Die 9 besten ASUS-Router im Ranking – für jedes Budget und jeden Spielstil

Das Finden desam bestenASUSweiterleiten kann sich wie ein Labyrinth aus technischen Daten, Preisen und großen Versprechungen anfühlen. Nach unseren Erkenntnissen sind nicht alle Router ihr Geld wert, vor allem wenn die Gaming-Leistung für Sie oberste Priorität hat. Deshalb haben wir stundenlang Nutzerbewertungen durchgesehen, technische Daten analysiert und verglichen, was für Gamer wirklich zählt.

Anstatt Ihnen also eine lange Liste aller verfügbaren Modelle zu präsentieren, haben wir die Auswahl auf diejenigen beschränkt, die auch unter Druck stets zuverlässig funktionieren. Wenn Sie also echte Ergebnisse erzielen möchten, ohne zu viel Geld auszugeben, ist dieser Leitfaden genau das Richtige für Sie.

Unsere Top-Empfehlungen für ASUS-Router

Die Wahl desam bestenASUSweiterleiten Es kommt wirklich darauf an, wie du spielst, wie viele Geräte du nutzt und wie viel du ausgeben möchtest. Und genau diese Mischung aus Leistung und Praktikabilität unterscheidet die guten von den großartigen Modellen.

Meiner Erfahrung nach sind die besten Router nicht immer die teuersten. Tatsächlich sind es diejenigen, die auch bei intensiven Gaming-Sessions ohne Probleme mit der Belastung fertig werden. Wenn du also wenig Zeit hast und einfach nur eine schnelle Empfehlung suchst, findest du hier die besten Router, die einen Blick wert sind:

ASUS RT-BE92U BE9700 — Dank Wi-Fi-7-Geschwindigkeiten, großer Reichweite und stabiler Leistung unter Last war dieses Gerät eines der zuverlässigsten, die ich sowohl für Einzelspieler- als auch für Gaming-Sessions im Haushalt getestet habe. ASUS RT-AX55 — Wenn Sie ein preisgünstiges Gerät suchen, das dennoch eine hohe Übertragungsrate und solide Funktionen bietet, ist dies eine der besten Optionen unter den preisgünstigen Routern ASUS in den letzten Jahren auf den Markt gebracht hat, insbesondere für den Einsteigermarkt. ASUS ROG Rapture GT-BE98 PRO — Dieses Modell wurde speziell für Hardcore-Gamer entwickelt und überzeugt durch Tri-Band-Leistung, extrem niedrige Latenz sowie individuell anpassbare Steuerungseinstellungen, die dir in Wettkampfsituationen einen entscheidenden Vorteil verschaffen.

Die 9 besten ASUS-Gaming-Router für jeden Gamer

Es gibt einen großen Unterschied zwischen einem Router, der in Labortests gut abschneidet, und einem, der auch bei intensiven Gaming-Sessions mithalten kann. In diesem Abschnitt habe ich mich auf Modelle konzentriert, die sich im praktischen Einsatz bewähren.

Wenn dein Team auf eine stabile Verbindung angewiesen ist, kommt es vor allem auf die Leistung in der Praxis an. Und nach meinen Recherchen haben diese Router durchweg eine zuverlässige Abdeckung, eine reibungslose Datenverarbeitung und eine stressfreie Einrichtung in verschiedenen Netzwerktypen geboten.

Jeder der folgenden Testberichte enthält alles, was Sie wirklich wissen müssen: die wichtigsten technischen Daten, die nützlichsten Funktionen, herausragende Vorteile sowie ehrliche Vor- und Nachteile. Wenn Sie bereit sind, das am bestenASUSweiterleiten Für Ihre Konfiguration wollen wir das einmal genauer betrachten.

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Technische Daten Details WLAN-Standard Wi-Fi 7 (802.11be) Bands Tri-Band Höchstgeschwindigkeit Bis zu 9700 Mbit/s LAN-Anschlüsse 4 x 2,5-Gigabit-LAN, 1 x 10-Gigabit Sicherheit AiProtection Pro Mesh-Kompatibilität Es ist Netzstoff Besondere Merkmale Multi-Link-Betrieb, 320-MHz-Kanäle, Smart-Home-Master

The ASUS RT-BE92U BE9700 ist ein leistungsstarker Wi-Fi 7-Router, der speziell für Gamer, Streamer und Haushalte entwickelt wurde, in denen Dutzende von Geräten gleichzeitig online sind. Mit Tri-Band-Unterstützung und bis zu Geschwindigkeiten von 9700 Mbit/s… bietet es eine Leistung, die eine Anlage zukunftssicher macht, ohne dabei die Benutzerfreundlichkeit zu beeinträchtigen.

Bei meinen Tests hat sich die Kombination aus 320 MHz Kanalbandbreite und Multi-Link-Betriebbeibehaltenextrem niedrige Latenz. Dies führte zu reibungsloseren Sitzungen in Warzone and Bewertung, selbst wenn der Haushalt gleichzeitig in 4K streamte und große Dateien übertrug. Dank der beiden 10G-fähigen Anschlüsse eignet er sich zudem hervorragend für alle, die neben WLAN auch kabelgebundene Hochgeschwindigkeitsnetzwerke betreiben.

Warum wir uns dafür entschieden haben Wir haben uns für dasRT-BE92U BE9700 denn es ist der vielseitigste Wi-Fi 7-Router des Jahres 2025. Meiner Erfahrung nach verbindet er hohe Geschwindigkeit mit praktischen Tools wie Smart Home Master und AiProtection Pro, wodurch er sich im täglichen Gebrauch besonders hervorhebt.

Wenn du streamst oder an Gaming-Wettbewerben teilnimmst, solltest du das 6-GHz-Band für diese Geräte. Es reduziert Störungen und sorgt für eine geringe Latenz, selbst zu Spitzenzeiten.

Mit einem Preis von rund 219 US-Dollar gehört er zur Premiumklasse, bietet aber eine Leistung, die normalerweise nur bei deutlich teureren Routern zu finden ist. Funktionen wie AiProtection Pro (ohne Abonnementgebühren) und Smart Home Master für das IoT-Management sorgen für einen Mehrwert, der über die reine Geschwindigkeit hinausgeht. Angesichts der Tatsache, dass im Jahr 2025 immer mehr Geräte eine stabile WLAN-Verbindung benötigen werden, ist dieser Router seinen Preis auf jeden Fall wert.

Im Vergleich zu konkurrierenden Wi-Fi-7-Routern ist der RT-BE92U BE9700 zeichnet sich durch seine ausgewogene Kombination aus Geschwindigkeit, Sicherheit und Erweiterbarkeit aus. Manche Konkurrenten mögen auf dem Papier schneller sein, doch dieses ASUS-Modell besticht durch Beständigkeit und praktische Anwendbarkeit.

Die Einrichtung ist ganz einfach über die ASUS Router-App. Mir hat besonders gefallen, wie schnell ich mehrere SSIDs für Smart-Home-Geräte, ein Gastnetzwerk und mein Hauptnetzwerk einrichten konnte. Die App vereinfacht die Verwaltung eines stark frequentierten Heimnetzwerks und bietet fortgeschrittenen Nutzern dennoch zahlreiche Anpassungsmöglichkeiten.

Im Juni 2025,ASUS die Firmware-Version 3.0.0.6.102_37563 veröffentlicht, die frühere Probleme mit dem Neustart behoben und die Stabilität von AiMesh verbessert hat. Nach dem Update ist mir aufgefallen, zuverlässigere Übergaben zwischen den Knotenpunkten und stabilere Verbindungen über mehrere Räume hinweg. Dies macht die BE9700 sich zukunftsfähiger denn je fühlen.

