Mistplay vs. JustPlay: Welche Gaming-Prämien-App lohnt sich 2026 wirklich?

IMistplay vs. JustPlay ist der direkte Vergleich, nach dem sich jeder Mobile-Gamer erkundigt. Beide Apps versprechen echte Belohnungen fürs Spielen, funktionieren aber unter der Haube ganz unterschiedlich, und wenn man sich für die falsche entscheidet, verschwendet man wertvolle Zeit.

Ich habe Stunden damit verbracht Mistplay vs. JustPlay Vergleich, doppelte Überprüfung MistplayBewertungen undJustPlay Bewertungen, die minutengenaue Verfolgung der Gewinne und der Vergleich aller Aspekte, von der Spielauswahl bis zur Auszahlungsgeschwindigkeit. Ganz gleich, ob Sie fragen: „Ist Mistplay „Echt?“, „Ist JustPlay „Echtgeld ausgeben?“, oder einfach nur, welche App zu deinem Stil passt – all das behandle ich hier.

In diesemMistplay vs. JustPlay Im Einzelnen versprechen beide Apps echte Belohnungen für das Spielen von Handyspielen, aber auf völlig unterschiedlichen Systemen basieren. Die eine konzentriert sich auf längere Trainingseinheiten mit einer tiefgehenden Progressionsstruktur, während die andere mit einfacheren, münzbasierten Mechaniken schnellere Erfolge verspricht. Am Ende wirst du genau wissen, welche App zu deinen Zielen passt und ob sich eine der beiden wirklich lohnt, wenn es darum geht, Geld verdienen durch Spielen auf dem Handy.

Mistplay vs. JustPlay – Ein Vergleich der Apps – Verdienstmodell, Punkte und Funktionsweise

Beide Apps belohnen dich fürs Spielen von Handyspielen, doch ihre Vergütungssysteme basieren auf völlig unterschiedlichen Prinzipien. Hier erfährst du, wie die einzelnen Apps tatsächlich funktionieren, bevor du deine Zeit investiert.

So funktioniert Mistplay

Mistplay wurde bereits 2016 als Exklusiv für Android Treueprogramm für mobile Gamer. Die App arbeitet mit Spieleentwicklern zusammen, die mehr Downloads und Nutzerinteraktion erzielen möchten, und bezahlt dich in „Units“ dafür, dass du ihre Spiele testest. Im Grunde wirst du dafür bezahlt, als Early Adopter zu fungieren und Spieledaten bereitzustellen.

The Mistplay vs. JustPlay Hier beginnt der Unterschied in der Vergütungsstruktur. Bei Mistplay gibt es drei Arten von Punkten:

Einheiten sind das, was du tatsächlich als Prämien einlöst

sind das, was du tatsächlich als Prämien einlöst Bewährte Verfahren in der Röntgendiagnostik verfolgen, wie lange du einzelne Spiele gespielt hast, und dir dabei helfen, in diesen Spielen im Level aufzusteigen

verfolgen, wie lange du einzelne Spiele gespielt hast, und dir dabei helfen, in diesen Spielen im Level aufzusteigen Handelsplätze Ermitteln Sie Ihren Gesamt-Spielerrang und schalten Sie höhere Verdienstmultiplikatoren auf der gesamten Plattform frei

Mistplay Die täglichen Einnahmen sind auf 2 Stunden pro Spiel begrenzt, was dich dazu zwingt, zwischen mehreren Titeln zu wechseln. Spiele erreichen eine Obergrenze von Level 20, ab der du überhaupt keine Einheiten mehr verdienst. Entscheidend ist, dass die Einnahmen bei jedem neuen Spiel vor allem in den ersten Tagen anfallen. Rechne nach 3 bis 5 Tagen mit einem spürbaren Rückgang, da der Bonus für neue Spiele dann wegfällt. Dieses System fördert die Vielfalt gegenüber dem endlosen Grinden einzelner Spiele – das solltest du im Hinterkopf behalten, wenn du lernen möchtest Wie man mit Videospielen Geld verdienen kann.

