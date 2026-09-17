9 Möglichkeiten, wie man 2026 fürs Scrollen auf TikTok Geld verdienen kann

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Möchtest du dafür bezahlt werden, auf TikTok zu scrollen? Die Plattform selbst bezahlt dich nicht einfach dafür, dass du dir Videos ansiehst, aber du kannst deine Zeit auf TikTok auf andere Weise in Geld verwandeln. Zu den schnellsten Möglichkeiten gehören das Partnerprogramm von TikTok Shop und geprüfte Prämien-Apps wie Freecash, die echte Verdienstmöglichkeiten bieten, ohne dass du im Voraus etwas bezahlen musst.

Es gibt neun echte Methoden, die du in Betracht ziehen kannst – von der Werbung für Produkte in deinen Videos bis hin zum Erledigen von Aufgaben in Prämien-Apps. Wir haben sie nach Verdienstpotenzial, Auszahlungsgeschwindigkeit und Einstiegsfreundlichkeit bewertet.

Wenn du herausfinden möchtest, wie du fürs Scrollen auf TikTok bezahlt wirst, fang hier an. Die ehrliche Antwort lautet: Für das Scrollen an sich gibt es keine Auszahlung. Im Folgenden werden die Apps, mit denen man wirklich Geld verdienen kann, im Vergleich zu denen, die nur so tun, als würden sie zahlen, von der schnellsten bis zur langsamsten aufgelistet.

Kann man wirklich Geld dafür bekommen, auf TikTok zu scrollen?

Eine Bezahlung allein fürs Scrollen ist unrealistisch: Keine seriöse Plattform, auch TikTok nicht, bezahlt Nutzer für passiven Konsum. Stattdessen stoßen Suchende meist auf TikToks eigenes „Creator Rewards“-Programm oder allgemeine Belohnungs-Apps, die kleine Beträge für andere Aufgaben zahlen.

Was TikTok selbst zahlt

Das „Creator Rewards“-Programm von TikTok zahlt 0,40 bis 1,00 US-Dollar pro 1.000 qualifizierte Aufrufe. Videos müssen mindestens 60 Sekunden lang sein, um gezählt zu werden. Um sich zu qualifizieren, benötigst du außerdem mehr als 10.000 Follower und mehr als 100.000 Aufrufe in den letzten 30 Tagen.

Dein Konto muss mindestens 30 Tage alt sein, und du musst mindestens 18 Jahre alt sein und in einem teilnahmeberechtigten Land leben. Hierbei handelt es sich um ein Programm zur Monetarisierung für Creator, nicht um eine Bezahlung fürs Anschauen von TikTok – weshalb es nicht zu den 9 in diesem Leitfaden aufgeführten Methoden gehört.

Die meisten auf TikTok beworbenen Apps nach dem Motto „Geld verdienen durch Scrollen“ oder „Geld verdienen durch Anschauen“ sind Prämien-Apps. Sie zahlen ein paar Cent bis zu einigen Dollar pro Stunde für Umfragen, Angebote und kurze Aufgaben – nicht für das Scrollen an sich. Genau diese Diskrepanz zwischen der Werbung und der tatsächlichen Auszahlung klärt dieser Leitfaden auf.

Was die Belohnungs-Apps tatsächlich auszahlen

Freecash gibt eine realistische Spanne von 5 bis 20 Dollar am ersten Tag für Anfänger an, die bei regelmäßigen Gelegenheitsnutzern auf 12 bis 25 Dollar pro Tag ansteigt. Die meisten Anfänger liegen eher am unteren Ende dieser Spanne.

