mundo del asesinato te dejará boquiabierto. Al fin y al cabo, es uno de los Los mejores juegos de sigilo en la época moderna.

¿Por qué les gustaría a los fans de Hitman?

Hitman: El mundo del asesinato es un paquete de juegos de sigilo para auténticos aficionados que incluye los tres mejores Hitman juegos de la era moderna. Si te ha gustado Hitman and Hitman 2, elEl mundo del asesinato Este paquete aportará más contexto y garantizará una rejugabilidad infinita.

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2. Hitman: Blood Money [El colmo del disfraz y la oportunidad]

Nuestra puntuación 9.8

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Plataformas Windows, PlayStation 2, 3 y 4, Xbox 360 y One, Android, iOS, Nintendo Switch Año de estreno 2006 Desarrollador IO Interactive

Hitman: Blood Money te permite dominar el mejor entorno abierto de asesinatos, donde cada misión es un campo de posibilidades. Como agente 47, gana tu «dinero manchado de sangre» para mejorar tus herramientas y manipular el entorno, convirtiendo cada asesinato en una obra de arte y una obra maestra del engaño.

Hitman: Blood Money era tan bueno en su día que no puedo imaginarme ningún Hitman Los juegos que figuran en esta lista podrían estar a la altura. Incluso en 2026, el juego funciona a las mil maravillas y ofrece una experiencia única mecánicas de sigilo y magníficas oportunidades de asesinato en el entorno.

¡Puedes hacer que cada asesinato parezca un accidente y conseguir la máxima puntuación! Dinero manchado de sangre incluye un sistema de «parkour» renovado, en el que 47 Ahora puede trepar por paredes bajas y agarrarse a salientes y tuberías. Esto le da al juego una dimensión totalmente nueva en comparación con las entregas anteriores.

Por qué lo elegimos Esto es lo mejor de la vieja escuela Hitman juego que existe. Con una jugabilidad de sigilo excepcional y un novedoso sistema de parkour, Agent 47 es más potente que nunca. Dinero manchado de sangre es uno de los mejores títulos de la serie y una experiencia imprescindible tanto para los fans incondicionales como para los recién llegados.

A mí también me gusta eso 47 puede utilizar escudos humanos y ocultar cadáveres en contenedores, sin dejar rastro alguno de sus actos. Hitman: Blood Money Se trata de ganar el maldito dinero (nunca mejor dicho) y utilizarlo para comprar mejoras, armas y equipamiento, lo que hace que cada nivel se desarrolle de forma diferente.

Por otra parte, el sistema de notoriedad influye en las reacciones de los enemigos en misiones futuras, así que ten cuidado y juega tal y como lo concibió el desarrollador: ¡como un asesino profesional!

¿Por qué les gustaría a los fans de Hitman?

Porque es uno de los mejores Hitman juegos en todos los aspectos: desde el sigilo y el diseño de niveles hasta la historia, el sistema de mejoras y las mecánicas únicas de soborno. Ah, y queFin. La que viene después de los créditos. ¡Madre mía, se me pone la piel de gallina! Ve a jugarlo ahora mismo.

★ El colmo del camuflaje y la oportunidad Hitman: Blood Money Compra en Eneba

3. Hitman 3 [Concluye la trilogía definitiva sobre el asesinato]

Nuestra puntuación 9.7

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Plataformas PlayStation 4 y 5, Xbox Series X/S y One, Windows, Nintendo Switch, iOS, macOS Año de estreno 2021 Desarrollador IO Interactive

Disfruta del emocionante desenlace de la El mundo del asesinatotrilogía enHitman 3, reuniendo todos los escenarios anteriores en un solo lugar. Lleva a cabo asesinatos brutales e impresionantes en nuevos y espectaculares entornos, utilizando todas las habilidades que has aprendido hasta ahora para convertirte en el indiscutible maestro del sigilo.

Hitman 3 está entre los mejores Hitman juegos que no te puedes perder. Este un juego para un jugador apasionante continúa la historia de los dos juegos del «reinicio» (Hitman 1Y2) y lo lleva a otro nivel. Es un final satisfactorio para la trilogía, que ofrece 47 un merecido descanso tras años de matanzas.