The Über 400 Spiele umfasst alle Genres, von Puzzlespielen über Strategiespiele bis hin zu Casual-Idle-Titeln, was dazu beiträgt, Burnout zu vermeiden, wenn man zwischen Spielen mit hohen Multiplikatoren wechselt.

So funktioniert JustPlay

JustPlay verfolgt mit seinem einfacheres Münzsystem. Jede Aktion wird in Münzen umgewandelt, die direkt in Bargeld umgerechnet werden. Die App setzt auf kurze Spielrunden mit häufigen Auszahlungen alle drei Stunden, wodurch sie sich unmittelbarer anfühlt als Mistplay’s ein auf das Schleifen ausgerichtetes System.

The JustPlay Der Währungsumrechnungskurs ist der verwirrendste Aspekt der App. Im Gegensatz zu den meisten anderen Plattformen wird hier kein fester Wechselkurs verwendet. Der Wert setzt sich tatsächlich wie folgt zusammen:

im Wert von 1 Million Münzen Geschätzter Barwert Basisszenario ~0,10 $ Typisches Szenario ca. 0,50–2,00 $ Maximalszenario ca. 6,00 $

Der tatsächliche Wert hängt von den Ausgaben des Werbetreibenden, Ihrer Region, den gespielten Spielen und der gewählten Prämienart ab. Den genauen Wert erfahren Sie erst, wenn das Auszahlungsfenster beginnt.

In der Praxis etwa 80,000Münzen entsprechen€1 unter normalen Bedingungen, wobei dies jedoch variieren kann von 70,000 to über 100.000 abhängig von diesen Variablen. Zum Beispiel Mistplay, Auch die JustPlay-Einnahmen nehmen mit der Zeit ab. Je länger du ein einzelnes Spiel spielst, desto weniger Münzen verdienst du pro Sitzung. Wenn du zu neuen Titeln wechselst, bleibt deine Verdienstquote höher.

Mistplay vs. JustPlay – Nutzerbewertungen – Bewertungen, Downloads und Feedback aus der Community

Mistplay Die Bewertungen sind insgesamt überwältigend positiv. Die Plattform verfügt über eine 4,5/5 Sterne bei über 1.000.000 Bewertungen (und unglaubliche über 10 Millionen Downloads) auf Google Play, was ein ungewöhnlich starkes Signal für eine Prämien-App ist, die bereits seit 2016 Auszahlungen vornimmt. Beim Durchblättern Mistplay Bei der Durchsicht der Bewertungen ist mir aufgefallen, dass die Nutzer immer wieder die Spielvielfalt und die zuverlässigen Auszahlungen loben, während sich die häufigste Beschwerde darauf konzentriert, dass die Gewinne zurückgehen, sobald das Zeitfenster für den Multiplikator bei neuen Spielen endet.

JustPlay Die Bewertungen zeichnen ein etwas anderes Bild. Die App bietet 4,4 Sterne aus über 1.458.403 Bewertungen im Play Store. JustPlay In Bewertungen wird häufig die schnelle Auszahlungsgeschwindigkeit als herausragendes Merkmal der App hervorgehoben. Allerdings, Trustpilot Die Stimmung ist deutlich schlechter, wobei viele Nutzer Verwirrung hinsichtlich der variabler Umrechnungskurs für Münzen. Die Kluft zwischen App Store und Trustpilot Die Bewertungen beziehen sich insbesondere auf die Undurchsichtigkeit des Münzsystems und nicht auf etwaige Probleme mit den Auszahlungen selbst.

Beide Plattformen sind absolut seriös und können auf eine solide Erfolgsbilanz zurückblicken. Die eigentliche Frage ist, welche davon besser zu Ihrem Spielstil passt.

