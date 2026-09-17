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Die 8 profitabelsten „Play-to-Earn“-Spiele: Tipps, Leitfaden und die besten Empfehlungen für 2026

Die derzeit rentabelsten „Play-to-Earn“-Spiele zeichnen sich eher durch ein maximales Verdienstpotenzial und hohe Gewinnspannen aus als durch einfache Einstiegsmöglichkeiten mit geringem Aufwand. Die tatsächlichen Auszahlungen in dieser Liste von P2E-Spielen reichen von wenigen Dollar in Form von Token-Belohnungen bis hin zu echten Einnahmen aus dem Handel mit Skins. Allerdings wird keines dieser Spiele im Jahr 2026 zuverlässig ein Gehalt ersetzen können.

Die Spiele, die sich nach wie vor lohnen, sind diejenigen, bei denen die Auszahlung von Können oder einem echten Bargeldmarkt abhängt – und nicht von einem Token, dessen Wert nur steigt, solange immer neue Spieler hinzukommen.

Sind die profitabelsten „Play-to-Earn“-Spiele tatsächlich realistisch?

Ja, eine Handvoll der profitabelsten „Play-to-Earn“-Spiele zahlen immer noch echtes Geld aus, aber die realistische Obergrenze im Jahr 2026 liegt weit unter dem, was der Boom von 2021 versprochen hatte. Die meisten, die heute damit Geld verdienen, sind geduldige Händler und erfahrene Wettkampfspieler, keine Gelegenheitsspieler, die nur auf Knöpfe klicken.

Eines der deutlichsten Beispiele dafür, wie stark die Obergrenze für die profitabelsten „Play-to-Earn“-Spiele gesunken ist, ist der ILV-Token von Illuvium. Er notierte im September 2026 bei knapp 3 US-Dollar, was einem Rückgang von 99,89 Prozent gegenüber seinem Höchststand von 2.868,95 US-Dollar im Mai 2021 entspricht. Gerade bei „Play-to-Earn“-Kryptospielen hängt der Wert eines Tokens vollständig davon ab, dass die Spieler dabei bleiben – und er kann auf null fallen, sobald diese das Spiel verlassen.

Wenn Sie in einer Woche 1.000 US-Dollar verdienen möchten, nutzen Sie die auf Fähigkeiten basierende Token-Zuteilung in Blockchain-Spielen, die Auszahlungen bieten, oder handeln Sie mit liquiden, stark nachgefragten Vermögenswerten auf etablierten Sekundärmärkten von Drittanbietern. Sehen Sie sich unten die Liste der derzeit profitabelsten „Play-to-Earn“-Spiele an.

Die 8 derzeit profitabelsten „Play-to-Earn“-Spiele

Diese acht sind danach geordnet, wie zuverlässig sie sich heute in echtes Geld umwandeln lassen – und nicht danach, wie sie während des Booms im Jahr 2021 aussahen. Vergleichen Sie diese P2E-Spiel-Apps, bei denen Sie echtes Geld verdienen können, mit anderen Online-Optionen, falls die Verwaltung digitaler Vermögenswerte oder der aktive Handel an der Börse für Sie nicht ideal sind.

1. Counter-Strike 2 (über DMarket)

Counter-Strike 2 ist kein typischer Vertreter der „Play-to-Earn“-Krypto-Spiele; die Einnahmen stammen nicht aus der automatisierten Prägung von Token, sondern aus dem Erhalten hochwertiger, seltener Skins und deren aktivem Handel auf externen Drittanbieter-Marktplätzen wie DMarket. Da DMarket als seriös gilt, nutzen Händler diese Sekundärbörse, um Gegenstände sicher gegen echtes Bargeld zu verkaufen.