Por qué lo elegimos Hitman 3 ofrece un final satisfactorio para «Agent» 47… pero solo si has jugado a las dos entregas anteriores. Le he dado una puntuación muy alta a este juego por su inmersión, sus gráficos, su jugabilidad y… bueno, ¡por todo lo demás!

Hitman 3 es prácticamente idéntico a Hitman (2016) en cuanto a la jugabilidad. Sin embargo, los escenarios se han renovado por completo. Además, Hitman 3 cuenta con algunas misiones únicas, como Muerte en el Familia, donde47 se hace pasar por un detective privado para resolver el misterio del asesinato.

Esto también es unun juego genial para Mac y mucho, mucho más cruda que la primera. El depredador alfa esa misión todavía me pone los pelos de punta, mientras que la primera, en Dubái, supone una inauguración grandiosa de una de las mejores Hitman juegos de los últimos años.

¿Por qué les gustaría a los fans de Hitman?

Creo que te gustará este juego por las mismas razones que Hitman de2016. El complejo diseño de los niveles, las mecánicas de sigilo muy elaboradas y los nuevos retos hacen que el juego tenga una gran rejugabilidad. Si eres un Hitman Si eres fan y aún no has jugado a este, tómate un descanso del trabajo y ponte a ello. ¡Es hora de disfrutar!

★ Concluye la trilogía definitiva sobre el asesinato Hitman 3 Compra en Eneba

4. Hitman 2 [Ampliando el mundo del asesinato]

Nuestra puntuación 9.5

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Plataformas PlayStation 4, Windows, Xbox One Año de estreno 2018 Desarrollador IO Interactive

Hitman 2 te permite continuar tu aventura como agente 47 por entornos de mundo abierto aún más amplios y complejos. Este juego se basa en la aclamada fórmula con nuevas herramientas, modelos y una narrativa en constante evolución que profundiza en el El mundo del asesinatoexperiencia.

Hitman 2 ofrece una jugabilidad excepcionalmente fluida, con mecánicas de sigilo en constante evolución y niveles complejos. Retoma la historia justo donde Hitman de2016 retoma la historia justo donde la dejó, con una jugabilidad idéntica y más episodios de su apasionante trama. Hitman 2 cumple prácticamente todos los requisitos. No es de extrañar que pueda ser el mejor Hitman un juego para ti.

Por qué lo elegimos El juego incluye algunos de Hitman’s sus misiones más emblemáticas, que son tan apasionantes como exigentes. Es uno de los juegos más difíciles de la franquicia, lo que lo convierte en la opción perfecta para quienes buscan un reto adicional.

Como «punto medio» de la nueva trilogía, Hitman 2 se disfruta más después de haber visto la primera. O, mejor aún, como parte de El mundo del asesinato. En resumen,Hitman 2 se basa en el primer juego y plantea un mayor desafío, sobre todo para los perfeccionistas.

Sin perder ni un ápice de su atractivo visual ni de su atención al detalle, tanto en el aspecto gráfico como en el sonoro, este juego se ha ganado a pulso un lugar en esta lista de los mejores juegos tradicionales Hitman Juegos en 2026.

¿Por qué les gustaría a los fans de Hitman?

Si te gustó la primera parte, seguro que querrás seguir jugando y desentrañar la gran conspiración. Mapas enormes, un sinfín de oportunidades para llevar a cabo asesinatos y unos gráficos excelentes. ¡Es que habría que estar loco para que no te gustara este juego!

★ Ampliando el mundo de Assassination Hitman 2 Compra en Eneba

5. Hitman [El mundo es tu arma]

Nuestra puntuación 9.5

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Plataformas PlayStation 4, Windows, Xbox One, macOS, Linux Año de estreno 2016 Desarrollador IO Interactive

Reinventa el género de los juegos de mundo abierto de asesinatos con niveles enormes y dinámicos, repletos de oportunidades únicas. Hitman te permite sumergirte en un mundo dinámico, en el que se hace hincapié en la creatividad, la experimentación y el pensamiento crítico para convertirte en un maestro del asesinato y el camuflaje.

