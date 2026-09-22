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9 seriöse Jobs, die man von zu Hause aus erledigen kann und die sich 2026 wirklich lohnen

Die Suche nach seriösen Jobs, die man von zu Hause aus erledigen kann, eröffnet schnelle Wege, um direkt von Ihrem Homeoffice aus echtes Geld zu verdienen. Bei schnellen Optionen wie Clickworker ist keine Überprüfung der Bewerbung erforderlich, sodass Auszahlungen bereits in der ersten Woche nach Ihrer Registrierung erfolgen können. Mit einfachen Mikroaufgaben für Einsteiger können Sie in den ersten Wochen 20 bis 100 Dollar verdienen; anschließend steigen Ihre Einnahmen, wenn Sie spezielle technische Fähigkeiten einsetzen.

Dieser Leitfaden durchschneidet den Online-Lärm, indem er geprüfte Plattformen mit klaren Auszahlungsplänen und transparenten Regeln zum Mindestguthaben hervorhebt . Das Erkennen seriöser Remote-Jobs schützt Ihr Bankkonto, zumal Arbeitssuchende in den letzten Jahren 223 Millionen Dollar durch Arbeitsbetrug verloren haben. Seriöse Plattformen legen Wert auf eine faire Vergütung der Arbeitnehmer, ohne Vorabgebühren zu verlangen.

Zugängliche Mikroaufgaben-Plattformen machen das mühsame Einreichen von Lebensläufen oder komplexe Portfolio-Prüfungen komplett überflüssig. Sie beginnen, nach Ihren eigenen Vorstellungen ein Zusatzeinkommen zu verdienen, wodurch Sie die vollständige Kontrolle über Ihren wöchentlichen Arbeitsablauf haben. Die Überprüfung genauer Plattformdetails hilft Ihnen dabei, echte, seriöse Jobs von zu Hause aus zu finden.

Sind seriöse Jobs von zu Hause aus tatsächlich realistisch?

Ja, seriöse Jobs von zu Hause aus sind realistisch. Die Verdienste im ersten Monat liegen in der Regel zwischen 100 und 600 Dollar, wenn Sie spezielle Fähigkeiten mitbringen, während aufgabenbasierte Apps 20 bis 200 Dollar für absolute Anfänger zahlen, während diese sich einarbeiten. Um die höheren Beträge zu erreichen, sind Fähigkeiten wie Buchhaltung oder Schreiben gefragt. Steigen Sie also mit vorhandener Erfahrung in seriöse Jobs von zu Hause aus ein, wenn Sie schnelle Auszahlungen wünschen.

Die meisten unabhängigen Remote-Jobs basieren eher auf freiberuflichen Verträgen als auf festen Gehältern. In den ersten 90 Tagen, während Sie einen festen Rhythmus finden, werden Ihre monatlichen Einnahmen Schwankungen unterliegen. Regelmäßige eBay-Verkäufer verdienen monatlich 200 bis 500 Dollar, während Gelegenheitsverkäufer durchschnittlich 72 bis 145 Dollar erzielen. Ein Blick auf realistische Einkünfte aus Nebenjobs hilft dir dabei, den richtigen Weg für deinen Zeitplan zu finden.

Profis mit Erfahrung in Buchhaltung oder im Schreiben erzielen bereits innerhalb von zwei bis vier Wochen solide Einnahmen. Anfänger sollten ihren ersten Monat eher als Probephase betrachten und nicht als sofortiges Vollzeitgehalt erwarten. Bei einfachen, seriösen Jobs von zu Hause aus entfallen formelle Vorstellungsgespräche gänzlich, sodass Einsteiger schnell kleine Aufgaben übernehmen und Selbstvertrauen aufbauen können , ohne auf Rückrufe von Kunden warten zu müssen.

9 konkrete Möglichkeiten, seriöse Jobs von zu Hause aus zu finden

Jeder der folgenden seriösen Jobs von zu Hause aus wird nach realistischem Verdienst, Startkosten und der Geschwindigkeit, mit der die erste Auszahlung tatsächlich erfolgt, bewertet. Beginnen Sie mit dem Job, der am besten zu Ihren Fähigkeiten und Ihrem Zeitplan passt.

