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So verdienst du dir 2026 am Wochenende etwas dazu

Wenn man überlegt, wie man am Wochenende etwas dazuverdienen kann, kommt man realistisch gesehen auf 50 bis 300 Dollar für einen Samstag und einen Sonntag.

Wer am Wochenende schnell Geld verdienen möchte, wird feststellen, dass Lieferdienste und Fahrdienste derzeit den schnellsten und zuverlässigsten Weg bieten – es ist eine der einfachsten Möglichkeiten, am Wochenende Geld zu verdienen, ohne dass es zu Verzögerungen bei der Anmeldung kommt.

Spezifische Tipps für das Wochenende sind nach wie vor schwer zu finden, obwohl Wochenenden die mit Abstand häufigste Zeit sind, zu der Menschen nebenbei arbeiten. Praktische Informationen zu Wochenendjobs für zusätzliches Geld helfen Teilzeitbeschäftigten jedoch dabei, zuverlässige Plattformen auszuwählen.

EIN BLICK AUF DAS WESENTLICHE Das Fahren für Liefer- oder Mitfahrplattformen bietet den schnellsten Weg, um am Wochenende Geld zu verdienen.



Wenn Sie ein höheres Verdienstpotenzial anstreben, zahlen On-Demand-Aufträge als Handwerker oder für Montagearbeiten über Plattformen wie TaskRabbit 20 bis über 60 Dollar pro Stunde. Diese spezialisierten Tätigkeiten gehören zu den bestbezahlten Wochenendjobs für das große Geld.



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Wenn du wirklich herausfinden möchtest, wie du am Wochenende zusätzliches Geld verdienen kannst, solltest du wissen, dass sich dieser Leitfaden auf Methoden konzentriert, die tatsächlich zu einem zweitägigen Arbeitsplan passen.

Du brauchst keinen Zeitplan ohne Werktage, um echtes Einkommen zu erzielen; du brauchst die richtige Methode für einen geeigneten Nebenjob am Wochenende2026.

8 echte Möglichkeiten, am Wochenende zusätzliches Geld zu verdienen

Im Folgenden findest du 8 bewährte Möglichkeiten, am Wochenende etwas dazu zu verdienen – jeweils mit konkreten Verdienstspannen und Quellen. Der Vergleich dieser verschiedenen Möglichkeiten, am Wochenende Geld zu verdienen, hilft dir dabei, einen Nebenjob zu finden, der zu deinen vorhandenen Fähigkeiten oder Kenntnissen passt, anstatt ganz von vorne anfangen zu müssen.

Diese Optionen gehören zu den zuverlässigsten Möglichkeiten, wie Menschen am Wochenende in [Ort] zusätzliches Geld verdienen2026. Jede der hier vorgestellten Methoden bietet flexible Wochenendjobs für einen Nebenverdienst, ohne dass eine Vollzeitbeschäftigung erforderlich ist.

1. Lieferdienste und Fahrdienste am Wochenende

Für Fahrer, die am Wochenende Geld verdienen möchten, liegt der Bruttolohn bei DoorDash und Uber zwischen 15 und 25 US-Dollar pro Stunde und steigt bei Instacart in Spitzenzeiten auf 25 bis 30 US-Dollar pro Stunde. Diese App-basierten Nebenjobs gehören zu den am leichtesten zugänglichen Möglichkeiten, am Wochenende Geld zu verdienen.

Die eigenen Leitlinien von Gridwise bestätigen, dass Freitag- und Samstagabende durchweg die bestbezahlten Windows sind, was Lieferdienste zu einer erstklassigen Option für einen Nebenjob am Wochenende macht, um sich etwas dazuzuverdienen.

Für alle, die sich fragen, wie sie am Wochenende selbst mit nur einem Fahrrad zusätzliches Geld verdienen können – Lieferdienste und Mitfahrdienste sind nach wie vor der schnellste Einstieg. Sie zeichnen sich als leicht zugängliche Wochenendjobs für zusätzliches Geld aus, die nur minimale Vorbereitungen erfordern.

