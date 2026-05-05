Cómo jugar a las cartas de Pokémon en 2026: una guía rápida pero completa para principiantes

Ha pasado un tiempo desde que el Juego de cartas de Pokémon ya está disponible, y si quieres unirte a la diversión, primero tendrás que correctamente Aprende a jugar a las cartas de Pokémon. No te preocupes, porque este juego de cartas es sencillo, ágil y fácil de aprender; de hecho, es tan sencillo que incluso los niños pueden aprender a jugar en un par de minutos.

En esta guía para principiantes, te explicaremos paso a paso todo lo que necesitas saber para entender cómo se juega al juego de cartas de Pokémon, tanto si decides jugar con cartas clásicas heredadas como si simplemente quieres jugar online con tus amigos.

¿Qué es el Juego de Cartas de Pokémon?

The Juego de cartas de Pokémon is una adaptación de mesa de la serie de videojuegos Pokémon. En esteun juego de cartas fantástico, te enfrentarás a tu rival para ser el primero en conseguir 6 cartas de premio, eliminar a todos sus Pokémon o agotar su mazo.

Las batallas de este juego son rápidas, trepidantes y divertidas, y la victoria no solo se consigue invocando a los Pokémon para que luchen por ti, sino también mediante el uso táctico de poderosas cartas de Entrenador y la gestión de tu reserva de Energía.

Si eso te parece complicado, Te aseguro que no lo es. Y aunque se aprende a jugar en un par de minutos, la gran cantidad de cartas y combinaciones disponibles hace que este juego de cartas coleccionables no se quede corto en cuanto a profundidad estratégica.

Contenido de un mazo de Pokémon

No tiene sentido aprender las reglas del juego de cartas Pokémon para principiantes si no tienes un mazo con el que jugar. Un mazo bien elaborado te permitirá te ofrece las mejores posibilidades de tener siempre a mano las cartas que necesitas sin dejar de mantener la iniciativa ofensiva o ceñirse a tu plan de juego.

Hay algunas reglas que hay que tener en cuenta cuando se trata de un Juego de cartas de Pokémoncubierta:

Una baraja tiene exactamente 60 cartas.

Un mazo está compuesto por cartas de Pokémon, de Energía y de Entrenador. Debes tener al menos un Pokémon básico en tu mazo.

Un mazo puede contener hasta 4 copias de una misma carta, salvo en el caso de las cartas de Energía básica.

En pocas palabras,Las cartas de tu mazo tienen tres funciones: Los Pokémon lucharán por ti, los Entrenadores te permiten hacer muchas cosas y la Energía se utiliza para potenciar los ataques. No vamos a entrar en los pormenores de cada uno de estos aspectos, pero si lo deseas, puedes consultar los detalles más específicos en una sección dedicada a ello Pokémonguía de tarjetas.

Campo de juego

Ahora, echemos un vistazo al campo. El terreno de juego del Juego de cartas de Pokémon se divide en varias zonas:

The Punto de Pokémon activo muestra cuál de tus Pokémon está actualmente en combate. Solo puedes tener un Pokémon en el campo de batalla a la vez.

muestra cuál de tus Pokémon está actualmente en combate. Solo puedes tener un Pokémon en el campo de batalla a la vez. The Banco se encuentra detrás de tu Pokémon activo y puede albergar hasta 5 Pokémon en reserva.

se encuentra detrás de tu Pokémon activo y puede albergar hasta 5 Pokémon en reserva. The Cubierta La zona es donde se coloca el mazo.

La zona es donde se coloca el mazo. The Pila de descartes Es ahí donde van a parar los Entrenadores que ya no se utilizan, las cartas descartadas y los Pokémon eliminados.

Es ahí donde van a parar los Entrenadores que ya no se utilizan, las cartas descartadas y los Pokémon eliminados. TuTarjetas de premiosse encuentran a la izquierda del tablero, y ahí es donde se guardan tus premios no reclamados.

Esta configuración es la habitual en todas las partidas, de modo que ambos jugadores tengan siempre una visión clara de lo que está sucediendo.

Cómo preparar el juego de cartas Pokémon

Una vez que tú y tu rival tengáis los mazos preparados, es hora de preparar la partida. A continuación te explicamos cómo hacerlo.

