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Spiele mit Apple Pay, mit denen man Geld verdienen kann: Tipps, Anleitung und die besten Empfehlungen für 2026

Mit Apple Pay-Spielen können Sie noch am selben Tag Geld verdienen. So schnell können Auszahlungen an Spieler erfolgen, die bei Solitär-, Bingo- oder Kartenturnieren gewinnen – dort lässt sich nach Abzug der Teilnahmegebühren leicht ein paar Dollar pro Woche einstreichen. Unser Leitfaden listet sieben Apps auf, die zeigen, wie einfach es mit Apple Pay ist, Auszahlungen zu erhalten.

Jede der unten aufgeführten Apps erhebt weiterhin eine Teilnahmegebühr in Echtgeld, sobald du den Übungsmodus verlässt. Diese Gebühr speist den Preispool, aus dem deine Apple-Pay-Auszahlung stammt.

Ist es tatsächlich realistisch, mit Apple Pay-Spielen Geld zu verdienen?

Meistens funktioniert das Geldverdienen mit Apple-Pay-Cash-Games für erfahrene Spieler. Bei einem typischen Turnier mit sieben Spielern zahlt die App weniger aus, als sie an Teilnahmegebühren einnimmt; daher geht die Rechnung nur auf, wenn man oft genug gewinnt, um diesen eingebauten Anteil zu übersteigen.

Starke Spieler, die beispielsweise etwa zwei von drei Partien gewinnen, können jedoch monatlich vierstellige Beträge erzielen, während der durchschnittliche Teilnehmer mehr an Teilnahmegebühren verliert, als er jemals gewinnt. Ein Rezensent von SideHustle Nation testete dies, indem er 10 US-Dollar in Turniere im Stil von „Solitaire Cash“ investierte und über zwei Stunden lang spielte. Er ließ sich 1,60 US-Dollar auszahlen, was nach Abzug der Gebühren einem Verlust von fast 8 US-Dollar entsprach.

Ob man mit Apple-Pay-Spielen Geld verdienen kann, hängt ganz davon ab, ob man das jeweilige Spiel bereits gut beherrscht.

Auch Alter und Wohnort spielen eine Rolle, da manche Spiele, bei denen man über Apple Pay echtes Geld gewinnen kann, nur für Erwachsene oder nur in bestimmten Ländern verfügbar sind. Um mehr über andere Möglichkeiten jenseits von Geldturnieren zu erfahren, schau dir unseren umfassenden Testbericht zu Spiele-Apps an, bei denen man echtes Geld gewinnen kann.

Diese Liste von Apple-Pay-Spielen zum Geldverdienen gibt Aufschluss darüber, wie viel nach Abzug der Gebühren tatsächlich übrig bleibt.

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7 Möglichkeiten, mit Apple Pay-Spielen echtes Geld zu verdienen

Jedes der unten aufgeführten Spiele, bei denen echtes Geld ausgezahlt wird, ist nach Bewertung, Anzahl der Rezensionen und der Häufigkeit, mit der Rezensenten von Auszahlungen berichten, gereiht.

Solitaire Clash ist die erste Wahl unter den Apple-Pay-Cash-Spielen, um Geld zu verdienen. Das dahinterstehende Studio gibt an, über PayPal und Apple Pay zusammen bereits mehr als 2 Millionen US-Dollar an Spieler ausgezahlt zu haben.

Unabhängige Rezensenten berichten, dass die Auszahlungsschwelle je nach Turnierart zwischen 2 und 10 US-Dollar liegt. Solitaire ist das führende Geschicklichkeitsspiel, mit dem sich eine Apple-Pay-Auszahlung erzielen lässt, weshalb es auf unserer Liste an erster Stelle steht.

Spieler, die ein bestimmtes wöchentliches Einkommen anstreben, sollten unseren Leitfaden zum Verdienen von 1.000 US-Dollar pro Woche lesen, bevor sie sich vollständig auf ein Geschicklichkeitsspiel verlassen.

Um zu versuchen, mit diesem Apple-Pay-Spiel Geld zu verdienen, musst du Folgendes tun:

> Lade „Solitaire Clash“ kostenlos herunter und spiele zwei oder drei Übungsrunden.

