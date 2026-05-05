Los 15 mejores comandantes de ángeles en MTG 2026: clasificación de las mejores opciones tribales

Uno de los primeros mazos que construí en torno a los mejores comandantes Ángel en MTG me enseñó una buena lección sobre el ritmo de juego: las partidas eran más lentas, pero cada turno era decisivo, y un Ángel bien protegido podía cambiar por completo el rumbo de la partida. Esa experiencia explica por qué tantos jugadores buscan los mejores comandantes Ángel en MTG en lugar de elegir una criatura legendaria al azar.

En este artículo, voy a repasar los mejores comandantes de los Ángeles en MTG que ofrece, centrándose en la sinergia tribal real, la interacción para ganar vidas y la protección, en lugar de en el poder superficial. Tanto si estás ajustando un mazo ya existente, montando un mazo de Ángeles por primera vez o eligiendo un comandante que se adapte a tu presupuesto y al meta, estas selecciones demuestran por qué los Ángeles siguen siendo una de las tribus más gratificantes de Commander.

Los 15 mejores comandantes ángeles de MTG que realmente dominan la mesa

Los mejores comandantes de ángeles en MTG combinan potencia, resistencia y sinergia, lo que hace que los mazos tribales de ángeles sean tan gratificantes como consistentes. Sigue leyendo para ver la lista completa y encontrar el comandante de ángeles que mejor se adapte a tu estilo de juego, presupuesto y nivel de potencia preferido.

1. Giada, Fuente de esperanza

Identidad cromática Monocolor blanco Apoyo tribal de Angel Aumento de maná y contadores +1/+1 para los ángeles Condición principal para ganar Daño de combate abrumador Intensidad de maná De baja a media Nivel de potencia De medio a alto Asequibilidad Alto

Jade convierte a los Ángeles monocolores blancos en una amenaza rápida y escalable, gracias a la aceleración de maná y al aumento constante de su poder, razón por la cual suele figurar entre los mejores comandantes Ángeles en MTG. Genera maná blanco específicamente para los ángeles, aliviando de inmediato la presión de maná habitual de la tribu.

Por qué lo elegimos Jadesoluciona el mayor punto débil de la tribu —el maná— y la convierte en una de las mejores comandantes de los Ángeles MTG que ofrece para crear versiones de Angel rápidas y escalables.

Como el mejor comandante de los Ángeles, Jadeademás garantiza que cada El ángel entra en el campo de batalla con contadores +1/+1, lo que permite al mazo ejercer presión desde el principio sin dejar de adaptarse con naturalidad a partidas más largas.

★ El mejor comandante de ángeles Giada, fuente de esperanza Visita TCGplayer

2. Avacyn, el ángel de la esperanza

Identidad cromática Monocolor blanco Apoyo tribal de Angel Indestructibilidad total Condición principal para ganar Dominio del tablero mediante el combate Intensidad de maná Alto Nivel de potencia Alto Asequibilidad Low

Avacyn, el ángel de la esperanza representa protección de primer nivel, lo que la sitúa sin duda alguna entre las mejores comandantes de los Ángeles en MTG. Al dotar a todo tu tablero de piezas indestructibles, evitas la mayoría de los efectos de eliminación y obligas a tus oponentes a buscar soluciones completamente diferentes.

Por qué lo elegimos Avacyn sigue siendo uno de los mejores comandantes de los Ángeles MTG en la que confían los jugadores, ya que la indestructibilidad global convierte los tableros frágiles en condiciones de victoria prácticamente inalcanzables.

Por lo tanto, los mazos de Ángeles construidos en torno a Avacynestablecersituaciones de juego prácticamente insuperables que favorecen las partidas más largas. En general, este comandante Ángel destaca por puro poder defensivo and inevitabilidad, sobre todo en metajuegos en los que las limpiezas del tablero deciden el resultado de las partidas.

★ El mejor comandante de ángeles defensivo Avacyn, el ángel de la esperanza Visita TCGplayer

3. Lyra, la Portadora del Amanecer

Identidad cromática Monocolor blanco Apoyo tribal de Angel Aumento global de poder y vínculo vital Condición principal para ganar Combatir el daño mediante oscilaciones de vida Intensidad de maná Medio Nivel de potencia De medio a alto Asequibilidad Medio

Lyra, la Portadora del Amanecerfunciona como unel verdadero Señor de los Ángeles, lo que hace quecombate basado en la ganancia de vidas su principal cualidad. Ella aporta +1/+1 y vínculo vital para todos los ángeles, y ese cambio modifica de inmediato el desarrollo de las carreras.