Jede App oder Website, die eine Gebühr verlangt, um deine Verdienste „freizuschalten“, oder vor einer Auszahlung eine Zahlung verlangt, ist eine Falle und kein Abkürzungsweg. Alle hier vorgestellten Möglichkeiten, für das Scrollen auf TikTok bezahlt zu werden, sind kostenlos. Snakzy, die hauseigene Belohnungs-App von Eneba, funktioniert auf die gleiche Weise – mit einer Mindestauszahlung von 35 $ und ohne Kosten für die Anmeldung. Weitere Informationen zur allgemeinen Überprüfung von Belohnungs-Apps findest du im Artikel „Ist Freecash sicher in der Nutzung?“.

Der entscheidende Unterschied, der in diesem Leitfaden durchgehend eine Rolle spielt, ist der zwischen einer Bezahlung für Aufmerksamkeit und einer Bezahlung für Leistung. Nichts hier bezahlt allein für Aufmerksamkeit, daher ist jede realistische Möglichkeit, für das Scrollen auf TikTok bezahlt zu werden, eigentlich eine Möglichkeit, für eine Aufgabe, einen Verkauf oder einen Inhalt bezahlt zu werden, den du während der Nutzung der App erstellt hast.

Die 9 besten echten Möglichkeiten, für das Scrollen auf TikTok bezahlt zu werden

Jeder der folgenden Einträge ist nach der realistischen Auszahlung und der tatsächlichen Auszahlungsgeschwindigkeit sortiert, beginnend mit der schnellsten Möglichkeit, Geld auf Ihr Konto zu erhalten.

Freecash ist die beste Wahl, wenn du eine kostenlose, smartphone-basierte Möglichkeit suchst, echtes Geld zu verdienen. Es handelt sich um die Art von Kleinbeträgen, die TikTok-Anzeigen für „Get Paid to Scroll“-Apps versprechen: realistisch gesehen 5 bis 20 Dollar am ersten Tag, bei regelmäßiger Nutzung steigend auf 12 bis 25 Dollar pro Tag.

Das funktioniert über bezahlte Umfragen, Angebote und kurze Spieletests, nicht über TikTok selbst. Betrachte es als ehrlichen Ersatz für das Prinzip „Ansehen und Verdienen“, nicht als exakte Entsprechung davon.

Die Einstiegskosten betragen 0 $: kostenlose Anmeldung, kein Kauf erforderlich. Die Auszahlungsschwelle liegt bei mindestens 5 $ über PayPal oder 0,50 $ über Kryptowährung.

Geschenkkarten gibt es ab 1 $ bis zu 10 $, und die meisten PayPal-Auszahlungen werden innerhalb weniger Minuten bearbeitet, sobald du verifiziert bist – so das Ergebnis von Enebas Überprüfung, ob Freecash echtes Geld auszahlt.

Du musst mindestens 18 Jahre alt sein und über eine gültige E-Mail-Adresse sowie ein PayPal-Konto oder eine Krypto-Wallet für die Auszahlung verfügen. Der häufigste Fehler besteht darin, ein Angebot mit hoher Auszahlung zu starten, ohne die vollständigen Abschlussbedingungen zu prüfen – so verlieren Nutzer ihre Verdienste, weil sie vorzeitig aussteigen. Viele Leser landen bei Freecash, weil dessen Anzeigen direkt in der TikTok-App geschaltet werden – nicht, weil das Scrollen tatsächlich bezahlt wird.

Die Teilnahme ist kostenlos Freecash 4.6 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Die Anmeldung ist kostenlos; man erhält täglich 5 bis 25 Dollar für Umfragen und Angebote, Auszahlungen über PayPal sind ab 5 Dollar möglich. Melden Sie sich kostenlos bei Freecash an

BigCash zahlt realistisch gesehen 0,50 bis 3 Dollar pro Tag für 30 bis 60 Minuten aktives Spielen – das ist der niedrigste Mindestbetrag aller Apps auf dieser Liste. Außerdem gehört sie zu den Apps, bei denen Auszahlungen am schnellsten erfolgen. Es handelt sich um eine Echtgeld-Geschicklichkeitsspiel-App und nicht um ein mit TikTok verknüpftes Produkt. Damit gehört sie genau zu jener Kategorie kleiner, schneller und ehrlicher Apps, die Leser, die sich eine Bezahlung für das Scrollen auf TikTok erhoffen, normalerweise im Sinn haben.

