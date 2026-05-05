Los 15 mejores comandantes vampiros de MTG: figuras destacadas del metajuego típico de 2026

Si tu intención es ir restando puntos de vida hasta la meta, los mejores comandantes vampiros MTG son, sin lugar a dudas, la mejor forma de llevarlo a cabo. Estas criaturas chupasangre llevan años siendo un elemento fundamental tanto en el juego informal como en el competitivo, y ofrecen a los jugadores algunas de las dinámicas de juego más sinérgicas y agresivas del título.

Tanto si acabas de empezar como si llevas años jugando, hazte con los mejores comandantes de «Vampiro» MTG Las ofertas son el primer paso para crear una lista que realmente dé resultados.

Ahora, para aquellos de vosotros que queráis adoptar un estilo de juego que se basa en recuperar vida, sacrificar a tus propios esbirros o simplemente lanzarse al ataque con un ejército enorme , estos son los comandantes vampiros de más alto nivel que te ofrecerán un montón de formas de ganar.

¿Quiénes son los mejores comandantes vampiros de MTG en 2026?

Tal y como prometí, a continuación encontrarás los mejores comandantes vampiros MTG que definen el arquetipo de vampiro centrado en el drenaje de vida, el agresividad tribal y el sacrificio en todas las variantes del metajuego. Independientemente de tu presupuesto o estilo de juego preferido, cada comandante de esta lista es uno de los mejores comandantes de vampiros probados MTG un competidor que ha resistido el paso del tiempo.

1. Edgar Markov [El mejor comandante vampiro para generar fichas]

Identidad cromática Mardu (rojo, blanco, negro) Apoyo tribal de los vampiros Extremo (Eminencia y contadores +1/+1) Estrategia principal Agresivo / Fichas Punto fuerte principal Generación de tokens Nivel de potencia 10/10 Asequibilidad 2/10

Cuando los jugadores debaten sobre los mejores comandantes vampiros MTG que haya producido jamás, pocas cartas en Magia… goza de tanto respeto como el rey indiscutible de la tribu, Edgar Markov. Gracias a su habilidad «Eminencia», recibes una ficha de vampiro 1/1 gratis cada vez que lances un hechizo de vampiro, incluso si De Edgarsigue estando en la zona de mando. Ese tipo de presión es la razón por la que se encuentra entre los mejores comandantes vampiros MTG en torno a las cuales se construyen los mazos.

Para más información Hazte con un montón de vampiros baratos como Vidente de las vísceras, El vampiro de la luna funesta, yHabitante del Callejón de las Sombras para invadir el tablero antes de Edgar ni siquiera aparece. Entonces, sácalo al final de la partida y convierte a tus pequeños chupasangres en un ejército aterrador: así es como se construye el mejor mazo de «Vampire Commander».

Edgar Markov ejerce una presión increíble sobre el tablero desde el principio, y al jugar algunas increíbleMTG tarjetas Jugar cartas de bajo coste de maná desde tu mano te ayudará a llenar el tablero antes del turno cuatro. Además, los colores de Mardu te permiten acceder a los mejores hechizos de eliminación y protección para mantener tu impulso.

Edgar es el mejor comandante vampiro para estrategias basadas en la generación masiva de fichas y, sin duda, el mejor comandante vampiro MTG Una buena elección para mazos tribales agresivos.

★ El mejor comandante vampiro para generar fichas Edgar Markov Visita TCGPlayer

2. Strefan, progenitor de Maurer [El mejor comandante vampiro para la sinergia con las fichas de sangre]

Identidad cromática Rakdos (Red, Black) Apoyo tribal de los vampiros Alto (pone criaturas en juego de forma engañosa) Estrategia principal Gama media / Potente Punto fuerte principal Ayuda con el maná o rentabilidad Nivel de potencia 6/10 Asequibilidad 8/10

StrefanEs tu carta ideal si prefieres poner en juego amenazas de alto maná en lugar de pagar su coste completo. Él utiliza fichas de Sangre como recurso para poner vampiros de tu mano directamente en el campo de batalla. Solo por ese truco ya es uno de los mejores comandantes vampiros MTG A los jugadores les encanta eludir amenazas enormes.

