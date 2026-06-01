Die 13 besten Sammelkartenspiele für 2025

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Die besten Sammelkartenspiele sind nicht nur Spiele – sie sind ganze Welten, in die man eintauchen kann. Deckbau, Sammeln, Strategie, Hintergrundgeschichte … hier gibt es alles, egal ob du Neuling oder erfahrener Spieler bist.

Ich habe die derzeit beliebtesten Sammelkartenspiele zusammengestellt, von zeitlosen Klassikern wie Magie and Pokémonzu Titeln wieArkham Horror and Fleisch und Blut. Manche bieten eine fesselnde Geschichte, bei anderen dreht sich alles um den täglichen Kampf.

Möchtest du Karten sammeln, an Turnieren teilnehmen oder einfach nur ein paar Päckchen öffnen? Diese Top-Sammelkartenspiele sind deine Zeit (und dein Geld) wirklich wert.

Unsere Top-Empfehlungen für Sammelkartenspiele

Bei der Vielzahl an Kartenspielen, die es gibt, haben es nur wenige geschafft, sich langfristig zu etablieren und eine treue Spielergemeinde aufzubauen. Diese fünf sind diejenigen, zu denen ich immer wieder zurückkehre – sei es wegen der Vielfalt der Decks, der strategischen Tiefe oder einfach nur wegen des puren Spielspaßes. Wenn du auf der Suche nach cleverem Design, Sammelwert und langfristigem Wiederspielwert bist, wird dich keine dieser Empfehlungen enttäuschen.

Magic: The Gathering (1993) – Nach wie vor der Goldstandard. MTG trifft die perfekte Balance zwischen Geschicklichkeit, Glück und Strategie besser als jedes andere Spiel. Tiefgründige Spielmechaniken, regelmäßige Erweiterungen und unzählige Spielformate sorgen dafür, dass es auch nach Jahrzehnten noch nichts von seinem Reiz verliert. Fleisch und Blut (2019) – Ein modernes Highlight, das sich ganz auf spannende 1-gegen-1-Duelle konzentriert. Kein Schnickschnack – nur klares, knallhartes Gameplay, das taktisches Geschick und fundierte Kenntnisse der Matchups belohnt. Es wurde für Turnierspieler entwickelt, und das merkt man. Pokémon-Sammelkartenspiel (1996) – Dieses Spiel war überraschend leicht zu erlernen, bietet aber eine Menge Tiefe, sobald man sich darauf einlässt. Mit einfachen Energiesystemen und einem riesigen Kartenpool, Pokémon bietet sowohl einen lockeren Einstieg als auch eine starke Wettkampfszene. Ideal für Kinder und Erwachsene gleichermaßen. Disney Lorcana (2023) – Dieser Neuling besticht durch wunderschöne Illustrationen, ein kreatives Ressourcensystem und die ganze Kraft von Disney. Es ist familienfreundlich, hat aber einen echten strategischen Biss. Die Nachfrage ist riesig, und ich kann definitiv nachvollziehen, warum. Star Wars: Unbegrenzt (2024) – Ein lizenziertes Sammelkartenspiel, das sich tatsächlich wie ein echtes Kartenspiel spielt und nicht nur Fan-Service ist. Es ist schnell, flexibel und überraschend tiefgründig, mit cleverem Deckbau und Anführer-Karten, die jedes Match aufmischen. Toller Spielfluss, coole Grafik und viel mehr Wiederspielwert, als ich erwartet hatte.

Jedes dieser Sammelkartenspiele hat für mich etwas Besonderes, und sie alle haben sich ihren Platz an der Spitze redlich verdient.

Die 13 besten Sammelkartenspiele, zu denen du immer wieder zurückkehren wirst

Da gibt es Klassiker, die das Genre geprägt haben, und Newcomer, die für erfrischende Abwechslung sorgen.

Manche belohnen tiefgründige Strategien, andere machen einfach nur Spaß beim Sammeln und Spielen. Ganz gleich, worauf du gerade Lust hast – das sind die besten Sammelkartenspiele, in die du gerade einsteigen solltest.

Verlag Wizards of the Coast Leitthema Fantasy-Kämpfe, magisches Chaos Anzahl der Spieler 2+ Typische Spieldauer 10–60 Minuten Schwierigkeitsgrad Hoch Teilnahmegebühr (ca.) 30 bis 50 Dollar für ein Starter-Deck

Magic: The Gathering Hier hat alles begonnen. Wenn du in anderen Spielen schon einmal ein Land für Mana getappt hast, stehst du bereits in seinem Schatten. Es ist tiefgründig, brutal und macht absolut süchtig, sobald es seine Krallen in dich schlägt – und das wird es. Es ist ein komplexes Spiel, daher ist das Erlernen Wie spielt man Magic: The Gathering? Das kann zwar eine Weile dauern, aber es lohnt sich auf jeden Fall.

Man stellt vor dem Spiel ein Deck zusammen, aber das eigentliche Spiel beginnt erst, wenn man die Starthand zieht. Mana, Kreaturen, Zaubersprüche, Kombos – jede Entscheidung zählt. Ein falscher Zug, und schon bist du in der Defensive. Ein glücklicher Topdeck, und schon bist du wieder im Spiel. Es ist Poker mit Drachen, Schach mit Feuerbällen und Finanzplanung – nur für Kobolde.

Und das Beste daran? Es gibt kein „bestes“ Deck. Nur Decks, die im Moment gut sind – bis das neue die besten MTG-Karten bis das Format auftaucht und der nächste Meta-Wechsel alles zunichte macht. Formate wie Kommandant dazu noch soziales Chaos, während Entwurf stellt dein Gespür spontan auf die Probe. Es entwickelt sich ständig weiter, und man ist nie wirklich „fertig“.

