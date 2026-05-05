Die 15 besten Engel-Kommandanten in MTG 2026 – Die besten Stammeskarten im Ranking

Eines der ersten Decks, die ich rund um die besten Engel-Kommandanten in MTG hat mir eine echte Lektion in Sachen Spieltempo erteilt: Die Partien verliefen langsamer, aber jeder Zug zählte, und ein einziger gut geschützter Engel konnte das gesamte Spielgeschehen verändern. Diese Erfahrung erklärt, warum so viele Spieler nach den besten Engel-Kommandanten suchen in MTG anstatt eine legendäre Kreatur nach dem Zufallsprinzip auszuwählen.

In diesem Artikel werde ich die besten Engel-Kommandanten in MTG zu bieten hat, wobei der Schwerpunkt auf echter Stammes-Synergie, Interaktion mit Lebenspunktgewinn und Schutz liegt, anstatt auf oberflächlicher Stärke. Egal, ob du ein bestehendes Deck optimierst, zum ersten Mal ein Engel-Deck baust oder einen Commander suchst, der zu deinem Budget und dem aktuellen Meta passt – diese Empfehlungen zeigen, warum Engel nach wie vor zu den lohnendsten Fraktionen in Commander gehören.

Die 15 besten Engel-Kommandanten in MTG, die den Tisch wirklich dominieren

Die besten Engel-Kommandanten in MTG vereinen Stärke, Widerstandsfähigkeit und Synergie, wodurch Engel-Tribal-Decks sowohl lohnenswert als auch beständig sind. Scrolle weiter, um die vollständige Liste zu sehen und den Engel-Kommandanten zu finden, der am besten zu deinem Spielstil, deinem Budget und deiner bevorzugten Spielstärke passt.

1. Giada, Quelle der Hoffnung

Farbkonzept Einfarbig-Weiß Unterstützung durch Angel Tribal Mana-Ramp und +1/+1-Marken für Engel Hauptsiegbedingung Überwältigender Kampfschaden Mana-Intensität Niedrig bis mittel Leistungsstufe Mittel bis hoch Preisgünstigkeit Hoch

Jade macht aus reinweißen Engeln eine schnelle, skalierbare Bedrohung mit Manabeschleunigung und stetigem Kraftzuwachs, weshalb sie oft zu den besten Engel-Kommandanten gezählt wird MTG. Sie erzeugt speziell für Engel weißes Mana, wodurch der für diesen Stamm übliche Manadruck sofort gemildert wird.

Warum wir uns dafür entschieden haben Jadebehebt die größte Schwäche des Stammes – Mana – und macht sie zu einer der besten Engel-Kommandantinnen MTG zu bieten hat für schnelle, skalierbare Angel-Builds.

Als bester Engel-Kommandant, Jadestellt zudem sicher, dass jede Der Engel kommt mit +1/+1-Markern ins Spiel, wodurch das Deck schon früh Druck ausüben kann und sich gleichzeitig auf natürliche Weise an längere Partien anpassen lässt.

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2. Avacyn, Engel der Hoffnung

Farbkonzept Einfarbig-Weiß Unterstützung durch Angel Tribal Weltweite Unzerstörbarkeit Hauptsiegbedingung Dominanz auf dem Spielfeld durch Kampf Mana-Intensität Hoch Leistungsstufe Hoch Preisgünstigkeit Low

Avacyn, Engel der Hoffnung bedeutet erstklassiger Schutz, was sie fest auf jede Liste der besten Engel-Kommandanten in MTG. Wenn du dein gesamtes Spielfeld mit unzerstörbaren Spielsteinen füllst, entziehst du den Gegnern die meisten Beseitigungsmöglichkeiten und zwingst sie dazu, ganz andere Lösungen zu finden.

Warum wir uns dafür entschieden haben Avacyn ist nach wie vor einer der besten Engel-Kommandanten MTG auf die sich die Spieler verlassen, denn globale Unzerstörbarkeit macht zerbrechliche Spielbretter zu fast unantastbaren Siegbedingungen.

Infolgedessen sind Engel-Decks, die auf Avacyneinrichtennahezu unumstößliche Spielstellungen die längere Partien bevorzugen. Insgesamt zeichnet sich dieser Engel-Kommandant dadurch aus, dass pure Verteidigungskraft and Unvermeidbarkeit, vor allem in Metas, in denen das Leeren des Spielfelds über den Ausgang des Spiels entscheidet.

