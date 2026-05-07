Die 7 besten WLAN-Repeater für verzögerungsfreies Gaming

Die besten WLAN-Repeater für Gamer Beseitigen Sie Funklöcher in Ihrem Zuhause ohne dass Ihre Internetgeschwindigkeit darunter leidet. Außerdem, sie kosten kein Vermögen, und das zu einem Preis, der unter dem liegt, was Sie für ein umfangreiches Mesh-Netzwerk oder einen neuen Router ausgegeben hätten.

Allerdings überschütten die meisten Hersteller die Käufer heutzutage mit einer Flut von Schlagworten. Deshalb habe ich persönlich Die besten WLAN-Verstärker für Gamer und habe mich mit anderen Spielern ausgetauscht, um diese Auswahl zu verfeinern. Mit keiner der Empfehlungen auf dieser Liste kannst du etwas falsch machen.

Unsere Top-Empfehlungen für WLAN-Repeater für Gamer

Beseitigen Sie Funklöcher, nutzen Sie kabelgebundene Verbindungen drahtlos und holen Sie das Beste aus Ihren schnellen Internetverbindungen heraus – mit meinen Top-Empfehlungen für WLAN-Repeater:

TP-Link RE715X AX3000 – Holen Sie sich diesen einfach einzurichtenden WLAN-Reichweitenverstärker, um die Geschwindigkeiten beim Online-Gaming zu verbessern und den Ping in großen Räumen zu verringern. TP-Link AC1200 (RE315) – Der ideale WLAN-Repeater mit ordentlichen Geschwindigkeiten für einen oder zwei Nutzer – und das zum besten Preis! Wavlink 573HX3 – Der beste WLAN-Verstärker für Gaming im Freien und eine extrem große Reichweite.

Diese hervorragenden WLAN-Repeater bieten unterschiedliche Reichweiten und werden Ihre Anforderungen sicher erfüllen. Wenn Sie vor dem Kauf zusätzliche Funktionen wie die Unterstützung von Mesh-Systemen in Betracht ziehen möchten, empfehle ich Ihnen, meine Testberichte und Vergleiche bis zum Ende durchzulesen.

Die 7 besten WLAN-Repeater für Gamer im Überblick

Möchten Sie Ihre ultraschnellen Gaming-Verbindungen vom Standort Ihres Internetanbieters auf Ihre Gaming-Bereiche ausweiten? Hier sind die besten WLAN-Repeater, die Sie dafür nutzen können.

Technische Daten Details Bands 2,4 GHz + 5 GHz Geschwindigkeit Bis zu 2976 Mbit/s Zugangspunkt Yes Reichweite N/A Wi-Fi 6 Yes

The TP-Link RE715X AX3000 ist ein kompakter und benutzerfreundlicher WLAN-Repeater. Wenn Sie in einem zweistöckigen Haus wohnen oder Ihre WLAN-Abdeckung auf Bereiche in Ihrem Zuhause ausweiten möchten, in denen das Signal bisher nicht reicht, ist dies die richtige Wahl.

Bei einem der Tests mit diesem Extender wurde festgestellt, dass 40 – 50 Mbit/s schnellere Download-Geschwindigkeit in einem 100-Mbit/s-Netzwerk nach der Installation über alle Etagen hinweg. Ehrlich gesagt, als ich sah, wie mein Zimmer im Obergeschoss die volle Geschwindigkeit erreichte, konnte ich mir ein Grinsen nicht verkneifen. Das könnte den Unterschied zwischen einem schnellen und einem etwas langsameren Spielverlauf in kompetitiven Ego-Shootern wie Bewertung and Counter-Strike: Source.

Wenn Sie sich schon immer über die von Natur aus geringe Reichweite Ihres 5-GHz-Netzwerk, dieses Geräts2,4-GHz-Bandsorgt für eine größere Reichweite.

Pro-Tipp Ich empfehle dieses Modell allen FPS-Spielern, da die Latenz bei mir absolut stabil war – selbst als unten im Haus alle Netflix gestreamt haben

But Und wie sieht es mit der Einrichtung aus? Ich fand das absolut kinderleicht. Man bekommt drei Einrichtungsoptionen – eine WPS-Taste, die TP-Link über die Tether-App oder über einen Webbrowser. Ich bevorzuge die App-Konfiguration, da sie es einfacher macht, den Überblick zu behalten, vor allem, wenn man bereits ein Mesh-Netzwerk eingerichtet hat.

Abschließend möchte ich mich bedanken für die integrierter Zugangspunkt. So können Sie Ihre Spielgeräte über Ethernet-Kabel kabelgebunden anschließen. Sie können also eine direkte Verbindung herstellen und von beeindruckenden Geschwindigkeiten profitieren.