Spieler verdienen außerdem Geld, indem sie wertsteigernde Gegenstände halten oder vergünstigte Skins auf Drittanbieter-Marktplätzen kaufen, um sie gegen Bargeld weiterzuverkaufen. Der Handel mit High-End-Skins sowie seltenen Messer- oder Handschuh-Drops generiert beträchtliche Renditen, was das Spiel zu einem der profitabelsten „Play-to-Earn“-Spiele für aktive Händler macht.

So kannst du beginnen, deine CS2-Handelserträge zu maximieren:

Verbinde deinen Steam-Account mit einem sicheren Marktplatz wie DMarket Lade etwas Startguthaben auf, um günstige, beliebte Skins zu kaufen Achte auf Preisunterschiede zwischen Steam und den Geldmärkten Kaufe bei Preisrückgängen, verkaufe mit Gewinn weiter und lass dir dein Geld auszahlen

Ein durchschnittlicher Gelegenheitsspieler, der CS2-Skins gegen Bargeld verkauft und sich ausschließlich auf die wöchentlichen Standard-Case-Drops verlässt, verdient etwa 1 bis 5 US-Dollar pro Woche (4 bis 20 US-Dollar pro Monat). Engagierte Markt-Händler und High-End-Skin-Flipper können hingegen je nach Kapitaleinsatz monatlich zwischen Hunderten und Tausenden von Dollar verdienen.

Gebühren und Auszahlungsgeschwindigkeit variieren je nach Auszahlungsmethode; prüfe diese daher, bevor du teure Artikel einstellst.

Marktplatz für echtes Geld DMarket 4.0 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Skins werden 20 bis 30 Prozent günstiger als bei Steam verkauft, und die Eröffnung eines Kontos ist kostenlos. Kostenlos mit dem Handel beginnen

2. Dota 2 (über Skinport)

Dota 2 ist kein traditionelles „Play-to-Earn“-Spiel, aber seine Wirtschaft mit handelbaren Kosmetik-Items bietet Spielern eine schnelle Möglichkeit, im Internet Geld zu verdienen. Anstatt auf Krypto-Token oder direkte Belohnungen im Spiel angewiesen zu sein, können Spieler handelbare Dota-2-Items über Marktplätze von Drittanbietern wie Skinport kaufen und verkaufen.

Skinport unterstützt offiziell Dota-2-Gegenstände und ermöglicht es Nutzern, ihre Skins gegen Bargeld anzubieten. Verkäufer legen ihren Preis fest, übertragen den Gegenstand über Steam an einen Skinport-Bot, und der Gegenstand wird auf dem Marktplatz verfügbar. Sobald ein anderer Käufer ihn erwirbt, kann der Erlös über die von Skinport unterstützten Auszahlungsmethoden ausgezahlt werden.

So fängst du bei Skinport an:

Erstelle ein Skinport-Konto und verbinde es mit deinem Steam-Konto. Informiere dich über aktuelle Skinport-Angebote und vergleichbare Preise auf dem Steam-Community-Marktplatz. Kaufe einen Gegenstand nur dann, wenn der erwartete Wiederverkaufswert nach Abzug der Gebühren sinnvoll ist. Übertrage den Gegenstand an Skinport und biete ihn zu deinem gewünschten Preis an. Sobald er verkauft ist, lass dir das Geld über eine der verfügbaren Zahlungsmethoden auszahlen.

Skinport hat seine Standardverkaufsgebühr im Juli 2025 auf 8 % gesenkt, wobei öffentliche Angebote über 1.000 € eine Gebühr von 6 % unterliegen; für private Verkäufe gilt eine Gebühr von 2 %. Diese Sätze sind wichtig, um zu berechnen, ob ein Weiterverkauf tatsächlich rentabel ist.

Real Cash Marketplace Skinport 4.8 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Bei den kostenlosen täglichen Ranglistenspielen gibt es GODS-Token zu gewinnen, und die Teilnahme ist kostenlos. Hier mit dem Handel beginnen

The Sandbox hebt sich von anderen großen Blockchain-Spielen mit Vergütung dadurch ab, dass der Schwerpunkt auf nutzergenerierten Erlebnissen und der Monetarisierung von Assets liegt, anstatt auf repetitivem „Clicker-Grinding“. Während der Kauf von LAND-Parzellen Kapital erfordert, können Kreative und erfahrene Spieler an kostenlosen saisonalen Events teilnehmen und Erlebnisse gestalten, ohne im Voraus Geld investieren zu müssen.