Este es el reinicio de la serie, lo que marca el inicio de un nuevo capítulo en el Hitman cronología. Aunque se estrenó en 2016, Hitman sigue siendo fresco y refinado. La jugabilidad es más fluida que nunca, con mecánicas de sigilo y disfraz muy elaboradas. Además, sus niveles se encuentran entre los mejores.

Para más información Te recomiendo que juegues Hitman como parte de laEl mundo del asesinato paquete y disfrutar de toda la historia sin interrupciones.

Son amplias y están repletas de oportunidades para cometer asesinatos. Hitman toma todo de Dinero manchado de sangre y lo lleva a otro nivel. Con una historia intrigante en formato de superproducción y secuencias cinemáticas pre-renderizadas que te dejan boquiabierto, Hitman te mantiene en vilo hasta el final.

Como el quinto mejor Hitman juego de mi lista; creo que este juego lo clava en casi todos los aspectos. Desde la jugabilidad y los gráficos hasta el diseño de sonido e incluso la rejugabilidad, gracias a los innumerables retos nuevos y a las docenas de formas de acabar con tus objetivos. De hecho, es uno de mis los mejores juegos para PC ¡de la última década!

¿Por qué les gustaría a los fans de Hitman?

Hitman es el mejor juego de la serie en general y un buen punto de partida si no te importa jugar a los títulos en orden cronológico. Si te importa, sigue leyendo, porque aún no he mencionado Hitman’s «Ground Zero».

★ El mundo es tu arma Hitman Compra en Eneba

Nuestra puntuación 9.3

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Plataformas Windows, Xbox 360, PlayStation 2 y 3, GameCube Año de estreno 2002 Desarrollador IO Interactive

Embárcate en el camino de la redención como agente 47 in Hitman 2: El asesino silencioso. Recorre escenarios globales amplios y variados con mecánicas de sigilo mejoradas y una historia profunda y sin precedentes en la franquicia. Perfecciona tus habilidades y ábrete camino en la jerarquía para convertirte en el Asesino Silencioso definitivo.

Hitman 2: El asesino silencioso está entre los mejores Hitman juegos a los que he jugado. De niño, ese juego siempre me daba mucho miedo, sobre todo cerca de la misión final, donde 47 se enfrenta al jefe final y a sus secuaces en un tiroteo épico. ¡A pesar de ser tan antiguo, este título me ha parecido que ha envejecido de maravilla!

Por qué lo elegimos Probablemente sea el clásico más apreciado Hitman Un juego que sigue funcionando bien en los sistemas actuales, con su característica mecánica de sigilo y unos gráficos muy logrados para la época. Recomiendo jugarlo en un ordenador, donde se ve muy bien y funciona con fluidez.

Los gráficos son «más o menos», pero la jugabilidad sigue estando a la altura, con una mecánica de sigilo muy completa y tiroteos trepidantes. Además, el juego cuenta con una cautivadora historia de redención que le da al Agente 47 otra razón para conseguir visitas Silverballers, y arrasar con sus nuevos objetivos.

El juego empieza con calma, pero la tensión va aumentando rápidamente a medida que las misiones se vuelven cada vez más difíciles. Tendrás que escabullirte, espiar, disparar e incluso trepar para abrirte paso por niveles laberínticos, mientras tu fiel supervisora, Diana, te da instrucciones durante tus aventuras. Este juego no te llevará de la mano.

¿Por qué les gustaría a los fans de Hitman?

Recuerdo que lo jugué hace más o menos un mes, y era tremendamente difícil. Hitman 2: Asesino silencioso destaca por su enfoque en la paciencia y el juego metódico, y te recompensa con asesinatos impecables que siempre te llenan de satisfacción. Hitman Los aficionados disfrutarán del desafío, la historia y la fluidez del juego en comparación con la entrega anteriorNombre en clave47 entrada.

★ Sigilo perfeccionado, Contratos globales Hitman 2: El asesino silencioso Compra en Eneba

7. Hitman: Absolution [Una venganza personal, acción trepidante]

Nuestra puntuación 9

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Plataformas Windows, Xbox One y 360, PlayStation 3 y 4, iOS, Android, Nintendo Switch Año de estreno 2012 Desarrollador IO Interactive

Experiencia47su viaje más personal y cinematográfico en Hitman: Absolution. Presenta un enfoque más crudo y orientado a la acción en lo que respecta al sigilo, entornos densos y una historia apasionante de traición y venganza. Este título da un nuevo impulso a la serie, aportando un giro único a la fórmula.