Por qué lo elegimos De Lyra «Global Lifelink» y «Power Boost» cambian el rumbo de la batalla de forma inmediata, lo que consolida su posición entre los mejores comandantes de los Ángeles MTG ha dado lugar a estrategias de ganancia de vidas.

Las barajas de ángeles se estabilizan más rápido y ejercen presión sobre los oponentes grandes cambios en la vida más que por la velocidad pura. Entre los mejores comandantes de los Ángeles en MTG, Lyra destaca porimpacto constante en la tabla and control de combate, sobre todo en los metajuegos en los que atacar y bloquear son fundamentales en cada turno.

★ El mejor Señor de los Ángeles para ganar vidas Lyra, la Portadora del Amanecer Visita TCGplayer

4. Kaalia de lo Infinito

Identidad cromática Mardu (Blanco, Negro, Rojo) Apoyo tribal de Angel Despliegue de «Ángel» en ataque Condición principal para ganar Daño de combate por explosión Intensidad de maná Low Nivel de potencia Alto Asequibilidad Medio

Kaalia de lo Infinito define el «bypass de maná» como una estrategia para los mazos tribales de Ángeles que buscan un impacto inmediato. Aunque ella no es un Ángel —es una clériga humana—, su disparador de ataque hace que los Ángeles aparezcan directamente en el campo de batalla, y es por eso mismo por lo que se la suele mencionar entre los mejores comandantes de dragones de MTG, ya que también consigue poner en juego dragones (y demonios) sin pagar el coste completo.

Por qué lo elegimos AunqueColAunque ella misma no sea un Ángel, su capacidad para poner en juego un gran número de Ángeles refleja el impacto explosivo que caracteriza a los mejores comandantes de Ángeles en MTG.

Desde el primer paso de combate, El mazo ejerce presión desde el principio y obliga a los oponentes a reaccionar antes de que puedan estabilizarse. Para los jugadores que valoran la velocidad y la potencia bruta por encima de la identidad tribal pura, Colproporciona dominio de los ángeles más rápido que la mayoría de las leyendas dedicadas a los ángeles.

★ Los mejores trucos para jugar a Angel Commander Kaalia de lo Infinito Visita TCGplayer

5. Sigarda, hogar de las garzas

Identidad cromática Selesnya (Blanco, Verde) Apoyo tribal de Angel Protección contra los efectos de sacrificio Condición principal para ganar Daño de combate en vuelo constante Intensidad de maná Medio Nivel de potencia De medio a alto Asequibilidad Medio

Sigarda, hogar de las garzas ofrece una protección centrada en el jugador que la convierte en una opción sólida entre los mejores comandantes de Angel en MTG para tablas interactivas. Al evitar los sacrificios forzados —una respuesta que elude la protección contra hechizos y la indestructibilidad—, mantiene la tabla intacta mientras ejerce una presión constante durante el vuelo.

Por qué lo elegimos Cigarrillose gana un puesto entre los mejores comandantes de los Ángeles MTG permite desarrollar estrategias resilientes al neutralizar los efectos de sacrificio que normalmente contrarrestan las grandes amenazas.

Cigarrillo’s El acceso al verde también contribuye a una base de maná estable, incluso sin una habilidad específica de maná en MTG vinculado al comandante.

★ El mejor comandante «Ángel de la protección» para sacrificios Sigarda, hogar de las garzas Visita TCGplayer

6. Gisela, la Espada de la Noche Dorada

Identidad cromática Boros (Blanco, Rojo) Apoyo tribal de Angel Amplificación y reducción del daño Condición principal para ganar Daño de combate abrumador Intensidad de maná Alto Nivel de potencia Alto Asequibilidad Medio

Gisela, la Espada de la Noche Dorada es un warper de combate: Duplica el daño que reciben tus oponentes y reduce a la mitad el daño que recibís tú y tus permanentes. Ese único efecto convierte los ataques normales de Angel en una presión letal y hace que intentar adelantarla resulte inútil, por lo que a menudo se la menciona junto a las mejores cartas blancas de MTG.