1. Buchhaltung aus der Ferne mit QuickBooks

QuickBooks Live bietet eine Anstellung auf Stundenbasis mit W-2-Status und einem festen Stundenlohn zwischen 25 und 39 US-Dollar. Die durchschnittliche Jahresvergütung liegt bei 65.293 US-Dollar, was im Vergleich zu freiberuflicher Stückarbeit eine stabile Grundlage schafft. Sie arbeiten in festgelegten Schichten zwischen 6:00 und 18:00 Uhr (Pacific Time), während Intuit Ihnen die Laptop-Ausrüstung direkt in Ihr Homeoffice liefert. Diese strukturierte Arbeitsweise zählt zu den besten seriösen Jobs, die man von zu Hause aus ausüben kann.

So fangen Sie an:

Schließen Sie Ihre QuickBooks Online Level-1-Zertifizierung an der Intuit Academy ab

Reichen Sie Ihre formelle Bewerbung über das offizielle Intuit-Karriereportal ein

Bestehen Sie die telefonischen Vorauswahlgespräche mit Personalvermittlern sowie die Vorstellungsgespräche mit dem technischen Team

Absolvieren Sie eine zweiwöchige bezahlte Einarbeitungsphase, bevor Sie Kundenaufträge übernehmen

Bewerber müssen vor ihrem offiziellen Arbeitsbeginn über drei Jahre bezahlte Berufserfahrung verfügen. Eine nicht verifizierte Zertifizierung führt zur sofortigen Ablehnung der Bewerbung durch die Personalabteilung. Erfahrene Buchhalter bauen Kundenportfolios auf, die das Jahreseinkommen auf bis zu 100.593 US-Dollar steigern – was diesen Job zu einem der besten seriösen Jobs für die Arbeit von zu Hause aus macht.

Höchster Stundenlohn QuickBooks Live 4.4 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Eine Anstellung mit W-2-Formular und Stundenlöhne zwischen 25 und 39 Dollar machen dies zu einer erstklassigen Wahl für seriöse Jobs von zu Hause aus. Bei QuickBooks Live bewerben

2. Kundenservice aus der Ferne über Arise

Arise vermittelt Verträge für den Remote-Kundenservice bei großen nationalen Marken mit Stundensätzen zwischen 14 und 24 US-Dollar. Die durchschnittliche Vergütung liegt bei aktiven Mitarbeitern bei etwa 17,87 US-Dollar pro Stunde. Selbstständige Geschäftspartner haben die volle Kontrolle über ihre Schichten, allerdings unterscheiden sich diese Jobs durch Vorabgebühren von typischen seriösen Jobs, die man von zu Hause aus erledigen kann.

So fangen Sie an:

Registrieren Sie ein Unternehmen oder schließen Sie sich einem etablierten Service-Partner-Unternehmen an

Absolvieren Sie eine obligatorische Hintergrundüberprüfung für 30 $, um die Sicherheitsfreigabe zu erhalten

Kaufen Sie ein spezielles USB-Headset und überprüfen Sie die technischen Daten Ihres Heimcomputers

Absolvieren Sie spezielle Zertifizierungskurse des Kunden, bevor Sie Live-Anrufe entgegennehmen

Die anfänglichen Hardwarekosten liegen zwischen 35 und 100 US-Dollar, bevor Ihre erste Schicht beginnt. Arise zieht eine Servicegebühr von 5 % von den Brutto-Kundenrechnungen ab, weshalb eine frühzeitige Budgetplanung unerlässlich ist. Ein häufiger Fehler tritt auf, wenn Agenten während der Kundenzertifizierung den vollen Stundensatz erwarten, da die Schulung unbezahlte Vorbereitungszeit erfordert, bevor die Live-Abrechnung beginnt.

Verträge mit Premium-Marken maximieren im Laufe der Zeit Ihren Netto-Stundenverdienst. Dank flexibler Einsatzplanung haben Sie die vollständige Kontrolle über Ihren Wochenkalender. Ein proaktiver Geschäftsansatz sorgt für nachhaltige Einnahmen durch seriöse Heimarbeit in angesehenen Unternehmensnetzwerken.

Kein mühsames Vorstellungsgespräch Arise 4.3 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Eine variable Vergütung auf Vertragsbasis und flexible Arbeitszeiten bieten eine geschäftsorientierte Möglichkeit für seriöse Jobs, die von zu Hause aus erledigt werden können. Siehe Anforderungen an Arise

3. Freiberufliches Schreiben über Textbroker

Textbroker zahlt 1,1 Cent pro Wort auf der Einstiegsstufe 3 Sterne, während 5-Sterne-Autoren 5,5 Cent pro Wort erhalten. Expertenteams erzielen Sätze von bis zu 10 Cent pro Wort für technische Themen, was dir hilft, durch seriöse Jobs von zu Hause aus ein stabiles Einkommen aufzubauen. Schnelle, zweimal wöchentliche Auszahlungen über PayPal sorgen für einen reibungslosen Cashflow.