Ist Mistplay seriös und ist JustPlay seriös? Ihr umfassender Leitfaden zur Vertrauensprüfung

Beide Apps verfügen über echte Auszahlungsprotokolle, doch die Vertrauenswürdigkeit jeder einzelnen beruht auf unterschiedlichen Stärken. Hier finden Sie einen umfassenden Überblick über beide Plattformen.

Erstens: Funktioniert Mistplay überhaupt? Ist Mistplay ist wirklich ein Eine seriöse Plattform? Ja, Mistplay ist seriös und funktioniert tatsächlich.

Die Plattform ist seit 2016 in Betrieb und verzeichnet über 10 Millionen Downloads, eine Bewertung von 4,5 Sternen bei über 1.000.000 Bewertungen sowie über 150 Millionen Dollar an Nutzer ausgezahlt. Spieleentwickler finanzieren die Belohnungen, indem sie Mistplay für Installationen und Kundenbindung, was zu einem transparenten und vollständig nachhaltigen Geschäftsmodell führt. MistplayerfordertAndroid 5.0 oder höher und wickelt Auszahlungen innerhalb von 48 Stunden lang durchgehend.

Mistplay tatsächlich hält, was es verspricht. Die Plattform hat seit 2016 über 150 Millionen Dollar an Nutzer ausgezahlt, und Deine Gewinne steigen, je höher dein Spielerrang ist, da dadurch bessere Multiplikatoren freigeschaltet werden. Der Schlüssel liegt darin, die Spiele regelmäßig zu wechseln, bevor der Bonus für neue Spiele abläuft, anstatt einen einzelnen Titel bis über seinen Gewinn-Höhepunkt hinaus zu spielen.

JustPlayist ebenfalls zulässig. Die in Deutschland ansässige Plattform hat durchgehend PayPal sowie Auszahlungen über Geschenkkarten seit 2020, mit über 1.458.403 Bewertungen und einer Bewertung von 4,4 Sternen, sowie Partnerschaften mit Gymnastik Spiele. Auszahlungen werden innerhalb von 15 Minuten bis zu einer Stunde nach Einlösung bearbeitet.

Das Hauptanliegen der Nutzer ist nicht, ob sich die App lohnt – denn das tut sie –, sondern der unvorhersehbare Umrechnungskurs von Coins in Bargeld, der im obigen App-Überblick behandelt wurde. JustPlay Bewertungen deuten darauf hin, dass die App am besten für Spieler geeignet ist, die lieber häufig kleine Beträge auszahlen lassen, anstatt auf größere Gewinne zu sparen.

Zahlungsmethoden und Auszahlungsgeschwindigkeit – Zahlt JustPlay echtes Geld im Vergleich zu Mistplay?

Bei den Auszahlungsmodalitäten unterscheiden sich diese beiden Apps am deutlichsten, und Ihre Präferenz in diesem Punkt entscheidet oft darüber, welche Sie verwenden.

IstJustPlay mit echtem Geld bezahlen? Ja,JustPlay bezahlt mit echtem Geld.

PayPal Auszahlungsprozess innerhalb von 15 Minuten bis 1 Stunde nach dem Einlösen, und die App unterstützt Amazon, Walmartsowie über 10 verschiedene Geschenkkartenoptionen. Für Ihre erste Auszahlung gibt es keinen Mindestbetrag, und für alle weiteren Auszahlungen sind lediglich 2 $ erforderlich.

Mistplay dauert länger bei 48 Stunden (1–2 Tage) bietet jedoch deutlich mehr Möglichkeiten: PayPal sowie über 30 Geschenkkarten für Amazon, Spotify, Walmart, Xbox, PlayStation, und vieles mehr. Der Mindestbetrag beträgt 5 $ für Geschenkkarten (1.800 Einheiten) oder 10 $ für PayPal(3.000 Einheiten).

Der größteMistplay vs. JustPlay Bei der Zahlungsmethode geht es letztlich um Geschwindigkeit versus Auswahl. JustPlay überzeugt durch schnelle Auszahlungen und Mistplay punktet durch die Vielfalt der Belohnungen.

