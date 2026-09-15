Geld verdienen mit Solitaire: Tipps, Anleitung und die besten Empfehlungen für 2026

Eneba Hub enthält Affiliate-Links. Das bedeutet, dass wir eine kleine Provision verdienen können, wenn du über sie einen Kauf tätigst – ohne zusätzliche Kosten für dich. Mehr erfahren

Sie können heute mit Solitaire Geld verdienen, und zwar über Echtgeld-Turnier-Apps wie „Solitaire Cash“; allerdings liegt der realistische Verdienst für die meisten Spieler bei nur wenigen Dollar pro Woche. Echte Preisgelder gibt es nur für die wirklich Geschickten, da diese Apps pro Spiel eine geringe Teilnahmegebühr erheben und den Gewinner aus diesem Pool auszahlen.

Bei Solitaire-Spielen um echtes Geld sind die Verdienstmöglichkeiten bescheiden, und es lohnt sich, sich genau zu informieren, bevor man auch nur einen Cent ausgibt. Wenn du Solitaire um Geld spielen möchtest, findest du in diesem Leitfaden Informationen zu den konkreten Solitaire-Apps, die Geld auszahlen, zu den Kosten sowie zu den Bundesländern, in denen das Spielen um Geld eingeschränkt ist.

Ist es realistisch, mit Solitaire Geld zu verdienen?

Ja, man kann mit Solitaire Geld verdienen, allerdings nur in kleinen, unregelmäßigen Beträgen, es sei denn, man spielt bereits auf Wettkampfniveau. Bei Solitaire-Spielen um echtes Geld zahlen Cash-Turnier-Apps den tatsächlichen Gewinnern nach Abzug aller Gebühren und Plattformanteile ihren Anteil aus, sodass die Verdienste für erfahrene Spieler zwischen einigen Dollar pro Woche und einigen Hundert Dollar liegen.

Was Sie tatsächlich an Verdienst erwarten können

Die Teilnahmegebühren bei Apps wie „Solitaire Cash“ beginnen bei wenigen Cent und steigen auf mehrere Dollar pro Spiel, wenn Sie Solitaire um Geld spielen möchten; gemeldete Einzel-Turniergewinne liegen bei bis zu 139 Dollar. Unabhängige Bewertungen ähnlicher Apps beziffern die realistischen monatlichen Verdienste für einen regelmäßigen, mäßig erfahrenen Spieler auf etwa 90 bis 150 Dollar, wobei dieser Betrag im Laufe der Zeit tendenziell sinkt, da das skillbasierte Matchmaking Sie gegen stärkere Gegner antreten lässt.

Bei Solitaire-Spielen mit Echtgeld können die Bewertungen im App Store auf den ersten Blick gut aussehen, doch diese Zahlen stehen im Kontrast zu einer niedrigen Trustpilot-Bewertung für dasselbe Unternehmen, die hauptsächlich auf Beschwerden bezüglich Auszahlungen beruht. Wenn Sie mit Solitaire Geld verdienen möchten, sollten Sie sich beide Bewertungen durchlesen, bevor Sie einer davon vertrauen. Das ist der beste Weg, um mit Solitaire Geld zu verdienen, ohne bei der Auszahlung eine böse Überraschung zu erleben – und es ist besser, als anderen Methoden hinterherzulaufen, die schnelle 200 Dollar versprechen, nur weil sie einen guten Ruf haben.

Die größeren Risiken, die man kennen sollte

Kann man mit Solitaire Geld verdienen? Ja, aber man muss mindestens 18 Jahre alt sein, um an einem Geldturnier in einer dieser Apps teilnehmen zu können, und in einigen Bundesstaaten ist das Spielen um echtes Geld auf Bonusgeld beschränkt oder gänzlich untersagt. Die Auszahlungsbedingungen sehen auf dem Papier in der Regel eine Frist von bis zu 90 Tagen vor, auch wenn die meisten Spieler von PayPal-Auszahlungen innerhalb einer Woche berichten, und jegliches Bonusgeld verfällt in dem Moment, in dem du echte Gewinne auszahlen lässt.

6 echte Möglichkeiten, mit Solitaire Geld zu verdienen

Geordnet von den etabliertesten Apps für Echtgeldturniere bis hin zu Live-Events mit den höchsten Gewinnobergrenzen – hier sind sechs echte Möglichkeiten, wie du schon jetzt mit Solitaire Geld verdienen kannst, geprüft anhand der jeweiligen Nutzungsbedingungen der Anbieter und unabhängiger Bewertungen.

