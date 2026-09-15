Wie kann ich 2026 mit einem Blog Geld verdienen?

Eneba Hub enthält Affiliate-Links. Das bedeutet, dass wir eine kleine Provision verdienen können, wenn du über sie einen Kauf tätigst – ohne zusätzliche Kosten für dich. Mehr erfahren

Wie kann man mit seinem Blog Geld verdienen? Die meisten fokussierten Nischen können echte Gewinne abwerfen, und die Kombination von Display-Anzeigen mit Affiliate-Links zahlt sich am schnellsten aus, sobald Ihr Blog einige Tausend Leser pro Monat erreicht hat.

Das Geldverdienen mit Blogs ist eine der wenigen Formen des digitalen Einkommens, bei der du gleichzeitig auf fünf verschiedene Arten Geld verdienen kannst . Von Anzeigenimpressionen bis hin zu deinen eigenen digitalen Produkten – Blogs können aus einem einzigen Beitrag mehrere Einnahmequellen generieren.

All das geschieht nicht von heute auf morgen. Bei Blog-Ideen, mit denen man Geld verdienen kann, dauert es Monate konsequenter Veröffentlichungen, bis der erste echte Scheck eintrifft, und bei der Monetarisierung von Blogs werden eher eng gefasste, suchrelevante Themen belohnt als ein breit gefasstes persönliches Tagebuch. Wie verdient man also Schritt für Schritt Geld mit einem Blog? Im weiteren Verlauf dieses Leitfadens werden acht konkrete Möglichkeiten vorgestellt, wie man mit einem Blog Geld verdienen kann – basierend darauf, wie viel sie tatsächlich einbringen, sobald Traffic und Vertrauen aufgebaut sind. Für jede Methode werden konkrete Vergütungssätze genannt, damit Sie erfahren, wie viel Blogger verdienen.

Ist es tatsächlich realistisch, mit einem Blog Geld zu verdienen?

Die meisten Blogger verdienen nicht auf einen Schlag große Summen. Was die Höhe der Einnahmen angeht, verdienen laut der „Umfrage zu den Einnahmen durch Bloggen“ von Productive Blogging 45 % der Blogger weniger als 100 US-Dollar pro Monat; die Umfrage berichtet zudem, dass es nur einer viel kleineren Gruppe gelingt, mit ihren Seiten ein Einkommen zu erzielen, das ihrem Vollzeitverdienst entspricht.

Die Umfrage gibt außerdem an, dass es im Durchschnitt 21 Monate dauert, bis die ersten Einnahmen erzielt werden, während es etwa vier Jahre dauert, bis ein Vollzeitgehalt erreicht wird.

Die Bloggerin Michelle Schroeder-Gardner erzielte allein im Oktober 2016 mit ihrem Finanzblog „Mit Centen klug umgehen“ 54.432 Dollar an Affiliate-Provisionen, wobei die Einnahmen aus Display-Anzeigen und Sponsoring noch nicht einmal mitgerechnet sind. Ein derart erfolgreicher Blog-Monetarisierung ist für Anfänger zwar unwahrscheinlich, zeigt aber, wie lukrativ das Geldverdienen mit einem Blog sein kann.

Die Wahl des Themas ist entscheidend, wenn es darum geht, wie man mit seinem Blog Geld verdienen kann. Suchrelevante Themen, die zu Ausgaben führen – wie persönliche Finanzen oder Hobbys, für die Ausrüstung und Zubehör benötigt wird –, ziehen schneller monetarisierbaren Traffic an als ein Lifestyle-Tagebuch. Sie entsprechen genau dem, wofür Werbekunden bereits bezahlen, und bieten somit eine einfache Möglichkeit, mit einem Blog Geld zu verdienen.

Ein langsameres, aber verlässlicheres Einkommen von ein paar hundert Dollar im Monat kann wichtiger sein als eine vage Chance auf ein Vollzeit-Einkommen. Unsere Aufschlüsselung für 1.000 Dollar pro Woche behandelt schnellere Wege, bei denen der Schritt des Aufbaus einer Leserschaft komplett übersprungen wird.

8 konkrete Möglichkeiten, mit einem Blog Geld zu verdienen

Wie verdiene ich so schnell wie möglich Geld mit einem Blog? Beginne mit einem Schwerpunkt und erweitere ihn, sobald Besucherzahlen und Vertrauen wachsen.

