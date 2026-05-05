Kann man wirklich Geld verdienen, indem man auf dem Handy Spiele spielt?

Diese Frage wurde schon oft gestellt: Kann man wirklich Geld verdienen, indem man Spiele auf dem Handy spielt? Und die Antwort lautet, wie sich immer wieder gezeigt hat: Ja, das geht.Das Beste daran ist, dass es ganz einfach ist und jeder sofort damit anfangen kann, mit seinem Handy Geld zu verdienen.

Es gibt jedoch einige Dinge, die du beachten solltest, bevor du diese Nebentätigkeit in dein Nebenverdienst-Portfolio aufnimmst – und genau dafür ist dieser Leitfaden da. Gemeinsam werden wir uns die vielen Details und Möglichkeiten ansehen, wie man mit Spielen auf dem Handy Geld verdienen kann, sowie die Verdienstmöglichkeiten, die Apps wie Snakzy.

Wie kann man mit Spielen auf dem Handy Geld verdienen?

Heutzutage gibt es viele Möglichkeiten, mit Smartphone-Apps Geld zu verdienen. Es mangelt nicht an Apps, mit denen man Geld verdienen kann, und Diese Apps bieten nicht nur Bargeld, sondern auch Anreize wie Belohnungen im Spiel oder Guthaben für beliebte Online-Shops,wie zum Beispiel dieSnakzy app. Abgesehen davon bieten einige Spiele auch Auszahlungen direkt innerhalb des Spiels an.

Vielleicht denkst du dir: „Na ja, wenn ich mit meinem Handy Geld verdienen kann, muss es doch einen Haken geben, oder?“ Nun ja … nein, nicht wirklich. Ich will dir zwar nicht vorgaukeln, dass du deinen Job kündigen kannst, aber sieh es doch mal so: Wenn du ohnehin schon Spaß daran hast, deine Handyspiele zu spielen, warum verdienst du dann nicht nebenbei ein bisschen Geld?

Mit dem Handy Geld zu verdienen, indem man Spiele spielt, ist wirklich ganz einfach. Du musst lediglich eine App wie Snakzy finden, die dich für deine Spielaktivitäten belohnt. Sobald du dich eingelebt hast, scrollst du einfach zu den aktuellen Angeboten/Belohnungen der App und schaust nach, bei welchen Spielen du Preise gewinnen kannst. Erledige diese Aufgaben, verdiene Münzen und löse sie gegen Bargeld oder Guthaben ein.Voilà.

Wenn du aber lieber nicht selbst nach „Wie verdiene ich Geld mit meinem Handy?“ suchen möchtest und eine Schritt-für-Schritt-Anleitung suchst, bin ich für dich da. Fangen wir damit an, uns die erforderliche Software anzusehen.

Die 6 besten Apps zum Geldverdienen, die wirklich auszahlen

Der erste Schritt, um mit deinem Handy Geld zu verdienen, ist Wähle eine App zum Geldverdienen aus. Unabhängig davon, für welche Methode du dich entscheidest, um dir etwas dazuzuverdienen (sei es durch Spiele, Umfragen, das Ansehen von Videos, Suchanfragen usw.), musst du zunächst eine App finden, die bereit ist, dich für deinen Aufwand zu bezahlen.

Das mag wie eine willkürliche Entscheidung erscheinen, aber ich versichere Ihnen, dass es alles andere als das ist. Zwar kann man mit all diesen Apps Geld verdienen, Sie haben unterschiedliche Schwerpunkte sowie Vor- und Nachteile.

Vor diesem Hintergrund wollen wir uns drei der besten Apps zum Geldverdienen mit dem Handy ansehen – hoffentlich findest du die richtige für dich Die ideale Spiele-App, um echtes Geld zu gewinnen.

1. Snakzy [Das größte Gewinnpotenzial am ersten Handelstag]

Wenn es um Wie man mit Videospielen Geld verdienen kann, Snakzyist König.Diese App zum Geldverdienen ist sowohl optisch als auch in der Bedienung überraschend schlank, und alles – von der Registrierung bis zur Auszahlung – läuft überraschend reibungslos. Oder anders ausgedrückt: Snakzy is Ideal für Gelegenheitsspieler und mobile Gamer.

Mindestauszahlung €5 ABER die Anforderungen an die Münzen variieren:• USA: ~500 Münzen = 5 $• Kanada: ~700 Münzen = 5 $• Andere Regionen: Möglicherweise sind 5.000–5.300 Münzen erforderlich 💸 Verdienstmöglichkeiten am ersten Tag Am ersten Tag sind 15 $ und mehr möglich 🔥 ⏱️ Auszahlungsgeschwindigkeit Sofort bis zu einigen Minuten (PayPal) 💳 Zahlungsmöglichkeiten ✅ Verifiziert: PayPal, Amazon, Google Play, Visa, Target, Apple, eBay, Roblox, Fortnite, Xbox, PlayStation, Steam, Starbucks, Netflix, Spotify, Disney+, Uber, Airbnb, Home Depot, Sephora, McDonald’s, Domino’s, Burger King, Adidas, H&M, Nike, Macy’s 📱 Erhältlich bei Android (Google Play Store) 🎮 Hauptmerkmale • Über 100 hochwertige Handyspiele• Belohnungen für das Erreichen von Meilensteinen• Boni für tägliche Anmelde-Serien• Keine aufdringlichen und extrem langweiligen Werbeanzeigen• Münzstand in Echtzeit• Übersichtliche, moderne Benutzeroberfläche• Über 100.000 Belohnungsgegenstände ⭐ Nutzerbewertung 4,32/5 (über 21.000 Bewertungen und mehr als 1.685.430 Downloads) 💵 Monatliches Einkommensspektrum 5–20 $ (Gelegenheitsspieler) / 20–80 $ (Aktive Spieler)Einige engagierte Nutzer berichten kurzhöheres monatliches Einkommen 🆓 Eintrittspreis Völlig kostenlos, keine Teilnahmegebühren 👤 Altersvoraussetzung 18+ 🌍 Geografische Reichweite In den meisten Regionen verfügbar (Android) 🎁 Willkommensbonus 25.000 Münzen sind erforderlich, um den Shop freizuschalten (in den ersten paar Spielrunden erreichbar) 🚀 Was macht den Unterschied aus? Höhere Auszahlungen als bei der Konkurrenz, schnellerer Auszahlungsprozess, erstklassige Spielauswahl und (im Durchschnitt) bereits am ersten Tag ein Gewinn von über 15 $ möglich