Baraja tu mazo

Parte integrante no solo de la Juego de cartas de Pokémon las reglas, pero en cualquier juego de cartas, es Baraja el mazo de cada jugador antes de que empiece la partida. Barajar correctamente significa no solo que las cartas estén lo suficientemente mezcladas, sino también que no haya trampa alguna.

Ten en cuenta que Tu oponente puede optar por cortar tu mazo después de que lo hayas barajado, y tú también puedes hacer lo mismo.

Decide quién empieza

Es importante decidir quién va primero. No hace falta complicarse demasiado: Se puede decidir quién empieza con un simple lanzamiento de moneda.

Robar 7 cartas

Una vez que tú y tu oponente hayáis decidido el orden de turno, ambos robáis 7 cartas de la parte superior de tu mazo, que constituirán tu mano inicial. Las cartas de tu mano son información privada, así que asegúrate de que tu rival no pueda verlas.

Juega una carta básica de Pokémon en la zona activa

A continuación, ambos jugadores deben jugar una Pokémon básicos en su posición activa. Ten en cuenta que solo puedes jugar un Pokémon básico, por lo que no se admiten evoluciones, cartas VMAX, VSTAR, etc. Recuerda que en una carta de Pokémon siempre se indica su fase de evolución.

Hay muchas opciones diferentes tipos de cartas de Pokémon aparte de «Basic», así que, si eres totalmente nuevo en esto, quizá te convenga echarles un vistazo.

Banco: Otras cartas básicas de Pokémon

Una vez que tengas un Pokémon básico boca abajo En tu puesto de juego, también puedes jugar hasta otros 5 Pokémon básicos colocándolas boca abajo en tu zona de juego.

Mulligans

A veces,un jugador no tiene ningún Pokémon básico en su mano inicial. Si eso ocurre, tendrán que volver a empezar.

En primer lugar, ese jugador debe mostrar su mano a su rival, quien comprobará que no haya ningún Pokémon básico. A continuación, vuelve a barajar su mano en el mazo y pedir 7 cartas nuevas. Ojalá esta vez haya algunos Pokémon básicos.

Por cada mulligan que haga tu oponente, puedes robar una carta.

Reserva 6 cartas de premio

Por último, ambos jugadores colocan sus cartas de premio. Para ello, se cogen 6 cartas boca abajo de la parte superior de tu mazo y colocarlas en la zona de cartas de premio. Y no, se supone que no debes saber cuáles son tus cartas de premio, así que nada de mirar a escondidas.

Cada vez que noqueses al Pokémon de un rival, puedes elegir una carta de Premio y añadirla a tu mano. Ya hablaremos de esto más adelante.

Deja el resto de tu mazo a un lado

El siguiente paso es dejar el resto del mazo a un lado, muy a la derecha de tu punto activo.

Pon las tarjetas boca arriba y empieza

Una vez completados todos los pasos, da la vuelta a todos tus Pokémon que estén boca abajo antes de que el primer jugador comience su turno. Y con eso, ¡comienza la partida!

Cómo jugar a las cartas de Pokémon

Vamos al grano y veamos cómo se juega Juego de cartas de Pokémon. No te preocupes por la complejidad; Repasaremos todos los pasos uno por uno. Sigue haciendo lo de siempre y, en poco tiempo, te encontrarás en sitios como TCGPlayer, donde podrás buscar las mejores cartas y las estrategias más recientes.

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Robar una carta

Lo primero que debe hacer un jugador en su turno es robar una carta de la parte superior de su mazo y añadirlo a su mano. Este paso es obligatorio, y más adelante verás por qué.

Una vez que hayas robado una carta, tu turno no tiene límite de tiempo, y Puedes realizar cualquiera (o ninguna) de las siguientes acciones.

Juega con Pokémon básicos en tu banquillo

Si aún no has llenado tu lista con tus favoritos o con algunos de los las mejores cartas de Pokémon Si estás ahí fuera, ahora es el momento. A menos que tu equipo esté al completo, puedes jugar tantos Pokémon básicos de tu mano como quieras en el banquillo como quieras durante tu turno.