So fangen Sie an:

Erstellen Sie ein kostenloses Autorenkonto und reichen Sie Ihr erstes Schreibbeispiel ein

Nehmen Sie offene Aufträge auf der Ihnen zugewiesenen Sternestufe an, um sich einen guten Ruf aufzubauen

Sichern Sie sich Direktaufträge von Stammkunden, um höhere Vergütungssätze zu erzielen

Beantragen Sie Barauszahlungen, sobald Ihr Kontostand das Mindestguthaben von 10 $ erreicht hat

Ihre ersten Einsendungen bestimmen Ihre anfängliche Vergütungsstufe. Wenn Sie Ihre ersten fünf bewerteten Artikel überstürzt erstellen, werden Sie in niedrigere Sternstufen eingestuft, deren Verbesserung Zeit kostet. Daher zahlt sich besondere Sorgfalt bei den ersten Aufträgen auf lange Sicht erheblich aus.

5-Sterne-Autoren verdienen das Dreifache dessen, was 4-Sterne-Autoren bei identischer Wortzahl verdienen. Das Verfassen fehlerfreier Texte mit korrekter Grammatik eröffnet Ihnen bessere Aufträge, ohne dass eine formelle Prüfung Ihres Lebenslaufs erforderlich ist. Diese Plattform bietet einen flexiblen Weg zu seriösen Jobs von zu Hause aus, wenn Sie das Tippen in echtes Geld umwandeln möchten.

Keine Vorkenntnisse erforderlich Textbroker 4.2 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Schnelle, zweimal wöchentliche Auszahlungen und skalierbare Wortpreise bieten eine zugängliche Möglichkeit für seriöse Jobs, die von zu Hause aus erledigt werden können. Melden Sie sich kostenlos bei Textbroker an

4. Social-Media-Management über Contra

Anfänger im Bereich Social-Media-Management verlangen 20 bis 35 US-Dollar pro Stunde oder 300 bis 1.500 US-Dollar monatlich pro Kunde. Contra erhebt keine Projektprovisionen auf Ihre Basispreise. Schnelle Auszahlungen erfolgen innerhalb von zwei bis fünf Werktagen über PayPal oder Banküberweisung, was diese Plattform zu einer lukrativen Wahl unter den seriösen Jobs für die Arbeit von zu Hause aus macht.

So fangen Sie an:

Erstellen Sie ein Contra-Portfolio mit Beispielen für Social-Media-Kalender oder Interaktionskennzahlen

Wenden Sie sich direkt an lokale Kleinunternehmen, um frühzeitig Kundenkontakte zu knüpfen

Legen Sie monatliche Pauschalhonorare zwischen 300 und 800 Dollar fest

Verbinden Sie Ihre bevorzugten Auszahlungsmethoden mit der Plattform-Geldbörse

Durch die Abwicklung über Stripe fallen geringe Transaktionsgebühren an, aber Sie behalten Ihre Kernpreise für Kundenprojekte bei. Ein häufiger Fehler besteht darin, beim ersten Retainer-Vertrag hohe Rabatte zu gewähren, um Erfahrungen zu sammeln – was spätere Preiserhöhungen erschwert. Ein monatlicher Mindestbetrag von 300 $ sichert Ihr grundlegendes Verdienstpotenzial, während Sie Ihren Kundenstamm aufbauen.

Drei oder vier Festkunden steigern Ihren monatlichen Umsatz schnell. Eine aktive Kundenbetreuung von 20 bis 30 Stunden pro Monat erhöht Ihren effektiven Stundensatz auf etwa 50 $. Ein solider Ruf als Freiberufler sorgt für stabile monatliche Festhonorare durch seriöse Jobs, die Sie von zu Hause aus erledigen können.

0 % Provision Contra 4.2 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Provisionsfreie Abrechnung und schnelle Auszahlungen schaffen die Voraussetzungen für skalierbare, seriöse Jobs, die von zu Hause aus erledigt werden können. Starten Sie mit Contra Free

5. Online-Übersetzung über Gengo

Gengo zahlt zweisprachigen Übersetzern je nach Sprachpaar und Qualifikationsstufe 0,03 bis 0,12 US-Dollar pro Wort. Ein einzelnes Projekt mit 500 Wörtern bringt für fließende Muttersprachler 15 bis 60 US-Dollar ein. Fachsprachliche Kompetenzen steigern Ihr Gesamtverdienstpotenzial weitaus schneller als bloßer Einsatz allein, weshalb das Erlernen des Geldverdienens durch Übersetzen eine kluge Wahl für seriöse Jobs von zu Hause aus ist.