Warum es sich lohnt, das Spiel zu spielen:

Du wirst deine Manabasis verfluchen. Du wirst über Regelauslegungen streiten. Du wirst zu viel Geld ausgeben. Und du wirst immer wieder zurückkommen. Magie ist ein Lifestyle-Kartenspiel für alle, die echte Komplexität, Meisterschaft und das Recht zum Prahlen suchen.

Verlag Legend Story Studios Leitthema Waffenbasierte Fantasy-Duelle Anzahl der Spieler 2 Typische Spieldauer 20–50 Minuten Schwierigkeitsgrad Hoch Teilnahmegebühr (ca.) 15 bis 40 Dollar für ein Blitz-Deck

Fleisch und Blut macht keine halben Sachen. Es ist ein Ein Zweikampf, bei dem jede Karte auf deiner Hand entweder eine Waffe, ein Schild oder die Ausdauer ist, um beides einzusetzen. Kein Spektakel, keine Planeswalker – nur zwei Helden, die sich einen erbitterten, taktischen Kampf liefern.

Die Decks werden vor dem Spiel rund um einen Helden und dessen Ausrüstung zusammengestellt. Du greifst an, wehrst ab und verwaltest Ressourcen in einem System, das sich wie ein echtes Duell anfühlt. Die Spielrunden sind schnell, aber gnadenlos. Spielst du zu aggressiv, geht dir die Puste aus. Spielst du zu vorsichtig, wirst du überrollt.

Was zeichnetFABDas Besondere daran ist, dassPitchSystem –Karten können für Effekte, zur Verteidigung oder zum Bezahlen von Kosten eingesetzt werden. Diese Flexibilität verleiht jeder Hand Gewicht. Und da es kein traditionelles Mana gibt, bist du ständig im Spiel. Keine Landflut und keine leeren Züge, sondern nur pure, spannungsgeladene Interaktion.

Warum es sich lohnt, das Spiel zu spielen:

Wenn du schon immer einmal Magie Tiefe, aber mit stärkerem Fokus auf den Kampf und ohne Wartezeiten – genau das ist es. FAB ist für Spieler gedacht, die ausgefeilte Spielmechaniken, taktische Entscheidungen und den hart erkämpften Sieg schätzen. Aber sei gewarnt: Hier zählt Können, nicht Glück.

Verlag The Pokémon Company Leitthema Pokémon-Kämpfe und -Entwicklungen Anzahl der Spieler 2 Typische Spieldauer 15–30 Minuten Schwierigkeitsgrad Mittel Teilnahmegebühr (ca.) 10–30 Dollar für Starter-Decks

Lass dich nicht von den leuchtenden Farben und den freundlichen Maskottchen täuschen – die Pokémon-Sammelkartenspiel kann am Beintrainingstag härter zuschlagen als ein Machamp. Hinter der oberflächlichen Niedlichkeit verbirgt sich ein strategischer Kampf um Timing, Tempo und Deck-Effizienz.

Jeder Spieler baut ein Ein 60-Karten-Deck für den Einstieg, das sich um einige Kern-Pokémon dreht und Trainer- sowie Energiekarten enthält als Unterstützung mit ins Spiel gebracht. Du entwickelst deine „Mons“ weiter, verwaltest deinen Energievorrat (im Grunde ein vereinfachtes Manasystem) und versuchst, alle deine Preiskarten zu ergattern, indem du das Team des Gegners besiegst.

Es hat viel gemeinsam mit Magie – eine ausgeprägte Deck-Identität, sich wandelnde Metas, schwierige Entscheidungen bei der Ressourcenverteilungundtop PokémonSätze die du dir nicht entgehen lassen solltest. Aber es ist schneller, leichter und für Gelegenheitsspieler besser geeignet. Die Mechanik der Preiskarten sorgt zudem für eine nette Abwechslung im Spielverlauf: Jeder K.O. bringt dich dem Sieg näher, sodass das Austauschen von Schlägen zu einer echten strategischen Entscheidung wird.

The Die digitale Version macht es einfach, verschiedene Kartensätze auszuprobieren ohne ein Vermögen auszugeben, und das physische Spiel hat eine riesige Spielergemeinschaft und regelmäßige Erweiterungen. Aber Vorsicht: Es sieht zwar leicht zugänglich aus, doch der Aufbau eines Meta-Decks der Spitzenklasse ist immer noch eine ernsthafte Angelegenheit. Du kannst mit unserem tollPokémon Kartenübersicht, wo du mehr über starke Karten und ihre Mechaniken erfahren kannst.

Warum es sich lohnt, das Spiel zu spielen:

Pokémon-Sammelkartenspiel ist perfekt für Spieler, die strategisches Kartenspiel suchen, ohne sich in Regeln zu verlieren. Es ist flüssiger, schneller und etwas nachsichtiger als Magie, bietet aber dennoch Raum für cleveren Spielzug.

Verlag Ravensburger Leitthema Disney-Helden und -Bösewichte neu interpretiert Anzahl der Spieler 2 Typische Spieldauer 20–30 Minuten Schwierigkeitsgrad Mittel Teilnahmegebühr (ca.) 15–40 $ für Starter-Decks

Disney Lorcana Das mag nach einem reinen Kassenschlager klingen, aber es ist ein richtiges Sammelkartenspiel und überraschend solide gemacht. Man wirft nicht einfach nur Mickey und Elsa auf eine Spielmatte und nennt das dann Strategie. Lorcana übernimmt clevere Ideen aus Spielen wie Magie and Hearthstone, verpackt sie in märchenhafte Kostüme und sorgt dafür, dass alles temporeich, unterhaltsam und leicht zugänglich bleibt.