Hier kannst du mit Videospielen Geld verdienen, indem du saisonale Quest-Pässe für SAND-Token-Belohnungen abschließt, Voxel und monetarisierbare Assets mit dem VoxEdit-Tool erstellst oder eigene Spielerlebnisse hostest. Hochkarätige Entwickler und Anwärter auf die Event-Rangliste sichern sich beträchtliche Gewinnanteile aus den Verkäufen auf dem nativen Marktplatz.

So fangen Sie an, in The Sandbox Geld zu verdienen:

Erstellen Sie ein kostenloses Konto und verknüpfen Sie eine Krypto-Wallet Nutze die kostenlosen Tools VoxEdit und Game Maker, um Assets ohne Vorabkosten zu erstellen Schließe saisonale Quests und Events ab, um einen Anteil an den $SAND-Belohnungspools zu erhalten Verkaufen Sie Ihre individuellen Voxel-NFTs auf dem Marktplatz gegen echtes Geld

Wie die meisten profitablen „Play-to-Earn“-Spiele bietet The Sandbox einem durchschnittlichen Gelegenheitsspieler, der kostenlose saisonale Quests absolviert, einen Verdienst von etwa 15 bis 45 US-Dollar pro Monat. Aktive Voxel-Ersteller und Spieleentwickler, die ihre Inhalte in den beliebtesten P2E-Spielen monetarisieren, verdienen hingegen monatlich zwischen 300 und über 1.000 US-Dollar.

Teste die kostenlosen Quests der Alpha-Saison, bevor du LAND kaufst, da hier die Baukompetenz wichtiger ist als die tägliche Anwesenheit.

Hohe Rendite in der Creator-Economy The Sandbox 3.7 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Erstelle eigene Voxel-Erlebnisse und schließe saisonale Quests ab, um SAND-Belohnungen zu erhalten. Entdecken Sie „The Sandbox“

„Parallel“ ist eines der führenden „Play-to-Earn“-Krypto-Spiele, das als Science-Fiction-Sammelkartenspiel auf Ethereum und Base aufgebaut ist. Zwar können Spieler „Prime Keys“ oder hochwertige Karten kaufen, um ihre Multiplikatoren zu steigern, doch man kann auch ohne Geldausgaben an Wettkämpfen teilnehmen und die Rangliste erklimmen.

Spieler verdienen Geld, indem sie Ranglistenspiele gewinnen und dabei $PRIME-Token erhalten, deren Höhe von ihrer Leistung im Spiel, ihren Siegesserien und ihrem Rang auf der Rangliste abhängt. Die besten Wettkampfspieler erhalten den größten Anteil an den täglichen Emissionen, und hochwertige NFT-Karten können geprägt und auf Sekundärmärkten gehandelt werden.

So trittst du in „Parallel“ an und verdienst Geld:

Erstelle ein kostenloses Konto und stelle ein wettbewerbsfähiges Startdeck zusammen Gewinnen Sie Ranglistenspiele, um Ihre täglichen PRIME-Belohnungsplätze zu füllen Erklimme die Rangliste, um deine Verdienstmultiplikatoren für Matches zu erhöhen Handeln Sie verdiente $PRIME-Token oder gefragte NFT-Karten auf offenen Marktplätzen

Ein durchschnittlicher Gelegenheitsspieler, der ein kostenloses oder Basis-Deck verwendet, verdient etwa 30 bis 100 $ pro Monat. Wie bei den meisten profitablen „Play-to-Earn“-Spielen verdienen Top-Spieler mit hohen Gewinnquoten mehr, nämlich etwa 500 bis 1.500 $+ pro Monat.

