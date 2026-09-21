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Spiele spielen und Bitcoins verdienen: Tipps, Anleitung und die besten Empfehlungen für 2026

Sie können heute in einer Reihe von Apps, die echte Bitcoins auszahlen, Spiele spielen und Bitcoins verdienen, wobei die schnellste davon eine Auszahlung innerhalb einer Stunde abwickelt. Die ehrliche Zahl: Wenn Sie sich vornehmen, durch das Spielen von Spielen Bitcoins zu verdienen, kommen Sie auf etwa fünf bis fünfzig Cent in echten Bitcoins pro Stunde.

Ein paar kleine, sofortige Auszahlungen zu Beginn sind nach wie vor der beste Weg, um die Zuverlässigkeit der Auszahlungen zu überprüfen, wenn du beim Spielen auf dem Handy Bitcoins verdienst. Betrachte es also als eine Nebenbeschäftigung und nicht als Haupteinkommensquelle.

Das ist echtes, auszahlbares BTC – kein Punktestand, der sich bei der Auszahlung in Luft auflöst –, doch echte Bitcoin-Spiele, die echtes Geld auszahlen, sind online in der Unterzahl gegenüber solchen, die deine Auszahlung verzögern, sobald du sie beantragst.

Dieser Leitfaden behandelt sechs echte Möglichkeiten, Spiele zu spielen und Bitcoins mit seriösen Apps zu verdienen, die echtes Bitcoin auszahlen, und beschreibt detailliert, was jede Plattform tatsächlich einbringt und welche älteren Websites die Auszahlungen gänzlich eingestellt haben.

Ist „Spiele spielen und Bitcoins verdienen“ tatsächlich realistisch?

Die Möglichkeit, Spiele zu spielen und Bitcoins zu verdienen, ist nur im Kleinstbereich realistisch, und das ist eher eine ehrliche Obergrenze als ein Ausgangspunkt, der mit dem Aufwand wächst.

Gelegenheitsspieler erzielen auf diesen Plattformen in der Regel zwischen fünf und fünfzig Cent in BTC pro Stunde – das sind echte, auszahlbare Kryptowährungen, auch wenn es bei Krypto-Gaming-Apps immer etwas Zeit braucht, bis sich bescheidene Beträge ansammeln.

Pro tip Wenn es dir zu langsam erscheint, pro Spiel Bruchteile eines Cent zu sammeln, und du in Titeln wie CS2 oder Rust über ein In-Game-Inventar verfügst, gibt es einen viel schnelleren Weg, diese Währung anzuhäufen: den Verkauf von Skins gegen Kryptowährung auf Gaming-Marktplätzen von Drittanbietern.

Für Spieler, die spielen möchten, um Bitcoin zu verdienen, macht „Bitcoin Solitaire“ die Rechnung klar: Zehn Millionen Punkte im Spiel entsprechen 0,0001 BTC, wobei typische zeitlich begrenzte Spielsitzungen etwa fünf Cent in Bitcoin für zwei Stunden Spielzeit und Werbepausen einbringen. „Bitcoin Blast“ funktioniert als App für schnelle Bitcoin-Verdienstspiele und legt die Auszahlungsschwelle bei knapp 1.000 Punkten fest, sodass deine erste Auszahlung schon innerhalb von Minuten erfolgen kann. Die Verdienste pro Aktion bleiben jedoch gleich, unabhängig davon, wie lange du in einer einzigen Sitzung spielst.

Wenn Kleingeld in BTC nicht ganz das ist, wonach du suchst – abgesehen von Bitcoin-Spielen, die echtes Geld auszahlen –, schau dir unsere Zusammenstellung der besten Spiele-Apps zum Gewinnen von echtem Geld an, um Alternativen mit Barauszahlungen und stabileren, nicht auf Kryptowährungen basierenden Auszahlungsbedingungen zu entdecken.