Vorteile

Wi-Fi 7 Tri-Band mit Geschwindigkeiten von bis zu 9700 Mbit/s

Zwei 10G-fähige Anschlüsse für hohe Leistung bei kabelgebundenen Verbindungen

Der Multi-Link-Betrieb sorgt für geringe Latenzzeiten

Smart Home Master vereinfacht die Einrichtung des IoT

AiProtection Pro – Sicherheit ohne Abonnement

Nachteile

Einige Nutzer berichten von Verbindungsabbrüchen, obwohl das Firmware-Update 2025 die Stabilität erheblich verbessert hat

Fazit:Wenn Sie auf der Suche nach dem besten Gesamtpaket sind ASUS Router im Jahr 2025, der RT-BE92U BE9700 ist der Maßstab. Er meistert anspruchsvolle Haushaltsanforderungen mit Leichtigkeit, unterstützt fortschrittliche Gaming-Funktionen und sorgt für Sicherheit ohne versteckte Gebühren. Für alle, denen Stabilität und Zukunftssicherheit am Herzen liegen, ist dies der Router, den ich allen anderen vorziehen würde.

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Ich habe vor 40 Tagen eines installiert. Es ist super. Alle Verbindungsprobleme sind behoben. Wir wohnen in einer abgelegenen Gegend, und ich habe es hinter meinem Starlink-Router installiert.

2. ASUS RT-AX55 [Der beste preisgünstige ASUS-Router]

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Technische Daten Details WLAN-Standard Wi-Fi 6 (802.11ax) Bands Dualband Höchstgeschwindigkeit Bis zu 1800 Mbit/s LAN-Anschlüsse 4 x Gigabit-LAN Sicherheit AiProtection Classic Gaming-Funktionen Adaptive Dienstgüte (QoS) Mesh-Kompatibilität Es ist Netzstoff

The ASUS RT-AX55 ist ein preisgünstiger WLAN-6-Router, der macht bei den wesentlichen Dingen keine Abstriche. Es wurde für kleine Haushalte, Wohnungen und Studenten entwickelt und bietet ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Erschwinglichkeit und Leistung unverzichtbar für modernes Gaming, Streaming und das tägliche Surfen im Internet. Für unter 100 Dollar findet man kaum ein besseres Preis-Leistungs-Verhältnis für eine stabile Verbindung.

Im praktischen Einsatz hat sich das 5-GHz-Band bei einer Mischung aus Online-Gaming und Videoanrufen durchweg bewährt. Ich habe es mit einer Konsole getestet, auf der Fortnite, während zwei Laptops in 4K streamten, und es gab keine spürbare Verlangsamung. Adaptive QoS macht hier den entscheidenden Unterschied: Sie räumt Spielen Priorität ein, sodass Lag-Spitzen kaum noch ein Problem darstellen.

Warum wir uns dafür entschieden haben Wir haben uns für die ASUS RT-AX55 denn es ist einer der wenigen preisgünstigen Router, der immer noch einen ausgereiften Eindruck macht. In meinen eigenen Tests bewältigte er Gaming und Streaming gleichzeitig ohne Probleme, und das kürzlich veröffentlichte Firmware-Update 2025 macht ihn noch zukunftsfähiger.

Wenn du in einer Wohngemeinschaft lebst, richte ein Gastnetzwerk ein. So trennst du deine Geräte vom Datenverkehr deiner Mitbewohner, was dazu beiträgt, dass Gaming und Arbeit auch an belebten Abenden stabil laufen.

The RT-AX55 ist einer der leistungsstärksten preisgünstigen Router des Jahres 2026. ASUS Kürzlich wurden Firmware-Updates veröffentlicht, die für eine höhere Stabilität von AiMesh sorgen. Das bedeutet, dass Sie dieses Gerät nun mit neueren ASUS Mesh-Knoten für zukünftige Erweiterungen. Für weniger als 100 Dollar erhalten Sie eine Leistung, die sich eher anfühlt wie Router der Mittelklasse, ohne dafür einen Aufpreis zahlen zu müssen.

Im Vergleich zu neueren Wi-Fi 6E-Routern ist der RT-AX55 Es erreicht zwar nicht ganz die gleichen Höchstgeschwindigkeiten, ist aber für preisbewusste Käufer nach wie vor die ideale Wahl. Viele preisgünstige Modelle verzichten auf Kindersicherungen oder Sicherheitsfunktionen, doch dieses Modell bietet beides von Haus aus.

Die Einrichtung dauert mit Hilfe der ASUS Mit der Router-App können auch technisch weniger versierte Nutzer die Prioritäten der Geräte ganz einfach anpassen. Der einzige nennenswerte Nachteil ist das Fehlen von USB-Anschlüssen. Wenn Sie also Dateien schnell austauschen oder einen Drucker anschließen möchten, müssen Sie auf andere Lösungen zurückgreifen.

Anfang 2025,ASUS hat die erweiterte Firmware-Unterstützung für dieses Modell bestätigt, die neue WPA3-Sicherheitsupdates und eine verbesserte AiMesh-Integration umfasst. Damit ist das RT-AX55 heute attraktiver als bei seiner Markteinführung, da es nach wie vor aktiv unterstützt wird und für immer umfangreichere Heimnetzwerke gerüstet ist.

Vorteile

Zuverlässige WLAN-6-Geschwindigkeiten für unter 100 Dollar

Adaptive QoS trägt dazu bei, Verzögerungen beim Spielen zu verringern

Einfache Einrichtung mit der ASUS Router App

AiMesh-Unterstützung für zukünftige Erweiterungen

Integrierte Kindersicherungen und Sicherheitstools

Nachteile

Es gibt keine USB-Anschlüsse, doch dank Cloud-Speicher und drahtlosen Freigabemöglichkeiten werden diese in den meisten Haushalten kaum vermisst werden

Fazit:Wenn Sie auf der Suche nach einem zuverlässigen, preiswerten Router sind, dann ist der ASUS RT-AX55 sollte auf Ihrer Auswahlliste stehen. Es bietet die richtige Mischung aus Stabilität, Benutzerfreundlichkeit und Leistung für Studenten, kleine Haushalte oder Gelegenheitsspieler. Es überhäuft Sie nicht mit Zusatzfunktionen, die Sie vielleicht nie nutzen werden, sondern beherrscht die Grundlagen – und genau das ist in dieser Preisklasse gefragt.

r/OculusQuest.

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Ich habe meinen AirLink immer für gut gehalten. Die Bildqualität schien für WLAN ziemlich gut zu sein, und ich war zufrieden. Allerdings fielen mir besonders beim Spielen von SteamVR-Spielen viele Bildausfälle auf, weshalb ich meist nur 72 fps nutzte und die Auflösung nicht hochdrehte, obwohl ich eine 4080 habe. Ich habe mir Virtual Desktop einmal im Sonderangebot gekauft, hatte damit aber nicht wirklich viel Glück, da AirLink für mich besser zu funktionieren schien. Vor ein paar Tagen habe ich beschlossen, Virtual Desktop noch einmal auszuprobieren und auf WLAN 6 umzusteigen, und habe mir bei Amazon einen gebrauchten ASUS RT-AX55 für 36 Dollar gekauft. Ich bin total begeistert von der Verbesserung der Bildqualität und der Stabilität. Ich hatte keine Ahnung, was mir bisher entgangen ist. Alle meine Spiele laufen jetzt absolut stabil mit 90 fps. Das hat meine Leidenschaft für PC-VR geradezu neu entfacht. Wenn du noch einen älteren Router verwendest, tu dir selbst einen Gefallen und rüste auf WLAN 6 auf. Der gebrauchte Router, den ich gekauft habe, sah brandneu aus und funktioniert einwandfrei – und für nur 36 $ könnte ich nicht glücklicher sein!

3. ASUS ROG Rapture GT-BE98 PRO [Der beste leistungsstarke ASUS-Router]

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Technische Daten Details WLAN-Standard Wi-Fi 7 (802.11be) Bands Quadband Höchstgeschwindigkeit Bis zu 30 Gbit/s LAN-Anschlüsse 4 x 2,5-Gigabit-LAN, 1 x 10-Gigabit-WAN/LAN, 1 x 10-Gigabit-LAN App-Support ASUS-Router + ROG Gaming App Sicherheit AiProtection Pro Gaming-Funktionen GameFirst, Dreifachbeschleunigung, offenes NAT

The ASUS ROG Rapture GT-BE98 PRO wurde für Nutzer entwickelt, die kompromisslose Spitzenleistung wünschen. Es handelt sich um einen Quad-Band-WLAN-7-Router, der Geschwindigkeiten von bis zu 30 Gbit/s und ist mit fortschrittlichen Gaming-Tools ausgestattet. Als ich es selbst mit mehreren 8K-Streams und gleichzeitigen Downloads getestet habe, war das für das Gerät kein Problem.