Geld verdienen durch Snakzy Das Prinzip ist ganz einfach: Spiele (bis zu 5), erreiche deine Ziele, sammle Münzen und tausche diese Münzen dann gegen echte Sachen ein.

Kein Muss, ohne viel Aufhebens, Einfach einrichten und loslegen.

Ach ja, und es ist auch ein ziemlich spielerisch gestaltetes Konzept, mit Schnelle Auszahlungen im Durchschnitt zwischen 5 und 25 Dollarund vielleicht sogar noch mehr, wenn du bereit bist, Zeit zu investieren.

Okay, 5 Dollar sind nun nicht gerade eine Summe, die das Leben verändert. Aber denk daran: Die Bearbeitungszeit ist kurz, und da die Auszahlungsschwelle niedrig ist, Snakzy ist ideal für alle, die schnell Geld verdienen möchten. So gut wie jeder (ja, sogar du) kann es einfach herunterladen und sofort Geld verdienen.

Und die Zahlen belegen das. Snakzy-Nutzer haben bereits über 1,2 Millionen Dollar in echtem Geld, wobei der durchschnittliche Nutzer Die ersten 15 $+ in weniger als 11 Stunden im Spiel. Das ist echtes Geld, das auf PayPal-Konten eingeht, und keine Punkte, die nur herumliegen.

With Über 120 Spielangebote sich ständig drehend und Über 100.000 Auszahlungsmöglichkeiten von PayPal und Visa über Amazon, Starbucks und Netflix bis hin zu Spielegutscheinen für Steam, Xbox und PlayStation, Du bist nie auf eine bestimmte Belohnung festgelegt. Allein schon durch seine Flexibilität hebt sich Snakzy von der Masse der Apps zum Geldverdienen ab, die einem nur eine Handvoll langweiliger Optionen bieten.

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Eine Menge Geld verfolgt einen anderen Ansatz, der Ihre Aufmerksamkeit verdient. Anstatt sich ausschließlich auf Handyspiele zu konzentrieren, Eine Menge Geld fungiert als umfassende GPT-Plattform mit über 3.210 Angeboten, die Spielmeilensteine, Umfragen, App-Installationen und Produkttests umfassen. Das Beste daran ist die lebenslange Empfehlungsprovision von 20 %, die dir auch lange nach der Anmeldung deiner Freunde weiterhin passiv Geld einbringt.

Das Schöne anEine Menge Geld liegt in der Diversifizierung, bei der Umfragen und Produktanmeldungen die Lücken füllen. Spielangebote zahlen sich nach wie vor gut aus (5 bis über 50 Dollar, je nach Meilenstein) aber du musst nie darauf warten, dass neue Spiele erscheinen. Die 1 $ PayPal Das bedeutet auch, dass Sie schneller als bei den meisten Mitbewerbern auszahlen lassen können.

Eine Menge Geld bearbeitet Auszahlungen kleiner Beträge schnell (innerhalb von 10 Minuten bis 2 Stunden), wobei es bei höheren Auszahlungen zu Verzögerungen bei der Überprüfung kommen kann. Die Benutzeroberfläche ist nicht so ausgefeilt wie Snakzy„Das Design ist zwar auf Spiele ausgerichtet, doch die Vielfalt der Verdienstmöglichkeiten gleicht das wieder aus.“

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Cash Kick Erweitert dein Verdienstpotenzial, indem du sowohl auf dem Handy als auch am Computer arbeiten kannst. Dank dieser plattformübergreifenden Flexibilität kannst du in den Arbeitspausen Umfragen am Computer ausfüllen und dann auf dem Weg zur Arbeit zu Angeboten für Handyspiele wechseln. Der Anmeldebonus von 1 $ für das Vervollständigen deines Profils verschafft dir einen sofortigen Vorsprung auf dem Weg zur Mindestauszahlung von 10 $..

Der eigentliche Reiz liegt in der Vielfalt. Wenn die Spielinhalte zur Neige gehen oder man es leid ist, sich mühsam durch die Level zu kämpfen, Umfragen und Cashback-Angebote sorgen für ein regelmäßiges Einkommen. Bei den Spielaufgaben gibt es höhere Belohnungen für das Erreichen von Meilensteinen, während man für kurze Umfragen jeweils 0,25 $ bis zu einigen Dollar erhält. Der lebenslange Empfehlungsbonus von 25 % sorgt zudem für passives Einkommen, solange die Freunde aktiv bleiben.