Para más información Hazte con generadores de fichas de sangre como Las damas de honor de Olivia or Corazón de vidrio fundido so Strefan siempre tiene energía cuando llega el momento de actuar. Si te encanta sacar a la pista criaturas poderosas de forma inesperada y jugar con los recursos, es, sin duda, el mejor comandante vampiro para esta tarea.

Strefan«Su estrategia lo convierte, en esencia, en uno de los, si no the los mejores comandantes de fichas en MTG para los jugadores que quieran convertir los artefactos en armas para sus criaturas gratuitas. Como comandante vampiro destacado en el arquetipo de rango medio, te permite evitar los elevados costes de maná y jugar criaturas voladoras de gran tamaño mucho antes de lo esperado. Y como otorga la habilidad «Indestructible» a las criaturas que pone en juego de forma ilegal durante ese turno, puedes atacar con total confianza.

En general, es sin duda uno de los mejores comandantes vampiros MTG que se haya fabricado nunca para una configuración de gama media con un sonido contundente.

★ El mejor comandante vampiro para la sinergia con las fichas de sangre Strefan, Maurer Progenitor Visita TCGPlayer

3. Anje Falkenrath [Mejor comandante vampiro de Madness Strategies]

Identidad cromática Rakdos (Red, Black) Apoyo tribal de los vampiros Nicho (sinergia de locura) Estrategia principal Combo / Botín turbo Punto fuerte principal Ventaja de cartas o selección de cartas Nivel de potencia 9/10 Asequibilidad 6/10

Diseñado para ofrecer velocidad pura por encima de todo, Ángeles uno de los mejores comandantes vampiros MTG que ofrece.Convierte la mecánica «Locura» en un mecanismo de robo de cartas a gran velocidad. Al descartar una carta con «Locura», se endereza, lo que te permite rebuscar en tu mazo a un ritmo vertiginoso. Ángelse gana sin dificultad un puesto entre los mejores comandantes vampiros MTG para un estilo de juego centrado en los combos.

Para más información Incluye todas las cartas con «Locura» para barajar tu mazo sin coste alguno. Esto te permite encontrar rápidamente las combinaciones ganadoras, como la Dragón devorador de mundos bucle de reanimación y Bucanero de Cuerno Brillante por el daño de descarte.

Es tan eficaz que, en lo que respecta a la velocidad pura, a menudo se la compara con algunos de los comandantes aliados más prestigiosos del juego. Su estilo de juego se centra menos en el tablero y más en la mano, ya que en un solo turno se van pasando decenas de cartas para encontrar los remates decisivos.

Si te gustan los botines a toda velocidad y las combinaciones explosivas, Anje Falkenrath es el mejor comandante vampiro para dirigir tu mazo – y uno de los mejores comandantes vampiros para escuadrones de gran potencia.

★ El mejor comandante vampiro para Madness Strategies Anje Falkenrath Visita TCGPlayer

4. Elenda, la Rosa del Crepúsculo [La mejor comandante vampiro para mazos de sacrificio]

Identidad cromática Orzhov (Blanco, Negro) Apoyo tribal de los vampiros Alta (ganancia por ficha) Estrategia principal Aristocrats / Sacrificio Punto fuerte principal Protección o resiliencia de la junta directiva Nivel de potencia 8/10 Asequibilidad 5/10

La leyendacrecen cada vez que muere una criatura, y cuando finalmente abandona el campo de batalla, inunda el tablero con vampiros con «Vínculo vital» equivalentes a su fuerza; sin duda, una de las mejores comandantes vampiro MTG tiene para los aristócratas que no se rinden.

Aunque no cuenta con protección integrada, a diferencia de la mayoría de los comandantes Ángeles de primer nivel o de algunos de los comandantes Vampiros de esta lista, Su capacidad para recuperarse tras un revés es sencillamente increíble. Destaca entre los mejores comandantes vampiros MTG ofertas para el arquetipo «aristócratas-sacrificio».

Para más información Utiliza las salidas de sacrificio de velocidad instantánea para activar La leyendaLa creación de un token en respuesta a los hechizos de exilio. Esto protege tu valor aunque ella sea el objetivo.

Cada vez que cambies una criatura en combate o la sacrifiques para obtener algo a cambio, La leyendase convierte en una amenaza aún mayor. Los rivales suelen dudar a la hora de eliminarla, ya que al hacerlo se genera un enorme ejército de fichas que puede inclinar la balanza a tu favor.

