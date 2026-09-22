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8 echte Jobs für 14-Jährige, die man 2026 tatsächlich bekommen kann

Jobs für 14-Jährige gibt es wirklich, aber die besten Stellenangebote findet man oft näher am eigenen Zuhause als auf einer riesigen Jobbörse. In den USA kannst du entweder eine formelle Anstellung anstreben oder mit Jobs direkt in der Nachbarschaft beginnen, wie zum Beispiel Babysitten, Hunde ausführen, Gartenarbeiten mit Handwerkzeugen oder Hausaufgabenhilfe.

Der Trick besteht darin, zu wissen, welchen Weg man einschlägt. Formelle Jobs für 14-Jährige sind mit einer Bewerbung, einem Arbeitsplan des Arbeitgebers, einer Gehaltsabrechnung und möglicherweise behördlichen Formalitäten verbunden. Direkte Aufträge lassen sich schneller in Angriff nehmen, aber ein Elternteil oder Erziehungsberechtigter sollte dir dabei helfen, die Aufgaben, den Preis, den Transport und die Sicherheitsregeln zu vereinbaren.

Dieser Leitfaden prüft Altersgrenzen und bundesweite Vorschriften, anstatt davon auszugehen, dass jeder Standort unter einem bekannten Logo junge Teenager einstellt. Wenn du im Sommer Jobs für 14-Jährige vergleichst, denke daran, dass bundesweite Vorschriften die Arbeitszeit während der schulfreien Zeit weiterhin auf 8 Stunden pro Tag und 40 Stunden pro Woche begrenzen. In deinem Bundesland gelten möglicherweise strengere Vorschriften.

Ist es tatsächlich realistisch, mit 14 einen Job zu finden?

Ja. Jobs für 14-Jährige lassen sich in zwei nützliche Kategorien einteilen: reguläre Beschäftigung und kleine Direktaufträge. Ein regulärer Job bietet dir feste Schichten und einen Gehaltsscheck. Ein Direktauftrag gibt dir mehr Kontrolle, aber Kunden, Verdienst und rechtliche Einstufung variieren – gehe also nicht davon aus, dass Barzahlung alle Vorschriften außer Kraft setzt.

Was man in den einzelnen Bereichen tatsächlich verdient

Die Bezahlung für Jobs für 14-Jährige hängt von deinem Wohnort, deiner Erfahrung, deinem Arbeitgeber und der Tätigkeit ab:

Formelle Beschäftigung: Bei einer Anstellung von 14-Jährigen wird in der Regel der geltende Mindestlohn oder mehr gezahlt. Der bundesweite Mindestlohn beträgt 7,25 Dollar pro Stunde, doch viele Bundesstaaten und Städte schreiben höhere Sätze vor.

Bei einer Anstellung von 14-Jährigen wird in der Regel der geltende Mindestlohn oder mehr gezahlt. Der bundesweite Mindestlohn beträgt 7,25 Dollar pro Stunde, doch viele Bundesstaaten und Städte schreiben höhere Sätze vor. Kinderbetreuung: Etwa 10 bis 20 Dollar pro Stunde.

Etwa 10 bis 20 Dollar pro Stunde. Hausaufgabenhilfe: Etwa 12 bis 20 Dollar pro Stunde.

Etwa 12 bis 20 Dollar pro Stunde. Hundeausführen: Etwa 10 bis 20 Dollar für einen kurzen Spaziergang.

Etwa 10 bis 20 Dollar für einen kurzen Spaziergang. Hausarbeiten und Gartenaufräumarbeiten: In der Regel ein Pauschalbetrag, der vor Arbeitsbeginn vereinbart wird.

Jobs für 14-Jährige im Sommer bieten oft mehr Arbeitsstunden, doch die Arbeitszeit ist bundesweit weiterhin auf 8 Stunden pro Tag und 40 Stunden pro Woche begrenzt. Diese Zahlen dienen als nützliche Richtwerte, stellen jedoch keine garantierten Sätze dar.

Arbeitszeiten, Löhne und für wen dies geeignet ist

Gemäß dem Bundesgesetz „Fair Labor Standards Act“ dürfen 14- und 15-Jährige in regulierten, nichtlandwirtschaftlichen Beschäftigungsverhältnissen an Schultagen bis zu 3 Stunden und in einer Schulwoche bis zu 18 Stunden arbeiten. Die Arbeit muss außerhalb der Schulzeiten erfolgen.

Wenn keine Schule stattfindet, gilt auf Bundesebene eine Obergrenze von 8 Stunden pro Tag und 40 Stunden pro Woche. Die Arbeit ist in der Regel von 7:00 bis 19:00 Uhr erlaubt, vom 1. Juni bis zum Labor Day wird diese Zeit bis 21:00 Uhr verlängert. Diese Beschränkungen gelten für Jobs für 14-Jährige im Sommer, wobei strengere Vorschriften der Bundesstaaten weiterhin Vorrang haben.