So fangen Sie an:

Eröffnen Sie ein kostenloses Übersetzerkonto auf der offiziellen Gengo-Plattform

Absolvieren Sie den kostenlosen, zweiteiligen Einstufungstest zur Sprachkompetenz

Nehmen Sie Aufträge der Stufe „Standard“ an, um eine solide Erfolgsbilanz aufzubauen

Legen Sie den „Pro“-Qualifikationstest ab, um besser bezahlte Kundenaufträge freizuschalten

Die zweimal monatlichen Auszahlungen erfolgen schnell und mit niedrigen Mindestguthaben von 2 US-Dollar bei PayPal und 20 US-Dollar bei Payoneer. Ein häufiger Fehler ist die Auswahl von übersättigten Sprachpaaren ohne vorherige Überprüfung des aktuellen Auftragsvolumens. Einzigartige oder stark nachgefragte Sprachkombinationen sorgen für eine deutlich schnellere Auftragsabwicklung, wodurch Sie lange Leerlaufzeiten zwischen bezahlten Aufträgen vermeiden können.

Die fließende Beherrschung Ihrer Muttersprache gewährt Ihnen direkten Zugang zu einem wachsenden globalen Kundennetzwerk. Ein Upgrade auf den Pro-Status erhöht Ihren Wortpreis und schaltet im Laufe der Zeit komplexe technische Aufträge frei. Fachspezifisches Wissen verwandelt einfache Sprachkenntnisse in eine verlässliche Einnahmequelle durch seriöse Jobs, die Sie von zu Hause aus erledigen können.

Zweisprachig? Hier geht’s los Gengo 4.2 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Die Vergütung für Übersetzungen beträgt 0,03 bis 0,12 US-Dollar pro Wort; die Anmeldung ist kostenlos, die Mindestauszahlung über PayPal beträgt 2 US-Dollar und erfolgt zweimal im Monat. Werden Sie Übersetzer

6. Voice-Over-Aufträge über Voices

Anfänger unter den Synchronsprechern verdienen 100 bis 500 US-Dollar pro Projekt für Skripte, die nicht für den Rundfunk bestimmt sind, wie beispielsweise Schulungsvideos oder Hörbücher. Voices bringt Audiokunden mit neuen Talenten zusammen und erhebt eine Plattformgebühr von 20 % auf abgeschlossene Aufträge. Die Auszahlungen erfolgen jeden Freitag über PayPal ohne Mindestguthabenanforderungen, was Sprachaufnahmen zu einem kreativen Weg für seriöse Jobs von zu Hause aus macht.

So fangen Sie an:

Nehmen Sie kurze Demo-Reels im Werbe- und Sprecherstil auf

Erstellen Sie ein kostenloses Gastprofil auf dem offiziellen Voices-Portal

Konzentrieren Sie sich auf Ausschreibungen mit geringem Wettbewerb außerhalb des Rundfunkbereichs, wie z. B. Erklärvideos

Wechseln Sie nach den ersten Buchungen auf eine Premium-Mitgliedschaft für 499 $ pro Jahr

Ein häufiger Fehler tritt auf, wenn Anfänger das Premium-Konto für 499 $ kaufen, bevor sie Audiobeispiele hochgeladen haben. So verschwenden neue Talente ihr Abonnementgeld, ohne über ausgefeilte Demo-Reels zu verfügen, mit denen sie ihren Stimmumfang präsentieren können. Ein einfaches USB-Mikrofon liefert sauberen Ton für erste Kundenprojekte, während eine kluge Reinvestition der Einnahmen Ihr Budget während der ersten Vorsprechen schont.

Abgeschlossene Aufträge bauen Ihr Talentportfolio auf und öffnen Ihnen im Laufe der Zeit die Türen zu höheren Vergütungsstufen bei Kunden, da fortgeschrittene Sprecher mit zehn abgeschlossenen Buchungen 500 bis 2.000 $ pro Projekt verdienen. Gezieltes Stimmtraining ebnet den Weg zu einer lukrativen freiberuflichen Tätigkeit durch seriöse Jobs, die Sie von zu Hause aus erledigen können.