Die Affiliate-Einnahmen liegen realistisch gesehen im niedrigen dreistelligen Bereich pro Monat für einen neuen Blog, der eine Handvoll Programme gleichzeitig betreibt. Es ist die schnellste der acht Methoden, um loszulegen, da keine Mindestleserschaft erforderlich ist, um mitzumachen. Der Haken ist, dass die Provisionssätze je nach Kategorie variieren, sodass die von dir empfohlenen Produkte maßgeblich deine Obergrenze bestimmen.

Die von Amazon-Partnerprogramm selbst veröffentlichte Provisionsliste sieht für einige Kategorien eine Provision von 1 % vor. Für die meisten alltäglichen Haushaltswaren liegen die Provisionen zwischen 3 % und 4,5 %, während Kategorien wie Luxus-Kosmetik bis zu 10 % einbringen können und Partnerprogramme in den Bereichen Software, Finanzen und Reisen in der Regel deutlich höhere Provisionen pro Verkauf zahlen. Wählen Sie Ihre Kategorien mit Bedacht aus, um mit Ihrem Blog schnell Geld zu verdienen.

Um ein Programm zu finden, das tatsächlich Auszahlungen leistet, ist lediglich eine kurze Einrichtung erforderlich, kein technischer Aufbau:

Treten Sie einem Programm bei, das zu den Themen passt, über die Sie bereits schreiben, anstatt dem mit der höchsten angegebenen Provision

Lassen Sie sich freischalten (bei Amazon-Partnerprogramm sind dafür möglicherweise einige qualifizierende Verkäufe innerhalb der ersten 180 Tage erforderlich)

Fügen Sie vor der Veröffentlichung einen deutlichen Hinweis in der Nähe des Links hinzu, der den Werberichtlinien der FTC entspricht

Platzieren Sie Links in wirklich nützlichen Inhalten, nicht in einer bloßen Liste, die an einen themenfremden Beitrag angehängt ist

Ein häufiger Fehler ist es, sich bei einem Dutzend Programmen anzumelden, bevor Ihr Blog über genügend Besucher und potenzielle zahlende Kunden verfügt. Dadurch werden Ihre Links zu sehr verstreut und der erforderliche Hinweis wirkt überladen. Wählen Sie zwei oder drei Programme aus, die zu Ihren Inhalten passen, und konzentrieren Sie sich zunächst darauf, diese auszubauen. Für die meisten Anfänger ist dies eine schnelle und einfache Antwort auf die Frage, wie man mit einem Blog Geld verdienen kann.

Keine Mindestbesucherzahl Amazon Associates 3.6 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Die Teilnahme ist kostenlos, die Provision beträgt je nach Kategorie 1 % bis 10 % pro Verkauf. Bei Amazon Associates anmelden

Premium-Display-Werbenetzwerke zahlen 20 bis 40 Dollar pro tausend Aufrufe, was dies zur Methode mit der höchsten Einkommensobergrenze unter den hier vorgestellten Möglichkeiten macht. Die Einnahmen skalieren direkt mit dem Traffic und es ist keinerlei Verkaufstätigkeit erforderlich. Die eigentliche Hürde bei dieser Blog-Idee zum Geldverdienen besteht jedoch darin, in eines dieser Netzwerke aufgenommen zu werden – nicht darin, die Anzeigen zu schalten.

Raptive senkte Ende 2025 seine Zugangsschwelle von 100.000 auf 25.000 monatliche Seitenaufrufe und zahlt Publishern nach eigenen Angaben 75 % der Werbeeinnahmen aus. Mediavine ging 2026 noch einen Schritt weiter und ersetzte seine alte 50.000-Sitzungen-Regel durch eine Schwelle von 5.000 US-Dollar an jährlichen Werbeeinnahmen, sodass sich auch kleinere, aber besser bezahlte Nischen qualifizieren können, was Werbung zu einer der skalierbarsten Formen der Blog-Monetarisierung macht.

Unterhalb dieser beiden Schwellenwerte zahlt Googles AdSense einen Umsatzanteil von 68 % auf Content-Anzeigen, wodurch ein allgemeiner Blog in der Regel 3 bis 10 US-Dollar pro 1.000 Seitenaufrufe verdient. Der Weg von Null zu einem Premium-Netzwerk führt zunächst über die kleineren Plattformen:

Nutzen Sie Google AdSense bereits ab Ihrem ersten Beitrag

Verfolgen Sie die Seitenaufrufe monatlich

Wechseln Sie zu Ezoic oder Mediavine, sobald Sie stabile Besucherzahlen haben

Bewerben Sie sich bei Mediavine oder Raptive, sobald Sie deren Schwellenwerte erreicht haben, um einen deutlichen Umsatzsprung zu erzielen

Allerdings kann das Überladen mit Anzeigen das Ranking verschlechtern und den Traffic verringern. Ein sparsameres Anzeigenlayout kann über ein Jahr hinweg mehr einbringen, sodass Anzeigen eine gute Möglichkeit sind, mit einem Vlog Geld zu verdienen.