Das Bundesgesetz erlaubt zudem einen Mindestlohn für Jugendliche von 4,25 US-Dollar pro Stunde für die ersten 90 aufeinanderfolgenden Kalendertage nach der ersten Einstellung eines Arbeitnehmers unter 20 Jahren. Viele Landes- oder Kommunalgesetze schreiben höhere Sätze vor. Informieren Sie sich über den geltenden Mindestlohn, bevor Sie Stellenangebote für 14-Jährige annehmen.

Wenn du schnell Geld verdienen möchtest, beginne mit einem unter Aufsicht von Erwachsenen stehenden Angebot an Personen, die deine Familie kennt. Wenn du zuverlässige Schichten bevorzugst, bewirb dich nur auf Stellenanzeigen, in denen eindeutig „ab 14“ angegeben ist. Jüngere Leser können sich auch unseren Leitfaden zum Geldverdienen auf Roblox ansehen, wobei jedoch die Alters- und Zahlungsregeln der jeweiligen Plattform weiterhin gelten.

8 echte Jobs für 14-Jährige, die es sich dieses Jahr zu versuchen lohnt

Diese Jobs für 14-Jährige umfassen einen formellen Weg und sieben praktische Optionen im Gig-Stil. Der formelle Weg gehört zu den relativ wenigen Stellenangeboten für 14-Jährige, die du in einer öffentlichen Ausschreibung überprüfen kannst. Die anderen funktionieren am besten mit der Einbeziehung von Eltern oder Erziehungsberechtigten und mit Leuten, die du bereits kennst.

Publix ist das deutlichste landesweite Beispiel in diesem Leitfaden. In der Stellenausschreibung für „Front Service Clerk“ ist das Mindestalter mit 14 Jahren angegeben und die Aufgaben umfassen das Einpacken und Tragen von Lebensmitteln, Reinigungsarbeiten sowie Kundenbetreuung. Die Verfügbarkeit hängt jedoch weiterhin von der jeweiligen Filiale ab. Durchsuche daher die aktuellen Stellenangebote und rufe an, bevor du dich auf den Weg machst.

Wenn Sie Stellenangebote für 14-Jährige vergleichen, lesen Sie die Aufgabenbeschreibung genauso sorgfältig durch wie die Altersangabe. Bundesvorschriften erlauben viele Tätigkeiten im Einzelhandel und in der Gastronomie, darunter Kassieren, Preisauszeichnung, Einpacken, Regalauffüllung und in begrenztem Umfang die Zubereitung von Speisen. Verboten sind hingegen Tätigkeiten wie Backen, die Nutzung der meisten motorbetriebenen Geräte, Arbeiten auf Leitern und das Befüllen von Müllpressen.

Der Stundenlohn und der Zahltag variieren je nach Standort, den örtlichen Lohnvorschriften und dem Abrechnungsstichtag des Arbeitgebers. Fragen Sie nach dem Einstiegslohn, der Häufigkeit der Lohnauszahlung und den erforderlichen Unterlagen. Bei Sommerjobs für 14-Jährige sollten Sie außerdem erfragen, wie das Geschäft die Arbeitszeiten im Rahmen der bundesweiten Obergrenzen von 8 Stunden pro Tag und 40 Stunden pro Woche plant.

So fangen Sie an:

Informieren Sie sich auf der Seite zur Jugendbeschäftigung Ihres staatlichen Arbeitsministeriums über Genehmigungen, Bescheinigungen und strengere Arbeitszeitvorschriften.

Suchen Sie nur nach Stellenanzeigen, in denen ausdrücklich „14“ oder „14+“ angegeben ist, wie beispielsweise bei der Stelle als „Front Service Clerk“ bei Publix.

Rufen Sie direkt bei der jeweiligen Filiale oder dem Restaurant an. Die Richtlinien von Franchiseunternehmen und Filialen können sich sogar innerhalb derselben Marke unterscheiden.

Beziehen Sie einen Elternteil oder Erziehungsberechtigten in die Formalitäten mit ein und übernehmen Sie niemals Aufgaben, die laut Gesetz älteren Mitarbeitern vorbehalten sind.

Bestätigt: Einstellung ab 14 Jahren Publix 3.9 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Die Tätigkeit als Kassierer/in ist bereits ab 14 Jahren möglich und bietet ein echtes Gehalt, feste Schichten und einen leicht zugänglichen Einstieg in die Arbeitswelt. Siehe Rollen

Babysitten ist einer der praktischsten Jobs für 14-Jährige, da man in der Nähe von zu Hause arbeiten und Arbeitszeiten wählen kann, die sich mit dem Schulalltag vereinbaren lassen. Anstatt auf offizielle Stellenangebote für 14-Jährige zu warten, kannst du mit Bambino ein Babysitter-Profil erstellen, deinen Stundensatz festlegen und Buchungsanfragen von Familien in deiner Nähe erhalten.

