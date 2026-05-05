Die 15 besten roten Karten in MTG im Jahr 2026: Verbrennen, Zerschmettern und Anstürmen

Die besten roten Karten in MTG beschränken sich nicht nur auf aggressive Zaubersprüche und Brandzauber in der Anfangsphase. Rot kann gierige Manabasen ausbremsen, explosive Spielzüge ermöglichen, mächtige Kreaturen kopieren und sogar den Friedhof als Treibstoff nutzen . Es ist viel strategischer, als man gemeinhin annimmt.

Schau dir meine 15 Lieblings-rote Karten an. Mit ihnen kann ich den Spielverlauf bestimmen, Fehler bestrafen und unvergessliche Wendungen herbeiführen.

Die besten roten Karten in MTG für spektakuläre Spielzüge

Rot sorgt für jede Menge Chaos, aber nur einige Karten bewähren sich in allen Formaten. Das sind die besten roten Karten in MTG die immer noch an echten Tischen auftauchen.

1. Blitzschlag [Der kultigste Brandzauber]

Element Details Mana-Kosten R Kartentyp Sofort Hauptaufgabe Zauber mit direktem Schaden

Der KlassikerBlitz ist eine der besten roten Karten in MTG, ganz klar. Sie eignet sich hervorragend für alles Mögliche, vom Verbrennen früher Manakreaturen bis hin zum Ausbremsen von Planeswalkern.

Es ist eine der ursprünglichen Karten, die für das Spiel gedruckt wurden, und sie wird aufgrund ihrer Effizienzand erheblicher Schaden. Ein einfacherMTG Commander-Klassiker die überall hingelegt werden kann, solange du rote Karten mischt.

Warum wir uns dafür entschieden haben 3 Schadenspunkte für 1 Mana sind ein hervorragendes Angebot, und die Karte gilt als eine der mächtigsten Beseitigungskarten im Spiel.

Blitzist eines derdie bekanntesten roten Zaubersprüche das lässt sich problemlos in jedes geeignete System integrieren Burn-Deck. Diese Karte ist so vielseitig, dass man sie als Schlusszug einsetzen oder einfach für anfängliche Schwierigkeiten wie Esper Sentinel.

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2. Glücksrad [Handauffüllung durch Störung]

Element Details Mana-Kosten 2R Kartentyp Zauberei Hauptaufgabe Unterbrechung und manuelles Nachfüllen

Glücksrad ist eines Ihrer besten Werkzeuge für Karten ziehen und den Gegner bestrafen gleichzeitig. Es garantiert eine Hand von 7 Karten, was für einen Archetyp, dessen Hand sich schnell leeren kann, im Grunde eine dringend benötigte Auffrischung darstellt.

Warum wir uns dafür entschieden haben Karte ziehen ist in einem roten Deck schwer zu finden, und Glücksrad Das bietet dir diese Karte, sorgt aber mit ihrem Abwurf-Effekt auch für ein bisschen Chaos.

Dies ist eine lohnende Ergänzung für Decks, die andere Spieler dafür bestrafen, dass sie Karten ziehen, wie zum Beispiel solche, die Nekusar, der Gedankenzerstörer zusammen mit anderen Rad-Effekten. So kannst du mehr Kraftstoff und Schaden erzielen, während du deine Gegner mit Schaden überschüttest.

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3. Erpresser am Hafen [Mechanik mit explosiven Schatzmarken]

Element Details Mana-Kosten 1R Kartentyp Kreatur Hauptaufgabe Schnelle Managenerierung

Erpresser am Hafenist eines deram bestenMTGKarten für Commander (zumindest war es das). Die Leute haben es benutzt, um Mana zu drucken Im Grunde genommen war das der Grund für das Verbot.

Für lockere Commander-Partien ist sie immer noch ein echtes Kraftpaket, sofern deine Spielgruppe das zulässt. In anderen Formaten, in denen die Spieler möglicherweise keine Artefakte oder Verzauberungen im Deck haben, ist sie nicht ganz so nützlich.

Warum wir uns dafür entschieden haben Für eine Karte mit Manakosten von 2 ist ihre Fähigkeit unglaublich stark und gewinnt im Laufe der Partie immer mehr an Wert.

Sie hilft dir gut beim Hochfahren, wenn du Möglichkeiten hast, ihre Fähigkeit immer wieder zu reaktivieren. Die Karte kann in so ziemlich jedem Casual-Commander-Deck glänzen, das Rot enthält, da Es macht sich praktisch von selbst bezahlt (und noch einiges mehr) – meistens jedenfalls.