Wenn Sie Solitaire um Geld spielen möchten: Solitaire Cash zahlt echten Gewinnern nach jedem abgeschlossenen Geldturnier den Gewinn über PayPal aus und ist nach wie vor die bekannteste Möglichkeit, mit Solitaire Geld zu verdienen. Der Mindestauszahlungsbetrag bei Solitaire Cash beträgt 5 $, und die Teilnahmegebühren beginnen bei wenigen Cent und reichen bis zu mehreren Dollar, wobei die App einen Anteil einbehält und den Rest an den Spieler auszahlt, der die höchste Punktzahl erzielt.

Papaya Gaming, das Unternehmen hinter der App, gibt an, dass die Preise in einzelnen Turnieren bis zu 139 $ betragen können, und die breitere „Play-to-Earn“-Community betrachtet die App als die Maßstab setzende Solitaire-App mit Geldgewinnen. Die App hat allerdings eine niedrige Trustpilot-Bewertung, die man vor der Anmeldung prüfen sollte. Die Auszahlungsbedingungen sehen auf dem Papier eine Frist von bis zu 90 Tagen vor, auch wenn die meisten Spieler von PayPal-Auszahlungen innerhalb einer Woche berichten.

Wie kann man mit Solitaire Geld verdienen? Ähnlich wie bei anderen Solitaire-Spielen um echtes Geld sind drei Schritte erforderlich, um loszulegen:

Laden Sie „Solitaire Cash“ herunter und bestätigen Sie, dass Sie mindestens 18 Jahre alt sind.

Bestätigen Sie im Berechtigungsbildschirm der App, dass Ihr Bundesland die Teilnahme mit Echtgeld erlaubt.

Wenn du möchtest, nimm an einem Freeroll oder einem Spiel mit niedrigen Einsätzen teil, bevor du dich an ein kostenpflichtiges Turnier wagst.

Nichts davon garantiert einen Gewinn, da dieselben erfahrenen Spieler, die kostenlose Turniere in Echtgeld-Solitaire-Spielen dominieren, oft auch in die kostenpflichtigen Spielklassen aufsteigen.

Echtgeld-Turniere Solitaire Cash 4.5 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Kann man mit Solitaire Cash wirklich Geld verdienen? Teilnahmegebühren ab wenigen Cent, Auszahlungen in echtem Geld ab etwa 5 $ über PayPal. Probieren Sie Solitaire Cash aus

Wie kann man mit Solitaire Geld verdienen? Solitaire Clash ist eine zweite echte Möglichkeit, mit Solitaire Geld zu verdienen. Die App wird seit 2017 von Avia Games betrieben und nicht mehr von Papaya. Sie nutzt dasselbe Format für Geldturniere wie Solitaire Cash. Man zahlt eine geringe Teilnahmegebühr, übertrifft die Punktzahl des Gegners, und die App auszahlt den Gewinner aus dem Sammelpot.

Unabhängige Bewertungen beziffern die realistischen Verdienste für einen regelmäßigen Spieler auf etwa 90 bis 150 US-Dollar pro Monat, wobei die Gewinne oft zurückgehen, sobald sich das Matchmaking an Ihr Spielniveau anpasst. Rezensenten berichten zudem von Beschwerden bezüglich Auszahlungen, darunter mindestens eine genehmigte Auszahlung, die angeblich nie auf dem Konto des Spielers eingegangen ist.

Kann man hier mit Solitaire Geld verdienen? Ja, aber in einigen US-Bundesstaaten ist das Spielen um Geld bei dieser App eingeschränkt. Überprüfe daher innerhalb der App, ob du teilnahmeberechtigt bist, bevor du eine Einzahlung tätigst.

Geschicklichkeitsbasiertes Spiel um Geld Solitaire Clash 4.8 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Kann man mit Solitaire Geld verdienen? Geringe Startgebühren, gemeldete Einnahmen von etwa 90 bis 150 Dollar pro Monat für regelmäßige Spieler. Probieren Sie Solitaire Clash aus

Solitaire Cube ist eine dritte Option für Spieler, die außerhalb der beiden oben genannten großen Anbieter mit Solitaire Geld verdienen möchten. Wie kann man mit dieser App beim Solitaire-Spielen Geld verdienen? Sie funktioniert nach dem gleichen Prinzip: Kopf-an-Kopf-Spiele gegen gleichstarke Gegner, bei denen es um Geld geht.

Wenn Sie Solitaire um Geld spielen möchten, erfolgen die Auszahlungen über PayPal oder CashApp, und die App ist zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Artikels weiterhin aktiv. Echtgeldturniere sind in einigen US-Bundesstaaten nicht verfügbar, darunter Arkansas, Connecticut, Delaware, Indiana, Louisiana, Maine und South Dakota. Überprüfen Sie daher die Teilnahmebedingungen, bevor Sie davon ausgehen, dass ein Spiel bei Echtgeld-Solitaire-Spielen für Geld zählt.