> Zahle per Apple Pay, Venmo oder mit Karte ein.

> Nimm zunächst an einem Turnier mit niedrigen Einsätzen teil.

> Beantrage eine Auszahlung über Apple Pay, sobald dein Echtgeldguthaben den in der App angegebenen Mindestbetrag erreicht hat.

Top-Empfehlung Solitaire Clash 4.8 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Zahlt echte Gewinner über Apple Pay aus; kostenlos zum Herunterladen. Solitaire Clash herunterladen

Blackout Bingo mit seiner 4,5-Sterne-Bewertung ist eine weitere Möglichkeit, mit Apple Pay beim Spielen Geld zu verdienen, da die Plattform, auf der es läuft, für die meisten Spieler eine sofortige Auszahlung ermöglicht.

Es gibt keinen festgelegten Mindestbetrag für Auszahlungen, aber bei Auszahlungen unter 10 US-Dollar fällt eine Bearbeitungsgebühr von 1,50 bis 2 US-Dollar an. Das bedeutet, dass kleine, häufige Auszahlungen teurer sind als eine einzige größere. Wenn dir Schnelligkeit wichtiger ist als das konkrete Spiel, findest du in unserem Leitfaden zum schnellen Verdienen von 200 US-Dollar auch Methoden mit schnellerer Auszahlung außerhalb von Geldturnieren.

Bei diesem Spiel können Sie mit den folgenden Schritten Geld verdienen:

> Installiere „Blackout Bingo“ und spiele kostenlose Runden, bis du regelmäßig ganze Spielfelder abhäkst.

> Zahle deinen Einsatz mit Apple Pay, PayPal oder einer Karte ein.

> Spiele Kopf-an-Kopf-Spiele um Geld.

> Lass dein Guthaben auf über 10 US-Dollar ansteigen, bevor du dir den Gewinn auszahlen lässt, damit die Gebühr weniger ins Gewicht fällt.

Schnellste Auszahlung Blackout Bingo 4.5 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Apple-Pay-Auszahlungen gehen hier am schnellsten ein; verzichten Sie auf Auszahlungen unter 10 US-Dollar, um die Bearbeitungsgebühr zu vermeiden. Spielen Sie Blackout Bingo

„Bingo Clash“ ist ein Apple-Pay-Echtgeldspiel, bei dem die Auszahlung zwei bis drei Tage nach Beantragung erfolgt.

Das Spiel hat eine Bewertung von 4,5 Sternen und funktioniert nach dem gleichen Zwei-Währungs-Prinzip wie „Solitaire Clash“: kostenloses Bonusgeld zum Üben und ein separates Echtgeldguthaben, das über Apple Pay, PayPal oder eine Karte ausgezahlt werden kann.

Verdiene Geld mit diesem Apple-Pay-Spiel, indem du die folgenden Schritte befolgst:

> Lade „Bingo Clash“ herunter und spiele ein paar kostenlose Runden.

> Tätige eine Einzahlung über Apple Pay, um Räume mit echtem Geld freizuschalten.

> Lassen Sie sich Ihren Gewinn über Apple Pay auszahlen; die Gutschrift erfolgt in zwei bis drei Tagen.

Am einfachsten zu erlernen Bingo Clash 4.5 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Auszahlungen über Apple Pay erfolgen innerhalb von zwei bis drei Tagen; der Download ist kostenlos, für Räume mit echtem Geld ist jedoch eine Einzahlung erforderlich. Bingo Clash herunterladen

Pocket7Games vereint mehr als ein Dutzend Minispiele unter einem einzigen Apple-Pay-Konto. Die Plattform hat eine Bewertung von 4,51 Sternen, und Auszahlungen werden in der Regel innerhalb von 24 Stunden abgewickelt.

Die Beträge reichen von 1 US-Dollar bis zu 10 US-Dollar, je nachdem, welches Minispiel gespielt wurde.