Bambino akzeptiert Babysitter ab 13 Jahren. Babysitter unter 18 Jahren benötigen die Erlaubnis eines Elternteils oder Erziehungsberechtigten, der auch bei der Einrichtung der Auszahlung über Stripe helfen muss. Die Eltern bestätigen die Stunden und veranlassen die Zahlung über die App nach jeder Buchung.

Für Jobs für 14-Jährige im Sommer tragt ihr eure verfügbaren Tages- und Wochenendzeiten in den Kalender ein. Die Verfügbarkeit variiert je nach Standort, fragt daher Familien, die ihr bereits kennt, nach Empfehlungen und erwartet nicht, dass die Plattform Buchungen garantiert.

So fängst du an:

Bitte einen Elternteil oder Erziehungsberechtigten, das Konto zu genehmigen und bei der Einrichtung der Auszahlung zu helfen. Füge ein klares Foto, deine Erfahrung, deinen Stundensatz und eine kurze Vorstellung hinzu. Bitte eine Familie, der du bereits geholfen hast, um eine Empfehlung. Besprich jede Familie und jede Buchung mit deinen Eltern, bevor du sie annimmst.

Beginnen Sie bei 13 Bambino Sitter Platform 4.2 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Ab 13 Jahren, Vergütung nach Babysitter-Tarifen, Auszahlung mit Unterstützung der Eltern Profil erstellen

Das direkte Gassi gehen mit Hunden kann gut zu ruhigen Haustieren passen, deren Besitzer du kennst. Es gehört nicht zu den Jobs für 14-Jährige auf Rover oder Care.com: Beide Plattformen verlangen, dass Dienstleister oder Betreuer mindestens 18 Jahre alt sind. Mit 14 solltest du die Arbeit direkt mit einem vertrauenswürdigen erwachsenen Kunden vereinbaren.

Bei Jobs für 14-Jährige mit Haustieren ist Sicherheit wichtiger als der Verdienst. Ein Einstiegspreis für einen kurzen Spaziergang könnte bei 10 bis 20 Dollar liegen, aber Größe, Verhalten, Entfernung und ortsübliche Preise spielen eine Rolle. Vermeide Tiere, die stark an der Leine ziehen, aggressiv sind, Medikamente benötigen oder für dich allein zu unsicher zu kontrollieren wären.

Die Nachfrage nach Jobs für 14-Jährige im Sommer kann steigen, wenn Nachbarn verreisen. Kläre die Route, die Dauer des Besuchs, Fütterungsanweisungen, den Umgang mit Schlüsseln und den Notfallkontakt zum Tierarzt ab. Ein paar zuverlässige Stammkunden können dir helfen, die Tipps aus unserem Leitfaden zum schnellen Verdienen von 200 Dollar umzusetzen, ohne davon auszugehen, dass du jede Woche denselben Verdienst erzielen wirst.

So fängst du an:

Biete Spaziergänge nur Nachbarn, Verwandten und Freunden der Familie an, die deine Eltern oder Erziehungsberechtigten kennen.

Lerne den Besitzer und den Hund kennen, bevor du einen Spaziergang alleine übernimmst.

Vereinbare den Preis, die Route, die Dauer, die Leinenführung, den Plan für schlechtes Wetter und die Stornierungsbedingungen.

Trage die Telefonnummer des Besitzers bei dir und sorge für einen Notfallplan mit einem Erwachsenen als Unterstützung.

Nur Direktkunden Neighborhood Dog Walking 4.5 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Beginnen Sie mit ruhigen Hunden von Bekannten und verlangen Sie etwa 10 bis 20 Dollar pro kurzem Spaziergang. Rover steht nur Dienstleistern ab 18 Jahren zur Verfügung. Regeln prüfen

Laub harken, Unkraut jäten, gießen, kehren, Äste aufsammeln und Laub in Säcke füllen sind praktische Aufgaben für 14-Jährige. Beschränken Sie das Angebot auf einfache Arbeiten mit Handwerkzeugen. Bundesvorschriften verbieten es 14- und 15-Jährigen im Rahmen einer regulären Beschäftigung, motorbetriebene Rasenmäher, Schneidgeräte, Trimmer und ähnliche Geräte zu bedienen oder zu warten.

Ein kleiner Pauschalpreis funktioniert oft besser als die Schätzung eines Stundensatzes. Gehen Sie mit dem Kunden das Gelände ab, listen Sie die genauen Aufgaben auf, halten Sie fest, wer Handschuhe und Säcke bereitstellt, und vereinbaren Sie vor Beginn einen Preis. Jobber veröffentlicht professionelle Preisangaben für die Rasenpflege, doch diese Zahlen dienen als Branchenrichtwert und stellen keinen garantierten Tarif für Jugendliche dar.