Die Einstiegskosten betragen 0 $. Die Auszahlungsschwelle liegt bei 1 $ (250 Coins), die Auszahlung erfolgt über PayPal oder Geschenkkarten. Eine getestete Auszahlung ging nach etwa 40 Minuten ein, obwohl in der offiziellen Beschreibung von einer Bearbeitungszeit von 48 Stunden die Rede ist.

Das Empfehlungsprogramm zahlt 15 $ pro Einladung, sobald dein Freund zum ersten Mal eine Auszahlung erhält. Sieh dir Enebas Bewertung an, um zu erfahren, ob BigCash seriös ist und wie es um die Zuverlässigkeit steht.

Du benötigst eine verifizierte E-Mail-Adresse, ein korrektes Profil und darfst während der Aufgaben kein VPN verwenden. Das Auslassen eines einzigen erforderlichen Schritts bei einer Offerwall-Aufgabe kann die Belohnung sofort ungültig machen. Lies daher die Bedingungen jedes Angebots, bevor du damit beginnst.

Mindestauszahlungsbetrag: 1 $ Bigcash 4.4 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Kostenlose Skill-Games-App; Auszahlung über PayPal ab 1 $, in der Regel innerhalb von 48 Stunden. Melden Sie sich kostenlos bei BigCash an

KashKick ist eine brauchbare Alternative, sobald Freecash und BigCash keine Auszahlungen mehr leisten, und zahlt den meisten Nutzern einen bescheidenen Betrag pro Woche statt pro Tag aus. Es gilt ein Mindestauszahlungsbetrag von 10 US-Dollar, und es fallen keine Auszahlungsgebühren an.

Es eignet sich für dich, wenn du ohnehin schon Handyspiele spielst und nichts gegen einen langsameren Auszahlungszyklus einzuwenden hast. Betrachte es als Ersatz, sobald deine erste Wahl nicht mehr so viel auszahlt. Es fallen keine Auszahlungsgebühren an. Die Auszahlungsschwelle liegt bei 10 $, die Auszahlung erfolgt über PayPal, Venmo oder Geschenkkarten. Bei hochwertigen Spielprämien gibt es jedoch eine Wartezeit von 14 bis 31 Tagen, bevor das Geld gutgeschrieben wird.

Für Auszahlungen benötigst du einen Wohnsitz in den USA sowie eine Identitätsprüfung per Selfie und amtlichem Ausweis. Belohnungen können auch nicht gutgeschrieben werden, wenn du ein Spielangebot abbrichst, bevor du den vollständig nachverfolgten Meilenstein erreicht hast – dies ist der Hauptgrund für entgangene Belohnungen. KashKick ist ab 18 Jahren und nur in den USA verfügbar, es ist also nichts für dich, wenn du außerhalb dieses Marktes lebst.

Mit dem TikTok-Shop-Partnerprogramm kannst du Provisionen verdienen, indem du Produkte in deinen Videos bewirbst. Die Provisionen für offene Kooperationen liegen in der Regel zwischen 10 % und 15 %, während Angebote, die nur auf Einladung zugänglich sind, 18 % bis 50 % erreichen können. Die Verkäufer legen den genauen Prozentsatz fest, und die Teilnahme ist kostenlos.

Um loszulegen, beantragen Sie den Creator-Status in der TikTok-App, absolvieren Sie das 30-tägige Creator-Pilotprogramm, sobald Sie 1.000 Follower erreicht haben, und qualifizieren Sie sich anschließend für den vollen Partnerzugang, der in der Regel ab etwa 5.000+ Followern gewährt wird. Außerdem benötigen Sie ein Konto in einem unterstützten Markt, eine qualifizierende Creator-Health-Bewertung sowie die erforderliche Anzahl an organischen Bestellungen.