So fängst du an, mit diesem Spiel, bei dem es echtes Geld zu gewinnen gibt, Geld zu verdienen:

> Installieren Sie Pocket7Games und probieren Sie einige der kostenlosen Minispiele aus.

> Laden Sie Ihr Konto nach der Auswahl mit Apple Pay auf.

> Spiele konsequent nur dieses eine Spiel, anstatt kleine Einsätze auf alle Spiele zu verteilen.

> Lösen Sie sich den Gewinn über Apple Pay aus, sobald Sie das Mindestguthaben dieses Spiels erreicht haben.

Größte Spielauswahl Pocket7Games 4.5 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Auszahlungen über Apple Pay werden in der Regel innerhalb eines Tages abgewickelt; der Mindestbetrag variiert je nach Minispiel zwischen 1 und 10 US-Dollar. Probieren Sie Pocket7Games aus

Bei „Bubble Buzz“ wird das schnelle Erkennen von Mustern stärker belohnt als strategisches Vorgehen. Es teilt sich die 4,8-Sterne-Bewertung von „Solitaire Clash“, und die angegebene Mindestauszahlung liegt bei 2 US-Dollar, wobei für Beträge unter 10 US-Dollar eine Bearbeitungsgebühr von etwa 1 US-Dollar anfällt. Bonusgeld aus Freispielen kann nicht mit einer Auszahlung von Echtgeld kombiniert werden, was neue Spieler oft überrascht.

Verdiene Geld mit diesem Apple-Pay-Spiel, indem du die folgenden Schritte befolgst:

> Lade „Bubble Buzz“ herunter und spiele kostenlose Bubble-Runden.

> Zahle per Apple Pay ein, um an einem Echtgeldspiel teilzunehmen.

> Spiele mehrere kleine Matches.

> Führen Sie eine Auszahlung über Apple Pay durch, sobald Ihr Echtgeldguthaben 10 US$ übersteigt, um die Gebühr für kleine Auszahlungen zu vermeiden.

Schnellste Runden Bubble Buzz 4.8 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Apple Pay für Ein- und Auszahlungen; Mindestbetrag 2 US-Dollar, bei Auszahlungen unter 10 US-Dollar fallen jedoch Gebühren in Höhe von etwa 1 US-Dollar an. Bubble Buzz spielen

„Pool Payday“ hat unter diesen Spielen, bei denen über Apple Pay echtes Geld ausgezahlt wird, den höchsten Mindestbetrag: 10 US-Dollar vor einer Auszahlung. Das Spiel hat eine Bewertung von 4,6 Sternen und listet sowohl Apple Pay als auch PayPal als Auszahlungsmethoden auf.

So fängst du an:

Installiere „Pool Payday“ und übe gegen den Gegner im kostenlosen Spielmodus.

Tätige eine Einzahlung über Apple Pay oder eine Karte, um die Echtgeldtische freizuschalten.

Spiele mit einem Einsatz, den du mehrmals verlieren kannst, während du die Spielphysik kennenlernst.

Beantragen Sie eine Auszahlung über Apple Pay, sobald Ihr Guthaben die Mindestgrenze von 10 US-Dollar erreicht hat, und rechnen Sie mit einer Wartezeit von etwa einer Woche.

Überzeugende Erfolgsbilanz Pool Payday 4.6 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Apple Pay-Auszahlung wird neben PayPal aufgeführt; Mindestbetrag 10 US-Dollar, die Gutschrift erfolgt nach etwa einer Woche. Probieren Sie Pool Payday aus

Mit einer Bewertung von ebenfalls 4,6 Sternen ist „21 Blitz“ ein Spiel, bei dem echtes Geld über Apple Pay ausgezahlt wird und das Regeln aus Blackjack und Solitaire miteinander verbindet. Die Auszahlung über Apple Pay erfolgt genauso wie bei „Pool Payday“ und „Blackout Bingo“, in der Regel innerhalb einer Geschäftswoche.

Das Spielformat sorgt für Runden, die kürzer sind als beim reinen Solitär, hat aber eine steilere Lernkurve als Bingo, wodurch es schwieriger zu meistern ist als ähnliche Geschicklichkeitsspiele mit Apple-Pay-Auszahlung. Planen Sie zunächst denselben Mindestbetrag von 10 US-Dollar ein, der auch bei den anderen Spielen gilt, bis Sie in der App etwas anderes festlegen.