Hablando de giros inesperados, Hitman: Absolution es un título polémico. En lugar de niveles extensos, es más limitado, con gran énfasis en la rapidez mental y en una mecánica de juego similar a la de los rompecabezas. Se podría decir que también es un un fantástico juego de disparos en tercera persona gracias a su amplio arsenal de armas y a la mejora en el manejo de las mismas.

Por qué lo elegimos Absoluciónes uno de los juegos más singulares de la franquicia, sobre todo en lo que respecta al diseño de los niveles y a la atmósfera general. ¡O te gusta o no te gusta! Para mí, es una pasada, sobre todo en las noches lluviosas, cuando lo único que me apetece es disfrutar de una historia cinematográfica y escuchar 47la voz fría de…

Este título adopta un enfoque más cinematográfico, centrándose en 47su venganza personal contra la ICA (Agencia Internacional de Contratos), que ahora persigue a Diana Burnwood, su mentora desde hace años. Hitman: Absolution deja de lado todo el tema de los «contratos», lo que hace que cada misión resulte diferente y no se centre necesariamente en el asesinato de los objetivos.

A pesar de sus evidentes diferencias, este es, objetivamente, uno de los mejores Hitman juegos. Cuenta con unos gráficos impresionantes, un excelente sistema de puntuación que premia el sigilo y la táctica, y desafíos opcionales para conseguir recompensas adicionales.

¿Por qué les gustaría a los fans de Hitman?

Los aficionados disfrutarán de este juego por su historia cautivadora, su atmósfera sombría y sus escenas de gran intensidad. Si te apetece una versión diferente, pero a la vez única, de 47Si te gusta la fórmula de…, este título te va a encantar.

★ Una venganza personal, acción trepidante Hitman: Absolution Compra en Eneba

9. Hitman: Contracts [Un reflejo más oscuro: misiones clásicas reinventadas]

Nuestra puntuación 8.8

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Plataformas Windows, PlayStation 2, Xbox Año de estreno 2004 Desarrollador IO Interactive

Descubre Agent 47la atormentada psique del protagonista mientras revives misiones emblemáticas y reinventadas de su pasado, todo ello envuelto en una narrativa cruda y atmosférica en Hitman: Contracts. El juego pondrá a prueba tus habilidades, haciendo hincapié en la eficacia brutal y la eliminación creativa, lo que lo convierte en el mejor Hitman un juego muy popular entre muchos aficionados.

De manera similar aAbsolución, este es un título polémico. A mí me gusta llamarlo «Hitman’s «lo mejor de» porque reinterpreta las misiones del primer juego. Sin embargo, también las hace más envolventes, ya que 47 se acuerda de ellos mientras resulta herido en un tiroteo que tiene lugar al principio del juego.

Para más información No juegues a este juego si no lo has probado antes Nombre en clave47. Te recomiendo que le des Nombre en clave47 dar una oportunidad y luego lanzarse a Contratos, ya que aporta más contexto a 47sus confusos recuerdos.

En cuanto a la jugabilidad, es similar a Hitman 2: Asesino silencioso, pero conmejores gráficos y jugabilidad de disparos. Además, permite algunas mecánicas de parkour e incluso admite la vista en primera persona, por lo que puedes convertirlo en un un juego de disparos en primera persona bastante divertido si te has cansado del sigilo.

Mi momento favorito de este partido es el Tradiciones del oficio ¿Te acuerdas de esa misión? La del hotel de Budapest y el ingenioso asesinato de Franz Fuchs. ¡Madre mía!, con los efectos visuales y de sonido de este juego te sumerges de verdad en la acción.

¿Por qué les gustaría a los fans de Hitman?

Considéralo lo mejor Hitman un juego para revivir los mejores momentos del primer título. Se trata de un elegante «remake» de Nombre en clave47 con una jugabilidad mejorada y algunos giros argumentales únicos.