Sobald du zugelassen bist, wähle Produkte im Affiliate-Center aus, versehe sie in deinen Inhalten mit Tags und verfolge die Provisionen im Dashboard. Auszahlungen erfolgen in der Regel etwa 15 Tage nach Lieferung, können sich jedoch aufgrund von Rücksendungen oder Streitfällen auf bis zu 31 Tage verzögern.

Vermeide es, Produkte nur aufgrund hoher Provisionssätze auszuwählen. Geringe Margen und hohe Rückgabequoten können zu Rückforderungen führen. Allgemeine Marken-Partnerprogramme und Creator-Sponsorings sind zwei Alternativen, falls TikTok Shop für dich nicht verfügbar ist.

Bis zu 50 % Provision TikTok Shop Affiliate Program 4.2 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Die Teilnahme ist ab 1.000 Followern kostenlos; die Provisionen liegen je nach Produkt zwischen 10 % und 50 %. Bewerben Sie sich bei TikTok Shop

Billo zahlt Creators eine Pauschale pro genehmigtem Video, unabhängig von den Aufrufen. Neue Creators verdienen 25 bis 30 US-Dollar für einen 15-Sekunden-Clip, während Premium-Creators 70 bis 120 US-Dollar verdienen können.

Sie benötigen keine eigene Follower-Basis, was diese Plattform zu einer guten Wahl macht, wenn Sie wissen, wie man natürliche, die Aufmerksamkeit fesselnde TikTok-Inhalte erstellt. Die Bewerbung ist kostenlos, und genehmigte Videos werden zweimal im Monat über PayPal ausgezahlt. Aktive Creator verdienen durchschnittlich rund 500 $ pro Monat.

Bewerben Sie sich zunächst mit zwei oder drei Beispielclips, vervollständigen Sie Ihr Profil, nehmen Sie ein Briefing entgegen und reichen Sie das fertige Video zur Begutachtung ein. Überarbeitungen sind üblich, halten Sie sich daher genau an das Skript und die Shotlist der Marke.

Bezahlung pro Video Billo 4.4 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. 25 bis 120 Dollar pro Kurzvideo, zweimal monatlich per PayPal ausgezahlt; keine Zuschauer erforderlich. Bei Billo bewerben

6. Bewerter von Social-Media-Inhalten bei Appen

Dies ist der seriöse Job, der der Vorstellung, für das Scrollen auf TikTok bezahlt zu werden, am nächsten kommt. Du bewertest Beiträge, Anzeigen und Kurzvideos anhand schriftlicher Richtlinien für 17 bis 28 US-Dollar pro Stunde, im Durchschnitt etwa 22,94 US-Dollar.

Es handelt sich um eine remote durchgeführte Teilzeit-Auftragsarbeit über die CrowdGen-Plattform von Appen, nicht um einen TikTok-Job. Die Verfügbarkeit von Projekten variiert, daher sind Arbeitsstunden nicht garantiert. Die Bewerbung ist kostenlos, aber du musst einen projektspezifischen Qualifikationstest bestehen, bevor dir ein Auftrag zugewiesen wird – was eine bis mehrere Wochen dauern kann.

Du benötigst einen zuverlässigen Laptop und für die meisten Projekte zur Bewertung von Inhalten fließende Englischkenntnisse sowie einen Wohnsitz in einem zulässigen Land. Der Durchschnittswert von 22,94 $ ist das Bruttohonorar als Auftragnehmer, und du kümmerst dich selbst um deine Steuern. Bewirb dich auf mehrere offene Projekte, anstatt dich auf eine einzige Bewerbung zu verlassen.