Alternativ kannst du den WLAN-Repeater an den kabelgebundenen Zugangspunkt deines Internetanbieters anschließen, um das ultraschnelle Internet überall verfügbar zu machen. Einfach toll!

Vorteile Nachteile ✅ Unterstützt die Netzwerkbänder 2,4 GHz und 5 GHz ✅Erweitert die WLAN-Reichweite auf bis zu 260 m² ✅Kompatibel mit Amazon Alexa und Google Assistant für die Integration in Smart-Home-Systeme ✅Einfache Einrichtung mit drei intuitiven Einrichtungsmethoden ✅Optimiert die richtige Position mithilfe einer signalgebenden LED ✅Kompatibel mit der Wi-Fi 6-Technologie ✅Integrierter Access-Point-Modus für schnelleres Internet über Kabelverbindungen ❌Wird ohne Ethernet-Kabel geliefert

Fazit: The TP-Link RE715X AX3000 ist die ideale Anschaffung für Gamer, die in einem mehrstöckigen Gebäude wohnen, oder für diejenigen, die eine Internetverbindung mit mehreren Gigabit pro Sekunde auf den Rest des Hauses ausweiten möchten.

2. TP-Link AC1200 (RE315) [Der beste preisgünstige WLAN-Repeater für Gamer]

Technische Daten Details Bands 2,4 GHz + 5 GHz Geschwindigkeit Bis zu 1200 Mbit/s Zugangspunkt Yes Reichweite ca. 140 m² Wi-Fi 6 No

Es gibt nur wenige WLAN-Repeater für Gamer, die günstiger sind als der TP-Link AC1200 (RE315), und selbst dann sind sie vielleicht nicht so gut. Das macht es also eine solide Allround-Lösung für Gamer, die nicht zu viel für einen WLAN-Verstärker ausgeben möchten. Ehrlich gesagt konnte ich kaum glauben, welche Leistung dieses preiswerte Modell erbracht hat. Ich hatte mich bestenfalls auf mittelmäßige Ergebnisse eingestellt, und es hat mich wirklich überrascht.

Zunächst einmal ähnelt es dem TP-Link RE715X AX3000 bei der Antennenkonfiguration, der LED-Beleuchtung und der Ausstattung mit einem Gigabit-Ethernet-Anschluss. Sie können außerdem die TP-Link AC1200 (RE315) im Access-Point-Modus auf Verwandeln Sie Ihre schnellere Kabelverbindung in ein WLAN-Netzwerk.

Allerdings gibt es doch einige Unterschiede. Zum Beispiel ist die TP-Link AC1200 (RE315) unterstützt nur zwischen zwischen 111 und 139 Quadratmetern, niedriger als derTP-Link RE715X AX3000, but genug für ein einstöckiges Haus.

TP-Link Der Hersteller hat sich entschieden, bei diesem Gerät Kosten zu sparen, indem kein Ethernet-Kabel mitgeliefert wurde. Das stört mich nicht, da die meisten von uns ohnehin schon ein oder mehrere Ethernet-Kabel zu Hause haben.

Apropos,Dieses Modell unterstützt eine 10/100-Mbps-Ethernet-Verbindung.Das bedeutetBei einigen Ihrer Geräte beträgt die Geschwindigkeit über eine kabelgebundene Verbindung möglicherweise nur 10 Mbit/s. Das war zwar etwas frustrierend, aber glücklicherweise unterstützt das 5-GHz-Band eine Übertragungsrate von bis zu 867 Mbit/s.

Pro-Tipp Wenn Ihr Internetanschluss schneller als 100 Mbit/s ist, sollten Sie sich nicht auf den Ethernet-Anschluss des RE315 verlassen. Dieser drosselt Ihre Geschwindigkeit. Die Nutzung des 5-GHz-WLAN-Bands liefert in der Praxis oft eine höhere Leistung als eine 10/100-Mbit/s-Kabelverbindung.

Und schließlich gefällt mir das Dieser WLAN-Reichweitenverstärker ist einfach zu bedienen und einzurichten. Sie können zwischen der Website und den WPS-Einstellungsoptionen wählen, aber ich bevorzuge die Einfachheit der TP-Link Einrichtung der Tether-App.