Cash KickProzessePayPal Auszahlungen innerhalb weniger Werktage, wobei Geschenkkarten über die Das ist schade Belohnungen System. Die Benutzeroberfläche bleibt benutzerfreundlich, da zahlreiche Aufgaben durchgehend verfügbar sind und die Verdienste in echten Dollar statt in verwirrenden Punktesystemen angezeigt werden.

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Durcheinander überzeugt durch sofortige Zufriedenheit dank der Bearbeitung von Geschenkkarten innerhalb von 3 Minuten. Die Plattform ist auf über 2 Millionen aktive Nutzer angewachsen, indem sie sich auf kleine, Erreichbare Meilensteine in über 150 Handyspielen anstatt stundenlanges Grinden. Du erhältst sofort nach der Anmeldung einen Willkommensbonus von 500 Münzen (0,50 $).

Die Auszahlungsgrenze von 1 $ übertrifft die meisten Mitbewerber, die bei Mindestbeträgen von 25 bis 30 $ verharrenund bei Auszahlungen werden Boni berücksichtigt; PayPal and Amazon+2 % erhalten,Alles erhält +1 %. Bei den Gaming-Angeboten gibt es je nach Schwierigkeitsgrad Gewinne von 1 bis über 100 Dollar, bei Anmeldungen für Finanzprodukte wie Chime or Kapital One Bei neuen Konten liegen die Beträge bei 30 bis 40 Dollar. Schrittzähler, Cashback-Angebote und Umfragen füllen die Verdienstlücken zwischen den Spielangeboten.

Durcheinander bearbeitet Geschenkkarten buchstäblich in 3 Minuten, während PayPal dauert 24 bis 48 Stunden. Das lebenslange Empfehlungsprogramm mit 10 % Provision sorgt für passives Einkommen, wenn Sie aktive Nutzer werben. Aktive Nutzer geben an, monatlich 50 bis 500 Dollar zu verdienen, wobei die Plattform einen durchschnittlichen Tagesverdienst von über 17 Dollar für engagierte Nutzer angibt, die Gaming-Angebote mit hochdotierten Anmeldungen bei Finanzdienstleistern kombinieren.

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WährendSnakzy ist meine erste Wahl, wenn es um spielerisch gestaltete Zusatzverdienste und das Verdienstpotenzial schon am ersten Tag geht, Mistplay liegt knapp dahinter auf dem zweiten Platz. Der Grund dafür ist einfach: Mistplay konzentriert sich auch auf Spiele. Das wirft jedoch eine ziemlich naheliegende Frage auf, nämlich: Warum sollte man Mistplay wennSnakzy gibt es?

Um diese Frage zu beantworten, muss man bedenken, dass der Markt für Handyspiele ein sehr umkämpfter Bereich ist, in dem unzählige Titel um Aufmerksamkeit und ihren Platz im Rampenlicht buhlen. Das bedeutet, dass Es gibt Spiele, die vorgestellt werden auf Snakzy und nichtMistplayund umgekehrt. Das bedeutet auch, dass du am ehesten Geld für das Spielen eines Handyspiels verdienst, wenn du dir beide Apps ansiehst (und nutzt).

Was die Leistung angeht, Mistplay ist etwas klobiger als Snakzy und hat einen langsameren Umsatzzyklus. Dennoch bedeutet die Tatsache, dass Sie zwei auf Spiele ausgerichtete Apps zum Geldverdienen haben, dass Sie wahrscheinlich nicht nur finde jede Menge tolle Spiele, die du wirklich spielen möchtest, kann dir aber auch mehr Geld einbringen. Wer weiß, vielleicht ist ein Spiel, das du ohnehin schon spielst, dabei Mistplay– warum also nicht Geld verdienen, während du spielst?

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WährendSnakzy and Mistplay sich fast ausschließlich auf Handyspiele konzentrieren, Swagbucks verfolgt einen ganzheitlichen Ansatz. Das bedeutet, dass du nicht nur Geld verdienen kannst auf Swagbucks nicht nur durch das Spielen, sondern auch durch Umfragen, das Ansehen von Videos, das Stöbern in Shops und so weiter – all das macht es zu einem der Die besten Möglichkeiten, von zu Hause aus Geld zu verdienen.

Von den drei besten Apps hier, Swagbucks gibt es schon am längsten und hat seinen Nutzern bis zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Artikels 673 Millionen Dollar ausgezahlt. Das bedeutet also, dass ja, Swagbucks ist seriös und sicher, und im Grunde genommen wirst du für deinen Beitrag zu den Studien der Muttergesellschaft bezahlt, wenn du Fragebögen ausfüllst. Wenn du dafür bezahlt werden möchtest, an Marktforschungsumfragen teilzunehmen, Swagbucks damit kannst du es sofort erledigen.

Für mich ist das Beste an Swagbucks ist, wie unkompliziert ihre Währung ist. Mit einem festen Umrechnungskurs von 100 SB zu 1 $, Dann fällt es dir viel leichter, den Wert deines Geldbeutels zu berechnensowie welche Aufgaben Ihre Zeit und Mühe wert sind. Und genau wie bei den beiden anderen kann Ihr SB entweder in Bargeld umgewandelt werden über PayPal oder Geschenkkarten für verschiedene Branchen.