Jeder Spieler stellt ein 60-Karten-Deck zusammen, das auf „Glimmers“ basiert – Figuren aus Disneys umfangreichem Archiv, neu interpretiert mit alternativen Designs und Fähigkeiten. Anstatt deinen Gegner k.o. zu schlagen, ist es dein Ziel, 20 Wissenspunkte sammeln indem du mit deinen Charakteren Quests absolvierst. Es ist ein Wettrennen, kein Handgemenge, aber dadurch wirken Tempo, Spielfeldkontrolle und Kartenvorteil erfrischend anders.

Ressourcen stammen von fast jeder Karte in deiner Hand. Das System heißt „Tintenauftrag“ und es ist eines von Lorcanas die cleversten Designentscheidungen. Anstatt auf separate Ressourcenkarten wie Länder oder Energie angewiesen zu sein, kannst du fast jede Karte in Tinte verwandeln. Das macht schlechte Starthände weniger gravierend und reduziert die Anzahl der nutzlosen Ziehungen.

Der Kampf ist leicht, aber strategisch, mit cleveren Kartensynergien und soliden Deck-Archetypen, die sich bereits in der frühen Meta herauskristallisieren. Charaktere können Herausforderungen annehmen oder Quests absolvieren, was dich dazu zwingt, Entscheide dich, ob du Siegpunkte sammeln oder das Spielfeld kontrollieren willst – ein einfacher Kompromiss, der zu überraschend spannungsgeladenen Entscheidungen führt.

Warum es sich lohnt, das Spiel zu spielen:

Lorcana ist perfekt, wenn du die Strategie eines echten Sammelkartenspiels suchst, ohne dass es einschüchternd wirkt. Es läuft flüssig, ist gut ausbalanciert und steckt voller Fan-Service – und das alles, ohne das Spiel zu vereinfachen. Ideal für Neulinge, Disney-Fans oder alle, die genug von Spielen haben, die sich selbst zu ernst nehmen.

Verlag Fantasy Flight Games Leitthema Rasante Star-Wars-Schlachten Anzahl der Spieler 2 Typische Spieldauer 25–40 Minuten Schwierigkeitsgrad Mäßig Teilnahmegebühr (ca.) ~30 $ für ein Einsteigerset, ab 100 $ für ein komplettes Kartenspiel

Star Wars: Unbegrenzt ist genau das, wonach es klingt – ein ein schlankes, schnörkelloses Sammelkartenspiel, das entwickelt wurde, um das gesamte Spektrum von Star Wars Kämpfe auf deinen Tisch. Bodentruppen, Raumschiffe, Jedi, Kopfgeldjäger – sie alle kommen in einem rasanten, modernen Format zum Einsatz, das den Spielspaß nicht unnötig verkompliziert.

Das Gameplay gliedert sich in Boden- und Raumarenen, und du musst beides im Auge behalten. Einseitige Kartensätze halten nicht lange. Das Spiel verläuft initiativbasiert, wobei die Spieler abwechselnd einzelne Aktionen ausführen – eine Karte ausspielen, angreifen, passen – was für anhaltende Dynamik und konsequente Entscheidungen sorgt.

Beim Deckbau wird ein Anführer-+Aspekt-System verwendet. Jeder Anführer (wie Darth Vader oder Luke) hat seinen eigenen Spielstil und eine „bereite“ Version, die im Spielverlauf ins Spiel kommt. Willst du mit Vader und einem Haufen roter Aggressionskarten die Basen im Sturm erobern? Nur zu. Bevorzugst du die blaue Kontroll-Leia mit Schilden und Saboteuren? Das funktioniert auch.

Warum es sich lohnt, das Spiel zu spielen:

Hier läuft Fantasy Flight auf Hochtouren – raffiniertes Design, starke Synergien mit der Marke und viel Raum für Weiterentwicklung. Das Spiel ist schnell, aggressiv und wie geschaffen für den Wettkampf. Wenn du auf der Suche nach einem modernen Sammelkartenspiel bist, das deine Zeit respektiert und dennoch Tiefe bietet, solltest du dieses Spiel im Auge behalten.

Verlag Planar Flux Games Leitthema Multiversum-Duelle, Zeitbrüche, alternative Realitäten Anzahl der Spieler 2-4 Typische Spieldauer 30–45 Minuten Schwierigkeitsgrad Mittel Teilnahmegebühr (ca.) ca. 35 $ für die Grundbox

Equinox – Neu interpretiert: Jenseits der Tore versetzt dich in eine multiversale Arena, in der Zerbrochene Zeitlinien und alternative Ichs prallen aufeinander. Es ist ein rasantes Spiel, bei dem man dicht am Tisch sitzt und das das Aufbauen eines Spielfelds, das Manipulieren des Kartendecks und ein bisschen von dieser „Moment mal, was ist da gerade passiert?“-Stimmung vereint. Stell dir vor Magie– trifft auf – abstrakte Strategie, gewürzt mit einer gehörigen Portion Quanten-Unsinn.

Jeder Spieler verkörpert eine Version desselben Charakters aus einer anderen Zeitlinie. Dein Ziel? Falte die anderen Zeitachsen zusammen, bevor deine überschrieben wird. Jede Karte, die du ausspielst, hat zwei mögliche Ausgänge (bezeichnet als „Diese Zeitlinie“ und „Jene Zeitlinie“), und es ist nicht nur erlaubt, deine Entscheidung mitten im Spiel zu ändern, sondern dies ist sogar fester Bestandteil der Strategie. Das bringt deinen Gegner durcheinander und wirft einen Strich durch deine eigenen langfristigen Pläne – und genau darum geht es ja.