Evoluciona a tus Pokémon

También puedes optar por Evoluciona a tu Pokémon durante tu turno. Para ello, se coloca una carta de evolución de la mano sobre el Pokémon anterior (las cartas adjuntas y los marcadores de daño se mantienen), y las cartas de evolución siempre indican de qué Pokémon se deriva.

Aunque puedes evolucionar tantas veces como quieras durante tu turno, ten en cuenta que No puedes hacer evolucionar a un Pokémon en el mismo turno en que ha entrado en juego. Esto significa que el primer jugador no puede evolucionar hasta su siguiente turno, y que tampoco se puede pasar de la fase básica a la fase 2 en un solo turno.

Por último,Los nombres son importantes. No importa de qué expansión del Juego de Cartas de Pokémon sea una carta, siempre y cuando se respeten los nombres: una Conjunto básico Bulbasaur puede evolucionar a un 151 Ivysaur, ya que en la descripción de Ivysaur pone «Evoluciona de Bulbasaur».

Conecta la energía

Durante tu turno, puedes adjuntar una carta de Energía de tu mano a cualquiera de tus Pokémon, tanto si están en tu posición activa como si están descansando en el banquillo. Los Pokémon necesitan energía para luchar, así que piensa bien en cuáles de tus Pokémon vas a potenciar.

Retira a tus Pokémon en combate

También puedes optar por retirar a tu Pokémon activo y sustituirlo por otro Pokémon de tu banquillo. Para ello, primero debes comprobar si sufre alguna condición de estado (hablaremos de ello más adelante) y descartando la Energía asociada a ese Pokémon, por un valor igual a su coste de retirada.

Jugar a las cartas de entrenador

También puedes optar por Juega tantas cartas de Entrenador de tu mano como quieras. Cada una de estas cartas ofrece diversos efectos, desde curar a tus Pokémon hasta buscar cartas concretas. Para jugar una carta de Entrenador, solo tienes que ponerla en juego desde tu mano y seguir las instrucciones, incluso si estas contradicen las reglas, como por ejemplo, permitir que un Pokémon dormido se retire.

Hay dos cosas más que hay que tener en cuenta. En primer lugar, aunque puedes jugar tantas cartas de Entrenador como quieras en tu turno, algunas de ellas también son cartas de Apoyo, y solo puedes jugar una carta de Apoyo por turno. En segundo lugar, el jugador que empieza no puede jugar una carta de Apoyo hasta su siguiente turno.

Usar habilidades

Algunos Pokémon vienen con Habilidades, que se pueden usar libremente antes de atacar. Las habilidades siempre se definen explícitamente como tales, y puedes usarlas incluso desde el banquillo y en el primer turno.

Ataca a tu rival y termina tu turno

La última acción que puedes realizar en tu turno es atacar a tu rival con tu Pokémon activo. Esta debería ser la última acción que realices, ya que Si atacas a tu oponente, tu turno termina inmediatamente tras la resolución del ataque. Si no te apetece luchar, también puedes optar por pasar sin atacar.

El jugador que juega el primer turno no puede atacar en ese turno.

Atacar a tu rival en el Juego de Cartas de Pokémon

Aunque la mecánica de combate no es excesivamente compleja, tiene suficiente profundidad como para merecer una sección propia. A continuación te explicamos cómo luchar en el Juego de cartas de Pokémon.

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Requisitos energéticos

Antes de declarar un ataque, tu Pokémon activo debe poder pagar el coste del mismo. A la izquierda del nombre de cada ataque aparece su coste de Energía, que se indica mediante símbolos. Necesitarás tener Energía para hacer coincidir esos símbolos; por ejemplo, un ataque que tenga un símbolo de Fuego requiere que tu Pokémon activo tenga al menos una carta de Energía de Fuego adjunta.

Algunos ataques utilizan Energía incolora, que es indicado con una estrella blanca. Puedes pagar este ataque con cualquier tipo de Energía. Un Charmander que necesite una Energía de Fuego y una incolore puede usar ese ataque con dos Energías de Fuego, una Energía de Fuego y una Energía de Hada, y así sucesivamente.