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Die 10 besten Spiele, mit denen man auf dem Handy Geld verdienen kann

Nachdem du dir nun eine App zum Geldverdienen ausgesucht hast, ist es an der Zeit, dich mit einigen Spielen zu beschäftigen, die häufig auf beiden Plattformen auftauchen Snakzy and Mistplay. Und auch wenn es bei Handyspielen, bei denen man echtes Geld gewinnen kann, oder bei Apps, die dies ermöglichen, kein eindeutiges „Bestes“ gibt, sind einige davon deutlich leichter zugänglich als andere.

Nachdem das nun gesagt ist, kommen wir zur Liste.

1. Monopoly Go

An erster Stelle dieser Liste steht Monopoly GO, a eine abgespeckte und deutlich schnellere Version of MonopolyAlso nein, du musst nicht stundenlang spielen, um dieses Spiel durchzuspielen. Monopoly GODas einfache Spielprinzip bietet eine unkomplizierte Möglichkeit, Geld zu verdienen; jeder, der Snakzy or Mistplay kannst du gleich heute loslegen und dir etwas dazuverdienen.

Monopoly GO bietet ein deutlich anderes Erlebnis als das Brettspiel. In Monopoly GO, würfelst du, um dich auf dem Spielbrett zu bewegen, Geld verdienen, um Wahrzeichen zu errichten und deinen Platz in der Welt zu behaupten. Gleichzeitig greifst du andere Spieler an, um an mehr Geld zu kommen und dein Imperium aufzubauen. Mach dir keine allzu großen Gedanken – im Spiel gibt es praktisch unbegrenzt Geld.

Es ist außerdem erwähnenswert, dass Im Spiel finden gelegentlich Events und Herausforderungen statt, was sich auf die Herausforderungen deiner Geldverdien-App auswirken könnte. So oder so solltest du sie spielen, da sie eine einfache Möglichkeit bieten, Ressourcen im Spiel zu ergattern … sowie Ressourcen, die dir helfen könnten, deine Verdienstziele schneller zu erreichen.

2. Solitaire Cash

Als Nächstes kommtSolitaire Cash, ein Spiel, bei dem sich alles um Solitaire dreht. Falls du dich fragst, warum es so beliebt ist, dann liegt das daran, dass Du kannst mit diesem Spiel Geld verdienen, ohne eine externe App nutzen zu müssen. Das hast du richtig gelesen.

Wie der Name schon sagt, dreht sich bei dieser kostenpflichtigen App alles darum, Solitaire-Spielfelder abzuräumen. Je schneller du ein Spielfeld abräumen kannst, desto mehr Punkte erhältst du; je mehr Punkte du hast, desto höher ist deine Platzierung im Turnier. Bei diesen Turnieren gibt es oft Geldpreise zu gewinnen, sodass geschickte Spieler hier vielleicht eine kleine Stange Geld verdienen können. Ja, selbst wenn du es jetzt gleich schaffst.

Kurz reinSolitaire Cash, es gibt nichts umsonst, und Turniere haben einen Vorabkosten in Form von Bargeld oder Edelsteinen für die Teilnahme. Nun kann man beides in kleinen Beträgen verdienen, indem man einfach am Spiel teilnimmt. Es ist also völlig in Ordnung, dies als entspannendes kleines Solitär-Spiel zu betrachten, bei dem man nebenbei die Chance hat, etwas Geld dazuzuverdienen.

3. Bubble Cash

Von denselben Entwicklern, die euch Solitaire Cash kommtBubble Cash, ein fantasievolles Spiel, bei dem man Blasen zum Punktesammeln zum Platzen bringt. Das mag zwar etwas skurril sein, aber es steckt eine ganze Menge Strategie dahinter, wenn man die Winkel der Schüsse richtig wählt und die Fallphysik nutzt, um das Leeren der Spielfelder zu beschleunigen.

Bubble Cash hat mehr oder weniger das gleiche Modell wie Solitaire Cash. Du wirst in der Lage sein, an Turnieren teilnehmen, um echtes Geld oder Ressourcen im Spiel zu gewinnen, Je besser deine Platzierung, desto größer ist dein Anteil am Gewinn. Geschicktes Spiel ist wieder einmal ein absolutes Muss, denn je schneller du dein Spielfeld abräumen kannst, desto höher ist deine Punktzahl und desto besser deine Platzierung.

Wie beiSolitaire Cash, für Turniere ist eine Vorauszahlung in Form von Edelsteinen oder echtem Geld erforderlich (es handelt sich also gewissermaßen um eine kostenpflichtige App), und es gibt keine Garantie, dass man als Sieger hervorgeht. Dennoch, Das Spiel kann ziemlich entspannend sein und Spaß machen, und es ist völlig in Ordnung, es herunterzuladen und als entspanntes Nebenspiel zu spielen, bei dem man vielleicht ein paar Dollar dazuverdienen kann.

4. Coin Master

Als Nächstes kommtCoin Master, ein Spiel, das dir dank seines auffälligen rosa Schweins wahrscheinlich schon einmal ins Auge gefallen ist. Der Name des Spiels verrät bereits, worum es geht: Du trittst gegen andere Spieler an, um Dörfer zu errichten, indem du riesige Mengen an Münzen ansammelst (und ausgibst).

Im Mittelpunkt vonCoin Master is ein einfacher, aber seltsam befriedigender Spielablauf: Dreh den Spielautomaten, schnapp dir deine Münzen, greife andere an und hol dir Schilde für dein Dorf. Sobald du genug Münzen gesammelt hast, ist es Zeit, in dein Dorf zurückzukehren und deine Gewinne für den Bau von Gebäuden auszugeben, die dir Sterne einbringen. Sammle genug Sterne, und du kommst ins nächste Dorf. Und das Ganze von vorne.