Höchstgrenze Mediavine 3.4 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Die Teilnahme ist kostenlos, sobald Sie die Umsatzschwelle von 2026 überschritten haben; es wird eine Basis-Umsatzbeteiligung von 75 % für die Monetarisierung von Blogs gezahlt. Bei Mediavine bewerben

Um mit Blogs Geld zu verdienen, können auch digitale Produkte eine sinnvolle Methode sein. Ein einzelnes Vorlagenpaket oder E-Book zum Preis von 10 bis 30 US-Dollar kann mehr einbringen als ein Monat mit Display-Anzeigen. Der Verkauf digitaler Produkte trägt erheblich zum Verdienst von Bloggern bei, da sie die Gewinne nach Abzug der Plattformprovision behalten. Die Obergrenze hängt ganz davon ab, wie vielen Menschen Sie das Angebot präsentieren können – in der Regel über eine E-Mail-Liste und nicht über den Blog selbst.

Gumroad beispielsweise berechnet 10 % zuzüglich 0,50 $ bei einem Direktverkauf über den Link Ihres Blogs. Es fällt keine monatliche Gebühr an, was bedeutet, dass ein Produkt, das sich nie verkauft, Sie nichts kostet – abgesehen von der Zeit, die Sie in seine Erstellung investiert haben.

Um mit deinem Blog auf diese Weise Geld zu verdienen, kannst du jedes Mal wie folgt vorgehen:

Schau dir die Interaktionen auf deinem Blog an, um ein Problem zu finden, das deine Leser gelöst haben möchten

Erstelle die einfachste Version einer Lösung: eine Checkliste, eine Vorlage oder eine kurze Anleitung

Stellen Sie diese auf Gumroad ein und verlinken Sie sie in dem Beitrag, der als Inspiration diente

Leser, die deinen kostenlosen Inhalten bereits vertrauen, werden einen fairen Preis für einen kostenpflichtigen Service zahlen – und das ist eine gute Möglichkeit, mit einem Blog über Anzeigen und Affiliate-Links hinaus Geld zu verdienen.

Behalten Sie den Großteil jedes Verkaufserlöses Gumroad 3.4 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Die Einstellung ist kostenlos, es fallen 10 % plus 0,50 $ pro Direktverkauf an, ohne monatliche Gebühr. Mit dem Verkauf beginnen

Kursmaterialien im Preisbereich zwischen 100 und 500 Dollar bringen pro Käufer weitaus mehr ein als jeder einzelne digitale Download und sind somit eine lukrative Form der Blog-Monetarisierung. Selbst eine kleine Klasse mit zwanzig zahlenden Teilnehmern kann mehr Einnahmen generieren als die Werbeeinnahmen eines ganzen Monats – das macht es zu einer guten Möglichkeit, mit deinem Blog Geld zu verdienen.

Teachable bietet derzeit ausschließlich kostenpflichtige Tarife an, wobei beim Einstiegstarif eine Transaktionsgebühr von 7,5 % anfällt, die bei den höheren Tarifen vollständig entfällt. Diese Methode ist zwar lukrativ, hat jedoch den Nachteil, dass ein Kurs erst nach einer gewissen Produktionszeit überhaupt Einnahmen generiert.

Behalte beim Erstellen deiner Coaching- und Kursmaterialien Folgendes im Hinterkopf:

Stellen Sie die Kursidee Ihrer E-Mail-Liste vor, bevor Sie auch nur eine einzige Lektion aufnehmen

Nimm eine kleine Anzahl von Vorbestellungen entgegen, um sicherzustellen, dass die Leute tatsächlich bereit sind zu zahlen

Nehmen Sie die Lektionen erst auf, wenn Sie echte Käufer haben – und zwar in der Reihenfolge, in der diese sie am dringendsten benötigen

Bieten Sie parallel dazu eine Live-Coaching-Option für Leser an, die direkte Hilfe wünschen

Ein Vorverkauf dient auch dazu, die Nachfrage vor der Einführung eines vollständigen Produkts zu testen. So können Sie sicherstellen, dass Sie mit Ihrem Blog Geld verdienen, anstatt Monate damit zu verschwenden.