Por qué lo elegimos Noviamarca el final apoteósico de los mejores comandantes de los Ángeles MTG en la que confían los jugadores para dominar el combate, ya que duplica el daño infligido y amortigua los golpes recibidos.

Como comandante, su objetivo es decidir las partidas mediante el combate, no con estrategias de valor. Si tu equipo gana o pierde en la zona roja, sin duda hay que tenerla en cuenta a la hora de hablar de los mejores comandantes de los Ángeles en MTG.

★ El mejor comandante ángel para aumentar el daño Gisela, la Espada de la Noche Dorada Visita TCGplayer

7. Aurelia, la líder de guerra

Identidad cromática Boros (Blanco, Rojo) Apoyo tribal de Angel Pasos de combate adicionales Condición principal para ganar Daño de combate repetido Intensidad de maná De medio a alto Nivel de potencia Alto Asequibilidad Medio

Aurelia, la líder de guerra convierte a «Angel tribal» en un mazo de remate, lo que le ha valido un puesto entre los mejores comandantes de Angel en MTG para mesas de juego agresivo. Te da un turno de combate adicional la primera vez que ataca en cada turno, por lo que tus Ángeles pueden volver a atacar antes de que los oponentes tengan tiempo de recuperarse.

Por qué lo elegimos Aurelia se gana su puesto gracias a sus movimientos de combate adicionales, que le permiten infligir daño con rapidez, lo que pone de manifiesto por qué encaja a la perfección con los mejores comandantes de los Ángeles MTG los jugadores optan por la agresividad.

Con el tiempo, esta estrategia acaba desbordando a las defensas sin necesidad de recurrir a combinaciones, y es por eso que Aurelia suele aparecer en los debates sobre las mejores cartas de MTG para mazos Commander orientados al combate. Aurelia recompensasestilos de juego agresivos and secuenciación cuidadosa.

★ El mejor comandante de ángeles fuera de combate Aurelia, la líder de guerra Visita TCGplayer

8. Bruna, la luz que se desvanece

Identidad cromática Monocolor blanco Apoyo tribal de Angel Reanimación de peces Condición principal para ganar Reconstrucción del tablero y combate Intensidad de maná Alto Nivel de potencia De medio a alto Asequibilidad Medio

Bruna, la luz que se desvanecese centra enrecuperación de datos de un disco duro dañado, lo que aporta resistencia a los mazos de ángeles tras partidas con muchas eliminaciones. Cuando entra en el campo de batalla, devuelve un ángel o un humano del cementerio directamente al juego, y ese efecto restablece la presión de inmediato.

Por qué lo elegimos Bruna’s La recuperación del cementerio hace que los mazos de Ángeles sean resistentes, por lo que se la considera una de las mejores comandantes de Ángeles a las que recurren los jugadores de MTG en busca de valor a largo plazo.

En partidas más largas, esta ventaja hace que el tablero siga siendo relevante incluso después de los barridos. En general, Marrón es el mejor comandante de ángeles en MTG para jugadores que valoran la inevitabilidad y la presencia constante en el tablero.

★ Best Angel: Reanimation Commander Bruna, la luz que se desvanece Visita TCGplayer

9. Linvala, la Guardiana del Silencio

Identidad cromática Monocolor blanco Apoyo tribal de Angel Anulación de las habilidades de las criaturas contrarias Condición principal para ganar Daño de combate evasivo Intensidad de maná Medio Nivel de potencia De medio a alto Asequibilidad Medio

Linvala, la Guardiana del Silencio controla el juego mediante la anulación de habilidades, lo que limita directamente la forma en que los oponentes despliegan sus criaturas. Desactiva las habilidades activadas de las criaturas del rival, eliminando a los «mana dorks», las piezas de combo y las amenazas de apoyo, mientras que su cuerpo evasivo hace que los puntos de vida sigan a tu favor.

Por qué lo elegimos Linvala inutiliza las habilidades de las criaturas enemigas, lo que le asegura un lugar entre los mejores comandantes Ángeles MTG los jugadores aprecian las estrategias orientadas al control.