Mistplay vs. JustPlay – Vergleich der wichtigsten Funktionen, Verdienstmöglichkeiten und Leistung

Hier sind die konkreten Zahlen, die für Ihren Verdienst wirklich entscheidend sind. Wenn Sie sich immer noch fragen, ob Mistplay funktioniert tatsächlichHier sind die konkreten Zahlen.

Funktion Mistplay JustPlay Mindestauszahlung Geschenkkarten im Wert von 5 $ (1.800 Stück) / PayPal-Guthaben im Wert von 10 $ (3.000 Stück) Keine Mindestauszahlung bei der ersten Auszahlung / 2 $ bei allen weiteren Auszahlungen 🚀 Gewinne am ersten Tag typischerweise 2–5 Dollar typischerweise 1–3 Dollar ⏱️ Zeit bis zum ersten 10-Dollar-Gewinn 3–7 Tage (~3,5 Stunden aktives Spielen) 5–10 Tage 🎮 Anzahl der Spiele Über 400 Spiele aus allen Genres 30–50 Spiele (nur Gimica) 💳 Zahlungsmethoden PayPal, über 30 Geschenkkarten (Amazon, Spotify, Walmart usw.) PayPal, Amazon, Walmart, über 10 Geschenkkarten ⚡ Auszahlungsgeschwindigkeit 48 Stunden (1–2 Tage) 15 Minuten bis 1 Stunde 📱 Verfügbarkeit der Plattform Nur für Android Android & iOS* 💵 Mögliche monatliche Einnahmen 10–25 $ (gelegentlich) / 70 $+ pro Woche (regelmäßig) 10–20 $ gelegentlich (1–2 $ täglich) ⭐ Nutzerbewertung 4,5/5 (über 1 Million Bewertungen bei Google Play) 4,4/5 (über 1.458.403 Bewertungen) 📊 Vergütungsstruktur Zeit + Fortschritt basierend auf Multiplikatoren Basierend auf Zeit und Anzeigenaufrufen (variable Umrechnung) 📺 Zwangswerbung Minimale Werbung im Spiel Häufige Werbeanzeigen, die man nicht überspringen kann 👤 Altersvoraussetzung 18+ 18+ 🌍 Geografische Verfügbarkeit USA, Kanada, Europa USA, Kanada, Großbritannien, ausgewählte Regionen 🎯 Was es auszeichnet Riesige Spielebibliothek, Fortschrittssystem, erhöhte Multiplikatoren Sofortauszahlungen, Verfügbarkeit für iOS*, Spenden für wohltätige Zwecke

Hinweis zu JustPlay für iOS: Im App Store gibt es eine iOS-App mit demselben Namen. Vergewissern Sie sich, dass Sie die offizielle Version von Gimica Games herunterladen, da eine andere App denselben Namen trägt.

Mistplay – Vorteile

Eine Spielebibliothek mit über 400 Titeln beugt Burnout vor

Fortschrittsmultiplikatoren belohnen beständiges Spielen

Über 30 Geschenkkartenoptionen sowie PayPal

Die transparenten Vergütungssätze pro Spiel werden im Voraus angezeigt

Nachteile von Mistplay

Nur für Android, keine iOS-Unterstützung

48-stündige Wartezeit bei der Auszahlung

Die Einnahmen gehen stark zurück, sobald der Startbonus abgelaufen ist

JustPlay Pros

Schnellste Auszahlungen in dieser Kategorie (15 Min. – 1 Std.)

