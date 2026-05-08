Das Geschäft abschließen: Die 10 besten Pokémon-Packs, die man 2026 gewinnbringend kaufen kann

Auf der Suche nach dem Besten Pokémon Als Kind hätte ich nie gedacht, dass man einmal Kartensets kaufen würde, um damit Geld zu verdienen. Damals sammelten die Leute Pokémon Karten, weil sie entweder schön waren, weil sie das Spiel oft spielten oder einfach nur, weil es beliebt war, und ich dachte, das wäre alles.

Heute sind die Kinder von damals längst erwachsen. Doch obwohl sie erwachsen geworden sind, haben viele von ihnen immer noch eine Vorliebe für alles, was mit Pokémon. Einige von ihnen sind nach wie vor begeisterte Sammler und ernsthafte Spieler des Sammelkartenspiels, was bedeutet, dass Es ist nun möglich, durch den Verkauf einen ordentlichen Gewinn erzielen Pokémon-SammelkartenspielPackungen.

Wenn Sie mit Pokémon Karten suchst, bist du hier genau richtig. In dieser Liste stellen wir dir 10 der besten Pokémon Pakete, die man kaufen kann, um Gewinn zu erzielen.

Unsere Top-Empfehlungen für die besten Pokémon-Kartenpakete, die man gewinnbringend kaufen kann

Es gibt jede Menge tolle Pokémon Pakete, die man mit Gewinn kaufen kann, aber ich werde hier drei der besten hervorheben:

Crown Zenith (2023) – Mit unzähligen tollen Karten, fantastischen Illustrationen und hervorragenden Ziehquoten ist dieses Paket eine der besten Erweiterungen, in die man investieren kann. 151 (2023) – Die Originalbesetzung aus Kanto sorgt für einen regelrechten Nostalgie-Kick; und die atemberaubenden Grafiken tragen ebenfalls dazu bei. Prismatische Entwicklungen (2025) – Der eindeutige Beweis, dass eine starke Besetzung von Pokémon und wunderschöne Karten mit Vollbildmotiv reichen völlig aus, um ein Set beliebt zu machen.

Das sind zwar die besten Pokémon Wenn Sie Kartensets kaufen und mit Gewinn weiterverkaufen möchten, können Sie das Risiko mindern, indem Sie Ihr Geld auf verschiedene Sets verteilen. Lesen Sie weiter, um herauszufinden, welche anderen Sets sich als echter Glücksgriff erweisen könnten.

Die 10 besten Pokémon-Packs, die man gewinnbringend kaufen kann

Wenn es um die Besten geht Pokémon Pakete, die man kaufen kann, um Gewinn zu erzielen, und selbst die besten Pokémon Wenn man Päckchen kauft, um seltene Karten zu erhalten, gibt es viele Faktoren zu berücksichtigen. Der zukünftige Wert eines Päckchens hängt vor allem von Pokémon wer darin auftritt, seine Chase-Karten (besonders begehrte Karten) und ob das Set selten sein wird.

Dies sind aus zahlreichen Gründen die besten Pokémon-Sets, die man mit Gewinn kaufen kann: Einige sind bei der Community sehr beliebt, andere zeichnen sich durch herausragende Illustrationen aus, und wieder andere, wie Crown Zenith, könnten verrückte Ziehquoten haben. Andererseits haben wir auch Sets, die später vielleicht gut sein könnten, wie zum Beispiel Pokémon GO mit seinem einzigartigen Umfang und Eine geheimnisvolle Fabelwobei die geringe Beliebtheit zu einem Anstieg des Angebots an Premiumprodukten führt.

1. Crown Zenith [Die erste Wahl für seltene Karten und stark nachgefragte Exemplare]

Technische Daten Details Erscheinungsdatum 20. Januar 2023 Abholquote ~1:2 (eines der besten in modernen Sets) Karten insgesamt 230 Karten + 70-Karten-Galerie aus Galar Die besten Chase-Karten Mewtwo VSTAR, Giratina VSTAR, das Trio der legendären Hunde Investment-Grade ⭐⭐⭐⭐⭐ Hervorragend – Die beste Pokémon-Booster-Box für verlässliche Gewinne Am besten geeignet für Sammler, die nach seltenen Karten mit konstanten Fundquoten suchen Risikostufe Niedrig bis mittel– Nachgewiesene Wertsteigerungsentwicklung, doch da das Werk bereits über zwei Jahre alt ist, ist ein Nachdruck unwahrscheinlich; Preise stabil

Crown Zenith wird allgemein als das BestePokémon Ein Paket, das sich sowohl für Sammler als auch für Investoren lohnt, und es ist nicht schwer zu verstehen, warum. Mit seiner äußerst großzügigen Ziehquote (fast 1:2), den hervorragenden Kartenillustrationen und der „Galarian-Galerie“-Kollektion ist das Öffnen einer Crown Zenith Dieses Set wird Ihnen garantiert ein Lächeln ins Gesicht zaubern. Kein Wunder, dass viele es als eines der am bestenPokémonSätzeim Jahr 2026.

Warum wir uns dafür entschieden haben Crown Zenith war ein fulminanter, fantastischer Abschluss der „Schwert & Schild“-Ära – dank seiner hohen Drop-Raten und der atemberaubenden Kartenillustrationen ist es auch heute noch eine lohnende Investition.

Es ist keine Übertreibung, wenn ich sage, dass die letzte Sondererweiterung der Schwert & Schild „Era“ ist eines der besten Pokémon-Pakete, die man kaufen kann, um Gewinn zu erzielen, da Das ist ein Traum für jeden Sammler. DankCrown ZenithDank der hervorragenden Preise haben Sie sehr gute Chancen, Teile des Galarian-Galerie, eine Reihe wunderschöner Karten mit Vollbild-Motiven. Zu den bemerkenswerten Karten dieser Serie gehören Mewtwo VSTAR, die legendären Hunde und die bösartig aussehenden Giratina VSTAR.

Crown Zenith wurde bereits am 20. Januar 2023 veröffentlicht. Das bedeutet, dass es ist nicht sehr wahrscheinlich, dass es in nächster Zeit zu einer Neuauflage kommt, da die Karten dann nicht mehr turniertauglich sind. Dennoch ist es eines der besten Pokémon Päckchen, die man kaufen sollte, um seltene Karten zu erhalten, insbesondere die „Galar-Galerie“ mit 70 Karten.

Mein Fazit:Crown Zenith gilt als das Beste Pokémon Ein Paket, das sich dank seiner außergewöhnlichen 1:2-Ziehquote und 70 Karten Galarian-Galerie das in jeder Eröffnungsvariante einen Vorteil garantiert.