Höchster Preis pro Käufer Teachable 3.6 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Die Tarife beginnen bei 29 US-Dollar pro Monat bei jährlicher Abrechnung, wobei die Transaktionsgebühr ab dem Einstiegstarif auf 0 % sinkt. Probieren Sie Teachable aus

Ein einzelner gesponserter Beitrag wird in der Regel mit 500 bis 5.000 Dollar vergütet, abhängig von Ihren Besucherzahlen und Ihrer Nische. Das ist die höchste Vergütung pro Beitrag auf dieser Liste mit Blog-Ideen, mit denen man Geld verdienen kann.

Branchenübliche Preisleitfäden empfehlen häufig, einen Beitrag genauso zu berechnen, wie ein Display-Netzwerk eine Impression berechnet: Teilen Sie Ihre monatlichen Seitenaufrufe durch 1.000 und berechnen Sie dann 10 bis 100 Dollar pro Tausend.

Unabhängig von der Höhe des Betrags verlangen die eigenen Leitlinien der FTC zur Werbung eine klare, gut sichtbare Offenlegung bei jeder bezahlten Platzierung – und keine versteckte Fußnote.

Marken finden selten von selbst einen Blog, daher läuft der Prozess in der Regel umgekehrt ab:

Erstellen Sie ein einseitiges Medienkit, das Besucherzahlen, Zielgruppe und bisherige Partnerschaften aufzeigt

Tragen Sie sich auf einem Creator-Marktplatz wie Aspire ein, damit Marken Sie finden können

Wenden Sie sich direkt an eine kleine Anzahl von Marken, die bereits zu Ihrer Nische passen

Verhandeln Sie im Voraus einen Pauschalpreis

Auch wenn es verlockend ist, das erste Angebot anzunehmen, das hereinkommt, ohne ein Medienkit oder eine Preisvorstellung zu haben, könnte dies deine zukünftigen Markenpartnerschaften einschränken und die Monetarisierung deines Blogs behindern. Die Wahl einer Nische ist entscheidend, wenn es darum geht, mit deinem Blog Geld zu verdienen – ebenso wichtig ist es jedoch, Preise und Partnerschaften mit Bedacht auszuwählen. Wenn Sie dies beherrschen, wären gesponserte Beiträge eine gute Möglichkeit, mit einem Blog pro Beitrag Geld zu verdienen.

Höchste Vergütung pro Beitrag Aspire 3.7 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Die Teilnahme ist für Creator kostenlos und verbindet Sie direkt mit Marken, die für Beiträge bezahlen möchten. Werden Sie Teil von Aspire

Wenn Sie mehrere hundert Mitglieder haben, die monatlich 5 Dollar zahlen, kann Ihr Abonnement ein stabileres Einkommen schaffen als von Besucherzahlen abhängige Werbeeinnahmen, da ein Abonnent zahlt, unabhängig davon, ob Ihr Beitrag viral geht oder nicht. Allerdings müsste Ihr Blog den Abonnenten etwas bieten, wofür es sich lohnt zu zahlen.

Patreon berechnet neuen Kreativen 10 % der Mitgliedschaftseinnahmen, während Blogger den Rest des Geldes behalten. Abonnementpakete müssen ihren Preis eindeutig wert sein – also erst das Angebot zusammenstellen, bevor du die Stufen festlegst:

Entscheide, was kostenlos ist und was nicht

Beginne mit einer einfachen Stufe

Kündige es deiner bestehenden Leserschaft an

Ein häufiger Fehler ist es, gleich am ersten Tag vier oder fünf Stufen einzuführen, was neue Mitglieder vor eine schwierige Entscheidung stellt, bevor sie dir überhaupt genug vertrauen, um überhaupt zu zahlen. Eine Stufe, die ihren Preis eindeutig rechtfertigt, ist besser als ein verwirrendes Angebot, und sie ist eine stabilere Lösung für die Frage, wie du mit deinem Blog Geld verdienen kannst, als vier Stufen auf einmal.