Este tipo de estrategia, que consiste en «bloquear los motores para luego ganar en el aire», es precisamente la razón por la que Linvala encaja a la perfección con los mejores comandantes de Angel en MTG, sobre todo si tu estrategia se basa en el acelerador de maná con criaturas o en las sinergias de las habilidades activadas.

★ La mejor habilidad: «Ángel comandante de la neutralización» Linvala, la Guardiana del Silencio Visita TCGplayer

10. Sephara, la Espada del Cielo

Identidad cromática Monocolor blanco Apoyo tribal de Angel Indestructibilidad total Condición principal para ganar Combate aéreo protegido Intensidad de maná De baja a media Nivel de potencia De medio a alto Asequibilidad Alto

Sephara, la Espada del Cielo destaca por rentabilidad y protección de la placa. A menudo se incorpora a mazos con gran cantidad de criaturas voladoras a un coste reducido, lo que te permite controlar el tablero antes de lo que suelen hacerlo la mayoría de los mazos de ángeles.

Por qué lo elegimos El diablofigura en la lista de los mejores comandantes de los Ángeles en MTG porque otorga la propiedad «indestructible» a tus criaturas voladoras y, además, suele entrar en juego a un coste reducido.

Esa estrategia de «proteger los cielos» es una de las principales razones El diablocuenta con los mejores comandantes de Angel en MTG, ya que las criaturas voladoras indestructibles dificultan la labor de los «barridos» y animan a los oponentes a malgastar sus efectos de eliminación selectiva en amenazas equivocadas.

★ El Commander más rentable Sephara, la Espada del Cielo Visita TCGplayer

11. Liesa, El manto del crepúsculo

Identidad cromática Orzhov (Blanco, Negro) Apoyo tribal de Angel Aplicación de penalizaciones a los hechizos basados en la ganancia de vidas Condición principal para ganar Pérdida de vida y desgaste Intensidad de maná Medio Nivel de potencia Alto Asequibilidad Medio

Liesa, El manto del crepúsculodefinepresión basada en la vida, que convierte cada hechizo lanzado en un coste que los oponentes no pueden ignorar. Cada jugador pierde puntos de vida al lanzar hechizos, y esa pérdida constante de recursos cambia el desarrollo de los turnos de una forma que a menudo se asocia con el los principales comandantes vampiros en MTG. Conenlace vital integrado, Liesa mantiene su ventaja mientras sus rivales se quedan cada vez más atrás.

Por qué lo elegimos Liesa convierte cada hechizo en energía vital, lo que refuerza su posición entre los mejores comandantes de los Ángeles MTG a los que recurren los jugadores para conseguir victorias por desgaste.

Entre los mejores comandantes de ángeles de MTG, destaca por su capacidad para cerrar los partidos gracias a presión inevitable sobre los recursos en lugar de la velocidad de combate pura.

★ El mejor comandante de ángeles que absorbe vida Liesa, El manto del crepúsculo Visita TCGplayer

12. Sigarda, Fuente de las Bendiciones

Identidad cromática Selesnya (Blanco, Verde) Apoyo tribal de Angel A prueba de hechizos y lanzamiento desde la parte superior del mazo Condición principal para ganar Ventaja de cartas en el combate Intensidad de maná Medio Nivel de potencia De medio a alto Asequibilidad Medio

Sigarda, Fuente de las Bendiciones ofrece protección de la placa y acceso estable a la tarjeta en un solo paquete. Otorga protección contra hechizos a tus permanentes, lo que limita las interacciones dirigidas y preserva las amenazas clave, y te permite lanzar Ángeles desde la parte superior de tu biblioteca para mantener una presión constante sin sobrecargar tu mano.

Por qué lo elegimos Cigarrillose gana un puesto entre los mejores comandantes de los Ángeles en MTG al combinar la protección contra hechizos con la posibilidad de robar cartas de forma constante desde la parte superior de tu mazo.

Cigarrillose adapta al estilo de juego de los mejores comandantes de Angel en MTG Para partidas muy reñidas: añade opciones de manipulación del mazo superior (efectos tipo «adivinar» o «vigilar» y opciones de barajar) para «ver» más Ángeles y reducir los fallos.

