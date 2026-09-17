Eneba Hub enthält Affiliate-Links. Das bedeutet, dass wir eine kleine Provision verdienen können, wenn du über sie einen Kauf tätigst – ohne zusätzliche Kosten für dich. Mehr erfahren

Die 6 besten PayPal-Spiele, bei denen man 2026 echtes Geld verdienen kann, ohne selbst einzahlen zu müssen

Es gibt zwar PayPal-Spiele, bei denen man echtes Geld gewinnen kann, ohne vorher Geld einzuzahlen, doch die realistischen Gewinne sind nach wie vor bescheiden. „Block Cash“ ist der beste Einstieg, da sein Modell ohne Einzahlung unkompliziert ist, man durch das qualifizierende Spiel direkt Belohnungen erhält und die Auszahlung über PayPal direkt in das Spiel integriert ist.

Bei den sechs unten aufgeführten Titeln handelt es sich um Spiele, die über nachgewiesene kostenlose Wege echtes Geld an PayPal auszahlen, wobei die Auszahlungsfunktionen und Teilnahmebedingungen je nach Standort variieren können. Ich werde diese PayPal-Spiele, bei denen man echtes Geld ohne Vorabzahlung verdienen kann, hinsichtlich der Spielmechanik, der Art und Weise, wie man echtes Geld verdient, der Funktionsweise des kostenlosen Wegs sowie der Dinge, die man vor einer Auszahlung über PayPal wissen muss, miteinander vergleichen.

Ist ein PayPal-Spiel, das echtes Geld auszahlt, ohne dass man dafür bezahlen muss, tatsächlich realistisch?

Ja. Spiele, die echtes Geld an PayPal auszahlen, gibt es wirklich, aber die Belohnungen sollten eher als zusätzliches Taschengeld denn als regelmäßiges Einkommen betrachtet werden. „Block Cash“ und „Cash Hoops“ haben die klarsten kostenlosen Modelle, da das qualifizierende Spiel direkt Geldprämien generiert, wobei die auszahlungsfähigen Guthaben alle drei Stunden für eine Auszahlung über PayPal verfügbar sind. Die Höhe der Belohnungen variiert jedoch je nach Aktivität und Standort, sodass keines der beiden Spiele einen festen Stundensatz verspricht.

Unter den PayPal-Cash-Spielen verfolgen Solitaire Cash, Bubble Cash und Bingo Cash einen weniger direkten Ansatz. Kostenlose Edelsteine und Freeroll-Turniere können Bonus-Cash einbringen, das dann zur Teilnahme an Cash-Turnieren verwendet werden kann. Das Bonus-Cash selbst kann nicht ausgezahlt werden, aber die damit erzielten Gewinne können an unterstützten Standorten zur Auszahlung berechtigt sein.

Blackout Bingo ist unter den PayPal-Spielen, bei denen man echtes Geld gewinnen kann, ohne dafür zu bezahlen, die ungünstigste Wahl. In kostenlosen Spielen kann man zwar üben, aber bei den Geldwettbewerben von Skillz muss man in der Regel Geld einzahlen, bevor Gewinne ausgezahlt werden können. Ich würde es als den wettbewerbsmäßigen Ausreißer auf dieser Liste betrachten – nicht als die naheliegendste Option für jemanden, der einen komplett kostenlosen Weg zu PayPal-Geld sucht.

Für die meisten Spieler sind PayPal-Spiele, bei denen man echtes Geld gewinnen kann, ohne selbst einzuzahlen, dann am sinnvollsten, wenn der Weg zum kostenlosen Geld klar ist, die Auszahlung in deiner Region funktioniert und die Erwartungen bescheiden bleiben.

PLAY-TO-EARN Die Ausfallzeit sinnvoll nutzen Spielen Sie zwischen den Trainingseinheiten die Angebote von Snakzy durch und fügen Sie Ihrer Routine eine weitere kleine Belohnung hinzu. 5 $ GRATIS Bis zu 5 $ Bonus Verdiene bis zu 15,29 $ pro Tag Probier Snakzy aus Sofortige Auszahlung • Über 1 Million Spieler mit Einnahmen

Wie zahlen diese Spiele ohne vorherige Einzahlung aus?