Die Voraussetzungen sind einfach: ein gültiger Führerschein und eine Versicherung (oder ein Fahrrad in dicht besiedelten Städten), ein Smartphone und eine bestandene Hintergrundüberprüfung. Die erste Auszahlung kann noch am selben Tag erfolgen – über DoorDash gegen eine Gebühr von 1,99 $ oder über Instacart gegen eine Gebühr von 0,50 $ – oder andernfalls über die übliche wöchentliche Überweisung. Diese Plattformen bieten flexible Arbeitszeiten für alle, die am Wochenende Geld verdienen möchten.

Mit On-Demand-Apps kannst du am Wochenende Geld verdienen, sobald dein Konto verifiziert ist. Als Fahrer für Uber, DoorDash oder Instacart zu arbeiten, ist nach wie vor eine der schnellsten Möglichkeiten, freie Zeit in Bargeld umzuwandeln – und damit eine großartige Möglichkeit, schon heute Geld zu verdienen, da die meisten Fahrer bereits innerhalb weniger Tage nach der Bewerbung Geld verdienen können.

FLEXIBLE ARBEITSZEITEN • AUSZAHLUNG NOCH AM SELBEN TAG DoorDash 1.1 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Wie kann man am Wochenende etwas dazuverdienen? Verdienen Sie am Wochenende Geld, indem Sie Essen und Lebensmitteleinkäufe in Ihrer Umgebung nach Ihrem eigenen Zeitplan mit Ihrem Auto, Roller oder Fahrrad ausliefern. Starten Sie DoorDash

2. Personal für Veranstaltungen und Schichten als Barkeeper

Wenn du fest geplante Schichten bevorzugst, um am Wochenende Geld zu verdienen: Event-Kellner verdienen bei Instawork 19 bis 31 Dollar pro Stunde und Barkeeper durchschnittlich etwa 29 Dollar pro Stunde. Veranstaltungsorte bieten während der geschäftigen Hochzeits- und Sportsaison zuverlässige Wochenendjobs für zusätzliches Geld.

Wenn man überlegt, wie man am Wochenende durch einen Nebenjob zusätzliches Geld verdienen kann, passen Event-Personal und Barkeeper-Schichten gut zu einem strikten Zwei-Tage-Zeitplan, da die Verfügbarkeit der Schichten natürlich mit Veranstaltungen von Freitag bis Sonntag übereinstimmt. Wenn es dein Hauptziel ist, am Wochenende zusätzliches Geld zu verdienen, ohne unter der Woche verpflichtet zu sein, ist dies eine der Optionen, die am besten auf das Wochenende zugeschnitten sind.

Die Zulassung ist kostenlos, allerdings erfordern einige Tätigkeiten je nach den jeweiligen staatlichen Vorschriften für Barkeeper einschlägige Erfahrung oder eine Zertifizierung.

Instawork erfasst außerdem einen Zuverlässigkeitswert, der im Laufe der Zeit zu besseren Schichten führt. Ein häufiger Fehler ist das Nichterscheinen oder die kurzfristige Absage einer Schicht, was diesen Wert stark senkt und zukünftige Zusatzverdienste an Wochenenden einschränkt. Die Standardauszahlung erfolgt wöchentlich (Bearbeitung am Mittwoch, Gutschrift bis Samstag) oder innerhalb von etwa einer Stunde über Instapay gegen eine Gebühr von 5 % bzw. pauschal 5 $ in Kalifornien.

FLEXIBLE ARBEITSSCHICHTEN • SOFORTIGE AUSZAHLUNGEN Instawork 4.4 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Möchten Sie am Wochenende Geld verdienen? Instawork bietet Ihnen sofortigen Zugang zu lokalen Wochenendjobs, mit denen Sie sich etwas dazuverdienen können. Registrieren

3. On-Demand-Aufträge und Handwerker-Jobs

On-Demand-Tätigkeiten sind eine hervorragende Möglichkeit, am Wochenende Geld zu verdienen. TaskRabbit-Taskers verdienen je nach Kategorie 20 bis 60 $ pro Stunde, wobei Fachkräfte laut den Kategorietarifen für 2026 40 bis 80 $ pro Stunde erreichen. Die Plattform bietet sofortigen Zugang zu lokalen Wochenendjobs für ein zusätzliches Einkommen.