So fängst du an:

Lade 21 Blitz herunter und spiele mehrere kostenlose Runden, bis du die Punkteregeln verinnerlicht hast.

Führe eine Einzahlung mit Apple Pay durch, um an einer Echtgeldrunde teilzunehmen.

Spiele zunächst in der niedrigsten Geldstufe, da die Regeln Schnelligkeit ebenso belohnen wie Genauigkeit.

Nehmen Sie eine Auszahlung über Apple Pay vor, sobald Ihr Guthaben deutlich über dem in der App angegebenen Mindestbetrag liegt.

Schnellste Runden 21 Blitz 4.6 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Die Auszahlung über Apple Pay erfolgt über Skillz, in der Regel innerhalb einer Woche; planen Sie einen Mindestbetrag von 10 US-Dollar ein. 21 Blitz herunterladen

Vergleich der Apple-Pay-Auszahlungen

Die folgende Tabelle listet alle sieben Cash-Games auf, bei denen echtes Geld über Apple Pay ausgezahlt wird, sortiert und geordnet nach Bewertung, Mindestauszahlungsbetrag und Auszahlungsgeschwindigkeit.

Wenn dir eine schnellere erste Auszahlung wichtiger ist als die höchste Bewertung, findest du in unserem Leitfaden zum schnellen Geldverdienen eine Rangliste der Methoden nach Geschwindigkeit statt nach der Anzahl der Bewertungen. Spiele anzeigen, bei denen man echtes Geld gewinnen kann

Sehen Sie sich unten die Liste der Spiele an, bei denen Sie echtes Geld gewinnen können.

App Bewertung Apple Pay-Mindestbetrag Typische Auszahlungsdauer Solitaire Clash 4,8 2 bis 10 US-Dollar Bis zu 15 Tage Blackout Bingo 4,5 Kein festgelegtes Mindestguthaben Sofort bis zum selben Tag Bingo Clash 4,5 Nicht festgelegt 2 bis 3 Tage Pocket7Games 4,5 1 bis 10 US-Dollar Etwa 24 Stunden Bubble Buzz 4,8 2 US-Dollar Ein paar Tage Pool Payday 4,6 10 US-Dollar Etwa eine Woche 21 Blitz 4,6 10 US-Dollar (unbestätigt) Etwa eine Woche



So haben wir unsere Liste erstellt

Jede App auf dieser Liste musste drei unserer Anforderungen erfüllen: einen aktiven Apple-Pay-Eintrag, eine öffentliche App-Store-Bewertung und einen Mindestauszahlungsbetrag, der veröffentlicht oder regelmäßig angegeben wird. Es musste möglich sein, durch das Spielen dieser Geschicklichkeitsspiele über Apple Pay tatsächlich Geld zu verdienen.

Eine App, die Einzahlungen nur über Apple Pay akzeptiert und Gewinne ausschließlich über PayPal auszahlt, wurde nicht berücksichtigt. Bewertungen und die Anzahl der Rezensionen stammen direkt aus dem aktuellen App-Store-Eintrag der jeweiligen App und nicht von einer Marketing-Seite. Die Angaben zu den Gebühren stammen von den Support-Seiten der Entwickler, sofern vorhanden.

Was wir ausgelassen haben

Eine Handvoll bekannter Solitär- und Bingo-Turnier-Apps werben ebenfalls mit Auszahlungen über Apple Pay und wurden bewusst nicht in diese Rangliste aufgenommen; im Abschnitt „Was nicht funktioniert“ weiter unten wird erklärt, warum. Bei einigen handelte es sich um Spiele, die zwar Auszahlungen über Apple Pay ermöglichten, aber nicht als Geschicklichkeitsspiele fungierten.