Vorteile Nachteile ✅Preiswerter und dennoch leistungsstarker WLAN-Repeater ✅Erweitert die WLAN-Reichweite auf 110–140 Quadratmeter ✅ Lässt sich nahtlos in ein bestehendes Mesh-Netzwerk integrieren und sorgt so für eine erweiterte Abdeckung ✅Erweitert die 2,4-GHz- und 5-GHz-Netzwerkbänder ✅Einfach einzurichten, auch für Nutzer ohne technische Vorkenntnisse ✅Access-Point-Modus zur Bereitstellung von kabelgebundenen Verbindungen über WLAN ✅ Bis zu 4-fache Netzverstärkung in Funklöchern ❌Kein Ethernet-Kabel im Lieferumfang enthalten

Fazit: The TP-Link AC1200 (RE315) ist ein äußerst kostengünstiger und dennoch leistungsstarker WLAN-Repeater für Gamer, Privathaushalte und Familien, die in einem einstöckigen Haus wohnen und nicht allzu viele Geräte anschließen.

3. Ingabis AX3000 [Der beste WLAN-Verstärker für Xfinity]

Technische Daten Details Bands 2,4 GHz + 5 GHz Geschwindigkeit Bis zu 3000 Mbit/s Zugangspunkt Yes Reichweite über 1.200 m² Wi-Fi 6 Yes

Zur Abwechslung ist die Ingabis AX3000führt zuvier externe Antennen. Das verspricht Ihnen eine noch bessere Abdeckung, was mit einer Fläche von 1.200 Quadratmetern ausgeschrieben. Meiner Erfahrung nach wird die Reichweite nicht ganz so groß sein – aber der WLAN-Verstärker für Gamer wird dir auf jeden Fall eine gute Abdeckung über eine gewisse Entfernung bieten.

Ich bin zufrieden mit dem Wi-Fi 6-Kompatibilität hinzugefügt. Zwar erhält man nicht die zusätzlichen 6 GHz Netzwerkbandbreite, dann erhalten Sie schnellere Internetverbindungen im bestehenden 2.4-GHz- und 5-GHz-Bänder.

Aber was macht es zum bester WLAN-Verstärker für Xfinity?

Dank eines Ethernet-Zugangspunkts können Sie Wandeln Sie Ihr kabelgebundenes Xfinity Verwandeln Sie Ihr Netzwerk mit diesem Extender in eine WLAN-Verbindung. Das eignet sich für Backsteinhäuser und Gebäude, in denen man nicht einfach Wände aufreißen kann, um überall Kabel zu verlegen.

Pro-Tipp Wenn du diesen Extender mit einem Xfinity-Gateway verwendest, stelle ihn so ein, dass er eine benutzerdefinierte SSID anstelle von „_EXT“ verwendet. So wird verhindert, dass dein Gaming-PC oder Smartphone mitten im Spiel ständig zwischen den Netzwerken wechselt und es zu Bildausfällen kommt. Durch eine einfache Umbenennung verhält sich der Extender wie eine nahtlose Erweiterung und nicht wie ein separates Netzwerk.

Es ist auch einEinmalkauf, anstatt an ein bestimmtes Xfinity Vertrag. Darüber hinaus ist der Ingabis AX3000 funktioniert mit allen Netzwerken. Daher verliert es nicht seinen Nutzen, falls du dich jemals entscheiden solltest, von Xfinity.

Allerdings war ich total genervt, weil ich es jedes Mal, wenn die WLAN-Verbindung abbrach, von Grund auf neu einrichten musste. Aber rückblickend war das ein geringer Preis für eine solche Leistung.

Außerdem verfügt es nicht über so viele intuitive LED-Anzeigen wie das TP-Link Modelle. Dennoch ist es ein WLAN-Repeater, der sich leicht einrichten und bedienen lässt.

Vorteile Nachteile ✅Vier externe Antennen zur Verbesserung der WLAN-Abdeckung ✅Gigabit-Ethernet-Anschluss für kabelgebundene Verbindungen und die Einrichtung von Access Points ✅ Wi-Fi 6-Kompatibilität in den 2,4-GHz- und 5-GHz-Bändern ✅Verbindet bis zu 100 Geräte ✅Einfache Einrichtung über eine eigene App ✅Funktioniert im Gegensatz zu den Pods von Xfinity auch mit anderen Internetanbietern ❌Muss nach WLAN-Ausfällen neu installiert werden

Fazit: Ingabis AX3000 ist ideal für Gamer, Telearbeiter und andere WLAN-Nutzer mit großen Räumlichkeiten, die eine umfassende Abdeckung über ein Xfinity-Netzwerk benötigen.

4. NETGEAR AX1800 (EAX15) [Der beste Mesh-fähige WLAN-Repeater von NETGEAR für Gamer]

Technische Daten Details Bands 2,4 GHz + 5 GHz Geschwindigkeit Bis zu 1800 Mbit/s Zugangspunkt Yes Reichweite ca. 140 m² Wi-Fi 6 Yes

The Unterstützung für Wi-Fi 6dazuNETGEAR AX1800 (EAX15)macht es zu einemdie ideale Wahl für Gaming, Videostreaming, Liebhaber von 4K-Inhalten und Videokonferenzen. Ich habe es im Keller getestet, wobei sich der Hauptrouter im Erdgeschoss befand, und war beeindruckt, wie reibungslos meine nächtlichen Counter-Strike: Global Offensive Sitzungen waren.