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4. Unterwelt-Durchbruch [Der stärkste Auslöser für Friedhofskombinationen]

Element Details Mana-Kosten 1R Kartentyp Zauber Hauptaufgabe Friedhof-Kombi-Motor

Eindringen in die Unterwelt verwandelt deinen Friedhof in einen Secondhand-Laden für einen Zug. Jede Nicht-Land-Karte erhält die Fähigkeit „Flucht“, was bedeutet, dass du weiterhin Zaubersprüche aus dem Friedhof wirken kannst, solange du Karten hast, die du ins Exil schicken kannst.

Diese Fähigkeit gerät in Decks, die den Friedhof auf natürliche Weise füllen, schnell außer Kontrolle. Günstige Zaubersprüche, Rituale und Kartenzieheffekte werden plötzlich zu wiederverwendbare Ressourcen. Mit genügend Treibstoff reicht ein einziger Verstoß kann sich zu einer kompletten Combo-Kette ausweiten. Spieler suchen oft nach Möglichkeiten, diese wiederkehrenden Bedrohungen zu maximieren, indem sie sich die Die besten Auren inMTG um herauszufinden, welche davon am nützlichsten sind, wenn man sie aus dem Behälter wirft.

Warum wir uns dafür entschieden haben Es verwandelt einen überfüllten Friedhof in explosives Potenzial. Eindringen in die Unterwelt hat einige der stärksten Kombinationszüge der letzten Jahre ermöglicht, weshalb sie schließlich in mehreren Formaten verboten wurde.

Diese Karte gilt allgemein als eine der die besten Verzauberungen in MTG denn sie bietet ein unvergleichliches Maß an Rekursion bei minimalem Manaaufwand.

Eine gängige Methode besteht darin, eine Schleife zu verwenden Glücksrad mit Manageneratoren wie Jeskas Testament… indem man immer wieder seine Hand auffüllt und gleichzeitig das nötige Mana erzeugt, um den gegnerischen Zaubersprüchen zu entkommen. Sobald der Mechanismus ins Rollen kommt, lässt sich der Sieg leicht nach und nach herausspielen.

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5. Blutmond [Der ultimative Bestrafer der Gier]

Element Details Mana-Kosten 2R Kartentyp Zauber Hauptaufgabe Massive Manaverweigerung

„Blutmond“ ist eine der einfachsten Möglichkeiten, wie Rot gierige Manabasen bestraft.

Für drei Mana, Jedes Nicht-Standardland auf dem Spielfeld wird zu einem Berg. Diese eine Textzeile kann Decks, die auf Fetch-Ländern, Schocks und Utility-Ländern basieren, komplett aus der Bahn werfen. Stell dir nur vor, du würdest einen Stapel im Wert von 2.000 Dollar der die besten Dual-Länder in MTGzu den GrundlagenBerge mit schöneren Bildern.

Warum wir uns dafür entschieden haben Mir fallen nicht viele Karten ein, die gieriges Deckbuilding so sauber bestrafen können. In Formaten, in denen Nicht-Standardländer dominieren, Blutmond kann das gesamte Spiel in dem Moment, in dem es abgehandelt wird, grundlegend verändern.

Ich habe Spiele gesehen, in denen Blutmond In Runde drei kam es dann knüppeldick, und die Hälfte des Tisches war plötzlich handlungsunfähig. Mehrfarbige Decks, die noch einen Moment zuvor vollkommen stabil gewirkt hatten, starren nun auf eine Handvoll Zaubersprüche, die sie nicht wirken können.

Natürlich,Erfahrene Spieler versuchen, das zu umgehen. Sie holen sich frühzeitig Grundkarten oder halten Beseitigungskarten bereit. Doch selbst dann zwingt „Blutmond“ oft zu ungünstigen Spielzügen und verlangsamt das Spiel bis zum Stillstand.

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6. Ragavan, der flinke Dieb [Der wertvollste Ein-Mana-Zauber]

Element Details Mana-Kosten R Kartentyp Legendäres Wesen Hauptaufgabe Früher Druck/Schatzrampe

Ragavan, der flinke Dieb ist die Art von „One-Drop“, die sofort eine Reaktion erfordert. Ein 2/1 für ein Mana sorgt schon früh für Druck, aber der eigentliche Lohn stellt sich erst in dem Moment ein, in dem die Verbindung zustande kommt.