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6 echte Möglichkeiten, Spiele zu spielen und Bitcoins zu verdienen

Wenn Sie Bitcoin-Spiele suchen, bei denen Sie echtes Geld gewinnen können, ist es unerlässlich, sich an bewährte Plattformen mit nachweislicher Auszahlungsbilanz zu halten. Diese sechs Optionen stellen die zuverlässigsten Möglichkeiten dar, auf Ihrem Mobilgerät Spiele zu spielen und Bitcoins zu verdienen – bewertet nach Auszahlungssicherheit, niedrigen Auszahlungsmindestbeträgen und der allgemeinen Benutzererfahrung.

Wenn es Ihnen vor allem darum geht, Spiele zu spielen und Bitcoins mit minimaler Wartezeit zu verdienen, bietet Bitcoin Blast eine der schnellsten Auszahlungszeiten auf dem Markt. Die niedrige Auszahlungsschwelle liegt bei etwa 1.000 Bling-Punkten – was in BTC etwa einem Hundertstel Dollar entspricht –, sodass neue Spieler bereits innerhalb von zehn Minuten nach Spielbeginn eine Auszahlung beantragen können.

Das Spiel ist ein kostenloses „Drei-gewinnt“-Puzzlespiel, das von Bling Financial entwickelt wurde und in den großen App-Stores durchweg positive Bewertungen von Spielern erhält, die durch das Spielen Bitcoins verdienen möchten. Der Hauptnachteil bei werbefinanzierten Krypto-Gaming-Apps ist die hohe Werbelastung zwischen den schnellen Puzzle-Runden, die den Großteil Ihrer aktiven Zeit ausmacht.

Ein paar kleine, sofortige Auszahlungen zu Beginn sind nach wie vor der beste Weg, um die Zuverlässigkeit der Auszahlungen bei Bitcoin-Spielen zu überprüfen, die echtes Geld auszahlen. Wenn du die Auszahlungsgeschwindigkeit frühzeitig testest, kannst du minderwertige Plattformen aussortieren. So sparst du Zeit bei der Suche nach seriösen Bitcoin-Spielen, die echtes Geld auszahlen.

Schnellste Auszahlung Bitcoin Blast 4.0 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Beim gelegentlichen Spielen lassen sich pro Stunde etwa fünf bis fünfzig Cent in echten Bitcoins verdienen – man spielt Spiele und verdient Bitcoins auf dem Handy. Bitcoin Blast spielen

Wenn Sie klassische Kartenspiele bevorzugen, ist „Bitcoin Solitaire“ eine gute Wahl, um Spiele zu spielen und Bitcoins zu verdienen, ohne Ihre Gewohnheiten beim Gelegenheitsspielen ändern zu müssen. Die App zählt zweifellos zu den benutzerfreundlichsten Apps, mit denen man echte Bitcoins verdienen kann.

Die Plattform ermöglicht es dir, Auszahlungen direkt auf ein verknüpftes Coinbase-Konto vorzunehmen oder USD über PayPal zu erhalten, falls du Kryptowährungen lieber meiden möchtest, während du lernst, wie man durch Spielen Bitcoins verdient. Flexible Auszahlungsmethoden machen für Gelegenheitsspieler einen großen Unterschied. Diese Funktionen heben die App von anderen mobilen Bitcoin-Spielen ab, die echtes Geld auszahlen, wobei Auszahlungen alle sieben Tage möglich sind.

Eine tägliche Routine erleichtert es, durch das Spielen von Spielen Bitcoin zu verdienen, ohne deine Ziele aus den Augen zu verlieren. Da pro Runde Bruchteile eines Cents ausgezahlt werden, stellt das Ausprobieren geprüfter Bitcoin-Spiele, die echtes Geld auszahlen, sicher, dass sich die investierte Zeit in ein tatsächliches Auszahlungsguthaben verwandelt, wenn du versuchst, durch das Spielen von Spielen Bitcoin zu verdienen.

Bekanntes Kartenspiel Bitcoin Solitaire 3.5 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Kostenlose Solitaire-Option unter den Apps, die echte Bitcoins über eine wöchentliche Auszahlung auf ein verknüpftes Coinbase-Konto auszahlen. Bitcoin Solitaire herunterladen

RollerCoin hebt sich unter den browserbasierten Krypto-Gaming-Apps dadurch ab, dass es einen Mining-Simulator mit Retro-8-Bit-Minispielen kombiniert, die so konzipiert sind, dass Nutzer spielen und Bitcoins verdienen können. Anstatt pro Tippen auszuzahlen, erhöht jedes abgeschlossene Arcade-Spiel Ihre virtuelle Hash-Rate, wodurch Sie einen größeren Anteil am fortlaufenden Bitcoin-Belohnungspool der Website erhalten.