Hochwertiges Science-Fiction-Sammelkartenspiel Parallel 4.1 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Gewinnen Sie spannende Ranglisten-Kartenduelle und sichern Sie sich wertvolle $PRIME-Token-Belohnungen. „Parallel“ abspielen

Illuvium ist ein Open-World-RPG und eine Auto-Battler-Suite, die auf der Unreal Engine 5 basiert. Im Gegensatz zu früheren Blockchain-Spielen, für deren Teilnahme Tausende von Dollar erforderlich waren, bietet Illuvium über seine offenen Erkundungs- und Arena-Modi einen kostenlosen Einstieg. Erfahrene Spieler können handelbare Vermögenswerte erbeuten, ohne im Voraus Geld ausgeben zu müssen.

Spieler verdienen Geld, indem sie seltene Kreaturen, sogenannte „Illuvials“, als NFTs einfangen, PvP-Arena-Turniere gewinnen und an saisonalen Belohnungsverteilungen des Ökosystems teilnehmen.

So fängst du an, in Illuvium Geld zu verdienen:

Lade den kostenlosen Client über den Epic Games Store herunter Erkunde die kostenlosen Overworld-Zonen, um Anfänger-Illuvials zu jagen und einzufangen Meistere die Mechaniken der Teambildung, um an PvP-Arena-Kämpfen teilzunehmen Verkaufe seltene, gefangene Illuvials und Turnierbelohnungen gebührenfrei auf dem Marktplatz von Immutable

Selbst bei den lukrativsten „Play-to-Earn“-Spielen hängen deine Einnahmen von deiner Leistung und der investierten Zeit ab. Ein durchschnittlicher Gelegenheitsspieler, der in kostenlosen Zonen grindet, verdient etwa 20 bis 70 US-Dollar pro Monat. Erfahrene PvP-Arena-Kämpfer und Jäger seltener Illuvialer hingegen nehmen monatlich 300 bis über 900 US-Dollar ein.

Kostenloses Open-World-RPG, bei dem man Geld verdienen kann Illuvium 4.0 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Erkunde die Oberwelt und gewinne Arena-Kämpfe, um handelbare Illuvial-NFTs zu ergattern. Entdecken Sie Illuvium

„Gilde der Wächter“ ist ein von Immutable veröffentlichtes Fantasy-Team-RPG für Handys. Als eines der profitabelsten „Play-to-Earn“-Spiele bietet es ein kostenloses Einstiegsmodell für Mobilgeräte. Spieler können Trupps zusammenstellen, Dungeons bewältigen und Geld verdienen, ohne einen Cent auszugeben.

Spieler können echtes Geld verdienen, indem sie tägliche Dungeon-Raids absolvieren und seltene NFT-Ausrüstung herstellen. Außerdem können sie an Gilden-Ranglisten teilnehmen, um GOG-Token und wertvolle, prägbare Vermögenswerte zu verdienen, die auf offenen Märkten verkauft werden können.

So fängst du an, in „Gilde der Wächter“ Geld zu verdienen:

Lade die mobile App herunter und hol dir deine ersten Wächter Stelle ein ausgewogenes Team zusammen und bewältige die täglichen Kampagnen-Dungeons Tritt einer aktiven Gilde bei, um Raid-Ressourcen zu bündeln und Belohnungen aus den Bestenlisten freizuschalten Stelle seltene Ausrüstungs-NFTs her und handele sie gebührenfrei auf Immutable X

Ein durchschnittlicher Gelegenheitsspieler, der die grundlegenden Inhalte meistert, verdient etwa 15 bis 45 US-Dollar pro Monat. Top-Gildenspieler in P2E-Spielen wie diesem meistern regelmäßig Endgame-Raids, bei denen sie monatlich 200 bis über 600 US-Dollar verdienen.