Es gibt kein Mana, aber es gibt ein cleveres Ressourcensystem, das auf der Stabilität der Zeitachse basiert – gibst du zu schnell aus, gerät dein Deck aus dem Gleichgewicht; spielst du zu vorsichtig, wirst du überrannt. Die Kombos machen Spaß, ohne zu einer mathematischen Hausaufgabe zu werden. Und die Grafik? Ein großartiger Mix aus Kosmos-Horror und Science-FictionTraumlandschaften.

Warum es sich lohnt, das Spiel zu spielen:

Es kommt selten vor, dass ein Spiel sowohl knifflig als auch locker-locker ist. Equinox – Neu interpretiert blüht gerade in dieser Spannung auf. Clevere Spielmechaniken, rasante Spielzüge und ein wirklich cooles Thema machen es zu einem absoluten Muss für Kartenspielfans, die genug von traditionellen Manakurven und überladenen Hintergrundgeschichten haben.

Verlag Wizards of the Coast Leitthema Autobots gegen Decepticons – Kämpfe der transformierenden Roboter Anzahl der Spieler 2 Typische Spieldauer 15–25 Minuten Schwierigkeitsgrad Niedrig bis mittel Teilnahmegebühr (ca.) ~20 $ Starterset

Dieses Einsteigerset für zwei Spieler bietet Bumblebee und Megatron im direkten Showdown Das hat viel mehr Power, als man von einer Schachtel erwarten würde, die aussieht wie ein Spontankauf aus der Spielzeugabteilung. Transformers-Sammelkartenspiel ist schon lange tot (Wizards hat es 2020 eingestellt), aber Bumblebee gegen Megatron ist nach wie vor eine hervorragende Einführung in ein überraschend solides Duell-Kartenspiel.

Jede Figur ist eine klobige, übergroße Folienkarte, die wechselt zwischen Roboter- und Fahrzeugmodus, wodurch dir zwei Sätze von Werten und Fähigkeiten zur Verfügung stehen. Das Umdrehen dient nicht nur der Atmosphäre, sondern ist ein wesentlicher Bestandteil deiner Strategie, insbesondere beim richtigen Timing von Angriffsverstärkungen, Rüstungswechseln und Upgrades.

Das Gameplay ist straff: Greife mit einer Figur an, ziehe und spiele Verbesserungen, drehe dann deinen anderen Bot um und bereite dich auf den Gegenangriff vor. Die „Battle Cards“ sorgen für einen leichten Deckbau-Aspekt und dienen als Ausrüstung, Aktionen und Tricks. Das Spiel ist schnell, leicht zu erlernen und bietet genug Spieltiefe, um sich wie ein echtes Gelegenheitsspiel anzufühlen – und nicht nur wie Fan-Service der Marke Hasbro.

Warum es sich lohnt, das Spiel zu spielen:

Es ist „Transformers“, aber als solides, auf Kombos ausgerichtetes Sammelkartenspiel, das deine Zeit nicht verschwendet. Bumblebee gegen Megatron ist nach wie vor eine tolle Sammlerbox für gemütliche Spieleabende oder Kartenspieler, die einfach nur ein paar Roboter umwerfen und sich ein Duell liefern wollen. Außerdem sieht sie im Regal immer noch fantastisch aus.

Verlage 4Kids Entertainment / TC Digital Games Leitthema Monsterkämpfe, kombiniert mit RPG-Werten und programmiertem Scannen Anzahl der Spieler 2 Typische Spieldauer 30–45 Minuten Schwierigkeitsgrad Mittel Teilnahmegebühr (ca.) ~30 $ für Starter-Decks

Chaotisch war der Fiebertraum der Kartenspielwelt der frühen 2000er Jahre – TeilPokémon, TeilYu-Gi-Oh!, Teil „Scannen Sie diesen Barcode mit Ihrem Game Boy ein.“ Dazu gab es eine Zeichentrickserie, ein Online-Spiel und ein Regelwerk, das den Eindruck erweckte, als hätte jemand versucht, ein Rollenspiel mit Monsterkämpfen in ein kompetitives Sammelkartenspiel zu verwandeln. Irgendwie hat das sogar ganz gut funktioniert.

In der Hauptschleife Kreaturen aus fünf Stämmen ins Spiel bringen, von denen jede ihre eigenen Besonderheiten hat: Oberweltler, Unterweltler, Insektenmenschen, Schleimwesen und was auch immer sie sich sonst noch in diesem Lore-Mixer ausgedacht haben. Jede Kreatur verfügt über echte RPG-Werte (Kraft, Geschwindigkeit, Mut) und können „Mugic“ (ja, Musikmagie) oder Artefakte einsetzen, um das Blatt im Kampf zu wenden. Die Positionierung ist entscheidend, die Initiative ist entscheidend, und ja, auch die Würfel spielen eine Rolle.

Es war manchmal etwas klobig und an manchen Stellen völlig überkompliziert, aber es hatte einen ganz eigenen Rhythmus: fast schon taktisch, sehr statistikorientiert, und die Ausrüstung jeder Kreatur hatte echtes Gewicht. Die Grafik strahlte die pure Energie der frühen 2000er Jahre aus – im Guten wie im Schlechten.

Warum es sich lohnt, das Spiel zu spielen:

Chaotisch ist ein ungeschliffener Edelstein. Hinter den seltsamen Namen und Barcode-Gimmicks verbirgt sich ein äußerst taktisches Kartenspiel, das kluge Positionierung und die Zusammenstellung der Ausrüstung belohnt. Es ist zwar nicht ausgefeilt, aber es hat Herz und genug verrückte Ideen, dass man sich fragt, warum es noch niemand ordentlich wiederbelebt hat. Und schließlich, wenn Yu-Gi-Oh! steht ganz oben auf deiner Liste der Sammelkartenspiele, dann spring direkt zum Die besten Yu-Gi-Oh-Decks für Meta- und Casual-Optionen.

