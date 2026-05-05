Die 11 besten Netflix-Serien nach Videospielen im Jahr 2026

Bevor wir uns die Liste der besten ansehen Netflix Serien, die auf Videospielen basieren: Man muss sich vor Augen halten, dass Adaptionen von Videospielen früher nicht nur ein Risiko darstellten, sondern schlichtweg furchtbar waren.

Doch diese Zeiten sind längst vorbei, und Netflix hat sich still und leise zur beständigsten Plattform für Adaptionen von Spielen zu Serien entwickelt, die tatsächlich funktionieren.

Nachdem ich alle Serien auf dieser Liste komplett angesehen hatte – manche an einem einzigen Wochenende, andere über mehrere Staffeln hinweg –, wurde mir eines klar: Die besten Adaptionen stützen sich nicht allein auf Anspielungen. Sie verstehen, warum die Originalspiele so wichtig waren, und setzen diese Ideen in fesselndes Fernsehen um.

Diese Rangliste basiert auf der Qualität der Erzählung, der Treue zur Spielwelt, der Animation und dem Erzählrhythmus, der Charakterentwicklung sowie der Frage, ob die Serie auch dann funktioniert, wenn man das Spiel nie gespielt hat.

Unsere Top-Empfehlungen für Netflix-Serien, die auf Videospielen basieren

In dieser Auswahl an Adaptionen finden sich Perlen, die sowohl für sich allein überzeugen als auch ihren Ursprüngen als Videospiele treu bleiben. Sie zeichnen sich durch ihre Welten und ihre Erzählkunst aus.

Arcane (2021) – Atemberaubende Animationen unterstreichen Riots facettenreiche Hintergrundgeschichte, die dich auf eine emotionale Achterbahnfahrt mitnimmt. Cyberpunk: Edgerunners (2022) – Neongetränktes Chaos und herzzerreißende Geschichten, die dir zudem den Adrenalinkick des Cyberpunk-Genres bescheren. Castlevania (2017) – Ein eindringlicher Soundtrack und Dämonenjagd in einer düsteren Fantasy-Welt.

Scrollt weiter nach unten für alle Details, darunter, wie sie ihre Spiele feiern und wo ihr die besten Angebote für einen epischen „Erst gucken, dann spielen“-Marathonabend findet.

Die 11 besten Netflix-Serien, die auf Videospielen basieren

Mach dich bereit, das Beste zu entdecken Netflix Serien, die auf Videospielen basieren, die wirklich eine besondere Erwähnung verdienen und genau ins Schwarze treffen.

Im Folgenden findest du eine Auswahl an Titeln, die nicht nur meisterhaft eine Geschichte erzählen, sondern dir auchbeeindruckende Bilder, die Überlieferungen respektieren ihrer Originalspiele und bieten dir Serien, die man am besten am Stück schaut egal, ob du sie schon gespielt hast oder nicht.

1. Arcane [Beste Netflix-Verfilmung eines Videospiels insgesamt]

Erscheinungsjahr 2021 Genre Steampunk-Fantasy-Animation Folgen 18 (2 Staffeln) Originaltitel des Spiels League of Legends

Ich stürze mich inGeheimnisseals Videospieladaption, und es hat mich umgehauen. Ich finde wirklich, es ist eines der besten Netflix Eine Serie, die auf Videospielen basiert. Dafür gibt es mehrere Gründe. Die Geschichte taucht tief in die Welt von Piltover und Zaun ein und webt eine neue Erzählung rund um Vi und Jinx. Die Handlung befasst sich mit politischen Unruhen, Klassenunterschieden und schwesterlicher Trauer, ohne dabei die Hintergrundgeschichte des Spiels zu verraten.

Riot und Studio Fortiche setzen neue Maßstäbe für führende Animationsstudios – mit hochmodernen 2D-/3D-Grafiken, die die Spielwelt widerspiegeln und ihr gleichzeitig neue emotionale Tiefe verleihen. Die Spielgeschichte wird durch ikonische Kulissen, vertraute Technologien und geheimnisvolle Konflikte gewürdigt. Der eigenständige Handlungsbogen in Geheimnisse ist eine Meisterklasse im Geschichtenerzählen.