Unter den Sommerjobs für 14-Jährige lässt sich die Gartenreinigung nach Regen oder in den Ferien leichter wiederholen. Vermeide Chemikalien, scharfe Elektrowerkzeuge, Leitern, Arbeiten auf der Straße, extreme Hitze und alle Tätigkeiten, die deine Eltern oder Erziehungsberechtigten als unsicher erachten. Lokale Vorschriften zur Kinderarbeit können weitere Einschränkungen mit sich bringen.

So fangen Sie an:

Bieten Sie eine kurze Auswahl an: Laub harken, Unkraut jäten, Pflanzen gießen, Wege kehren oder leichte Abfälle in Säcke sammeln.

Begutachten Sie den Garten gemeinsam mit dem erwachsenen Auftraggeber und nennen Sie einen klaren Preis für die vereinbarte Liste.

Trage Handschuhe, mache Trinkpausen und unterbrich die Arbeit bei Hitze, Gewitter, schlechter Luftqualität oder unsicheren Werkzeugen.

Bitten Sie einen zufriedenen Kunden um eine Empfehlung in der Nachbarschaft, anstatt Ihre persönlichen Daten öffentlich zu veröffentlichen.

Ideal für den Sommer Neighborhood Yard Cleanup 4.2 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Verdienen Sie Geld, indem Sie Laub harken, Unkraut jäten, Pflanzen gießen und andere einfache Aufräumarbeiten mit sicherem Handwerkzeug erledigen. Anleitung anzeigen

Einfache Aufgaben können für 14-Jährige die Lücken zwischen größeren Aufträgen füllen. Dazu gehören beispielsweise Autowaschen, das Hereinholen der Post, das Gießen von Zimmerpflanzen, das Herausrollen von Mülltonnen an den Straßenrand, das Aufräumen eines Regals oder das Fegen einer Veranda. Legen Sie einen Preis pro Aufgabe fest, der den Zeitaufwand, die benötigten Materialien, die Anfahrt und die örtlichen Erwartungen berücksichtigt.

Es handelt sich um direkte Aufträge, die nicht automatisch von allen gesetzlichen Vorschriften ausgenommen sind, nur weil ein Nachbar bar bezahlt. Die Einstufung und die Vorschriften für Jugendarbeit können je nach Aufgabe und Bundesland variieren. Beziehen Sie einen Elternteil oder Erziehungsberechtigten mit ein, vermeiden Sie Leitern und gefährliche Chemikalien und nehmen Sie keine Besorgungen an, die das Autofahren oder das alleinige Betreten unbekannter Häuser erfordern.

Bei Jobs für 14-Jährige im Sommer solltest du wiederkehrende Aufgaben wie das Abholen der Post und das Gießen von Pflanzen in einem einfachen Besuch bündeln. Kläre die Termine, die Zugangsanweisungen, den Lohn und was passiert, wenn sich die Pläne ändern. Gib niemals bekannt, dass die Bewohner nicht zu Hause sind.

So fängst du an:

Erstelle eine kurze Liste mit risikoarmen Aufgaben, die du gut und sicher erledigen kannst.

Frage nach, wer Seife, Handschuhe, Gießkannen, Tüten oder andere grundlegende Materialien bereitstellt.

Kombiniere zwei Aufgaben für einen Kunden und vereinbare den Gesamtpreis, bevor du ankommst.

Führen Sie ein einfaches Protokoll über Termine, Aufgaben, fällige Beträge und gezahlte Beträge.

Einfache lokale Aufgaben Minor Chores 4.1 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Erstellen Sie eine Seite für elternbegleitete Nachbarschaftsdienste, legen Sie Ihre Preise fest, nehmen Sie Buchungen entgegen und behalten Sie 100 % der Kundenzahlungen. App entdecken

Hausaufgabenhilfe ist eine der besseren kompetenzbasierten Tätigkeiten für 14-Jährige, wenn man geduldig ist und in einem Fach durchweg gute Leistungen erbringt. Beginne mit einem jüngeren Schüler und einem konkret definierten Ziel, wie zum Beispiel das Üben von Multiplikationen, flüssiges Lesen oder das Organisieren der wöchentlichen Aufgaben.

Bei Wyzant müssen Nachhilfelehrer mindestens 18 Jahre alt sein, daher ist dies keine Möglichkeit, einen Job für 14-Jährige zu finden. Vereinbare Unterrichtstermine über Eltern, die deine Familie kennt. Ein Einstiegshonorar von etwa 12 bis 20 Dollar pro Stunde mag in manchen Gegenden angemessen sein, doch die Familie, das Fach, die Erfahrung und der lokale Markt bestimmen den tatsächlichen Betrag.