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2. 151[Ein wohlverdienter Hype-Set]

Technische Daten Details Erscheinungsdatum 22. September 2023 Abholquote ~1:3 für Ultra-Rare-Karten Karten insgesamt 207 Karten (alle Pokémon der ersten Generation) Die besten Chase-Karten Charizard EX SIR, Mew EX, Alakazam EX, Kadabra (zum ersten Mal seit 20 Jahren) Investment-Grade ⭐⭐⭐⭐⭐ Ausgezeichnet – Nachfrage aufgrund von Nostalgie Am besten geeignet für Liebhaber der ersten Generation und langfristige Anleger Risikostufe Mittel – Hohe Nachfrage, aber häufige Nachdrucke (Blühende Gewässer) mindern die Seltenheit; achten Sie auf Ankündigungen zu Nachlieferungen

151, wie der Name schon sagt, ist ein Set, das sich auf die erste Generation von Pokémon. Von Bulbasaur bis Mew, jederPokémon Die Karte in diesem Set stammt aus der ursprünglichen Kanto-Besetzung. Ja, einschließlich der ersten Kadabra-Karte seit zwei Jahrzehnten. Wenn du sie alle fangen willst, solltest du sicherstellen, dass du eine Schöne Mappe für Pokémeine Kartenzur Hand.

151 ist eine Mengesollte vor allem den Nostalgiefaktor ausnutzen. Das ist zwar nicht unbedingt schlecht, und zugegebenermaßen gibt es darin einige wirklich tolle Karten, wie zum Beispiel die viel gepriesene Charizard EX SIR (Secret Illustration Rare). Und obwohl es durchaus auf Nostalgie setzt, 151 bleibt eines der besten Pokémon-Sets, die man mit Gewinn kaufen kann, da es bei Spielern, Sammlern und Investoren gleichermaßen sehr beliebt ist.

Warum wir uns dafür entschieden haben Der enorme Hype, der 151 trägt wesentlich dazu bei, den Preis in die Höhe zu treiben. Dies ist das beste Pokémon-Set, das man kaufen kann, um Gewinn zu erzielen, wenn man auf Nummer sicher gehen will.

151 bleibt dank seiner SIRs und seines Nostalgiefaktors ein sehr solides Set, was es zudem zu einem der besten macht Pokémon Booster-Packs für Sammler und neue Spieler. Allerdings, do Denken Sie daran, dass diese Beliebtheit sich auf die Preise des Sets auswirkt; daher ist es wichtig, nicht nur das Angebot zu beurteilen, sondern auch mögliche Neuauflagen oder Sondersets im Auge zu behalten, wie zum Beispiel Blühende Gewässer.

Mein Fazit: Die von Nostalgie getriebene Nachfrage sorgt dafür, dass 151 das BestePokémon ein Paket, das sich bei Liebhabern der ersten Generation gewinnbringend verkaufen lässt, obwohl die Marktsättigung den Wettbewerb weiterhin hart macht CharizardChase-Karten.

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3. Prismatische Entwicklungen [Eines der bekanntesten Sets]

Technische Daten Details Erscheinungsdatum 17. Januar 2025 Abholquote ~1:2,5 mit „God Pack“-Möglichkeiten Karten insgesamt Über 250 Karten, darunter Masterball-Holo-Karten Die besten Chase-Karten 9 SIR-Entwicklungen, Pikachu mit Meisterball, Trainer-Karten mit Vollbild-Illustration Investment-Grade ⭐⭐⭐⭐⭐ Außergewöhnlich – Pokémon-Packs mit dem besten Preis-Leistungs-Verhältnis für ETB-Holds Am besten geeignet für Sammler von Eeveelution-Figuren und eine sichere langfristige Investition Risikostufe Mittel bis hoch – Die jüngste Markteinführung sorgt für Volatilität; die ETB-Kurse könnten sich korrigieren, sobald das Angebot die Nachfrage einholt

Keine Liste der besten gewinnorientierten Pakete der Pokémon-Sammelkartenspielwäre unvollständig, ohne zu erwähnen, dass Prismatische Entwicklungen, one eines der (wenn nicht sogar das) heißesten Pakete der letzten Zeit.

Dieses Set hat einfach alles:beliebtPokémon, drei Arten von Gott-Paketen (wobei eines davon ein Set mit neun SIR-Eeveelutions enthält), äußerst beliebt Pokémon, das Debüt vonMeisterball Holos und ja, jede Menge wunderschöne SIRs mit Vollbild-Illustrationen. Klar, sie sind nicht teuer genug, um einen Platz auf der Liste der am teuerstenPokémonKarten, aber sie sind trotzdem eine Stange Geld wert.

Warum wir uns dafür entschieden haben Selbst heute noch,Prismatische Entwicklungen bleibt das beste Pokémon-Set, das man aus Gewinnsicht kaufen kann, wenn es um die Beliebtheit geht. Die Tatsache, dass viele Menschen dies als sichere Investition betrachten, spricht Bände darüber, wie stark dieses Set ist.

Aufgrund der großen Beliebtheit dieses Sets sowie der Begeisterung der Fangemeinde für das Eeveelution Zeile, ich halte Prismatische Entwicklung zu den Besten zu gehören Pokémon Pakete, die man mit Gewinn kaufen kann. Mit anderen Worten: Es sollte sich um eine sichere langfristige Investition handeln, vor allem die ETBs (Elite Trainer Box). Man kauft eine Box, behält sie ein paar Jahre und verkauft sie später mit Gewinn.

Mein Fazit: Nur wenige Anwärter auf den Titel des Besten Pokémon Pakete, die man kaufen sollte, um Gewinn zu erzielen „Prismatische Entwicklungen“Gott-Pakete,Meister TanzHolos undEeveelution Manie; ETBs sind hier so gut wie garantierte Gewinne – mehr kann man bei einer Investition kaum erwarten.

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4. Verborgene Schicksale [Ein zeitloser Klassiker]

Technische Daten Details Erscheinungsdatum 23. August 2019 Abholquote ~1:3 für Shiny-Vault-Karten Karten insgesamt 210 Karten + 94-Karten-Teilserie „Shiny Vault“ Die besten Chase-Karten Glänzendes Charizard GX, Promo-Karten zum Trio der legendären Vögel, Karten mit Buntglas-Motiven Investment-Grade ⭐⭐⭐⭐⭐ Ausgezeichnet – Nachgewiesene Wertsteigerung Am besten geeignet für Geduldige Anleger, die vor Jahren gekauft haben Risikostufe Low – Über 5 Jahre Erfolgsbilanz, keine Neuauflagen seit 2020; nachweisliche langfristige Wertsteigerung, aber hohe Einstiegskosten

Verborgene Schicksaleis ein gutes Beispiel dafür, wie sich langfristige Investitionen in die besten Pokémon Karten zum Kauf mit Gewinnabsicht funktioniert, vor allem wenn die Preise nicht künstlich von Spekulanten in die Höhe getrieben werden, sondern von Leuten, die das Produkt tatsächlich haben wollen.

