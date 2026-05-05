Los 15 mejores comandantes de equipo en MTG: las mejores combinaciones para 2026

La primera vez que construí uno de los mejores Reunión de comandantes asociados, eso cambió mi forma de enfocar las cosas Comandante la construcción de mazos. Tener dos comandantes en la zona de mando abrió nuevas posibilidades de juego, facilitó el acceso a los colores y proporcionó mejores respuestas en partidas más largas. Esa experiencia explica por qué tantos jugadores buscan ahora la mejor Comandantes asociados in MTG en lugar de limitarse a opciones de un solo comando.

Este artículo trata sobre los más fuertes Socios Comandantes y combinaciones a tener en cuenta, prestando especial atención a la sinergia, el nivel de poder y la identidad cromática. Cada selección muestra cómo el Socios Esta mecánica permite estrategias flexibles, bases de maná más fluidas y un estilo de juego adaptable tanto para partidas informales como para partidas de alto nivel Comandantemesas.

Los 15 mejores comandantes de equipo en MTG para una construcción de mazos flexible

Lo mejorComandantes asociados MTG destacan por su flexibilidad, su amplia gama de colores y su capacidad para adaptarse a diferentes niveles de potencia. Los comandantes que se indican a continuación ponen de relieve cómo el Socios Esta mecánica se adapta a diversos estilos de juego y objetivos de mazo.

1. Tymna la Tejedora [La mejor compañera para robar cartas en combate]

Identidad cromática Orzhov (Blanco-Negro) Función principal Mecanismo de ventaja de cartas Punto fuerte principal Robar cartas en función del combate Dependencia de la sinergia Low Nivel de potencia Alto El mejor tipo de maridaje Socio centrado en el ritmo o en el valor

Tymna, la Tejedora se encuentra entre los mejores Socios Comandantes MTG porqueella convierte la presión inicial del combate en un flujo constante de cartas. Premia a los mazos que atacan a varios oponentes, lo que mantiene la mesa bajo presión al tiempo que se conserva el flujo de cartas.

Para más información Utiliza criaturas baratas o con capacidad de evasión que puedan atacar con seguridad cada turno. Esto permite Tymna activo sin que las principales amenazas corran el riesgo de ser eliminadas.

Su punto fuerte más destacado es una ventaja de cartas segura a través de pequeñas interacciones en combate. Al convertir el daño inicial en cartas, Tymna mantiene la acción constante y permite tomar decisiones con flexibilidad en las partidas más largas.

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2. Thrasios, héroe de Tritón [El mejor motor de relación maná-rendimiento]

Identidad cromática Simic (verde-azul) Función principal Motor de valor en las últimas fases de la partida Punto fuerte principal Conversión de maná en ventaja Dependencia de la sinergia Low Nivel de potencia Muy alto El mejor tipo de maridaje Compañero especializado en control o en combos

Thrasios, el héroe Tritón ofrece consistencia a largo plazo al convertir el maná no utilizado en valor añadido. Se adaptade forma natural enSociosbarajas ese plan para partidas largas, en las que el uso eficiente de los recursos determina el resultado. Su habilidad garantiza que el maná sobrante nunca se desperdicie, incluso cuando el juego se estanca.

Para más información Aumenta la frecuencia de activación con efectos de aceleración de maná o de enderezar para convertir Thrasios como motor principal en lugar de como salida secundaria.

Lo más destacado aquí es conversión de maná en valor. Cada activación mejora la calidad de las cartas o impulsa el desarrollo de maná, lo que poco a poco da ventaja al mazo sin obligar a realizar jugadas arriesgadas. Con el tiempo, esta ventaja repetible permite Thrasios para adaptarse con fluidez a las últimas fases de la partida y ser compatible con una amplia variedad de combinaciones de compañeros.

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3. Kraum, la obra de Ludevic [La mejor amenaza contra los lanzadores de hechizos]

Identidad cromática Izzet (Azul-Rojo) Función principal Amenaza de ventaja de cartas Punto fuerte principal Castigar el juego basado en los hechizos Dependencia de la sinergia Low Nivel de potencia Alto El mejor tipo de maridaje Compañero basado en el tempo o la presión

Kraum, la obra de Ludevic ejerce una presión constante al tiempo que genera valor de forma silenciosa. Saca partido de las estrategias que se basan en lanzar varios hechizos cada turno, lo que le hace muy eficaz contra oponentes que apuestan por el control y los combos. A medida que avanza la partida, Kraum fomenta la interacción al tiempo que mantiene el impulso hacia adelante, incluso sin un habilidad de maná en MTG relacionado con la aceleración.