Außerdem kannst du Verbinden Sie diesen WLAN-Repeater nahtlos mit Ihrem WLAN-6-fähigen Router und darauf achten, dass die Netzwerkqualität gleich bleibt. Allerdings gibt es das 6-GHz-Band. Das ist zwar kein entscheidender Nachteil, aber ich würde es erwähnen, um die Erwartungen zu steuern.

Pro-Tipp Für ein optimales Spielerlebnis solltest du den EAX15 etwa auf halber Strecke zwischen deinem Router und deinem am weitesten entfernten Gaming-Gerät aufstellen. In dieser Position hatte ich volle Geschwindigkeit ohne Verbindungsabbrüche, selbst wenn Wände dazwischen lagen.

Glücklicherweise,Netgear spart nicht an der Unterstützung des Access-Point-Modus, den Sie auf zwei Arten nutzen können:

Einerseits kannst du ihn über ein Ethernet-Kabel an deinen Router anschließen, um dein kabelgebundenes Netzwerk für eine drahtlose Verbindung bereitzustellen. Alternativ kannst du ihn an einen beliebigen WLAN-Hotspot in deinem Zuhause anschließen, um dein Internet drahtlos zu erweitern.

NetgearkonfiguriertNachtschwalbe App, um die Einrichtung dieses Geräts zu vereinfachen. Du kannst auch den Weg über den Webbrowser wählen, aber ich finde das eher abschreckend.

Zu guter Letzt sollten Sie wissen, dass dieser Repeater für Mesh-WLAN-Systeme vorbereitet ist. Sie müssen also nicht bereits über ein Netgear Sie benötigen dafür auch keinen speziellen Router. Solange Ihr vorhandener Router WPS-Kopplung und die entsprechenden Verbindungsmodi unterstützt, sind Sie startklar.

Vorteile Nachteile ✅Unterstützt Wi-Fi 6 für höhere Netzwerkgeschwindigkeiten ✅Zugangspunkt zur gemeinsamen Nutzung von kabelgebundenen Netzwerken über drahtlose Verbindungen ✅Bietet 2- bis 3-mal höhere Geschwindigkeiten als der Basisrouter in Funklöchern ✅Einfache Einrichtung über die Nighthawk-App ✅Bietet eine ausreichend schnelle Netzwerkverbindung für Spiele mit niedrigen Ping-Werten und schnelles Streaming von Inhalten ❌Die LED-Anzeigen sind nicht so intuitiv wie die von TP-Link

Fazit: The NETGEAR AX1800 (EAX15) lässt sich gut in ein bestehendes Mesh-Netzwerk integrieren und kann Ihnen dabei helfen, Ihr erstes Mesh-Netzwerk aufzubauen. Es ist zudem eine gute WLAN-Verstärker für Gamer mit integrierter Access-Point-Funktion.

5. D-Link E30 AX3000 [Der beste D-Link WLAN-Repeater für Gamer]

Technische Daten Details Bands 2,4 GHz + 5 GHz Geschwindigkeit Bis zu 1800 Mbit/s Zugangspunkt Yes Reichweite ca. 140 m² Wi-Fi 6 Yes

Hast du in anderen Bereichen deiner Wohnung schnelleres Internet als in der Nähe deiner Gaming-Ausrüstung? Das D-Link E30 AX3000 Es leistet gute Arbeit dabei, die Geschwindigkeiten eines schnellen Zugangspunkts dorthin zu übertragen, wo du sie brauchst.

Als ich das Gerät in einem chaotischen zweistöckigen Büro mit laufenden PCs, Spielkonsolen und Streaming-Geräten testete, hätte ich ehrlich gesagt nicht erwartet, dass es so gut durchhalten würde. Es kam mir wie ein kleines Wunder vor, als ich sah, wie mein Bewertung Ping unter 20 ms.

Natürlich erreichen Sie mit diesem Gerät möglicherweise nicht genau die gleichen Geschwindigkeiten wie mit Ihrem Router. Das gilt für jeden anderen WLAN-Verstärker für Gamer. Dennoch, D-Link E30 AX3000 stellt die bestmögliche Verbindung her.