Wann immerSie unterhielten sich trifft einen Spieler, dann erstellst du einen Schatz ein Spielstein und die oberste Karte ihrer Bibliothek ins Exil schicken, sodass du sie in diesem Zug wirken kannst. Ein Angriff kann dein Mana beschleunigen, Schaden verursachen und Vorteile erlangen auf einmal aus dem Deck des Gegners. Sowohl Sammler als auch Turnierspieler erkennen seinen Stellenwert unter Mythisch-seltene Karte der höchsten Stufe MTGKarten aufgrund dieser unvergleichlichen Nützlichkeit.

Warum wir uns dafür entschieden haben Eine erste RundeSie unterhielten sich Das verändert sofort den Spielverlauf am Tisch. Wenn die Karte ins Spiel kommt, hast du einen Vorsprung bei Mana und Karten und fügst bereits Schaden zu. Lässt man sie auch nur ein paar Züge lang ungestört, entwickelt sich daraus ein Vorsprung, den die meisten Decks nur schwer wieder aufholen können.

Deshalb bemühen sich die Spieler, es zu entfernen. Wenn Sie unterhielten sich Wenn es auch nur ein- oder zweimal schiefgeht, ist es schwer, den Rhythmus wiederzufinden. Das Liebe Diese Fähigkeit macht es den Gegnern noch schwerer, sodass du es später wieder einsetzen um den Druck aufrechtzuerhalten.

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7. Jeskas Wille [Das flexibelste Ritual]

Element Details Mana-Kosten 2R Kartentyp Zauberei Hauptaufgabe Mana-Schub/Kartenvorteil

Jeskas Testament ist die Art von rotem Zauber, die macht aus einer normalen Kurve eine riesige. Und diesen Nostalgie-Charme kann nichts übertreffen, wenn man schon damals angefangen hat, mit Angriffso wie ich.

Schon für sich genommen leistet es nützliche Arbeit. Du kannst entweder einen Haufen roten Manas erzeugen je nach der Kartenanzahl in der Hand eines Gegners oder die obersten drei Karten deiner Bibliothek ins Exil schicken und sie in diesem Zug ausspielen. In Commander kontrollierst du deinen Kommandanten jedoch in der Regel bereits beim Ausspielen, was bedeutet, dass du beide Effekte gleichzeitig erhältst.

Warum wir uns dafür entschieden haben Jeskas Testament vereint Ramp und Kartenvorteil in einem einzigen Zauberspruch. In Commander sorgt er regelmäßig für explosive Spielzüge und sorgt zusammen mit Motoren wie Eindringen in die Unterwelt oder Kopiereffekte wie noch einmal betonen, kann es einige absurde Kombinationszüge ermöglichen.

Bei dieser Kombination geht es erst richtig ab. A ein großer Manaschub plus drei neue Karten führt oft direkt in einen Kombinationszug oder einen massiven Schwung. Man sieht häufig, dass Jeskas Testament fünf oder sechs Mana erzeugen und dir gleichzeitig neue Zaubersprüche bieten, für die du es ausgeben kannst.

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8. Fury [Wahnsinnige Board-Beherrschung und Schaden]

Element Details Mana-Kosten 3RR Kartentyp Kreatur Hauptaufgabe Brettkontrolle/Tempowechsel

mit der Möglichkeit, durch das Zeigen einer weiteren roten Karte ausgelöst zu werden, Wut kann ins Spiel kommen, auch wenn du keine Mana mehr hastSobald sie ins Spiel kommt, kannst du vier Schadenspunkte auf Kreaturen oder Planeswalker verteilen, wodurch oft Manakreaturen, Spielfelder voller Spielsteine oder Hilfskreaturen beseitigt werden, bevor sie überhaupt ihren Nutzen entfalten können.

In schnelleren Spielformen kommt es sehr auf diesen Schwung an. Furys ausgelöste Fähigkeit kann gleich in dem Zug, in dem sie ins Spiel kommt, mehrere kleine Bedrohungen aus dem Weg räumen. Wenn man sie für ihre Manakosten ausspielt, kann sie zudem das Spielfeld stabilisieren und gleichzeitig einen starken Angreifer zurücklassen.

Warum wir uns dafür entschieden haben Wut wirkt gleichzeitig wie ein Beseitigungszauber und eine Bedrohung. Der Schaden beim Betreten des Spielfelds hält frühe Spielsituationen unter Kontrolle, und wenn man ihn normal wirkt, bleibt eine Kreatur mit Doppelschlag übrig, die Spiele schnell beendet.