Warum wir uns dafür entschieden haben Egal, ob es sich um eine Blase handelt, die bald platzen wird, oder um eine plötzliche Aufwertung der Aktien – eines ist klar: Für Anleger ist jetzt der ideale Zeitpunkt, um zuzuschlagen Verborgene Schicksale.

Es wurde von der Community zwar schon immer geschätzt, nicht zuletzt, weil es zu den besten gehört Pokémon Päckchen zum Kauf seltener Karten, Preise für Verborgene Schicksale (insbesondere sein legendäres Vogel-Trio ETB und die Werbekarte mit dem Buntglasmotiv), Die Preise schossen im Jahr 2025 regelrecht in die Höhe, wobei eine einzelne Schachtel etwa 400 Dollar kostete.

Und obwohl der ETB derzeit besonders im Trend liegt, ist der Verborgene SchicksaleDas Set ist auch nicht zu verachten. TheGlänzender TresorInsbesondere handelt es sich dabei um eine „geheime“ Untergruppe von Karten, auf denen glänzende Pokémon abgebildet sind. Auch wenn sie nicht selten genug sind, um einen Platz auf einer Liste der seltenPokémonKarten (und davon gibt es eine ganze Menge auf dem Markt), sind sie dennoch ziemlich cool, vor allem Glänzendes Charizard GX.

Mein Fazit: Geduldige Anleger auf der Suche nach den besten Pokémon Mit diesen Kartensets kann man richtig punkten Verborgene Schicksale, deren ETBs dank echter ShinyVaultNachfrage.

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5. Shiny Star V [Exklusiv in Japan]

Technische Daten Details Erscheinungsdatum 20. November 2020 (exklusiv in Japan) Abholquote ~1:2 bei Glanzkarten Karten insgesamt Über 190 Karten, darunter auch Nachdrucke Die besten Chase-Karten Glänzendes VMAX-Charmander, glänzende legendäre Vögel, Full-Art-Karte von Marnie Aktueller Preis 180–250 $ (internationaler Markt) Investment-Grade ⭐⭐⭐⭐ Gut – Internationale Knappheit Am besten geeignet für Diversifizierte Portfolios mit Schwerpunkt auf japanischen Exklusivtiteln Risikostufe Mittel – Die Exklusivität für Japan führt zu Importabhängigkeit; die internationale Nachfrage ist unvorhersehbar, die Zuwächse verlaufen schleppend

Apropos den Kauf und das Halten von Premiumprodukten: Wenn man andere Märkte nicht im Blick behält, kann dies dazu führen, dass man Chancen verpasst. Nehmen wir zum Beispiel das exklusiv in Japan erhältliche High Class Pack Shiny Star V (ein ziemlicher Zungenbrecher, das ist klar), das eine große Anzahl von Nachdrucken enthält. Dazu gehören Pokémon V, MaximalundGlänzend Geheimnis Karten sowie bisherige Exklusivkarten der englischen Version und Vollbildkarten. All das macht es zum besten Pokémon Pakete, die man ab heute gewinnbringend kaufen kann.

Warum wir uns dafür entschieden haben Auch wenn der Aufschwung eher bescheiden ausfällt, beträgt der Wert von Shiny Star V stammt aus seinemKnappheit. Hier wirst du keine riesigen Summen verdienen (zumindest nicht sofort), aber da dies eine der besten Pokémon Wenn man Päckchen kauft, um seltene Karten zu erhalten, ist es gerade diese Seltenheit, die es zu einer klugen Wahl macht

Was die Sammlung betrifft, Shiny Star V fällt nicht wirklich auf. Wie ich bereits erwähnt habe, besteht ein Großteil des Inhalts aus Nachdrucken. Das bedeutet, dass Leute, die die Karten wollen, die Shiny Star V hat die Singles wahrscheinlich aus den Originalpackungen gekauft. Dennoch, Es bleibt jedoch die Tatsache, dass es sich um ein exklusiv in Japan erhältliches Set handelte, was seinen Wert auf dem internationalen Markt etwas steigert.

Glanz-Set V’s Der Exklusivstatus bedeutet, dass es sich – unabhängig davon, ob es Nachdrucke gibt oder nicht – um einen seltenen Artikel handelt. Und da es so selten ist, sollten alle, die auf der Suche nach einzigartigen oder seltenen Sets sind, auf jeden Fall in Erwägung ziehen, sich ein oder zwei Boxen dieses Sets zu sichern.

Mein Fazit: Internationale Knappheitspositionen Shiny Star Vzu den bestenPokémon Anlagen, die sich zur Wertsteigerung in diversifizierten Portfolios eignen, wobei die langsame Wertsteigerung von denjenigen, die explosive Renditen anstreben, Geduld erfordert.

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6. „Die verhüllte Fabel“ [Vielleicht der Geheimtipp von morgen]

Technische Daten Details Erscheinungsdatum 2. August 2024 Abholquote ~1:3 für Ultra-Rare-Karten Karten insgesamt Über 170 Karten Die besten Chase-Karten Pecharunt ex, Kingdra ex (Promo-Box), Full-Art-Karte Perrin Investment-Grade ⭐⭐⭐ Spekulativ – Hohes Risiko, hoher Ertrag Am besten geeignet für Konträrinvestoren, die auf unpopuläre Titel setzen Risikostufe Hoch – Spekulatives Kontrainvestitionsgeschäft; unbeliebte Sets können auf unbestimmte Zeit günstig bleiben oder sich nie wieder erholen

Du bist wahrscheinlich überrascht, zu sehen, dass Eine geheimnisvolle FabelHier, und ich kann es dir nicht verübeln. Es ist kein besonders beliebtes Set, da es nur wenige Chase-Karten enthält, wobei man allerdings erwähnen sollte, dass es in puncto Spielbarkeit einige der am bestenPokémonKarten in moderneren Ausstattungen.

Selbst in Bezug auf Investitionen, Eine geheimnisvolle Fabelsieht nicht so aus, als würde es besonders toll werden. Das Pokémon Die Titel in diesem Set sind nicht besonders bemerkenswert, und es fehlen vor allem einige Fan-Favoriten. Wie schade, denn Dieses Set besticht durch einige wirklich wunderschöne Illustrationen.