Coin MasterDas Spielprinzip eignet sich hervorragend, um schnell Geld zu verdienen, wann immer es in einer App auftaucht. Da eine komplette Spielsitzung auf nur etwa 10 Minuten verkürzt werden kann, Coin Master Aufträge und Erfolge lassen sich in der Regel schnell abwickeln, Das macht sie zu einer hervorragenden Wahl für Ihre bevorzugte Play-to-Earn-App.

5. Solitaire Smash

Was gibt es Besseres als ein Solitaire-Spiel, das dir zeigt, wie du mit deinem Handy Geld verdienen kannst? Zwei Solitaire-Spiele, mit denen man Geld verdienen kann, Genau das. Weiter Solitaire Smash, eine kostenpflichtige App, mit der man nicht nur Punkte in Apps wie Snakzy or Swagbucks, sondern ermöglicht es dir auch, mit dem Spiel selbst Geld zu verdienen.

Solitaire Smash bietet dasselbe Gameplay wie andere Play-to-Earn-Spiele Solitaire Spiele. In diesem Titel, Du trittst gegen andere Spieler an, um dein Solitaire-Spielfeld so schnell wie möglich abzuräumen. Je schneller du fertig bist, desto höher ist deine Punktzahl, und je besser deine Platzierung, desto größer ist deine Chance, entweder echtes Geld oder Spielressourcen zu gewinnen, um an noch mehr Turnieren teilzunehmen.

Ich möchte diese Gelegenheit nutzen, um euch daran zu erinnern, dass es nicht nur um Solitaire Smash, sondern beim Solitär im Allgemeinen. Das bedeutet, dass Du musst deine Fähigkeiten verbessern, wenn du Gewinn machen willst…oder du könntest es einfach locker angehen lassen und das Spiel als Zeitvertreib spielen, ganz ohne den Druck, etwas dazuverdienen zu müssen.

6. Board Kings

Falls Sie es vorziehen eine niedlichere Herangehensweise an Spiele wie Monopoly GO or Coin Master, dannBoard Kings Das dürfte genau dein Ding sein.

Board Kings hat eineeinfacher Spielablauf, bei dem man würfelt, um über ein Spielbrett zu ziehen und Münzen zu sammeln. Mit diesen Münzen baust du dein Spielfeld auf, und du kannst weitere Münzen erhalten, indem du die Spielfelder anderer Spieler angreifst. Mach dir keine allzu großen Gedanken darüber, dass du die Gebäude anderer Spieler zerstörst, denn die anderen Spieler werden dich ebenfalls gerne angreifen.

Es ist dieser unkomplizierte Spielstil, der Board Kings a eine hervorragende Wahl für schnelle Aufgaben in Apps wie Snakzy and Mistplay. Du musst eigentlich nur die Würfel rollen lassen, ein paar Mal auf die Schaltflächen tippen – und schon sind deine Aufgaben erledigt.

7. Hero Wars

Du hast wahrscheinlich schon davon gehört oder es gesehen Hero Wars schon einmal, aber falls du es aus irgendeinem Grund noch nicht getan hast, ist es ein Ein Fantasy-Kampfspiel, in dem du eine Reihe von Helden sammelst und dich auf ein Abenteuer begibst indem man Zahlen vergleicht. Ich meine, so laufen doch eigentlich alle Rollenspiele ab, oder?

Hero Wars’ Gameplaydreht sich fast ausschließlich um seine Helden, Die du nicht nur rekrutieren, sondern auch durch Ausrüstung und Levelaufstiege stärken wirst. Mit diesen Helden spielst du dann eine Reihe verschiedener Modi, vom Zahlenvergleichsspiel, das man so oft in der Werbung sieht, bis hin zu einfachen, aber fesselnden Side-Scrolling-Kämpfen.

WeilHero Wars hat so viel zu bieten (und so viele Themen zu behandeln), Es wird oft in Apps zum Geldverdienen vorgestellt. Es ist auch kein besonders schwieriges Spiel; praktisch jeder kann sich eine App holen, herunterladen Hero Warsund hab Spaß dabei, nebenbei Geld oder Geschenkgutscheine zu verdienen.

8. Game of Thrones: Conquest

Für alle, die Online Geld verdienen, während man Spiele spielt die etwas gehaltvoller sind, Game of Thrones: Conquest könnte genau das sein, wonach du suchst. Dieses Spiel gehört zu einem Genre, das ich gerne als „Empire-Builder“ bezeichne, und obwohl sie nicht so komplex sind wie 4X-Spiele auf dem PC oder der Konsole, sie sind immer noch ziemlich cool und man kann sie ganz einfach ausprobieren, selbst für jemanden, der sie gerade erst heruntergeladen hat.

Nun, diese Spiele sind unglaublich umfangreich – viel zu umfangreich, als dass ich sie in einer kurzen Beschreibung abdecken könnte. In der Kurzfassung schlüpft man jedoch in die Rolle eines von vielen Herrschern, die Anspruch auf ein Stück Land erheben. Man muss Bauen, kämpfen, forschen und mit anderen Spielern zusammenarbeiten um sowohl andere Allianzen zu besiegen als auch gegen riesige Monster zu kämpfen, mit dem Ziel, der einzig wahre König zu werden. Puh.