Stabiler als Werbeeinnahmen Patreon 3.8 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Die Einrichtung ist kostenlos, neue Kreative behalten 90 % der Mitgliedseinnahmen vor der Zahlungsabwicklung. Patreon herunterladen

Wenn du dich fragst, wie ich bloggen und Geld verdienen kann, ohne mich ausschließlich auf Werbung zu verlassen, könnte die Beratung die Antwort sein. Ein Blogger mit einer gewissen Reichweite kann für Beratungs- oder Coaching-Gespräche 50 bis 300 Dollar pro Stunde verlangen. Das ist oft der mit Abstand höchste Stundensatz auf dieser Liste, da Sie direkten Zugang zu Ihrem eigenen Urteilsvermögen verkaufen und nicht einen Anteil an einer Werbeeinblendung. Es hängt jedoch nach wie vor ganz davon ab, dass Ihr Blog dieses Urteilsvermögen zunächst unter Beweis stellt.

Bei dieser Methode wird der Blog als eine sehr lange, geduldige Verkaufsseite betrachtet. Jeder wirklich nützliche Beitrag ist ein Beweis dafür, dass du dich mit dem Thema auskennst, und Leser, die deine kostenlosen Ratschläge seit Monaten nutzen, sind weitaus eher bereit, für deine direkte Zeit zu bezahlen, als es ein Fremder, der auf eine anonyme Anzeige klickt, jemals wäre.

Um dieses Vertrauen in gebuchte, bezahlte Zeit umzuwandeln – und so mit deinem Blog Geld zu verdienen –, sind einige Schritte erforderlich:

Fügen Sie eine deutlich gekennzeichnete Seite mit Ihren Dienstleistungen hinzu, auf der Sie Ihr Angebot beschreiben

Richten Sie ein Buchungstool wie Calendly ein, damit Leser einen Termin vereinbaren können

Erwähnen Sie die Dienstleistung ganz beiläufig am Ende Ihrer Beiträge

Erhöhen Sie Ihren Tarif, sobald Sie regelmäßig ausgebucht sind

Ein häufiger Fehler ist es, die Dienstleistungsseite in einem Menü zu verstecken, das niemand sieht, und sich dann zu wundern, warum niemand einen Termin bucht. Ein Leser muss das Angebot sehen, um es anzunehmen. Wenn Sie sich im Laufe der Zeit eine gewisse Glaubwürdigkeit aufgebaut haben, können Coaching und Beratung eine profitable Möglichkeit sein, mit einem Blog Geld zu verdienen.

Höchster Stundensatz Calendly 4.1 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Es gibt einen kostenlosen Tarif, mit dem Leser einen Beratungstermin buchen und bezahlen können, ohne dass ein E-Mail-Hin und Her erforderlich ist. Probieren Sie Calendly aus

Eine Marken-Tasse oder ein T-Shirt, die über Print-on-Demand verkauft werden, bringen in der Regel einen Gewinn von ein paar Dollar pro Stück ein, was diese Methode zur wenigsten lukrativen auf dieser Liste von Blog-Ideen zum Geldverdienen macht – es sei denn, Ihre Leserschaft ist groß genug, damit das Volumen eine Rolle spielt. Es ist zudem die einzige Methode, mit einem Blog Geld zu verdienen, bei der der Leser einen physischen Gegenstand in die Hände bekommt.

Alternativen wie Printful, Redbubble und Spring funktionieren alle nach dem gleichen Prinzip. Ein Anbieter druckt und versendet jede Bestellung erst, nachdem sie verkauft wurde. Sie müssen weder Lagerbestände vorhalten noch im Voraus Geld riskieren, was dies zu einer risikoarmen Möglichkeit macht, mit Ihrem Blog Geld zu verdienen. Bei Printify können Sie zudem die Tools für den Online-Shop nutzen.

Die Einrichtung ist im Handumdrehen erledigt:

Entwirf ein oder zwei einfache Artikel, die mit einem Begriff verbunden sind, den deine Leser bereits kennen

Verbinden Sie einen Print-on-Demand-Anbieter, damit Bestellungen automatisch abgewickelt werden

Legen Sie Ihren Preis so fest, dass Sie eine echte Marge über den grundlegenden Druckkosten erzielen

Verlinke den Shop in einem passenden Beitrag

Um mit einem Blog mithilfe von physischen Produkten Geld zu verdienen, sollten Sie darauf achten, dass Ihre Lagerbestände überschaubar bleiben. Auf diese Weise können physische Produkte eine der praktischeren und effektiveren Ideen für einen gewinnbringenden Blog sein.