Para más información ParKraum con una estrategia de interrupción que anima a los oponentes a jugar a la defensiva. Esto aumenta la frecuencia de activación de las habilidades, al tiempo que mantiene abiertas las líneas de combate.

Su principal punto fuerte reside en Robada de cartas repetible en función del comportamiento del oponente. Cada hechizo adicional que juega un oponente se convierte en una ventaja, lo que premia la paciencia y el buen momento para lanzar amenazas. En Socios a medida que avanza, este equilibrio entre presión y valor da lugar a Kraum entre los mejoresComandantes asociados MTG para estrategias proactivas.

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4. Vial Smasher el Feroz [El mejor compañero para el daño con hechizos]

Identidad cromática Rakdos (Black-Red) Función principal Motor de daños Punto fuerte principal Daño infligido mediante hechizos Dependencia de la sinergia Medio Nivel de potencia Alto El mejor tipo de maridaje Socio de gran envergadura o de valor

Vial Smasher el Feroz desplaza el foco de atención del combate al impacto de los hechizos. Cada hechizo de alto coste inflige daño y ejerce una presión inmediata sin necesidad de que el tablero esté presente, lo que explica por qué suele salir a colación cuando los jugadores hablan del las mejores tarjetas rojas en MTG para actividades de alto impacto Comandantecompila.

Para más información Céntrate en los hechizos que siguen siendo útiles incluso cuando el daño impacta en el objetivo equivocado. Así mantendrás un progreso constante, independientemente de los imprevistos.

Su principal fortaleza es convertir los costes de los hechizos en daño directo. Los hechizos de gran alcance hacen avanzar la estrategia del juego al tiempo que amenazan a los oponentes de forma aleatoria, lo que genera tensión en la mesa. Con el tiempo, esta presión se acumula y abre oportunidades para jugadas decisivas.

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5. Jeska, tres veces renacida [La comandante con el mejor multiplicador de daño]

Identidad cromática Monkey Red Función principal Amplificador de daño Punto fuerte principalh Escalado del daño a un solo objetivo Dependencia de la sinergia Medio Nivel de potencia Alto El mejor tipo de maridaje Compañero especializado en combate

Jeska, renacida tres veces impulsa que las partidas lleguen a un desenlace rápido al multiplicar el daño infligido por una sola fuente. Ella trabaja ideal para mazos que ya ejercen presión mediante el combate o por daño directo.

Para más información Protege la fuente de daño elegida antes de actuar De Jeskacapacidad. El momento oportuno es más importante que la rapidez cuando los oponentes tienen respuestas de velocidad instantánea.

Su punto fuerte más destacado es triplicar el daño infligido por una criatura. Ese efecto convierte incluso a los atacantes más modestos en amenazas graves y reduce considerablemente el tiempo disponible. En Sociosbarajas,Jeska suele ser el remate que convierte la ventaja en el tablero en una victoria.

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6. Tevesh Szat, La perdición de los necios [El mejor motor de valor de sacrificio]

Identidad cromática Solo negro Función principal Motor de valor Punto fuerte principal Ventaja de cartas Dependencia de la sinergia Medio Nivel de potencia Alto El mejor tipo de maridaje Sacrificio o valor: el compañero

Tevesh Szat, La perdición de los necios establece el control convirtiendo los recursos consumibles en cartas. Crea carne de cañón a voluntad, que permite realizar sacrificios sin quedarte sin cartas en la mano y colocaél entre loslos mejores comandantes de tokens en MTG para quienes se guían por los valores Socios estrategias. A lo largo de varias rondas, este flujo constante marca el ritmo de la partida y limita la capacidad de los oponentes para recuperarse.

Para más información ParTevesh con comandantes que se benefician cuando las criaturas abandonan el campo de batalla. Esto hace que cada sacrificio sea productivo, en lugar de reactivo.

El punto fuerte más destacado aquí es ventaja de cartas repetible desde la zona de mando. Al sacrificar fichas o criaturas sobrantes, Tevesh convierte la presencia en el tablero en recursos sin necesidad de atacar.

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7. Rograkh, hijo de Rohgahh [El mejor comandante sin coste]

Identidad cromática Monkey Red Función principal Elemento clave en las primeras fases de la partida Punto fuerte principal Rentabilidad Dependencia de la sinergia Medio Nivel de potencia De medio a alto El mejor tipo de maridaje Compañero agresivo o de combo

Rograkh, hijo de Rohgahh redefine las primeras jugadas gracias a su pura eficacia. Su coste de maná cero le permite tener presencia inmediata en el tablero, lo que acelera Socios estrategias que se basan en la secuenciación rápida.