Die schiere Vielfalt an Aufgaben, die du bewältigen musst, um dein Imperium am Laufen zu halten Game of Thrones: Conquest bedeutet, dassDu wirst die Aufgaben in diesem Spiel ganz einfach über deine bevorzugte App zum Geldverdienen erledigen können. Mit nur wenigen Schritten kannst du nicht nur deine Spielkasse, sondern auch deinen Geldbeutel im echten Leben aufbessern.

Weil du in GoT: EroberungDas bedeutet, dass du Missionen in Apps zum Geldverdienen im Handumdrehen abschließen kannst. Hol dir noch heute eine, damit du nicht nur deine Spielkasse, sondern auch deinen Geldbeutel im echten Leben aufbessern kannst.

9. Bingo Blitz

Wenn du dir schon einmal gewünscht hast, Bingo spielen zu können Jederzeit und überall – hier sind Sie genau richtig. Bingo Blitz nicht nuroptimiert das Spiel für ein flüssiges und modernes Spielerlebnis, sondern ermöglicht es dir auch, von deinem Smartphone aus darauf zuzugreifen.

Bingo Blitz Es gibt zwar eine Art Handlung, in der man um die Welt reist, aber seien wir ehrlich: Du bist wegen des Bingo hier. Davon gibt es in diesem Spiel mehr als genug, und Es bietet nicht nur ein traditionelles Erlebnis, sondern auch einige nette Extras, wie zum Beispiel Power-Ups, mit denen du sowohl bei Turnieren als auch im normalen Spiel den Sieg noch in letzter Sekunde erringen kannst.

WeilBingo Blitz (und Bingo selbst) ist so einfach zu spielen, dass es eine tolle Möglichkeit ist, Online Geld verdienen, während man einfache Spiele spielt via Snakzy or Mistplay. BingoDas entspannte, unverbindliche Gameplay ist hier ein großes Plus… daher ist dieses Spiel eine gute Wahl, wenn du einfach nur nach einem lockeren Spiel suchst, bei dem du dich entspannen kannst.

10. Der Ruf der Drachen

Den Abschluss dieser Liste bildet Der Ruf der Drachen, ein weiterer Imperiumsgründer, das ist ein tollSwagbucksSpielaufgrund vondie vielen Dinge, die man im Auge behalten muss: Heldenentwicklung, Ressourcenmanagement, Umgang mit feindlichen Spielern, Unterstützung der eigenen Allianz und so weiter.

Wie bei anderen Empire-Buildern, Nach einer Katastrophe musst du deine Stadt wieder aufbauen. Du fängst ganz von vorne an, also musst du losziehen und Materialien sammeln, um deine Produktionsbasis wieder aufzubauen. Mit der Zeit wirst du zu größeren und besseren Gebäuden wie Kasernen, Allianzzentren, Forschungsinstituten und so weiter übergehen. Keine Sorge, das Spiel überfordert dich nicht.

Das Besondere an Der Ruf der Drachen ist, dass es für einen „Empire Builder“ ein fesselnder Story-Modus, in dem du mit deinen Helden aktiv durch die Welt streifst. Das bedeutet auch, dass Der Ruf der Drachen bietet mehr als die üblichen Aufgaben in deiner bevorzugten App zum Geldverdienen. Wenn du also Lust hast, etwas auszuprobieren, das dich eine Weile fesseln wird, probier diese App doch mal aus.

Wie fange ich an, mit Handyspielen Geld zu verdienen?

Mittlerweile bist du bestens gerüstet, um mit Handyspielen Geld zu verdienen. Aber ich habe ja eine Schritt-für-Schritt-Anleitung versprochen, wie man mit Handyspielen Geld verdienen kann, also lass uns das hier einmal genauer unter die Lupe nehmen.

Zunächst einmal, Such dir eine App aus, mit der du Geld verdienen kannst. Meine Empfehlungen lauten Snakzy or Mistplay (oder beides), wenn du einfach nur spielen möchtest, oder Swagbucks (or eine weitere App wie Swagbucks) wenn du auch andere Dinge machen möchtest, wie Umfragen ausfüllen und Videos anschauen.

Meine Empfehlungen lauten or Mistplay (oder beides), wenn du einfach nur spielen möchtest, oder Swagbucks (or eine weitere App wie Swagbucks) wenn du auch andere Dinge machen möchtest, wie Umfragen ausfüllen und Videos anschauen. Egal, für welche App du dich entscheidest, du musst Richten Sie Ihr Konto ein. Dazu gehören die Registrierung, die Anmeldung und eventuell eine Einspruchsfrist.

Dazu gehören die Registrierung, die Anmeldung und eventuell eine Einspruchsfrist. Sobald Ihr Konto eingerichtet ist, müssen Sie mit einer Geldbörse verbinden falls Sie Bargeld abheben möchten. Dazu müssen Sie ein weiteres Konto eröffnen, in der Regel ein PayPal eins.

falls Sie Bargeld abheben möchten. Dazu müssen Sie ein weiteres Konto eröffnen, in der Regel ein PayPal eins. Wenn alles bereit ist, melden Sie sich bei Ihrer App an und Schau dir an, in welchen Spielen es Missionen und Erfolge zu holen gibt. In „Snakzy“In diesem Fall musst du dir bis zu 5 Spiele aussuchen; such dir also Titel aus, die interessant aussehen, oder orientiere dich an den Empfehlungen aus der obigen Liste.