Kreativer Ansatz Voices 4.2 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Projektvergütungen und Auszahlungen freitags über PayPal bieten eine lohnende Möglichkeit für seriöse Jobs, die man von zu Hause aus erledigen kann. Erstellen Sie ein kostenloses Profil

7. Weiterverkauf von Second-Hand-Fundstücken auf eBay

Der Verkauf von Produkten auf eBay bringt regelmäßigen Teilzeitverkäufern monatlich 200 bis 500 Dollar ein, während Gelegenheitsverkäufer eher 72 bis 145 Dollar pro Monat erzielen. Kostengünstige Lagerbestände verwandeln Haushaltskram durch seriöse Jobs von zu Hause aus in schnelles Geld. Sie erhalten monatlich 250 kostenlose Angebote, bevor geringe Einstellgebühren auf Ihr Shop-Konto anfallen.

So fangen Sie an:

Stellen Sie Ihr erstes Sortiment aus Ihren eigenen Schränken oder den Regalen lokaler Secondhand-Läden zusammen

Fotografieren Sie die Produkte bei hellem Tageslicht vor einem schlichten, einfarbigen Hintergrund

Analysieren Sie abgeschlossene Verkaufsangebote, um eine genaue, wettbewerbsfähige Preisgestaltung für Ihre Artikel festzulegen

Versenden Sie verkaufte Bestellungen umgehend, um die Auszahlung per Direktüberweisung auf Ihr Bankkonto auszulösen

Die Gebühr beträgt etwa 13,25 % des Endwerts zuzüglich 40 Cent, sobald Ihre Artikel verkauft sind. Die Gelder werden innerhalb von ein bis zwei Werktagen freigegeben, ohne dass Mindestauszahlungsgrenzen gelten. Ein häufiger Fehler tritt auf, wenn Verkäufer ihre Artikel im Vergleich zu aktiven, unverkauften Angeboten bepreisen, wodurch der Bestand ungenutzt bleibt. Aktuelle Verkaufsdaten halten den Umsatz in Schwung und schützen Ihre Gewinnmargen.

Aktive Kataloge mit 50 bis 150 gelisteten Artikeln steigern den Gesamtumsatz im Laufe der Zeit auf 1.500 bis 3.000 US-Dollar, was den Wiederverkauf zu einer der flexibelsten Ideen für ein Kleinunternehmen macht, das von zu Hause aus betrieben werden kann. Regelmäßige Bestandserweiterungen verwandeln den einfachen Handel in skalierbare monatliche Einnahmen, und der unabhängige Produktverkauf bietet vollständige tägliche Flexibilität neben anderen seriösen Jobs von zu Hause aus, ohne strenge Genehmigungen durch Vorgesetzte.

Verkaufen Sie, was Sie besitzen eBay 4.2 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Schnelle Auszahlungen und 250 kostenlose monatliche Angebote machen den Weiterverkauf auf eBay zu einer skalierbaren Möglichkeit für seriöse Jobs von zu Hause aus. Kostenlos verkaufen

8. Verkauf digitaler Druckvorlagen über Gumroad

Gumroad verwandelt digitale Druckvorlagen in passives Einkommen, sobald Ihre ursprünglich hochgeladenen Dateien online sind. Die Erstellung eines umfangreichen Produktkatalogs erfordert anfänglichen Aufwand, was die Einrichtung eines Shops im Vergleich zu anderen seriösen Jobs von zu Hause aus zu einem langsameren Start macht. Individuell gestaltete Planer und Vorlagenpakete sorgen für stetige passiven Einnahmen. Wenn Sie in den Bereich der Print-on-Demand-Produkte expandieren möchten, hilft Ihnen die Überprüfung der Seriosität von Plattformen wie Printify dabei, Produktionsoptionen zu bewerten und gleichzeitig direkten Traffic von Ihrer Zielgruppe zu generieren.

So fängst du an:

Entwerfen Sie ansprechende digitale Druckvorlagen mit den kostenlosen Tools von Canva

Registrieren Sie ein kostenloses Gumroad-Konto und verifizieren Sie sofort Ihre Identität •

Legen Sie die Preise für erste Vorlagen zwischen 3 und 9 Dollar fest, um schnell Bewertungen zu sammeln

Teile direkte Produktlinks über Social-Media-Kanäle

Plattformgebühren betragen 10 % plus 50 Cent auf Direktbestellungen von Käufern. Auszahlungen erfolgen jeden Freitag, sobald das Kontoguthaben 10 US-Dollar erreicht hat, was verifizierten Shop-Betreibern einen regelmäßigen wöchentlichen Geldfluss sichert. Wenn Sie sich auf den Traffic des Discover-Marktplatzes verlassen, fallen hohe Abgaben in Höhe von 30 % an; daher bleibt Ihnen durch das Teilen direkter Shop-Links weitaus mehr Geld in der Tasche.