Verlag Bandai Leitthema Digitale Monster, Evolutionskämpfe Anzahl der Spieler 2 Typische Spieldauer 30–45 Minuten Schwierigkeitsgrad Mittel Teilnahmegebühr (ca.) ~10–15 $ für Starter-Decks

The Digimon-Kartenspiel startete mit einem kühnen Ziel durch: die Energie der frühen 2000er Jahre wieder aufleben lassen, ohne den Kram. Spoiler-Alarm: Es hat funktioniert. Dieses neu aufgelegte Sammelkartenspiel schafft einen besseren Ausgleich zwischen Nostalgie und straffem Gameplay, als man eigentlich erwarten dürfte.

Anstelle der üblichen Mana- oder Energiekarten erhältst du die Speicheranzeige, ein System mit gemeinsam genutzten Ressourcen Das sorgt für einen ständigen Spannungsbogen. Wenn du zu viel ausgibst, beginnt dein Gegner seinen Zug mit einem erheblichen Vorteil. Wenn du auf Nummer sicher gehst, verpasst du vielleicht deine Chance, dich zu einem Kraftpaket wie WarGreymon zu entwickeln.

Die Digivolution ist hier der zentrale Kreislauf. Man beginnt mit kleinen Anfängermonstern und stapelt sie übereinander, wobei man im Laufe des Spiels Fähigkeiten und Stärke gewinnt. Das Spiel ist rasant, taktisch und voller befriedigender Spielzüge, mit denen man das Blatt in einem einzigen Zug wenden kann – vorausgesetzt, man hat es richtig geplant.

Deck-Archetypen sind stark und haben Charakter, und die Kartenillustrationen sind durchweg hervorragend. Dieses Spiel wurde mit viel Liebe zur Spielereihe und zu den Mechaniken von Sammelkartenspielen entwickelt.

Warum es sich lohnt, das Spiel zu spielen:

Egal, ob Sie ein wiederkehrender Digimon Egal, ob du ein Fan bist oder einfach nur ein cleveres, frisches Sammelkartenspiel mit raffinierten Tempomechaniken suchst – dieses Spiel ist deine Zeit wert. Es ist leicht zu erlernen, schwer zu meistern und überraschend tiefgründig – nicht nur eine Nostalgiereise, sondern ein echter Anwärter auf den Titel.

Verlag Bandai Leitthema Piraten, Allianzen, epische Schlachten Anzahl der Spieler 2 Typische Spieldauer 30–45 Minuten Schwierigkeitsgrad Mittel Teilnahmegebühr (ca.) ~12–20 $ für Starter-Decks

Gefällt mirStar Wars: Unbegrenzt, derOne Piece-Kartenspiel ist weit mehr als nur ein Versuch, aus einer riesigen Franchise Kapital zu schlagen. Es ist ein ein straffes, cleveres Sammelkartenspiel, das es schafft, das Chaos und die Kameradschaft von Ein Stück in ein rasantes Duellformat. Wenn du schon immer mal sehen wolltest, was passieren würde, wenn Zoro unter deinem Kommando gegen Crocodile antreten würde, ist jetzt deine Chance.

Du wirstWähle einen Anführer – also im Grunde genommen die Identität und der Spielstil deines Decks – dann ein 50-Karten-Deck darum herum zusammenstellen. Im Mittelpunkt des Spiels steht Tu das bloß nicht!! Karten, eine gemeinsam genutzte Ressource die du an Charaktere und Ereignisse anlegst. Du kannst sie für Verstärkungen, Spielzüge oder raffinierte Konter mitten im Kampf einsetzen. Auf dem Papier sieht das einfach aus, aber sobald das Spiel in Fahrt kommt, gibt es jede Menge Feinheiten zu beachten.

Jede Farbe steht für einen anderen Spielstil: Rot steht für Aggressivität, Grün für Tempo, Blau für Kontrolleund so weiter. Es hat sich bereits ein solides Metagame herausgebildet, aber neue Sets sorgen immer wieder für neue Impulse. Die Illustrationen sind fantastisch, die Kartenqualität ist hoch, und das Spiel ist überraschend einsteigerfreundlich, obwohl es sich für Turniere eignet. Ach ja, und – es wird jede Menge geschrien.

Warum es sich lohnt, das Spiel zu spielen:

Wenn du aufEin Stück… das ist ein Kinderspiel. Und selbst wenn nicht, ist es immer noch eines der dynamischsten und am besten gestalteten Sammelkartenspiele, die es derzeit gibt. Einfach zu erlernen, macht Spaß beim Spielen und strotzt nur so vor Charakter. Es ist einer dieser Titel, die weit über ihrem Gewichtsklassen spielen.

Verlag Konami Leitthema Magische Duelle, Monster beschwören Anzahl der Spieler 2 Typische Spieldauer 20–40 Minuten Schwierigkeitsgrad Hoch Teilnahmegebühr (ca.) ~10–15 $ für Starter-Decks

Yu-Gi-Oh! Das ist nicht gerade seine Stärke. Dieses Spiel ist pures, ungefiltertes Kartenchaos, und genau deshalb hat es sich über zwei Jahrzehnte hinweg gehalten. Wenn Magic: The Gathering ist ein Fechtkampf, Yu-Gi-Oh! ist eine 12-teilige Anime-Combo mit Geschrei, Explosionen und Fallenkarten, von denen du gar nicht mehr wusstest, dass es sie gibt.