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3. Lyra, die Dämmerungsbringerin

Farbkonzept Einfarbig-Weiß Unterstützung durch Angel Tribal Globale Kraftverstärkung und Lebensverbindung Hauptsiegbedingung Schaden durch Lebensschwankungen Mana-Intensität Mittel Leistungsstufe Mittel bis hoch Preisgünstigkeit Mittel

Lyra, die Dämmerungsbringerinfungiert alswahrer Engelherr, was dazu führt, dassKampf auf Basis von Lebenspunkten ihre größte Stärke. Sie gibt +1/+1 und Lebensverknüpfung für alle Engelund diese Veränderung wirkt sich unmittelbar darauf aus, wie sich die Rennen entwickeln.

Warum wir uns dafür entschieden haben Lyras „Global Lifelink“ und „Power Boost“ sorgen für sofortige Wendungen im Kampf und festigen ihren Platz unter den besten Engel-Kommandanten MTG hat für Strategien zum Lebensgewinn entwickelt.

Engel-Decks stabilisieren sich schneller und setzen ihre Gegner unter Druck große Lebensveränderungen als auf reine Geschwindigkeit. Zu den besten Angel-Kommandanten in MTG, Lyra zeichnet sich aus durchgleichmäßige Aufprallkraft auf das Brett and Gefechtsführung, vor allem in Metas, in denen Angreifen und Blocken in jeder Runde entscheidend sind.

★ Der beste Lebenspunktgewinn: Engel-Lord Lyra, die Dämmerungsbringerin Besuchen Sie TCGplayer

4. Kaalia der Weiten

Farbkonzept Mardu (Weiß, Schwarz, Rot) Unterstützung durch Angel Tribal Kostenloser Einsatz von Engeln beim Angriff Hauptsiegbedingung Schaden durch Explosionen Mana-Intensität Low Leistungsstufe Hoch Preisgünstigkeit Mittel

Kaalia der Weiten definiert „Mana-Bypass“ als Strategie für Engel-Tribal-Decks, die sofortige Wirkung erzielen wollen. Obwohl sie selbst kein Engel ist – sie ist eine menschliche Priesterin – Ihr Angriffsauslöser bringt Engel direkt ins Spiel, und genau aus diesem Grund wird sie regelmäßig in einem Atemzug mit den besten Drachenkommandanten in MTG, da sie auch Drachen (und Dämonen) ins Spiel bringt, ohne die vollen Kosten zu zahlen.

Warum wir uns dafür entschieden haben WährendKohlist zwar selbst kein Engel, doch ihre Fähigkeit, mächtige Engel ins Spiel zu bringen, verdeutlicht die explosive Wirkung, die die besten Engel-Kommandanten in MTG.

Vom ersten Kampfschritt an, Das Deck übt frühzeitig Druck aus und zwingt die Gegner dazu, zu reagieren, bevor sie sich stabilisieren können. Für Spieler, denen Schnelligkeit und Durchschlagskraft wichtiger sind als reine Stammeszugehörigkeit, Kohlsorgt schneller für die Vorherrschaft der Engel als die meisten speziellen Engel-Legenden.

★ Die besten Cheats für „Angel Commander“ Kaalia der Weiten Besuchen Sie TCGplayer

5. Sigarda, Heimat der Reiher

Farbkonzept Selesnya (Weiß, Grün) Unterstützung durch Angel Tribal Schutz vor Opfer-Effekten Hauptsiegbedingung Kontinuierlicher Schaden durch Luftkämpfe Mana-Intensität Mittel Leistungsstufe Mittel bis hoch Preisgünstigkeit Mittel

Sigarda, Heimat der Reiher bietet einen auf den Spieler ausgerichteten Schutz, der sie zu einer starken Wahl unter den besten Engel-Kommandanten macht MTG für interaktive Tabellen. Indem er erzwungene Opfer verhindert – eine Antwort, die „Hexproof“ und „Unzerstörbar“ umgeht – Sie hält dein Board stabil, während sie gleichmäßigen Druck ausübt.

Warum wir uns dafür entschieden haben Zigarettesichert sich ihren Platz unter den besten Angel-Kommandanten MTG bietet Möglichkeiten für widerstandsfähige Strategien, indem es Opfer-Effekte unterbindet, die normalerweise als Antwort auf große Bedrohungen dienen.