Der kostenlose Weg funktioniert bei den verschiedenen PayPal-Spielen, die echtes Geld auszahlen, ohne dass man selbst zahlen muss, unterschiedlich. „Block Cash“ und „Cash Hoops“ sind die direktesten Spiele, die echtes Geld an PayPal auszahlen , da bei beiden angegeben wird, dass keine Einzahlungen, Einsätze, bezahlte Teilnahmegebühren oder In-Game-Käufe erforderlich sind. Man verdient sich berechtigte Belohnungen durch qualifiziertes Spielen und löst dann das verfügbare Guthaben über PayPal ein.

Pay Pal-Cash-Spiele im Turnierstil wie „Solitaire Cash“, „Bubble Cash“ und „Bingo Cash“ nutzen kostenlose Edelsteine und Freeroll-Turniere. Du kannst Edelsteine ohne Einzahlung sammeln, sie für die Teilnahme an kostenlosen Turnieren nutzen und Bonus-Bargeld gewinnen. Dieses Bonus-Bargeld ist an sich nicht auszahlbar, kann aber in unterstützten Regionen für die Teilnahme an Bargeldturnieren verwendet werden, bei denen berechtigte Gewinne ausgezahlt werden können.

Blackout Bingo funktioniert anders. Bei kostenlosen Spielen wird virtuelle Währung verwendet, während für Echtgeld-Wettbewerbe über Skillz in der Regel eine Einzahlung erforderlich ist, bevor man an Echtgeld-Turnieren teilnehmen kann. Daher ist es die ungünstigste Wahl für Spieler, die nach PayPal-Spielen suchen, bei denen man echtes Geld gewinnen kann, ohne dafür bezahlen zu müssen.

Wenn es dir lediglich darum geht, mehr Guthaben auf dein PayPal-Konto zu bekommen, zeigt dir unser Leitfaden zum Verkauf von Geschenkkarten für PayPal einen alternativen Weg außerhalb dieser Spiele auf.

6 echte PayPal-Spiele, bei denen man echtes Geld gewinnt, ohne zu zahlen

Die folgenden sechs PayPal-Spiele, bei denen man echtes Geld gewinnen kann, ohne selbst zu zahlen, sind danach geordnet, wie klar der kostenlose Weg funktioniert. Bei diesen PayPal-Geldspielen bewerte ich außerdem, wie direkt das Gameplay mit den Echtgeldprämien verbunden ist und wie viele Hürden zwischen dem Spielen und der Auszahlung über PayPal liegen.

1. Block Cash

Block Cash ist der beste Einstieg unter den PayPal-Spielen, bei denen man echtes Geld ohne Vorauszahlung verdienen kann, da das Verdienstmodell direkt in das Spiel integriert ist. Man zieht bunte Blöcke auf ein 8×8-Spielfeld, räumt ganze Reihen und Spalten ab und bildet Kombinationen, um die Punktzahl zu steigern und im Spiel voranzukommen.

Unter den Spielen, bei denen echtes Geld an PayPal ausgezahlt wird, bietet „Block Cash“ eine der einfacheren Möglichkeiten, Geld zu verdienen. Echtgeldprämien werden durch bestimmte Spielaktivitäten verdient, wie zum Beispiel das Entfernen von Blöcken und das Vervollständigen von Reihen oder Spalten. Es gibt keine Einzahlungen, Einsätze, Teilnahmegebühren oder In-Game-Käufe, sodass Sie kein eigenes Geld riskieren müssen, bevor Sie Geld verdienen können. Während des Spiels können Werbeanzeigen erscheinen, einschließlich einer Option, nach Spielende weiterzuspielen.