Das Bündeln verwandter Druckvorlagen zu Premium-Designpaketen bringt bessere Margen als der Verkauf einzelner Artikel. Die Erweiterung Ihres Shop-Sortiments sorgt im Laufe der Zeit für sich verstärkende Erträge, wodurch einfache Grafiken zu einer skalierbaren Umsatzquelle werden. Shops für digitale Inhalte erfordern keinerlei physische Lagerverwaltung, sodass kreative Verkäufer durch seriöse Heimarbeit unabhängige Einnahmequellen erschließen können.

Passiv, irgendwann Gumroad 4.1 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Passive Produktverkäufe und Auszahlungen am Freitag über Gumroad bieten eine flexible Möglichkeit für seriöse Jobs, die man von zu Hause aus erledigen kann. Eröffnen Sie einen kostenlosen Shop

9. KI-Datentraining und Mikrotasks über Clickworker

Clickworker zahlt 6 bis 7 US-Dollar pro Stunde für einfache Mikrotasks, während spezialisierte UHRS-Suchaufgaben 10 bis 14 US-Dollar pro Stunde einbringen – ein leicht zugänglicher Weg, um mit KI Geld zu verdienen. Da keine Bewerbungsprüfungen oder Lebenslaufüberprüfungen stattfinden, ist diese Plattform die schnellste Einstiegsmöglichkeit unter den seriösen Jobs von zu Hause aus. Sie absolvieren kurze Tests in Ihrem Konto-Dashboard, um sofort Zugang zu besser bezahlten Arbeitsaufträgen zu erhalten.

So fängst du an:

Erstellen Sie ein kostenloses Konto bei Clickworker und absolvieren Sie die ersten Kompetenztests

Nehmen Sie Aufgaben zur Datenkategorisierung oder Suchauswertung aus Ihrer Warteschlange an

Beantragen Sie wöchentliche Auszahlungen, sobald Ihr Guthaben die PayPal-Schwelle von 5 $ erreicht hat

Es fallen keine Plattformgebühren an, sodass Sie jeden Cent behalten, den Sie mit erledigten Mikroaufgaben verdienen. Wöchentliche Auszahlungen werden jeweils von Mittwoch bis Freitag bearbeitet, sodass Sie schnell über Ihr verdientes Geld verfügen können. Wer feste Stundensätze erwartet, wird enttäuscht sein, da sich die Verfügbarkeit der Aufgaben je nach Kundenbedarf im Laufe des Tages ändert.

Anfänger verdienen in den ersten Wochen 20 bis 100 $, während sie an Geschwindigkeit gewinnen und schnellere Aufgabenwarteschlangen freischalten. Regelmäßige Blicke auf das Dashboard außerhalb der Stoßzeiten helfen dir, hochbezahlte Suchauswertungsstapel vor anderen Arbeitern zu beanspruchen. Eine schnelle Kontoeinrichtung ermöglicht sofortige Nebeneinkünfte durch seriöse Jobs von zu Hause aus, ohne auf Einladungen zu Vorstellungsgesprächen warten zu müssen.

Heute loslegen, keine Bewertung Clickworker 4.2 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Schnelle Auszahlungen und einfache Mikroaufgaben machen Clickworker zu einem leicht zugänglichen Einstieg in seriöse Jobs, die man von zu Hause aus erledigen kann. Kostenlos registrieren

Ein Vergleich dieser 9 seriösen Jobs von zu Hause aus

Bezahlung, Startkosten und Auszahlungsgeschwindigkeit variieren stark bei diesen neun seriösen Jobs von zu Hause aus. Ein direkter Vergleich hilft dir dabei, den Job auszuwählen, der zu deinem Zeitplan passt – und nicht nur zu deinen Fähigkeiten.