In „Snakzy“In diesem Fall musst du dir bis zu 5 Spiele aussuchen; such dir also Titel aus, die interessant aussehen, oder orientiere dich an den Empfehlungen aus der obigen Liste. Jetzt muss nur noch Die Spiele herunterladen und erfülle deine Missionen. Viel Erfolg!

Nach all dem möchte ich Sie jedoch darauf hinweisen, dass Sie sollten Ihre Erwartungen etwas zurückschrauben wenn es darum geht, mit dem Handy Geld zu verdienen. Anfangs wirst du wahrscheinlich nur sehr kleine Beträge verdienen, und die Aufgaben mögen sich mühsam anfühlen, aber wenn du dranbleibst, wirst du dich recht schnell daran gewöhnen. Da Snakzydie Website sagt, dass Beständigkeit entscheidend ist.

Kostenpflichtige Spiele vs. kostenlose Spiele über Apps

Vielleicht ist dir aufgefallen, dass einige der oben aufgeführten Spiele kostenpflichtig sind (insbesondere Solitaire Cash, Bubble Cash, and Solitaire Smash. Sie können zwar kostenlos heruntergeladen und gespielt werden, Du wirst feststellen, dass sie nicht gerade umsonst sind, und die Möglichkeit, Guthaben aufzuladen, falls du schnell an Turnieren teilnehmen möchtest.

Jetzt fragst du dich wahrscheinlich: „Wie kann ich mit meinem Handy Geld verdienen, wenn ich kostenpflichtige Apps nutzen muss?“ Eine sehr berechtigte Frage, also lass uns die beiden Optionen einmal genauer vergleichen.

Zunächst einmal, Es ist durchaus möglich, sowohl mit kostenpflichtigen als auch mit kostenlosen Spielen Geld zu verdienen.



Kostenlose Spiele neigen dazu, kleinere, überschaubare Aufgaben anbieten Das wird nicht lange dauern. Wenn Sie Apps nutzen, die schnelle und regelmäßige Auszahlungen bieten, wie zum Beispiel Snakzy … dann ist dies wahrscheinlich der richtige Weg für Sie.

Das wird nicht lange dauern. Wenn Sie Apps nutzen, die schnelle und regelmäßige Auszahlungen bieten, wie zum Beispiel … dann ist dies wahrscheinlich der richtige Weg für Sie. Kostenlose Spiele neigen zudem dazu, dich mit Werbung überschütten , obwohl es bei den meisten davon auch Möglichkeiten gibt, sich Werbung anzusehen und dafür Belohnungen zu erhalten.

, obwohl es bei den meisten davon auch Möglichkeiten gibt, sich Werbung anzusehen und dafür Belohnungen zu erhalten. Kostenpflichtige Spiele hingegen haben in der Regel größere, komplexere Meilensteine. Allerdings sind die Belohnungen für diese Missionen entsprechend höher.

Allerdings sind die Belohnungen für diese Missionen entsprechend höher. Kostenpflichtige Spiele werden ebenfalls verlangen von Ihnen die Zahlung einer Vorauszahlung. Dafür gibt es keine Werbung.

Nach all dem können wir nun einen klaren Vergleich anstellen:

Kostenlose Spiele sind besser, wenn du möchtest leichte Missionen, bei denen man schneller belohnt wird.

Kostenpflichtige Spielebieten höhere Auszahlungen, sind aber langsamer. Du musst dir auch überlegen, ob du bereit bist, die Kosten für das Spiel zu tragen, daher solltest du dich vorher ein wenig informieren.

Wie wählt man das richtige Spiel aus, ohne Zeit zu verschwenden?

Die Wahl der richtigen App zum Geldverdienen und die Entscheidung für eine kostenpflichtige oder kostenlose Variante ist noch nicht alles. Du musst noch herausfinden, welche Spiele für dich die richtigen sind, also lass uns kurz darauf eingehen.

Faktor Was zu beachten ist Beispiele / Anmerkungen Freude Du spielst um Geld und zum Spaß, also such dir ein Spiel aus, das dir wirklich gefällt Such dir etwas Interessantes aus, damit du motiviert und engagiert bleibst Spielart Entscheide dich zwischen lockeren „Entspann- und Spiel“-Spielen oder anspruchsvolleren Strategiespielen Lässig: Monopoly GO, Coin Master, Board Kings – einfaches, müheloses GameplayBeteiligt: Game of Thrones: Conquest, Der Ruf der Drachen – erfordert aktive Entscheidungsfindung Zeitaufwand Überlegen Sie, wie viel Zeit Sie jeden Tag dafür aufbringen können Ein paar Minuten→ GelegenheitsspieleMehr Zeit → Spiele mit höheren Gewinnen Belohnungen Konzentriere dich auf Spiele, die dir die Belohnungen bieten, die du dir wirklich wünschst Die Aufgaben und Belohnungen variieren je nach App, wähle also diejenige aus, die zu deinen Zielen passt

Die Wahl des richtigen Spiels ist die Der erste Schritt zum Geldverdienen auf deinem Handy, ohne dabei die Lust oder die Motivation zu verlieren. Indem du dich auf den Spielspaß, die Art des Spiels, den Zeitaufwand und die Belohnungen konzentrierst, kannst du deine Spielsitzungen sowohl unterhaltsam als auch gewinnbringend gestalten. Denk daran: Das beste Spiel für dich ist das, bei dem du auch wirklich dranbleibst.

Wie viel kann man mit Handyspielen verdienen?

Wenn du dich fragst, ob du mit Spielen auf deinem Handy wirklich Geld verdienen kannst, ist die nächste Frage ganz einfach: Wie viel kann man tatsächlich verdienen??