Anspruchsberechtigte Prämien können gemäß den im Spiel angezeigten Regeln alle drei Stunden über PayPal ausgezahlt werden, was Block Cash zu den direkteren PayPal-Geldspielen zählt. Für Spieler, die PayPal-Spiele vergleichen, bei denen man echtes Geld verdienen kann, ohne dafür zu bezahlen, ist das Modell ohne Einzahlung der Hauptvorteil. Block Cash lohnt sich auch im Vergleich mit unserem umfassenderen Leitfaden zu Spielen, bei denen man sofort echtes Geld verdient.

Der Betrag, den Sie verdienen können, variiert je nach Aktivität und Region; betrachten Sie die Prämien daher eher als zusätzliches Geld denn als festen Stundensatz. Block Cash richtet sich an berechtigte Spieler ab 17 Jahren in unterstützten Regionen.

Der Einstieg ist ganz einfach

Laden Sie „Block Cash“ herunter und prüfen Sie, ob in Ihrer Region Bargeldprämien verfügbar sind.

Ziehe Blöcke auf das Spielfeld und vervollständige ganze Reihen oder Spalten, um sie zu entfernen.

Bilden Sie Ketten über mehrere Zeilen, um Ihre Punktzahl zu erhöhen und Ihren Fortschritt zu belohnen.

Sammeln Sie berechtigte Spielprämien, sobald diese verfügbar sind.

Lassen Sie sich den Betrag über PayPal auszahlen, sobald das Spiel Ihren Kontostand als auszahlungsberechtigt anzeigt.

Keine Einzahlung erforderlich Block Cash 4.7 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Entferne Blöcke und bilde Kombinationen, um entsprechende Bargeldprämien zu verdienen. Auszahlungen über PayPal sind alle drei Stunden möglich. Block Cash spielen

2. „Cash Hoops“

Kurze Basketballrunden bilden den Kern von Cash Hoops: Durch Antippen versenkst du Würfe durch sich bewegende Körbe und baust Punkteserien auf. Die Runden sind kurz, was das Spiel zu einer der einfacheren Optionen hier macht, um es in kurzen Spielsitzungen zu genießen.

Unter den PayPal-Spielen, bei denen man echtes Geld verdienen kann, ohne selbst zu zahlen, ist der kostenlose Weg ganz einfach. Cash Hoops gibt an, dass es keine Einzahlungen, Einsätze, bezahlte Teilnahmegebühren oder In-Game-Käufe gibt. Damit gehört es zu den Spielen, bei denen man durch qualifizierende Aktivitäten echtes Geld auf PayPal verdient, ohne eigenes Geld in den Verdienstprozess einzubringen.

Die verfügbaren Prämien können in den unterstützten Regionen alle drei Stunden über PayPal eingelöst werden. Damit bietet sich Ihnen eine weitere Option ohne Einzahlung, die Sie mit den kostenlosen Apps vergleichen können, die sofort echtes Geld auszahlen und in unserem umfassenden Leitfaden behandelt werden. Das macht Cash Hoops zudem zu einem der übersichtlicheren PayPal-Spiele, bei denen Sie echtes Geld verdienen können, ohne dafür bezahlen zu müssen. Der Betrag, den du verdienst, kann je nach Aktivität und Standort variieren, daher eignet sich das Spiel eher für kleine Zusatzprämien als für ein vorhersehbares stündliches Einkommen.

Beginnen Sie mit diesen Schritten:

Lade „Cash Hoops“ herunter und überprüfe, ob Geldprämien in deiner Region unterstützt werden.

Tippe auf den Bildschirm, um durch den sich bewegenden Reifen zu schießen, und halte deine Erfolgsserie aufrecht.

Erfülle die im Spiel angezeigten Spielziele.

Sammle berechtigte Prämien, sobald sie verfügbar sind.

Lösen Sie das verfügbare Guthaben über PayPal ein, sobald die Auszahlungsfunktion freigeschaltet ist.