Como el mejor comandante vampiro para las estrategias centradas en el sacrificio, La leyendasigue siendo uno de los comandantes vampiros más resistentes de todo el formato.

★ El mejor comandante vampiro para mazos de sacrificio Elenda, la Rosa del Crepúsculo Visita TCGPlayer

5. Olivia Voldaren [Mejor comandante vampiro para el control de criaturas]

Identidad cromática Rakdos (Red, Black) Apoyo tribal de los vampiros Medio (basado en robos) Estrategia principal Control / Robo Punto fuerte principal Amplificación del daño en combate o presión Nivel de potencia 7/10 Asequibilidad 6/10

Olivia Voldaren se ha considerado durante mucho tiempo una opción clásica entre los aficionados a los juegos de control, y con razón. Ella puede convertir a las criaturas en vampiros para luego tomar el control de ellas de forma permanente, lo que te permite desmantelar el tablero del rival mientras construyes tu propio ejército a partir de los recursos robados. Esa versatilidad es la razón por la que se ha ganado un lugar entre los mejores comandantes vampiros MTG para estrategias de robo de control.

Para más información EquipoOlivia con cartas que activan el «Toque mortal», como Collar Basilisco para convertir su habilidad de «ping» en un hechizo letal de un maná. Esto te permite mantener el tablero despejado mientras te preparas para neutralizar las amenazas más peligrosas.

Olivia te permite lidiar con las molestas criaturas de apoyo sin gastar un hechizo de eliminación: simplemente te las quedas. A medida que se va fortaleciendo, se convierte en una amenaza voladora letal capaz de zanjar las partidas rápidamente con el daño de comandante. No es de extrañar que se la considere una de las mejores comandantes vampiras MTG que se haya visto jamás y, posiblemente, el mejor «Comandante vampiro» para las estrategias de control de robos.

★ El mejor comandante vampiro para el control de criaturas Olivia Voldaren Visita TCGPlayer

6. Olivia, la Novia Carmesí [Mejor comandante vampiro para la reanimación]

Identidad cromática Rakdos (Red, Black) Apoyo tribal de los vampiros Alto (reanimación) Estrategia principal Reanimador / Agresivo Punto fuerte principal Protección o resiliencia de la junta directiva Nivel de potencia 8/10 Asequibilidad 5/10

Como comandante vampiro dotado de excepcionales habilidades de reanimación, lo fundamental es reanimar a los aliados caídos con La novia carmesí de Oliviavariante.Cuando ataca, hace que una criatura vuelva del cementerio directamente al combate. Su velocidad y su capacidad de recursión la convierten en una de las mejores comandantes vampiras MTG ha ofrecido jamás en cuanto a estrategias de reanimación: rivaliza incluso con algunos de los mejores comandantes Dragón en MTG para dominar en las últimas fases de la partida.

Para más información Ponla a jugar junto a leyendas como Anje, la dama de honor or Vito, la espina de la rosa del crepúsculo, y, de repente, tus vampiros resucitados se niegan a abandonar la fiesta. Esa sinergia tan eficaz es precisamente la razón por la que se encuentra entre los mejores comandantes vampiros MTG Los fans de «El reanimador» pueden correr.

Olivia prácticamente convierte tu cementerio en una segunda mano, lo que hace que los efectos de limpieza del tablero sean mucho menos efectivos contra ti. Al repetir en bucle potentes efectos de «al entrar en el campo de batalla», puedes generar un valor inmenso cada vez que ella se pone de lado.

Como comandante de vampiros centrado en la recursión del cementerio, Olivia, la novia carmesí se encuentra entre los mejores comandantes vampiros MTG cuenta en su arsenal en cuanto a resistencia y potencia de trituración.

★ El mejor comandante vampiro para la reanimación Olivia, la novia carmesí Visita TCGPlayer

7. Vito, Espina de la Rosa del Crepúsculo [El mejor comandante vampiro para «Drenaje de vida»]

Identidad cromática Solo negro Apoyo tribal de los vampiros Medio (sinergia de ganancia de vidas) Estrategia principal Drenaje de vida / Quemadura Punto fuerte principal Ganancia de vidas: pago o mantenimiento Nivel de potencia 8/10 Asequibilidad 9/10

Nombreconvierte tu ganancia de vidas en un arma letal, ya que cada vez que te curas, un oponente sufre daño; esta es una de las razones por las que se encuentra entre los comandantes vampiros más temidos del formato. Esto lo convierte en una amenaza aterradora dentro de una tribu que, por naturaleza, cuenta con numerosas criaturas con vínculo vital.