La energía permanece en un Pokémon cuando este ataca, a menos que el ataque indique expresamente que debes descartar Energía para utilizarlo.

Daño y marcadores de daño

La mayoría de los ataques infligen daño, y la cantidad de daño que inflige un ataque aparece indicada a la derecha del nombre del ataque. Cuando un Pokémon recibe daño, tú coloca marcadores de daño sobre ella para indicar cuánto daño ha recibido, con fichas de 10, 50 y 100.

Los contadores de daño no desaparecen cuando un Pokémon evoluciona.

Debilidad y resistencia

Al igual que en el videojuego, el Juego de cartas de Pokémontiene unsistema de puntos débiles y resistencia en juego, que se puede ver en la parte inferior de cada carta de Pokémon.

Si el Pokémon de tu rival recibe un ataque de tu Pokémon cuyo tipo coincide con la debilidad indicada en los datos de tu rival, el ataque inflige el doble de daño. Por el contrario, si atacas a la criatura de tu rival con un tipo al que es resistente, esta recibe 30 puntos de daño menos. Este daño y esta resistencia adicionales pueden decidir el resultado de una partida, así que aprovecha este sistema siempre que puedas.

Recuerda:Para calcular las debilidades y resistencias, hay que fijarse en el tipo del Pokémon atacante, y no el tipo de energía que utiliza el ataque.

Noqueo

Cuando un Pokémon tiene marcadores de daño iguales o superiores a sus PS, queda fuera de combate. Un Pokémon noqueado se envía a la pila de descartes, junto con cualquier carta que lleve adjunta (Energía, ciertas cartas de Entrenador), así como cualquier evolución anterior que tuviera. A continuación, el jugador cuyo Pokémon haya sido noqueado saca un nuevo Pokémon de su Banquillo.

Cada vez que un jugador deja fuera de combate a uno de los Pokémon de su rival, cogen una de sus tarjetas de premio.

Cómo ganar al juego de cartas Pokémon

Ningún juego está completo sin una forma de ganar, y cada acción que realizas en una partida de Juego de cartas de Pokémondebería, en última instancia, llevarte a una de las tres condiciones para ganar el juego. No importa cómo quede el tablero al final de la partida, así que no pierdas nunca de vista tu objetivo.

Hay tres formas de ganar un partido:

La primera forma de ganar un partido es Coge tus 6 cartas de premio. Al igual que en los videojuegos de Pokémon, si pierdes 6 Pokémon (es decir, todo tu equipo), pierdes la partida.

Al igual que en los videojuegos de Pokémon, si pierdes 6 Pokémon (es decir, todo tu equipo), pierdes la partida. La segunda forma de ganar es si tu El rival ya no tiene ningún Pokémon básico al que cambiar tras un nocaut. Se han quedado sin Pokémon, así que pierden por incomparecencia.

Se han quedado sin Pokémon, así que pierden por incomparecencia. La última forma de ganar es quedándose sin cartas. Si un jugador no puede robar una carta del mazo al comienzo del turno porque no tiene cartas, pierden por agotamiento de mazo.

Partidos en elJuego de cartas de Pokémonpuede pasar bastante rápido, así que…Asegúrate de vigilar de cerca las cartas de premio de tu oponente o para cualquier movimiento que pueda barrer tu banquillo.

Condiciones especiales

Parte de comprender el Juego de Cartas de Pokémon La clave para dominar las reglas es saber qué hace cada condición especial. Estas pueden dar un giro a la batalla a tu favor imponiendo condiciones desfavorables a tu oponente.

Las condiciones especiales del juego son las siguientes:

Dormido. Los Pokémon que están dormidos se colocan de lado. Un Pokémon que está durmiendo no puede atacar ni retirarse. Durante la fase de revisión de Pokémon (la fase entre turnos), se lanza una moneda: si sale cara, tu Pokémon se despierta; si sale cruz, sigue durmiendo.

Los Pokémon que están dormidos se colocan de lado. Un Pokémon que está durmiendo no puede atacar ni retirarse. Durante la fase de revisión de Pokémon (la fase entre turnos), se lanza una moneda: si sale cara, tu Pokémon se despierta; si sale cruz, sigue durmiendo. Quemado. Durante la revisión de Pokémon, un Pokémon con quemadura recibe 20 puntos de daño. A continuación, su entrenador lanza una moneda al aire: si sale cara, la quemadura desaparece; si sale cruz, se mantiene.