Quick Hoops, Cash Rewards Cash Hoops 4.6 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Spielen Sie kurze Basketballrunden und sichern Sie sich Geldprämien, ohne dass eine Einzahlung oder ein kostenpflichtiger Einstieg erforderlich ist. Cash Hoops spielen

3. Solitaire Cash

Bei „Solitaire Cash“ wird das klassische Klondike als zeitlich begrenztes Wettkampfspiel gespielt, bei dem Geschwindigkeit und effizientes Kartenspiel Ihre Endpunktzahl beeinflussen. Sie bilden die vier Ablagestapel nach Farben und ordnen die restlichen Karten dabei in absteigender Reihenfolge mit abwechselnden Farben an. Die Spiele dauern fünf Minuten, und wenn Sie vorzeitig fertig werden, können Sie Bonuspunkte zu Ihrer Punktzahl hinzufügen.

Unter den PayPal-Spielen, bei denen man echtes Geld gewinnen kann, ohne selbst einzuzahlen, setzt Solitaire Cash auf ein Turnierformat. Du musst kein Geld einzahlen, um zu beginnen. Kostenlose Edelsteine erhältst du durch tägliche Belohnungen und kannst damit an Edelstein-Turnieren oder Freeroll-Events teilnehmen. Mit Edelsteinen kannst du Bonus-Cash gewinnen, mit dem du dann die Teilnahme an Cash-Turnieren bezahlen kannst. Das Bonus-Cash selbst kann nicht ausgezahlt werden, aber berechtigte Gewinne, die nach dessen Verwendung erzielt werden, können an unterstützten Standorten zu auszahlbaren Beträgen werden.

Diese Struktur macht „Solitaire Cash“ zu einem der stärker auf Turniere ausgerichteten PayPal-Cash-Spiele und zu einem der Spiele, die echtes Geld an PayPal auszahlen, sobald man den Weg über den kostenlosen Einstieg zurückgelegt hat. Für Spieler, die PayPal-Spiele vergleichen, bei denen man echtes Geld gewinnen kann, ohne dafür zu bezahlen, besteht die wesentliche Einschränkung darin, dass die „Gems“- und „Bonus Cash“-Phasen zusätzliche Schritte erfordern, bevor man zu auszahlbaren Gewinnen gelangt.

PayPal wird als Auszahlungsmethode unterstützt. Laut Papaya kann die Bearbeitung von Auszahlungen bis zu 14 Tage dauern, obwohl Spieler diese in der Regel innerhalb von etwa zwei Werktagen erhalten. Die Verfügbarkeit von Bargeldturnieren hängt vom Standort ab, und Solitaire Cash bietet in mehreren eingeschränkten Bundesstaaten kein auszahlbares Echtgeldspiel an.

Ihr kostenloser Weg beginnt hier:

Öffnen Sie „Solitaire Cash“ und sichern Sie sich die kostenlosen Edelsteine, die für Ihr Konto verfügbar sind.

Üben Sie das zeitlich begrenzte Klondike-Format, bevor Sie an Turnieren teilnehmen.

Nutze Edelsteine, um an teilnahmeberechtigten kostenlosen Turnieren teilzunehmen und Bonusgeld zu sammeln.

Setzen Sie das berechtigte Bonusgeld in Cash-Turnieren ein, bei denen mit echtem Geld gespielt werden kann.

Lassen Sie sich berechtigte Gewinne über PayPal auszahlen, sobald sie als auszahlbare Guthaben erscheinen.

Verwandle kostenlose Edelsteine in Spielguthaben Solitaire Cash 4.3 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Nutzen Sie kostenlose Gems und Freerolls, um sich für Gewinne bei berechtigten Cash-Turnieren zu qualifizieren, die über PayPal ausgezahlt werden können. Solitaire spielen

4. Bubble Cash

Bubble Cash verwandelt das klassische Bubble-Shooter-Prinzip in zeitlich begrenzte Wettkampfrunden. Du zielst und schießt Blasen ab, um Gruppen aus drei oder mehr gleichfarbigen Blasen zu bilden, das Spielfeld zu leeren und Bonuspunkte zu sammeln, wenn du fertig bist, bevor der dreiminütige Timer abläuft. Abpraller an den Wänden und das Vertauschen von Blasen sorgen für genügend strategische Tiefe, sodass schnellere und sauberere Spielfeldräumungen den Unterschied in der Punktzahl ausmachen können.