Para más información Use Más sencillopara activar efectos o transportar equipo, más que como fuente de daño. Su valor reside en la sincronización y la interacción, no en la potencia bruta.

Su punto fuerte más destacado es implementación gratuita. Más sencillopermite arranques explosivos al potenciar el equipo, los efectos de sacrificio o los desencadenantes de daño sin gastar maná. En el mazo adecuado, este impulso inicial marca el rumbo de toda la partida.

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8. Sakashima de las Mil Caras [Efecto de copia del mejor comandante]

Identidad cromática Azul Función principal Multiplicador de valor Punto fuerte principal Duplicación de comandos Dependencia de la sinergia Medio Nivel de potencia Alto El mejor tipo de maridaje Socio orientado a la sinergia

Sakashima de las mil caras potencia el impacto en el tablero al copiar la criatura más importante que haya en juego. En Sociosbarajas,Esto suele implicar duplicar a un comandante que ya aporta valor, y por esoSakashima suele figurar entre las mejores cartas azules de MTG orientado a la sinergia Comandante construye. Al no existir la restricción de la leyenda, ambas copias pueden actuar con toda su potencia.

Para más información Elige un compañero cuyo efecto aumente con cada repetición. Las habilidades estáticas o activadas resultan mucho más beneficiosas que los efectos puntuales.

El punto fuerte principal es duplicar los efectos basados en el comandante. Al imitar las mejores habilidades en el campo de batalla, Sakashima aumenta la coherencia y el nivel máximo sin añadir complejidad.

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9. Ikra Shidiqi, la Usurpadora [Mejor mecanismo de combate para ganar vidas]

Identidad cromática Golgari (Negro-Verde) Función principal Mantener el motor en marcha Punto fuerte principal Beneficio de ganancia de vida Dependencia de la sinergia Medio Nivel de potencia De medio a alto El mejor tipo de maridaje Socio especializado en el juego a medio plazo o en el juego de desgaste

Ikra Shidiqi, la usurpadora estabiliza las partidas más lentas al convertir el daño de combate en puntos de vida. Premia a los mazos que atacan con varias criaturas, que encaja perfectamente Socios estrategias que quieren mantenerse en el tablero. Con el tiempo, este colchón financiero permite asumir operaciones más arriesgadas sin exponer la cartera a pérdidas repentinas.

Para más información Céntrate en criaturas con mucha resistencia en lugar de en el poder bruto. Así maximizarás la ganancia de vidas y, al mismo tiempo, mantendrás la resistencia de los atacantes.

Su punto fuerte más destacado es ajustar Lifegain en función del daño de combate. A medida que las criaturas crecen, la oscilación vital aumenta

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10. Bruse Tarl, el pastor grosero [Mejor compañero de doble golpe]

Identidad cromática Boros (Rojo-Blanco) Función principal Potenciador de combate Punto fuerte principal Amplificación del daño Dependencia de la sinergia Medio Nivel de potencia Alto El mejor tipo de maridaje Pareja agresiva o que ejerce presión

Bruse Tarl, el pastor grosero cambia las reglas del combate en cuanto entra en juego. Cualquier atacante se convierte en una grave amenaza al otorgarle doble golpe y vínculo vital, lo que obliga a dar respuestas inmediatas y pone de relieve por qué suele aparecer en los debates sobre el las mejores tarjetas blancas en MTGpara agresivoComandanteestrategias.

Para más información HoraDe Brusese activa sobre criaturas que ya amenazan con infligir daño. Esto reduce la dependencia de las jugadas de combate y limita las posibilidades de contraataque.

El punto fuerte principal aquí es amplificación del daño de combate a petición. Duchano hace falta que permanezca en el campo de batalla para ser decisivo, ya que un solo ataque puede cambiar radicalmente los puntos de vida.

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11. Ishai, Ojutai, el Portavoz de los Dragones [La mejor amenaza con escalado pasivo]

Identidad cromática Azorius (Blanco-Azul) Función principal Amenaza escalable Punto fuerte principal Aumento de la potencia pasiva Dependencia de la sinergia Low Nivel de potencia Alto El mejor tipo de maridaje Compañero de control o de tempo

Ishai, Ojutai, el Portavoz de los Dragones crece gracias a las acciones del adversario, en lugar de mediante una inversión directa. Cada hechizo que se lanza al sentarse al otro lado de la mesa aumenta su nivel de amenaza, lo que permite al mazo jugar a la defensiva mientras la presión se va acumulando de forma natural y se gana el título de uno de los los mejores comandantes de dragones en MTG para estrategias de colaboración escalables.