Kein Lagerbestandsrisiko Printify 4.5 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Die Anmeldung ist kostenlos; es fallen erst dann die Produktionskosten pro Artikel an, wenn eine Bestellung tatsächlich verkauft wird. Bei Printify anmelden

Ein Vergleich der Möglichkeiten, mit einem Blog Geld zu verdienen

Die meisten erfolgreichen Blogs nutzen drei oder vier der von uns aufgeführten Methoden gleichzeitig, anstatt sich nur auf eine einzige Idee zu beschränken, mit der sich Geld verdienen lässt. Um Ihnen die Auswahl zu erleichtern, haben wir unten eine Tabelle erstellt, mit der Sie die verschiedenen Optionen vergleichen können. Für einen schnelleren Vergleich, wo sich derselbe Aufwand noch lohnen könnte, behandelt unser „2.000-Dollar-Schnellleitfaden“ Wege, bei denen der Schritt zum Aufbau einer Leserschaft komplett übersprungen wird – falls Schnelligkeit wichtiger ist als langfristige Möglichkeiten, mit einem Blog Geld zu verdienen.

Wenn Sie überlegen, ob Sie mit einem Blog Geld verdienen können, sehen Sie sich die folgende Tabelle an, um herauszufinden, welche Methoden Sie ansprechen. Wir fassen hier die acht Blog-Ideen zusammen, mit denen sich Geld verdienen lässt:

Methode Startkosten Zeit bis zur ersten Auszahlung Realistische Obergrenze Praktischer Aufwand Affiliate-Marketing 0 $ 1 bis 3 Monate Anfangs im niedrigen dreistelligen Bereich pro Monat Halbaktiv Display-Werbung 0 3 bis 6 Monate 20 bis 40 $ pro 1.000 Seitenaufrufe Passiv Digitale Produkte 0 bis 50 $ 2 bis 4 Wochen nach dem Start Skaliert mit der Größe der E-Mail-Liste Halbaktiv Online-Kurse und Coaching 29 $ pro Monat und mehr 1 bis 2 Monate 100 bis 500 $ pro Käufer Aktiv Gesponserte Beiträge 0 1 bis 3 Monate 500 bis 5.000 $ pro Beitrag Aktiv Mitgliederinhalte 0 2 bis 6 Monate Etwa 5 $ pro Monat pro Mitglied Halbaktiv Verkauf eigener Dienstleistungen 0 Variiert je nach Autorität 50 bis 300 $ pro Stunde Aktiv Physische Produkte und Fanartikel 0 2 bis 4 Wochen Ein paar Dollar Gewinn pro Stück Halbaktiv

Wie wir unsere Liste zusammengestellt haben

Jede von uns ausgewählte Methode musste drei Kriterien erfüllen, bevor sie in unsere Liste „Wie man mit Bloggen Geld verdient“ aufgenommen wurde. Wir haben praktische Möglichkeiten ausgewählt, mit Blogs Geld zu verdienen, ohne die Monetarisierung von Blogs als garantierte Quelle für schnelles Einkommen darzustellen.

Erstens musste die Methode eine echte, derzeit aktive Plattform zur Blog-Monetarisierung vorweisen, die anhand der von dieser Plattform selbst veröffentlichten Nutzungsbedingungen überprüft wurde. Zweitens musste es einen festgelegten Satz, eine Gebühr oder eine Umsatzbeteiligung geben, aus der hervorgeht, wie viel Blogger verdienen. Drittens musste sie für einen gewöhnlichen Blog geeignet sein, sodass Bewertungsformate, die auf einer einzigen Plattform basieren, sowie alles, was eine bereits große Fangemeinde erfordert, ausgeschlossen wurden.

Anhand dieser Kriterien haben wir unsere Liste mit Möglichkeiten zusammengestellt, wie Sie mit einem Blog Geld verdienen können.

Einige Fälle, die knapp daneben lagen – wie Affiliate-Netzwerke ohne öffentlich zugängliche Preisliste –, wurden aufgrund unseres dritten Parameters aus unserer Liste der Möglichkeiten, mit Blogs Geld zu verdienen, ausgeschlossen. Wenn Ihre Nische eher in Richtung Gaming als in Richtung Lifestyle oder Finanzen geht, deckt unser Leitfaden zum schnellen Verdienen von 200 Dollar eine engere, schnellere Auswahl an Optionen ab, die speziell für dieses Publikum entwickelt wurden.

Können „Play-to-Earn“-Spiele die Lücke überbrücken, während Ihr Blog wächst?