Es gibt auch einige unangenehme Wechselwirkungen. Das Aufrufen von Wut und es mit Karten wie Doch nicht tot bedeutet, dass du den Schadensauslöser trotzdem erhältst, während die Kreatur auf dem Spielfeld verbleibt. Eine solche Abfolge kann das Blatt in einem einzigen Zug wenden.

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9. Kiki-Jiki, der Spiegelbrecher [Die Maschine der unendlichen Schleife]

Element Details Mana-Kosten Zwei Rs, drei Rs Kartentyp Legendäres Wesen Hauptaufgabe Kombinierte Motor-/Token-Generierung

Kiki-Jiki, der Spiegelbrecher ermöglicht seit Jahren absurde Brettkonstellationen. Mit „Haste“ und der Fähigkeit, Tippen und eine andere nicht-legendäre Kreatur kopieren Wenn man sie beherrscht, verwandeln gewöhnliche Kreaturen sie in sofortige Werttreiber.

Meistens, Dieser Wert wird als zusätzlicher Auslöser angezeigt. Kopiere eine Kreatur mit einem starken „Auf das Spielfeld kommen“-Effekt, und du profitierst erneut davon (Erpresser am Hafen = unvorstellbare Mengen an Mana). Wenn man das in jedem Zug macht, summiert sich der Vorteil schnell.

Warum wir uns dafür entschieden haben Du bist einfach nur pingelig ist seit Jahren das Herzstück von Combo-Decks. Es verwandelt Kreaturen, die ins Spiel kommen, in wiederholbare Spielmechanismen und ermöglicht einige der elegantesten Endlosschleifen in Rot. Wenn ein Deck bestimmte Combo-Varianten unterstützen kann, Du bist einfach nur pingelig wird fast immer zu einer Gewinnbedingung.

Natürlich,Du bist einfach nur pingelig ist vor allem dafür bekannt, was passiert, wenn die Kopierfähigkeit auf die richtige Kreatur trifft. Kombiniere es mit etwas, das Kreaturen wieder aktiv macht wenn er ins Spiel kommt, und die Schleife erzeugt unendlich viele Spielsteine mit Eile, was das Spiel in der Regel sofort beendet. Genau diese zuverlässige Erzeugung von Spielsteinen ist der Grund, warum der Goblin so gut mit dem die besten Token-Kommandanten MTG um die herum die Spieler ihre Decks zusammenstellen.

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10. Hinterhalt [Der beste Weg, einen Überraschungsangriff zu starten]

Element Details Mana-Kosten 3R Kartentyp Zauber Hauptaufgabe Betrug bei Kreaturen

Überraschungsangriff ist eine der besten roten Karten in MTG wie es typischerweise im Legacy-Format vorkommt. Sobald sie im Spiel ist, kannst du sich vor weitaus größeren Gefahren drückenzu einem günstigen Preis.

Man kann sie auch in Commander spielen, wo sie gelegentlich in Oberster Drachenkommandant Decks mit Schwergewichten wie Lathliss, Drachenkönigin and Archwing-Drache.

Warum wir uns dafür entschieden haben „Hinterhalt“ verwandelt langsame Bedrohungen in sofortigen Druck. Wenn dein Deck über besonders wirkungsvolle Kreaturen verfügt, kann diese Verzauberung das Spiel in dem Moment entscheiden, in dem sie verrechnet wird.

Du kannst diese Karte zusammen mit riesigen Kreaturen wie Emrakul, der Zerrissene der Äonen für einen massiven Überraschungsangriff, der das Spiel im Handumdrehen entscheiden kann. Das funktioniert besonders gut in Kontroll-Decks, die über zahlreiche Möglichkeiten verfügen, ihre Bibliothek zu durchsuchen, Zaubersprüche zu kontern und den Gegner durch Karten wie Blutmond.

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11. Der Preis des Fortschritts [Der vernichtendste Finisher]

Element Details Mana-Kosten 1R Kartentyp Sofort Hauptaufgabe Strafe für die Manabasis/Finisher

Der Preis des Fortschritts ist ein kostengünstiger und mächtiger Sofortzauber, der Spieler aus dem Nichts komplett auslöschen kann. Es ist ein ein Muss für Legacy Burn-Decks und eine der besten roten Karten in MTG wenn du gierige Manabasen bestrafen willst.

Der Effekt ist symmetrisch, aber das ist dir egal, da du meistens Standardkarten spielen wirst Berge. „Legacy Burn“ kann Karten zum Ausdünnen des Decks holen, doch diese bleiben nicht lange auf dem Spielfeld.