Para más información ProtegerOración vespertinajugar pronto en lugar de lanzarse a por ataques precipitados. Su valor aumenta más rápidamente cuando los oponentes siguen desarrollando sus tableros.

Su principal fortaleza es escalado pasivo de poder sin consumo de maná. Oración vespertinase convierte en una presencia aérea dominante con solo permanecer en juego, lo que libera recursos para la interacción y la protección.

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12. Silas Renn, Adepto Buscador [El mejor compañero para la recursión de artefactos]

Identidad cromática Dimir (azul-negro) Función principal Recursividad de artefactos Punto fuerte principal Acceso mediante tarjeta basado en el cementerio Dependencia de la sinergia Medio Nivel de potencia De medio a alto El mejor tipo de maridaje Socio especializado en artefactos

Silas Renn, Adepto Buscador admite el artefacto estrategias al convertir el daño de combate en un acceso a los recursos a largo plazo. Fomenta los ataques constantes en lugar del daño explosivo, lo que encaja bien con las estrategias de artefactos más lentas. Construir un mazo en torno a él suele implicar buscar el las mejores cartas incoloras MTG para garantizar que cada desencadenante de recursión ofrezca la máxima utilidad.

Para más información Da prioridad a las cartas de bajo coste con efectos potentes al entrar en el campo de batalla. Así se maximiza su valor cada vez. Silas permite la recursividad.

Su principal punto fuerte es artefactos clave recurrentes del cementerio. Una vezSilas las piezas conectadas, destruidas o sacrificadas recuperan su valor y vuelven a formar parte de la estrategia del juego. En un entorno con gran cantidad de artefactos, esto hace que Silas de confianzaComandante asociado para ejercer una presión constante.

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13. Malcolm, el navegante de vista aguda [Mejor comandante de la rampa del tesoro]

Identidad cromática Azul Función principal Motor Mana Punto fuerte principal Rampa con tesoros Dependencia de la sinergia Medio Nivel de potencia Alto El mejor tipo de maridaje Tiempo o combo de compañero

Malcolm, el navegante de vista aguda recompensa el daño de combate constante con aceleración de maná. Rinde al máximo en mazos que ejercen presión mediante criaturas evasivas, lo que mantiene estable la producción de Treasure.

Para más información Utiliza criaturas evasivas para asegurarte de que se activen los efectos de «Tesoro». Es más importante acertar con frecuencia que infligir mucho daño.

Su principal punto fuerte es la generación fiable de maná a través del combate. Cada golpe se traduce directamente en una aceleración, que se amplía de forma natural en las partidas multijugador. A lo largo de varias rondas, Malcolm aporta ritmo y flexibilidad sin requerir una configuración compleja.

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14. Tana, la Sembradora de Sangre [Mejor compañera para generar fichas]

Identidad cromática Gruul (Rojo-Verde) Función principal Fabricante de fichas Punto fuerte principal Generación de fichas basada en el combate Dependencia de la sinergia Medio Nivel de potencia De medio a alto El mejor tipo de maridaje Expandirse o sacrificar a Partner

Tana, la Sembradora de Sangre convierte el daño de combate en presencia en el tablero. Cada ataque que tenga éxito aumenta el número de criaturas, que admite estrategias amplias y motores de sacrificio y la sitúa entre las las mejores tarjetas de residencia en MTG para los que se centran en los tokens Comandantecompila.

Para más información AumentarDe Tanapotencia antes de atacar. Incluso los pequeños aumentos se traducen en cambios significativos en el número de fichas.

Su principal punto fuerte es creación de fichas escalable vinculada al daño de combate. LasDe TanaA medida que aumenta la potencia, también aumenta la emisión de tokens, lo que multiplica el valor con el tiempo en el mejor de los casos Comandantes asociados MTG.

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15. Reyhan, la última de los Abzan [Mejor apoyo para contadores +1/+1]

Identidad cromática Abzan (Blanco-Negro-Verde) Función principal Soporte de mostrador Punto fuerte principal Conservación en mostrador Dependencia de la sinergia Medio Nivel de potencia Alto El mejor tipo de maridaje Socio con mostrador

Reyhan, la última de los Abzan mantiene la presión sobre la junta directiva al preservar los recursos invertidos. Ella garantiza que los contadores +1/+1 no desaparezcan cuando las criaturas salen del juego, lo que reduce el impacto de los efectos de eliminación y de los que limpian el tablero, al tiempo que aumenta la importancia de contar con un acceso estable al maná a través del las mejores tierras duales en MTG.