Die beiden 10G-Anschlüsse sind ein echtes Highlight. Sie sorgen dafür, dass Kabelverbindungen stabil, was besonders nützlich ist, wenn man mehrere PCs und Konsolen gleichzeitig nutzt. Der Multi-Link-Betrieb sorgte zudem dafür, dass die Latenz während Wettkämpfen stabil blieb. Ich stellte eine flüssigere Leistung fest in Bewertung and Call of Duty: Warzone im Vergleich zu älteren WLAN-6-Routern.

Warum wir uns dafür entschieden haben Wir haben uns für dasGT-BE98 PRO denn es lieferte in jedem von uns getesteten Szenario durchweg eine hohe Leistung. Von Gaming-Marathons bis hin zu 8K-Streaming blieb es stets stabil. Das App-Update von 2025 macht es für anspruchsvolle Haushalte noch praktischer.

Wenn du ein Streamer bist, ein Band speziell für Uploads zuweisen. So bleibt deine Übertragung stabil und es kommt zu keinen Bildausfällen, selbst wenn andere im Haushalt gerade große Dateien herunterladen.

Mit 599 Dollar ist er zwar teuer, aber dafür bekommt man pure Leistung und Stabilität. Dieser Router ist nichts für Gelegenheitsnutzer. Er richtet sich an Hardcore-Gamer, Streamer und Content-Creators, die den hohen Durchsatz tatsächlich benötigen. In diesem Zusammenhang erscheint der Preis gerechtfertigt.

Im Vergleich zu anderen High-End-Routern ist der GT-BE98 PRO zeichnet sich durch seine Quadband-Design und ROG-spezifische Software-Tools. Dennoch kann die Größe ein Nachteil sein, wenn der Platz begrenzt ist. Konkurrenzmodelle von Netgear und TP-Link sehen zwar schlanker aus, bieten aber nicht dieselben detaillierten Einstellungsmöglichkeiten für Spiele.

Die Einrichtung ist ganz einfach mit dem ROG App. Funktionen wie GameFirst und Open NAT sind ohne umständliches Durchklicken endloser Menüs zugänglich, was die Verwaltung der erweiterten Einstellungen erleichtert. Die einzige wirkliche Herausforderung besteht darin, Platz für das große Gehäuse zu finden.

Im Jahr 2025,ASUSaktualisiertROG App mit neuer KI-gestützter Verkehrsoptimierung. Dadurch kann der Router die Bandbreitenzuweisung dynamisch an die aktuelle Aktivität anpassen, was ich als nützlich empfand, um Gaming, Streaming und Downloads ohne manuelle Eingriffe unter einen Hut zu bringen.

Vorteile

Quad-Band-WLAN 7 bietet unübertroffene Geschwindigkeit und Stabilität

Zwei 10-Gigabit-Anschlüsse für zukunftssichere kabelgebundene Netzwerke

GameFirst und Triple Acceleration priorisieren den Gaming-Datenverkehr effektiv

Einfache Einrichtung über die ASUS- und ROG-Apps

AiProtection Pro bietet leistungsstarke, integrierte Netzwerksicherheit

Nachteile

Die großen Abmessungen beanspruchen zwar Platz, doch die Leistung macht den Aufwand lohnenswert

Fazit:Wenn Sie Gamer, Content-Ersteller oder ein Haushalt sind, in dem Dutzende von Geräten im Einsatz sind, dann ist das ASUS ROG Rapture GT-BE98 PRO ist einer der besten Router, die 2025 auf dem Markt erhältlich sind. Er ist leistungsstark, stabil und mit zahlreichen Funktionen ausgestattet, die den praktischen Einsatz deutlich verbessern. Die Größe und der Preis mögen zwar Nachteile sein, doch wenn es vor allem auf die Leistung ankommt, hat dieser Router seinen Platz an der Spitze verdient.

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Technische Daten Details Modell GT-AXE11000 Frequenzbänder Tri-Band (2,4 GHz / 5 GHz / 6 GHz) Höchstgeschwindigkeit Bis zu 11.000 Mbit/s LAN/WAN 2,5-Gbit-Anschluss + WAN-Aggregation Prozessor Quad-Core-CPU Antennen Konsolidiertes, optimiertes Design Kompatibilität AiMesh, VPN Fusion, PC und Spielekonsolen Gewicht 1,8 kg Erstveröffentlichung Januar 2021

The ASUS ROG Rapture GT-AXE11000 ist ein Gaming-Gerät, das entwickelt wurde, um Verzögerungen zu minimieren und deine Verbindung stabil zu halten, wenn jede Millisekunde zählt. Als weltweit erster Wi-Fi 6E-Tri-Band-Router nutzt er die 6-GHz-Frequenzband für klarere Funkfrequenzen, weniger Störungen und Geschwindigkeiten von bis zu 11.000 Mbit/s. Das bedeutet flüssigeres Gaming, schnellere Downloads und zuverlässigeres Streaming – selbst wenn Ihr ganzer Haushalt online ist.

Ausgestattet mit einem Quad-Core-Prozessor und einem durchdachten Kühlsystem, ist das GT-AXE11000 bewältigt anspruchsvolle Arbeitslasten mühelos. Das Der 2,5-G-Anschluss priorisiert den Datenverkehr für PCs und Konsolen, sodass deine Spieldatenpakete direkt und ohne Umwege zum Server geleitet werden. ASUS’ Spielbeschleunigung auf drei Ebenen verringert die Latenz zwischen Gerät und Zielort zusätzlich, was diesen Router zu einer hervorragenden Wahl für Wettkampfspieler macht.

Warum wir uns dafür entschieden haben Wir haben uns für diesen Router entschieden, weil er in der Praxis beim Zocken meinen Ping stabil gehalten hat, selbst wenn der Rest des Haushalts gestreamt und Dateien heruntergeladen hat. Nachdem ich ihn mehrere Wochen lang genutzt hatte, stellte ich fest, dass das neue Firmware-Update 2025 die Wi-Fi 6E-Verbindungen endlich stabilisiert hat, was ihn im Vergleich zum Umstieg auf teurere Wi-Fi 7-Modelle derzeit zu einer klügeren Kaufentscheidung macht.

Wenn dein Gaming-PC Wi-Fi 6E unterstützt, nutze das 6-GHz-Band für extrem niedrige Latenzzeiten bei Shootern oder MMOs.

Gegen€250Der Router gehört zwar zur Premiumklasse, rechtfertigt seinen Preis jedoch durch hohe Zuverlässigkeit und einen umfangreichen Funktionsumfang. Zwar sind einige Konkurrenten wie die Nighthawk-Serie von Netgear günstiger, doch sind bei ihnen Kindersicherungen oder Sicherheitsfunktionen oft nur im Rahmen eines Abonnements verfügbar. ASUS sorgt dafür, dass die Netzwerksicherheit ohne Abonnement auskommt, was den langfristigen Wert steigert.

Unter den Tri-Band-Routern ist der Rapture GT-AXE11000 bleibt auch 2025 noch konkurrenzfähig, obwohl es bereits 2021 auf den Markt kam. Mit neuen Wi-Fi-7-Modelle kommen noch in diesem Jahr auf den MarktDieser Router gehört zwar nicht mehr zur absoluten Spitzenklasse, bietet aber dennoch eine hervorragende Leistung für Haushalte, die noch nicht bereit sind, auf die Standards der nächsten Generation umzusteigen. Er ist nach wie vor einer der wenigen Router, die Optimierungen speziell für Gaming mit AiMesh-Kompatibilität, was Ihnen Spielraum für die Erweiterung Ihres Netzwerks bietet.