Entscheidend ist hier die Höhe der Gebühren: TaskRabbit berechnet dem Kunden zusätzlich zum festgelegten Tarif des „Taskers“ eine Servicegebühr von etwa 15 % sowie in den meisten Bundesstaaten eine separate „Trust & Support“-Gebühr von 5 % bis 15 % des Auftragswerts (in Kalifornien und Massachusetts wird gemäß den dortigen Gesetzen nur die Servicegebühr erhoben), sodass ein Tasker seinen vollen Angebotspreis behält.

Umgerechnet auf einen realistischen Zeitplan zum Geldverdienen am Wochenende von 8 bis 10 Stunden liegt derselbe Tarif näher bei 360 bis 450 Dollar – ein solider Batzen zusätzliches Geld am Wochenende für einen erfahrenen Tasker. Für alle, die nach Möglichkeiten suchen, am Wochenende mit einem praktischen Nebenjob zusätzliches Geld zu verdienen2026, lohnen sich sowohl TaskRabbit als auch ähnliche Plattformen zum Ausprobieren.

Die Anmeldung kostet eine einmalige, nicht erstattungsfähige Anmeldegebühr von 25 US-Dollar sowie eine erfolgreiche Hintergrundüberprüfung, für die bei Bewerbern aus den USA eine Sozialversicherungsnummer (SSN) erforderlich ist. Ein häufiger Fehler ist es, den ersten Auftrag zu niedrig zu kalkulieren, um ihn zu erhalten, und den Preis dann nie anzupassen, sobald sich die Nachfrage bestätigt hat. Die Auszahlung erfolgt 1 bis 3 Werktage, nachdem ein Auftrag als abgeschlossen markiert wurde.

LEGEN SIE IHRE EIGENEN PREISE FEST • BEHALTEN SIE 100 % DER VERGÜTUNG TaskRabbit 4.2 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Unterstützen Sie Menschen vor Ort bei Handwerksarbeiten, beim Möbelaufbau, beim Umzug, bei der Reinigung und bei Gartenarbeiten – ganz nach Ihrem eigenen Zeitplan. Aufgaben starten

4. Haustierbetreuung und Hundepension am Wochenende

Tierliebhaber können am Wochenende über Rover Geld verdienen: Für einen Spaziergang mit dem Hund werden 15 bis 25 US-Dollar pro Spaziergang gezahlt, für die Übernachtung 35 bis 100 US-Dollar pro Nacht. Die Tierbetreuung bietet lohnende Möglichkeiten, am Wochenende Geld zu verdienen und dabei die Bedingungen mit den Kunden selbst zu vereinbaren.

Wenn man überlegt, wie man am Wochenende zusätzliches Geld verdienen kann, ist die Übernachtungsbetreuung von Haustieren ideal, da die Nachfrage an Wochenenden und Feiertagen stark ansteigt, wenn Besitzer verreisen – ganz im Gegensatz zu den meisten Gelegenheitsjobs, bei denen die Nachfrage während der Pendlerzeiten an Wochentagen am höchsten ist.

Wenn Sie überlegen, wie Sie am Wochenende mit einem Nebenjob zusätzliches Geld verdienen können, und Ihnen die Betreuung von Tieren Spaß macht, ist die Übernachtungsbetreuung von Haustieren ideal, da die Nachfrage steigt, wenn die Besitzer verreisen.

Die Bewerbung als Tierbetreuer ist nicht kostenlos: Sowohl das Rover-Hilfezentrum als auch 2026 Bewertungen von Tierbetreuern bestätigen eine einmalige Gebühr für die Profilprüfung in Höhe von 49 bis 79 US-Dollar, die je nach Standort variiert; in einigen Märkten ist zudem vor der ersten Buchung ein persönliches Kennenlerngespräch erforderlich.

Ein häufiger Fehler ist es, die Preise für Übernachtungen angesichts der lokalen Wochenendnachfrage zu niedrig anzusetzen oder bei der Festlegung eines Ziels zu vergessen, diese Provisionsstufe einzuplanen. Das Geld wird zwei Tage nach Abschluss einer Buchung auf das Konto des Betreuers überwiesen; anschließend benötigt die Bank bis zu fünf weitere Werktage, um die Einzahlung zu bearbeiten.