Durante la revisión de Pokémon, un Pokémon con quemadura recibe 20 puntos de daño. A continuación, su entrenador lanza una moneda al aire: si sale cara, la quemadura desaparece; si sale cruz, se mantiene. Desorientado. Los Pokémon confundidos quedan boca abajo. Cuando atacas con un Pokémon confundido, lanzas una moneda al aire: si sale cara, el ataque se lleva a cabo con normalidad (incluidos los requisitos, como descartar Energías); si sale cruz, el ataque falla, tu Pokémon se inflige 30 puntos de daño a sí mismo y tu turno termina.

Los Pokémon confundidos quedan boca abajo. Cuando atacas con un Pokémon confundido, lanzas una moneda al aire: si sale cara, el ataque se lleva a cabo con normalidad (incluidos los requisitos, como descartar Energías); si sale cruz, el ataque falla, tu Pokémon se inflige 30 puntos de daño a sí mismo y tu turno termina. Paralizado. Los Pokémon paralizados quedan tumbados de lado. Los Pokémon paralizados no pueden atacar ni retirarse por sí mismos. La parálisis siempre se cura durante el «Chequeo Pokémon».

Los Pokémon paralizados quedan tumbados de lado. Los Pokémon paralizados no pueden atacar ni retirarse por sí mismos. La parálisis siempre se cura durante el «Chequeo Pokémon». Envenenado. Durante la revisión de Pokémon, los Pokémon envenenados reciben 10 puntos de daño. A diferencia del estado de quemado, el estado de envenenado no se comprueba para ver si se ha eliminado.

Ten en cuenta que Algunas condiciones se acumulan. Un Pokémon puede sufrir «Envenenamiento» y «Quemadura» al mismo tiempo, pero los estados que hacen girar la carta («Dormido», «Confundido» o «Paralizado») no se acumulan.

Por último,Retirar o cambiar de Pokémon elimina todas las condiciones especiales.

Otras mecánicas

Ya casi hemos terminado con las reglas del juego de cartas de Pokémon, pero hay algunas mecánicas más que me gustaría comentar.

Sanación

Algunas habilidades de Pokémon, algunos ataques o algunas cartas de Entrenador curan. La curación del daño se lleva a cabo mediante quitar los marcadores de daño del objetivo de la curación, lo que significa que no puedes curar en exceso. Por otro lado, al curar condiciones especiales, solo tienes que colocar la carta en posición vertical y/o retirar el marcador de «Envenenado» o «Quemado».

Pokémon-ex y -EX

Algunos Pokémon tienen «ex» o «EX» en su nombre. Esto significa que tienen estadísticas mejoradas, y en el caso de la mayoría de las cartas EX, también son Pokémon básicos.

Estos Pokémon son mucho más fuertes que las cartas normales, pero hay una pega: Si las pierdes, tu rival recibirá 2 cartas de premio en lugar del 1 habitual, así que asegúrate de tenerlo en cuenta.

Por último, al igual que ocurre con muchos Pokémon que llevan sufijos, Los Pokémon ex y EX suelen ser de gran rareza, pero dejemos de lado argumentos como holográfico frente a holográfico inverso para coleccionistas.

Pokémon-GX

Las cartas Pokémon-GX son muy similares a las cartas -ex: tienen unas estadísticas mucho más altas y sus ataques son mucho más potentes, aunque también entregan 2 cartas de premio al noquear a un rival.

La principal diferencia con los Pokémon-GX es su exclusivo ataque GX. Estos ataques suponen un cambio radical, pero lo que los hace especiales es que Solo puedes usar un ataque GX por partida, así que es muy importante que aproveches tu única oportunidad de forma estratégica.

Megaevolución

Si pensabas que los Pokémon de Ex y GX eran las mejores cartas de Pokémon, espera a ver las megaevoluciones. Estas cartas evolucionan a partir de Pokémon normales (igual que las cartas de evolución habituales), pero merece mucho la pena, con sus estadísticas enormemente potenciadas y sus ataques decisivos.