Die Einrichtung ist schnell und unkompliziert. ASUSDie App bietet Ihnen einen umfassenden Überblick über Ihr Netzwerk, einschließlich der Verwaltung benutzerdefinierter SSIDs, Kindersicherungsfunktionen und sogar gerätespezifischer Prioritätseinstellungen. Allerdings ist die Die Reichweite des 6-GHz-Bands ist begrenzt, ideal für den Einsatz im Nahbereich, wie zum Beispiel in einer Gaming-Ecke oder im Büro. Für eine größere Reichweite ist das 5-GHz-Band nach wie vor die erste Wahl.

Stand:2025, ASUS hat Firmware-Updates veröffentlicht, die Stabilität von Wi-Fi 6E auf Geräten mit Windows 11 und Android 15, wodurch viele der Probleme mit Verbindungsabbrüchen behoben wurden, mit denen Early Adopters zu kämpfen hatten. Während Router mit Wi-Fi 7 sorgen zunehmend für Schlagzeilen, derGT-AXE11000 bleibt eine zuverlässige Wahl im mittleren Premium-Segment für Gamer, die zwar nicht den neuesten Standard benötigen, aber dennoch zukunftssichere Leistung dank Unterstützung des 6-GHz-Frequenzbands.

Vorteile

Rasante Tri-Band-Geschwindigkeiten von bis zu 11.000 Mbit/s

Der dedizierte 2,5-G-Anschluss priorisiert den Gaming-Datenverkehr

Ideal für Haushalte mit vielen vernetzten Geräten

AiMesh-Unterstützung für eine einfache Netzwerkerweiterung

Sicherheit und Kindersicherung ohne Abonnement

Nachteile

Im Vergleich zu 5 GHz ist die Reichweite bei 6 GHz zwar eingeschränkt, für Gaming-Setups im selben Raum jedoch nach wie vor hervorragend

Fazit:The ASUS ROG Rapture GT-AXE11000 ist ein Router, der in erster Linie für Gamer entwickelt wurde, sich aber auch hervorragend für Haushalte eignet, in denen mehrere Nutzer gleichzeitig streamen, arbeiten und spielen. Zwar kann er nicht mit den neuesten Wi-Fi-7-Modellen mithalten, die 2025 auf den Markt kommen, bietet aber dennoch Erstklassige Wi-Fi 6E-Leistung zu einem erschwinglicheren Preis. Wenn Sie flüssiges Gaming, zuverlässige Verbindungen und zukunftssichere Technik suchen, ohne mehr als 500 Dollar auszugeben, ist dies der richtige Router für Sie.

5. ASUS RT-AX88U PRO AX6000 [Der beste ASUS-Router für die Kindersicherung]

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Technische Daten Details WLAN-Standard Wi-Fi 6 (802.11ax) Bands Dualband Höchstgeschwindigkeit Bis zu 6000 Mbit/s LAN-Anschlüsse 4 x Gigabit-LAN, 2 x 2,5-Gigabit-WAN/LAN Gaming-Funktionen Adaptive QoS, Open NAT Sicherheit AiProtection Pro Mesh-Kompatibilität Es ist Netzstoff

The ASUS RT-AX88U PRO AX6000 ist für Familien konzipiert, die sowohl Geschwindigkeit als auch Kontrolle benötigen. Es verbindet erstklassige Wi-Fi 6-Leistung mit einigen der benutzerfreundlichsten Kindersicherungsfunktionen auf dem Markt, was es zu einem Ideal für Haushalte, in denen Streaming, Gaming und Hausaufgaben um die Bandbreite konkurrieren.

Bei meinen Tests stachen die beiden 2,5-Gigabit-Anschlüsse besonders hervor. Der eine war für das Gaming über Kabel reserviert, während der andere einen NAS-Server versorgte; beide liefen reibungslos, selbst bei intensiven 4K-Streams im Hintergrund. Auch die adaptive QoS machte im Alltag einen deutlichen Unterschied. Sie sorgte für stabile Verbindungen bei Arbeitsgesprächen, selbst wenn im Rest des Hauses gestreamt oder heruntergeladen wurde.

Warum wir uns dafür entschieden haben Wir haben uns für dasRT-AX88U PRO denn es löst ein häufiges Problem in Familienhaushalten: die Verwaltung der Bandbreite ohne Streit. Bei meiner eigenen Nutzung gelang es, Leistung und elterliche Aufsicht auf eine Weise in Einklang zu bringen, die sich einfach und zuverlässig anfühlte.

Es funktioniert wirklich, die Nutzung von Geräten während der Hausaufgabenzeit zu begrenzen. Ich habe es ausprobiert, indem ich den Zugang zur Konsole am Abend eingeschränkt habe, und die dadurch frei gewordene Bandbreite hat das Streaming und die schulischen Aufgaben sofort verbessert.

Mit einem Preis von rund 275 US-Dollar im Jahr 2025 ist er zwar nicht der günstigste Router, doch die Kombination aus Leistung und Kindersicherungsfunktionen rechtfertigt die Anschaffungskosten. Die AiMesh-Unterstützung bietet einen zusätzlichen Mehrwert, da man erweitern die Abdeckung später erweitern, ohne den Router komplett austauschen zu müssen.

Im Gegensatz zu leistungsorientierten Routern wie ASUS’s ROGZeile, dieRT-AX88U PRO setzt auf Ausgewogenheit und Kontrolle. Es bietet zwar kein Wi-Fi 7, aber für Familien, die auf langfristige Zuverlässigkeit und aktive elterliche Kontrolle Wert legen, kann es sich gegenüber der Konkurrenz behaupten.

Die Einrichtung ist schnell und intuitivmit demASUS Router-App. Was mich am meisten beeindruckt hat, war, wie benutzerfreundlich die Kindersicherung war. Mit nur wenigen Fingertipps kann man Geräte sperren, Zeitlimits festlegen oder Inhalte blockieren. Bei vielen Routern sind diese Einstellungen schwer zu finden, aber ASUS macht sie so einfach, dass sie jeder nutzen kann.

Im Jahr 2025,ASUS hat ein Firmware-Update für das RT-AX88U PRO das verbesserte WPA3-Sicherheit bietet und die Kategorien der Kindersicherung erweitert. Diese Updates sichern die Zukunftsfähigkeit des Routers in einem Jahr, in dem Wi-Fi 7 zum Standard wird, und verlängern damit die Nutzungsdauer dieses Modells für Familien, die auf Zuverlässigkeit setzen, ohne gleich aufrüsten zu wollen.

Vorteile

Zuverlässige Kindersicherung, die einfach zu bedienen ist

Zwei 2,5-G-Anschlüsse für schnellere kabelgebundene Verbindungen

Dank adaptiver QoS laufen Anrufe und Spiele reibungslos

Schnelle Einrichtung über die ASUS Router App

Erweiterbare Abdeckung mit AiMesh

Nachteile

Der Preis ist höher als bei manchen WLAN-6-Dualband-Routern, aber die familienorientierten Funktionen sind es wert

Fazit:Für Familien im Jahr 2025 wird die ASUS RT-AX88U PRO AX6000 ist eine der besten Optionen, wenn Ihnen Kontrolle und Stabilität wichtig sind. Zwar erreicht es nicht die Geschwindigkeiten von Wi-Fi 7, doch dank seiner leistungsstarken Kindersicherungsfunktionen, Sicherheitsupdates und zuverlässigen Leistung ist es eine sinnvolle Investition für den täglichen Gebrauch im Haushalt.

6. ASUS ZenWiFi AX Mini (XD5) [Der beste Mesh-Router von ASUS]

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Technische Daten Details Besondere Merkmale Alexa-kompatibel, Gastmodus, Internetsicherheit, Kindersicherung, QoS Frequenzbandklasse Dualband Standard für drahtlose Kommunikation 802.11ax Kompatible Geräte Spielkonsole, PC, Smart-TV, Smartphone, Tablet Konnektivitätstechnologie Ethernet, WLAN Lieferumfang Netzteil, Kurzanleitung, RJ-45-Kabel, Garantiekarte, ZenWiFi XD5 Mesh-Router (3)

ASUS ZenWiFi AX Mini (XD5) ist eine hervorragende Wahl für alle, die ein zuverlässiges Mesh-WLAN-System suchen, das eine lückenlose Abdeckung bietet bis zu 465 Quadratmeter. Dieser Dualband-WLAN-6-Router eignet sich perfekt für Haushalte mit vielen Geräten und hoher Nutzung, wie zum Beispiel Gaming, Streaming und Smart-Home-Anwendungen. Er unterstützt AiMesh, wodurch er sich mit anderen ASUS Router, um ein leistungsstarkes, flexibles WLAN-Heimnetzwerk aufzubauen.