Mit sorgfältig ausgearbeiteten Charakteren, einer facettenreichen Spielwelt und emotionaler Tiefe überzeugt es aus eigener Kraft. Vorkenntnisse über „League“ sind nicht erforderlich. Ganz ehrlich: Dieses Spiel hat sich einen Platz in der Ruhmeshalle von Die besten Videospielverfilmungenda draußen.

Was machtGeheimnisselautet:

Eine meisterhaft ausgearbeitete Schwesterbeziehung und vielschichtige moralische Entscheidungen

Filmische Animation das raue Straßenszenen mit technischer Meisterschaft verbindet

das raue Straßenszenen mit technischer Meisterschaft verbindet Geheimnissebaut seine Welt visuell auf und füllt die Szenen mit subtile Easter Eggs und Andeutungen anstatt Hintergrundwissen in Dialoge zu packen

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2. Cyberpunk: Edgerunners [Beste Netflix-Adaption zum Thema Cyberpunk]

Erscheinungsjahr 2022 Genre Dystopische Action-Animation Folgen 10 Originaltitel des Spiels Cyberpunk 2077

Wenn duSpiele wieCyberpunk 2077, dann treffen SieCyberpunk 2077 eigenständiges Prequel und Serienadaption: Cyberpunk: Edgerunners! Es ist einNetflix Anime-Serie, die im selben Universum spielt wie Cyberpunk 2077. Die Handlung spielt etwa ein Jahr vor den Ereignissen des Spiels (um das Jahr 2076) und dreht sich um eine neue Gruppe von Charakteren in Night City. Die Serie zeigt bekannte Schauplätze und Gastauftritte aus dem beliebten Spiel.

Begleite David Martinez, einen gewieften Teenager, der zum Edgerunner (Cyber-Söldner) wird und sich kopfüber ins Chaos von Night City stürzt. Mit faszinierenden Animationen von Studio Trigger … stell dir neongetränkte, atemberaubende Kämpfe vor. Ganz ehrlich: Das Spiel fesselt dich sofort mit rohen Emotionen, Loyalität und den psychologischen Kosten eines technologisch gesteigerten Lebens. Die Zukunft sieht neonfarben aus.

Was die Serie so besonders macht:

Eine Reise in die Tiefen der Seele , selbst für Nicht-Gamer: Davids Aufstieg und Fall ist tragisch und nachvollziehbar. Fans bezeichnen das Spiel als „fesselnd, tragisch und extrem gewalttätig“ mit „einem perfekten Einstieg“ in das Genre

, selbst für Nicht-Gamer: Davids Aufstieg und Fall ist tragisch und nachvollziehbar. Fans bezeichnen das Spiel als „fesselnd, tragisch und extrem gewalttätig“ mit „einem perfekten Einstieg“ in das Genre Keine Spielkenntnisse erforderlich

Ein rundum intensives Sinneserlebnis mit eindrucksvolle Animationen und ein mitreißender Soundtrack

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3. Castlevania [Beste Gothic-Fantasy-Serie nach einem Videospiel]

Erscheinungsjahr 2017 Genre Dark-Fantasy-Animation Folgen 32 Originaltitel des Spiels Castlevania III: Draculas Fluch und Symphony of the Night

Nacht, Vampire, düstere Fantasie. Sprechen dich diese Begriffe an? Dann wirst du es lieben Castlevania. Es handelt sich um eine Zeichentrickserie, die auf den gleichnamigen Spielen basiert. Sie besticht durch düstere Burgen und gotische Atmosphäre. Produziert von Powerhouse Animation, ist diese Netflix Die Serie bleibt ihren Spielwurzeln treu! Trevor Belmont, Dracula und Alucard wirken, als wären sie direkt aus der Konami-Geschichte entnommen.

Das Drehbuch der Serie ist pointiert, geprägt von schwarzem Humor und vielschichtigen Erzählsträngen, die die mittelalterliche Vampir-Mythologie des Franchise erweitern. Trotz anfänglicher Kritik am ungleichmäßigen Erzählrhythmus entwickelte sich die Serie zu einer facettenreichen Saga, die Action, Tragödie, Horror und vieles mehr miteinander verbindet.

Die Serie ist atmosphärisch genug für Binge-Watcher und verfügt über eine tiefgründige Hintergrundgeschichte, die lose auf dem gleichnamigen Spiel basiert.