Unter den PayPal-Spielen, bei denen man echtes Geld gewinnen kann, ohne dafür zu bezahlen, bietet „Bubble Cash“ zu Beginn kostenlose Edelsteine und Freeroll-Events. Mit den Edelsteinen können Sie an Edelstein-Turnieren teilnehmen und Bonus-Cash gewinnen, das dann in Cash-Turnieren eingesetzt werden kann. Das Bonus-Cash selbst kann nicht ausgezahlt werden, aber die damit erzielten berechtigten Gewinne können in unterstützten Regionen ausgezahlt werden.

Damit gehört „Bubble Cash“ zu den Spielen, bei denen man über einen mehrstufigen Turnierweg echtes Geld an PayPal auszahlen lassen kann. Es passt auch zur Suche nach PayPal-Spielen, bei denen man echtes Geld gewinnen kann, ohne dafür zu bezahlen – obwohl der Weg durch die Phasen mit kostenlosen Edelsteinen und Bonusgeld weniger direkt ist als bei „Block Cash“ oder „Cash Hoops“.

Bubble Cash unterstützt Auszahlungen über PayPal. Laut Papaya kann die Bearbeitung von Auszahlungen bis zu 14 Tage dauern, oft sind sie jedoch schneller abgeschlossen. Der Zugang zu Echtgeld-Turnieren hängt weiterhin von deinem Standort ab; überprüfe daher die Teilnahmebedingungen, bevor du ein Guthaben aufbaust.

Beginnen Sie mit dem kostenlosen Spiel:

Öffne „Bubble Cash“ und sammle die kostenlosen Edelsteine, die für dein Konto verfügbar sind.

Übe das Zielen, das Abprallen an Wänden und das Wechseln zwischen Blasen in kostenlosen Spielen.

Nutze Edelsteine oder Freerolls, um Bonus-Cash zu verdienen.

Nimm an teilnahmeberechtigten Cash-Turnieren teil, sobald Bonus-Cash verfügbar ist.

Lassen Sie sich berechtigte Gewinne über PayPal auszahlen, sofern dies unterstützt wird.

Lass die Blasen platzen und gewinne Geldpreise Bubble Cash 4.2 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Trainieren Sie kostenlos Ihre Fähigkeiten im Bubble-Shooting und nutzen Sie anschließend Edelsteine und Freerolls, um Geldgewinne bei Turnieren zu erzielen. Probieren Sie Bubble Cash aus

5. Bingo Cash

Bingo Cash macht traditionelles Bingo deutlich schneller. Jede Runde dauert zwei Minuten, und Sie sammeln Punkte, indem Sie die aufgerufenen Zahlen schnell markieren und horizontale, vertikale, diagonale oder Vier-Ecken-Bingo-Muster vervollständigen. Durch schnelleres und korrektes Markieren wird außerdem der Booster-Zähler aufgeladen, der Tools wie „Wild Daub“, „Double Score“ und „Bonus Time“ freischalten kann.

Unter den PayPal-Spielen, bei denen man echtes Geld gewinnen kann, ohne einzuzahlen, folgt „Bingo Cash“ derselben Struktur mit freiem Eintritt wie die anderen Papaya-Turnierspiele. Kostenlose Gems und Freeroll-Turniere bilden den Einstieg, während man mit Gems Bonus-Cash für teilnahmeberechtigte Cash-Turniere verdienen kann. Wie bei den anderen Papaya-Spielen kann Bonus-Cash nicht direkt ausgezahlt werden, aber die damit erzielten teilnahmeberechtigten Gewinne können an unterstützten Standorten ausgezahlt werden.

PayPal ist als unterstützte Auszahlungsmethode für „Bingo Cash“ aufgeführt. Auszahlbare Gewinne können auch über andere unterstützte Zahlungsmethoden abgewickelt werden, wobei die Verfügbarkeit von Ihrem Standort abhängt.