17–28 $/Stunde Appen 2.4 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Fernarbeit im Bereich der Inhaltsbewertung; durchschnittlich 22,94 US-Dollar pro Stunde, Bezahlung pro Projekt. Bei CrowdGen bewerben

7. Freiberufliches Social-Media-Management auf Upwork

Wenn Sie verstehen, was TikTok-Inhalte erfolgreich macht, können Sie dieses Wissen als freiberuflicher Social-Media-Manager auf Upwork in bezahlte Arbeit umwandeln. Die Einstiegssätze liegen zwischen 14 und 35 US-Dollar pro Stunde.

Es handelt sich hierbei um qualifikationsbasierte freiberufliche Arbeit, nicht um passives Einkommen, und die Suche nach Ihrem ersten Kunden kann einige Zeit in Anspruch nehmen. Die Erstellung eines Profils ist kostenlos, Upwork erhebt jedoch eine Servicegebühr von 0 % bis 15 % pro Auftrag. Die Auszahlung erfolgt in der Regel fünf Tage nach Freigabe durch den Kunden.

Erstellen Sie zunächst ein Profil mit den Schwerpunkten TikTok-Strategie oder Account-Management, fügen Sie zwei oder drei Beispielprojekte hinzu und bewerben Sie sich auf kleinere Aufträge, um Bewertungen zu sammeln. Sobald Sie eine Erfolgsbilanz vorweisen können, können Sie sich an besser bezahlte Kunden und Festaufträge wenden.

Der größte Fehler ist es, auch nach dem Sammeln von Erfahrung am unteren Ende der Preisspanne zu bleiben. Erfahrene Social-Media-Freiberufler können auf dem breiteren Markt 60 bis 110 US-Dollar pro Stunde verdienen.

14–35 $/Stunde zu Beginn Upwork 4.2 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Freiberufliche TikTok-/Social-Media-Betreuung; Einstiegsvergütung von 14 bis 35 US-Dollar pro Stunde, abzüglich einer Servicegebühr von 0 % bis 15 %. Erstellen Sie ein Upwork-Profil

8. Die „Mode Earn“-App von Mode Mobile

Die „Mode Earn“-App kommt dem am nächsten, für die Zeit bezahlt zu werden, die man mit dem Smartphone verbringt, anstatt speziell für das Scrollen auf TikTok. Eine unabhängige Bewertung bezifferte die realistischen Einnahmen auf etwa 36 $ pro Jahr – das ist der realistische Wert, den man erwarten kann.

Jedes Mal, wenn du dein Smartphone bei aktivierter Sperrbildschirm-Funktion entsperrst, erhältst du eine kleine Anzahl von Punkten. Diese Punkte lassen sich anschließend in Geschenkkarten, PayPal-Guthaben oder Mode Mobile-Aktien umwandeln. Das kommt in dieser Liste einer Möglichkeit, für das Scrollen auf TikTok und alles andere auf deinem Bildschirm bezahlt zu werden, am nächsten.

Die Startkosten betragen 0 $. Die Punkte sammeln sich für Einlösestufen an, anstatt auf einen pauschalen Mindestbetrag in bar, und die Verfügbarkeit von PayPal-Guthaben im Vergleich zu Geschenkkarten variiert je nach Region. Die Einlösung erfolgt erst, sobald du die Schwelle der App überschritten hast, nicht sofort.

Du solltest nicht davon ausgehen, dass mehr Entsperrungen auch mehr Punkte bedeuten. Das Hilfezentrum von Mode Mobile bestätigt, dass die Häufigkeit der Entsperrungen die Belohnung pro Entsperrung nicht erhöht. Unter „So verdienst du Geld mit deinem Smartphone“ findest du weitere Methoden, die einen Vergleich mit dieser lohnen.

Passive Vergütung über den Sperrbildschirm Mode Earn App 3.8 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Kostenlose App mit Belohnungen für den Sperrbildschirm; laut unabhängigen Tests realistisch gesehen etwa 36 Dollar pro Jahr. Mode Earn App herunterladen

Das Nielsen Computer & Mobile Panel zahlt etwa 50 $ pro Jahr dafür, dass man die Forschungs-App einfach im Hintergrund auf einem Smartphone oder Computer laufen lässt. Es ist der passivste und mit dem geringsten Aufwand verbundene Eintrag auf dieser Liste.