Was die Serie so besonders macht:

Weiterentwickelt Charakterentwicklungen

Charakterentwicklungen Atemberaubende handgezeichnete Grafik die an Klassiker erinnern CastlevaniaUmgebungen

die an Klassiker erinnern CastlevaniaUmgebungen Ein ausgewogener Klang tragische Hintergrundgeschichte und brutale Kampfszenen

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4. Resident Evil [Beste Action-Horror-Spielreihe]

Erscheinungsjahr 2022 Genre Action/Horror Folgen 8 Originaltitel des Spiels „Resident Evil“-Reihe

Wenn du ein Fan von einem der Die besten Horror-Spielereihen, Resident Evil, dann ist diese Serie höchstwahrscheinlich genau das Richtige für dich. Netflix’s Resident Evil taucht tief in die Saga der Familie Wesker ein, in die Geschichten von Jade und Billie, die als Kinder das T-Virus entdecken und als Erwachsene mit dem Zusammenbruch der Welt konfrontiert werden. Es handelt sich um eine Videospieladaption, die sich lose an Capcoms Hintergrundgeschichte anlehnt und eine eigene Zeitlinie mit Zombie-Ausbrüchen und Verschwörungen der Umbrella Corp. entwirft.

Der Ton der Serie ist überraschend und verbindet actiongeladenen Survival-Horror mit einem emotionalen Familiendrama. Endlich bietet sie den Fans eine Realfilmwelt, die an die klassische Spannung des Bioterrorismus und die typischen Wendungen aus dem Labor anknüpft. Die Kritiken fielen gemischt aus: Einige lobten die Hommage an die Geschichte von Umbrella, andere empfanden das Tempo als zu flach.

Doch alsNetflix Videospielreihe, die sich dadurch auszeichnet, dass sie Spannung rund um das Vermächtnis, Geheimnisse und die von den Fans erwartete Horror-Ästhetik aufbaut. Es ist ein mutiger Schritt bei der Umsetzung vom Spiel zur Serie Netflix Der „Originals“-Trend: experimentell, unvollkommen, aber von Natur aus von Fans getragen.

Was es so besonders macht:

blutgetränkt Horror trifft auf das Familiendrama der Weskers

Auswirkungen von Mutationen und die Umbrella Corp Anspielungen verankern es in der Spielwelt

Voller Action Szenen mit echten und computergenerierten Zombies

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5. Devil May Cry [Die stilvollste Netflix-Spieleserie über Dämonenjäger]

Erscheinungsjahr 2025 Genre Animierte Urban-Fantasy Folgen 8 (Staffel 1) Originaltitel des Spiels Devil May Cry-Reihe

Liebhaber derDevil May CryReihe,ÜberlebensfansundFPS fans unite. Diese Serie ist ein WIRBELSTURM von einer Show, wenn ihr wisst, was ich meine. Macht euch bereit für Hasen aus der Hölle und Schießereien im Vatikan. Die Zeichentrickserie Netflix Die Originals-Serie lässt Dantes Entstehungsgeschichte im Stil der Capcom-Spiele der späten 90er und frühen 2000er Jahre neu aufleben und verbindet dabei raffinierten Stil mit brutaler Action.

Es ist eine freie Adaption Devil May Cry 3 und knüpft an die Hintergrundgeschichte der Spiele an, eröffnet aber gleichzeitig eine neue Erzählperspektive in einem stilisierten „Bootleg-Multiversum“. Johnny Yong Boschs Synchronisation erweckt Dante mit einem noch cooleren Flair zum Leben. Ich denke, die Serie hat die Reihe vor langweiligen Adaptionen bewahrt, da Kritiker sie für ihre Kampfchoreografie und ihre „bombastische“ Animation lobten.

Wenn du ein Fan von Actionsequenzen im Stil von Videospielen bist, erwarten dich fesselnde Kämpfe und Dämonenjagd. Eine vielversprechende Serie, die man in einem Rutsch durchschauen kann: die Optik, die Rauheit, die Atmosphäre. Und das Ganze schreit geradezu nach Dante, ist aber frisch genug für neue Fans.