Ja, eine Belohnungs-App oder ein „Play-to-Earn“-Spiel kann innerhalb weniger Tage kleine Beträge an echtem Geld auf Ihr Konto bringen, was ein neuer Blog in der Regel erst nach Monaten schafft. Keines von beiden ersetzt die Einnahmen aus einem Blog, aber beide können Ihnen helfen, die anfängliche Durststrecke zu überbrücken, über die dieser Leitfaden offen berichtet hat. Wie verdiene ich Geld mit einem Blog, bevor dieser selbst Einnahmen generiert? Nutze in der Zwischenzeit schnelle Apps wie diese.

Snakzy, die hauseigene Belohnungs-App von Eneba, zahlt in Bargeld statt in Punkten aus. Im Gegensatz zu einem Blog kannst du noch heute loslegen, ohne Inhalte schreiben zu müssen. Bei den meisten Auszahlungs-Apps dieser Kategorie gibt es eine Mindestaltersgrenze, daher solltest du sie als Überbrückung für Erwachsene betrachten und nicht als Programm für Minderjährige.

App Mindestauszahlungsbetrag Einstiegskosten Snakzy 35 $ Kostenlos BigCash 1 $ Kostenlos Freecash 5 Kostenlos

Wenn Gaming wirklich besser zu deiner Zielgruppe passt als das Bloggen, zeigen dir unsere besten Spiele-Apps für echtes Geld und unser Roblox-Geld-Leitfaden Wege auf, mit denen du schneller Geld verdienst, als es jeder Blog im ersten Jahr könnte – anstatt zu versuchen, zu bloggen und Geld zu verdienen.

Bist du bereit, mit der App zu starten, die den geringsten Aufwand erfordert? Hol dir Snakzy und erhalte deine erste Auszahlung, solange es am Anfang noch zu schwierig ist, mit einem Blog Geld zu verdienen. Betrachte diese Apps als schnelle, ehrliche Alternative zur Frage „Wie verdiene ich Geld mit einem Blog?“, bevor deine erste echte Auszahlung eintrifft.

PLAY-TO-EARN Gewinne zusätzliches Geld mit Snakzy Verdiene Geld mit Snakzy und baue dir gleichzeitig mehrere Nebenjobs auf. 5 $ GRATIS Bis zu 5 $ Bonus Verdiene bis zu 15,29 $ pro Tag Hol dir Snakzy Sofortige Auszahlung • Über 1 Million Spieler mit Einnahmen

Was nicht funktioniert

Nicht jede Blog-Idee bringt Geld ein. Es gibt einige Konzepte zur Monetarisierung von Blogs, die jedes Mal auf die gleiche vorhersehbare Weise scheitern, und es lohnt sich, sich darüber zu informieren, bevor man eine Entscheidung darüber trifft, wie man mit Blogs Geld verdienen möchte. Oftmals gibt es versteckte Kosten oder Risiken, die sich selten auszahlen.

Content-Fabriken und Pay-per-Word-Farmen , die sich als Verdienstmöglichkeiten für Blogger vermarkten. Dabei handelt es sich um freiberufliches Schreiben im Blog-Gewand, das keine Vermögenswerte aufbaut, die Ihnen tatsächlich gehören – was es zu einer schwachen Methode zur Monetarisierung von Blogs macht.

, die sich als Verdienstmöglichkeiten für Blogger vermarkten. Dabei handelt es sich um freiberufliches Schreiben im Blog-Gewand, das keine Vermögenswerte aufbaut, die Ihnen tatsächlich gehören – was es zu einer schwachen Methode zur Monetarisierung von Blogs macht. Dienste zum Kauf von Traffic und Followern , die sofortigen Wachstum versprechen. Sowohl Werbenetzwerke als auch Partnerprogramme prüfen auf echtes Engagement, und bezahlter, gefälschter Traffic führt zur Sperrung von Konten. Dies macht es nicht zu einer effektiven Methode, mit Ihrem Blog Geld zu verdienen.

, die sofortigen Wachstum versprechen. Sowohl Werbenetzwerke als auch Partnerprogramme prüfen auf echtes Engagement, und bezahlter, gefälschter Traffic führt zur Sperrung von Konten. Dies macht es nicht zu einer effektiven Methode, mit Ihrem Blog Geld zu verdienen. Nicht offengelegte Sponsoring-Maßnahmen , bei denen die dem Leser geschuldete Information ausgelassen wird. Die eigenen Leitlinien der FTC zu Werbeempfehlungen behandeln eine versteckte bezahlte Platzierung als irreführende Werbung und nicht als stilistische Entscheidung. Der Einsatz solcher Methoden ist kein Weg, erfolgreich zu bloggen und Geld zu verdienen.