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5. Verkauf auf Bauernmärkten und Wochenend-Kunsthandwerksmessen

Viele Verkäufer betrachten Bauernmärkte und Handwerksmessen als ihre wichtigste Nebentätigkeit am Wochenende2026. Lokale Pop-up-Messen bieten konkrete Möglichkeiten, am Wochenende Geld zu verdienen, was sie in Städten mit starker lokaler Nachfrage zu einer großartigen Option macht.

Die Standgebühren liegen bei 25 bis 100 Dollar pro Tag auf einem wöchentlichen Bauernmarkt oder bei 150 bis 500 Dollar für ein ganzes Wochenende auf einem Kunsthandwerksmarkt, und die meisten Erstverkäufer nehmen an ihrem allerersten Markttag 75 bis 200 Dollar mit nach Hause, während etablierte Verkäufer in der Regel 150 bis 400 Dollar pro Markttag erzielen.

Halten Sie die Standgebühr unter 10 % des erwarteten Umsatzes; eine Gebühr von 80 $ ist also nur bei einem realistischen Umsatzziel von über 800 $ sinnvoll.

Beachten Sie, dass für den Verkauf von Lebensmitteln in der Regel eine lokale Gesundheitsgenehmigung erforderlich ist, manche Märkte eine Verkäuferversicherung verlangen und Sie in jedem Fall genügend vorgefertigte Ware benötigen, um einen ganzen Verkaufstag abzudecken. Ein häufiger Fehler ist die Unterpreisung handgefertigter Waren, um mit massenproduzierten Alternativen zu konkurrieren, was die Gewinnspanne schneller schmälert als die Standgebühr.

Die Auszahlung erfolgt noch am selben Tag, da die Verkäufe am Stand bar oder per Karte abgewickelt werden. Dies ist nach wie vor eine großartige Möglichkeit, am Wochenende etwas dazu zu verdienen, insbesondere in Städten mit lebhaften lokalen Märkten.

AUSZAHLUNGEN NOCH AM SELBEN TAG • KEINE MONATLICHEN GEBÜHREN Square POS 3.7 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Akzeptieren Sie Kreditkarten, mobile Zahlungen und Bargeld vor Ort auf Märkten, Handwerksmessen und Pop-up-Veranstaltungen. Square herunterladen

6. Das Auto an freien Wochenenden vermieten

Das Vermieten Ihres Autos an Wochenenden ist eine der mühelosesten Möglichkeiten, um am Wochenende etwas dazu zu verdienen.

Wir betrachten Vermittlungsplattformen, die Autobesitzern passive Möglichkeiten bieten, am Wochenende Geld zu verdienen – anstatt Ihr Fahrzeug auf einem Parkplatz an Wert verlieren zu lassen, können Sie es zum Geldverdienen einsetzen, während Sie sich auf andere Dinge konzentrieren. Für viele Gastgeber bringt ein einziges Auto ein paar hundert Dollar im Monat ein, wodurch der Wertverlust in eine kleine, aber stetige Einnahmequelle umgewandelt wird.

Für Autobesitzer, die nach einem mühelosen Nebenverdienst am Wochenende suchen, und2026 für diejenigen, die sich fragen, wie sie am Wochenende zusätzliches Geld verdienen können, ohne jeden Samstag arbeiten zu müssen, ist Carsharing auf Turo eine der besten Optionen.

Die Einrichtung ist ganz einfach: Stellen Sie Ihr Auto auf einer Plattform wie Turo ein, legen Sie Ihre Verfügbarkeit fest und wählen Sie einen Verdienstplan, der Ihren Anteil an jeder Fahrt bestimmt. In den meisten US-Märkten behalten Gastgeber 70 %, 80 % oder 90 % des Fahrpreises, während Turo den Rest als Gebühr einbehält. In ausgewählten Städten ist der Anteil des Vermieters dynamisch und kann bei weit im Voraus gebuchten Fahrten bis zu 100 % betragen, wodurch Vermieter belohnt werden, die ihre Kalender strategisch planen.