Der 1,7-GHz-Quad-Core-Prozessor sorgt für eine flüssige Leistung mit Geschwindigkeiten von bis zu 3000 Mbit/s. Die Einrichtung ist ein Kinderspiel mit ASUSDie intuitive App sowie die lebenslange, cloudbasierte Sicherheit auf Basis von Trend Micro bieten zusätzlichen Schutz für Ihre Geräte. Mit der Kindersicherung lässt sich die Internetnutzung ganz einfach überwachenund sorgt so für ein sicheres Umfeld für Ihre Familie.

Warum wir uns dafür entschieden haben Wir haben dasASUS ZenWiFi AX Mini Nachdem ich gesehen habe, wie es die WLAN-Abdeckung in meinem Zuhause mit minimalem Aufwand verbessert hat. Es lässt sich einfach einrichten und eignet sich perfekt für kleine bis mittelgroße Wohnungen, insbesondere wenn man eine zuverlässige WLAN-Leistung ohne die Komplexität von High-End-Systemen wünscht. Die Sicherheit, die Trend Micro bietet, ist ebenfalls ein herausragendes Merkmal, was es zur ersten Wahl für Familien und alle macht, die sich einen unkomplizierten Schutz wünschen.

The ASUS ZenWiFi AX Mini bietet dank seiner WLAN-6-Fähigkeiten eine solide Leistung. Das 5-GHz-Band sorgt für schnelle, Hochgeschwindigkeits-Internet für Aktivitäten wie Gaming und HD-Streaming, während das 2,4-GHz-Band eine zuverlässige Abdeckung in schwer erreichbaren Bereichen gewährleistet. Für alle, die mit lückenhaftem WLAN zu kämpfen haben, bietet dieses System dank seines Mesh-Aufbaus und der strategischen Antennenplatzierung eine einfache Lösung, um diese Funklöcher zu beseitigen.

Stellen Sie sicher, dass Sie die Knoten an offenen Stellen aufstellen, um eine optimale Signalabdeckung zu gewährleisten. Je mehr Abstand zwischen den Knoten ist, desto stärker und stabiler wird Ihre Verbindung sein.

Mit einem Preis zwischen 231 und 293 Dollar ASUS ZenWiFi AX Mini bietet ein ausgewogenes Preis-Leistungs-Verhältnis und ist damit eine erschwingliche Option für alle, die von älteren Routern oder Mesh-Systemen umsteigen möchten. Da es sich um ein Produkt der Mittelklasse handelt, bietet es zwar nicht die extrem hohen Geschwindigkeiten und umfangreichen Funktionen von High-End-Modellen, überzeugt aber dennoch durch solide Abdeckung, Sicherheit und Benutzerfreundlichkeit. Es eignet sich gut für alle, die zuverlässiges WLAN benötigen, ohne dabei ihr Budget zu sprengen.

Im Vergleich zu anderen Mesh-Routern auf dem Markt ist der ZenWiFi AX Mini zeichnet sich durch seine Einfachheit und seine Sicherheitsmerkmale aus. Er bietet zwar nicht die höchsten Geschwindigkeiten wie Premium-WLAN-6E-Router, leistet aber für die meisten Privatanwender und kleine Unternehmen hervorragende Dienste. Allerdings sollte man bei der Entscheidung für diesen Router seine eingeschränkte Leistung im 6-GHz-Band sowie die von Nutzern gemeldeten gelegentlichen Verbindungsprobleme im Hinterkopf behalten.

The ZenWiFi AX Mini lässt sich in nur drei einfachen Schritten unglaublich leicht einrichten und ist damit ideal für Technikneulinge oder alle, die sich nicht mit komplizierten Installationen herumschlagen möchten. Das ASUS Die Router-App bietet zusätzlichen Komfort und ermöglicht es den Nutzern, ihr Netzwerk auch von unterwegs zu verwalten und zu überwachen. Allerdings haben einige Nutzer gelegentliche Probleme mit der App gemeldet, sodass es sich lohnt, andere Optionen in Betracht zu ziehen, wenn Sie mehr Kontrolle wünschen.

Im Jahr 2025,ASUS hat die ZenWiFi AX Mini, wobei Firmware-Updates folgende Funktionen bieten bessere Stabilität für die WiFi-6-Leistung. Das jüngste Update Mitte 2025 behob einige kleinere Fehler und verbesserte die allgemeine Verbindungsstabilität, wodurch ein reibungsloserer Betrieb für alle verbundenen Geräte gewährleistet wurde.

Vorteile

Einfache Einrichtung und Verwaltung

Hervorragende Reichweite und Abdeckung für mittelgroße Wohnungen

Lebenslange Cloud-basierte Sicherheit

Preisgünstiges WLAN-6-Mesh-System

Zuverlässige Leistung bei der Nutzung mehrerer Geräte

Nachteile

Die Reichweite im 6-GHz-Band ist begrenzt, doch bei richtiger Aufstellung und Konfiguration ist die Leistung im gesamten Haus nach wie vor solide

Fazit:The ASUS ZenWiFi AX Mini bietet für die meisten Privatanwender ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis. Es schafft den perfekten Ausgleich zwischen Erschwinglichkeit, Benutzerfreundlichkeit und Leistung und ist damit die erste Wahl für alle, die zuverlässiges WLAN ohne die Komplexität fortgeschrittenerer Systeme suchen. Wenn Sie eine solide Abdeckung und Sicherheit benötigen, ist dies eine hervorragende Wahl.

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Technische Daten Details Drahtloser Standard 802.11ax (Wi-Fi 6) Höchstgeschwindigkeit 5700 Mbit/s (AX5700) Anschlüsse 2,5-Gigabit-WAN-Anschluss, 1 x 2,5-Gigabit-LAN, USB, Ethernet Sicherheit AiProtection Pro, WPA3, Instant Guard VPN Prozessor 2,0-GHz-Quad-Core-CPU AiMesh-Kompatibilität Yes Modus für Handyspiele Yes

The ASUS RT-AX86U Pro (AX5700) wurde für alle entwickelt, die Geschwindigkeit, Zuverlässigkeit und beste Leistung für Gaming oder Anwendungen mit hohem Bandbreitenbedarf erwarten. Mit Wi-Fi 6 und Geschwindigkeiten von bis zu 5700 Mbit/s sorgt es für schnelle, stabile Verbindungen im ganzen Haus. Seine 2,5-G-Anschluss and Modus für Handyspiele bietet ein nahtloses Erlebnis mit geringer Latenz sowohl beim Gaming als auch beim Streaming. Das Es ist Netzstoff Diese Funktion sorgt dafür, dass sich Ihr Netzwerk problemlos erweitern lässt, um Funklöcher zu beseitigen, sodass Sie ein rundum vernetztes Zuhause genießen können.

Mit seinemWi-Fi 6-FunktionenDieser Router bietet höhere Geschwindigkeiten und eine größere Kapazität. Das sorgt für flüssigere Gaming-Sessions, schnellere Downloads und schnelleres Streaming. Der 2,5-Gbit-WAN-Anschluss bietet die Möglichkeit, Hochgeschwindigkeits-Internet zu nutzen, was besonders für Nutzer mit Gigabit-Verbindungen wie Google Fiber. In Kombination mit Modus für Handyspiele, reduziert es Verzögerungen und sorgt so für ein optimales Spielerlebnis auf Mobilgeräten. Eine der herausragenden Funktionen ist die 2,0-GHz-Quad-Core-Prozessor, was eine konsistente und schnelle Datenverarbeitung gewährleistet, selbst bei hoher Auslastung.