Nielsen ist ein seit Jahrzehnten bestehendes Unternehmen zur Medienmessung und keine „Scroll-to-Earn“-Masche. Der Tausch besteht aus echten, anonymisierten Nutzungsdaten im Gegenzug für eine kleine, öffentlich bekannt gegebene Belohnung – nicht aus einer Auszahlung, die davon abhängt, was Sie persönlich sich ansehen.

Die Prämien bestehen aus jährlichen Gutschriften sowie monatlichen Teilnahmen an Gewinnspielen im Wert von bis zu 1.000 US-Dollar. Die Anmeldeprämie wird in der Regel innerhalb des ersten Monats nach bestätigter Panel-Aktivität gutgeschrieben.

Sie werden dafür bezahlt, dass Sie die Software installiert und laufen lassen, nicht dafür, dass Sie aktiv scrollen. Das macht es zu einer seriösen passiven Verdienstmöglichkeit, aber nicht zu einer Möglichkeit, für das Scrollen auf TikTok bezahlt zu werden.

~50 $/Jahr, vollständig passiv Nielsen Computer & Mobile Panel 4.7 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Kostenlose Marktforschungs-App; etwa 50 US-Dollar pro Jahr plus Teilnahmen an Gewinnspielen, völlig passiv. Werden Sie Mitglied im Nielsen-Panel

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Ein Vergleich dieser 9 Methoden

Die Startkosten und die Auszahlungsgeschwindigkeit variieren stärker, als die Zahlen in den Überschriften vermuten lassen. Wenn du noch herausfinden möchtest, wie du für das Scrollen auf TikTok bezahlt wirst, zeigt der folgende Vergleich, welche Optionen kostenlos sind und welche schneller auszahlen.

Hier siehst du alle neun Möglichkeiten, für das Scrollen auf TikTok bezahlt zu werden, im direkten Vergleich, bevor du dich für eine entscheidest. Weitere Alternativen zu diesen neun Belohnungs-Apps findest du unter Spiel-Apps, die sofort echtes Geld auszahlen.

Methode Wie passiv ist das? Anfangskosten Auszahlungsschwelle Zeit bis zur ersten Auszahlung Realistischer Verdienstbereich Freecash Aktiv (Aufgaben) 0 5 $ (PayPal) / 0,50 $ (Krypto) Minuten nach Verifizierung 5 bis 20 $/Tag (Anfänger), steigend auf 25 $/Tag (bei regelmäßiger Nutzung) BigCash Aktiv (Spiel) 0 1 $ (250 Münzen) ca. 40 Minuten bis 48 Stunden 0,50 $ bis 3 $/Tag KashKick Aktiv (Aufgaben) 0 10 $ 14 bis 31 Tage (Spielbelohnungen) Bescheidener wöchentlicher Betrag TikTok-Shop-Partner Halbpassiv (Inhalte) 0 Kein Mindestbetrag; Provision pro Verkauf ~15 bis 31 Tage nach Lieferung 10 % bis 50 % Provision pro Verkauf Billo Aktiv (Dreharbeiten) 0 $ Kein Mindestbetrag; Bezahlung pro Video Zweimal monatlich 25 bis 120 $ pro Video; durchschnittlich ca. 500 $ pro Monat Appen Aktiv (Arbeitsstunden) 0 $ Bezahlung pro Aufgabe/Stunde 1 bis einige Wochen (Projektzuordnung) 17 bis 28 $/Stunde (durchschnittlich 22,94 $) Upwork Social-Media-Management Aktiv (freiberufliche Tätigkeit) 0 Bezahlung pro Auftrag, abzüglich einer Gebühr von 0 % bis 15 % ca. 5 Tage nach Freigabe des Meilensteins 14 bis 35 $/Stunde zu Beginn Mode Earn App Völlig passiv 0 $ Punktebasiert; kein Mindestbetrag für Auszahlungen Variiert je nach Einlösestufe ca. 36 $/Jahr Nielsen-Panel Völlig passiv 0 $ Kein Mindestbetrag; jährliche Gutschrift Innerhalb des ersten Monats ca. 50 $/Jahr plus Gewinnspiele