Dieses Modell eignet sich besonders gut für Menschen, die sich etwas dazuverdienen möchten, ohne dafür mehr Stunden arbeiten zu müssen. Sobald Ihr Angebot online ist, kümmern sich die Gäste selbst um die Buchung und die Abholung, und die Auszahlungen erfolgen in der Regel innerhalb einer Woche nach jeder Fahrt. Mit einfachen Vorkehrungen wie aussagekräftigen Fotos und klarer Kommunikation kann die Vermietung Ihres Autos eine mühelose Möglichkeit sein, mit etwas, das Sie bereits besitzen, ein verlässliches Nebeneinkommen aufzubauen.

VERSICHERT • PASSIVES EINKOMMEN Turo 4.6 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Wie kann man am Wochenende etwas dazuverdienen? Vermieten Sie Ihr Auto an vertrauenswürdige Fahrer in Ihrer Umgebung und erzielen Sie passives Einkommen, wann immer Sie es nicht selbst nutzen. Stellen Sie Ihr Auto ein

7. Vermietung einer Einfahrt, Garage oder eines Lagerraums

Wenn es Ihr Ziel ist, in Ihrer Freizeit am Wochenende Geld zu verdienen, ohne zusätzliche körperliche Arbeit leisten zu müssen, verdienen Gastgeber auf Neighbor in der Regel 50 bis 600 US-Dollar pro Monat, je nach Art des Platzes, wobei Angebote für Einfahrten in städtischen Gebieten 300 bis 800 US-Dollar pro Monat einbringen können. Diese Option ist besonders attraktiv für Immobilienbesitzer, die mühelos nach Möglichkeiten suchen, am Wochenende Geld zu verdienen.

Die plattforminternen Daten geben ein durchschnittliches Einkommen der Gastgeber von fast 2.000 Dollar pro Jahr an, wobei „Power-Gastgeber“ mit mehreren Stellplätzen bis zu 20.000 Dollar pro Jahr verdienen können.

Die Gebührenstruktur ist einfach – Neighbor behält 4,9 % plus 0,30 $ pro Transaktion ein, sodass ein Gastgeber etwa 95 % der angegebenen Miete behält. Damit ist dies eine der Möglichkeiten auf dieser Liste, mit dem geringsten Aufwand am Wochenende zusätzliches Geld zu verdienen. Wenn Ihre Hauptfrage lautet, wie Sie am Wochenende mit einem relativ passiven Nebenverdienst etwas dazuverdienen können2026, ist die Vermietung eines Stellplatzes in der Einfahrt oder einer Garage über Neighbor eine Überlegung wert.

Die Veröffentlichung kostet nichts außer einem sicheren, zugänglichen Raum und ein paar Fotos. Ein häufiger Fehler ist es, zunächst nicht die Vorschriften der örtlichen Eigentümergemeinschaft oder die städtebaulichen Bestimmungen zu prüfen, da manche Eigentümergemeinschaften dies genauso einschränken wie Kurzzeitvermietungen. Die Auszahlung richtet sich nach dem Abrechnungszyklus des jeweiligen Mieters, in der Regel monatlich.

PASSIVES EINKOMMEN • 1 MILLION US-DOLLAR HOST-SCHUTZ Neighbor 4.5 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Ungenutzte Immobilien und Lagerräume bieten eine mühelose Möglichkeit, am Wochenende Geld zu verdienen. Host-Eigenschaft

8. Airbnb-Co-Hosting oder Vermietung von Ferienwohnungen am Wochenende

Co-Hosts berechnen in der Regel 10 % bis 25 % der Buchungseinnahmen für die Verwaltung eines fremden Inserats oder eines freien Zimmers. Die Immobilienverwaltung zählt zu den vielversprechendsten Möglichkeiten, am Wochenende Geld zu verdienen.

Das Co-Hosting auf Airbnb ist der hier vorgestellte Nebenjob am Wochenende mit dem höchsten Verdienstpotenzial, aber auch dem höchsten Aufwand, da der Fokus auf der Gästefluktuation liegt. Für Leser, die nach Möglichkeiten suchen, am Wochenende zusätzliches Geld mit dem höchsten Verdienstpotenzial zu verdienen, stehen Airbnb-Co-Hosting und die Vermietung von Wohnraum ganz oben auf der Liste.