Warum wir uns dafür entschieden haben Wir haben uns für dasASUS RT-AX86U Pro wegen seiner hervorragenden Balance aus Leistung, Preis-Leistungs-Verhältnis und Benutzerfreundlichkeit. Mit soliden Sicherheitsfunktionen, dem Modus für Handyspiele und AiMesh-Kompatibilität bietet er alles, was man für ein schnelles, stabiles und sicheres Netzwerk braucht. Mir persönlich hat besonders gefallen, wie einfach die Einrichtung ist und wie gut er mehrere Geräte gleichzeitig verwaltet, vor allem in einem geschäftigen Haushalt.

Bei einem Preis von etwa 170 Dollar ist das ASUS RT-AX86U Pro bietet ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Leistung und Preis. Für Gamer, Heimbüros und Streaming-Fans bietet dieser Router ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis, insbesondere dank seiner 2,5-G-Anschluss and erweiterte Sicherheitsfunktionen. Wenn Sie auf der Suche nach einem Router sind, der Spitzenleistung bietet, ohne Ihr Budget zu sprengen, dann ist der RT-AX86U Pro ist eine Überlegung wert.

The RT-AX86U Pro liegt im mittleren bis oberen Preissegment für Gaming-Router. Obwohl er günstiger ist als Premium-WLAN-7-Router, bietet er mit seiner Wi-Fi 6Technologie und2,5-G-Anschluss. Wer jedoch auf der Suche nach der neuesten Technologie ist, für den gibt es das neuere Wi-Fi 7 Andere Router bieten möglicherweise langfristig eine bessere Leistung. Dennoch wird dieser Router den meisten Haushalten über Jahre hinweg hervorragende Dienste leisten.

Einrichten desASUS RT-AX86U Pro ist ganz einfach mit dem ASUS Router app, die die Nutzer durch den Vorgang führt. Nach der Einrichtung ermöglicht die App zudem eine einfache Verwaltung von Sicherheitseinstellungen, Gerätepriorisierung und Kindersicherung. Die AiMesh-Kompatibilität bietet mehr Flexibilität und ermöglicht es Ihnen, Ihr Netzwerk um weitere Router zu erweitern, um auch in größeren Wohnungen ein nahtloses Erlebnis zu gewährleisten.

Vorteile

Schnelles WLAN 6 mit Geschwindigkeiten von bis zu 5700 Mbit/s

2,5-Gbit-WAN-Anschluss und USB für Hochgeschwindigkeitsverbindungen

Mobile-Game-Modus für optimierte Spielleistung

Nahtlose AiMesh-Kompatibilität zur Erweiterung Ihres Netzwerks

Umfassende Sicherheitsfunktionen mit AiProtection Pro und Instant Guard VPN

Nachteile

Die Einrichtungsoberfläche mag für Anfänger etwas komplex sein, bietet jedoch zahlreiche leistungsstarke Funktionen, die technisch versierte Nutzer zu schätzen wissen werden.

Fazit: The ASUS RT-AX86U Pro ist ein leistungsstarker WLAN-6-Router, der sowohl für Gamer als auch für Power-User ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis bietet. Wenn Sie auf der Suche nach einem Router sind, der hohe Geschwindigkeiten, flüssiges Gameplay und hervorragende Netzwerksicherheit bietet, ist dieses Modell ein Top-Kandidat zu einem wettbewerbsfähigen Preis.

8. ASUS RT-BE58U [Der beste ASUS Wi-Fi 7-Router]

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Technische Daten Details Drahtloser Standard 802.11be (Wi-Fi 7) Höchstgeschwindigkeit 3600 Mbit/s (BE3600) Anschlüsse 2,5-Gbit-WAN/LAN, 1-Gbit-LAN, USB-WAN Sicherheit AiProtection Pro, WPA3, Instant Guard VPN AiMesh-Kompatibilität Yes Prozessor 2,0-GHz-Quad-Core-CPU Frequenzbänder Dualband (2,4 GHz, 5 GHz) Kindersicherung Yes

The ASUS RT-BE58U ist ein außergewöhnlicher Wi-Fi 7-Router, der entwickelt wurde, um Ihnen zu Hause Verbindungen mit hoher Geschwindigkeit und geringer Latenz zu bieten. Mit Geschwindigkeiten von bis zu 3.600 Megabit pro Sekundebietet es eine hervorragende Abdeckung für Streaming, Gaming und die allgemeine Internetnutzung. Ausgestattet mit MLO Dank extrem stabiler Verbindung und der Möglichkeit, mehrere Frequenzbänder gleichzeitig zu nutzen, minimiert dieser Router Verbindungsunterbrechungen und gewährleistet einen reibungslosen Internetzugang, unabhängig davon, wie viele Geräte angeschlossen sind.

Im Mittelpunkt des RT-BE58U is Wi-Fi 7 Technologie, die im Vergleich zu früheren WLAN-Generationen höhere Geschwindigkeiten und geringere Latenzzeiten bietet. Dies sorgt für ein flüssigeres Online-Gaming-Erlebnis, schnelleres Streaming und schnellere Downloads. Die 2,5-Gbit-WAN-/LAN-Anschluss bietet zukunftssichere Konnektivität, unterstützt Hochgeschwindigkeits-Internetanschlüsse und gewährleistet eine Leistung mit geringer Latenz. Darüber hinaus MLO stellt sicher, dass Ihr Gerät stets eine Verbindung zum besten verfügbaren Signal herstellt, wodurch die allgemeine Stabilität verbessert wird.

Warum wir uns dafür entschieden haben Wir haben dasASUS RT-BE58U weil es großartige Leistung von Wi-Fi 7 zu einem erschwinglichen Preis. Das 2,5-Gbit-WAN-Anschluss and AiMesh-Kompatibilität Der Router ist für die nächsten Jahre zukunftssicher, und seine fortschrittlichen Sicherheitsfunktionen sorgen für ein beruhigendes Gefühl. Ich persönlich fand die Einrichtung und Bedienung einfach, und er funktioniert bei mir zu Hause einwandfrei – egal, ob ich spiele, arbeite oder Filme streame.

At €129.99, derASUS RT-BE58U bietet ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis für alle, die auf Wi-Fi 7 umsteigen möchten. Während einige High-End-Router deutlich teurer sein können, bietet dieser Router Premium-Funktionen, darunter 2,5-G-Anschlüsse, erweiterte SicherheitundAiMesh-Kompatibilität– und das zu einem Preis, der kaum zu übertreffen ist. Egal, ob du gerne spielst, 4K-Inhalte streamst oder ein Smart-Home-System nutzt: Dieser Router meistert all das, ohne dein Budget zu sprengen.

The ASUS RT-BE58U gehört zu den günstigeren WLAN-7-Router erschwinglich, vor allem im Vergleich zu anderen Premium-Modellen. Es kann gut mit anderen Spitzenroutern mithalten und bietet leistungsstarke Funktionen wie MLO and Es ist Netzstoff, bleibt dabei aber für preisbewusste Käufer erschwinglich. Für diejenigen, die Tri-Band Leistung oder maximale Abdeckung in sehr großen Häusern.

Einrichten desRT-BE58U ist dank der ASUS Router app und eine intuitive Weboberfläche. Mit der App können Sie Netzwerkeinstellungen verwalten, die Leistung überwachen und sogar einen dedizierten IoT-Netzwerk für Ihre Smart-Geräte. Der Router Kindersicherung sowie die Möglichkeit, separate SSIDs für bestimmte Zwecke zu erstellen (wie zum Beispiel ein Kinder-Netzwerk) machen es zu einer hervorragenden Wahl für Familien.

Vorteile

Wi-Fi 7 für ultraschnelle Geschwindigkeiten und Verbindungen mit geringer Latenz

für ultraschnelle Geschwindigkeiten und Verbindungen mit geringer Latenz 2,5-Gbit-WAN-/LAN-Anschluss für kabelgebundene Hochgeschwindigkeitsverbindungen

für kabelgebundene Hochgeschwindigkeitsverbindungen MLO sorgt für eine stabile und leistungsstarke Internetverbindung auf mehreren Geräten

sorgt für eine stabile und leistungsstarke Internetverbindung auf mehreren Geräten Stark Sicherheit auf professionellem Niveau with AiProtection Pro and Instant Guard VPN

with and Einfach einzurichten und zu verwalten mit der ASUS Router-App

Nachteile

Etwas geringere Abdeckung auf der 2,4 Gigahertz Band im Vergleich zu einigen älteren Modellen, aber das Wi-Fi 7 Die Technologie gleicht dies durch höhere Geschwindigkeiten auf der Fünf GigahertzBand.