Die App bietet einen strategischen Ansatz unter den Krypto-Gaming-Apps, mit denen man Spiele spielen und Bitcoins verdienen kann, da man die generierte Rechenleistung direkt in BTC umwandeln oder in andere unterstützte Token investieren kann. Man kann kostenlos spielen, um vorübergehende 24-Stunden-Mining-Leistung aufzubauen, oder die Gewinne in virtuelle Mining-Rigs reinvestieren, die auch im Offline-Modus dauerhaft passive Leistung generieren.

Um loszulegen, musst du ein kostenloses Konto erstellen, deine Lieblings-Minispiele auswählen und deine Mining-Leistung täglich auffrischen. Sobald dein Guthaben die Schwelle von 0,00085 BTC erreicht, kannst du eine direkte Überweisung auf deine externe Bitcoin-Wallet beantragen.

Faucet Plus Games Cointiply 3.9 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Kostenlose Bitcoin-Faucet- und Minispiel-Website mit einem Mindestbetrag von fünf Dollar für eine BTC-Auszahlung. Probieren Sie Cointiply kostenlos aus

RollerCoin verwandelt Ihre Online-Zeit in Kryptowährung, indem es einen browserbasierten Mining-Simulator mit Retro-8-Bit-Minispielen kombiniert, die es Spielern ermöglichen, Spiele zu spielen und Bitcoins zu verdienen. Anstatt kleine Beträge pro Klick zu zahlen, steigert jede abgeschlossene Arcade-Herausforderung Ihre virtuelle Hash-Leistung und verschafft Ihnen einen größeren Anteil am fortlaufenden Bitcoin-Belohnungspool der Website.

Die Plattform bietet einen strategischeren Ansatz, um Spiele zu spielen und Bitcoins zu verdienen: Du kannst deine generierte Leistung in BTC investieren oder in andere unterstützte Token wie Dogecoin und Ethereum umwandeln. Im Gegensatz zu herkömmlichen Handyspielen kannst du bei Krypto-Gaming-Apps wie RollerCoin kostenlos vorübergehende 24-Stunden-Mining-Leistung aufbauen oder Gewinne in virtuelle Mining-Rigs reinvestieren, um dauerhafte passive Leistung auch im Offline-Modus aufzubauen.

Um loszulegen, müssen Sie ein kostenloses Konto erstellen, Ihre Lieblings-Arcade-Spiele auswählen und Ihre Mining-Leistung täglich auffrischen. Sobald Ihr Guthaben die Schwelle von 0,00085 BTC erreicht hat, können Sie eine direkte Überweisung auf Ihre externe Bitcoin-Wallet beantragen.

Mining-Simulator RollerCoin 3.7 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Kostenloses Browser-Spiel mit Mining-Simulation, bei dem kleine Auszahlungen in echtem BTC, DOGE und ETH möglich sind. Kostenlos mit dem Mining beginnen

PrizeRebel ist eine seit Langem etablierte Prämienplattform, auf der Sie durch „Play-to-Earn“-Bitcoin-Aufgabenwände , Umfragen und Spielangebote Punkte sammeln können. Durch das Kombinieren von Aufgaben erreichen Sie Auszahlungsschwellen schneller, was die Plattform zu einer hervorragenden Ergänzung zu anderen Apps macht, die echte Bitcoin auszahlen.

Obwohl die Plattform in erster Linie als umfassendes Prämienportal und nicht als eigenständiger mobiler Titel fungiert, bietet sie eine alternative Möglichkeit, durch das Spielen von Spielen Bitcoin zu verdienen – mit einem zuverlässigen Auszahlungsweg. Die Vielzahl an „Offerwalls“ verschafft den Spielern zusätzliche Flexibilität und stellt eine nützliche Alternative zu typischen Bitcoin-Spielen dar, bei denen echtes Geld ausgezahlt wird.