„Play-to-Earn“- und Belohnungs-Apps für TikTok-Nutzer

Neben den neun aufgeführten Methoden gibt es eine kleine Auswahl an Belohnungs-Apps, die auf kurzen, werbeähnlichen Aufgaben basieren und dieselbe Nische besetzen, die die Anzeigen mit dem Slogan „Geld verdienen durch Scrollen“ versprechen. Snakzy, Enebas eigene „Play-to-Earn“-App, ist eine der unkompliziertesten mit einer Mindestauszahlung von 35 Dollar und ohne Beitrittskosten. Betrachten Sie solche Apps als Taschengeld-Zuschlag zu einer der oben genannten ernsthaften Methoden, niemals als Hauptquelle.

Belohnungs-Apps bündeln in der Regel Angebote, kurze Umfragen und gelegentliche Aufgaben zum Ansehen von Videos in einem Dashboard. Die kombinierten Einnahmen aus zwei oder drei dieser Apps belaufen sich an einem aktiven Tag auf ein paar Dollar bis vielleicht 10 bis 15 Dollar. Das ist in etwa die Obergrenze, selbst wenn Sie jede Belohnungs-App auf dieser Liste kombinieren. Sehen Sie sich Apps wie Freecash an, um weitere Alternativen zu vergleichen.

Die Anmeldung bei jeder App in der folgenden Tabelle ist kostenlos und erfordert keine Einzahlung.

App Mindestauszahlungsbetrag Teilnahmekosten Snakzy 35 $ Kostenlos Freecash 5 $ (PayPal) / 0,50 $ (Kryptowährung) Kostenlos BigCash 1 Kostenlos

Belohnungs-Apps kommen einer echten Möglichkeit, für das Scrollen auf TikTok bezahlt zu werden, ohne dass man dafür besondere Fähigkeiten oder eine Fangemeinde benötigt, am nächsten – und genau deshalb ist ihr Potenzial so gering. Betrachten Sie sie als Ergänzung zu einer besseren Methode und nicht als die Lösung, wie man allein durch das Scrollen auf TikTok Geld verdienen kann.

Was nicht funktioniert

Die Methoden, die am meisten danebenliegen, sind jene, die behaupten, man könne allein durch das Scrollen auf TikTok Geld verdienen. Das ist der entscheidende Unterschied, den man verstehen muss, wenn man lernen möchte, wie man für das Scrollen auf TikTok bezahlt wird: Seriöse Angebote bezahlen für die Aufgabe, den Verkauf oder den Inhalt auf der Plattform, nicht für das Scrollen an sich. Ein solches Geschäftsmodell gibt es nicht. Bei allen unten aufgeführten Angeboten wird entweder eine Gebühr für die Auszahlung der Einnahmen erhoben, es ist eine Zahlung erforderlich, um eine Funktion „freizuschalten“, oder der Betrieb wurde bereits eingestellt.

Apps, die eine Zahlung verlangen, um eine Auszahlung freizuschalten: Jede App, die eine Kreditkartennummer, ein Abonnement oder eine „Bearbeitungsgebühr“ verlangt, bevor sie bereits verdientes Geld freigibt, handelt es sich nicht um eine verzögerte Auszahlung, sondern um Betrug.

