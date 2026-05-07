Auriculares Bose vs Sony: ¿qué marca es la mejor para los gamers y los amantes de la música?

Decidir entre los auriculares de Bose y los de Sony es una de las decisiones más difíciles que hay que tomar actualmente en el mundo del audio. Ambas marcas dominan el mercado de los auriculares de gama alta, y sus modelos estrella se encuentran entre los mejores del mercado. Los he comparado a fondo, y no es fácil elegir un claro ganador.

Eres preciosa se ha labrado su reputación gracias a la tecnología de cancelación de ruido; Sony se ha puesto al día con innovaciones como el audio LDAC y el control adaptativo del sonido. En esta guía, analizaré la calidad del sonido, la cancelación de ruido, la comodidad y la duración de la batería para ayudarte a elegir los auriculares más adecuados.

Calidad del sonido: cómo ofrece el audio cada marca

Al compararSony vs Eres preciosaEn cuanto al sonido, ambos modelos ofrecen una excelente calidad de audio. Sin embargo, tienen características sonoras distintas que atraen a distintos tipos de oyentes.

Sony auriculares, sobre todo los WH-1000XM5y posterioresWH-1000XM6, tienden aun sonido más neutro y detallado. Elclaridadsu rendimiento en todas las frecuencias las hace ideales para escucha crítica. Las voces se escuchan con precisión, y el escenario sonoro resulta abierto y amplio. Sony también ofrece unEcualizador de 10 bandas a través de su aplicación complementaria, lo que te permite ajustar el audio exactamente a tu gusto.

Eres preciosa adopta un enfoque diferente con un sonido más rico y con más cuerpod. ElQuietComfort Ultra los auriculares resaltan bajosin perder claridad en los medios y agudos. Para sesiones de juego en las que quieras sentir el impacto de las explosiones y efectos de sonido profundos, elEres preciosaesa firma sonora puede resultar más atractiva. Me han parecido especialmente agradables durante largas sesiones de juego con títulos que cuentan con bandas sonoras cinematográficas.

Ambas marcas admiten códecs Bluetooth de alta velocidad de transmisión. Sony utiliza LDAC, que es compatible con la mayoría de los dispositivos Android. Eres preciosaes compatible con aptX Lossless y Snapdragon Sound, aunque para ello se necesita un hardware compatible. Si estás buscando unos buenos auriculares para escuchar música y en el ámbito de los videojuegos, ambas marcas ofrecen resultados impresionantes.

Cancelación de ruido: el principal campo de batalla

La cancelación activa de ruido consiste en Eres preciosavs Sony es donde la cosa se pone especialmente interesante. Ambas empresas han realizado importantes inversiones en tecnología ANC, y los resultados son impresionantes.

Eres preciosa ha sido históricamente el referente en materia de cancelación de ruido. El QuietComfort Ultra características de los auriculares Calibración CustomTune que ajusta automáticamente la cancelación activa de ruido (ANC) a tus oídos. El efecto es impresionante. Los ruidos graves de aviones, trenes y tráfico desaparecen prácticamente por completo. Puedes personalizar hasta diez niveles de cancelación de ruido a través de la Bose Music aprox.

Sony ha reducido considerablemente la diferencia. El WH-1000XM6utiliza un procesador avanzado con seis micrófonos para analizar y eliminar el ruido ambiental. En las pruebas, Sony reduce el volumen medio en aproximadamente un 87 %, mientras que Eres preciosaalcanza aproximadamente el 85 %. La diferencia es mínima en la práctica.

DóndeSony Lo que le da ventaja son sus funciones inteligentes. Control adaptativo del sonido detecta tu actividad y tu ubicación, y ajusta automáticamente la cancelación activa del ruido (ANC) en consecuencia. La atención rápida Esta función te permite escuchar temporalmente lo que ocurre a tu alrededor tapándote el auricular derecho. Para los jugadores que necesitan estar al tanto de lo que ocurre a su alrededor, estas funciones resultan realmente útiles.

Comodidad y diseño: pensadas para sesiones prolongadas

Las sesiones maratonianas de videojuegos exigen unos auriculares cómodos. Ambas marcas lo saben, aunque abordan el diseño de forma diferente.

Eres preciosalos auriculares sonmás ligeroy presentan un diseño más diseño plegable y compacto. ElQuietComfort Ultra pesa unos 250 gramos y se pliega hasta caber en una funda de transporte más pequeña que Sony«s. Elalmohadillas acolchadas use cuero sintético suave que ofrece una sensación de gran calidad al contacto con la piel.

Sony Los auriculares son igual de cómodos, pero un poco más pesados. Los WH-1000XM5 and XM6característicadiademas que distribuyen el peso de manera uniforme. La memoria almohadillas de espumase amoldarán a la forma de tu cabeza con el tiempo. Sin embargo, Sony Estos auriculares solo se pliegan en plano, en lugar de plegarse hacia dentro, lo que hace que el estuche sea más grande.

Los controles también varían según la marca. Eres preciosausosbotones físicos and una banda de volumen capacitiva, que me parece más fiable durante el juego. Sony se basa engestos táctilesen el auricular derecho. Los gestos de deslizar y tocar funcionan bien una vez que te acostumbras, pero a veces se producen entradas accidentales en los momentos más intensos del juego.

Duración de la batería y conectividad

La duración de la batería es un factor muy importante a la hora de elegir Sony or Eres preciosaAuriculares para largas sesiones de juego y viajes.