Zigarette’s Der Zugang zu Grün sorgt zudem für eine stabile Manabasis, auch ohne eine spezielle Manafähigkeit in MTG dem Kommandanten unterstellt

★ Bester Opfer-Schutzengel-Kommandant Sigarda, Heimat der Reiher Besuchen Sie TCGplayer

6. Gisela, Klinge der Goldnacht

Farbkonzept Boros (Weiß, Rot) Unterstützung durch Angel Tribal Schadensverstärkung und -minderung Hauptsiegbedingung Überwältigender Kampfschaden Mana-Intensität Hoch Leistungsstufe Hoch Preisgünstigkeit Mittel

Gisela, Klinge von Goldnacht ist ein Kampf-Warper: Sie verdoppelt den Schaden, den deine Gegner erleiden, und halbiert den Schaden, den du und deine bleibenden Karten erleiden. Dieser eine Effekt verwandelt normale Schläge von Angel in tödlichen Druck und lässt das Rennen gegen sie sinnlos erscheinen, weshalb sie oft in einem Atemzug mit den besten weißen Karten in MTG.

Warum wir uns dafür entschieden haben Freundinbeschreibt das spektakuläre Ende der besten Engel-Kommandanten MTG Spieler setzen darauf, um im Kampf die Oberhand zu behalten: Sie verdoppeln deinen Schaden und mildern gleichzeitig eingehende Treffer ab.

Als Kommandantin geht es ihr vor allem darum, Spiele durch Kämpfe zu entscheiden, nicht durch Wertgeneratoren. Wenn dein Team tatsächlich in der Red Zone gewinnt und verliert, gehört sie definitiv zu den besten Engel-Kommandanten in MTG.

★ Der beste Engel-Kommandant zur Schadensverstärkung Gisela, Klinge von Goldnacht Besuchen Sie TCGplayer

7. Aurelia, die Kriegsführerin

Farbkonzept Boros (Weiß, Rot) Unterstützung durch Angel Tribal Zusätzliche Kampfschritte Hauptsiegbedingung Wiederholter Kampfschaden Mana-Intensität Mittel bis hoch Leistungsstufe Hoch Preisgünstigkeit Mittel

Aurelia, die Kriegsführerin macht „Angel Tribal“ zu einem Deck für die Schlussphase und sichert ihr einen Platz unter den besten „Angel“-Kommandanten in MTG für aggressive Spielrunden. Sie gewährt dir in jedem Zug bei ihrem ersten Angriff einen zusätzlichen Kampfschritt, sodass deine Engel erneut zuschlagen können, bevor die Gegner Zeit haben, sich zu erholen.

Warum wir uns dafür entschieden haben Aurelia verdient sich ihren Platz dank zusätzlicher Kampfschritte, die den Schaden zügig verursachen, was deutlich macht, warum sie wie geschaffen für die besten Engel-Kommandanten ist MTG Die Spieler entscheiden sich für eine aggressive Spielweise.

Mit der Zeit überfordert dieser Ansatz die gegnerische Abwehr, ohne auf Kombinationen angewiesen zu sein, weshalb Aurelia taucht häufig in Diskussionen rund um Die besten MTG-Karten für kampforientierte Commander-Decks. Aurelia Belohnungenaggressive Spielweisen and sorgfältige Abfolge.

★ Bester Engel-Kommandant außerhalb des Kampfes Aurelia, die Kriegsführerin Besuchen Sie TCGplayer

8. Bruna, das schwindende Licht

Farbkonzept Einfarbig-Weiß Unterstützung durch Angel Tribal Angel reanimation Hauptsiegbedingung Neuaufbau des Spielbretts und Kampf Mana-Intensität Hoch Leistungsstufe Mittel bis hoch Preisgünstigkeit Mittel

Bruna, das schwindende Lichtkonzentriert sich aufWiederherstellung von „Graveyard“, was Engel-Decks nach Spielen mit vielen Entfernungseffekten Widerstandsfähigkeit verleiht. Wenn sie ins Spiel kommt, bringt sie einen Engel oder Menschen aus dem Friedhof direkt ins Spiel zurück, und dieser Effekt sorgt sofort wieder für Druck.