Kann man hier mit Solitaire Geld verdienen? Ja, aber rechne eher mit einer ähnlichen Verdienstobergrenze wie bei „Solitaire Clash“ statt mit höheren Beträgen, da die zugrunde liegende Turniermathematik in dieser App-Kategorie einheitlich ist.

Head-to-Head-Cash-Spiel Solitaire Cube 4.6 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Kann man mit Solitaire Geld verdienen? Geringe Teilnahmegebühren pro Spiel, Auszahlungen über PayPal oder CashApp. Probieren Sie Solitaire Cube aus

Wenn Sie Solitaire um Geld spielen möchten, können Sie bei den Freeroll-Turnieren in „Papaya’s Solitaire Cash“ Geld verdienen, ohne überhaupt eine Einzahlung tätigen zu müssen. Wie kann man mit Solitaire Geld verdienen? Sie treten gegen andere kostenlose Teilnehmer um einen kleinen garantierten Preispool an – die Obergrenze ist also niedrig, aber das Risiko ist es ebenfalls.

In den FAQ von Papaya werden Freeroll-Turniere neben den kostenpflichtigen Cash-Turnieren als Standard-Spielmodus aufgeführt und nicht als zeitlich begrenzte Aktion, sodass sie jederzeit verfügbar sind, solange die App verfügbar ist. Die Mindestauszahlungssumme bei „Solitaire Cash“ beträgt 5 $, doch die Gewinne werden hier in der Regel als Bonusgeld gutgeschrieben und können erst ausgezahlt werden, wenn du die Spielanforderungen der App erfüllt hast. Es lohnt sich, diese zu lesen, bevor du davon ausgehst, dass ein Freeroll-Gewinn direkt auf PayPal überwiesen wird.

Kann man mit „Solitaire Cash“ wirklich Geld verdienen? Ja, und du kannst Freerolls nutzen, um die Punktemuster und Spielgeschwindigkeiten zu erlernen, die bei Echtgeldturnieren belohnt werden, bevor du ein Startgeld für ein kostenpflichtiges Turnier riskierst.

Teilnahme ohne Einzahlung Solitaire Cash Freerolls 4.5 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Kann man mit Solitaire Cash wirklich Geld verdienen? Keine Teilnahmegebühr, kleine garantierte Gewinne, die als Bonus-Cash gutgeschrieben werden. Spielen Sie Freerolls kostenlos

Wie kann man mit Solitaire Geld verdienen? Bei Solitaire Cash ermöglichen es dir die „Gems“-Turniere, an einem Echtgeld-Turnier teilzunehmen, indem du „Gems“ – eine In-App-Währung, die du durch regelmäßiges Spielen verdienst – anstelle einer Kartenzahlung einsetzt. Es ist eine langsamere Methode, mit Solitaire Geld zu verdienen, aber so musst du überhaupt keine echte Einzahlung tätigen.

Auf den Support-Seiten von Papaya werden „Gems“-Turniere als eine von kostenpflichtigen Echtgeld-Teilnahmen getrennte Ticketart beschrieben, wobei die „Gems“ in den meisten Fällen schrittweise durch tägliches Spielen und abgeschlossene Partien verdient werden, anstatt direkt gekauft zu werden. Der Mindestauszahlungsbetrag bei Solitaire Cash beträgt 5 $. Das Preisgeld wird je nach den Regeln des jeweiligen Turniers weiterhin als echtes Bargeld oder als Bonus-Cash ausgezahlt. Überprüfen Sie daher vor der Teilnahme die Bedingungen der jeweiligen Spielklasse.

Kann man mit „Solitaire Cash“ wirklich Geld verdienen? Ja, aber betrachten Sie die Gems-Turniere als kostenloses Training mit einer echten Auszahlung und nicht als schnellen Weg, 2.000 Dollar zu verdienen – selbst wenn Sie ein erfahrener Spieler sind.

Eintrag zur verdienten Währung Solitaire Cash Gems 4.5 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Kann man mit „Solitaire Cash“ wirklich Geld verdienen? Es ist keine Bareinzahlung erforderlich; die Teilnahmegebühr wird mit „Gems“ bezahlt, die man durch regelmäßiges Spielen verdient. Erfahren Sie mehr über Edelsteine

Eine der besten Möglichkeiten, mit Solitaire Geld zu verdienen, sind globale Turniere, bei denen Top-Spieler um hohe Geldpreise kämpfen. Die Solitaire-Weltmeisterschaft 2026 von Papaya zeigt, wie hoch die Einsätze sein können: Der Gesamtpreispool beträgt 300.000 $, und der Gewinner erhält 150.000 $.