Gebührenfreier Mobile Raider Guild of Guardians 3.9 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Erkunde gemeinsam mit deiner Gilde mobile Dungeons, um hochwertige NFT-Ausrüstung herzustellen und GOG-Token zu verdienen. Spielen Sie noch heute

Star Atlas ist ein auf der Solana-Blockchain basierendes MMO für Weltraumerkundung und Strategie. Es zählt zu den profitabelsten „Play-to-Earn“-Spielen und bietet dank seiner browserbasierten Strategiekomponenten wie Holosim / SAGE kostengünstige und kostenlose Einstiegsmöglichkeiten für Spieler, die in die lukrative Wirtschaft der Blockchain-Spiele einsteigen möchten, bei denen man Geld verdienen kann.

Spieler verdienen sich ein zusätzliches Einkommen, indem sie sich Fraktionsflotten anschließen, Schiffe auf automatisierte Weltraummissionen schicken, Rohstoffe im Weltraum abbauen und Schiffsausrüstung auf dem Solana-Marktplatz gegen ATLAS-Token handeln.

So fängst du an, auf Star Atlas Geld zu verdienen:

Verbinden Sie eine Solana-kompatible Wallet mit der Star Atlas-Plattform Nimm an kostenlosen Browser-Events teil oder hol dir extrem günstige Einsteigerschiffe Melden Sie Ihr Schiff bei Fraktionsflotten an oder setzen Sie es für Weltraum-Abbau-Missionen ein. Verkaufen Sie abgebaute Ressourcen und verdiente ATLAS-Token auf dezentralen Börsen.

Ein durchschnittlicher Gelegenheitsspieler mit einer kleinen Ausrüstung verdient etwa 10 bis 30 US-Dollar pro Monat. Wie bei anderen besonders profitablen „Play-to-Earn“-Spielen können höhere Fähigkeiten und ein größerer Zeitaufwand je nach Kapitalgröße monatliche Einnahmen von 200 bis über 1.000 US-Dollar generieren.

Deep Economic Fleet Sim Star Atlas 3.7 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Setzen Sie Weltraumflotten ein und gewinnen Sie wertvolle kosmische Ressourcen im Solana-Netzwerk. Entdecken Sie Star Atlas

„Pirate Nation“ ist ein rundenbasiertes Rollenspiel und ein besonders lukrativer Eintrag in dieser Liste der profitabelsten „Play-to-Earn“-Spiele. Im Gegensatz zu frühen Web3-Titeln, bei denen man bereits für den Einstieg teure NFTs benötigte, können Spieler bei „Pirate Nation“ kostenlos einsteigen, tägliche Quests absolvieren und handelbare Beute verdienen, ohne dass Gasgebühren den Gewinn schmälern.

Spieler verdienen Geld, indem sie Piraten auf Quests schicken, Insel-Dungeons bewältigen und PIRATE-Token sowie handelbare NFT-Gegenstände wie Edelsteine, Baupläne und Materialien sammeln. Erfahrene Handwerker und Quest-Spieler verkaufen diese Gegenstände auf Sekundärmärkten gegen echtes Geld, genau wie bei anderen P2E-Spielen.

So fängst du an, in Pirate Nation Geld zu verdienen:

Erstelle ein kostenloses Konto und hol dir deinen Starter-Piraten.

Verwende deine tägliche Energie für Quests, um Handwerksmaterialien und $PIRATE-Token zu sammeln.

Verbessere die Stufe deiner Piratentruppe und stelle seltene Schiffsgegenstände oder Ausrüstung her.

Handeln Sie Ihre hergestellten NFTs und Token auf offenen Marktplätzen.

Ein durchschnittlicher Gelegenheitsspieler, der täglich Energie-Quests absolviert, verdient etwa 25 bis 75 $ pro Monat – eine großartige Möglichkeit, online Geld zu verdienen, ohne sich allzu sehr verpflichten zu müssen. Engagierte Spieler hingegen, die ihre Herstellungsabläufe optimieren und hochwertige Schiffs-NFTs handeln, verdienen monatlich 250 bis über 800 $.