Das Erreichen von 500 Punkten schaltet eine Auszahlungsschwelle von 5 $ frei, die über BitPay in Bitcoin eingelöst werden kann. Da die Verdienste aus einer Mischung verschiedener Aktivitäten stammen, dient die App als ideale Zweitoption, um Spiele zu spielen und Bitcoins mit flexiblen Auszahlungsbedingungen zu verdienen.

Niedrigster Mindestbetrag PrizeRebel 3.8 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Kostenlose Prämien-Website mit bezahlten Spielangeboten und einer Auszahlung von fünf Dollar in Bitcoin über BitPay. Melden Sie sich kostenlos bei PrizeRebel an

Fold verfolgt einen spielerischen Ansatz bei den täglichen Belohnungen und bietet ein kostenloses tägliches Glücksrad an, bei dem man echte Satoshis gewinnen kann. Während zu den Hauptpreisen hohe BTC-Auszahlungen gehören, belaufen sich die tatsächlichen durchschnittlichen Belohnungen auf einen kleinen Bruchteil eines Cent pro Dreh. Fold eignet sich am besten als tägliche Check-in-Routine und weniger als zentrale Spiel-App zum Verdienen von Bitcoins, bei der man Spiele spielt und Bitcoins verdient.

Als Option für das tägliche Einchecken fungiert Fold als App zum Verdienen von Bitcoins, die mit einer Kreditkarte verknüpfte Ausgaben unterstützt, um Ihre Satoshi-Belohnungen bei alltäglichen Einkäufen zu steigern.

Um mit dieser App zum Verdienen von Bitcoins loszulegen, laden Sie die Software herunter, richten Sie ein kostenloses Konto ein und melden Sie sich täglich an, um Ihren kostenlosen Dreh am Glücksrad einzulösen. Ein wichtiger Tipp: Behalten Sie Ihre Satoshis in Ihrem In-App-Guthaben, bis Sie einen beträchtlichen Gesamtbetrag angesammelt haben. Auszahlungsgebühren im Bitcoin-Netzwerk können ein geringes Guthaben schnell aufzehren, wenn du es zu früh auszahlen lässt.

Täglicher Freispiel Fold 2.1 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Kostenlose App mit Spielen zum Verdienen von Bitcoins, die ein tägliches Glücksrad bietet; am besten in Kombination mit kartengebundenen Ausgaben, nicht nur mit den Drehungen allein. Testen Sie Fold kostenlos

Ein Vergleich dieser Bitcoin-Spiel-Apps

Bei „Bitcoin Blast“ und „Bitcoin Solitaire“ erfolgt die Auszahlung am schnellsten und mit dem geringsten Aufwand, während „Cointiply“ und „PrizeRebel“ mehr aktives Klicken erfordern, bevor eine Bitcoin-Auszahlung freigeschaltet wird.

Ordnen Sie die Spalte „Aufwand“ unten dem Aufwand zu, den Sie tatsächlich dafür aufbringen möchten, bevor Sie mehrere Krypto-Gaming-Apps installieren, um Spiele zu spielen und Bitcoins zu verdienen.

App Mindestauszahlung Aufwandsgrad Einstiegskosten Bitcoin Blast ~1.000 Punkte (ca. 0,01 $) Gering, größtenteils passives Antippen Kostenlos Bitcoin Solitaire 10.000.000 Punkte (0,0001 BTC) Gering bis mäßig, wöchentliches Limit Kostenlos Cointiply 5 $ für eine Bitcoin-Auszahlung Mäßig, tägliche Besuche erforderlich Kostenlos RollerCoin Variiert je nach Leistung des Mining-Rigs Mäßiger, aktive Minispiele Kostenlos, kostenpflichtige Upgrades optional PrizeRebel 5 $ (500 Punkte) über BitPay Hoch, Angebotswand und Umfragen Kostenlos Fold Täglich 1 Freispiel Sehr gering, ein Tapp pro Tag Kostenlos, „Fold+“-Upgrade optional

Belohnungs-Apps, die sich neben „Play-to-Earn“-Bitcoin-Spielen lohnen

Snakzy zahlt ab 35 Dollar in bar aus, statt nur Bruchteile einer Münze, was es zu einem nützlichen Gegengewicht macht, falls das Testen einer Bitcoin-Verdienst-App zu langsam vorangeht.