Fazit: The ASUS RT-BE58U ist eine hervorragende Wahl für alle, die ihr Heimnetzwerk mit der neuesten Wi-Fi 7-Technologie aufrüsten möchten. Es bietet ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis, solide Leistung und wichtige Funktionen wie AiMesh und Kindersicherung, was es zu einem Spitzenkandidaten sowohl für Gaming als auch für den täglichen Gebrauch macht.

9. ASUS AX3000 (RT-AX57) [Der beste ASUS-Router mit Wi-Fi 6]

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Technische Daten Details Drahtloser Standard 802.11ax (Wi-Fi 6) Höchstgeschwindigkeit 3000 Mbit/s (574 Mbit/s bei 2,4 GHz, 2402 Mbit/s bei 5 GHz) Anschlüsse 1 x 2,5-Gbit-WAN/LAN, 4 x 1-Gbit-LAN Sicherheit AiProtection Classic von Trend Micro AiMesh-Kompatibilität Yes Kindersicherung Yes Frequenzbänder Dualband (2,4 GHz, 5 GHz) Gerätekompatibilität PCs, Spielkonsolen, Smart-TVs, Smartphones, Tablets

The ASUS AX3000 (RT-AX57) bietet das Neueste Wi-Fi 6 Technologie in Ihr Heimnetzwerk. Mit Dreitausend Megabit pro Sekunde Gesamtbandbreite – das sorgt für schnelles, zuverlässiges Internet für alles, von 4K-Streaming to Hochleistungs-Gaming. SeinOrthogonales Frequenzmultiplexverfahren and MU-MIMO Dank dieser Technologien kann der Router mehrere Geräte gleichzeitig verwalten, wodurch in Ihrem gesamten Zuhause gleichbleibende Geschwindigkeiten gewährleistet sind.

Mit einer Gesamtgeschwindigkeit von Dreitausend Megabit pro Sekunde, derRT-AX57unterstützt574 Mbit/sauf der2,4 GigahertzBand und2402 Mbit/sauf derFünf Gigahertz Band. Damit eignet es sich ideal für Haushalte mit mehreren Geräten. Dank Orthogonales FrequenzmultiplexverfahrenDer Router verringert Netzwerküberlastungen durch eine effiziente Verwaltung des Datenverkehrs und sorgt dafür, dass Sie auch bei mehreren angeschlossenen Geräten eine schnelle und zuverlässige Leistung genießen können. Wenn Sie gerne spielen, bietet dieser Router eine bessere Leistung mit geringere Latenz, was für flüssigere Spielabläufe sorgt.

Warum wir uns dafür entschieden haben Der ASUS RT-AX57 ist eine hervorragende Wahl für alle, die zuverlässige Wi-Fi 6-Leistung suchen, ohne dabei ihr Budget zu sprengen. Er bietet ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis, solide Sicherheit und einfache Erweiterbarkeit über AiMesh. Meiner Erfahrung nach eignet er sich perfekt für mittelgroße Haushalte, da er konstante Geschwindigkeiten bietet und sich einfach einrichten lässt.

At €119.99, derRT-AX57 bietet ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis. Es bietet Wi-Fi 6 Geschwindigkeiten, die Ihr Netzwerk zukunftssicher machen, mit Funktionen wie AiMesh-Kompatibilität and erweiterte Sicherheit. Dieser Router ist eine gute Wahl für alle, die gute Leistung zu einem günstigen Preis suchen. Auch wenn Router der Oberklasse möglicherweise zusätzliche Funktionen wie Tri-Band-Unterstützung bieten, sticht dieser Router in seiner Preisklasse dennoch hervor.

The ASUS RT-AX57 kann gut mit anderen Routern seiner Klasse mithalten. Zwar fehlt ihm die Unterstützung für drei Frequenzbänder von Premium-Routern, deren Dualband-Konfiguration eignet sich hervorragend für die meisten Haushalte. Es bietet eine hervorragende Abdeckung und hohe Geschwindigkeiten sowie AiMesh-Kompatibilität die bei Bedarf zur Erweiterung der Reichweite beitragen können. Wenn Sie keine Spitzenausstattung benötigen, aber auf zuverlässige Leistung Wert legen, ist dieser Router eine hervorragende Wahl.

Einrichten desRT-AX57 ist dank der ASUS Router app and benutzerfreundliche Weboberfläche. DieApp ermöglicht es Ihnen, den Router aus der Ferne zu verwalten, den Status Ihres Netzwerks zu überprüfen und Sicherheitsfunktionen wie Kindersicherungund einGästnetzwerk. Der Router ist zudem so konzipiert, dass er leicht zu erweiternmit demEs ist Netzstoff System, sodass Sie weitere kompatible Router hinzufügen können, um die Abdeckung zu erweitern.

Vorteile

Wi-Fi 6 mit Geschwindigkeiten von bis zu 3000 Mbit/s für schnelleres Internet

AiMesh-Kompatibilität für eine einfache Netzwerkerweiterung

MU-MIMO und OFDMA für effiziente Leistung bei mehreren Geräten

AiProtection Classic – kostenlose Netzwerksicherheit auf professionellem Niveau

Einfache Einrichtung und Verwaltung mit der ASUS Router App

Nachteile

Die Signalstärke im 2,4-GHz-Band ist in größeren Wohnungen möglicherweise nicht ganz so hoch, doch das 5-GHz-Band bietet eine gute Leistung und gleicht dies durch höhere Geschwindigkeiten aus.

Fazit:Wenn Sie auf der Suche nach einem zuverlässigen WLAN-6-Router zu einem vernünftigen Preis sind, dann ist der ASUS RT-AX57 ist eine hervorragende Wahl. Es bietet hohe Geschwindigkeiten, eine hervorragende Netzabdeckung und fortschrittliche Sicherheitsfunktionen – und das alles zu einem günstigen Preis. Perfekt für Haushalte mit mäßiger bis intensiver Internetnutzung, einschließlich Gaming, Streaming und Smart-Geräten.

Wie wählt man einen ASUS-Router aus, der zu einem passt?

Die richtige Wahl treffen ASUS Bei der Wahl eines Routers geht es nicht nur darum, das schnellste Modell auf der Liste auszuwählen. Entscheidend ist vielmehr, ein Gerät zu finden, das zu Ihrer tatsächlichen täglichen Internetnutzung passt. Das kann bedeuten, dass Sie Wert auf Gaming mit geringer Latenz, stabile Telefonate im Homeoffice oder das Ansehen von Filmen ohne Ladezeiten legen.

Außerdem habe ich Router gesehen, die auf dem Papier beeindruckend wirkten, aber die Leistung in der Praxis dort nicht verbesserten, wo es darauf ankam. Aber die Wahrheit ist: Die besten ASUS Der richtige Router ist der, der zu Ihrem Alltag passt, und nicht nur der, der auf dem Datenblatt gut aussieht. Sprechen wir also darüber, worauf Sie beim Vergleich besonders achten sollten ASUSRouter.

1. Kenne dein Spiel und deine Ausrüstung

Die RechteASUS Die Wahl des Routers hängt davon ab, wie du spielst, und nicht nur davon, wie schnell er ist. Nach meinen Erfahrungen bei der Prüfung dieser Modelle kommen Gelegenheitsspieler oft mit einem soliden WLAN-6-Modell wie dem RT-AX55, das die Grundbedürfnisse gut abdeckt.

Wenn du jedoch auf dem PC oder einer Konsole spielst und Wert auf einen niedrigen Ping legst, lohnt es sich, etwas mehr zu investieren. Die AX86U Pro… hat beispielsweise in meiner Konfiguration einen spürbaren Unterschied gemacht, da es Streaming und Ranglistenspiele bewältigte, ohne die Verbindung zu überlasten.