Ich glaube, das liegt daran, dass zusätzliche 5-GHz-Band-Antenne. In dem Wissen, dass die 5 GHz Da das Band eine geringere Reichweite hat, verbessert eine zusätzliche Antenne die Verbindungsgeschwindigkeit und -reichweite. So musst du dir keine Sorgen machen, dass deine Gaming-Geräte auf das langsamere und überlastete Band umschalten. 2,4 Gigahertz zu oft.

Pro-Tipp Stellen Sie den E30 AX3000 etwa auf halber Strecke zwischen Ihrem Hauptrouter und der Funklücke auf. In meinen Tests erzielte das 5-GHz-Band so das beste Verhältnis zwischen Geschwindigkeit und Reichweite. Steht das Gerät zu nah am Router, bringt die zusätzliche Antenne keinen Vorteil; steht es zu weit entfernt, lässt das Signal zu stark nach.

Die Aussparung für den Zugangspunkt bei diesem Modell ist sehr praktisch. Sie können nun Ihr kabelgebundenes Internet drahtlos nutzen oder schließen Sie ein Bürotelefon an, falls Sie zu weit vom Hauptzugangspunkt entfernt sind.

Außerdem gefällt mir, dass D-Linkwirftein Ethernet-Kabel in der Verpackung. So sparen Sie sich einen zusätzlichen Kauf, vor allem, wenn Sie den Access Point schnell einrichten müssen und kein freies Ethernet-Kabel zur Hand haben.

Vorteile Nachteile ✅Access-Point-Modus zur Erweiterung von kabelgebundenen Netzwerken ✅Wird mit einem Ethernet-Kabel geliefert ✅Einfache Einrichtung über die spezielle D-Link-App ✅Wi-Fi 6 unterstützt die Übertragung mit höheren Geschwindigkeiten von kompatiblen Routern ✅Zusätzliche 5-GHz-Antenne zur Leistungssteigerung und Reichweitenvergrößerung ✅Kompatibel mit allen Routern, nicht nur mit D-Link-Modellen ✅Unterstützung für Mesh-Roaming für nahtlose und unterbrechungsfreie Konnektivität in Ihrem gesamten Bereich ❌Nur eine LED-Leuchte

Fazit: D-Link E30 AX3000 ist ein benutzerfreundlicher, schneller, einfach einzurichtender und kostengünstiger WLAN-Reichweitenverstärker für Gaming-Setups zu Hause oder zur Steigerung der Produktivität im Büro.

6. Wavlink 573HX3 [Der beste WLAN-Repeater für den Außenbereich zum Zocken]

Technische Daten Details Bands 2,4 GHz + 5 GHz Geschwindigkeit Bis zu 3000 Mbit/s Zugangspunkt Yes Reichweite 300 Meter Wi-Fi 6 Yes

The Wavlink 573HX3 is der beeindruckendste WLAN-Verstärker für den Außenbereich, den ich je gesehen habe – und das bei weitem! Ich habe noch nie einen anderen WLAN-Verstärker für Gamer gesehen, der über so große Entfernungen im Freien eine vergleichbare Leistung bietet.

Das macht esideal für Gamer, die draußen einen eigenen Gaming-Unterstand haben. Das Beste daran ist, dass man fast genauso niedrige Ping-Zeiten wie bei Ihrem Router selbst. Dadurch eignet sich die Verbindung mit dem WLAN-Reichweitenverstärker ideal für rasante Spiele oder Titel mit hohen Bildwiederholraten.

Pro-Tipp Wenn Sie das Gerät für Spiele im Freien über große Entfernungen nutzen möchten, richten Sie die vier Antennen in leicht unterschiedliche Richtungen aus. Auf diese Weise habe ich eine deutlich bessere Abdeckung und weniger Funklöcher festgestellt.

Was mir an dem Wavlink 573HX3 sind seine vielfältigen Einstellungsmodi. Zwar gibt es keine mobile App, Sie können das Gerät als Mesh-Router, Mesh-Extender, im Access-Point-Modus oder einfach als WLAN-Repeater einrichten. Meiner Erfahrung nach ist es am besten, das Gerät im Access-Point-Modus einzurichten, um die beste Verbindung zu erhalten.

Insgesamt ist dieWavlink 573HX3 erfordert ein wenig manuelle Einrichtung. Also, Es ist nicht das übliche Plug-and-Play wie bei den anderen. Dennoch ist das ein kleines Opfer für die enorme Geschwindigkeit, die dieses Gerät im Freien bietet.