Warum wir uns dafür entschieden haben Manchmal kann es sich auszahlen, gegen den Strom zu schwimmen und unbeliebte Sets zu schnappen, solange sie günstig sind – das könnte dir später einen großen Gewinn einbringen. Das ist schon einmal passiert und könnte wieder passieren. Die Betonung liegt allerdings auf „könnte“.

Nun, obEine geheimnisvolle FabelOb der Preisanstieg künstlich oder echt ist, bleibt reine Spekulation. Was jedoch keine Spekulation ist, ist, dass Eine geheimnisvolle Fabelhat tatsächlich ein paar schöne Werbeartikel (wie zum Beispiel derKingdra EX (Kiste) sowie einige anständige osteuropäische Länder Das bedeutet, dass Eine geheimnisvolle Fabelhat als das beste Produkt tatsächlich großes Wachstumspotenzial für die Zukunft Pokémon ein Paket, das man mit Gewinn verkaufen kann – aber wie immer wird nur die Zeit zeigen, ob das stimmt.

Mein Fazit: Konträrinvestoren auf der Suche nach den besten Anlagen Pokémon Päckchen, die man kaufen kann, um auf seltene Karten zu setzen „Die verhüllte Fabel“ derzeitige Unbeliebtheit, doch dies bleibt der riskanteste Spekulationswert auf der Liste.

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7. Paldea Evolved [Ein ordentliches Set mit einer kultigen Chase-Karte]

Technische Daten Details Erscheinungsdatum 9. Juni 2023 Abholquote ~1:3 für Ultra-Rare-Karten Karten insgesamt 279 Karten Die besten Chase-Karten Magikarp SIR (im Ukiyo-e-Stil), Iono SIR, Raichu SIR, Lechonk Investment-Grade ⭐⭐⭐⭐ Gut – Solides Wachstumspotenzial Am besten geeignet für Konservative Anleger, die Wert auf eine stabile Wertsteigerung legen Risikostufe Niedrig bis mittel – Stetiges, unspektakuläres Wachstum; ein Einbruch ist unwahrscheinlich, aber auch ein rascher Kursanstieg; eine sichere, konservative Anlage

Kehren wir zu sichereren Gewässern zurück. Auch wenn das Wachstum nicht gerade explosiv war, Paldea: Die Weiterentwicklungdessen Wert auf dem Markt langsam steigt, was möglicherweise auf eine weitere stabile, langfristige Investition hindeutet, wenn es um die besten Pokémon-Packs geht, die man mit Gewinn kaufen kann. Es gab auch keine größeren Einbrüche bei der Beliebtheit, was bedeutet, dass die Preise für Boxen und ETBs größtenteils stabil bleiben.

Warum wir uns dafür entschieden haben Paldea: Die Weiterentwicklungist ein ziemlich solides Allround-Set. Auch wenn es nicht ganz auf dem Niveau von, sagen wir mal, Prismatische Entwicklungen… es verfügt über ein solides Fundament und könnte sich im Laufe der Zeit zu einer hervorragenden Anlage entwickeln.

Paldea: Die Weiterentwicklungdreht sich um das Scarlet & Violet Reihe, und wie der Name schon sagt zeigt die Endformen aller drei Starter aus Paldea. Außerdem enthält es viele schöne SIRs, wie zum Beispiel das schlafende Raichu, den Publikumsliebling Iono und das ikonische Magikarp im Ukiyo-e-Stil, das auf der Suche nach seiner Entwicklung einen Wasserfall erklimmt. Ja, eine Magikarp-Karte ist die begehrteste Karte dieses Sets.

WährendScarlet & Violet ist den meisten noch ziemlich präsent PokémonFans,Es ist zu erwarten, dass die Preise steigen werden, sobald die Hauptserie ausreichend gewachsen ist um dieser Region einen gewissen Nostalgiewert zu verleihen. Wie bei allen „ziemlich guten“ Sets geht es hier vor allem um eine langfristige Investition. Wenn Sie also darauf aus sind, mit Paldea: Die Weiterentwicklung, besorg dir ein paar ETBs und warte ein paar Jahre.

Mein Fazit: Stetiges Wachstum sorgt für Paldea: Die Weiterentwicklungdas BestePokémon Ein Paket, das sich für konservative Anleger lohnt, die eine stabile Wertsteigerung dem Jagen nach kurzfristigen Gewinnen vorziehen – und bei dem das Kult-Karpador das Ganze noch versüßt.

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8. Pokémon GO [Ein einzigartiges Themen-Set]

Technische Daten Details Erscheinungsdatum 1. Juli 2022 Abholquote ~1:3,5 für Ultra-Rare-Karten Karten insgesamt 88 Karten (kleineres Set) Die besten Chase-Karten Mewtwo V, Strahlendes Charizard, Conkeldurr (fotorealistische Darstellung) Aktueller Preis für die Booster-Box 90–115 Dollar Investment-Grade ⭐⭐⭐ Spekulativ – Joker im Bereich der Crossovers bei Handyspielen Am besten geeignet für Risikofreudige Spekulanten setzen auf Nostalgie im Mobilfunkbereich Risikostufe Hoch – Eine Crossover-Neuheit muss sich nicht unbedingt als Erfolg erweisen; die Langlebigkeit des Handyspiels ist ungewiss

Apropos Nostalgiewert: Kommen wir mal zu Pokémon GO. Nein, nicht das Handyspiel, sondern das Sammelkartenspiel-Set, das zu dessen Feier herausgebracht wurde. Während die Reaktionen der Fans auf diese Erweiterung von verhalten bis eiskalt reichten, Ich würde sagen, das bereitet den Boden für Pokémon GO… in Zukunft selten sein wird.

Warum wir uns dafür entschieden haben Pokémon GOSeine derzeitige Unbeliebtheit könnte ihm später einen großen Gewinn bescheren, aber ich will ehrlich sein: Diese Aussage enthält viele „Wenns“. Investieren Sie nur dann, wenn Sie bereit sind, das Risiko einzugehen.

Ich würde in Betracht ziehen,Pokémon GO eher so etwas wie ein Ablegerset ist. Ja, es enthält einige coole Karten, wie zum Beispiel Mewtwo V and Strahlendes Charizard, doch sein Hauptreiz liegt in der Verknüpfung mit dem Handyspiel, dank fotorealistische Grafiken dasshervorrufens Spielmechaniken.

The Pokémon GO richtet sich an einen ganz bestimmten Markt, was wiederum bedeutet, dass Die Preise könnten in Zukunft vom Handyspiel bestimmt werden. Und während die meisten TCG-Spieler und -Sammler eher eine „na ja“-Reaktion auf das Pokémon GO Wenn das so bleibt, wird es wahrscheinlich zu einem der besten werden Pokémon Päckchen, die man kaufen sollte, um seltene Karten zu erhalten, da es aufgrund seiner derzeitigen Unbeliebtheit möglicherweise randvoll ist mit Pokémon Karten, die Geld wert sind in späteren Jahren.