Warum wir uns dafür entschieden haben Bruna’s Die Wiederbelebung von Karten aus dem Friedhof sorgt dafür, dass Engel-Decks widerstandsfähig bleiben, weshalb sie als eine der besten Engel-Kommandanten gilt, auf die MTG-Spieler setzen, wenn es um den Wert im Langzeit-Spiel geht.

In längeren Partien sorgt diese Stärke dafür, dass das Spielfeld auch nach dem Einsatz von „Sweeper“-Karten weiterhin relevant bleibt. Insgesamt Braun ist der beste Engel-Kommandant in MTG für Spieler, die Wert auf Unausweichlichkeit und eine dauerhafte Präsenz auf dem Spielfeld legen.

★ Best Angel Reanimation Commander Bruna, das schwindende Licht Besuchen Sie TCGplayer

9. Linvala, Hüterin der Stille

Farbkonzept Einfarbig-Weiß Unterstützung durch Angel Tribal Unterdrückung gegnerischer Kreaturenfähigkeiten Hauptsiegbedingung Ausweichender Kampfschaden Mana-Intensität Mittel Leistungsstufe Mittel bis hoch Preisgünstigkeit Mittel

Linvala, Hüterin der Stille steuert das Spielgeschehen durch das Ausschalten von Fähigkeiten, was die Möglichkeiten der Gegner beim Ausspielen ihrer Kreaturen direkt einschränkt. Sie deaktiviert die aktivierten Fähigkeiten gegnerischer Kreaturen, Sie schaltet Manaschwächter, Kombinationskomponenten und nützliche Bedrohungen aus, während ihr wendiger Körper dafür sorgt, dass sich die Lebenspunkte zu deinen Gunsten entwickeln.

Warum wir uns dafür entschieden haben Linvala sperrt die Fähigkeiten gegnerischer Kreaturen aus und sichert ihr damit einen Platz unter den besten Engel-Kommandanten MTG Spieler schätzen sie für kontrollorientierte Strategien.

Genau diese Strategie – „zuerst die Triebwerke abschalten, dann in der Luft gewinnen“ – ist der Grund, warum Linvala passt nahtlos zu den besten Engel-Kommandanten in MTG, vor allem, wenn dein Metagame auf kreaturenbasiertem Ramp oder Synergien mit aktivierten Fähigkeiten setzt.

★ Bester „Ability-Shutdown“-Engel-Kommandant Linvala, Hüterin der Stille Besuchen Sie TCGplayer

10. Sephara, Klinge des Himmels

Farbkonzept Einfarbig-Weiß Unterstützung durch Angel Tribal Weltweite Unzerstörbarkeit Hauptsiegbedingung Geschützter Luftkampf Mana-Intensität Niedrig bis mittel Leistungsstufe Mittel bis hoch Preisgünstigkeit Hoch

Sephara, Klinge des Himmels zeichnet sich aus durch Kosteneffizienz und Schutz der Leiterplatte. Sie lässt sich in Decks mit vielen Fliegern oft zu einem reduzierten Preis ins Spiel bringen, wodurch du früher als die meisten Engel-Decks ein sicheres Spielfeld aufbauen kannst.

Warum wir uns dafür entschieden haben Der Teufelsteht auf der Liste der besten Engel-Kommandanten in MTG denn sie verleiht deinen Fliegern Unzerstörbarkeit und lässt sich dabei oft zu einem reduzierten Preis ins Spiel bringen.

Dieser „Protect the Skies“-Plan ist ein wichtiger Grund Der Teufelist mit den besten Engel-Kommandanten in MTG, denn unzerstörbare Flieger erschweren den Einsatz von Sweepers und verleiten den Gegner dazu, gezielte Beseitigungskarten für die falschen Bedrohungen zu verschwenden.

★ Der preisgünstigste Schutz-Commander Sephara, Klinge des Himmels Besuchen Sie TCGplayer

11. Liesa, Schleier der Dämmerung

Farbkonzept Orzhov (Weiß, Schwarz) Unterstützung durch Angel Tribal Belege auf Lebenspunktgewinn Hauptsiegbedingung Lebensentzug und Schwächung Mana-Intensität Mittel Leistungsstufe Hoch Preisgünstigkeit Mittel

Liesa, Schleier der Dämmerungdefiniertlebensbasierter Druck, wodurch jeder gewirkte Zauberspruch zu einer Belastung wird, die die Gegner nicht ignorieren können. Jeder Spieler verliert beim Wirken von Zaubersprüchen Lebenspunkte, und dieser ständige Verlust verändert den Verlauf der Spielrunden auf eine Weise, die oft mit dem die obersten Vampir-Befehlshaber in MTG. Mitintegrierte Lebensverbindung, Liesa hält ihren Vorsprung, während die Gegner immer weiter zurückfallen.