Was es so besonders macht:

Intensive, stilisierte Dämonenjagd Kampf

Kampf Treues Nicken zur Spielgeschichte (Devil May Cry 3Wurzeln)

zur Spielgeschichte (Devil May Cry 3Wurzeln) Filmkunst von Studio Mir, hervorragende Animationsqualität

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6. Pokémon-Concierge [Die gemütlichste Videospielverfilmung auf Netflix]

Erscheinungsjahr 2023 Genre Abenteuer-Fantasy Folgen 4 (jeweils 14–20 Min.) Originaltitel des Spiels Pokémon (1996, Satoshi Tajiri)

Die Handlung spielt in einem tropischen Pokémon-Resort, Netflix Die Serie handelt von Haru, einer vom Pech verfolgten Concierge, die sich um Pokémon wie Psyduck, Pikachu und Magikarp kümmert. Sie verbindet die Pokémon Eine Welt im warmen Stop-Motion-Stil, die beruhigend und erfrischend wirkt. Sowohl für Spielefans als auch für Neulinge bietet sie eine gemütliche Mischung aus Alltag und subtilen Charakterentwicklungen – ganz ohne Kämpfe. Im Mittelpunkt stehen vor allem Fürsorge und Verbundenheit!

Die Animation sprüht vor Persönlichkeit: Jedes Einzelbild ist so gestaltet, dass es greifbar wirkt. Kritiker lobten die „tolle Atmosphäre“ und den „gemütlichen“ Ton. Auch wenn sie vom traditionellen Gameplay abweicht, verschafft ihr das Raum zum Atmen und ermöglicht es, kleine emotionale Momente einzufangen. Die Serie ist gemächlich, aber niemals langweilig. Sie besticht durch episodischen Charme, der aufmerksames Zuschauen belohnt. Staffel 2 is geplant für September 2025.

Warum es einen Platz verdient:

Eine liebenswerte, sich langsam entfaltende Charakterentwicklung ohne ablenkende Kampfszenen

Ein frischer Animationsstil, der die Persönlichkeit der Pokémon hervorhebt

Kurze Episoden, die sich ideal zum Binge-Watching eignen und perfekt zum Entspannen sind

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7. Onimusha [Anime-Adaption einer Fantasy-Geschichte über einen dunklen Samurai]

Erscheinungsjahr 2023 Genre Anime / Action-Abenteuer / Übernatürliches Folgen 8 Originaltitel des Spiels Onimusha-Reihe

Dieser Film spielt in der frühen Edo-Zeit in Japan, Netflix Die Fernsehserie begleitet den legendären Schwertkämpfer Musashi Miyamoto, der den mythischen Oni-Handschuh anlegt, um den dämonischen Genma zu besiegen. Warum lohnt es sich, die Serie anzuschauen? Nun, sowohl für Fans des Spiels als auch für Neulinge verbindet diese Serie die Hintergrundgeschichte des Spiels mit einer sehr originellen übernatürlichen Handlung, die euch fesseln wird.

Die Serie hat einen emotionalen Kern, der durch stimmungsvolle Animationen noch verstärkt wird. Und sie trifft genau den richtigen Ton zwischen unterhaltsamer Action und überraschender Menschlichkeit. Flach oder generisch ist sie ganz sicher nicht. Auch wenn einige Fans Abweichungen von der Spielhandlung bemerkt haben, waren sich die meisten einig, dass sie eine gelungene Ergänzung des Universums darstellt. Sie bietet auf jeden Fall ein dramatisches Erlebnis, das fesselnd genug ist, um einen bleibenden Eindruck zu hinterlassen.

Warum es auf Ihrer Liste stehen sollte:

Stilvolle „Sword-and-Sorcery“-Action mit packenden Kämpfen und übernatürlichen Elementen Horror

mit packenden Kämpfen und übernatürlichen Elementen Einzigartig und doch vertraut das sich auf zentrale Elemente von Videospielen stützt Veranstaltungen sondern entwirft zudem eine in sich geschlossene Geschichte voller Ehre, Vermächtnis und Verrat

das sich auf zentrale Elemente von Videospielen stützt sondern entwirft zudem eine in sich geschlossene Geschichte voller Ehre, Vermächtnis und Verrat Kompakt und perfekt zum Binge-Watching

★ Anime-Adaption einer düsteren Samurai-Fantasy Onimusha: Warlords Bei Eneba einkaufen

8. Carmen Sandiego [Das beste globale Raubabenteuer]

Erscheinungsjahr 2019 Genre Animiertes Action-Abenteuer Folgen 8 Originaltitel des Spiels Wo auf der Welt ist Carmen Sandiego?