Jobs für 14-Jährige im Sommer können Leseübungen oder einen kurzen Wiederholungsplan umfassen, versprechen jedoch keine Notenverbesserungen. Fragen Sie die Eltern nach dem Ziel und den Materialien, bereiten Sie eine 30- bis 60-minütige Sitzung vor und senden Sie einen kurzen Bericht über die Fortschritte. Ältere Leser können in unserem Leitfaden zum Verdienen von 1.000 Dollar pro Woche nachlesen, wie sich Nachhilfe finanziell auszahlt.

So fangen Sie an:

Wähle ein oder zwei Fächer aus, in denen deine Noten und dein Verständnis wirklich gut sind.

Sprechen Sie Eltern jüngerer Schüler über Familien-, Schul- oder Nachbarschaftskontakte an.

Einigen Sie sich vor der ersten Stunde auf das Ziel, die Dauer der Sitzung, den Preis, den Ort und die Aufsicht durch einen Erwachsenen.

Bereite einen kurzen Plan vor: eine Fertigkeit, zwei Beispiele, angeleitete Übungen und eine kurze Überprüfung am Ende.

Nur Direktkunden Neighborhood Homework Help 3.9 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Helfen Sie jüngeren Schülern beim Lesen, in Mathematik oder bei den wöchentlichen Hausaufgaben und berechnen Sie je nach Ihrer Erfahrung etwa 12 bis 20 Dollar pro Stunde. Regeln prüfen

Der Verkauf von Kunsthandwerk kann ein Hobby zu einer der kreativeren Tätigkeiten für 14-Jährige machen. Marketspread ist eine kommerzielle Plattform, die Anbieter mit Bauernmärkten, Kunsthandwerksmessen, Festivals und anderen Veranstaltungen mit Verkaufsständen zusammenbringt.

Die Nutzungsbedingungen von Marketspread erlauben die Nutzung für Nutzer ab 13 Jahren mit Zustimmung eines Elternteils oder Erziehungsberechtigten. Es handelt sich jedoch nicht um einen Marktplatz ausschließlich für Jugendliche. Jeder Veranstalter legt seine eigenen Altersvoraussetzungen, Standgebühren, Produktbeschränkungen und Bewerbungsregeln fest, daher sollten Eltern jedes Angebot prüfen, bevor ihr euch bewerbt.

Handgefertigte Waren wie Schmuck, Kunstwerke, Aufkleber und Strickwaren sind für den Einstieg in der Regel einfacher als Lebensmittel. Wenn du Backwaren oder Getränke verkaufen möchtest, informiere dich zunächst über die landesweiten Vorschriften für die Herstellung von Lebensmitteln in Privathaushalten sowie über die Genehmigungsanforderungen der jeweiligen Veranstaltung. Dies können im Sommer nützliche Jobs für 14-Jährige sein, doch aufgrund der Kosten für Warenbestand und Standgebühren solltest du deine Ausgaben genau kalkulieren, bevor du dich festlegst.

So fangen Sie an:

Bitte einen Elternteil, dir bei der Einrichtung und Betreuung deines Verkäuferkontos zu helfen. Suche nach Märkten, Handwerksmessen und Festivals in deiner Nähe, die Aussteller aufnehmen. Wähle ein kleines Sortiment aus und berechne deine Kosten pro Artikel. Informiere dich vor der Anmeldung über die Altersbeschränkungen, Gebühren, Versicherungs- und Genehmigungsanforderungen des Veranstalters.

Lokale Vorschriften prüfen Creative Selling 4.3 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Ab 13 Jahren; die örtlichen Veranstaltungsbedingungen und Gebühren variieren Märkte finden

Der von Eltern unterstützte Wiederverkauf kann saubere, aktuelle Artikel in Bargeld verwandeln, stellt jedoch keine reguläre Beschäftigung dar. Auf der verlinkten Seite von „Platos Kleiderschrank“ Perrysburg“ heißt es, dass Verkäufer mindestens 18 Jahre alt sein und einen gültigen Lichtbildausweis vorlegen müssen. Ein Elternteil oder Erziehungsberechtigter muss den Verkauf abwickeln, und andere Filialen können abweichende Ankaufsrichtlinien haben.

Rufen Sie das Geschäft an, bevor Sie sich auf den Weg machen. Fragen Sie, welche Saisonware, Größen, Marken und Artikelarten angekauft werden, wie die Bezahlung abläuft und wer einen Ausweis vorlegen muss. Alle von einer Filiale angebotenen Boni in Form von Bargeld oder Warengutschriften gelten nur für diese Filiale; erwarten Sie daher nicht überall das gleiche Angebot.