Die erste Meisterschaft lockte im Februar 2026 nach Qualifikationsrunden über Solitaire Cash etwa 400 Finalisten nach Miami. Das Live-Turnier nutzte ein leistungsbasiertes Punktesystem und aufeinanderfolgende Ausscheidungsrunden, um die Gewinner zu ermitteln.

Kann man mit „Solitaire Cash“ wirklich Geld verdienen? Ja, aber da die Veranstaltung von 2026 bereits beendet ist, stehen diese Preise derzeit nicht mehr zur Verfügung. Dennoch liefert sie ein anschauliches Beispiel für das höchste Verdienstpotenzial, das durch wettkampforientiertes Solitaire-Spielen möglich ist.

Elite Live-Veranstaltung Solitaire Cash 4.5 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Kann man mit Solitaire Cash wirklich Geld verdienen? Kostenlose Teilnahme über Solitaire Cash, hohe Geldpreise. Solitaire Cash spielen

Ein Vergleich der Möglichkeiten, mit Solitaire Geld zu verdienen

Solitaire Cash ist führend in Bezug auf Markenbekanntheit und Preishöhe. Wenn Sie mit Solitaire Geld verdienen möchten, finden Sie in der folgenden Tabelle eine Übersicht über die Kosten, die typische Auszahlung und das mit den einzelnen Verdienstmöglichkeiten verbundene Einzahlungsrisiko.

Methode Einstiegskosten Typische Auszahlung Aufwand Solitaire Cash 0,01 $ bis 5 $+ pro Spiel Bis zu 139 $ pro Turnier Aktives Echtgeldspiel Solitaire Clash 1 bis 5 $ pro Spiel Etwa 90 bis 150 $ pro Monat Aktives Echtgeldspiel Solitaire Cube Geringer Einsatz pro Spiel Ähnlich wie Solitaire Clash Aktives Echtgeldspiel Freeroll-Turniere Kostenlos Geringe garantierte Preisgelder Aktiv, ohne Einzahlung Edelstein-Turniere Kostenlos, mit verdienten Gems Bescheidene Geldpreise Aktiv, keine Einzahlung Weltmeisterschaft im Solitaire Kostenlose Qualifikation Riesiger Preispool Aktiv, sehr wettbewerbsintensiv

Wo Sie sonst noch mit Spielen Geld verdienen können

Abgesehen von speziellen Solitaire-Apps gibt es eine Handvoll bewährter Prämienplattformen, bei denen Sie weiter Geld verdienen können, sobald Sie für den Tag mit Solitaire fertig sind. Sowohl Snakzy als auch Freecash zahlen echte Gewinner aus, und die Anmeldung ist kostenlos. Sie sind also eine echte Möglichkeit, mit Solitaire-ähnlichen Spielen Geld zu verdienen, ohne eine zweite Einzahlung tätigen zu müssen.

Keine der beiden ist so speziell auf Solitaire ausgerichtet wie die oben genannten Apps; betrachten Sie sie daher als Möglichkeit zur Diversifizierung und nicht als Ersatz für Solitaire-Turniere um echtes Geld. Kombinieren Sie eine der beiden mit Spiele-Apps, die echtes Geld auszahlen, um Ihre Einnahmen aus Spielen breiter zu streuen.

App Am besten geeignet für Teilnahmegebühr Snakzy Zusatzverdienst durch Handyspiele Kostenlos Swagbucks Umfragen, Einkaufen, Spiele und Angebote Kostenlos Freecash Spiele, Angebote und Umfragen neben anderen Aktivitäten Kostenlos

Wenn du in deiner Freizeit nur eine einzige „Play-to-Earn“-App nutzen möchtest oder eine App bevorzugst, bei der der Spielaspekt im Vordergrund steht, ist Snakzy die beste Wahl unter den drei Apps.

PLAY-TO-EARN Verdiene dir etwas Geld dazu, indem du Handyspiele spielst Kombiniere Snakzy mit Solitaire-Apps, um mehr Geld zu verdienen. 5 $ GRATIS Bis zu 5 $ Bonus Verdiene bis zu 15,29 $ pro Tag Snakzy herunterladen Sofortige Auszahlung • Über 1 Million Spieler mit Einnahmen

Was nicht funktioniert

Wenn Sie mit Solitär Geld verdienen möchten, ist der größte Fehler, Solitär-Apps mit Echtgeld als garantiertes Einkommen zu betrachten, anstatt sie als Möglichkeit zu sehen, mit kleinen Einsätzen und einem echten Auszahlungsrisiko Geld zu verdienen. Bots, staatliche Beschränkungen und langsame Auszahlungsbedingungen schmälern allesamt den Betrag, den ein erfahrener Spieler tatsächlich erwarten kann, und wenn man einen realistischen Plan von 1.000 Dollar pro Woche zugunsten von Solitaire allein außer Acht lässt, endet dies in der Regel in Enttäuschung.