Warum wir uns dafür entschieden haben Liesa verwandelt jeden Zauber in Lebenskraft und festigt so ihre Stellung unter den besten Engelkommandanten MTG auf die Spieler setzen, um durch Zermürbung zu gewinnen.

Zu den besten Engel-Kommandanten in MTG, sie ist besonders stark darin, Spiele zu Ende zu bringen, indem sie unvermeidbarer Ressourcenverbrauch anstatt der reinen Kampfgeschwindigkeit.

★ Der beste Lebensenergie-absaugende Engel-Kommandant Liesa, Schleier der Dämmerung Besuchen Sie TCGplayer

12. Sigarda, Quelle des Segens

Farbkonzept Selesnya (Weiß, Grün) Unterstützung durch Angel Tribal Zauberschutz und Beschwörung aus der obersten Karte der Bibliothek Hauptsiegbedingung Kartenvorteil im Kampf Mana-Intensität Mittel Leistungsstufe Mittel bis hoch Preisgünstigkeit Mittel

Sigarda, Quelle des Segens bietet Platinen-Schutz und zuverlässiger Kartenzugriff in einem einzigen Paket. Sie verleiht deinen bleibenden Karten „Zauberschutz“, was gezielte Interaktionen einschränkt und wichtige Bedrohungen bewahrt, und sie ermöglicht es dir, Engel von der obersten Karte deiner Bibliothek zu wirken, um den Druck aufrechtzuerhalten, ohne deine Hand zu überlasten.

Warum wir uns dafür entschieden haben Zigarettehat sich ihren Platz unter den besten Engel-Kommandanten in MTG indem der Schutz vor Hex-Effekten mit dem ständigen Zugriff auf Karten vom obersten Teil deiner Bibliothek kombiniert wird.

Zigaretteentspricht dem Spielstil der besten Angel-Kommandanten in MTG Für Tische mit vielen Grind-Spielen – füge Manipulationen des obersten Decks hinzu (Effekte im Stil von „Scry“ oder „Surveil“ sowie Mischoptionen), um mehr Engel zu „sehen“ und Fehlgriffe zu reduzieren.

★ Der beste „Hexproof“-Engel-Kommandant Sigarda, Quelle des Segens Besuchen Sie TCGplayer

13. Erzengel Avacyn

Farbkonzept Boros (Weiß, Rot) Unterstützung durch Angel Tribal Blitzschutz und Platinenüberwachung Hauptsiegbedingung Kampfschaden nach dem Zurücksetzen des Spielfelds Mana-Intensität Mittel Leistungsstufe Hoch Preisgünstigkeit Mittel

Erzengel Avacyn bietet sofortigen Schutz, der Gegner dafür bestraft, wenn sie ihre Manaquellen anzapfen – spiele sie blitzschnell aus, um dein Spielfeld vor einer vollständigen Auslöschung zu bewahren, oder wende die Kampfberechnung mit überraschender Unzerstörbarkeit zu deinen Gunsten. Nachdem eine Kreatur, die du kontrollierst, gestorben ist, droht ihre Verwandlung mit einem kleinen Säuberungsangriff, der kleine Spielfelder räumt, sodass Decks mit Spielsteinen und Kreaturenschwärmen sich nicht ungehindert ausbreiten können.

Warum wir uns dafür entschieden haben Erzengel Avacyn passt nahtlos zu den besten Engel-Kommandanten MTG Spieler nutzen diese Technik für reaktives Spiel, indem sie kurz auftauchen, um das eigene Feld zu schützen, bevor sie in einen Sweeper übergehen.

Avacyn„Ihr reaktives, schwankendes Spielmuster ist genau der Grund, warum sie sich einen Platz unter den besten Angel-Kommandanten in MTG für Spieler, die gerne Mana zurückhalten und Verteidigung in Schwung verwandeln.