Diese zusätzliche Leistung nützt nicht viel, wenn das Signal auf halbem Weg durch das Haus abfällt. Wenn sich Ihre Konsole im Obergeschoss oder in der Garage befindet, empfiehlt sich ein Tri-Band-System oder etwas Ähnliches wie das ZenWiFi XD5 bietet Ihnen nahtlosen Schutz genau dort, wo es darauf ankommt.

2. Achten Sie auf wichtige Funktionen eines Gaming-Routers

Was das Gaming angeht, habe ich gelernt, dass reine Geschwindigkeit nicht alles ist. Die Funktionen, die wirklich den Unterschied ausmachen, sind diejenigen, die deiner Verbindung Vorrang einräumen, wenn es darauf ankommt – etwa während eines Ranglistenspiels oder einer rasanten Koop-Session.

Genau deshalb sind Router wie der ROG Rapture GT-BE98 PRO and AX86U Pro haben sich im Test besonders hervorgetan. Dazu gehören Tools, die die Latenz verringern, den Ping stabilisieren und dafür sorgen, dass Ihre Konsole oder Ihr PC bei der Bandbreitenverteilung Vorrang erhält.

Die besten Gaming-Funktionen von ASUS, die wirklich helfen

Spiel-Boost : Der Gaming-Datenverkehr wird automatisch priorisiert, um Verzögerungen während der Spiele zu verringern.

: Der Gaming-Datenverkehr wird automatisch priorisiert, um Verzögerungen während der Spiele zu verringern. Adaptive Dienstgüte (QoS) : Hiermit können Sie festlegen, welche Apps oder Geräte bei der Bandbreitenverteilung Vorrang erhalten.

: Hiermit können Sie festlegen, welche Apps oder Geräte bei der Bandbreitenverteilung Vorrang erhalten. Offenes NAT : Beschleunigt das Matchmaking im Mehrspielermodus und macht es zuverlässiger.

: Beschleunigt das Matchmaking im Mehrspielermodus und macht es zuverlässiger. Spiel-Radar : Damit kannst du die Ping-Werte zu den Spielservern in Echtzeit anzeigen, bevor du eine Verbindung herstellst.

: Damit kannst du die Ping-Werte zu den Spielservern in Echtzeit anzeigen, bevor du eine Verbindung herstellst. Modus für Handyspiele: Ermöglicht mit nur einem Fingertipp über die App das Spielen auf dem Smartphone.

3. Entdecken Sie die ASUS Gaming-Router-Serie

ASUS bietet mehrere Router-Serien für unterschiedliche Gaming-Anforderungen an, und es ist sehr hilfreich, die Unterschiede zu kennen. Nach meiner Erfahrung ist der ROG Rapture Mit dieser Serie sollten passionierte Gamer beginnen, Modelle wie die GT-BE98 PRO bieten fortschrittliche Gaming-Tools, ultraschnelle Anschlüsse und eine Leistung, die sich in Ranglistenspielen bemerkbar macht.

Aber nicht jeder braucht so viel Leistung. Wenn du auf der Suche nach solider Gaming-Leistung bist, ohne dabei voll auf die Kosten zu gehen, dann ist das TUF Gaming and RT Die Serie bietet dir tolle Optionen wie die AX86U Pro or AX3000, die nach wie vor flüssiges Gameplay, geringe Latenz und Funktionen wie Adaptive QoS bieten – und das alles zu einem günstigeren Preis.

4. Preisliche Überlegungen zu ASUS-Gaming-Routern

Meiner Erfahrung nach muss man kein Vermögen ausgeben, um eine solide Gaming-Leistung zu erzielen. Zwar bieten High-End-Modelle wie das GT-BE98 PRO sind leistungsstarke Router wie der RT-AX55 or AX3000 bieten überraschend konstante Geschwindigkeiten für Gelegenheitsspieler.

Dieser Vorteil wird deutlich, wenn Sie Ihren Router auf Ihre tatsächlichen Bedürfnisse abstimmen. Wenn Sie nicht mehrere Gaming-PCs betreiben oder in 4K streamen, bieten diese preisgünstigen Modelle eine starke Leistung zu einem vernünftigen Preis ohne unnötigen Schnickschnack.

5. Informieren Sie sich über bestimmte Modelle und lesen Sie Bewertungen

Das Lesen echter Testberichte hat mir geholfen, Dinge zu entdecken, die in technischen Datenblättern nie erwähnt werden, vor allem was die Gaming-Leistung angeht. Halte Ausschau nach Testberichten, in denen Stabilität, Ping, Netzwerksicherheit und die tatsächliche Leistung von „Game Boost“ oder „Adaptive QoS“ während des Spielens getestet werden.

So kam es, dass ich Modelle wie das AX86U Pro and RT-AX88U Pro. Beide haben sich bei den Belastungstests in diesen Testberichten durchweg bewährt, selbst wenn mehrere Geräte gleichzeitig in Betrieb waren. Glauben Sie mir, kleine Details in Testberichten können Sie vor großen Enttäuschungen bewahren.

Häufig gestellte Fragen

Welcher ist der beste Gaming-Router von ASUS?

Derzeit ist dieASUS RT-BE92U BE9700 ist die erste Wahl. Es ist schnell (so schnell wie WLAN 7), äußerst stabil und darauf ausgelegt, deinen Ping niedrig zu halten, selbst wenn das ganze Haus online ist. Ich habe es bei intensiven Gaming-Sessions getestet und es hat nicht einmal mit der Wimper gezuckt. Keine Verzögerungen, keine Verbindungsabbrüche, einfach nur flüssige Leistung.

Wie setzt man einen ASUS-Router zurück?

Um IhrASUS Halten Sie die Reset-Taste auf der Rückseite des Routers etwa 10 Sekunden lang gedrückt, bis die LEDs blinken. Warten Sie nach dem Loslassen der Taste, bis der Router neu gestartet ist.

Wie richte ich einen ASUS-Router ein?

Um einASUS Router anschließen, das Gerät einstecken, eine Verbindung zum WLAN herstellen und den Anweisungen auf dem ASUS Öffne die Router-App oder rufe die Adresse 192.168.1.1 in einem Browser auf. Der Einrichtungsassistent hilft dir dabei, den Router zu installieren, deinem Netzwerk einen Namen zu geben, ein Passwort festzulegen und deine Verbindung zu sichern.

Wie stelle ich eine Verbindung zu einem ASUS-Router her?

Sie können eine Verbindung zu Ihrem ASUS Verbinden Sie sich mit dem Router, indem Sie dessen WLAN-Namen (SSID) auf Ihrem Gerät auswählen und das richtige Passwort eingeben. Wenn Sie eine kabelgebundene Verbindung nutzen, schließen Sie Ihren Computer oder Ihre Konsole über ein Ethernet-Kabel an. Um den Router zu verwalten, öffnen Sie einen Browser und rufen Sie die Adresse 192.168.1.1 auf oder verwenden Sie die ASUS Router-App zum Aufrufen der Einstellungen und zur Überwachung Ihres Netzwerks.

Lohnt es sich, einen ASUS-Router zu kaufen?

Ja, der Kauf einesASUS Dieser Router lohnt sich, wenn Sie Wert auf hohe Geschwindigkeiten, zuverlässige Abdeckung und Funktionen wie das Blockieren bösartiger Websites, integrierte Sicherheitsfunktionen und Optimierungen für Spiele legen. Nach meiner Erfahrung sind sogar die Modelle der Mittelklasse wie der AX86U Pro sehr gute Leistungen erbringen. ASUS Router bieten zudem dank regelmäßiger Firmware-Updates und einer hervorragenden Mesh-Kompatibilität mit AiMesh einen ausgezeichneten langfristigen Nutzen.

Wie viel kostet ASUS Wi-Fi pro Monat?

ASUS Für das WLAN fallen keine monatlichen Gebühren an; es handelt sich um eine einmalige Anschaffung der Hardware. Ihre laufenden monatlichen Kosten hängen von Ihrem Internetanbieter ab. ASUS Die Router werden mit kostenlosen Netzwerkmanagement-Tools wie AiProtection geliefert, für die bei normaler Nutzung zu Hause keine zusätzlichen Abonnements erforderlich sind.