Sich sofort auf Turniere mit hohen Einsätzen stürzen. Kann man mit Solitaire Geld verdienen? Ja, aber direkt in Startgeldklassen ab 5 $ einzusteigen, bevor man konstante Ergebnisse bei kleinen Einsätzen nachweisen kann, bedeutet in der Regel, dass man seine Einzahlung schnell an erfahrenere Gegner verliert.

Kann man mit Solitaire Geld verdienen? Ja, aber direkt in Startgeldklassen ab 5 $ einzusteigen, bevor man konstante Ergebnisse bei kleinen Einsätzen nachweisen kann, bedeutet in der Regel, dass man seine Einzahlung schnell an erfahrenere Gegner verliert. Die Teilnahmebedingungen deines Bundeslandes ignorieren. Die Teilnahme an einem Cash-Turnier aus einem Land mit Einschränkungen kann dazu führen, dass dein Konto gesperrt wird, noch bevor eine Auszahlung überhaupt bearbeitet wird. Das ist sehr wichtig, wenn du mit Solitaire Geld verdienen willst.

Die Teilnahme an einem Cash-Turnier aus einem Land mit Einschränkungen kann dazu führen, dass dein Konto gesperrt wird, noch bevor eine Auszahlung überhaupt bearbeitet wird. Das ist sehr wichtig, wenn du mit Solitaire Geld verdienen willst. Schnelle, garantierte Auszahlungen erwarten. Die veröffentlichten Geschäftsbedingungen sehen Auszahlungsfristen von bis zu 90 Tagen vor, auch wenn die meisten Auszahlungen innerhalb weniger Tage erfolgen, und Bonusgeld verschwindet in dem Moment, in dem du echte Gewinne auszahlen lässt.

Die veröffentlichten Geschäftsbedingungen sehen Auszahlungsfristen von bis zu 90 Tagen vor, auch wenn die meisten Auszahlungen innerhalb weniger Tage erfolgen, und Bonusgeld verschwindet in dem Moment, in dem du echte Gewinne auszahlen lässt. App-Store-Bewertungen als das ganze Bild betrachten. Eine Bewertung von 4,8 im App Store kann neben einer Bewertung von 1,6 von 5 auf Trustpilot für dasselbe Unternehmen stehen – prüfen Sie daher beide, bevor Sie sich allein auf eine davon verlassen.

Das bedeutet nicht, dass die Apps Betrug sind, sondern nur, dass das Kleingedruckte genauso wichtig ist wie Ihre Solitär-Fähigkeiten. Lesen Sie die aktuellen Bedingungen in der App, bevor Sie eine Einzahlung vornehmen, da sich Gebühren, gesetzliche Vorschriften und Auszahlungsfristen ohne große Vorankündigung ändern können.

Abschließendes Fazit zum Thema „Geld verdienen mit Solitaire“

Sie können mit Solitaire kleine, echte Geldbeträge verdienen, wenn Sie zunächst an den Freerolls von Solitaire Cash und den Gems-Turnieren teilnehmen, bevor Sie jemals eine kostenpflichtige Teilnahme riskieren. Lassen Sie alles links liegen, was ein regelmäßiges Einkommen verspricht, da bei dieser Methode zum Geldverdienen nichts garantiert ist.

Wenn dir Solitaire allein zu einschränkend erscheint, schau dir andere Prämien-Apps wie „Snakzy“ an, bei der die Anmeldung kostenlos ist und die sich gut mit jeder der oben genannten Apps kombinieren lässt. Beginne noch heute mit einem Freeroll, da dies nach wie vor der sicherste Weg ist, mit Solitaire echtes Geld zu verdienen.

PLAY-TO-EARN Verdiene dir nebenbei etwas Geld mit Handyspielen Kombiniere Snakzy mit Solitaire-Apps, um mehr Geld zu verdienen. 5 $ GRATIS Bis zu 5 $ Bonus Verdiene bis zu 15,29 $ pro Tag Snakzy herunterladen Sofortige Auszahlung • Über 1 Million Spieler mit Einnahmen

Häufig gestellte Fragen