Um eigene Räumlichkeiten zu vermieten, ist in der Regel eine lokale Genehmigung für Kurzzeitvermietung erforderlich, und gegebenenfalls müssen die Vorschriften der Eigentümergemeinschaft (HOA) eingehalten werden; Verstöße können nach den meisten Durchsetzungsrichtlinien zu Geldstrafen von 100 bis 500 US-Dollar pro Tag führen.

Ein häufiger Fehler ist es, eine Unterkunft einzustellen, ohne zuvor zu prüfen, ob die Hausordnung (CC&Rs) der Eigentümergemeinschaft Kurzzeitvermietungen gänzlich verbietet, da die Zustimmung der Eigentümergemeinschaft eine fehlende städtische Genehmigung nicht ersetzt. Airbnb gibt die Auszahlung 24 Stunden nach dem Check-in des Gastes frei; anschließend dauert eine Standardüberweisung 3 bis 5 Werktage, mit „Fast Pay“ hingegen weniger als 30 Minuten.

PASSIVE MIETEINNAHMEN • FÜHRENDE BUCHUNGSPLATTFORM Airbnb 1.3 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Vermieten Sie Ihr freies Zimmer, Ihr Gästehaus oder Ihre gesamte Wohnung an Reisende aus aller Welt und verdienen Sie sich ein flexibles Einkommen als Gastgeber. Co-Host-Startseite

Vergleichstabelle für Nebenjobs am Wochenende

Die oben genannten 8 Methoden umfassen stundenweise Arbeit über Gig-Apps, Schichten bei geplanten Veranstaltungen und die Vermietung von Gegenständen – jede mit unterschiedlichen Kosten und Auszahlungsfristen. Hier finden Sie daher eine umfassende Gegenüberstellung, bevor Sie sich für einen Plan2026 für einen Wochenend-Nebenjob entscheiden, um am Wochenende zusätzliches Geld zu verdienen.

Methode Anfangskosten Verdienstspanne am Wochenende Zeit bis zur ersten Auszahlung Liefer- und Mitfahrdienste 0 12–18 $/Std. netto (bis zu 25–30 $/Std. brutto an Wochenend-Spitzenzeiten) Am selben Tag (Gebühr für Sofortauszahlung) oder wöchentlich Veranstaltungspersonal/Barkeeper 0 19–38 $/Std. ~1 Stunde (Instapay-Gebühr) oder wöchentlich Aufträge und Handwerker-Jobs 25 $ einmalig 20–80 $/Std. (Volltarif, Gebühren werden dem Kunden in Rechnung gestellt und nicht vom Tasker abgezogen) 1–3 Werktage Haustierbetreuung/Hundepension 49–79 $ Profilprüfungsgebühr 12–80 $ pro Buchung nach Abzug einer Gebühr von 25–30 % 2 Tage, zzgl. Bearbeitungszeit der Bank Verkäufer auf Bauernmärkten/Handwerksmessen 25–500 $ pro Veranstaltung 75–400 $ pro Markttag Noch am selben Tag Auto vermieten 0 545–736 $/Monat pro Fahrzeug Insgesamt ca. 6–8 Werktage Vermietung von Lager- oder Stellplatzfläche 0 50–800 $/Monat Monatlicher Abrechnungszyklus Airbnb-Mitvermietung/Wohnraumvermietung 0 $–variiert (Genehmigungskosten bei eigenem Platz) 10–25 % der Buchungseinnahmen 24 Stunden nach dem Check-in, zzgl. Bankbearbeitungszeit

„Play-to-Earn“- und Prämien-Apps für zusätzliches Wochenendgeld

Belohnungs-Apps gehören zur Kategorie „Cashback“ und „Mikroverdienste“, und die im Folgenden beschriebene Art von Apps vergütet die Teilnahme an Umfragen, Angeboten und einfachen Aufgaben innerhalb der App – so können Sie an Wochenenden, wenn Sie fünf Minuten Zeit haben und nichts anderes vorhaben, mit geringem Aufwand etwas dazuverdienen.

Unser Leitfaden zu den besten Apps zum Geldverdienen geht näher auf diese Kategorie ein.