Para más información Una vezNombrese une aSangre exquisita, es un bucle que te deja sin vida al instante y acaba con todos. La combinación es fácil de conseguir en Negro, y con los mejores comandantes vampiro adecuados MTG cubierta,Nombredestaca entre los comandantes vampiros más letales que existen.

Nombrepuede acabar con una partida de la nada con un gran golpe de «vínculo vital» o un simple hechizo de «drenaje». Como solo cuesta tres manás, Puedes jugarlo fácilmente en el mismo turno en el que planeas recuperar una gran cantidad de vida y pillar a tus rivales por sorpresa.

NombreSe lleva sin duda el título de mejor comandante vampiro para las estrategias de drenaje de vida y sigue siendo una de las opciones más económicas entre los mejores comandantes vampiros MTG por los que los jugadores apuestan sin dudarlo.

★ El mejor comandante vampiro para «Drenaje de vida» Vito, la espina de la rosa del atardecer Visita TCGPlayer

8. Anje, doncella de la deshonra [La mejor comandante vampira por su relación calidad-precio en fichas de sangre]

Identidad cromática Rakdos (Red, Black) Apoyo tribal de los vampiros Alto (sinergia con las fichas de sangre) Estrategia principal Valor / Drenaje de vida Punto fuerte principal Ventaja de cartas o selección de cartas Nivel de potencia 6/10 Asequibilidad 9/10

Esta versión de Ángelse centra en las fichas de Sangre y en el valor incremental para superar a la competencia, lo que la convierte en una firme aspirante entre los mejores comandantes vampiros MTG ofrece para las estrategias basadas en el valor. Al sacrificar fichas de Sangre u otras criaturas, ella agota la vida de los oponentes y permite filtrar las cartas. Aunque no disponga de excelentes cartas verdes para acelerar el maná, su capacidad para generar fichas de sangre debería bastar para mantener el mazo en marcha.

Para más información Encuentra un montón de generadores de tokens como La vampiresa de la alta sociedad or Vampiro cordial para potenciar al máximo su capacidad de sacrificio sin perder a tus principales señores vampiros.

Su capacidad para ir pasando las cartas de su mazo mientras va mermando poco a poco la vida total de sus oponentes la convierte en una líder muy resistente, lo que la consolida como una de las mejores comandantes vampiro para las partidas largas y reñidas. Se luce en las partidas que se alargan, donde su constante drenaje de vida se convierte en un reloj que los oponentes simplemente no pueden ignorar.

★ El mejor comandante vampiro en cuanto a relación calidad-precio de las fichas de sangre Anje, la dama de honor Visita TCGPlayer

9. Drana, la Libertadora de Malakir [La mejor comandante vampira para potenciadores de combate]

Identidad cromática Solo negro Apoyo tribal de los vampiros Alto (potenciadores de masa) Estrategia principal Agresivo / Marcadores +1/+1 Punto fuerte principal Amplificación del daño en combate o presión Nivel de potencia 7/10 Asequibilidad 6/10

Como comandante vampiro diseñado para la velocidad, Desagüeno se queda esperando. Potencia a todos tus atacantes con marcadores +1/+1 antes de que se aplique el daño, y precisamente por eso se cuenta entre los mejores comandantes vampiros MTG para ataques amplios y a gran escala. Esto la convierte en la mejor opción como comandante vampiro para las estrategias «Go Wide» que buscan terminar las partidas rápidamente.

Para más información Give Desagüecopia de seguridad evasiva (Amenaza voladora – ya sabes cómo va) y deja que First Strike haga el trabajo sucio. Sus potenciadores se acumulan rápidamente, y es precisamente por eso por lo que se encuentra entre los mejores comandantes vampiros y destaca como el mejor comandante vampiro para el beatdown mono-negro.

Cada ataque que consigas acertar hará que tu tablero sea cada vez más difícil de manejar en combate. Como tiene «Primer golpe», suele sobrevivir a los enfrentamientos que acabarían con otros comandantes agresivos, lo que le permite seguir aplicando sus potenciadores turno tras turno. Si estás montando un mazo agresivo mono-negro o te estás decantando por sinergias de contramagos, Desagüees, sin duda, uno de los mejores comandantes vampiros MTG en torno a los cuales los jugadores pueden construir su estrategia.