Vorteile Nachteile ✅Verfügt über einen Ethernet-Anschluss, der die Ersteinrichtung und den Anschluss erleichtert ✅ Wi-Fi 6-kompatibel in den 2,4-GHz- und 5-GHz-Bändern ✅Zahlreiche Befestigungsmöglichkeiten für den Außenbereich ✅ Wasserdicht nach IP67 am Hauptrahmen ✅Vier extra lange Antennen für eine verbesserte WLAN-Abdeckung ✅Die Verpackung enthält das für die vollständige Montage erforderliche Werkzeug (Schrauben, Schraubenschlüssel usw.) ✅ Vier Einstellungsmodi, um das Beste aus Ihrer Internetverbindung herauszuholen ✅Verschiedene Befestigungsmöglichkeiten im Außenbereich für mehr Benutzerfreundlichkeit ❌Erfordert eine etwas aufwendige Einrichtung

Fazit: Es gibt keinen besseren WLAN-Reichweitenverstärker für Spiele im Freien als den Wavlink 573HX3. Ideal für Gamer, die gerne Zeit im Freien verbringen.

7. ASUS RP-AX58 [Die besten ASUS WLAN-Repeater für Gamer]

Technische Daten Details Bands 2,4 GHz + 5 GHz Geschwindigkeit Bis zu 3000 Mbit/s Zugangspunkt Yes Reichweite ca. 204 m² Wi-Fi 6 Yes

The ASUS RP-AX58 verspricht viel für Ihre herkömmliche Gaming-Ausstattung zu Hause.AlternativSie können es in öffentlichen Räumen, wie zum Beispiel einem Wohnheim, verwenden, um eine bessere Gaming-Geschwindigkeit vom Hauptanschluss in deinem Zimmer zu erzielen.

Unabhängig davon, wie Sie diesen Extender einsetzen, sollten Sie eine mindestens das Doppelte der ursprünglichen Netzwerkgeschwindigkeit, die Sie in der Funklücke hatten.

Ich empfehle dies besonders Nutzern, die bereits ASUS Router. Er funktioniert gut mit anderen Routern, aber seine Die nahtlose AIMesh-Verbindung funktioniert nur mit anderen ASUS-Routern. Ich muss zugeben, dass ich anfangs frustriert war, als ich versuchte herauszufinden, warum die AIMesh-Konfiguration keine automatische Verbindung zu meinem Nicht-ASUS Router. Ich habe gut 20 Minuten damit verschwendet, zu glauben, dass etwas kaputt sei.

Pro-Tipp Ich empfehle diesen Extender nur, wenn du voll und ganz davon überzeugt bist, dass ASUS Ökosystem nutzen oder planen, in naher Zukunft darauf umzusteigen.

Falls Sie kein ASUS Router, kannst du trotzdem Verbinden Sie sich über den Extender oder im AP-Modus. Verbindungen über WLAN-Hotspots sind meine Favoriten, da sie die höchste Geschwindigkeit bieten.

Im Gegensatz zumTP-Link WLAN-Verstärker, das ASUS RP-AX58 verfügt über eine einzige LED-Anzeige, die den Betriebszustand (weiß) und den Verbindungsstatus (blau) anzeigt. Ich bevorzuge die TP-Link Anzeige, die die WLAN-Leistung, die Signalstärke und die Verfügbarkeit einer Dualband-Verbindung anzeigt.

Insgesamt,ASUS’ Einführung in Trend MicroDie Integration der Sicherheitssuite auf diesem Gerät ist eine willkommene Ergänzung. Gamer wie ich würden sich sehr darüber freuen die zusätzliche Sicherheit, zumal die meisten WLAN-Repeater keine besonderen Sicherheitsvorkehrungen treffen.

Vorteile Nachteile ✅Kompatibel mit WLAN-6-Routern ✅Access-Point-Modus und Mesh-Netzwerkverbindung für mehr Flexibilität ✅Kompatibel mit anderen Routern im AP-Modus zur Erweiterung der WLAN-Reichweite ✅Benutzerfreundliche App für eine schnelle Einrichtung ✅Verbesserte Netzwerksicherheit durch Lösungen von Trend Micro ✅Bietet hohe Geschwindigkeiten über eine angemessene Entfernung ❌Die Mesh-Technologie funktioniert nur mit ASUS-Routern

Fazit: Ich empfehle das ASUS RP-AX58für bestehendeASUS Nutzer, da sie die zahlreichen Einstellungsmöglichkeiten optimal nutzen können.

Worauf sollte man bei einem WLAN-Repeater achten?

Welcher WLAN-Verstärker für Gaming sich am besten für Ihr bestehendes Heimnetzwerk eignet, hängt von der benötigten Reichweite, der Anzahl der Geräte, die Sie abdecken möchten, und Ihrer bevorzugten Einrichtungsmethode ab. Möglicherweise müssen Sie auch Ihre vorhandenen Router berücksichtigen, da manche WLAN-Verstärker mit bestimmten Marken besser harmonieren als mit anderen.