Du erstellst eineEin Kartendeck mit mehr als 40 Karten (meistens „Lean“), dann Monster beschwören, Zaubersprüche wirken und Fallen stellen. Es ist schnell, aggressiv und bestraft jeden Fehltritt gnadenlos. Das Beste daran? Das Zusatzdeck, vollgepackt mitFusion, Synchro, XyzundLink Monster, die du für vernichtende Spielzüge aus dem Ärmel schütteln kannst.

The Die Regeln sind komplex und unterliegen ständiger Weiterentwicklung, wobei sich Schlüsselbegriffe aneinanderreihen… aber für Spieler, die komplexe Spielmechaniken und rasante Spielzüge lieben, gibt es nichts Vergleichbares. Jedes Spiel ist wie ein Rätsel, und sobald man das System verstanden hat, kann man Spielzüge wie ein Profi aneinanderreihen.

Es kommen ständig neue Karten hinzu, wodurch das Meta immer wieder aufgefrischt wird. Das bedeutet auch, dass Power Creep ist eine Tatsache, aber ehrlich gesagt gehört das zum Reiz der Sache dazu.

Warum es sich lohnt, das Spiel zu spielen:

Yu-Gi-Oh! ist ein Riesenspaß, wenn du tiefgehende Strategie, große Momente und keinerlei Wartezeiten suchst. Es belohnt Wissen, Kreativität und das völlige Übertreiben – im besten Sinne. Sei nur darauf vorbereitet, jede Menge Kartentexte zu lesen.

Verlag MYA Cards LLC (unabhängig) Leitthema Dinosaurier, prähistorische Flora und Fauna, Paläontologie Anzahl der Spieler 2 Typische Spieldauer 20–40 Minuten Schwierigkeitsgrad Mittel Teilnahmegebühr (ca.) ca. 35 $ für das „Dawn of Hell Creek“-Starter-Kit (Zubehör)

MYA: Sammelkartenspiel ist das, was passiert, wenn jemand auf Magic: The Gathering und sagt: „Cool, aber was wäre, wenn es wissenschaftlich korrekt und voller Dinosaurier wäre?“ Das Spiel spielt in der Hell-Creek-Formation kurz vor dem Asteroideneinschlag und lässt dich Kartenstapel mit echten prähistorischen Arten, Pflanzen und geologischen Ereignissen zusammenstellen. Hier gibt’s keine Feuerbälle, nur Zähne, Krallen und die eine oder andere Katastrophe, die ganze Arten auslöschen könnte.

Bei den Decks dreht sich alles um Aktive Einheiten (deine Dinosaurier), Trägerorganisationen (wie die antike Flora)und eine Mischung ausEreignisse und Auswirkungen die das Ökosystem mitten im Duell prägen. Aufstellung und Timing sind entscheidend. Und eine seltene Karte mit einem mumifizierten T-Rex auszuspielen? Das ist definitiv entscheidend.

Die Verarbeitungsqualität ist erstklassig: dicker Karton, hervorragende paläontologische Illustrationen und Raritäten, die man wirklich als Sammlerstücke empfinden kann. Es ist auch lehrreich, aber nicht auf diese langweilige Art und Weise mit Arbeitsblättern. Es ist eher so: „Oh, ich habe gerade gelernt, was Sphaerotholus buchholtzae ist, während ich einen Ceratopsiden erlegt habe.“

Warum es sich lohnt, das Spiel zu spielen:

MYA trifft genau den richtigen Ton – es ist ein funktionales, wettbewerbsorientiertes Sammelkartenspiel und eine Hommage an die Paläontologie. Wenn du schon immer mal jemanden mit einem gepanzerten Ankylosaurus ausmanövrieren und dann mit einem Vulkanasche-Ereignis das Spielfeld räumen wolltest, probier es doch mal ein paar Runden lang aus. Es ist auf seltsame Weise clever, extrem nerdig und viel cooler, als man es von einem Dinosaurier-Kartenspiel erwarten würde.

Verlag Fantasy Flight Games Leitthema Samurai-Duelle, Politik, Ehre Anzahl der Spieler 2 Typische Spieldauer 45–90 Minuten Schwierigkeitsgrad Hoch Teilnahmegebühr (ca.) ~40 $ Grundset

The Dragon Ball Super „Card Game“ ist genau das, was man erwartet – schnell, spektakulär und voller krasser Power-Ups. Wenn du schon mal ganz ernsthaft „Kamehameha!“ gerufen hast, bist du schon halb dabei.

Jeder Spieler legt eine Anführer-Karte aus, meist eine beliebte DBZeichen die mitten im Spiel erwachen können, um an Stärke zu gewinnen. Der Rest deines Decks baut darauf auf, einschließlich Kombos, Unterstützercharakteren und wilden, alles zerstörenden Angriffen. Es herrscht ein ausgewogenes Gleichgewicht zwischen roher Offensive und cleverem Karteneinsatz, mit einem starkes Kombosystem damit kannst du Karten aus deiner Hand ablegen, um Angriffe spontan zu verstärken.

Das Energiesystem ist ein Highlight. Jede Karte kann als Energie gespielt werden, sodass du schnell in Fahrt kommst und die Spielzüge am Laufen hältst. Das bedeutet weniger Leerlauf und mehr Zeit für DBZ Dinge wie Vegeta in die Stratosphäre zu schleudern.

Die Gestaltung und die Präsentation haben mir sehr gut gefallen, mit Karten, die wirklich wie wertvolle Sammlerstücke aussehen. Auch die Wettkampfszene floriert, vor allem in Nordamerika und Asien.