Strategie für ein hochrentables Rollenspiel Pirate Nation 3.6 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Begeben Sie sich auf tägliche Quests, um handelbare NFT-Beute und PIRATE-Token ohne Gasgebühren zu sammeln. Spiele „Pirate Nation“

Ein Vergleich der profitabelsten „Play-to-Earn“-Spiele

Der Skin-Handel auf DMarket bietet den stabilsten Weg unter den profitabelsten „Play-to-Earn“-Spielen, da er nicht davon abhängt, dass ein einzelner spielspezifischer Token seinen Preis hält. Die übrigen Spiele tauschen ein höheres Gewinnpotenzial gegen mehr Risiko, höhere Vorabkosten oder beides ein.

Die folgende Tabelle beantwortet drei Fragen zu diesen führenden P2E-Spielen: Was kostet der Einstieg, welchen Verdienst gibt ein echter Spieler an und stammt die Auszahlung aus Spielgeschick, einem gemeinsamen Belohnungspool oder einem wertbeständigen Vermögenswert? Die Zahlen entsprechen den oben aufgeführten Einträgen in der Rangliste und wurden nicht aufgerundet, um besser auszusehen.

Spiel Startkosten Monatliche realistische Auszahlung Passiv oder aktiv Counter-Strike 2 (über DMarket) Kostenlose Einstellung, Kapital für den Handel erforderlich 4 $ (einfache Drops) bis über 1.000 $ (Handel) Aktiver Handel Kostenloses Einstellen, Kapital für den Handel erforderlich 3 $ (einfache Drops) bis über 500 $ (Handel) Aktiver Handel The Sandbox Kostenloses Erstellen/Spielen, 60 $ für LAND 15 $ bis über 1.000 $ (Entwickler) Aktiv (Quests) / Passiv (Halten) Parallel Kostenloser Einstieg, NFT-Deck optional 30 bis 1.500+ Dollar Aktiv, wettbewerbsorientiertes Sammelkartenspiel Illuvium Kostenloser Einstieg (Overworld/Arena) 20 $ bis 900 $+ Aktiv, RPG und Auto-Battler Gilde der Wächter Kostenloser Einstieg 15 $ bis 600 $+ Aktiv, mobile Raids Star Atlas Kostenlose Optionen verfügbar, Schiffe ab 10 $+ 10 $ bis über 1.000 $ Halbpassives Flottenmanagement Pirate Nation Kostenlos spielbar 25 $ bis 800 $+ Aktiv, Quests und Handwerk

Wo passen Belohnungs-Apps in dieses Bild?

Belohnungs-Apps gehören nicht zu den profitabelsten „Play-to-Earn“-Spielen, aber sie zahlen kleine, regelmäßige Beträge aus, die zu den Einnahmen aus dem Spiel, das du tatsächlich spielst, hinzukommen. Sie werden die Auszahlungen aus einem echten Spiel nicht ersetzen, und das sollen sie auch gar nicht.

Snakzy, BigCash und KashKick zahlen alle echtes Bargeld für das Erledigen einfacher Aufgaben in der App und das Spielen ausgewählter Handyspiele. BigCash ermöglicht schnelle Auszahlungen mit einem niedrigen Mindestbetrag von 1 $, KashKick legt eine niedrige Auszahlungsgrenze von 10 $ fest und bei Snakzy gilt ein Mindestauszahlungsbetrag von 35 $.

Bei BigCash müssen Nutzer mindestens 18 Jahre alt sein, um Auszahlungen vornehmen zu können. Bei keinem dieser Dienste ist eine Krypto-Wallet erforderlich; daher eignen sie sich gut, um zu testen, ob das Geldverdienen über eine App Ihre Zeit wert ist, bevor Sie sich an ein „Play-to-Earn“-Krypto-Spiel wagen.