Kurz gesagt: So wähle ich den richtigen WLAN-Repeater für jedes Netzwerk aus.

Kompatibilität mit Ihrem Router

Kaufen Sie nur einen WLAN-Repeater, der gut mit Ihrem Gaming-Router. Ein WLAN-Verstärker für Gaming ohne Wi-Fi-6-Unterstützung wird beispielsweise nicht die besten Internetgeschwindigkeiten Ihres Wi-Fi-6-Routers nutzen können. Ebenso unterstützen nicht alle WLAN-Verstärker Mesh-Netzwerkkonfigurationen, die Sie möglicherweise später benötigen werden.

Die richtigen WLAN-Frequenzbänder

Es gibt drei gängige WLAN-Frequenzbänder, die man beachten sollte – 2,4 GHz, 5 GHz und 6 GHz. Die meisten WLAN-Repeater für Gamer unterstützen heutzutage nur die ersten beiden Frequenzbänder, und das ist völlig in Ordnung. Aber worin unterscheiden sie sich?

Kategorie/Kriterien 2,4 Gigahertz Fünf Gigahertz Geschwindigkeit Gut Ultraschnell Reichweite Höher Nach unten Verkehrsstau Höher Nach unten Leistung Gut Am besten Kompatibilität Hoch Mittel

Alle WLAN-fähigen Geräte unterstützen das 2,4-GHz-Band. Das bedeutet, dass, sobald Ihr WLAN-Netzwerk eingeschaltet ist, Smart-Home-Geräte (wie Smart-TVs), Smartphones und Laptops um den Zugang zum 2,4-GHz-Band konkurrieren. Dadurch kommt es zu einer starken Überlastung, was die Netzwerkgeschwindigkeit verringert.

Das 5-GHz-Band ist relativ neu und ist nur auf modernen und hochwertigen Geräten verfügbar. Dadurch werden höhere Geschwindigkeiten ermöglicht. Sie benötigen also mindestens einen Repeater, der beide Frequenzbänder unterstützt. Auf diese Weise können Sie Schließen Sie andere Geräte an das 2,4-GHz-Netzwerk an, während Ihre Gaming-Geräte weiterhin im 5-GHz-Band bleiben.

Geschwindigkeit und Durchsatz

Sie wollen nicht nur eine größere Reichweite, sondern auch schnelle Verbindungen. Die meisten Leute werden Ihnen sagen, dass WLAN-Repeater die Geschwindigkeit Ihres bestehenden Netzwerks auf die Hälfte oder weniger als die Hälfte reduzieren. Ich kann jedoch bestätigen, dass Sie mit dem richtigen WLAN-Repeater ähnliche Netzwerkgeschwindigkeiten wie mit Ihrem Hauptrouter erzielen können. Meistens geschieht dies im AP-Verbindungsmodus.

Dennoch,Nicht alle WLAN-Repeater können die von Ihrem Netzbetreiber angebotenen Geschwindigkeiten erreichen. Ein praktischer Tipp ist es, sich die Zahlen hinter der Bezeichnung „AX“ oder „AC“ anzusehen, die in der Produktwerbung verwendet wird. Diese geben in der Regel die maximale Übertragungsgeschwindigkeit des Produkts an.

Die Hersteller werden Ihnen das nicht verraten, aber die angegebenen Geschwindigkeiten werden über alle verfügbaren Frequenzbänder hinweg addiert. Also, ein Das Modell AX3000 unterstützt eine maximale Datenübertragungsrate von 3000 Mbit/s über sowohl das 2,4-GHz- als auch das 5-GHz-Band, nicht jeweils separat. Glücklicherweise sind in der Regel mehr als zwei Drittel der Geschwindigkeit für die 5 GHzBand.

Versorgungsgebiet

Der angegebene Empfangsbereich bezieht sich oft auf eine Umgebung im Freien. Das bedeutet, dass die Reichweite in einer normalen Wohnumgebung mit Wänden und Böden drastisch eingeschränkt ist.

Vor diesem Hintergrund können Sie realistischere Erwartungen an den Repeater stellen und ein Gerät mit größerer Reichweite wählen. Ich habe oben die Reichweite aller von mir getesteten Geräte im Freiraum angegeben.

Anschlüsse

Ich empfehle niemals einen WLAN-Repeater ohne Ethernet-Anschluss, da dieser einfach unverzichtbar ist.

Über diesen Anschluss kannst du deinen WLAN-Repeater an deine Spielkonsolen oder deinen PC anschließen, um höhere Geschwindigkeiten zu erzielen. Dadurch werden Netzwerkverluste minimiert und es wird sichergestellt, dass du die maximale Übertragungsgeschwindigkeit des Repeaters nutzen kannst.

