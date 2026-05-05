Kritik zur Netflix-Serie „Resident Evil“: Lohnt es sich, sie anzuschauen?

Haftungsausschluss:Dieser Artikel ist Teil von Enebas Resident Evil-Woche. Der neunte Teil der Hauptreihe, „Resident Evil Requiem“, erscheint am 27. Februar, und da dies auch mit dem 30-jährigen Jubiläum der Serie zusammenfällt, werden wir uns diesem Anlass widmen. Freut euch auf weitere Rezensionen, ausführliche Berichte und Begleitartikel zu verschiedenen beliebten und in Vergessenheit geratenen „Resident Evil“-Spielen.

DiesResident Evil Netflix Die Serienkritik beginnt mit einer einfachen Tatsache: Diese Serie stand von Anfang an vor einer schwierigen Aufgabe. Dreißig Jahre Spiele. Mehrere Zeitachsen. Eine ganze Reihe fragwürdiger Verfilmungen. Und eine Fangemeinde, die Unsinn in der Hintergrundgeschichte schon von weitem wittert.

Also, wennNetflix hat eine Live-Action-Serie angekündigt, die sich aufteilt in 2022das glänzende neue Raccoon City und ein 2036 Angesichts der Zombie-Apokalypse waren die Erwartungen der Fans … verhalten.

Nachdem ich es von Anfang bis Ende gesehen habe, hier meine ehrliche Meinung: Es ist besser als sein Ruf, getragen von einem phänomenalen Wesker und einer überraschend starken Handlung aus dem Jahr 2022. Aber die2036 Die Handlung zieht sich in die Länge, die Verbindungen zum Kanon werden unübersichtlich, und der Film wagt sich nie ganz an echten Horror heran.

Mangelhaft? Auf jeden Fall. Ein Thema, über das es sich zu sprechen lohnt? Auch ja.

Zwei Zeitachsen, ein großes Risiko

Zunächst einmal möchte ich Resident Evil auf Netflix Serienkritik: Ich muss darauf hinweisen, dass es sich hierbei praktisch um eine Resident Evil Rückblick auf Staffel 1. Die Serie ist eine achtteilige Live-Action-Geschichte, die zwischen 2022dem aufpolierten New Raccoon City, wo sich das Drama der Familie Wesker langsam entfaltet, und einem 2036 Ödland, in dem Jade gegen Zombies, Umbrella und ihre eigenen Fehlentscheidungen kämpft.

Die Serie behauptet, an den Kanon des Spiels anzuknüpfen, was bei Kennern der Spielwelt sofort Stirnrunzeln hervorruft. Sie erschien am Netflix in 2022 und wurde nach einer Staffel abgesetzt, also erwarte keinen sauberen, zufriedenstellenden Abschluss.

Anstatt ein bestimmtes Spiel zu adaptieren, ist mein Resident Evil Mein Fazit zur ersten Staffel lautet: Die Sendung positioniert sich innerhalb des breiteren Resident Evil Universum, unter Bezugnahme auf das Vermächtnis von Umbrella und Weskers Geschichte. Genau dieser mutige, einen Mittelweg schlagende Ansatz ist der Grund, warum es zu den am bestenNetflix Serien, die auf Videospielen basieren – und warum manche Fans das Gefühl hatten, dass die Verbindung fehlte.

Und wiedie Filmreihe von Paul W. S. Anderson Im Vergleich dazu nimmt diese Serie es mit der offiziellen Geschichte manchmal recht locker, mal auf gewagte, mal auf frustrierende Weise.

My Resident Evil Kurzrezension zur Fernsehserie: Das hier richtet sich an Neugierige Resident Evil Fans, Zombie-Marathon-Fans und alle, die sich fragen, ob diese in Vergessenheit geratene Verfilmung eine Chance verdient.

Wenn das Jahr 2022 schwerfällt

Die gewagteste Entscheidung bei der Realverfilmung ist die geteilte Zeitachse. Wir wechseln zwischen 2022das New Raccoon City vor dem Ausbruch und ein voll entfaltetes 2036 Apokalypse. Die Sache ist die: Auf dem Papier sieht es cool aus, aber in der Praxis setzt sich eine Zeitlinie eindeutig durch.

Die Handlung von 2022 ist das, was die Serie erst richtig zum Leben erweckt. Da ist Umbrella, das seine Unternehmensstrategien ausspielt, Albert Wesker, der auf die typischste Wesker-Art und Weise misstrauisch ist, und die Teenager Jade und Billie, die echte emotionale Tiefe mitbringen. Die familiären Spannungen funktionieren. Die Spannung steigt. Es herrscht Intrigen statt bloßem Chaos. Es fühlt sich an, als wäre etwas Neues hinzugefügt worden familiärResident Evil DNA.

Dann springen wir zu 2036… und die Lage wird immer unsicherer. Eine postapokalyptische Jade, die gegen Zombies kämpft und Umbrella ausweicht, klingt großartig, doch oft wirkt es wie ein Überlebensdrama, das wir anderswo schon besser umgesetzt gesehen haben. Ihr Ehemann, ihre Tochter und ihre Verbündeten aus dem Widerstand tauchen mit kaum Hintergrundgeschichte auf, sodass es schwerfällt, Mitgefühl für sie zu empfinden, wenn die Lage eskaliert.

Die Folgen eins bis sechs ziehen sich hier etwas in die Länge. Das Tempo stockt, die Spannung lässt nach und der Schwung geht verloren. Die letzten beiden Folgen bringen endlich Schwung in die Handlung und sorgen für echte Energie, doch zu diesem Zeitpunkt ist das Ungleichgewicht zwischen den Zeitachsen nicht mehr zu übersehen, sodass du deine Zeit vielleicht besser damit verbringst, alle Resident EvilSpiele der Reihe nach.