Ich habe mir das als Fan der „Game-to-Show“-Adaption angesehen Netflix Originale und war begeistert von den raffinierten Raubüberfällen und den weltumspannenden Abenteuern. Es ist Nostalgie, aber modernisiert, clever und perfekt zum Binge-Watching für alle, die Rätsel und Spionage-Atmosphäre lieben. Die Serie adaptiert die klassische Videospielverfilmung mit lehrreichen Wendungen, während sie Carmens Charakter weiterentwickelt und das Hintergrunduniversum erweitert.

Die Serie bietet vielschichtige Geschichten, lebhafte Animationen und eine witzige moralische Wendung, bei der Carmen die Bösewichte bestiehlt, um der Welt zu helfen. Kinder und Erwachsene werden gleichermaßen die Verfolgungsjagden und den kulturellen Einblick in Sehenswürdigkeiten und Sprachen genießen. Es ist intelligente Unterhaltung, die die Zuschauer im Ungewissen lässt und dazu bringt, Carmen die Daumen zu drücken. Außerdem zeigt sie, dass eine aus einem Spiel entstandene Serie frisch und unendlich unterhaltsam sein kann.

Was es auszeichnet:

Fesselnde Raubüberfall-Handlungen durch berühmte Städte

durch berühmte Städte Deutlicher Vorsprung mit moralischem Kompass

mit moralischem Kompass Ideal für Gelegenheitszuschauer und Fans von Verfilmungen

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9. Tomb Raider: Die Legende von Lara Croft [Bestes animiertes Archäologie-Epos]

Erscheinungsjahr 2024 Genre Animiertes Action-Abenteuer Folgen 8 Originaltitel des Spiels Die „Tomb Raider“-Neustart-Trilogie (2013–2018)

Tauchen Sie einNetflix Eine Videospielreihe voller Spannung. Wie man sich denken kann, bietet sie als Hommage an „Tomb Raider“ knallharten Parkour und echte emotionale Spannung. Sie basiert auf den Neustarts der Reihe (Rise, Shadow usw.) und verbindet Action mit Laras persönlicher Entwicklung. Das sorgt für eine Prise emotionaler Tiefe!

Als Spiel zur Show Netflix Die Serie ist originalgetreu und fängt die Hintergrundgeschichte sowie die rauen Umgebungen des Spiels ein. Die Spannung des Spiels spürt man in Laras Trauer, ihren Schuldgefühlen und ihrer knallharten Beweglichkeit. Die Serie bietet alles, was das Herz begehrt: archaische Rätsel, gefährliche Relikte und emotionale Altlasten. Auch Nicht-Gamer können die Verletzlichkeit der Heldin und die vielschichtige Erzählweise zu schätzen wissen.

Diese spannende Adaption, die dem Original alle Ehre macht, fesselt sowohl Fans als auch Neulinge an Laras Kampf. Wenn man sie sieht, bekommt man Lust, sich erneut mit Stealth befassen and Ego-ShooterKategorien.

Was diese Serie auszeichnet:

Eine emotional vielschichtige Charakterentwicklung von einer Tragödie geprägt

von einer Tragödie geprägt Atemberaubende Parkour- und Artefakt-Rätsel dem Gaming treu

Mutige Neugestaltung vom Symbol des männlichen Blicks zur modernen Abenteurerin

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10. Dragon’s Dogma [Beste epische Fantasy-Quest]

Erscheinungsjahr 2020 Genre Animierte Urban-Fantasy Folgen 7 Originaltitel des Spiels Dragon’s Dogma

Dragon’s Dogma taucht tief in die dunkle Fantasy-Welt von Capcoms Kultklassiker ein. Wenn man ihn sich ansieht, wird deutlich, dass er vollständig von seinen Ursprüngen inspiriert ist (besonders für die Fans des Spiels). Im Laufe des Films fängt der Netflix-Anime eine mittelalterliche Welt voller Drachen, Legenden und Monster ein und zeigt die Mission des Arisen, Grigori zu töten. Er bleibt dem Kern des Spiels treu: Spielfiguren, taktische Echtzeitkämpfe und die Erkundung einer offenen Welt.