App Mindestauszahlungsbetrag Einstiegskosten Snakzy 35 $ Kostenlos BigCash 1 $ Kostenlos KashKick 10 $ Kostenlos

Auch wenn es sich nicht um einen vollwertigen Nebenjob handelt, können diese Apps andere Methoden ergänzen, mit denen Sie am Wochenende etwas dazuverdienen. Als gebührenfreie Möglichkeit, noch heute Geld zu verdienen, ist Snakzy Enebas eigene Empfehlung für die Freizeit am Wochenende – eine Hintergrundüberprüfung wie bei Gig-Apps ist nicht erforderlich.

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Ist es tatsächlich realistisch, am Wochenende etwas dazu zu verdienen?

Ja, bei den meisten Methoden auf dieser Liste ist es realistisch, am Wochenende etwas Geld dazuzuverdienen, aber der realistische Verdienst für ein einzelnes Wochenende mit konzentriertem Einsatz liegt zwischen 50 und 300 Dollar. Wenn man sich mit realistischen Möglichkeiten beschäftigt, am Wochenende Geld zu verdienen, vermeidet man die übertriebenen Schlagzeilen mit Beträgen von über 1.000 Dollar, mit denen manche Gig-Blogs werben.

Dies funktioniert am besten für Personen, die samstags und sonntags 4 bis 10 freie Stunden zur Verfügung haben, bereits über mindestens eine Ressource oder Fähigkeit verfügen (ein Auto, ein freies Zimmer, ein Hobby, einen Werkzeugkasten) und nicht erwarten, ihr Vollzeit-Einkommen damit zu ersetzen.

Die meisten Gig-Plattformen sind auf Nachfragespitzen am Wochenende ausgerichtet: Von Freitagabend bis Sonntag benötigen Plattformen wie DoorDash und Instacart die meisten Mitarbeiter im Dienst.

Der ehrliche Kompromiss ist Geschwindigkeit gegen Aufwand. Fahrdienste und Eventpersonal zahlen am schnellsten, meist 20 bis 30 Dollar pro Stunde, aber diese Summe ist schnell ausgeschöpft. Methoden zur Vermietung von Ressourcen – ein Auto, ein Lagerraum oder ein freies Zimmer – zahlen weniger pro Stunde aktiver Arbeit, erfordern aber nach der ersten Eintragung fast keine weitere Zeit am Wochenende.

Die besten Methoden, um sich etwas dazuzuverdienen, wenn man nur am Wochenende Zeit hat

Die besten Strategien, um am Wochenende zusätzliches Geld zu verdienen, stützen sich eher auf die natürlichen Nachfragespitzen am Wochenende als auf eine gleichbleibende Nachfrage an Wochentagen. Fahrdienste, Personal für Veranstaltungen und Haustierbetreuung sind allesamt Paradebeispiele dafür, wie man am Wochenende mit einem Nebenjob, der direkt auf Nachfragespitzen ausgerichtet ist, zusätzliches Geld verdienen kann.

Die Umfrage von Self Financial zum Thema Nebenjobs vom Juni 2026 ergab, dass 31,4 % der Nebenjobber am Wochenende arbeiten – dies ist der mit Abstand häufigste Zeitrahmen, gefolgt von den Abenden mit 24,3 % und den Vormittagen mit 21,6 %; das bedeutet, dass ein Leser, der nur am Wochenende Zeit hat, kein Einzelfall ist – dieser Leitfaden richtet sich an die größte einzelne Gruppe von Nebenjobbern, die es gibt.

Eine ehrliche Einschränkung: Bei Methoden zur Vermietung von Vermögenswerten – sei es ein Auto, ein Lagerraum oder ein Gästezimmer – spielt es keine Rolle, welcher Tag gerade ist, sobald das Angebot online ist; daher bieten sie weniger weekend-spezifische Vorteile als die oben genannten Methoden mit kurzfristigen Nebenjobs. Wenn ein Auto, ein Zimmer oder eine Hobbyfertigkeit gerade ungenutzt herumsteht, ist das immer noch der schnellste Weg zu zusätzlichem Geld am Wochenende, ohne auf Genehmigungen oder Hintergrundüberprüfungen warten zu müssen.