Keine Mindestgrenze für die erste Auszahlung

Verfügbarkeit für iOS (überprüfen Sie vor dem Herunterladen die Echtheit der App)

Möglichkeit, die Einnahmen für wohltätige Zwecke zu spenden

Nachteile von JustPlay

Der Wechselkurs für Münzen ist undurchsichtig und schwankt stark

Häufige, nicht überspringbare Werbeanzeigen unterbrechen das Spiel

Nur 30 bis 50 Spiele, weit weniger als bei Mistplay

Mistplay vs. JustPlay – Finde heraus, welche Gaming-Prämien-App am besten zu deinen Zielen passt

Basierend aufMistplay Bewertungen und meine eigenen Tests, Mistplaysetzt sich knapp durchJustPlay on bruttogewinnpotenzial, doch die Verfügbarkeit der Plattform wiegt diesen Vorteil oft auf. Hier ist die Aufschlüsselung nach Spielertyp.

Mistplay – Ideal für engagierte Android-Grinder

In derMistplay vs. JustPlayAnspiel,Mistplay ist ideal für begeisterte Handyspieler, die Abwechslung und höhere Gewinne suchen. Das Über 400 Spiele und das Fortschrittssystem belohnt regelmäßiges Spielen, wobei Power-User 50–70 Dollar monatlich. Es ist ideal für alle, die ohnehin täglich Stunden mit Handyspielen verbringen und diese Zeit in Geschenkgutscheine umwandeln möchten. Für weitere Optionen über Mistplay, siehe unseren Leitfaden zu Android-Spiele, bei denen man echtes Geld gewinnen kann.

★ IDEAL FÜR ANDROID-POWER-USER Mistplay Verdiene Geld mit Mistplay

JustPlay – Ideal für kurze Spielrunden und schnelle Auszahlungen

JustPlay ist ideal für Gelegenheitsspieler, die kurze Spielsitzungen und schnelle Belohnungen bevorzugen. Dank der dreistündigen Auszahlungszyklen kannst du dir während der Pausen Geld auszahlen lassen, ohne lange spielen zu müssen. Die iOS-Version (überprüfe vor dem Herunterladen die Quelle der offiziellen App) macht sie zur ersten Wahl für iPhone Benutzer, die ausgesperrt wurden Mistplay.

★ AM BESTEN FÜR SCHNELLE AUSZAHLUNGEN JustPlay Probieren Sie JustPlay aus

Keine der beiden Apps bringt hohe Einnahmen. Beide liegen bei etwa 20–30 Dollar monatlich für gelegentliches Spielen. Wenn Sie höhere Stundensätze benötigen, schauen Sie sich andere Möglichkeiten, von zu Hause aus Geld zu verdienen.

Wenn Sie auf der Suche nach etwas sind, das beide Apps in dieser Hinsicht übertrifft Mistplay vs. JustPlayVergleich,Snakzy bietet deutlich höhere meilensteinbasierte Prämien als beide Plattformen. Echte Nutzerdaten zeigen, dass die durchschnittliche erste Auszahlung innerhalb von nur 7 Tagen nach der Installation bei etwa 27 $ liegt, was es zur attraktivsten Option für alle macht, die bereit sind, sich auf strukturiertes Spielen statt auf passives Verdienen einzulassen.

Die besten Alternativen zu Mistplay und JustPlay – die besten Gaming-Prämien-Apps, die mehr zahlen

Falls keine der beiden Plattformen zu Ihrem Stil passt, gibt es mehrere der Die besten Spiele-Apps, um echtes Geld zu gewinnen gibt es als starke Alternativen in der Mistplay vs. JustPlay Raum. Wenn Sie speziell nach Apps wie JustPlay suchen, Snakzy, FreecashundEine Menge Geld bieten alle ähnliche Prämien, jedoch mit unterschiedlichen Vergütungsstrukturen und flexibleren Auszahlungsmethoden. Diese Apps wie Mistplay and Apps wie JustPlay, bieten mit unterschiedlichen Verdienstmodellen neue Ansätze für das Belohnungssystem im Gaming-Bereich.