Mein Fazit:Pokémon GO Sein einzigartiger Crossover-Status macht ihn zu einem Geheimtipp unter den Besten Pokémon Pakete, die man mit Gewinn kaufen kann – ideal nur für risikofreudige Spekulanten, die auf die Nostalgie rund um Handyspiele setzen.

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9. Zeitliche Kräfte [Neues Set mit hohem Wachstumspotenzial]

Technische Daten Details Erscheinungsdatum 22. März 2024 Abholquote ~1:3 für Ultra-Rare-Karten Karten insgesamt 218 Karten + ACE SPEC-Trainerkarten Die besten Chase-Karten Shiftry (atemberaubende Illustration), Walking Wake ex, Iron Leaves ex, ACE SPECs Aktueller Preis für die Booster-Box 100–130 Dollar Investment-Grade ⭐⭐⭐⭐ Gut – Appell zur Wiedereinführung von ACE SPEC Am besten geeignet für Kunstsammler und Strategen, die auf Neuauflagen warten Risikostufe Mittel – Gerüchte über eine Neuauflage sorgen für Unsicherheit; warten Sie auf Klarheit oder kaufen Sie nur bei erheblichen Preisnachlässen

Auch wenn es keine wirklich sichere Anlage gibt, wenn es um die besten Pokémon Pakete zum Weiterverkauf zu kaufen, hast du wahrscheinlich schon die einfache Formel „beliebtPokémon + ansprechende Illustrationen + optional hochwertige ETBs oder Promokarten = wahrscheinlich eine gute langfristige Investition„…“ Und wenn viele Leute an einem Drehort wie Zeitliche Kräfte, dann hast du vielleicht eine wahre Goldgrube vor dir.

Warum wir uns dafür entschieden haben Zeitliche Kräfte ist eine weitere potenziell „sichere“ Anlage, dank ihrer beliebten Kunst und der derzeit geringen Nachfrage.

Zeitliche Kräfte ist besonders auffällig in der Pokémon TCG-Community zur Wiedereinführung dessen, was manche vielleicht für ein new PokémonKartentyp: ACE-SPECs, das sind extrem mächtige, einmalig einsetzbare Trainerkarten. Abgesehen davon jedoch, Zeitliche Kräfte ist auch wegen seiner atemberaubenden Grafik beliebt: Schau dir zum Beispiel mal Shiftry aus diesem Set an und sag mir, dass du nicht auch eins haben willst.

Ein weiterer Faktor, der sich auswirkt Zeitliche KräfteDer Preis ist seinFehlen eines Nachdrucks. Nimmt man dazu noch die Gerüchte über eine limitierte Auflage, ergibt sich eine gewisse künstliche Knappheit, was wiederum dazu führen könnte, dass dies eines der besten Pokémon Päckchen, die man kaufen kann, um seltene Karten zu erhalten. Dennoch, Zeitliche Kräfte liegt im üblichen Nachdruckbereich, daher liegt es an dir, ob du sofort zuschlägst oder auf einen möglichen Nachdruck wartest.

Mein Fazit: Atemberaubende Grafiken und die Wiedereinführung von ACE SPEC Zeitliche Kräftezu den bestenPokémon Kartenpakete zum Kauf, doch kluge Anleger warten wohl ab, bis Klarheit über die Neuauflage herrscht, bevor sie größere Summen investieren.

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10. Schicksalhafte Rivalen [Ein guter Ausgangspunkt für heute]

Technische Daten Details Erscheinungsdatum 30. Mai 2025 Abholquote ~1:2,5 für Ultra-Rare-Karten Karten insgesamt Über 240 Karten zum Thema Team Rocket Die besten Chase-Karten Giovannis Mewtwo EX SIR, Cynthias Garchomp V, Trainer von Team Rocket Aktueller Preis für die Booster-Box 110–145 $ Investment-Grade ⭐⭐⭐⭐⭐ Ausgezeichnet – Frisch und mit soliden Grundlagen Am besten geeignet für Neue Investoren, die Renditechancen mit Wertsteigerungspotenzial verbinden Risikostufe Mittel – Da das Produkt erst vor kurzem (vor 8 Monaten) auf den Markt gekommen ist, ist die Preisbildung noch im Gange; das „Team Rocket“-Thema sorgt für Stabilität

Zu guter Letzt steht auf dieser Liste das relativ neue Schicksalhafte Rivalen Set. Diese Erweiterung wurde erstmals am 30. Mai 2025 vorgestellt. Trotz dieser Kürze, Schicksalhafte Rivalen ist rundum ein tolles Set, sowohl für Sammler als auch für Spieler, die auf der Suche nach dem das Beste vom NeuenPokémonKarten für ihre Decks

Warum wir uns dafür entschieden haben Schicksalhafte Rivalen Es weist nicht nur die Merkmale eines großartigen Sets auf, sondern profitiert auch davon, dass es erst vor kurzem erschienen ist, sodass der Hype darum noch immer groß ist. Auf der anderen Seite bedeutet dies aber auch, dass es sich um einen umkämpften und sich noch immer weiterentwickelnden Markt handelt.

Die letzte Erweiterung in der Scarlet & Violet In dieser Staffel geht es weiter mit der „Trainer Pokémon„… eingestellt, aberdiesmal mit einem besonderen Schwerpunkt auf Team Rocket. Außerdem gibt es dort einige fantastische SIRs, in denen Trainer mit ihren „Mons“ zu sehen sind, wie zum Beispiel Auf nach Vmit Cynthia und Team Rocket: Mewtwo EX mit Giovanni. Also ja, hier gibt es eine Menge Verfolgungskarten.

Zu guter Letzt, als ob die SIRs noch nicht genug wären, viel OGPokémon aus den Regionen Johto und Kanto bevölkern Schicksalhafte RivalenKartenliste.Das heißt, es hat ein bisschen von 151der darin enthaltene Nostalgiefaktor, der die Preise in die Höhe treiben und möglicherweise dazu führen kann, dass Schicksalhafte Rivalen zu einem der profitabelsten Pokémon später noch weitere Pakete.

Mein Fazit:Neuer Hype undTeam RaketeNostalgie-LookSchicksalhafte Rivalen eines der besten Pokémon Pakete, die sich für Neulinge zum Kauf seltener Karten eignen, da sie Verfügbarkeit mit soliden Wertsteigerungsaussichten verbinden.