★ Un reflejo más oscuro: misiones clásicas reinventadas Hitman: Contracts Compra en Eneba

9. Hitman: Nombre en clave 47 [El origen del Asesino Silencioso]

Nuestra puntuación 8.5

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Plataformas Windows Año de estreno 2000 Desarrollador IO Interactive

Hitman: Nombre en clave 47 te permite ponerte en la piel del agente 47 por primera vez y descubre la jugabilidad cruda y fundamental de acción y sigilo que definió un género, dominando el arte del asesinato en un mundo de contratos intrincados y aparentemente inconexos. Pero la historia es más profunda de lo que crees.

Bueno, señoras y señores, ¡este es el juego que lo empezó todo, el juego original! El primer Hitman juego,aunque no sea el más pulido, sigue siendo interesante jugarlo. Por no hablar de que da mucho miedo, sobre todo las pantallas de carga, que me aterrorizaban cuando solo tenía seis años.

Por qué lo elegimos No podía dejarme este, a pesar de su jugabilidad «precaria» y sus gráficos anticuados. Sin embargo, es una buena dosis de nostalgia y un regreso a 47sus orígenes. En mi opinión, sigue siendo un juego que no ha perdido vigencia y es increíblemente difícil, así que prepárate para un buen reto.

Hitman: Nombre en clave 47 se publicó en 2000, pero resultaba muy innovador en comparación con otros juegos. Sus mecánicas de sigilo, sus sólidos gráficos y sus niveles laberínticos eran impresionantes. Además, la atmósfera lúgubre y el ambiente sombrío hacían que el juego resultara aún más inquietante. Incluso la IA era bastante inteligente.

Los enemigos no eran tan indulgentes, y un pequeño error podía costar 47 su vida, mientras caía hacia la muerte a cámara lenta sobre un fondo blanco, tendido en un charco de sangre. Hitman: Nombre en clave 47 Es un título exclusivo para PC, lo cual es comprensible teniendo en cuenta su antigüedad.

¿Por qué les gustaría a los fans de Hitman?

CiertoHitman A los aficionados les encanta este juego sobre todo por el viaje al pasado que supone. En general es genial, pero palidece en comparación con los juegos modernos Hitman juegos. Sin embargo, supone un agradable cambio de aires si lo que buscas es una historia sombría que explore 47sus orígenes a través de más de una misión legendaria.

★ El origen del Asesino Silencioso Hitman: Nombre en clave 47 Compra en Eneba

10. Hitman GO [Asesinato táctico, al estilo de un juego de mesa]

Nuestra puntuación 8

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Plataformas Windows, Android, iOS, Linux, PlayStation 4 y Vita Año de estreno 2014 Desarrollador Square Enix Montreal

Sumérgete en una experiencia única de estrategia y puzles por turnos con Hitman GO, reinventando al Agente 47las misiones de sigilo del juego como niveles de juego de mesa de gran belleza, al estilo de un diorama, que exigen una planificación meticulosa de cada uno de tus movimientos. ¿Quién dijo que Hitman no puede ser unUn buen juego de estrategia?!

Hitman GO está lejos de ser el típico juego de la serie. Es un juego de estrategia por turnos, lo cual puede parecer más sencillo, pero en realidad es bastante complejo. El juego cuenta con unos gráficos únicos y se centra en el sigilo, en lugar de en la acción trepidante que he visto en otros títulos.

Por qué lo elegimos Aunque en realidad no es un «auténtico» Hitman juego, es un título fantástico que pone a trabajar las neuronas y te hace pensártelo dos veces antes de dar un paso. En ese sentido, no es quediferente a otros juegos.

El objetivo es completar la misión con la mejor puntuación posible y conseguir nuevas recompensas. Lo que más me gusta de Hitman GO es su compatibilidad. Sí, es un juego estupendo para disfrutar en tu portátil para juegos, pero donde más me gusta usarla es en mi iPhone o en mi tableta Android, donde puedo tumbarme y relajarme.

¿Por qué les gustaría a los fans de Hitman?