Methode Realistische Vergütung Startkosten Erste Auszahlung Wie passiv QuickBooks Live 25–39 $/Std. 0 $ (Zertifizierung ist kostenlos) Alle zwei Wochen, nach einer zweiwöchigen bezahlten Schulung Nicht passiv (festgelegte Schichten) Arise 14–24 $/Std. 140–205 $ (Hintergrundüberprüfung, Headset, Telefonanschluss); bis zu 555 $ bei Gründung einer Gesellschaft Wöchentlich/zweiwöchentlich, nach bezahlter Kundenzertifizierung Nicht passiv (Live-Anrufe) Textbroker 1,1–5,5+ Cent/Wort 0 Zweimal wöchentlich, mindestens 10 $ Nicht passiv (Auftragsarbeit) Contra 20–35 $/Std. 0 $ (kostenloser Tarif) 2–5 Werktage pro Zahlung Nicht passiv (Kundenprojekte) Gengo 0,03–0,12 $ pro Wort 0 Monatlich am 10. und 25., Mindestauszahlung über PayPal: 2 $ Nicht passiv (Übersetzung pro Auftrag) Voices 100–500 $ pro Projekt (Anfänger) 0 $ (Gast-Stufe) Freitags, kein Mindestbetrag Nicht passiv (Aufträge pro Projekt) eBay 200–500 $/Monat (Teilzeit) 0 $ Plattformgebühr (Lagerkosten variieren) 1–2 Werktage, keine Mindestbestellmenge Halbpassiv (Pflege der Angebote) Gumroad Sehr unterschiedlich, wächst langsam 0 $ Wöchentlich (freitags), Mindestbetrag 10 $ (verifiziert) Passiv nach der Einrichtung Clickworker 6–7 $/Std. 0 Wöchentlich, Mindestauszahlung über PayPal: 5 $ Nicht passiv (aktive Aufgaben)

Belohnungs-Apps, die zusätzlich zu einem Job von zu Hause aus Geld einbringen

Eine Belohnungs-App kann zwar keinen dieser seriösen Jobs von zu Hause aus ersetzen, aber sie bringt dir realistisch gesehen zusätzlich 20 bis 100 Dollar pro Monat in Form von Geschenkgutscheinen oder Bargeld für die Zeit, die du ohnehin schon mit deinem Smartphone verbringst. Die einzigen, die sich lohnen, sind die wenigen, die tatsächlich ab einem niedrigen, bestätigten Mindestbetrag auszahlen. Die meisten anderen Anbieter in diesem Bereich stellen entweder den Betrieb ein oder verzögern Auszahlungen stillschweigend – daher gilt diese Vorsicht auch für die oben genannten seriösen Jobs von zu Hause aus.

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Snakzy, Enebas eigene „Play-to-Earn“-Belohnungs-App, zahlt ab einem Mindestbetrag von 5 $ aus, und die Anmeldung ist kostenlos. BigCash zahlt Belohnungen für das Testen gesponserter Apps und Spiele ab einem Mindestbetrag von 1 $ aus und ist ebenfalls kostenlos. Swagbucks ist erwähnenswert, falls ihr es bereits kennt – Auszahlungen über PayPal sind ab 5 bis 25 Dollar möglich. Keine dieser Apps ersetzt einen regulären Job von zu Hause aus, aber sie lassen sich zusätzlich nutzen, um etwas Geld dazuzuverdienen. Die Suche nach den einfachsten Möglichkeiten, zusätzliches Geld zu verdienen, hilft dabei, neben einer Haupttätigkeit im Homeoffice schnell Belohnungen zu sammeln.

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Was nicht funktioniert

Der Aspekt der „Seriosität“ bei seriösen Jobs von zu Hause aus ist wichtig, da Betrugsfälle im Zusammenhang mit Stellenangeboten den gemeldeten Opfern allein im ersten Halbjahr 2024 223 Millionen Dollar gekostet haben – mehr als das Dreifache des Gesamtbetrags aus dem Jahr 2020, wie aus den Daten der FTC zu Stellenbetrug hervorgeht. Fast jeder dieser Betrugsfälle weist dasselbe Erkennungsmerkmal auf: Geld fließt von Ihnen an den „Arbeitgeber“, bevor überhaupt Arbeit geleistet wurde – genau das Gegenteil davon, wie jede der oben genannten seriösen Stellenangebote für Heimarbeit tatsächlich funktioniert.

„Zertifizierungs“-Gebühren, die über die oben genannten tatsächlichen Kosten hinausgehen: Die von Arise selbst erhobenen Kosten in Höhe von 30 US-Dollar für die Hintergrundüberprüfung und die Ausrüstung sind direkt auf der Website des Unternehmens dokumentiert; alles, was Hunderte zusätzlich für „Schulungsmaterialien“ oder ein „Starter-Kit“ für eine Stelle im Kundenservice oder in der Dateneingabe verlangt, ist etwas ganz anderes.