Es braucht Zeit, um zu lernen, wie man beim Spielen Bitcoin verdient. Wenn man also eine Belohnungs-App mit Barauszahlung mit einer der oben genannten Optionen kombiniert, verteilt man seine Spielzeit auf zwei verschiedene Auszahlungsmodelle, anstatt alles auf Krypto-Mathematik zu setzen.

Wenn Sie weitere Optionen suchen, sehen Sie sich unsere Liste mit kostenlosen Online-Spielen an, bei denen Sie Geld verdienen können, ohne für direkte Turniergewinne oder Preisgelder für Wettbewerbsleistungen bezahlen zu müssen.

App Mindestauszahlung Teilnahmegebühr Snakzy 35 $ Kostenlos BigCash 1 $ Kostenlos KashKick 10 $ Kostenlos

Wenn ein Dollar-Ziel wichtiger ist als ein Bitcoin-Guthaben, zeigt der Leitfaden von Eneba zum schnellen Verdienen von 2.000 $ stattdessen Wege auf, bei denen Bargeld im Vordergrund steht.

Sie können auch unseren begleitenden Leitfaden zum Verdienen von 1.000 Dollar pro Woche lesen, um weitere Optionen zu entdecken. Im Gegensatz zu Bitcoin-Spielen hängt keiner der beiden Ansätze von den Kryptopreisen ab.

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Was Sie mit dem verdienten Bitcoin tun können

Die meisten Spieler, die Spiele spielen und Bitcoins verdienen, lassen kleine BTC-Belohnungen in einer Börsen-Wallet liegen, bis der Kontostand groß genug ist, dass es sich lohnt, darauf zuzugreifen – in der Regel, sobald er zehn bis zwanzig Dollar erreicht hat.

Unterhalb dieser Grenze können Transaktionsgebühren und Netzwerk-Mindestbeträge einen erheblichen Teil Ihres Guthabens auffressen, weshalb höhere Beträge unerlässlich sind, wenn Sie sich entscheiden, zu spielen, um Bitcoins zu verdienen. Dies ist in der Regel der Schritt, den die meisten Anleitungen zum Spielen und Verdienen von Bitcoins komplett überspringen.

Was nicht funktioniert

Die Suche nach einer seriösen Bitcoin-Gaming-App, mit der man Spiele spielen und Bitcoins verdienen kann, kann sich anfühlen, als würde man sich durch einen Friedhof aus verlassener Software und toten Optionen bewegen, die inzwischen offline gegangen sind.

Die Landschaft der Krypto-Gaming-Apps ist voll von Sackgassenprojekten, die früher Auszahlungen leisteten, diese aber längst eingestellt haben, und die Warnsignale hinter ihrem Zusammenbruch folgen fast immer genau demselben Muster.

Wenn du diese Warnzeichen frühzeitig erkennst, vermeidest du es, Wochen mit gefälschten Krypto-Gaming-Apps zu verschwenden, die auf dem Papier echtes Geld versprechen, deine tatsächliche Auszahlung aber niemals bearbeiten.

Websites, die stillschweigend aufgehört haben zu zahlen: Freebitco hat sich mit seinem Faucet und seiner wöchentlichen Lotterie eine Anhängerschaft aufgebaut, doch aktuelle Trustpilot-Bewertungen berichten von Auszahlungsanträgen, die seit zwei Monaten oder länger ausstehen, ohne dass der Support darauf reagiert – was zeigt, wie riskant nicht verifizierte „Play-to-Earn“-Bitcoin-Plattformen mit der Zeit werden können.

Prüfen Sie die aktuellen Bewertungen einer Plattform – nicht nur ihren Ruf von vor einigen Jahren –, bevor Sie echte Zeit investieren, um Spiele zu spielen und Bitcoins zu verdienen.