Hitman GO no es un título de la línea principal, sino más bien un juego «de nicho» dirigido a quienes no buscan necesariamente gráficos realistas ni una jugabilidad en tercera persona. Me ha gustado este juego, pero, obviamente, menos que Hitman or Hitman: Blood Money. Aun así, es una buena forma de romper con el ritmo de la serie principal.

★ Asesinato táctico, al estilo de un juego de mesa Hitman GO Compra en Eneba

11. Hitman: Desafío de francotirador [Puntería de precisión, Dominio del modo Puntuación]

Nuestra puntuación 8

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Plataformas iOS y Android Año de estreno 2015 Desarrollador Square Enix Montreal

Perfecciona tus habilidades de puntería en un juego que te mantiene concentrado y al que puedes volver una y otra vez Hitman: Desafío de francotirador entorno. Domina el arte del tiro de precisión, descubre oportunidades ocultas y compite por conseguir las mejores puntuaciones en un desafío específico que premia la planificación minuciosa y la ejecución impecable. ¿Tienes lo que hay que tener?

Siempre me ha gustado el sniping en Hitman juegos, yHitman: Desafío de francotirador ¡Aísla esa parte a la perfección! Recuerdo haberlo jugado en mi un monitor para juegos excepcional con una alta frecuencia de actualización, captando todos los disparos a la cabeza más espectaculares como un auténtico profesional. En este juego lo importante es la paciencia y la planificación inteligente.

Por qué lo elegimos Si te encanta el tiro de francotirador, disfrutarás con este juego más de lo que te atreves a admitir. He elegido este juego porque a mí me pasa lo mismo. El tiro de francotirador en Hitman Los videojuegos siempre han sido lo mío, y este título me permite centrarme exclusivamente en eso y sacarle todo el partido. ¡Una delicia!

En este juego puedes disparar a todo lo que veas un RPG con un sistema táctico excepcional. Pero cuando aparezca el objetivo, ¡debes acabar con él rápidamente y de un solo tiro! Hazlo, y El juego te recompensará con mejoras para el rifle y multiplicadores de puntuación. Es una idea sencilla, pero que funciona si lo que quieres es matar el tiempo de forma eficaz.

¿Por qué les gustaría a los fans de Hitman?

Me gustaGO, Desafío de francotiradores No se trata de un título de la serie principal, sino de un spin-off. A los aficionados les encantará este juego por su increíble mecánica de francotirador y su jugabilidad metódica. En lugar de moverse a escondidas, solo puedes disparar, lo cual no está nada mal si estás harto de pegarte a las paredes y esperar a que surja una oportunidad.

★ Tiro de precisión, Dominio del modo «Score Attack» Hitman: Desafío de francotirador Compra en Eneba

Preguntas frecuentes

¿Cuál es el mejor juego de Hitman?

El mejor juego de Hitman es Hitman: El mundo del asesinato. Combina todas las misiones y ubicaciones de Hitman, Hitman 2, yHitman 3 en un paquete definitivo, que incluye nuevos modos de juego como «Freelancer» para que puedas volver a jugar una y otra vez.

¿Cuántos juegos de Hitman hay?

Hay ocho entregas principales. Sin embargo, la serie también incluye algunas remasterizaciones y spin-offs (Trilogía Hitman HD, Hitman: Sniper, Hitman Sniper: Las Sombras, etc.), lo que da un total de quince partidos.

¿Cuándo salió a la venta Hitman 1?

Hitman: Nombre en clave 47 Se lanzó en noviembre y diciembre de 2000 en Norteamérica y Europa, respectivamente. Curiosamente, es un título exclusivo para PC y nunca se adaptó a PlayStation ni a Xbox.

¿Cuál es el primer juego de Hitman?

El primeroHitman el partido fueHitman: Nombre en clave 47, desarrollado por IO Interactive y publicado por Eidos Interactive. Aunque no fue el más aclamado por la crítica, el juego sentó las bases para otros títulos posteriores que, sin duda, fueron mejores.

¿Son Hitman 1, 2 y 3 el mismo juego?

No, pero forman parte del mismo universo y son secuelas directas entre sí. Forman parte de Hitman: El mundo del asesinato, donde podrás disfrutar sin interrupciones de las historias de los tres juegos.