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Warum der Kauf von Pokémon-Päckchen eine gewinnbringende Anlagestrategie ist

Es reicht nicht aus, nur nach dem Besten zu suchen Pokémon Kaufen Sie Aktien, um Gewinne zu erzielen; Sie sollten auch verstehen, warum dies nach wie vor eine solide Investition ist. Hier sind daher drei grundlegende Markttreiber:

Anhaltende Nachfrage in allen Bevölkerungsgruppen – Gelegenheitssammler, Wettkampfspieler und Investoren sorgen für eine beständige Marktliquidität für die besten Pokémon Kartenpakete, die man als Einzelkarten, versiegelte Packungen und Booster-Boxen kaufen kann. Markenbeständigkeit und generationsübergreifende Anziehungskraft – Fast drei Jahrzehnte kultureller Relevanz sichern langfristige Investitionen auf eine Weise, die volatile Märkte nicht bieten können. Raritätsökonomie und Sammlerkultur – Ob es nun das Beste ist Pokémon Ob man nun Päckchen kauft, um Gewinn zu machen oder einfach nur zum Spaß – die Leute lieben es, zu sammeln. Das wiederum treibt den Wert der Karten in die Höhe, sodass sie für Hunderttausende verkauft werden können, was beweist, dass Sammler für die besten Karten Spitzenpreise zahlen Pokémon Päckchen, die man kaufen kann, um seltene Karten zu erhalten.

Denken Sie daran, dassPokémon Wie jeder andere Markt birgt auch das Pack-Investing Risiken. Auch wenn die Fundamentaldaten weiterhin solide sind, recherchieren kluge Anleger Trends, streuen ihre Anlagen und vermeiden blinde Spekulationen.

So wählen Sie die besten Pokémon-Packs aus, um mit ihnen Gewinn zu erzielen: Clevere Investitionstipps

Um mit den besten Pokémon-Packs, die man zum Weiterverkauf kaufen kann, Geld zu verdienen, reicht es nicht aus, einfach wahllos Booster-Boxen zu kaufen und auf das Beste zu hoffen. Hier erfährst du, wie du eine profitable Pokémon-Anlagestrategie entwickelst.

Kaufen Sie lieber Booster-Boxen als Einzelkarten, um höhere Gewinnspannen zu erzielen

Wenn man herausfinden möchte, welche Pokémon-Päckchen am besten zu kaufen sind, bietet der Großeinkauf im Vergleich zum Kauf einzelner Päckchen eine deutlich höhere Rendite. Booster-Boxen kosten je nach Set zwischen 90 und 180 Dollar, was einem Preis von 2,50 bis 5,00 Dollar pro Päckchen entspricht. Das ist deutlich günstiger als einzelne Päckchen im Einzelhandel, die zwischen 4 und 7 Dollar kosten. Dieser Preisvorteil bedeutet außerdem, dass man entweder:

Gewinnorientiert – Man öffnet Packungen, um Chase-Karten zu sammeln, wobei man die Anschaffungskosten niedrig hält, und verkauft die gezogenen Karten dann einzeln, um die Investition plus Gewinn wieder hereinzuholen. Zur Wertsteigerung halten – Die beste Pokémon-Booster-Box, die man kaufen kann, wertet bei beliebten Sets wie „Crown Zenith“ oder „Prismatische Entwicklungen“ jährlich um 15 bis 40 % auf, da das Angebot nach dem Druck immer knapper wird.

Clevere Investoren decken sich bei der Erstveröffentlichung der Sets zum UVP (90–110 $) mit Booster-Boxen der preiswertesten Pokémon-Packs ein und halten den ungeöffneten Bestand dann 2–5 Jahre lang. Crown-Zenith-Boxen, die Anfang 2023 für 95 $ gekauft wurden, werden heute für 130–160 $ verkauft, was einer Rendite von 37–68 % in nur zwei Jahren entspricht.

Limitierte Auflagen und Premium-Produkte

Die besten Pokémon-Packs für seltene Karten stammen aus limitierten Produkten, die eine künstliche Knappheit erzeugen. ETBs, Promo-Boxen und Sondereditionen gewinnen am schnellsten an Wert, weil:

Lieferengpässe – ETBs werden in der Regel in geringeren Stückzahlen gedruckt als Standard-Booster-Boxen, was die Preise auf dem Sekundärmarkt in die Höhe treibt, sobald die Lagerbestände im Einzelhandel aufgebraucht sind.

– ETBs werden in der Regel in geringeren Stückzahlen gedruckt als Standard-Booster-Boxen, was die Preise auf dem Sekundärmarkt in die Höhe treibt, sobald die Lagerbestände im Einzelhandel aufgebraucht sind. Exklusive Inhalte – Promokarten, Jumbo-Karten und einzigartige Verpackungen steigern den Sammlerwert über den der einzelnen Packungen hinaus. Der ETB-Wert des legendären Vogel-Trios aus „Hidden Fates“ stieg von 50 US-Dollar (2019) auf über 400 US-Dollar (2025), was in erster Linie auf die Promokarte mit dem Buntglasmotiv zurückzuführen ist.

– Promokarten, Jumbo-Karten und einzigartige Verpackungen steigern den Sammlerwert über den der einzelnen Packungen hinaus. Der ETB-Wert des legendären Vogel-Trios aus „Hidden Fates“ stieg von 50 US-Dollar (2019) auf über 400 US-Dollar (2025), was in erster Linie auf die Promokarte mit dem Buntglasmotiv zurückzuführen ist. Ansprechende Präsentation – Versiegelte ETBs und Premium-Boxen sind attraktive Sammlerstücke, was eine doppelte Nachfrage sowohl von Investoren als auch von Sammlern erzeugt, die ungeöffnete Produkte zur Ausstellung suchen.

Wenn Sie nach den derzeit besten Pokémon-Packs suchen, sollten Sie ETBs und Sondereditionen den Standard-Booster-Boxen vorziehen, sofern Sie diese für mindestens drei Jahre halten möchten. Diese Produkte schneiden im Vergleich zu losen Booster-Boxen durchweg besser ab in Wertsteigerung auf lange Sicht.

Informieren Sie sich über Markttrends, bevor Sie Kapital investieren

Um zu wissen, welches Pokémon-Paket man am besten kaufen sollte, um Gewinn zu erzielen, muss man kontinuierlich Marktforschung über verschiedene Datenquellen hinweg betreiben. Amateur-Investoren lassen sich von Hype leiten; Profis analysieren die Fundamentaldaten:

Beobachten Sie die Kurscharts auf TCGPlayer – Verfolgen Sie die 30-Tage-, 90-Tage- und 1-Jahres-Trends bei Booster-Boxen und Chase-Karten. Plötzliche Spitzen deuten oft eher auf künstliche „Pump-and-Dump“-Manöver als auf eine organische Nachfrage hin.