, bei denen die dem Leser geschuldete Information ausgelassen wird. Die eigenen Leitlinien der FTC zu Werbeempfehlungen behandeln eine versteckte bezahlte Platzierung als irreführende Werbung und nicht als stilistische Entscheidung. Der Einsatz solcher Methoden ist kein Weg, erfolgreich zu bloggen und Geld zu verdienen. Der Handel mit abgelaufenen Domains, der als passives Blog-Einkommen angepriesen wird. Der Kauf einer alten Domain wegen ihrer Backlinks und deren Neustart stellt den früheren Traffic dieser Domain selten wieder her, was bedeutet, dass Ihr Blog damit kein Geld verdienen wird.

Der Kauf einer alten Domain wegen ihrer Backlinks und deren Neustart stellt den früheren Traffic dieser Domain selten wieder her, was bedeutet, dass Ihr Blog damit kein Geld verdienen wird. Werbenetzwerke ohne öffentliche Preisliste. Ein Netzwerk, das vor der Anmeldung nicht offenlegt, was es zahlt, verhandelt aus einer Position heraus, in der Sie keine Möglichkeit haben, zu überprüfen, ob der Betrag fair ist – was es schwierig macht, festzustellen, ob Sie mit einem Blog Geld verdienen können.

Sie können lernen, mit einem Blog Geld zu verdienen, ohne auf eine dieser Maschen hereinzufallen, indem Sie jede Gelegenheit gründlich prüfen, bevor Sie darin investieren. Keine davon ist eine Abkürzung: Es handelt sich um denselben Aufwand, den eine funktionierende Methode erfordert – nur wird er für etwas aufgewendet, das sich strukturell nicht so auszahlen kann, wie es beworben wird.

Fazit zum Thema „Wie verdiene ich Geld mit einem Blog?“

Kann ich mit einem Blog Geld verdienen? Ja, aber der realistische Weg ist länger, als du vielleicht erwartest. Beginne mit einer Methode, wie du bloggen und Geld verdienen kannst. Unser Vorschlag wäre Affiliate-Marketing in Kombination mit einer geringen Anzahl von Display-Anzeigen, da diese Kombination keine Mindestreichweite erfordert und du bereits Geld verdienst, sobald deine ersten Beiträge in den Suchergebnissen ranken. Nachdem du diese erste Einnahmequelle für deinen Blog erschlossen hast, füge ein einzelnes digitales Produkt hinzu, sobald du über eine kleine E-Mail-Liste verfügst – denn darin liegt die eigentliche Gewinnspanne. Zusammen sind diese beiden Schritte der effizienteste Weg, um mit einem Blog Geld zu verdienen, ohne die ersten Monate zu verschwenden.

Heben Sie sich gesponserte Beiträge, Kurse und Mitgliedschaften für später auf, sobald Sie über genügend Traffic und Vertrauen verfügen, damit sich der zusätzliche Aufwand lohnt. Zu diesem Zeitpunkt werden Sie in der Lage sein, Ihre Möglichkeiten zur Monetarisierung Ihres Blogs zu erweitern.

Wenn du nach Möglichkeiten suchst, mit einem Blog Geld zu verdienen, bevor er nennenswerte Einnahmen generiert, liegt die Antwort möglicherweise in zusätzlichen Einnahmequellen. Nutze schnelles zusätzliches Geld von Snakzy, während sich deine Seitenaufrufe und dein Ruf im Hintergrund kontinuierlich steigern. Richte noch heute deinen ersten Affiliate-Link ein, und du wirst bereits innerhalb eines Quartals – nicht erst nach einem ganzen Jahr – deine erste Möglichkeit haben, mit einem Blog Geld zu verdienen.

Verdiene neben dem Aufbau von Traffic und Glaubwürdigkeit zusätzliches Geld mit Snakzy – das hilft dir, dein Einkommen zu stabilisieren und deine Einnahmequellen zu erweitern.

PLAY-TO-EARN Gewinne zusätzliches Geld mit Snakzy Verdiene Geld mit Snakzy und betreibe gleichzeitig mehrere Nebenjobs. 5 $ GRATIS Bis zu 5 $ Bonus Verdiene bis zu 15,29 $ pro Tag Hol dir Snakzy Sofortige Auszahlung • Über 1 Million Spieler mit Einnahmen

Häufig gestellte Fragen