App Mindestauszahlungsbetrag Teilnahmekosten Snakzy 35 $ Kostenlos BigCash 1 $ Kostenlos KashKick 10 $ Kostenlos

Roblox funktioniert genauso für jüngere Spieler, die ohne Krypto-Wallet Geld durch Spiele verdienen möchten; unser Leitfaden zum Geldverdienen auf Roblox behandelt diesen Weg ausführlich.

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Was nicht funktioniert

Einige Modelle in diesem Bereich kosten die Nutzer zuverlässig Geld, anstatt ihnen welches einzubringen. Sie erklären, warum so viele der profitabelsten „Play-to-Earn“-Spiele aus dem Jahr 2021 nicht mehr auf dieser Liste stehen.

Der Kauf eines Tokens auf dem Höhepunkt des Hypes: Spekulationen auf Token aus Blockchain-Spielen, die nach massiven Kursanstiegen Gewinne abwerfen, führen oft zu erheblichen Kapitalverlusten, sobald das Angebot die Nachfrage übersteigt.

Spekulationen auf Token aus Blockchain-Spielen, die nach massiven Kursanstiegen Gewinne abwerfen, führen oft zu erheblichen Kapitalverlusten, sobald das Angebot die Nachfrage übersteigt. Behauptungen über garantierte Gewinne : Das Versprechen fester finanzieller Renditen verstößt gegen grundlegende Marktdynamiken. Hohe Renditen in den profitabelsten „Play-to-Earn“-Spielen sind stets an Wettbewerbsleistungen oder aktive Marktrisiken geknüpft.

: Das Versprechen fester finanzieller Renditen verstößt gegen grundlegende Marktdynamiken. Hohe Renditen in den profitabelsten „Play-to-Earn“-Spielen sind stets an Wettbewerbsleistungen oder aktive Marktrisiken geknüpft. Übermäßige Hebelwirkung bei Kapital für unbewährte Vermögenswerte : Der Kauf teurer NFTs im Spiel, ohne die zugrunde liegende Spielerbindungsrate zu verstehen, gefährdet Ihre Anfangsinvestition.

: Der Kauf teurer NFTs im Spiel, ohne die zugrunde liegende Spielerbindungsrate zu verstehen, gefährdet Ihre Anfangsinvestition. Das Verfolgen eines bestimmten Dollar-Ziels innerhalb einer Frist: Unser Leitfaden zum schnellen Verdienen von 2.000 $ erläutert, warum eine feste Frist Menschen dazu drängt, genau die riskantesten und am wenigsten nachhaltigen Methoden zu wählen.

Das Muster bei allen vier Fällen ist dasselbe. Die auffällige Zahl war eine Zeit lang real, verlor jedoch ihre Realität, sobald der zugrunde liegende Token oder der Zustrom neuer Spieler zu diesen profitabelsten „Play-to-Earn“-Spielen versiegte.

Abschließendes Urteil zu den profitabelsten „Play-to-Earn“-Spielen

Wenn Sie die profitabelsten „Play-to-Earn“-Spiele mit minimalem Risiko durch volatile Token suchen, beginnen Sie mit dem Handel von „Counter-Strike 2“- oder „Dota 2“-S kins auf DMarket und Skinport. Wenn Sie hochrentable, kostenfreie Blockchain-Spiele bevorzugen, bei denen Sie Geld verdienen können, konzentrieren Sie sich auf „Parallel“ für hochkarätige Wettkämpfe oder auf „Illuvium“ für das Sammeln von Kreaturen in einer offenen Welt.

Kombiniere eine Belohnungs-App wie Snakzy mit den P2E-Spielen deiner Wahl, anstatt zu erwarten, dass ein einzelnes Spiel dein Einkommen ersetzen könnte. Die profitabelsten „Play-to-Earn“-Spiele sind diejenigen, die auch dann noch Geld einbringen, wenn der Hype längst vorbei ist.

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Häufig gestellte Fragen