Richten Sie Ihre ersten Spiele ein:

Sammle deine kostenlosen Edelsteine und lerne das Zwei-Minuten-Bingo-Format kennen.

Markiere die aufgerufenen Zahlen schnell, um deinen Booster-Zähler aufzufüllen.

Nimm zunächst an kostenlosen Edelstein- oder Freeroll-Turnieren teil.

Setzen Sie Ihr verdientes Bonusgeld in teilnahmeberechtigten Cash-Turnieren ein.

Lass dir berechtigte Gewinne über PayPal auszahlen, sobald sie verfügbar sind.

Schnelles Bingo, echte Preise Bingo Cash 4.1 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Nutzen Sie kostenlose Gems und Freerolls, um Ihre Bingo-Fähigkeiten zu verbessern und sich für Echtgeld-Turniergewinne zu qualifizieren. Spielen Sie Bingo Cash

6. Blackout-Bingo

Blackout Bingo ist eine schnellere, wettbewerbsorientiertere Variante des traditionellen Bingo. Du markierst die aufgerufenen Zahlen, vervollständigst Gewinnmuster, setzt Power-Ups ein und tritt gegen einen anderen Spieler um die höchste Punktzahl an. Genauigkeit ist entscheidend, denn falsche Markierungen und ungültige Bingo-Rufe verringern deine Gesamtpunktzahl, während das Erreichen eines Blackouts vor Ablauf der Zeit Bonuspunkte einbringt.

Es stehen kostenlose Übungsspiele zur Verfügung, sodass du die Spielmechanik kennenlernen kannst, ohne dafür zu bezahlen. Wichtig ist, dass Skillz kostenlose und Echtgeld-Wettbewerbe als separate Modi behandelt. In kostenlosen Spielen wird virtuelle Währung verwendet, während du bei Standard-Echtgeld-Wettbewerben vor der Teilnahme echtes Geld einzahlen musst.

Damit ist „Blackout Bingo“ die ungünstigste Wahl unter den PayPal-Spielen, bei denen man echtes Geld gewinnen kann, ohne im Voraus einzahlen zu müssen. PayPal kann Teil des Auszahlungsprozesses bei Skillz sein, doch die genaue Auszahlungsmethode hängt davon ab, wo Sie wohnen und wie das Konto aufgeladen wurde. In den USA können Gewinne, die über den eingezahlten Betrag hinausgehen, möglicherweise per Scheck statt über PayPal ausgezahlt werden.

So fangen Sie an:

Spiele kostenlose Übungsrunden, um das Punktesystem kennenzulernen.

Konzentriere dich zunächst auf präzises Markieren, bevor du versuchst, deine Geschwindigkeit zu steigern.

Setzen Sie Power-Ups umsichtig ein und vermeiden Sie ungültige Bingo-Rufe.

Prüfen Sie, ob an Ihrem Standort Geldturniere verfügbar sind.

Lies dir die aktuellen Zahlungs- und Auszahlungsregeln von Skillz durch, bevor du an einem kostenpflichtigen Turnier teilnimmst.

Meistern Sie das Wettbewerbs-Bingo Blackout Bingo 3.2 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Üben Sie kostenlos Wettkampf-Bingo und entscheiden Sie dann, ob das Format der Geldturniere und die Auszahlungsregeln zu Ihnen passen. Blackout spielen

Ein Vergleich dieser PayPal-Geldspiele

Diese PayPal-Cash-Spiele unterscheiden sich hauptsächlich darin, wie das kostenlose Spielen zu auszahlbarem Geld führt. Die besten PayPal-Spiele, bei denen man echtes Geld ohne Einzahlung gewinnen kann, bieten einen klar dargelegten Weg vom kostenlosen Spiel zum auszahlbaren Gewinn, wobei die Anzahl der Schritte jedoch variiert.