Jede App, die eine Kreditkartennummer, ein Abonnement oder eine „Bearbeitungsgebühr“ verlangt, bevor sie bereits verdientes Geld freigibt, handelt es sich nicht um eine verzögerte Auszahlung, sondern um Betrug. „Watch-and-Earn“-Apps ohne veröffentlichte Auszahlungshistorie: Wenn eine Suche keine Trustpilot-Bewertung, keine App-Store-Rezensionen, die eine tatsächliche Auszahlung erwähnen, und keine Unternehmensinformationen jenseits einer Landingpage ergibt, betrachten Sie den beworbenen Satz als fiktiv und nicht nur als unbestätigt.

Wenn eine Suche keine Trustpilot-Bewertung, keine App-Store-Rezensionen, die eine tatsächliche Auszahlung erwähnen, und keine Unternehmensinformationen jenseits einer Landingpage ergibt, betrachten Sie den beworbenen Satz als fiktiv und nicht nur als unbestätigt. TikTok -Anzeigen, die echte Marken nachahmen: Die BBB warnt davor, dass Betrugsanzeigen häufig den Namen und das Logo einer seriösen Belohnungs-App oder Bank übernehmen, um ein gefälschtes Gewinnspiel durchzuführen. Vergleiche den Namen einer App mit ihrem offiziellen Store-Eintrag, bevor du etwas installierst, das über eine TikTok-Anzeige verlinkt ist.

Die BBB warnt davor, dass Betrugsanzeigen häufig den Namen und das Logo einer seriösen Belohnungs-App oder Bank übernehmen, um ein gefälschtes Gewinnspiel durchzuführen. Vergleiche den Namen einer App mit ihrem offiziellen Store-Eintrag, bevor du etwas installierst, das über eine TikTok-Anzeige verlinkt ist. Das TikTok Creator Rewards-Programm anstreben, ohne die Voraussetzungen zu erfüllen: Ein Konto mit weniger als 10.000 Followern oder weniger als 100.000 Aufrufen in 30 Tagen ist noch nicht teilnahmeberechtigt. Betrachten Sie es als ein Ziel, auf das Sie zunächst durch Affiliate-Arbeit bei TikTok Shop oder UGC-Aufträge hinarbeiten sollten, und nicht als eine Abkürzung, die heute bereits verfügbar ist.

Weitere geprüfte passive Optionen findest du in unserem Artikel über Apps für passives Einkommen, die einen Versuch wert sind – statt dich auf eine ungeprüfte „Scroll-to-Earn“-App einzulassen.

Ein weiteres Muster, das es zu erwähnen gilt: Jede App, die eine Einzahlung, ein Abonnement oder eine Einladungsquote verlangt, bevor du für das Scrollen auf TikTok bezahlt wirst, zahlt dir überhaupt nichts. Ein echter Weg, um für das Scrollen auf TikTok bezahlt zu werden, verlangt niemals zuerst dein Geld, und keine der neun oben aufgeführten Apps tut dies.

Abschließendes Fazit zum Thema „Bezahlung fürs Scrollen auf TikTok“

Keine der hier vorgestellten Methoden bezahlt dich für das Scrollen an sich. „Freecash“ ist die beste Wahl, um noch heute ohne jeglichen Einrichtungsaufwand loszulegen, und zahlt realistisch gesehen 5 bis 25 US-Dollar pro Tag. Das TikTok-Shop-Partnerprogramm ist langfristig die beste Wahl, sobald du die Follower-Hürde genommen hast, da es für Inhalte bezahlt und nicht für den Konsum.

Alles andere, von BigCash über Billo bis hin zu Appen, dient als kleine Ergänzung, nicht als Ersatz für eine der beiden. Kombiniere Freecash, BigCash und Snakzy, um schnell etwas Taschengeld zu verdienen. Oder reiche noch heute deinen Antrag für das TikTok-Shop-Partnerprogramm ein, da dies der einzige Weg ist, der die Zeit in der App in echte Provisionen umwandelt, anstatt nur zu versuchen, für das Scrollen auf TikTok bezahlt zu werden.

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Häufig gestellte Fragen