★ El mejor comandante vampiro para potenciadores de combate Drana, la Libertadora de Malakir Visita TCGPlayer

10. Evelyn, la Codiciosa [La mejor comandante vampiro para obtener ventaja de cartas]

Identidad cromática Grixis (azul, negro, rojo) Apoyo tribal de los vampiros Alto (desencadenantes de ETB) Estrategia principal Exilio / Robo Punto fuerte principal Ventaja de cartas o selección de cartas Nivel de potencia 8/10 Asequibilidad 6/10

EvelynSu mecánica gira en torno a exiliar y robar los recursos de tus oponentes, un diseño que la convierte en la mejor comandante vampiro para mazos basados en el exilio. Cada vez que un vampiro entra bajo tu control, exilias la primera carta del mazo de todos los jugadores. Luego puedes jugar esas cartas más adelante, lo que convierte a tus comandantes vampiros en una fuente enorme de ventaja de cartas.

Para más información Para los aficionados a Grixis, Evelyn es uno de los mejores comandantes vampiros MTG para construir en torno a ello. Añade vampiros de Flash y trucos con fichas sorpresa para sacar el máximo partido a las activaciones.

She te permite utilizar las propias condiciones de victoria de tus oponentes en su contra, lo cual resulta increíblemente satisfactorio. Al tener acceso a cartas azules de primer nivel, también obtienes una mejor protección para tu tablero, lo que garantiza Evelyn se queda en el juego para seguir exiliando cartas. Esta combinación de ataque, control y ventaja de cartas convierte a Evelyn en una de las mejores comandantes vampiro y, sin duda, en la mejor comandante vampiro para los aficionados a Grixis.

★ El mejor comandante vampiro para obtener ventaja de cartas Evelyn, la codiciosa Visita TCGPlayer

11. Licia, tribuna sangrienta [La mejor comandante vampiro para mazos de ganancia de vidas]

Identidad cromática Mardu (rojo, blanco, negro) Apoyo tribal de los vampiros Medio (sinergia de ganancia de vidas) Estrategia principal Voltron / Ganancia de vidas Punto fuerte principal Ayuda con el maná o rentabilidad Nivel de potencia 6/10 Asequibilidad 6/10

Si estás haciendo una clasificación de los mejores comandantes vampiros MTG para mazos centrados en ganar vidas, Licia se lleva sin duda uno de los primeros puestos. Como comandante vampiro, no solo se beneficia de tu vida total, sino que… fuentessi no le prestas atención, se convierte en una auténtica amenaza cuanto más sano estás. Su coste de maná se reduce en la cantidad de vidas que hayas ganado este turno, lo que a menudo te permite jugarla por solo tres manás a pesar de su elevado coste impreso.

Para más información Acumula esa ganancia de vidas desde el principio, lanza Licia por cuatro duros, y empieza a arrasar. Aumentos de poder temporales + vínculo vital = una relación calidad-precio increíble. Si buscas un comandante vampiro que combine a la perfección la ganancia de vidas y el poder de Voltron, ella es una firme candidata al título de mejor comandante vampiro.

Una vezLicia Si llega al tablero, puede convertirse en una amenaza letal. Ella sirve de puente entre un mazo de ganancia de vidas y un mazo Voltron, donde su tamaño se convierte en tu principal condición de victoria. A menudo superará a otros mazos simplemente por ser una criatura de 7/7 o más que se puede volver a lanzar fácilmente. Sinceramente, es una de las elecciones más subestimadas entre los mejores comandantes vampiros. MTG de las que los aficionados deberían hablar en relación con las estrategias de «ganar vidas» en Voltron.

★ El mejor comandante vampiro para mazos de ganancia de vidas Licia, Sanguine Tribune Visita TCGPlayer

12. Rakdos, Señor de los Disturbios [El mejor comandante vampiro para reducir el coste]

Identidad cromática Rakdos (Red, Black) Apoyo tribal de los vampiros Medio (Reducción de costes) Estrategia principal Contundente / Agresivo Punto fuerte principal Ayuda con el maná o rentabilidad Nivel de potencia 10/10 Asequibilidad 7/10

Aunque él no es un vampiro, Rakdos suele aparecer entre los mejores comandantes vampiros MTG las listas de clasificación porque es el factor clave para hacer posibles las construcciones tribales de alto coste. Reduce el coste de tus criaturas en función de la cantidad de vidas que hayan perdido tus oponentes.