Warum es sich lohnt, das Spiel zu spielen:

Es istDragon Ball, nur ein bisschen raffinierter. Die Spielmechanik fühlt sich intuitiv an, die Leistungskurve macht Spaß, ohne übertrieben zu sein, und es gibt genug Tiefe für Gelegenheitsspieler und passionierte Duellanten. Es ist eine großartige Wahl, wenn du explosive Spielzüge, Deck-Synergie und Charaktere liebst, die umso lauter schreien, je stärker sie werden.

Was macht ein Sammelkartenspiel (TCG) aus?

Ein Sammelkartenspiel verbindet strategisches Kartenspiel mit dem Reiz des Sammelns. Du stellst dir dein eigenes Deck aus einem Kartenpool zusammen – einige Karten sind gewöhnlich, andere selten, und für manche tauscht du bei deinem nächsten Spieleabend vor Ort drei Snacks ein. Im Idealfall gewinnst du durch geschicktere Spielzüge, stärkere Kombinationen und besseres Timing, aber manchmal hast du einfach das stärkere Deck.

Spiele wieMagic: The Gathering or Fleisch und Blut Alle folgen dieser Formel, variieren sie jedoch auf unterschiedliche Weise. Manche konzentrieren sich stark auf Kämpfe zwischen Kreaturen, andere auf Bluffen oder die Kontrolle über Ressourcen. Außerdem bieten sie eine Vielzahl verschiedener Formate an, von denen jedes seine eigenen Metas und Strategien hat. Man denke an Standard, Draft, CommanderundBlitz, um nur einige zu nennen. „Riftbound“ sticht als weiterer überzeugender Vertreter des Genres hervor. Strategie-Fans beschäftigen sich oft mit der Kartenliste von Riftbound um mehr über seine einzigartigen Einheiten und Spielmechaniken zu erfahren, die eine erfrischende Alternative zu den etablierten Branchenriesen bieten.

Normalerweise muss man sein Deck in- und auswendig kennen, den Tisch lesen und das richtige Timing finden. Aber der halbe Spaß liegt schon darin, das Deck überhaupt erst zusammenzustellen. Wir alle versuchen, dieses besondere Gefühl wieder aufleben zu lassen, das wir hatten, als wir unsere allererste seltene Karte in unser allererstes MTDas G-Deck, und es fühlte sich großartig an, auch wenn es die Sache etwas verschlimmerte, weil es nicht passte, aber wir hatten eine seltene Karte und mussten sie einsetzen.

Nachdem das nun geklärt ist, wollen wir uns einige der wichtigsten Säulen von Sammelkartenspielen ansehen.

1. Sammelwert & Seltenheit

Seien wir ehrlich, der Rausch von Ein neues Booster-Pack aufzureißen, macht schon die Hälfte des Spaßes aus. Die meisten Sammelkartenspiele basieren auf diesem Zufallsprinzip. Man schnappt sich ein Päckchen, reißt es auf und hofft, dass man gerade etwas Absurdes gezogen hat. Manchmal hat man Glück und bekommt einen Wahnsinnswert, manchmal zieht man eine wertlose Seltenheit, die kaum einen halben Dollar wert ist. Das ist der Alltag.

Karten gibt es in verschiedenen Seltenheitsstufen wie gewöhnlich, ungewöhnlich, selten, super selten, geheim selten, nur als Foil erhältliche Einhörner – du weißt schon, was ich meine. Von Mythics in MTG to top Scharlachrot und ViolettKarten in PokémonJedes Spiel hat seine eigenen „Heiligen Grale“. Die Ziehquote sorgt für Spannung, beflügelt aber auch den Tausch- und Sammelaspekt dieses Hobbys. Hast du zu viele Exemplare? Tausche sie mit Freunden. Fehlt dir diese eine unverzichtbare Karte, die sonst niemand hat? Dann wird es Zeit, sich auf die Suche zu machen.

Starterdecks sind auch eine Sache. Die Idee dahinter ist, einen versiegelten, spielfertigen Kartensatz zu erhalten, der dir die Grundlagen vermittelt. Sobald du die Grundlagen beherrschst, wirst du mehr wollen und unweigerlich in den Strudel des Aufbaus deines Traumdecks geraten.

2. Deckbau und Anpassung

Hier entfaltet sich der wahre Zauber. Bei den meisten Sammelkartenspielen taucht man nicht einfach mit einem Standarddeck auf – man stellt sich sein eigenes von Grund auf zusammen. Du greifst auf deine persönliche Sammlung zurück und suchst dir Karten heraus, die gut zusammenpassen und deine Spielstrategie unterstützen, und vielleicht noch eine fiese Tech-Karte dazu, nur um die anderen zu ärgern.

Du stellst nicht einfach wahllos Karten zusammen. Du entwickelst eine Strategie – einen Motor. Wenn du es vorziehst, deinen Gegner im Laufe der Zeit langsam auszubluten, brauchst du ein zähes Kontroll-Deck, das eine Million Züge braucht, um zu gewinnen. Du kannst auch voll auf Aggro setzen und schon im vierten Zug gewinnen oder verlieren. Das Feinabstimmen deines Decks und das Ausprobieren verschiedener Optionen macht genauso viel Spaß wie das Gewinnen. Wenn du dein Deck meta-sicher machen willst, einige Spiele wie Magie verfügen über zeitlose Formate mit nur wenigen Meta-Veränderungen.

Sofern nicht alle Spieler das gleiche Deck spielen, wird kein Deck dem anderen gänzlich gleichen. Selbst wenn ihr denselben Archetyp spielt, könntet ihr ihn aus einem anderen Blickwinkel angehen. Vielleicht habt ihr ein Auge auf einige top PokémonKarten vonVerlorene Ursprünge, und niemand in deiner Crew hat Lust, genau diese Umgebung zu erkunden. Genau diese Freiheit ist es, die die Leute über Jahre hinweg fesselt. Das Deckbuilding ist zu gleichen Teilen kreativer Ausdruck und gnadenlose Optimierung.