„Block Cash“ und „Cash Hoops“ sind die Spiele mit dem direktesten Weg zu Echtgeldauszahlungen auf PayPal, während bei den Turnierspielen zusätzliche Phasen durchlaufen werden müssen, bevor Gewinne ausgezahlt werden können. Für alle, die PayPal-Spiele vergleichen, bei denen man echtes Geld ohne eigene Einzahlung gewinnen kann, besteht der Hauptunterschied darin, ob man durch das Spielen direkt Bargeld verdient oder zunächst „Gems“ und „Bonus Cash“ sammelt.

Spiel Weg zum kostenlosen Bargeld PayPal-Auszahlung Wichtigste Einschränkung Block Cash Durch teilnahmeberechtigtes Spielen erhält man direkt Belohnungen Ja Die Prämien variieren je nach Aktivität und Region Cash Hoops Durch teilnahmeberechtigtes Spielen erhalten Sie direkt Belohnungen Ja Die Belohnungen variieren je nach Aktivität und Region Solitaire Cash Kostenlose Edelsteine und Freerolls können zu Geldturnieren führen Ja Bonusgeld kann nicht direkt ausgezahlt werden Bubble Cash Kostenlose Edelsteine und Freerolls können zu Echtgeldturnieren führen Ja Bonusgeld kann nicht direkt ausgezahlt werden Bingo-Guthaben Kostenlose Edelsteine und Freerolls können zu Geldturnieren führen Ja Bonusgeld kann nicht direkt ausgezahlt werden Blackout-Bingo Nur zum Üben Hängt von der Auszahlungsmethode ab Bei Geldturnieren ist in der Regel eine Einzahlung erforderlich

Die besten „Play-to-Earn“-Belohnungs-Apps

Belohnungs-Apps sind nützlich, wenn Sie mehr als nur ein einziges Spiel möchten, und unser Leitfaden zu den besten Spiele-Apps, mit denen man echtes Geld gewinnen kann, vergleicht weitere Optionen, die auf dasselbe Ziel ausgerichtet sind. Neben Spielangeboten können diese Plattformen je nach App auch Umfragen, Aufgaben zur App-Installation, Anmeldeangebote und meilensteinbasierte Prämien umfassen. Aufgrund dieser breiteren Mischung werden sie im Hauptranking nicht zu den sechs eigenständigen Spielen gezählt.

App Mindestauszahlungsbetrag Teilnahmekosten Snakzy 35 $ Kostenlos BigCash 1 $ Kostenlos KashKick 10 $ Kostenlos (ab 18 Jahren, nur in den USA)

Das Wichtigste beim Vergleich sind die Auszahlungsbedingungen. BigCash hat mit 1 $ den niedrigsten Mindestbetrag, bei KashKick sind 10 $ erforderlich und bei Snakzy 35 $. Prüfen Sie den Mindestbetrag, bevor Sie viel Zeit in ein Angebot investieren, insbesondere wenn Sie die App nur gelegentlich nutzen möchten.

PLAY-TO-EARN Verdiene Geld beim Spielen Entdecke auf Snakzy alle Spielangebote und Meilensteine und arbeite dabei auf deine nächste Belohnung hin. 5 $ GRATIS Bis zu 5 $ Bonus Verdiene bis zu 15,29 $ pro Tag Probier Snakzy aus Sofortige Auszahlung • Über 1 Million Spieler mit Einnahmen

Was nicht funktioniert

PayPal-Spiele, bei denen man echtes Geld verdienen kann, ohne selbst einzuzahlen, sind nur dann sinnvoll, wenn man über den kostenlosen Weg tatsächlich auszahlbares Geld erreicht. Bei diesen PayPal-Geldspielen gibt es einige gängige Annahmen, die ein Spiel großzügiger erscheinen lassen, als es tatsächlich ist.

Bonusgeld wird wie echtes Geld behandelt. Bei „Solitaire Cash“, „Bubble Cash“ und „Bingo Cash“ kann Bonusgeld zur Teilnahme an berechtigten Turnieren verwendet werden, der Bonusgeld-Kontostand selbst kann jedoch nicht ausgezahlt werden.