Funktion Snakzy Eine Menge Geld Cash Kick Freecash Mindestauszahlung €35 1 $ (250 Münzen) €10 €5 🚀 Gewinne am ersten Tag Durchschnittliche erste Auszahlung ~27 $ in ~7 Tagen 5 bis 15 Dollar innerhalb der ersten paar Stunden Die meisten Nutzer erreichen zuerst das Mindestlimit von 10 Dollar typischerweise 5–15 Dollar 🎁 Startbonus Angebot für Neukunden verfügbar 3-facher Bonusmultiplikator für neue Nutzer 1 $ Anmeldebonus Kostenlose Münzen bei der Anmeldung 📱 Verfügbarkeit der Plattform Android & Web Android, iOS und Web iOS, Android, Web Android, Web 💵 Mögliche monatliche Einnahmen 20–80 $+ 20–100+ $/Monat Ein paar Dollar bis zu ~50 $+ pro Monat 20–100+ Dollar 📊 Vergütungsstruktur Zeit + Meilensteine Münzen für Aufgaben (Spiele, Umfragen, Angebote) Geld für Umfragen, Spiele und Empfehlungen Coins für Spiele, Umfragen, Angebote 👤 Altersvoraussetzung 18+ 18+ 18+ 18+ 🌍 Geografische Verfügbarkeit Android: USA, Großbritannien, Kanada, Australien, Deutschland + 35 weitere Länder; weltweit über das Internet Weltweit (vorzugsweise USA, Kanada, Großbritannien) Vor allem in den USA USA, Großbritannien, Kanada 🎯 Was es auszeichnet Meilensteinbasierte Auszahlungen, durchschnittliche erste Auszahlung ca. 27 $ in ca. 7 Tagen Niedrige Auszahlungsgrenze, abwechslungsreiche Aufgaben, Krypto-Optionen Barzahlungen, über 100 Geschenkkarten Riesige Angebotswand, Auszahlungen in Kryptowährung, 4,7/5 auf Trustpilot

Snakzy zeichnet sich als Premium-Option aus, die ein deutlich höheres Verdienstpotenzial bietet als jede der beiden anderen Apps in diesem Mistplay vs. JustPlay Vergleich. Anstatt nur ein paar Cent pro Stunde zu zahlen, gewährt das meilenmarkenbasierte System großzügige Belohnungen für das Abschließen bestimmter Spiellevel. Echte Nutzerdaten bestätigen dies: Im Durchschnitt Snakzy Die Nutzer erhielten ihre erste Auszahlung in Höhe von etwa 27 Dollar innerhalb von 7 Tagen nach der Installation.

Die Mindestauszahlung von 35 Dollar liegt über dem Niveau der Konkurrenz, doch diese Schwelle besteht, weil Snakzy richtet sich an Spieler, die lieber eine einzige lohnende Belohnung erhalten möchten, statt endloser Kleinstauszahlungen, die kaum oder gar nichts wert sind. Eine durchschnittliche Spielsitzung dauert etwa 44 Minuten, und die App ist in über 35 Ländern für Android verfügbar, während der Webzugang weltweit möglich ist. Ich persönlich sehe Snakzy als strukturierte Herausforderung, die sich lohnt, wenn man sich voll einbringt.

★ HÖCHSTER DURCHSCHNITTLICHER ERSTER AUSZAHLUNGSBETRAG – ca. 27 $ IN CA. 7 TAGEN Snakzy Probier Snakzy jetzt aus!

Eine Menge Geld ist auf schnelle Fortschritte ausgelegt und ermöglicht es den Nutzern, durch Casual Games, kurze Umfragen und einfache Angebote Geld zu verdienen, ohne lange auf die Auszahlung warten zu müssen. Die €1 Die Mindestauszahlung gehört zu den niedrigsten in dieser Kategorie, und der dreifache Neukundenbonus macht Ihren ersten Einsatz wirklich lohnenswert.