Dies ist die außergewöhnlichste Option unter den Jobs für 14-Jährige im Sommer oder während des Schuljahres. Bring nur Dinge mit, die deiner Familie gehören und für deren Verkauf sie die Erlaubnis hat. Reinige sie, überprüfe sie auf Flecken oder fehlende Teile und denk daran, dass ein Geschäft alles ablehnen kann, je nach aktueller Nachfrage.

So fängst du an:

Sortiere saubere, gut erhaltene Kleidung, Schuhe, Spielzeug oder Spiele, deren Verkauf deine Familie zustimmt.

Ruf das jeweilige Geschäft an und frag nach, was dort angekauft wird, wer mindestens 18 Jahre alt sein muss und welcher Ausweis erforderlich ist.

Lassen Sie die Transaktion von einem Elternteil oder Erziehungsberechtigten abwickeln und prüfen Sie das Angebot, bevor Sie es annehmen.

Entscheide dich erst für Bargeld oder einen Warengutschein, nachdem du den tatsächlich an diesem Standort angebotenen Wert verglichen hast.

Barzahlung am selben Tag Plato’s Closet 3.8 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Verwandeln Sie saubere, neuwertige Kleidung mit Hilfe eines Elternteils oder Erziehungsberechtigten in Bargeld. An dem verlinkten Standort müssen Verkäufer mindestens 18 Jahre alt sein und einen gültigen Ausweis vorlegen. Geschäft suchen

Vergleich: Welcher dieser 8 Jobs passt am besten zu einem 14-Jährigen?

Die besten Jobs für 14-Jährige passen zu deinen Fähigkeiten, deinen Transportmöglichkeiten, den staatlichen Vorschriften und der Unterstützung durch Erwachsene. Formelle Anstellungen für 14-Jährige bieten eine Gehaltsabrechnung und feste Arbeitszeiten. Direktvermittelte Aufträge werden vielleicht schneller bezahlt, erfordern aber, dass du jeden Kunden selbst findest und alle Details vereinbarst.

Option Typisches Gehalt Bezahlung Genehmigung oder Schlüsselregel Arbeit im Geschäft Lokaler Mindestlohn oder mehr Zahltag beim Arbeitgeber Möglicherweise ist eine staatliche Arbeitserlaubnis erforderlich Kinderbetreuung 10–20 $/Stunde Am selben Tag oder zu einem vereinbarten Termin In der Regel keine Genehmigung erforderlich; lokale Vorschriften variieren Hundeausführen 10–20 $ pro Spaziergang Noch am selben Tag oder zu einem vereinbarten Termin In der Regel keine Genehmigung erforderlich; bei den großen Apps muss man mindestens 18 Jahre alt sein Gartenreinigung Pauschalpreis je Aufgabe Noch am selben Tag oder zu einem vereinbarten Termin In der Regel keine Genehmigung erforderlich; nur Handwerkzeuge Einfache Arbeiten Pauschalpreis pro Aufgabe Noch am selben Tag oder zum vereinbarten Termin In der Regel keine Genehmigung erforderlich; gefährliche Arbeiten vermeiden Hausaufgabenhilfe 12–20 $/Stunde Pro Sitzung oder wöchentlich In der Regel keine Genehmigung erforderlich; Wyzant verlangt ein Mindestalter von 18 Jahren Jugendmärkte Umsatz abzüglich Kosten Veranstaltungstag Möglicherweise sind Veranstaltungs- oder Lebensmittelgenehmigungen erforderlich Weiterverkauf von Artikeln Das Angebot im Laden variiert In der Regel noch am selben Tag Keine Arbeitserlaubnis; möglicherweise ist ein erwachsener Verkäufer erforderlich

Zahlen „Play-to-Earn“-Apps und Belohnungs-Apps echtes Geld, wenn man 14 ist?

Nein, derzeit nicht in Form von echtem Bargeld. Bei Snakzy müssen Nutzer mindestens 18 Jahre alt sein, daher gehört dies nicht zu den Jobs für 14-Jährige, mit denen du heute beginnen kannst. Gib kein falsches Geburtsdatum an und verwende keine Zahlungsdaten anderer Personen. Dies kann gegen die Nutzungsbedingungen der Plattform verstoßen und dein Guthaben gefährden.

Sobald du 18 bist, kannst du dich kostenlos bei Snakzy anmelden; die Mindestauszahlung für die erste Auszahlung beträgt 35 $. Die Ergebnisse variieren, und Belohnungen aus Spielen sollten nicht wie ein Gehalt behandelt werden. Bis dahin solltest du unseren Leitfaden zu Spiele-Apps, bei denen man echtes Geld verdienen kann, als Lesezeichen speichern und dich an altersgerechte Tätigkeiten halten.