3. Strategisches Gameplay

Sammelkartenspiele lassen sich im Grunde genommen auf Folgendes reduzieren: das Beste aus der Hand machen, die man bekommen hat. Du versuchst, deine Ressourcen (Mana, Energie, Tinte) so gut wie möglich einzuteilen, deine Karten effizient auszuspielen und deinen Spielfluss in Gang zu bringen, während du deinen Gegner so gut es geht störst.

Deine Erfahrung hängt davon ab, welches Deck du spielst. Wenn du auf Kreaturen setzt, schlägst du deine Kreaturen aufs Spielfeld und hoffst inständig, dass dein Gegner keine Massenvernichtung im Deck hat. Wenn du eher auf Kontrolle setzt, verlierst du dich auf reaktive Zaubersprüche, um am Leben zu bleiben, bis deine Gewinnstrategie greifen kann. Midrange-Decks machen ein bisschen von beidem.

Die Siegbedingungen unterscheiden sich von Spiel zu Spiel. Das kann zum Beispiel sein, die Lebenspunkte des Gegners auf null zu reduzieren, ein bestimmtes Ziel zu erreichen, genügend einer bestimmten Ressource zu sammeln und vieles mehr. Selbst innerhalb eines einzigen Sammelkartenspiels gibt es oft mehrere Möglichkeiten. Zum Beispiel in MTG, Du kannst gewinnen, indem du deinem Gegner genügend Schaden zufügst, ihm die Karten aus der Hand nimmst, ihm 10 Giftmarken auferlegst oder eine Karte ausspielst, die besagt, dass du das Spiel gewinnst, sobald du bestimmte schwierige Bedingungen erfüllt hast.

Jedes Spiel ist wie ein Rätsel mit vielen richtigen Lösungen. Die richtigen Spielzüge hängen davon ab, wann und warum man sie macht – daher belohnen die besten Sammelkartenspiele meist Geduld, Weitsicht und ab und zu auch ein bisschen „YOLO“-Einstellung.

4. Handel & Community

Das Tauschen ist ein wesentlicher Bestandteil des gesamten TCG-Erlebnisses. Vor dem Internet war es zudem die einzige Möglichkeit, an die Karten zu kommen, die man für sein Deck benötigte. Wenn man mit seinen Boosters danebenlag, musste man mit jemandem tauschen, der das gezogen hatte, was man brauchte. Heutzutage kann man Singles auch online bestellen, sodass der Tauschhandel nicht mehr das ist, was er einmal war, aber er ist nach wie vor sehr aktuell.

Sie können auch online handeln über verschiedene Marktplätze und Foren. Das ist nach wie vor ein wichtiger Bestandteil des Hobbys. Durch den Tausch kannst du deine Decks optimieren, Sets vervollständigen oder dir eine Karte sichern, die dir besonders gut gefällt, ohne Unmengen an Päckchen öffnen zu müssen. Karten, die du nicht brauchst, gegen etwas einzutauschen, das du haben möchtest, ist zudem effizienter, als Geld für Einzelkarten auszugeben.

Der Handel stärkt auch das Gemeinschaftsgefühl. Es bringt die Spieler dazu, miteinander zu reden, Kontakte zu knüpfen und sich gegenseitig beim Aufbau ihrer Sammlungen zu helfen. Die besten TCG-Szenen leben von dieser Interaktion – Deck-Gespräche, Tauschabende, Freundschaftsspiele und das gelegentliche Prahlen mit einem glänzenden Fund.

Häufig gestellte Fragen

Was ist das beste Sammelkartenspiel?

Magic: The Gathering ist das beste Kartensammelspiel. Es bietet Tausende von Karten für das Deckbuilding sowie zahlreiche Formate mit unterschiedlichen Metas, darunter auch budgetfreundliche Optionen wie Pauper. Dahinter steht eine riesige Community und eine lebendige Turnierszene.

Welches Sammelkartenspiel lohnt sich?

Magic: The Gathering, Fleisch und Blut, Pokémon, LorcanaundStar Wars: Unbegrenzt sind alle einen Blick wert. Jedes Spiel folgt der bewährten TCG-Formel, bietet aber auch eigene Besonderheiten und einzigartige Aspekte.

Was sind die drei größten Sammelkartenspiele?

Magic: The Gathering, Pokémon-Sammelkartenspielund Yu-Gi-Oh! sind die beliebtesten Sammelkartenspiele. In Bezug auf Spielerzahl, Komplexität und weltweite Reichweite sind sie nach wie vor führend in der TCG-Szene.

Welches Sammelkartenspiel ist am einfachsten zu erlernen?

Pokémon-Sammelkartenspiel ist eines der einsteigerfreundlichsten Kartenspiele. Es gibt klare Regeln, die Spiele sind schnell, und es gibt viel offizielle Unterstützung für neue Spieler.

Wie viele Sammelkartenspiele gibt es?

Es gibt Tausende von Sammelkartenspielen. Einige werden nicht mehr hergestellt, viele davon sind wahrscheinlich gar nicht so gut, und manche, wie Magic: The Gathering… sind auch nach Jahrzehnten noch immer in bester Form.

Sind Sammelkartenspiele gut für das Gehirn?

Ja, Sammelkartenspiele können dein Gedächtnis sowie deine Planungs- und Entscheidungsfähigkeiten verbessern. Kartenspielen ist eine unterhaltsame Möglichkeit, das Gehirn auf Trab zu halten, Stress abzubauen, Kreativität und Fantasie zu fördern, und es kann zudem eine Brücke zu wertvollen sozialen Kontakten sein.