★ El mejor comandante ángel inmune a los hechizos Sigarda, Fuente de las Bendiciones Visita TCGplayer

13. El arcángel Avacyn

Identidad cromática Boros (Blanco, Rojo) Apoyo tribal de Angel Protección contra descargas eléctricas y control de la placa Condición principal para ganar Daño de combate tras el reinicio del tablero Intensidad de maná Medio Nivel de potencia Alto Asequibilidad Medio

El arcángel Avacyn ofrece una protección de velocidad instantánea que castiga a los oponentes por girar sus criaturas: lánzala al campo de batalla para salvar tu mesa de un barrido o cambia el equilibrio del combate con una indestructibilidad sorpresa. Cuando muere una criatura que controlas, su transformación amenaza con un pequeño barrido que despeja mesas con pocas criaturas, por lo que los mazos de fichas y de enjambres de criaturas no pueden expandirse sin control.

Por qué lo elegimos El arcángel Avacyn se encuentra sin duda entre los mejores comandantes de los Ángeles MTG Los jugadores lo utilizan para un juego reactivo, entrando rápidamente para proteger el tablero antes de pasar a una jugada de barrido.

Avacyn«Su estilo de juego reactivo y versátil es precisamente la razón por la que se ha ganado un lugar entre los mejores comandantes de los Ángeles en MTG para los jugadores a los que les gusta acumular maná y convertir la defensa en impulso.

★ El mejor comandante de ángeles reactivo El arcángel Avacyn Visita TCGplayer

14. Ángel resplandeciente

Identidad cromática Monocolor blanco Apoyo tribal de Angel Generación de tokens de Angel Condición principal para ganar Una presencia cada vez mayor de las tablas aéreas Intensidad de maná Medio Nivel de potencia De medio a alto Asequibilidad Alto

Ángel resplandeciente convierte la ganancia de vidas en un motor de crecimiento repetible, y su producción de fichas es lo suficientemente sólida como para reflejar lo que los jugadores buscan en los mejores comandantes de fichas en MTG. Aunque no es una carta legendaria y no puede liderar un mazo según las reglas normales de Commander, sigue desempeñando un papel clave en las barajas de Ángeles centradas en la ganancia de vidas gracias a su gran fiabilidad a la hora de generar fichas de Ángel.

Por qué lo elegimos AunqueÁngel resplandeciente Aunque no puede liderar un mazo como comandante, su capacidad para generar fichas de forma repetida la convierte en una pieza esencial para las estrategias de ganancia de vidas basadas en los mejores comandantes Ángeles de MTG.

Cuando ganas vida de forma constante en cada turno, crea nuevos «Ángeles» que aumentan rápidamente su presencia en la redy. A lo largo de varias rondas de combate, el campo de batalla se llena de amenazas voladoras que presionan a los oponentes sin agotar los recursos, razón por la cual sigue siendo imprescindible en cualquier mazo tribal de Ángeles que se precie, incluso a partir del nivel 99.

★ El mejor generador de tokens Angel Ángel resplandeciente Visita TCGplayer

15. Atraxa, La voz de los pretores

Identidad cromática Cuatro colores (blanco, azul, negro, verde) Apoyo tribal de Angel Valor basado en contadores y ganancia de vidas Condición principal para ganar Ventaja gradual que se traduce en control en las últimas fases de la partida Intensidad de maná Alto Nivel de potencia Alto Asequibilidad Low

Atraxa, La Voz de los Pretores se basa en un enfoque a largo plazo, lo que la diferencia de otras opciones de «Ángel» más centradas en el combate. Aunque en realidad no es un «Ángel» y no hace referencia directa a la tribu, su habilidad de proliferación refuerza a los Ángeles con contadores +1/+1 y es compatible con los mecanismos de ganancia de vidas que ya utilizan muchas barajas de «Ángel».

Por qué lo elegimos Atraxa’s La sinergia de contrarresto, el apoyo a la ganancia de vidas y la flexibilidad de cuatro colores se combinan con la profundidad estratégica que los jugadores esperan de los mejores comandantes de «Ángel» en Reunión.