★ EINFACHE UMWANDLUNG VON MÜNZEN IN BARGELD Eine Menge Geld Verdienen Sie noch heute Geld mit Bigcash

Cash Kick hält die Sache einfach, indem es direkt in bar auszahlt, anstatt komplizierte Punktesysteme zu verwenden, wodurch sich Ihre tatsächlichen Einnahmen leicht nachverfolgen lassen. Einen detaillierten Überblick darüber, wie es im Vergleich abschneidet, finden Sie unter KashKick vs. Mistplay. Es eignet sich für Nutzer, die Gaming, Umfragen und Empfehlungsprogramme zu einem strukturierten Nebenverdienst kombinieren möchten.

★ KEINE VERSTECKTEN VORAUSSETZUNGEN ODER ÜBERRASCHUNGEN Cash Kick Probier KashKick doch mal aus

Freecash schlägt eine Brücke zwischen speziellen Gaming-Apps und umfassenden Prämienplattformen. Wo Mistplay and JustPlay dich nur auf Spiele beschränken, Freecash bietet dir Verdienstmöglichkeiten in Spielen, Umfragen und App-Angeboten, sodass du nie auf den nächsten teilnahmeberechtigten Titel warten musst.

Die Plattform hat über €60 Millionen und hat eine Bewertung von 4,7/5 Trustpilot Bewertung. Die Mindestauszahlung beträgt €5 via PayPal, Bitcoinoder Geschenkkarten. Für Nutzer, die mehr als nur Gaming-Prämien von einer der beiden Apps in diesem Mistplay vs. JustPlayVergleich,Freecash ist die umfassendste verfügbare Alternative.

★ Ideal für die Kombination verschiedener Verdienstmodelle Freecash Testen Sie Freecash kostenlos

Mistplay vs. JustPlay optimal nutzen

Nach dem TestMistplay vs. JustPlay Umfassend betrachtet ist es am sinnvollsten, beide Apps parallel zu einer dritten Einnahmequelle zu betreiben, anstatt sich nur auf eine einzige zu beschränken. Schauen Sie sich unsere Anleitung zum Geldverdienen auf Mistplay für weitere Optimierungstipps zur Plattform.

Für Mistplay: Konzentriere dich auf Spiele mit aktiven Multiplikatoren (2x, 5x, 16x), wechsle zu einem neuen Titel, bevor du das tägliche 2-Stunden-Limit erreichst, und halte deine Anmeldeserie aufrecht, um Bonus-Einheiten zu erhalten. In der ersten Woche mit einem Spiel gibt es die meisten Belohnungen. Wechsle, bevor der Bonus für neue Spiele ausläuft, anstatt einen Titel über seinen Höhepunkt hinaus zu spielen. Für JustPlay: Nutze die Werbeschleife, denn jede 30-Sekunden-Werbung bringt dir 15.000 Münzen ein, mit einer Wartezeit von 2 Minuten; sobald du dein tägliches Verdienstziel erreicht hast, steigt der Ertrag auf 30.000 Münzen. Starte Spiele immer über die JustPlay die App selbst, denn wenn du sie direkt startest, wird deine Spielzeit nicht erfasst. Erledige zuerst die täglichen Herausforderungen und spiele dann im freien Modus.

LaufenSwagbucks Die Nutzung einer dieser beiden Apps ist eine gute Möglichkeit, Einkommenslücken zu schließen. Swagbucks verbindet Gaming mit Umfragen, dem Ansehen von Videos und Cashback beim Einkaufen. Die meisten engagierten Nutzer nutzen Swagbucks für Umfragedaten während der Pausen, während Mistplay or JustPlay erfasst ihre Spielsitzungen im Hintergrund.

Wenn keine der beiden Apps zu dir passt, schau dich doch mal um Snakzy für meilensteinbasierte Belohnungen, Freecash für das volle Angebot-Wall-Erlebnis, oder Durcheinander (nur USA/Kanada) für €1 Mindestauszahlungen und eine Bearbeitungszeit von 3 Minuten für Geschenkkarten.

DieseDie besten Spiele-Apps, um echtes Geld zu gewinnen bieten verschiedene Modelle, die es wert sind, für zusätzliche Einnahmequellen geprüft zu werden.

Häufig gestellte Fragen