Was nicht funktioniert

Nicht jeder Ansatz, um am Wochenende zusätzliches Geld zu verdienen, zahlt sich aus, insbesondere wenn man sich ausschließlich auf Prämien-Websites oder Apps wie Freecash verlässt, um einen ganzen Tag Gig-Arbeit zu ersetzen. Wenn man lernt, wie man am Wochenende zusätzliches Geld verdienen kann, sollte man vermeiden, Mikroaufgaben oder Prämien-Apps als einzige Einnahmequelle zu betrachten:

Jeden Liefer-Ping verfolgen, anstatt sich auf das Wochenend-Spitzenfenster zu konzentrieren: Wer an Werktagen zu unterschiedlichen Zeiten arbeitet, anstatt sich auf bestätigte Wochenend-Spitzenfenster zu konzentrieren, erhält für denselben Zeitaufwand den niedrigeren Tarif außerhalb der Spitzenzeiten.

Wer an Werktagen zu unterschiedlichen Zeiten arbeitet, anstatt sich auf bestätigte Wochenend-Spitzenfenster zu konzentrieren, erhält für denselben Zeitaufwand den niedrigeren Tarif außerhalb der Spitzenzeiten. Einen Turo-Einkommensplan als Vollversicherung betrachten: In Turos eigenem Beschwerdeprofil beim Better Business Bureau werden abgelehnte oder angefochtene Schadensersatzansprüche als eine der häufigsten Beschwerdekategorien aufgeführt; Gastgeber, die auf die Dokumentation vor und nach der Vermietung verzichten, sind daher gefährdet, wenn ein Anspruch angefochten wird.

In Turos eigenem Beschwerdeprofil beim Better Business Bureau werden abgelehnte oder angefochtene Schadensersatzansprüche als eine der häufigsten Beschwerdekategorien aufgeführt; Gastgeber, die auf die Dokumentation vor und nach der Vermietung verzichten, sind daher gefährdet, wenn ein Anspruch angefochten wird. Das Versäumen, vor der Vermietung eines Gästezimmers die Genehmigung für Kurzzeitvermietung oder die Überprüfung durch die Eigentümergemeinschaft einzuholen: Gemäß den üblichen Durchsetzungsrichtlinien der Stadt und der Eigentümergemeinschaft können Verstöße mit Geldstrafen von 100 bis 500 Dollar pro Tag geahndet werden, und die Genehmigung der Eigentümergemeinschaft ersetzt nicht eine fehlende städtische Genehmigung.

Gemäß den üblichen Durchsetzungsrichtlinien der Stadt und der Eigentümergemeinschaft können Verstöße mit Geldstrafen von 100 bis 500 Dollar pro Tag geahndet werden, und die Genehmigung der Eigentümergemeinschaft ersetzt nicht eine fehlende städtische Genehmigung. Zu niedrige Preisgestaltung bei einem ersten Eintrag bei TaskRabbit, Rover oder auf einem Marktplatz, um Aufträge zu gewinnen: Die Festlegung wettbewerbsfähiger Mindestpreise stellt sicher, dass Sie an den Wochenenden tatsächlich nachhaltig Geld verdienen.

Fazit: So verdienen Sie am Wochenende zusätzliches Geld

Realistisch gesehen liegt der Nebenverdienst am Wochenende mit den oben genannten 8 Methoden zwischen 50 und 300 US-Dollar. Wenn Sie diese bewährten Methoden zum Geldverdienen am Wochenende ausprobieren, erhalten Sie eine zuverlässige Mischung aus schnellen, kostenlosen Einstiegsmöglichkeiten und Optionen mit höherem Verdienstpotenzial, die zusammen einen fairen Querschnitt der besten Nebenjobs abdecken, die für einen strikten Zweitagesplan zur Verfügung stehen2026.

Wie kann man am Wochenende etwas dazuverdienen? Such dir zunächst einen Nebenjob für das Wochenende aus, der zu deinen vorhandenen Ressourcen oder Fähigkeiten passt, und probier vielleicht auch Belohnungs-Apps wie Snakzy aus.

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Häufig gestellte Fragen