Las megaevoluciones siguen una mecánica única. Antes, la megaevolución ponía fin a tu turno, pero hoy en día, lo único que tienes que hacer es consulta el recuadro de reglas que aparece en la propia carta, de forma similar a las cartas ex, EX y GX.

BREAK Evolution

Aunque la evolución en Pokémon siempre ha consistido tradicionalmente en avanzar hacia arriba, la evolución BREAK lo hace de forma lateral. Los Pokémon BREAK pueden considerarse mejoras de los Pokémon ya evolucionados, y son se desarrolló de forma paralela a su evolución anterior.

Las tarjetas BREAK son únicas porque complementan, en lugar de sustituir, la etapa anterior. Esto se consigue dotándolos de un nuevo ataque o una nueva habilidad.

VSTAR Powers

Los ataques GX son potentes, sin duda, pero a veces lo que se busca es versatilidad. Ahí es donde entran en juego los Pokémon VSTAR, que son cartas especiales que debe evolucionar a partir de Pokémon-V.

Al igual que sus homólogos con sufijo, los VSTAR cuentan con estadísticas mejoradas, mejores ataques y otorgan más premios en el modo Knock Out. Sin embargo, también vienen con un una habilidad que se puede usar una vez por partida, denominada «VSTAR Power». Estos poderes suelen hacer cosas alucinantes y, lo mejor de todo, a diferencia de los ataques GX, no tienen ningún coste.

Pokémon VMAX

La línea V de las cartas de Pokémon también incluye las mecánicas de gigantes que aparecieron en Espada y Escudo, esta vez a través de los VMAX. Sin rodeos: los Pokémon VMAX son titanes que son Es difícil derrotarlos debido a su enorme cantidad de puntos de vida y sus ataques devastadores.

Sin embargo, siempre hay una trampa, y los «mons» de VMAX Al ser derrotado, otorga 3 cartas de premio. Eso supone la mitad de los premios que necesitas ganar, así que ten mucho cuidado al usar estas cartas.

Tarjetas V-Union

Las últimas de la serie V son las cartas V-Union, que son cuatro cartas que, juntas, forman un Pokémon gigante. A diferencia de las cartas normales, las V-Unions se juegan descartando primero sus componentes y montándolos después en tu banquillo, una vez por partida. Y como están formadas por 4 cartas, las V-Unions tienen muchas más opciones a su disposición.

Al mismo tiempo, hay que tener cuidado. Aunque los motores V-Union son indudablemente potentes, también presentan 3 tarjetas de premios en Knock Out.

Consejos adicionales para principiantes

Antes de terminar, déjame darte algunos consejos más para principiantes:

Dado que solo puedes jugar una carta de Energía por turno, piensa en formas de aumentar tus ingresos de Energía. Cuanto antes puedan conectarse tus Pokémon, mayores serán tus posibilidades de ganar.

Incluso en ellos mejores juegos de construcción de mazos, no hay reglas fijas en cuanto a las proporciones. Sin embargo, el Juego de cartas de Pokémonis famoso por sus cartas de Entrenador increíblemente potentes . Aprovecha estas oportunidades siempre que puedas.

. Aprovecha estas oportunidades siempre que puedas. Poner Pokémon básicos en tu banquillo no siempre es la mejor estrategia. A veces, esto puede delatar cuál es tu estrategia para ganar. Por ejemplo, puede ser una buena idea mantener en la mano un Pokémon con una habilidad hasta que decidas usarla; de esta forma, tu rival no podrá anticipar tu próximo movimiento.

Por ejemplo, puede ser una buena idea mantener en la mano un Pokémon con una habilidad hasta que decidas usarla; de esta forma, tu rival no podrá anticipar tu próximo movimiento. Aunque cuantas más cartas de premio cojas, más cerca estarás de ganar, Ten cuidado con las cartas que tienen una mecánica de recuperación donde la diferencia entre las cartas de premio puede provocar un daño devastador.

Dicho esto, ya estás listo para crear tu propio Juego de cartas de Pokémon viaje. Mucha suerte y no te olvides de divertirte.

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