Ebenso ermöglicht ein Port den WLAN-Repeater in einen Netzwerk-Access-Point verwandeln. Mit anderen Worten: Du kannst Verwandeln Sie die kabelgebundene Verbindung Ihres Internetanbieters in eine WLAN-Verbindung. Das eignet sich am besten für Geräte wie Smartphones, Kameras und andere intelligente Geräte, die von Haus aus keine kabelgebundene Verbindung nutzen können.

Einfache Einrichtung und Verwaltung

Achten Sie immer darauf, wie einfach sich ein WLAN-Repeater einrichten lässt. Sie möchten schließlich nicht versehentlich Ihr bestehendes WLAN oder Netzwerk durcheinanderbringen, während Sie versuchen, den Repeater zum Laufen zu bringen.

Ich suche nach verschiedenen Einrichtungsmöglichkeiten – einer Kombination aus Smartphone-App, Web-App und QR-Code. So weiß ich, dass es Alternativen gibt, falls eine davon nicht funktioniert oder zu technisch ist.

Sicherheit

Günstige WLAN-Reichweitenverstärker bieten möglicherweise keine ausreichende Sicherheit. Dadurch ist Ihr Netzwerk anfällig für Hacker und Eindringlinge.

Deshalb bevorzuge ich immer WLAN-Repeater, die mindestens WPA3-Sicherheit unterstützen. So kann ich sicher sein, dass sie kein Schwachstelle in meinem Sicherheitssystem zu Hause darstellen.

Häufig gestellte Fragen

Welcher WLAN-Repeater eignet sich am besten für Gaming?

Welcher WLAN-Repeater sich am besten für Gaming eignet, hängt von Ihren Anforderungen an die Abdeckung, dem Typ Ihres vorhandenen Routers, den benötigten Geschwindigkeiten und den bevorzugten Verbindungsmodi ab. Der TP-Link RE715X AX3000 ist ein hervorragender WLAN-Repeater für Gamer mit beeindruckender Reichweite über mehrere Etagen, ultraschnellen Geschwindigkeiten und Unterstützung für Access-Point-Verbindungen, um die Leistung von kabelgebundenen Verbindungen zu maximieren.

Wie funktioniert ein WLAN-Repeater?

Ein WLAN-Repeater wird mit dem Netzwerk Ihres Hauptrouters verbunden und erweitert oder verstärkt das Signal in Bereichen mit Funklöchern. Mit anderen Worten: Sie müssen keinen zusätzlichen Router kaufen, um Bereiche abzudecken, die von Ihrer ursprünglichen Netzwerkverbindung nicht erreicht werden. So können Sie dasselbe Netzwerk über einen größeren Bereich hinweg nutzen, ohne einen weiteren Internetvertrag abschließen zu müssen.

Wie richte ich den NETGEAR WLAN-Repeater ein?

Der beste Weg, um ein Netgear Die Einrichtung des WLAN-Repeaters erfolgt über die spezielle Nighthawk-App. Die App stellt nahtlos eine Verbindung zum WLAN-Repeater her und führt Sie Schritt für Schritt durch die Einrichtung.

Wo ist der ideale Standort für einen WLAN-Verstärker?

Der beste Standort für Ihren WLAN-Repeater ist auf halbem Weg zwischen dem Hauptrouter und dem Bereich mit der Funklücke. Ein solcher zentraler Standort stellt sicher, dass der WLAN-Repeater die bestmögliche Verbindung zum Hauptrouter erhält und diese auf andere Bereiche Ihrer Räumlichkeiten übertragen kann.

In einem weitläufigen Raum, in dem der mittlere Punkt zu weit vom Router entfernt ist, funktioniert dies möglicherweise nicht. Verwenden Sie in diesem Fall ein Mesh-System aus WLAN-Repeatern.

Wie schließt man einen WLAN-Repeater an einen Router an?

Sie können einen WLAN-Repeater drahtlos oder über eine Kabelverbindung mit einem Router verbinden. Die ideale Methode hängt davon ab, wie weit der Repeater vom Router entfernt sein muss und ob Sie ihn im Access-Point-Modus verwenden.

Was ist der Unterschied zwischen einem WLAN-Repeater und einem WLAN-Verstärker?

WLAN-Repeater sind dasselbe wie WLAN-Verstärker. Beide nutzen Ihre ursprüngliche Internetverbindung von einem Router oder einer kabelgebundenen Quelle und verstärken diese in anderen Bereichen, in denen die Verbindung schwach ist oder Funklöcher bestehen. WLAN-Repeater werden auch als WLAN-Reichweitenverstärker oder WLAN-Reichweitenerweiterer bezeichnet.