Warum wir uns dafür entschieden haben Der Preis des Fortschritts verursacht in der Regel etwa 6 bis 10 Schadenspunkte für nur zwei Mana, und du kannst das mit Karten wie Feuerball and Blitzum das Spiel in einem Zug zu beenden.

Der Preis des Fortschritts macht ausgefeilte Manabasen zu einer Belastung. Wenn sich die Decks auf Nicht-Grundkarten stützen, kann dieser Spontanzauber die Lebenspunkte drastisch reduzieren und das Spiel sofort beenden.

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12. Chandra, Fackel des Widerstands [Der beste rote Planeswalker]

Element Details Mana-Kosten 2RR Kartentyp Planeswalker Hauptaufgabe Entfernung/Engine für die Mitte des Spiels

Chandra, Fackel des Widerstands ist die einzige Planeswalkerin auf dieser Liste, und dank ihrer unglaublichen Vielseitigkeit ist sie ein echtes Allroundtalent. Sie hat Entfernung die Sie sofort nutzen können, ein RampenfähigkeitundScheindrag. Denk einfach daran, dass ihre Managenerierung nicht als Mana-Fähigkeit.

Warum wir uns dafür entschieden haben Chandra ist eine der besten roten Karten in MTG. Sie sorgt für Stabilität auf dem Spielfeld, beschleunigt deine Manaproduktion und hält den Kartenfluss aufrecht – und das alles, während sie mit einer ultimativen Fähigkeit droht, die das Spiel schnell entscheiden kann.

Auch wenn sie nicht unbedingt eine Karte ist, die das Deck prägt, ist sie doch eine wahnsinnig gute 4-Kosten-Karte, mit der man sowohl im Midgame als auch im Lategame einen großen Vorteil erzielen kann. Auch ihre ultimative Fähigkeit ist großartig – vorausgesetzt, das Spiel dauert überhaupt lange genug, um sie auszulösen.

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13. Goblin-Anleitung [Extrem schnell und früher Druck]

Element Details Mana-Kosten R Kartentyp Kreatur Hauptaufgabe Früher Druck

Die meisten roten Decks leben von ihrer Aggressivität, und Goblin-Leitfaden ist eine der stärksten roten Kreaturen in MTG zu diesem Zweck. Es ist ein 2/2-Karosserie mit um zu beginnenwas mehr als genug ist, um bei einigen Rotmagiern für Stirnrunzeln zu sorgen.

Warum wir uns dafür entschieden haben Goblin-Leitfaden gibt schon ab der ersten Runde das Tempo vor. Zwei Schadenspunkte zwingen die Gegner sofort zum Reagieren, und wenn sie keine Mittel zur Beseitigung parat haben, steigt der Druck schnell an.

Its Der Trigger kann zur Informationsbeschaffung genutzt werden, was kaum als Nachteil zu bezeichnen ist. Sicher, manchmal gibt man dem anderen Spieler vielleicht ein Land, aber dafür erhält man in der Regel wertvolle Informationen, die einem bei der Vorausplanung helfen.

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14. Vergangenheit in Flammen [Der beste Sturmauslöser]

Element Details Mana-Kosten 3R Kartentyp Zauberei Hauptaufgabe Sturmauslöser

Vergangenheit in Flammen eignet sich hervorragend für explosive Sturm-Kombos. In Kombination mit schnellem Mana und einer Karte wie Kartätsche, kannst du ein paar verrückte Rückblenden einbauen.

Es ist oftin Ruby-Storm-Decks gespielt, die mehrere Exemplare von Rubinmedaille, verschiedene Rituale und Ral, Monsunmagier.

Warum wir uns dafür entschieden haben Mit dem richtigen Deck, Vergangenheit in Flammen kann unglaublich schnelle Strategien ermöglichen, die schon in den ersten Zügen zum Tragen kommen.

„Ruby Storm“ ist nach wie vor ein solider Archetyp, daher eignet sich diese Karte weiterhin hervorragend für diesen speziellen Spielstil. Man sollte sich jedoch bewusst sein, dass sie – wie alle Storm-Decks – geschicktes Spiel erfordert.

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15. Gamble [Reds äußerst effizienter Tutor]

Element Details Mana-Kosten R Kartentyp Zauberei Hauptaufgabe Risikobehafteter Nachhilfeunterricht

Glücksspielist dasder effizienteste rote Tutor im Spiel, da man damit alles, was man braucht, zu so geringen Kosten beschaffen kann. Es besteht zwar eine geringe Chance, dass man die Karte, nach der man gerade gesucht hat, wieder ablegt, aber man spielt diese Karte früh genug aus, um dieses Risiko zu minimieren.