Wenn du Gransys schon erkundet hast, wird diese Serie genau dieselbe grandiose Spannung aufleben lassen. Du musst das Spiel nicht gespielt haben, um sie zu genießen. Freu dich einfach auf eine raue, geschichtsträchtige Welt, in der jeder einzelne Soldat zählt und der Drache eine übermächtige Rolle spielt. Diese Serie wird dich dazu bringen, unbedingt spielen zu wollen RPG and aRPG-Spieleebenso

Was es so besonders macht:

Getreu der Spielwelt mit den bekannten „Pawn“-Mechaniken

mit den bekannten „Pawn“-Mechaniken Düsterer, atmosphärischer Ton mit spannenden Kampfszenen

Erweitert die Welt von Gransys durch animiertes Geschichtenerzählen

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11. Tekken: Bloodline [Beste Adaption eines Kampfspiel-Universums]

Erscheinungsjahr 2022 Genre Kampfkunst-Anime Folgen 6 Originaltitel des Spiels Tekken 3

Rette dich vor der Langeweile und stürze dich in Tekken: BloodlineKämpfe, Charaktere und vieles mehr. Diese Adaption vom Team hinter „Tekken 3“ hat es in sich. Es ist die „King of Fighters“-Geschichte, von der du nicht wusstest, dass du sie brauchst. Im Mittelpunkt steht Jin Kazamas Debüt in „Tekken 3“, und das Spiel bietet jede Menge Nahkampf-Drama, mörderische Combos und die Kriege der Mishima-Familie.

Die Serie bleibt dem Kampfsport-Charakter des Spiels treu, taucht aber tiefer in die Emotionen der Figuren ein: Jins Wut, sein Verlust und sein Schicksal ziehen sich wie ein roter Faden durch die gesamte Serie. Sie ist kurz, knackig und macht sowohl Fans der Reihe als auch Neulingen süchtig. Die Kämpfe wirken, als wären sie direkt vom Joystick auf den Bildschirm übertragen worden – und das mit viel Flair.

Das Format der Serie sorgt für ein hohes Tempo und verdient sich seinen Platz in dieser Liste dank ihrer präzisen Choreografie und der rasanten Handlung. Vielleicht möchten Sie sich die Serie ja einmal ansehen Lieblings-Kampfspiele gleich nach dem Anschauen.

Was es so besonders macht:

Starker Fokus auf die Charaktere Jin Kazamas Herkunft

Flüssige Kampfkunst-Animation spielgetreue Kombos

spielgetreue Kombos Treue spiel-anzeigen Adaption eines Kultklassikers Tekken 3Handlung

★ Beste Umsetzung einer Kampf-Arena Tekken 7 – Season Pass 3 Bei Eneba einkaufen

Lobende Erwähnungen: Die besten Verfilmungen von Videospielen

Nun ist es an der Zeit, sich ein Netflix Geschenkgutschein und schaut euch noch ein paar weitere Serien an, die eine Erwähnung verdienen:

Die Cuphead-Show! – Eine visuell atemberaubende Neuauflage des klassischen Run-and-Gun-Spiels. Kritiker bezeichnen es als „eine der, wenn nicht sogar DIE beste Videospieladaption aller Zeiten“

– Eine visuell atemberaubende Neuauflage des klassischen Run-and-Gun-Spiels. Kritiker bezeichnen es als „eine der, wenn nicht sogar DIE beste Videospieladaption aller Zeiten“ Höchstpunktzahl – A Netflix Eine Dokumentation, die die Gaming-Kultur feiert. Unterhaltsam für Nerds, doch Kritiker bemängeln, dass es ihr manchmal an Tiefe mangelt.

– A Netflix Eine Dokumentation, die die Gaming-Kultur feiert. Unterhaltsam für Nerds, doch Kritiker bemängeln, dass es ihr manchmal an Tiefe mangelt. Castlevania: Nocturne – Von Kritikern mit einer Bewertung von 96–100 % auf Rotten Tomatoes gelobt und weithin für seine originalgetreue, hochwertige Animation gepriesen.

– Von Kritikern mit einer Bewertung von 96–100 % auf Rotten Tomatoes gelobt und weithin für seine originalgetreue, hochwertige Animation gepriesen. Resident Evil: Infinite Darkness – Probier das mal aus, wenn du ein echter Resident EvilLüfter

Häufig gestellte Fragen