AtraerSu identidad de cuatro colores exige una base de maná estable, por lo que las barajas construidas en torno a ella suelen dar prioridad a las mejores tierras duales de MTG para que las primeras jugadas salgan fluidas y evitar tropiezos con los colores. Si a esto le sumamos la vigilancia, el vínculo vital y el vuelo, Atraersoporta la presión sin arriesgarse en exceso, lo que la convierte en una incorporación estratégica muy válida para los jugadores que buscan una estrategia de control similar a la de los Ángeles, en lugar de centrarse exclusivamente en una tribu concreta.

★ El mejor comandante de cuatro colores de «Proliferate» Atraxa, La Voz de los Pretores Visita TCGplayer

Cómo construir un mazo de «Angel Commander» en MTG

Una buena baraja de Ángeles empieza por la elección del comandante. Los mejores comandantes de Ángeles en MTG o bien ayudarte lanza los «Ángeles» caros antes, mantén tu tablero vivo o convierte la ganancia de vidas en un verdadero impulso – porque los Ángeles son poderosos, pero lentos si no se les da el apoyo adecuado.

1. Empieza con el comandante adecuado

A la hora de evaluar a los mejores comandantes de los Ángeles en MTG, la clave eselegir un líder que respalde directamente tu estrategia general en lugar de limitarse a causar una buena impresión a simple vista. Las mejores formaciones de Ángeles triunfan porque su comandante se encarga de subsanar activamente las debilidades de la tribu.

Busca un comandante que ofrezca:

Ayuda con el maná (aceleración, reducción de costes o poner en juego a los Ángeles de forma engañosa)

(aceleración, reducción de costes o poner en juego a los Ángeles de forma engañosa) Protección (efectos del tipo «a prueba de hechizos» o «indestructible», o proteger las amenazas clave)

(efectos del tipo «a prueba de hechizos» o «indestructible», o proteger las amenazas clave) Sinergia Lifegain (beneficios que premian el crecimiento constante de la población y estabilizan las carreras)

Ese es el denominador común de los mejores comandantes de Ángeles en MTG: hacen que la tribu resulte coherente en lugar de torpe.

2. Sentar las bases: impulso, consolidación y resistencia

Una vez elegido el comandante, asegúrate de contar con una aceleración de maná fiable (rocas + rampas basadas en tierras) para poder llegar sin problemas a la fase media y final de la partida; esta es una de las principales razones por las que los mejores comandantes Ángeles en MTG que se sienta fluida en lugar de lenta. En los mazos multicolores, una base de maná estable es igual de importante, ya que una buena combinación de maná y tierras duales eficientes permiten lanzar tus Ángeles en el momento adecuado.

Después, añade recursos tribales que recompensen la permanencia en el juego: potenciadores al estilo «himno», capas de protección y beneficios de ganancia de vida que mantengan la presión sin que te veas obligado a descartar toda tu mano y acabar con todo.

3. Controla la mesa y, a continuación, termina la partida

Los ángeles necesitan espacio para tomar el control, y precisamente por eso los mejores comandantes de ángeles en MTG están pensadas para estabilizarse primero y dominar después. Tu estrategia de interacción debería proporcionarte el tiempo necesario para llegar a ese punto de inflexión. Una configuración equilibrada suele incluir:

Eliminación selectiva para detener los motores en las primeras vueltas y resolver los problemas de las pruebas de tiempo

para detener los motores en las primeras vueltas y resolver los problemas de las pruebas de tiempo Unas cuantas pasadas de paño para contrarrestar los mazos más rápidos y castigar la sobreextensión

A partir de ahí, remata con una estrategia ganadora clara: un combate aéreo arrollador, multiplicadores de daño o una presión basada en la ganancia de vidas que los oponentes no puedan igualar. Aquí es donde los mejores comandantes de Ángeles en MTG destacan, porque te ayudan a mantener el equilibrio, recuperarte y llegar hasta el final sin quedarte sin fuerzas.

Nota breve sobre los socios

En relación concomandantes aliados en MTG, Partner no encaja del todo con Angel Tribal en este momento – la mayoría de las formaciones de Angel funcionan mejor con un único líder que marque el rumbo, ya que la tribu se basa en la sinergia concentrada más que en el valor de las zonas de mando divididas. En la práctica, los mejores comandantes Ángel en MTG Por lo general, te proporcionan una ventaja clara (rampa, protección o ganancia de vidas), y el hecho de jugar dos comandantes suele debilitar ese plan en lugar de reforzarlo.

Preguntas frecuentes