Warum wir uns dafür entschieden haben Abgesehen von gelegentlichen komischen Pannen ist es schwer, das Preis-Leistungs-Verhältnis dieses Nachhilfelehrers zu übertreffen.

Hast du Glück? Dann hol dir dieses absolute Kraftpaket in Rot MTG Entweder hast du die Karte in deinem Deck und sie beschert dir den Sieg, oder du lachst dich am Tisch kaputt, weil sie deinen Spielplan in Rekordzeit zunichte macht.

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Wie funktionieren rote Karten in MTG?

Rot spielt schnell und aggressiv. Die Strategie basiert auf Dynamik, explosiven Spielzügen und dem Ziel, den Gegner zu sofortigen Reaktionen zu zwingen. Anstatt langsam langfristige Vorteile aufzubauen, gewinnt Rot in der Regel, indem es frühzeitig Schaden verursacht und mit einem einzigen starken Zug den Ausschlag gibt.

Das sind die typischen Merkmale der Farbe Rot:

Verbrennen – Rot ist die Hauptfarbe für Karten, die Zielen direkten Schaden zufügen, darunter Klassiker wie Blitz and Feuerball. Damit kannst du das Tempo bestimmen oder sogar das Spiel entscheiden.

– Rot ist die Hauptfarbe für Karten, die Zielen direkten Schaden zufügen, darunter Klassiker wie Blitz and Feuerball. Damit kannst du das Tempo bestimmen oder sogar das Spiel entscheiden. Los geht’s – Viele rote Kreaturen verfügen von Anfang an über Eile, und manche Karten können diese Fähigkeit sogar auf andere übertragen. Das eignet sich hervorragend, um Druck aufrechtzuerhalten und Überraschungsangriffe zu starten, und ist einer der Gründe, warum die Identität der roten Farbe auf Aggression basiert.

– Viele rote Kreaturen verfügen von Anfang an über Eile, und manche Karten können diese Fähigkeit sogar auf andere übertragen. Das eignet sich hervorragend, um Druck aufrechtzuerhalten und Überraschungsangriffe zu starten, und ist einer der Gründe, warum die Identität der roten Farbe auf Aggression basiert. Körperliche Züchtigung – Gierige Landbasen werden oft von Rot bestraft. Mit Karten wie Blutmond, Der Preis des Fortschrittsund sogarAus der Asche, kann es Spieler mit mehreren Farben ausbremsen.

– Gierige Landbasen werden oft von Rot bestraft. Mit Karten wie Blutmond, Der Preis des Fortschrittsund sogarAus der Asche, kann es Spieler mit mehreren Farben ausbremsen. Manaausbrüche – Rot liebt es, viel Mana zu generieren, um explosive Spielzüge zu erzielen. Dafür gibt es in den verschiedenen Formaten viele Möglichkeiten, darunter auch Loops Jeskas Testament oder es über Dienste wie Chandra, Fackel des Widerstands.

– Rot liebt es, viel Mana zu generieren, um explosive Spielzüge zu erzielen. Dafür gibt es in den verschiedenen Formaten viele Möglichkeiten, darunter auch Loops Jeskas Testament oder es über Dienste wie Chandra, Fackel des Widerstands. Impuls-Ziehungen – Da Rot über keine klassischen Kartenziehmechaniken verfügt, nutzt es häufig Mechaniken, bei denen Karten ins Exil geschickt und dann ins Spiel gebracht werden, um den Spielverlauf zu wenden oder das Spiel direkt zu gewinnen.

– Da Rot über keine klassischen Kartenziehmechaniken verfügt, nutzt es häufig Mechaniken, bei denen Karten ins Exil geschickt und dann ins Spiel gebracht werden, um den Spielverlauf zu wenden oder das Spiel direkt zu gewinnen. An Schwung verlieren– Entsprechend seiner impulsiven Natur kann Rot sich manchmal selbst zum größten Feind machen. Es neigt dazu, nach einer Welle der Aggression schnell die Puste zu verlieren, und hat kaum Möglichkeiten, sich wieder aufzurappeln, wenn seine Gewinnbedingung vereitelt wird. Ich möchte gar nicht wissen, wie oft ich meinen Gegner schon bei drei Lebenspunkten zurückgelassen habe, nur um dann ein Land zu ziehen und zu sterben.

Häufig gestellte Fragen