Die von Arise selbst erhobenen Kosten in Höhe von 30 US-Dollar für die Hintergrundüberprüfung und die Ausrüstung sind direkt auf der Website des Unternehmens dokumentiert; alles, was Hunderte zusätzlich für „Schulungsmaterialien“ oder ein „Starter-Kit“ für eine Stelle im Kundenservice oder in der Dateneingabe verlangt, ist etwas ganz anderes. Betrug mit aufgabenbasierten SMS: Das Better Business Bureau berichtet, dass sich die Zahl der Betrugsfälle mit aufgabenbasierten Jobs, die per SMS oder WhatsApp verschickt werden, im letzten Erfassungszeitraum mehr als verdoppelt hat. Diese ahmen seriöse Mikrotask-Apps wie Clickworker nach, verlangen jedoch eine Einzahlung, um besser bezahlte Aufgaben „freizuschalten“ – was keine echte Mikrotask-Plattform tut.

Das Better Business Bureau berichtet, dass sich die Zahl der Betrugsfälle mit aufgabenbasierten Jobs, die per SMS oder WhatsApp verschickt werden, im letzten Erfassungszeitraum mehr als verdoppelt hat. Diese ahmen seriöse Mikrotask-Apps wie Clickworker nach, verlangen jedoch eine Einzahlung, um besser bezahlte Aufgaben „freizuschalten“ – was keine echte Mikrotask-Plattform tut. Jobs im Bereich „Weiterversand“ und „Paketweiterleitung“: Verbraucherschutzbehörden weisen immer wieder darauf hin, dass es sich hierbei um eine Tarnung für Betrug mit gestohlenen Waren handelt und nicht um eine echte Tätigkeit von zu Hause aus – unabhängig davon, wie die Stellenanzeige formuliert ist.

Verbraucherschutzbehörden weisen immer wieder darauf hin, dass es sich hierbei um eine Tarnung für Betrug mit gestohlenen Waren handelt und nicht um eine echte Tätigkeit von zu Hause aus – unabhängig davon, wie die Stellenanzeige formuliert ist. Vorabkäufe von „Starter-Kits“ für Wiederverkaufs- oder Druckunternehmen: Ein seriöses Wiederverkaufsunternehmen, wie der oben genannte eBay-Eintrag, verlangt niemals den Kauf eines festen Lagerbestands-Kits von dem Unternehmen, das Sie anwirbt.

Ein seriöses Wiederverkaufsunternehmen, wie der oben genannte eBay-Eintrag, verlangt niemals den Kauf eines festen Lagerbestands-Kits von dem Unternehmen, das Sie anwirbt. Betrugsmaschen mit gefälschten Schecks und Überzahlungen: Oft versteckt in Stellenanzeigen für virtuelle Assistenten oder Testkäufer, bei denen ein „Kunde“ einen Scheck über einen höheren Betrag als geschuldet schickt und darum bittet, die Differenz zurückzuüberweisen, bevor der ursprüngliche Scheck platzt.

Jedes echte Inserat unter den seriösen Jobs von zu Hause aus entspricht einem der neun oben genannten Einträge, Gebühren und alles.

Abschließendes Urteil zu seriösen Jobs von zu Hause aus

Erfahrene Buchhalter, die nach seriösen Jobs suchen, die sie von zu Hause aus erledigen können, können bei QuickBooks Live 25 bis 39 Dollar pro Stunde verdienen. Anfänger ohne formale Qualifikationen finden über Clickworker oder den Verkauf von Produkten auf eBay einen schnelleren Einstieg. Hochqualifizierte Fähigkeiten ermöglichen maximale Vergütungssätze, obwohl Plattformen für einfache Aufgaben bereits in der ersten Woche für einen Geldfluss sorgen.

Entlassene Autoren sollten bei Textbroker einsteigen, während vielbeschäftigte Eltern in der Regel die flexible Zeitplanung bei eBay bevorzugen. Wenn Sie während der Bearbeitung von Bewerbungen einen Nebenverdienst mit geringem Aufwand erzielen möchten, vergibt Snakzy Geldprämien für das Spielen von einfachen Handyspielen. Wenn Sie Ihren Hintergrund mit der richtigen Plattform abgleichen, können Sie bei seriösen Jobs von zu Hause aus richtig durchstarten.

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Häufig gestellte Fragen