Para más información Utiliza pinger o una combustión constante, como La corte de la ambición para elegir repartoRakdos rápido. Aunque muchos de los mejores comandantes vampiros MTG aprovechar los valores tribales, Rakdos prefiere, en cambio, una multitud de grandes voladores.

Tendrás que recurrir a una fuente de daño no de combate sencilla pero eficaz, o a una carta de «pinger», para que pueda lanzar su hechizo, pero la recompensa es enorme. En un mazo repleto de vampiros voladores que atacan rápido, puede hacer que toda tu mano cueste cero manás. Esto da lugar a turnos explosivos en los que puedes lanzar al campo de batalla cinco o seis vampiros de alto coste sin coste alguno.

Aunque él mismo no es un vampiro, Rakdos es una de las mejores opciones entre los mejores comandantes vampiros MTG La comunidad recomienda estas configuraciones tribales para obtener un rendimiento espectacular y reducir costes.

★ El mejor comandante vampiro para reducir costes Rakdos, Señor de los Disturbios Visita TCGPlayer

13. Mathas, Cazador de demonios [El mejor comandante vampiro para el juego político]

Identidad cromática Mardu (rojo, blanco, negro) Apoyo tribal de los vampiros Bajo (basado en la política) Estrategia principal Política / Control Punto fuerte principal Ventaja de cartas o selección de cartas Nivel de potencia 4/10 Asequibilidad 9/10

Vayase gana un puesto entre los mejores comandantes vampiros MTG por puro juego político. Él coloca contadores de recompensa sobre las criaturas, y recompensa a quien las elimine con la posibilidad de robar cartas y ganar vidas. Esto anima a tus oponentes a enfrentarse entre sí mientras tú te mantienes al margen y te llevas los beneficios.

A la hora de clasificar a los mejores comandantes vampiros MTG nos ha dado,Vayamerece un reconocimiento por su destreza en la mesa. Este comandante vampiro no solo ataca: negocia, trama y deja que los demás hagan el trabajo sucio.

Para más información Centra tus contadores de recompensa en las criaturas que los demás jugadores ya quieren eliminar para forjar alianzas y ahorrar tus propios recursos de eliminación. Así evitarás que te conviertas en el blanco de la mesa mientras sigues robando cartas adicionales de forma constante.

Sinceramente, esta carta supone un enfoque novedoso para la tribu, ya que no depende únicamente del daño de combate para tener éxito. Al ofrecer a tus oponentes «regalos» a cambio de que hagan el trabajo sucio, puedes controlar el ritmo del juego sin que te vean como la principal amenaza. De entre todos los mejores comandantes vampiros MTG tiene en su cripta, Vayaes la elección ideal para los genios estratégicos que triunfan con la astucia, no con la fuerza.

★ El mejor comandante vampiro para el juego político Mathas, Cazador de demonios Visita TCGPlayer

14. Florian, descendiente de Voldaren [El mejor comandante vampiro para una estrategia agresiva basada en la ventaja de cartas]

Identidad cromática Rakdos (Red, Black) Apoyo tribal de los vampiros Alto (recompensa por agresividad) Estrategia principal Agresivo / Selección de cartas Punto fuerte principal Ventaja de cartas o selección de cartas Nivel de potencia 7/10 Asequibilidad 9/10

Si hablamos de los mejores comandantes vampiros MTG cuenta con motores de gran potencia, Florian está a la altura de los mejores – Da un buen golpe, inflige daño y él te lo devuelve revisando tu mazo tras el combate. Al final de tu fase principal tras el combate, miras tantas cartas como puntos de vida hayan perdido tus oponentes y eliges una para jugar. Esto te permite mantener la mano llena y hace que nunca te quedes sin recursos.

Para más información Florian destaca cuando infliges daño a todos los oponentes a la vez, lo que te permite mirar más cartas y elegir la mejor. Esa es una de las principales razones por las que se le considera uno de los mejores comandantes vampiro MTG para mazos rápidos y agresivos.