Dein Verdienst hängt hauptsächlich davon ab, Zeitaufwand, SpielartundKonsistenz. Das Spielen von Spielen ist zwar kein schneller Weg zum Reichtum, kann aber eine flexible Möglichkeit sein, in der Freizeit etwas dazu zu verdienen.

Viele Casual-Gaming-Apps generieren etwa 5 Dollar pro Tag oder weniger, je nach Missionen, Glück und der Zeit, die du investierst. In der Regel gilt: Je mehr du spielst, desto mehr kannst du verdienen.

Man sollte das Geldverdienen mit Handyspielen am besten als Zusatzverdienst betrachten und nicht als Ersatz für ein Vollzeitgehalt. Das Einlösen von Belohnungen gegen Bargeld oder Guthaben im Shop ist ein nützlicher Bonus, sollte aber als Nebenerwerb und nicht als Haupteinkommensquelle angesehen werden.

Betrug beim mobilen Gaming vermeiden

Auch wenn ich mir wünschte, es wäre nicht so, bist du nicht der Einzige, der nach Möglichkeiten sucht, mit dem Handy Geld zu verdienen. Betrüger und Gauner sind immer auf der Suche nach neuen Maschen, aber glücklicherweise kannst du dich mit ein paar einfachen Schritten schützen.

Lassen Sie uns zunächst über Apps sprechen, mit denen man Geld verdienen kann. Während Plattformen wie Snakzy , MistplayundSwagbucks sind eine gute Wahl, Es ist immer ratsam, sich vorher zu informieren, um herauszufinden, ob eine App seriös ist oder nicht.



, MistplayundSwagbucks sind eine gute Wahl, Wann immer möglich, Versuchen Sie, Apps von seriösen Anbietern herunterzuladen, wie Google Play oder der App Store. Diese Stores stellen Anforderungen an Apps, die dort veröffentlicht werden, sodass Sie zumindest ein gewisses Maß an Schutz genießen.

wie Google Play oder der App Store. Diese Stores stellen Anforderungen an Apps, die dort veröffentlicht werden, sodass Sie zumindest ein gewisses Maß an Schutz genießen. Wo wir gerade dabei sind, Überprüfen Sie, wohin die Links führen, bevor Sie darauf klicken. Links, die zur Website des Entwicklers führen, sind in Ordnung, aber bei Links, die zu unbeteiligten Websites führen, wäre ich etwas vorsichtiger.

Links, die zur Website des Entwicklers führen, sind in Ordnung, aber bei Links, die zu unbeteiligten Websites führen, wäre ich etwas vorsichtiger. Wenn ein Angebot zu gut ist, um wahr zu sein, ist es das wahrscheinlich auch. Spiele, die dir Tausende von Dollar für weniger als eine Stunde Spielzeit versprechen, sind besonders verdächtig, aber du solltest auch vor subtileren Betrugsmaschen auf der Hut sein.

Spiele, die dir Tausende von Dollar für weniger als eine Stunde Spielzeit versprechen, sind besonders verdächtig, aber du solltest auch vor subtileren Betrugsmaschen auf der Hut sein. Wenn du dir unsicher bist, informiere dich. Du kannst jederzeit in öffentlichen Foren nachsehen, ob andere Nutzer bestimmte Apps oder Spiele als Betrug gemeldet haben.

Du kannst jederzeit in öffentlichen Foren nachsehen, ob andere Nutzer bestimmte Apps oder Spiele als Betrug gemeldet haben. Zu guter Letzt,Seien Sie vorsichtig bei Panikmache. Betrüger geben sich in Spielen oft als GMs oder Admins aus, und unseriöse Apps versuchen, dich mit Meldungen wie „Dein Gerät ist mit einem Virus infiziert“ zu täuschen. Ihr Ziel ist es, dich dazu zu bringen, auf einen Link zu klicken oder sofort zu reagieren – sei also auf der Hut.

Pro-Tipp Du kannst in Foren wie Reddit nachsehen, wie die Nutzererfahrung mit den einzelnen Apps ist. Denk daran, dass du nach Berichten über Datendiebstahl oder andere zwielichtige Vorfälle Ausschau halten solltest, nicht nach negativen Bewertungen.

Auch wenn es im Internet zweifellos viele Betrüger gibt, solltest du immer bedenken, dass es seriöse Möglichkeiten gibt, mit Spielen auf dem Handy Geld zu verdienen.

Verdiene noch heute Geld mit der besten App für Spiele

Wie du inzwischen weißt: Ja, du kannst definitiv Geld verdienen, indem du Spiele auf deinem Handy spielst. Klar, du musst noch etwas Zeit investieren, um Konten einzurichten, Spiele herunterzuladen und natürlich Aufgaben in deiner bevorzugten Geldverdien-App anzunehmen, aber sobald du startklar bist, Du kannst dir jederzeit und überall etwas dazuverdienen.

Letztendlich kommt es also ganz auf die Wahl der App an, mit der du Geld verdienen möchtest. Und wie du vielleicht schon bemerkt hast, Snakzy ist bei weitem meine Lieblings-App dank seines schlanken Designs, der großartigen Auswahl an Spielen und vor allem der schnellen Auszahlung. Es bietet so ziemlich alles, was ich mir von einer App zum Geldverdienen wünsche, aber verlass dich nicht nur auf mein Wort: Du kannst es gleich kostenlos ausprobieren.

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Häufig gestellte Fragen