– Verfolgen Sie die 30-Tage-, 90-Tage- und 1-Jahres-Trends bei Booster-Boxen und Chase-Karten. Plötzliche Spitzen deuten oft eher auf künstliche „Pump-and-Dump“-Manöver als auf eine organische Nachfrage hin. Sammler-Communities folgen – Auf Reddits r/PokeInvesting, Discord-Servern und YouTube-Kanälen wird deutlich, welche Sets bei Sammlern besonders begehrt sind. Eine hohe organische Nachfrage (ohne Manipulation durch Spekulanten) sorgt für einen langfristigen Wert.

– Auf Reddits r/PokeInvesting, Discord-Servern und YouTube-Kanälen wird deutlich, welche Sets bei Sammlern besonders begehrt sind. Eine hohe organische Nachfrage (ohne Manipulation durch Spekulanten) sorgt für einen langfristigen Wert. Ankündigungen zu Nachdrucken verfolgen – The Pokémon Company bringt gelegentlich beliebte Sets neu auf den Markt, was vorübergehend zu einem Überangebot führt und die Preise einbrechen lässt. So gibt es beispielsweise Gerüchte über eine Neuauflage von „Zeitliche Kräfte“, was sich auf die kurzfristigen Werte auswirken könnte.

– The Pokémon Company bringt gelegentlich beliebte Sets neu auf den Markt, was vorübergehend zu einem Überangebot führt und die Preise einbrechen lässt. So gibt es beispielsweise Gerüchte über eine Neuauflage von „Zeitliche Kräfte“, was sich auf die kurzfristigen Werte auswirken könnte. Bevorstehende Veröffentlichungen analysieren – Ankündigungen neuer Sets geben Aufschluss darüber, welche Pokémon, Spielmechaniken oder Themen für The Pokémon Company im Vordergrund stehen. Bleiben die Eeveelutions weiterhin stark vertreten, steigt der Wert der „Prismatische Entwicklungen“; rückt ein anderer Pokémon-Schwerpunkt in den Vordergrund, könnte die Nachfrage nachlassen.

Kluge Investoren gehen beim Kauf von Pokémon-Päckchen wie beim Aktienhandel vor. Sie informieren sich vor dem Kauf, streuen ihre Investitionen auf mehrere Sets und kaufen eher bei Kursrückgängen als in Zeiten des Hype-Höhepunkts. Die preiswertesten Pokémon-Päckchen liegen oft auf der Hand, solange die Nachfrage gering ist – bis Sammler sie wiederentdecken.

Wo man Pokémon-Packs zu den besten Preisen und mit dem höchsten Gewinn kaufen kann

Um die besten Pokémon-Packs zum gewinnbringenden Verkauf zu finden, muss man zunächst wissen, wo man einkaufen sollte. Durch geschicktes Sourcing über verschiedene Kanäle hinweg können Sie die besten Pokémon-Booster-Boxen zu wettbewerbsfähigen Preisen ausfindig machen, was sich direkt auf Ihre Gewinnspannen auswirkt. Diese Plattformen bieten unterschiedliche Vorteile, je nachdem, ob Sie preisgünstige Pokémon-Packs zum sofortigen Öffnen oder hochwertige, versiegelte Produkte zur langfristigen Aufbewahrung kaufen.

TCGPlayer (Spezialmarktplatz für Sammler)

Beginnen Sie hier Ihre Suche nach den derzeit besten Pokémon-Packs. Bei TCGPlayer finden Sie Tausende geprüfter Verkäufer, die preislich miteinander konkurrieren, wodurch ein echtes Marktumfeld entsteht. Die Preise für Booster-Boxen reichen je nach Seltenheit und Nachfrage des Sets vom UVP bis zu über 200 %, sodass Sie Preisinformationen in Echtzeit erhalten.

Die Kursentwicklungsdiagramme der Plattform zeigen die Wertsteigerung über 30 Tage, 90 Tage und ein Jahr, was dir dabei hilft, die beste Pokémon-Booster-Box zu finden, bevor die Preise in die Höhe schnellen. Die Verkäufer kennen den Wert ihres Bestands, erwarte also keine Schnäppchen unter Marktpreis, aber du findest authentische Produkte und eine umfassende Auswahl, wenn du auf der Suche nach den besten Pokémon-Packs bist, um seltene Karten zu ergattern.

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Pokémon Center (offizielle UVP)

Kaufen Sie direkt beim Hersteller zum empfohlenen Verkaufspreis – ab einem Bestellwert von 20 $ ist der Versand kostenlos. Das Pokémon Center führt die neuesten Veröffentlichungen zum empfohlenen Verkaufspreis (90–110 $ für Booster-Boxen), was es zur idealen Anlaufstelle macht, um sich die besten Angebote zu sichern. Pokémon Kaufen Sie das Set zu einem angemessenen Einstiegspreis, sobald es erscheint, um Gewinn zu erzielen. Bei gefragten Veröffentlichungen wie „Prismatische Entwicklungen“ ist der Vorrat schnell ausverkauft, richten Sie daher Benachrichtigungen ein.

Der Versand innerhalb der USA umfasst Alaska, Hawaii und die Überseegebiete. Außerdem solltest du wissen, dass offizielle Vertriebskanäle vor Fälschungen und überhöhten Preisen schützen, wenn du herausfinden möchtest, welche Pokémon-Päckchen du am besten zu fairen Preisen und ohne Aufschläge von Schwarzhändlern kaufen kannst.

Amazon & eBay (Marktschwankungen & Schnäppchenjagd)

Die Preise schwanken stark je nach Lagerbestand der Verkäufer und Nachfrageschwankungen. Durch Flash-Sales, Lagerräumungsverkäufe und den Wettbewerb unter Verkäufern können Sie die beste Pokémon-Booster-Box unter den Marktpreisen von TCGPlayer ergattern. Dies erfordert jedoch Geduld und dass Sie die Preise im Auge behalten. Aufgrund der algorithmischen Preisgestaltung bei Amazon können Booster-Boxen in Zeiten geringer Nachfrage (typischerweise in der Mitte des Lebenszyklus eines Sets, bevor die Nostalgie einsetzt) um 15–30 % im Preis fallen.

Bei eBay-Auktionen lassen sich gelegentlich Schnäppchen machen, wenn Verkäufer keine Ahnung von Pokémon haben oder schnell Geld brauchen. Vielleicht findest du sogar das beste PPokémon auf diese Weise Päckchen mit seltenen Karten zu kaufen. Achte auf Warnsignale, die auf eine Fälschung hindeuten: Preise, die zu gut sind, um wahr zu sein, unscharfe Fotos oder Verkäufer mit wenigen Bewertungen. Diese Plattformen funktionieren am besten, wenn du genau weißt, welche der besten Pokémon-Päckchen du gerade kaufen solltest, und echte Schnäppchen erkennen kannst.