Él esuno de los motores de selección de cartas más eficaces de la zona de mando, sobre todo en mazos que pueden infligir daño a todos los oponentes a la vez. Incluso una pequeña cantidad de daño puede revelar varias cartas y proporcionarte la herramienta perfecta para cualquier situación. Florian destaca por ser uno de los comandantes vampiro más eficientes en cuanto a cartas de entre todos los mejores MTG opciones para mazos agresivos basados en la selección de cartas.

★ El mejor comandante vampiro para una estrategia agresiva basada en la ventaja de cartas Florian, Voldaren Scion Visita TCGPlayer

15. Markov Enforcer [El mejor comandante vampiro para un control agresivo del tablero]

Identidad cromática Solo negro Apoyo tribal de los vampiros Medio (Sinergia de combate) Estrategia principal Agresivo Punto fuerte principal Amplificación del daño en combate o presión Nivel de potencia 5/10 Asequibilidad 9/10

Markov Enforcer Se luce en situaciones de combate intenso, castigando a los oponentes que no logran seguir el ritmo de tu estado de juego. Como el mejor comandante vampiro para ejercer una presión implacable, lo fundamental es mantener la presión. Pero recuerda: al costar 6 manás, no es precisamente una carta de lanzamiento rápido, así que incluye algo de protección para mantener con vida a tu sanguinario jefe una vez que salga al campo de batalla.

Para más información Usa la eliminación que se activa cuando mueren las criaturas para abrirte camino y controlar el combate. Entre los mejores comandantes vampiros MTG… esta carta destaca por su presión, no por su espectacularidad: perfecta para los jugadores de mazo agresivo totalmente negro.

Markov EnforcerLa capacidad de esta carta de activarse por sí misma cuando inflige daño de combate hace que una amenaza que se alimenta de sí misma y que va creciendo a medida que avanza el juego. En un mazo totalmente negro, esta carta debería ofrecerte una vía muy directa y eficaz hacia la victoria gracias a una presión constante.

Entre los mejores comandantes vampiros MTG Con un precio asequible, este Comandante Vampiro es perfecto para los principiantes que se están iniciando en esta tribu.

★ El mejor comandante vampiro para un control agresivo del tablero Markov Enforcer Visita TCGPlayer

Cómo construir un mazo de «Comandante Vampiro» en MTG

Lo primero que tienes que hacer es elige al mejor comandante vampiro para tu «deck principal» de la selección de los mejores comandantes vampiros MTG contendientes. La verdadera pregunta es: ¿cómo quieres jugar? ¿Enjambres hiperagresivos, combinaciones complejas o un control constante? Ya sea invocando fichas, restando vida con las sinergias de los aristócratas o machacando al rival en combate, tu estrategia coronará a tu mejor comandante vampiro.

Una vez que hayas elegido a tu líder, céntrate en los elementos esenciales de la tribu y no olvides que una base de maná sólida, con tierras duales eficaces, es la columna vertebral de cualquier mazo tribal multicolor de alto nivel, si es eso lo que quieres conseguir. Incluir algunas de las las mejores cartas incoloras MTG Las cartas que los jugadores utilizan por su versatilidad también pueden ayudarte a equilibrar tu producción de maná o a ofrecer respuestas generales de las que tus colores específicos podrían carecer.

También deberías busca sinergias específicas del Comandante Vampiro, como las ventajas que aportan las fichas de Sangre o los efectos que se activan al morir. Dado que los vampiros suelen ser agresivos, necesitarás formas de mantener el impulso. Los mejores comandantes vampiros MTG Las barajas respaldan ese plan con un montón de recursos para acelerar el juego y resolver problemas, y cada una ofrece un capacidad de maná efectiva para mantener tu maná fluyendo.

Además, intentaProtege tu tablero mediante la interacción y la recursividad – Perder todo tu ejército en una limpieza del tablero será devastador. Por último, incluye algunas condiciones de victoria que aprovechen los puntos fuertes de tu mazo tribal, como los efectos de drenaje de vida masivo o los bucles de sacrificio que ponen fin a la partida de inmediato.

Elige a cualquiera de los mejores comandantes vampiros MTG Si estás en esta lista, ya has empezado con buen pie. Con la estrategia adecuada, tu mazo de vampiros puede dominar la mesa, tanto si buscas un juego agresivo y rápido, como ingeniosas combinaciones o un control calculado. Aquí hay un comandante vampiro ideal para cada tipo de jugador.

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