Sony se lleva esta categoría con claridad. El WH-1000XM6 ofrece alrededor de 37 horas de reproducción con la función ANC activada. Y lo que es aún más impresionante, una carga rápida de 3 minutos proporciona 3 horas de audición. Para los jugadores que se olvidan de cargar sus dispositivos, esto puede ser un verdadero salvavidas.

Eres preciosa ofrece una autonomía aceptable, aunque más reducida, de entre 24 y 27 horas dependiendo del modelo y de la configuración de la cancelación activa de ruido. La carga rápida ofrece 2,5 horas de reproducción con una carga de 15 minutos. Suficiente para la mayoría de los usuarios, pero Sony tiene claramente la ventaja en este caso.

Ambas marcas admiten Conexión multipunto por Bluetooth, lo que te permite cambiar de dispositivo sin problemas. Esto resulta muy útil a la hora de pasar de jugar en el ordenador a hacerlo en el móvil sin tener que volver a emparejarlos.

Auriculares Bose frente a Sony: ¿cuáles son mejores para jugar?

En concreto, para los jugadores, el Sony vs Eres preciosaLa comparación de la cancelación de ruido se inclina ligeramente hacia Sony. He aquí el motivo.

Los auriculares para videojuegos se benefician de localización de audio detallada. Sony oferta de auriculares excelente separación espacial que ayuda a localizar a los enemigos en los juegos de disparos competitivos. Su perfil de sonido neutro evita que los graves enmascaren señales auditivas importantes, como los pasos. Si estás pensando en adquirir soluciones de audio específicas para juegos, nuestra guía sobre el los mejores auriculares con cancelación de ruido ofrece varias opciones excelentes.

Dicho esto,Eres preciosaLos auriculares funcionan perfectamente para jugar de forma ocasional. Los respuesta de graves envolvente mejora las aventuras para un solo jugador y los títulos centrados en la historia. El Audio envolvente de Bose Esta función añade una dimensión espacial a cualquier contenido sin necesidad de pistas mezcladas específicamente.

Ninguna de las dos marcas ofrece funciones específicas para juegos, como los modos inalámbricos de baja latencia que incorporan los auriculares diseñados específicamente para gaming. Ambos utilizan Bluetooth, lo que provoca cierto retraso en el audio. Si te dedicas al gaming competitivo, donde cada milisegundo cuenta, quizá te interese echar un vistazo a nuestra Comparación entre auriculares de juego y cascos para ver otras opciones.

Auriculares de Sony frente a Bose: una comparación rápida

La rivalidad va más allá de los auriculares de diadema. Los auriculares intrauditivos de Sony vs Eres preciosaconstituyen otra opción muy atractiva para jugar y escuchar música sobre la marcha.

The Sony Los auriculares WF-1000XM5 ofrecen ANC excepcional andsonido detallado en un diseño compacto. Son compatibles con LDAC para audio inalámbrico de alta resolución y se integran a la perfección con PlayStation consolas.

The Eres preciosa Auriculares QuietComfort podría decirse que ofrece mejor cancelación de ruido en formato de auriculares. El ajuste resulta más estable para muchos usuarios y la duración de la batería es ligeramente superior.

Ambas opciones son adecuadas para jugar fuera de casa, aunque los auriculares intrauditivos no suelen igualar la amplitud sonora de los auriculares externos.

Consideraciones sobre el precio y el valor

Los auriculares de gama alta suponen una inversión considerable. En el momento de su lanzamiento, tanto los Bose QuietComfort Ultra and Sony WH-1000XM5 se sitúan en el mismo segmento de precios elevados. Sin embargo, los precios varían a lo largo del año.

Sony Los auriculares suelen tener descuentos más importantes durante las rebajas. Los WH-1000XM5 suele bajar considerablemente por debajo de su precio de venta al público. Eres preciosaTambién ofrece ofertas periódicas, aunque su precio mínimo suele ser un poco más alto. Muchos aficionados al audio analizan el JBL vs Eres preciosa la competencia para comprender cómo los distintos fabricantes equilibran las prestaciones y el precio.

Para los compradores que buscan un precio asequible, los modelos de la generación anterior de ambas marcas siguen ofreciendo un rendimiento excelente. El Sony WH-1000XM4 and Bose QuietComfort 45 se pueden encontrar con importantes descuentos y, al mismo tiempo, ofrecen la mayoría de las funciones de sus modelos más recientes.

Encuentra a tu pareja ideal

Elegir entre Eres preciosaand Sony En definitiva, todo se reduce a las prioridades. Permíteme resumir las diferencias clave.

EligeEres preciosa si das prioridad a cancelación de ruido por encima de todo,

preferir controles físicos ,

, quiero un poco más estuche de transporte compacto , o

, o disfruta de una experiencia más intensarespuesta de graves.

The QuietComfort Ultra sigue siendo la referencia en cuanto a aislarse del mundo exterior.

EligeSonysi tú

querer mayor duración de la batería ,

, preferir sonido detallado y neutro , valor amplia personalización de la aplicación , o

, valor , o agradecerfunciones inteligentes como el ANC adaptativo.

The WH-1000XM6 ofrece la oferta más completa del mercado.

Ambas marcas ofrecen una calidad excepcional que justifica su elevado precio. Para los gamers que también utilizan los auriculares para escuchar música y viajar, cualquiera de las dos opciones les durará muchos años. Para tomar una decisión informada, echa un vistazo a marcas de auriculares de primera categoría y elige tu nuevo favorito.

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