Lokale Spieleläden (LGS) – Beziehungsaufbau

Bauen Sie eine gute Beziehung zu lokalen TCG-Läden auf, um von Insider-Vorteilen zu profitieren. Die Besitzer von lokalen Läden informieren ihre Stammkunden oft, wenn sie die preiswertesten Pokémon-Päckchen wieder auf Lager haben oder alte Bestände zu reduzierten Preisen abverkaufen. Manche Läden bieten treuen Kunden Vorbestellungspreise unterhalb der UVP an, und Sie können die Produkte vor dem Kauf in die Hand nehmen. Die Preise in lokalen Läden entsprechen in der Regel der UVP oder liegen leicht darüber, aber Sie sparen Versandkosten und unterstützen lokale Unternehmen, die Turniere und Veranstaltungen organisieren.

Großhandelsclubs (Costco, Sam’s Club, BJ’s) – Rabatte auf Premium-Boxen

Mitglieder-Großhandelsclubs führen gelegentlich Boxen der Ultra-Premium-Kollektion, Super-Premium-Boxen und Multipacks zu Preisen, die 10–20 % unter der unverbindlichen Preisempfehlung liegen.

Die „Prismatische Entwicklungen Super Premium Collection“ von Costco beispielsweise war für 109,99 $ im Angebot, während die unverbindliche Preisempfehlung anderswo bei 129,99 $ lag. Das Sortiment wechselt unvorhersehbar und ist schnell ausverkauft. Schauen Sie daher wöchentlich vorbei, wenn Sie Mitglied sind.

Diese Anbieter führen selten Standard-Booster-Boxen, zeichnen sich jedoch durch hochwertige versiegelte Produkte aus, wenn Sie die beste Pokémon-Booster-Box mit integrierten Preisvorteilen suchen. Beim Kauf größerer Mengen (2er- oder 3er-Packs im Set) erhalten Sie zusätzliche Stückrabatte, die bei herkömmlichen Händlern nicht verfügbar sind.

Intelligente Beschaffungsstrategie

Wenn Sie auf der Suche nach dem Besten sind Pokémon Wenn man Pakete kaufen möchte, um Gewinn zu erzielen, ist es wichtig, die Preise auf allen Plattformen mithilfe von TCGPlayer als Ihren marktüblichen Richtpreis. Kaufen Sie Neuerscheinungen bei Pokémon Center zum UVP, überprüfenCostco/Sam’s Club/BJ’s Für Premium-Collection-Boxen zum Sonderpreis: Entdecke die Angebote auf Amazon/eBay für Sets der mittleren Preisklasse und verwende TCGPlayer für seltene oder vergriffene Produkte, bei denen die Echtheitsprüfung von größter Bedeutung ist.

Großhandelsclubs bieten die besten Pokemon-Booster-Boxen zum Kauf an, wenn man nach Ultra-Premium- oder Super-Premium-Produkten mit 10–20 % Rabatt sucht, wobei die Verfügbarkeit je nach Standort und Mitgliedschaft variiert. Berücksichtigen Sie die Versandkosten in Ihren Berechnungen, da Gratisversand-Grenzen und Umsatzsteuer dazu führen können, dass sich der Endpreis einer Booster-Box von 95 $ auf über 110 $ erhöht, was Einfluss darauf hat, welche Plattform zu diesem Zeitpunkt tatsächlich das beste Preis-Leistungs-Verhältnis bietet.

Mein Fazit zu den besten Pokémon-Packs, die man zum Weiterverkauf kaufen sollte

Die beste Lösung finden Pokémon Welche Pakete Sie mit Gewinn kaufen sollten, hängt von Ihrer Anlagestrategie ab. Ganz gleich, ob Sie auf der Suche nach den besten Pokémon Päckchen, um seltene Karten zu erwerben, langfristig Wert aufzubauen oder gezielt nach begehrten Sammlerstücken zu suchen – die besten Pokémon Kartenpakete zum Kauf bieten nachweislich Renditen über verschiedene Zeiträume hinweg.

Für Jäger seltener Karten → Crown Zenith . Eine explosive letzte Erweiterung der Schwert & Schild eine Serie mit einer großzügigen Ziehquote von 1:2 und dem atemberaubenden 70-Karten-Set Galarian-Galerie, was es zu einem der besten macht Pokémon Päckchen, die man für seltene Karten wie Mewtwo VSTAR and Giratina VSTAR.

. Eine explosive letzte Erweiterung der Schwert & Schild eine Serie mit einer großzügigen Ziehquote von 1:2 und dem atemberaubenden 70-Karten-Set Galarian-Galerie, was es zu einem der besten macht Pokémon Päckchen, die man für seltene Karten wie Mewtwo VSTAR and Giratina VSTAR. Für langfristige Anleger → Prismatische Entwicklungen . Eines der heißesten Sets der letzten Zeit mit drei Arten von God-Packs, Debüt Meisterball Holos und neun SIR Entwicklungsformendie dazu führen, dassosteuropäische Länder eine sichere Wahl für den langfristigen Besitz und den späteren Weiterverkauf.

. Eines der heißesten Sets der letzten Zeit mit drei Arten von God-Packs, Debüt Meisterball Holos und neun SIR Entwicklungsformendie dazu führen, dassosteuropäische Länder eine sichere Wahl für den langfristigen Besitz und den späteren Weiterverkauf. Für Premium-Sammler → Hidden Fates . Ein zeitloser Klassiker, dessen legendäres Vogel-Trio ETB im Jahr 2025 auf 400 Dollar hochschoss und damit bewies, wie Glänzender Tresor Teilkollektionen und Sondereditionen sorgen bei ernsthaften Sammlern für eine anhaltende Nachfrage.

. Ein zeitloser Klassiker, dessen legendäres Vogel-Trio ETB im Jahr 2025 auf 400 Dollar hochschoss und damit bewies, wie Glänzender Tresor Teilkollektionen und Sondereditionen sorgen bei ernsthaften Sammlern für eine anhaltende Nachfrage.

★ Der beste Ort, um Pokémon-Packs zu kaufen TCGplayer Besuchen Sie TCGplayer

Unabhängig von Ihrem Anlageansatz sind diese empfohlenen Top-Titel Pokémon Aktienpakete, die man zum Gewinnhandel kaufen sollte, vereinen starke Fundamentaldaten – beliebt Pokémon, wunderschöne Kunstwerke und eine nachgewiesene Marktnachfrage – damit wächst Ihr Portfolio weiter!

Häufig gestellte Fragen