Bei „Solitaire Cash“, „Bubble Cash“ und „Bingo Cash“ kann Bonusgeld zur Teilnahme an berechtigten Turnieren verwendet werden, der Bonusgeld-Kontostand selbst kann jedoch nicht ausgezahlt werden. Die Annahme, dass sich kostenloses Üben auszahlt. Blackout Bingo bietet kostenlose Spiele an, bei denen jedoch virtuelle Währung verwendet wird. Für die regulären Echtgeld-Wettbewerbe ist in der Regel eine Einzahlung erforderlich.

Blackout Bingo bietet kostenlose Spiele an, bei denen jedoch virtuelle Währung verwendet wird. Für die regulären Echtgeld-Wettbewerbe ist in der Regel eine Einzahlung erforderlich. Regionale Einschränkungen ignorieren. Geldturniere und Auszahlungsoptionen können je nach Ihrem Wohnort nicht verfügbar sein, selbst wenn die kostenlose Version des Spiels weiterhin verfügbar ist.

Geldturniere und Auszahlungsoptionen können je nach Ihrem Wohnort nicht verfügbar sein, selbst wenn die kostenlose Version des Spiels weiterhin verfügbar ist. Bezahlen, bevor man die kostenlose Variante ausprobiert hat. Eine Einzahlung macht den Sinn zunichte, wenn Ihr Ziel darin besteht, zunächst Geld zu verdienen. Vergewissern Sie sich, dass das Spiel, der Belohnungsweg und die PayPal-Option für Ihr Konto funktionieren, bevor Sie Geld ausgeben.

Ein kostenloser Download allein macht PayPal-Spiele, bei denen echtes Geld ausgezahlt wird, noch nicht zu echten Verdienstmöglichkeiten ohne Einzahlung. Entscheidend ist, ob das kostenlose Spiel letztendlich zu auszahlbarem Geld führen kann.

Abschließendes Urteil zu PayPal-Spielen, bei denen man echtes Geld verdienen kann, ohne zu zahlen

PayPal-Spiele, bei denen man echtes Geld verdienen kann, ohne selbst zu zahlen, gibt es zwar, aber die besten Optionen sind diejenigen, bei denen der kostenlose Weg leicht zu verstehen ist, bevor man viel Zeit investiert.

Ich würde mit „Block Cash“ beginnen. Es gibt keine Einzahlungs- oder Teilnahmegebühren, durch das qualifizierende Spiel können direkt berechtigte Belohnungen generiert werden, und die Auszahlung über PayPal ist direkt in das Spiel integriert. „Cash Hoops“ verfolgt denselben Grundansatz, falls Sie kurze Basketball-Sessions bevorzugen.

Unter den PayPal-Spielen, bei denen man echtes Geld gewinnen kann, ohne selbst zu zahlen, ist „Solitaire Cash“ meine erste Wahl, wenn dich Wettkämpfe mehr reizen. Die kostenlosen „Gems“ und „Freerolls“ ebnen dir den Weg zu Geldturnieren, auch wenn der zusätzliche Schritt mit dem Bonusgeld den Prozess etwas umständlicher macht.

Bevor du dich für ein Spiel entscheidest, vergewissere dich, dass Bargeldprämien und PayPal-Auszahlungen an deinem Wohnort unterstützt werden. Beginne zunächst mit der kostenlosen Variante und stelle sicher, dass das Auszahlungssystem für dein Konto funktioniert, bevor du optionale Ausgaben in Betracht ziehst.

PLAY-TO-EARN Sorge dafür, dass die Belohnungen weitergehen Nutze Snakzy zwischen den Spielrunden, um Angebote abzuschließen und dir eine zusätzliche Belohnung zu sichern. 5 $ GRATIS Bis zu 5 $ Bonus Verdiene bis zu 15,29 $ pro Tag Probier Snakzy aus Sofortige Auszahlung • Über 1 Million Spieler mit Einnahmen

Häufig gestellte Fragen