PLAY-TO-EARN Snakzy ist nur für Personen ab 18 Jahren geeignet Die Teilnahme ist ab 18 Jahren kostenlos, die Mindestauszahlung beträgt 35 $. Die Prämien variieren und stellen weder Lohn noch garantiertes Einkommen dar. 5 $ GRATIS Bis zu 5 $ Bonus Verdiene bis zu 15,29 $ pro Tag Mehr erfahren Sofortige Auszahlung • Über 1 Million Spieler mit Einnahmen

Was ein 14-Jähriger braucht, bevor er einen Job antritt

Einen der Jobs für 14-Jährige zu bekommen, ist nur der erste Schritt. Du musst auch die gesetzlichen Arbeitszeiten, die erlaubten Aufgaben, die Formalitäten, den Stundenlohn, den Zahltag, die Anfahrtsmöglichkeiten und wissen, an wen du dich wenden musst, wenn sich eine Schicht ändert. Bei direkten Aufträgen gelten ebenso klare Sicherheits- und Zahlungsregeln.

Arbeitserlaubnisse und Arbeitszeitbeschränkungen während des Schuljahres

Das Bundesgesetz schreibt keine Arbeitserlaubnis vor, aber viele Bundesstaaten verlangen eine Alters- oder Beschäftigungsbescheinigung für Minderjährige. Die ausstellende Behörde, die Gebühr, der Zeitrahmen und die vom Arbeitgeber zu erledigenden Formalitäten variieren. Erkundigen Sie sich bei Ihrem staatlichen Arbeitsamt und Ihrer Schule, bevor Sie formelle Jobs für 14-Jährige annehmen.

Für regulierte Tätigkeiten sind die Arbeitszeiten während der Schulzeit bundesweit auf 3 Stunden pro Schultag und 18 Stunden pro Woche begrenzt . In schulfreien Wochen sind bis zu 8 Stunden pro Tag und 40 Stunden pro Woche erlaubt . Diese Obergrenzen gelten auch für Jobs für 14-Jährige im Sommer, wobei die Gesetze der einzelnen Bundesstaaten strenger sein können.

Mit zunehmendem Alter eröffnen sich möglicherweise mehr Möglichkeiten und Plattformen, aber das Alter allein macht nicht jedes Angebot sicher oder legal. Unser Leitfaden zum schnellen Verdienen von 2.000 Dollar kann dir helfen, verschiedene Ideen zu vergleichen, während du weiterhin die Anforderungen hinsichtlich Alter, Risiko und Zeitaufwand prüfst.

Bezahlung: Bankkonten, Steuern und der Mindestlohn für Jugendliche

Ein festangestellter Mitarbeiter füllt normalerweise das Formular W-4 aus und gibt seine Sozialversicherungsnummer an. Die Einbehaltung der Bundessteuer kann je nach Vergütung und den Angaben im W-4 null oder gering sein, während Sozialversicherungs- und Medicare-Beiträge in der Regel einbehalten werden. Die Regelungen zu Zahlungsterminen, Überweisungen und Schecks variieren je nach Arbeitgeber.

Bareinnahmen sind nicht automatisch steuerfrei. Wenn deine Nebenjobs den Charakter eines Gewerbes haben, kann ein Nettoeinkommen aus selbstständiger Tätigkeit von 400 Dollar oder mehr eine Meldepflicht gemäß dem Bundesformular „Schedule SE“ auslösen. Die Regelungen für Hausangestellte können abweichen. Führe Buch und erkundige dich bei einem Elternteil, Erziehungsberechtigten oder Steuerberater über deine konkrete Situation.

Bei formellen Anstellungen von 14-Jährigen kann der bundesweite Mindestlohn für Jugendliche in den ersten 90 aufeinanderfolgenden Kalendertagen nach der ersten Anstellung 4,25 US-Dollar pro Stunde betragen. Möglicherweise gelten höhere bundes-, landes- oder kommunale Vorschriften. Lass dir den Satz schriftlich bestätigen und überprüfe die offiziellen lokalen Vorschriften.

Was nicht funktioniert

Die riskantesten Angebote, die als Jobs für 14-Jährige beworben werden, versprechen müheloses Geld, während der Arbeitgeber, die Aufgaben, die Altersvorschriften oder die Zahlungsbedingungen verschleiert werden. Bei einer echten Arbeitsmöglichkeit wird erklärt, wer dich bezahlt, was du tust, wann du arbeitest und was es kostet. Wenn diese Antworten vage bleiben, zieh dich zurück.

„Pay us first“-Pakete: Ein seriöser Arbeitgeber verlangt von dir keine Gebühren für ein Starter-Paket, eine Geschenkkarte, eine Hintergrundüberprüfung per Kryptowährung oder eine Schulung, bevor du Geld verdienen kannst. Sende niemals Geld, um Stellenangebote für 14-Jährige freizuschalten.