★ Bester reaktiver Engel-Kommandant Erzengel Avacyn Besuchen Sie TCGplayer

14. Strahlender Engel

Farbkonzept Einfarbig-Weiß Unterstützung durch Angel Tribal Angel token generation Hauptsiegbedingung Die Präsenz von Aerial-Boards nimmt rasant zu Mana-Intensität Mittel Leistungsstufe Mittel bis hoch Preisgünstigkeit Hoch

Strahlender Engel macht Lebenspunktgewinn zu einem wiederholbaren Wachstumsmotor, und ihre Token-Leistung ist stark genug, um das widerzuspiegeln, was Spieler von den besten Token-Kommandanten in MTG. Auch wenn sie keine legendäre Karte ist und nach den normalen Commander-Regeln kein Deck anführen kann, spielt sie dennoch eine Schlüsselrolle in auf Lebenspunktgewinn ausgerichteten Engel-Decks, da sie äußerst zuverlässig Engel-Spielsteine erzeugt.

Warum wir uns dafür entschieden haben WährendStrahlender Engel Auch wenn sie kein Deck als Kommandantin anführen kann, macht ihre wiederholbare Erzeugung von Spielsteinen sie unverzichtbar für Strategien zum Lebenspunktgewinn, die auf den besten Engel-Kommandanten in MTG.

Wenn du in jedem Zug Lebenspunkte dazugewinnst, Sie schafft weitere Engel, die die Präsenz im Forum rasch vergrößerny. Im Laufe mehrerer Kampfphasen füllt sich das Schlachtfeld mit fliegenden Bedrohungen, die den Gegner unter Druck setzen, ohne die Ressourcen zu sehr zu strapazieren. Deshalb bleibt sie auch ab Level 99 ein unverzichtbarer Bestandteil jedes ernstzunehmenden „Angel“-Stammesdecks.

★ Der beste Angel-Token-Generator Strahlender Engel Besuchen Sie TCGplayer

15. Atraxa, Stimme der Prätoren

Farbkonzept Vierfarbig (Weiß, Blau, Schwarz, Grün) Unterstützung durch Angel Tribal Zählerbasierter Wert und Lebenspunktegewinn Hauptsiegbedingung Schrittweiser Vorteil, der zu Kontrolle im späten Spielverlauf führt Mana-Intensität Hoch Leistungsstufe Hoch Preisgünstigkeit Low

Atraxa, die Stimme der Prätoren zeichnet sich durch ihren langfristigen Wert aus, was sie von den eher kampfbetonten Engel-Optionen unterscheidet. Obwohl sie eigentlich kein Engel ist und keinen direkten Bezug zu diesem Stamm herstellt, Ihre Fähigkeit „Vermehrung“ stärkt Engel, die auf +1/+1-Markern basieren und unterstützt Lebenspunktgewinn-Mechaniken, auf die viele Engel-Deckvarianten bereits setzen.

Warum wir uns dafür entschieden haben AtraxasGegen-Synergie, Unterstützung beim Lebenspunktgewinn und Vierfarben-Flexibilität entsprechen der strategischen Tiefe, die Spieler von den besten Engel-Kommandanten in MTG.

AnziehenDa ihr vierfarbiges Deck eine stabile Manabasis erfordert, wird in Decks, die auf ihr basieren, häufig den besten Dual-Ländern in MTG um die ersten Züge flüssig zu gestalten und Farbkonflikte zu vermeiden. In Kombination mit Wachsamkeit, Lebensverknüpfung und Fliegen, AnziehenSie hält dem Druck stand, ohne sich zu sehr zu verausgaben, was sie zu einer starken strategischen Ergänzung für Spieler macht, die eher eine an Engel angelehnte Kontrollstrategie als einen reinen Stammesfokus anstreben.

★ Bester vierfarbiger Commander mit „Proliferate“-Fähigkeit Atraxa, die Stimme der Prätoren Besuchen Sie TCGplayer

Wie man ein „Angel Commander“-Deck in MTG zusammenstellt

Eine starke Engel-Liste beginnt mit der Wahl des Kommandanten. Die besten Engel-Kommandanten in MTG entweder dir helfen Spiele teure Engel früher aus, halte dein Spielfeld am Leben oder verwandle den Lebenspunktgewinn in echten Schwung – denn Engel sind zwar mächtig, aber langsam, wenn man sie nicht richtig unterstützt.