Wesker stiehlt allen die Show

Wenn es einen Grund gibt, sich diese Serie anzusehen, den ich in meinem Resident Evil – Die Serie Serienrückblick: Lance Reddicks Albert WeskerSobald Wesker die Bühne betritt, gehört sie ihm. Ruhig, präzise, ein wenig verstört und immer drei Schritte voraus. Selbst wenn das Drehbuch schwächelt, bleibt Reddick stets souverän. Es ist die Art von Darstellung, bei der man sich wünscht, die ganze Serie würde sich um ihn drehen.

Ja, die Besetzung löste unter Puristen, die einen dem Spiel treu bleibenden Wesker erwarteten, eine Debatte aus. Doch die schauspielerische Leistung spricht eine deutlichere Sprache als oberflächliche Diskussionen über die Hintergrundgeschichte, und Reddick bringt den Großteil dieser Kritik schnell zum Verstummen.

Evelyn Marcus driftet oft in übertriebene, fast schon an Comic-Bösewichte erinnernde Gefilde ab – was zwar manchmal unterhaltsam ist, aber vom Ton her nicht zu dem realistischen 2022Drama

Auch die jüngeren Darsteller leisten einen wichtigen Beitrag. Tamara Smart (die junge Jade) und Siena Agudong (die junge Billie) vermitteln die Dynamik zwischen den Schwestern mit glaubwürdiger Spannung und Chemie. Ihre Auseinandersetzungen wirken authentisch statt melodramatisch, und genau diese emotionale Bodenständigkeit macht den 2022Zeitachsenarbeit.

Ella Balinskas Darstellung der erwachsenen Jade polarisiert zwar, doch ihre Darstellung ist vielschichtig. Sie ist ehrgeizig, eigensinnig, manchmal leichtsinnig; nicht immer sympathisch, aber niemals flach.

Und Ehre, wem Ehre gebührt: Die Monster sehen toll aus. Die Lickers sind wirklich beunruhigend, die Riesenspinnen sind der Stoff, aus dem Albträume sind, und die mutierten Hunde wirken, als wären sie direkt aus Resident EvilSpiele. Wenn es blutig wird, dann richtig. Gliedmaßen fliegen durch die Luft. Blut spritzt. Es wird nichts beschönigt.

Was die Produktion angeht, vermeidet der Film das billige, hohle Gefühl, das viele befürchtet hatten. Zumindest optisch kann diese Welt überzeugen.

Wo das Skript ins Stocken gerät

Bei aller Ambition ist das Netflix Die Adaption schafft es nicht ganz, ihre eigene Struktur aufrechtzuerhalten. Die Trennung zwischen 2022 and 2036 Das klingt clever, aber die Zusammenhänge sind dünn. Emotionale Höhepunkte aus der Vergangenheit kommen in der Zukunft nicht immer richtig zur Geltung, und wenn das Finale der ersten Staffel einen dann mit seinen Cliffhangern konfrontiert, wirkt das alles etwas überstürzt. Es ist, als würde man auf Hochtouren daran arbeiten, eine zweite Staffel vorzubereiten, die nie gekommen ist.

Manche dramaturgischen Entscheidungen sind nicht gerade hilfreich. Es gibt Momente, in denen dramatische Musik anschwillt, als solle man etwas Monumentales empfinden … doch die Szene hat das noch nicht verdient. Auch das Gleichgewicht zwischen Teenager-Angst und Zombie-Chaos schwankt stark. In einem Moment ist es ein herzzerreißendes Schwestern-Drama, im nächsten ein Ausbruchs-Horror, und die Übergänge sind nicht immer fließend.

Dann ist da noch die Verwirrung um die Kanon-Geschichte. Der Ansatz mit dem Wesker-Klon ist gewagt, aber er verkompliziert eine Zeitachse, die ohnehin schon durch Jahrzehnte dieser legendäres Horrorspiel. Hinzu kommt das anfänglich gemächliche Tempo des 2036 Bogen, und schon hat man eine Serie, die manchmal den Eindruck erweckt, als würde sie sich selbst widersprechen.

Mein Gesamtfazit zur Netflix-Serie „Resident Evil“: Nicht ganz perfekt, aber dennoch seltsamerweise sehenswert

Enebameter 6,5/10

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Hier lande ich am Ende meiner Resident Evil auf NetflixSerienrückblick:Das ist nicht dasResident Evil Das Meisterwerk, auf das die Fans gewartet haben, aber es ist auch nicht die Katastrophe, als die es manche dargestellt haben. Die2022 Die Handlung, Lance Reddicks beeindruckender Wesker und das Kreaturendesign funktionieren wirklich gut. Die 2036 Die unlogische und chaotische Handlungsentwicklung sowie fragwürdige Entscheidungen der Autoren ziehen das Ganze stark runter.

The Resident Evil Die Kritik an der Fernsehserie lautet, dass sie sich wie ein mutiger Schritt anfühlt Netflix Ein Experiment, das hoch hinaus will, oft daneben liegt, aber dennoch genug Spannung und Action bietet, um einen Marathon am Wochenende zu rechtfertigen. Erwarten Sie nur keinen reinen Survival-Horror; der Film tendiert eher zum Science-Fiction-Drama als zu Albtraumstoff.

Vorteile Nachteile ✅Hervorragende Leistung von Wesker ✅Tolle Chemie zwischen den jugendlichen Darstellern ✅Beeindruckende VFX und blutige Effekte ❌Die Zeitachse von 2036 zieht sich ❌Verwirrung um Canon ❌Überstürztes Finale

Ideal für: Neugierige „RE“-Fans und Zombie-Serienjunkies.

Weniger geeignet für: Spieler, die sich einen strengen Spielkanon oder ununterbrochenen Horror wünschen.