Ein seriöser Arbeitgeber verlangt von dir keine Gebühren für ein Starter-Paket, eine Geschenkkarte, eine Hintergrundüberprüfung per Kryptowährung oder eine Schulung, bevor du Geld verdienen kannst. Sende niemals Geld, um Stellenangebote für 14-Jährige freizuschalten. Unaufgeforderte Nachrichten von Model- oder Influencer-Agenturen: Gib deine Ausweisnummer, Schule, Adresse, Bankdaten oder private Fotos nicht an Fremde weiter, die dir eine schnelle Bezahlung versprechen. Zeige die Nachricht einem Erwachsenen deines Vertrauens und überprüfe das Unternehmen unabhängig davon.

Gib deine Ausweisnummer, Schule, Adresse, Bankdaten oder private Fotos nicht an Fremde weiter, die dir eine schnelle Bezahlung versprechen. Zeige die Nachricht einem Erwachsenen deines Vertrauens und überprüfe das Unternehmen unabhängig davon. Apps mit Auszahlungsregeln für Erwachsene: Wenn eine Plattform „ab 18“ angibt, ist dies kein Umgehungsweg für Jobs für 14-Jährige im Sommer oder zu irgendeinem anderen Zeitpunkt. Leih dir nicht die Identität oder das Zahlungskonto eines Erwachsenen aus, um die Regel zu umgehen.

Wenn eine Plattform „ab 18“ angibt, ist dies kein Umgehungsweg für Jobs für 14-Jährige im Sommer oder zu irgendeinem anderen Zeitpunkt. Leih dir nicht die Identität oder das Zahlungskonto eines Erwachsenen aus, um die Regel zu umgehen. Unbezahlte Probetage: Schutzberechtigte Arbeitnehmer müssen grundsätzlich für die Arbeit bezahlt werden, die der Arbeitgeber ihnen ausführt. Frag vor Arbeitsbeginn nach, ob Einarbeitungs- oder Schulungszeiten bezahlt werden, und ziehe einen Elternteil oder Erziehungsberechtigten hinzu, wenn die Antwort unklar ist.

Schutzberechtigte Arbeitnehmer müssen grundsätzlich für die Arbeit bezahlt werden, die der Arbeitgeber ihnen ausführt. Frag vor Arbeitsbeginn nach, ob Einarbeitungs- oder Schulungszeiten bezahlt werden, und ziehe einen Elternteil oder Erziehungsberechtigten hinzu, wenn die Antwort unklar ist. Falsche Altersangaben: Ein falsches Geburtsdatum kann zur Schließung des Kontos, zum Verlust des Zugriffs auf Verdienstbeträge und zum Entzug des Plattformschutzes führen. Bei seriösen Stellenangeboten für 14-Jährige musst du nicht vorgeben, älter zu sein.

Wende einen einfachen Test an: keine Vorauszahlung, keine geheimen Umgehungsmanöver bezüglich des Alters, keine unsicheren Aufgaben und kein mysteriöser Zahler. Wenn ein Angebot auch nur in einem Punkt durchfällt, wähle eine bessere Option aus diesem Leitfaden.

Abschließendes Fazit zu Jobs für 14-Jährige

Die besten Jobs für 14-Jährige sind solche, die legal, in der Nähe, sicher und konkret sind. Bewirb dich auf eine bestätigte Stellenanzeige für 14-Jährige und älter, wie zum Beispiel eine geeignete Stelle als „Front Service Clerk“ bei Publix, wenn du ein Gehalt erhalten möchtest. Um schneller einen ersten Kunden zu finden, biete Babysitting, das Gassi gehen mit ruhigen Hunden, Gartenarbeiten mit Handwerkzeugen, Hausarbeiten oder Hausaufgabenhilfe über vertrauenswürdige Erwachsene an.

Nutzen Sie die zusätzlichen schulfreien Stunden im Sommer für Jobs für 14-Jährige sinnvoll, anstatt sie als unbegrenzt zu betrachten. Prüfen Sie die staatlichen Vorschriften, legen Sie einen klaren Stundensatz fest und fangen Sie klein an. Snakzy kann auf Ihrer Liste für die Zeit ab 18 Jahren stehen, ist aber derzeit kein Ersatz für echte Arbeit oder ein garantiertes Einkommen.

PLAY-TO-EARN Snakzy ist nur für Personen ab 18 Jahren geeignet Die Teilnahme ist ab 18 Jahren kostenlos, die Mindestauszahlung bei der ersten Auszahlung beträgt 35 $. Die Prämien variieren und stellen weder Lohn noch garantiertes Einkommen dar. 5 $ GRATIS Bis zu 5 $ Bonus Verdiene bis zu 15,29 $ pro Tag Mehr erfahren Sofortige Auszahlung • Über 1 Million Spieler mit Einnahmen

Häufig gestellte Fragen