1. Beginne mit dem richtigen Kommandanten

Bei der Bewertung der besten Engel-Kommandanten in MTG, der Schlüssel isteinen Anführer wählen, der Ihren Gesamtplan direkt unterstützt anstatt nur oberflächlich beeindruckend zu wirken. Die stärksten Engel-Aufstellungen sind erfolgreich, weil ihr Anführer die Schwächen des Stammes aktiv ausgleicht.

Achten Sie auf einen Commander, der Folgendes bietet:

Mana-Unterstützung (Ramp, Kostensenkung oder Engel ins Spiel bringen)

(Ramp, Kostensenkung oder Engel ins Spiel bringen) Schutz (Effekte vom Typ „hexproof“ oder „unzerstörbar“ oder das Abschirmen wichtiger Bedrohungen)

(Effekte vom Typ „hexproof“ oder „unzerstörbar“ oder das Abschirmen wichtiger Bedrohungen) Lebensgewinn-Synergie (Belohnungen, die einen stetigen Lebensgewinn honorieren und die Rennen stabilisieren)

Das ist der rote Faden, der sich durch die besten Engel-Kommandanten in MTG: Sie sorgen dafür, dass der Stamm einheitlich wirkt und nicht zusammengewürfelt.

2. Die Grundlagen schaffen: Einstieg, Festigung und Durchhaltevermögen

Sobald der Kommandant feststeht, solltest du auf zuverlässige Manabeschleunigung setzen (Steine + landbasierte Beschleunigung), damit du das Mid- und Late-Game konsequent erreichst – das ist ein wichtiger Grund, warum die besten Engel-Kommandanten in MTG sich flüssig anfühlen statt schwerfällig. In mehrfarbigen Decks ist eine stabile Manabasis ebenso wichtig, da eine gute Manabasis und effiziente Dual-Länder dafür sorgen, dass deine Engel pünktlich auf der Kurve gespielt werden können.

Füge anschließend Stammeswerkzeuge hinzu, die das Durchhalten belohnen: Buffs im Stil von Hymnen, Schutzschichten und Lebenspunktgewinne, die den Druck aufrechterhalten, ohne dass du deine gesamte Hand in einem Wipe verspielst.

3. Die Tabelle kontrollieren und dann das Spiel beenden

Engel brauchen Platz, um die Kontrolle zu übernehmen, und genau deshalb sind die besten Engel-Kommandanten in MTG sind darauf ausgelegt, zunächst die Lage zu stabilisieren und erst später die Oberhand zu gewinnen. Dein Interaktionspaket sollte dir die nötige Zeit verschaffen, um diesen Wendepunkt zu erreichen. Ein ausgewogenes Setup umfasst in der Regel:

Gezielte Entfernung um frühe Motoren und problematische Dauerfelder zu stoppen

um frühe Motoren und problematische Dauerfelder zu stoppen Ein paar Mal das Brett abwischen um schnellere Decks auszubremsen und übermäßiges Vorstoßen zu bestrafen

Schließe das Deck mit einem klaren Siegpfad ab – überwältigender Luftkampf, Schadensmultiplikatoren oder Druck durch Lebenspunktgewinn, dem die Gegner kaum standhalten können. Hier kommen die besten Engel-Kommandanten in MTG glänzen, denn sie helfen dir dabei, dich zu stabilisieren, wieder auf die Beine zu kommen und dein Ziel zu erreichen, ohne dass dir die Puste ausgeht.

Ein kurzer Hinweis zu den Partnern

In Bezug aufbeigeordnete Kommandeure in MTG, Partner passt derzeit nicht wirklich zu Angel Tribal – Die meisten Angel-Builds laufen reibungsloser, wenn sie von einem einzigen, entschlossenen Anführer geleitet werden, da der Stamm eher auf gebündelte Synergieeffekte als auf den Wert geteilter Kommandozonen setzt. In der Praxis sind die besten Engel-Kommandanten in MTG In der Regel bieten sie dir einen klaren Vorteil (Rampe, Schutz oder Lebenspunktgewinn), und das Einsetzen von zwei Kommandanten schwächt diesen Plan eher, anstatt ihn zu stärken.

Häufig gestellte Fragen