Para más información Distribuye los contadores entre varias criaturas en lugar de acumular una sola amenaza. Esto hace que De Reyhanmás difícil de interrumpir.

Su principal fortaleza es contadores de retención en las criaturas. Cada transferencia mantiene la energía en el campo de batalla y permite que las amenazas se recuperen rápidamente. En Socios En los mazos, esta resistencia permite una evolución a largo plazo y una presencia constante en el combate.

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Cómo construir un mazo de comandante en pareja en MTG

Construir una sólida Comandante asociado Este mazo requiere una coordinación minuciosa entre dos comandantes que compartan la misma estrategia. Muchas listas exitosas se basan en los mejores Comandantes asociados MTG seguir un proceso estructurado de construcción de mazos que garantice la sinergia, la coherencia y las condiciones de victoria.

Elige comandantes con habilidades complementarias – Empieza por elegir dos comandantes cuyas habilidades se adapten a la misma estrategia. Define tu estrategia principal desde el principio – Determina si el mazo se centrará en el valor, el combo, el aggro o el control. Establecer una dirección clara desde el principio ayuda a reducir las opciones de cartas y garantiza que cada carta incluida respalde la estrategia principal, en lugar de añadir una complejidad innecesaria. Aprovechar las sinergias comunes – AmbosComandantes deberían funcionar como parte del mismo motor. Céntrate en cartas que beneficien a ambos juntos, en lugar de en efectos muy especializados específicos para el comandante. Muchos mazos se basan en cartas básicas que aparecen entre las top MTGtarjetas porque ofrecen flexibilidad y fiabilidad. Dar prioridad a la reparación de rampas y a la restauración del color – Socios Los mazos suelen utilizar varios colores, lo que aumenta la importancia de la estabilidad de maná. Un aumento de maná fiable y una adaptación de colores eficaz permiten que ambos comandantes entren en juego según la curva y sigan estando disponibles tras sufrir efectos de eliminación. Añadir protección e interacción – Los hechizos de eliminación, los contrahechizos y las cartas de protección mantienen el motor del mazo en funcionamiento.

Una obra bien construida Socios El mazo combina sinergia, coherencia e interacción. Muchos de los mejores Comandantes asociados MTG triunfan porque sus habilidades se ajustan de forma natural a estos principios, lo que permite que el mazo se adapte con eficacia a distintos niveles de potencia.

Mi opinión general sobre «The Best Comandantes asociados» de MTG

Lo mejorComandantes asociados MTG amplían las posibilidades de la construcción de mazos de una forma que las cartas individuales rara vez logran. Dos comandantes en la zona de mando aportan una identidad de color más amplia, estrategias de juego flexibles y un rendimiento fiable motores durante más tiempo Comandantejuegos.

Muchos de los mejores Comandantes asociados MTG triunfan porque sus habilidades se adaptan de forma natural a estrategias escalables como la ventaja de cartas, la generación de maná o la presión en el combate.

Hay algunos comandantes que destacan de forma más constante en diferentes metajuegos y niveles de poder.

Tymna, la Tejedora – Uno de los mecanismos de ventaja de cartas más potentes de Socios barajas. Las habilidades de combate constantes mantienen las manos ocupadas y la presión constante en las mesas multijugador.

– Uno de los mecanismos de ventaja de cartas más potentes de Socios barajas. Las habilidades de combate constantes mantienen las manos ocupadas y la presión constante en las mesas multijugador. Thrasios, el héroe Tritón – Una potente fuente de maná que convierte los recursos sobrantes en valor a largo plazo, lo que lo convierte en una carta extremadamente fiable en partidas más lentas o centradas en el control.

– Una potente fuente de maná que convierte los recursos sobrantes en valor a largo plazo, lo que lo convierte en una carta extremadamente fiable en partidas más lentas o centradas en el control. Kraum, la obra de Ludevic – Una amenaza voladora que castiga a las mesas con gran cantidad de hechizos, al tiempo que genera una ventaja de cartas constante.

En general, el mejor Comandantes asociados MTG combina un gran potencial, combinaciones versátiles y un valor adaptable, lo que permite a los jugadores crear mazos competitivos para una amplia variedad de estrategias de Commander.

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