„Geschicklichkeitsspiele“ um echtes Geld , die auf nicht offengelegten Bots basieren: Diese Apps zahlen Bargeld und keine Kryptowährung aus, doch dasselbe Schema aus Bots und Boni taucht auch auf dem breiteren Markt der Apps auf, die echtes Bitcoin auszahlen. Betrachten Sie daher jedes Spiel, das seinen Gegnerpool verbirgt, als Warnsignal.

, Diese Apps zahlen Bargeld und keine Kryptowährung aus, doch dasselbe Schema aus Bots und Boni taucht auch auf dem breiteren Markt der Apps auf, die echtes Bitcoin auszahlen. Betrachten Sie daher jedes Spiel, das seinen Gegnerpool verbirgt, als Warnsignal. „Play-to-Earn“-Betrug zum Aufbau von Wallet-Guthaben: Das FBI hat davor gewarnt, dass Kriminelle sich als Entwickler hinter gefälschten „Play-to-Earn“-Bitcoin-Projekten ausgeben, ihre Opfer davon überzeugen, Geld auf ein Krypto-Wallet einzuzahlen, sie dann mit gefälschten Belohnungen hinhalten und schließlich das Konto leerräumen.

Seriöse Krypto-Gaming-Apps fordern Sie niemals auf, eine Wallet mit Ihrem eigenen Geld aufzuladen, bevor eine Auszahlung bearbeitet wird.

Auszahlungsfallen, die ausschließlich Geschenkkarten zulassen: Manche Belohnungs-Apps stellen die Bitcoin-Auszahlungsoption stillschweigend auf Geschenkkarten um, sobald Ihr Guthaben groß genug für eine Auszahlung ist, und machen es dann schwierig, die Geschenkkartencodes einzulösen.

Unser Leitfaden zur Vermeidung von Geschenkkartenbetrug behandelt genau die Warnzeichen, auf die Sie achten sollten, bevor Sie einen Code als Zahlung akzeptieren.

Das bedeutet jedoch nicht, dass die Entscheidung, durch Spielen Bitcoins zu verdienen, eine völlige Sackgasse ist. Es bedeutet vielmehr, dass der ehrliche Weg, Spiele zu spielen und Bitcoins zu verdienen, darin besteht, sich strikt an Apps zu halten, die echte Bitcoins auszahlen und über eine aktuelle, überprüfbare Auszahlungshistorie verfügen – und jede plötzliche Änderung der Auszahlungsregeln als Signal zu betrachten, die App zu verlassen.

Abschließendes Urteil zum Thema „Spiele spielen, um Bitcoins zu verdienen“

„Bitcoin Blast“ und „Bitcoin Solitaire“ sind die erste Wahl, wenn Sie eine zuverlässige App suchen, mit der Sie durch das Spielen von Spielen Bitcoins verdienen können – in der Regel zwischen fünf und fünfzig Cent pro Stunde bei gelegentlichem Spielen. Auch alle anderen Spiele auf dieser Liste funktionieren, aber berücksichtigen Sie die Zeit, die Sie mit dem Ansehen von Werbung verbringen, in Ihrer Kalkulation, bevor Sie entscheiden, ob es sich lohnt.

Wenn du eine Pause davon brauchst, zuzusehen, wie dein BTC-Guthaben nur langsam wächst, kombiniere eines dieser Spiele mit Snakzy, das ab 35 Dollar in bar auszahlt, statt nur Bruchteile einer Münze. Egal, für welche App du dich entscheidest: Der ehrliche Weg, Spiele zu spielen und Bitcoins zu verdienen, besteht darin, jede Auszahlung als Bonus zu betrachten, der deinen Tag versüßt – niemals als Ersatz dafür.

PLAY-TO-EARN Spiele mit Snakzy Verdiene echtes Geld mit Snakzy 5 $ GRATIS Bis zu 5 $ Bonus Verdiene bis zu 15,29 $ pro Tag Hol dir Snakzy Sofortige Auszahlung • Über 1 Million Spieler, die Geld verdienen

Häufig gestellte Fragen