Prämien- und Umfrage-Apps, die über PayPal oder Geschenkkarten – nicht über Apple Pay – auszahlen, werden im nächsten Abschnitt separat behandelt, anstatt künstlich in diese Liste gezwängt zu werden. Jüngere Spieler, die die Altersuntergrenze bei Echtgeld-Apps nicht erreichen, haben dennoch Optionen: Das Umwandeln von Roblox-Kreationen in Bargeld unterliegt keinerlei Altersbeschränkung ab 18 Jahren.

Belohnungs-Apps, die neben diesen Spielen Geld einbringen

Belohnungs-Apps bilden eine andere Kategorie als die oben genannten sieben Apple-Pay-Spiele, mit denen man Geld verdienen kann. Anstelle eines Geldturniers erfüllt man Angebote, Umfragen oder App-Testversionen gegen eine feste Vergütung, und keine der drei unten aufgeführten Apps listet Apple Pay direkt auf. Betrachten Sie sie daher als zusätzliche Einnahmequelle und nicht als Ersatz für Spiele, bei denen echtes Geld ausgezahlt wird.

Snakzy, die hauseigene „Play-to-Earn“-App von Eneba, zahlt bereits ab 35 US-Dollar aus und die Anmeldung ist kostenlos. BigCash bezahlt echte Nutzer über PayPal, Geschenkkarten oder Bitcoin ab einem Mindestbetrag von 1 US-Dollar; auch hier ist die Anmeldung kostenlos. KashKick zahlt über PayPal, Venmo oder Geschenkkarten aus, sobald ein Mindestbetrag von 10 US-Dollar erreicht ist, und hält an seiner Altersbeschränkung ab 18 Jahren fest, sodass die App nur für Spieler in den USA oder Großbritannien zugänglich ist. Gamer, die über ungenutzte Bestände statt über App-basierte Gewinne verfügen, können sich auch über den Verkauf von CS2-Skins gegen Bargeld informieren – eine Auszahlungsmöglichkeit, die keinerlei Einstiegsgebühr erfordert.

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Was nicht funktioniert

Bot-Probleme bei Papaya Gaming

Solitaire Cash, Bingo Cash und Bubble Cash, allesamt von Papaya Gaming entwickelt, stehen im Mittelpunkt eines Falls, über den Sie Bescheid wissen sollten, bevor Sie spielen. Eine Jury befand, dass der Entwickler gegen das Bundesgesetz gegen irreführende Werbung verstoßen habe, da er den weit verbreiteten Einsatz von Bots in seinen angeblich Spieler-gegen-Spieler-Turnieren nicht offengelegt habe.

Dem Entwickler wurden hohe Geldstrafen auferlegt, was dazu führte, dass er Insolvenzschutz nach Kapitel 15 beantragte. Papaya erklärte vor Gericht, dass es nicht zahlen könne, sollte das Urteil vollstreckbar werden. Solche Spiele zahlen unter Umständen kein echtes Geld aus und sollten mit Vorsicht behandelt werden.

Nachahmer- und Klon-Apps

Wenn Sie nach einem der sieben oben genannten Namen suchen, werden Sie nahezu identische Klone mit abgewandelten Schreibweisen und dem gleichen Werbeslogan für Geldturniere finden, bei denen man mit Apple Pay Geld verdienen kann. Diese Klone übernehmen echte Screenshots und Bewertungen der Original-App und leiten Einzahlungen dann an einen Entwickler weiter, der keinerlei Erfolgsbilanz vorweisen kann. Installieren Sie eine App ausschließlich über den genauen Link, der in unserem Leitfaden angegeben ist.

Auszahlungssperren und langwierige Streitfälle

Trustpilot-Bewertungen zu AviaGames beschreiben, dass Konten genau dann gesperrt werden, wenn eine größere Auszahlung beantragt wird, wobei das Unternehmen einen Verstoß gegen die Nutzungsbedingungen anführt, der dem Spieler zufolge nie erläutert wurde – was das Unternehmen aus unserer Liste der Spiele ausschließt, die echtes Geld über Apple Pay auszahlen. Die Akte des Besseres Geschäft Bureau zu demselben Unternehmen weist ein ähnliches Muster auf, mit einem internen Streitbeilegungsverfahren, dessen Klärung nach Angaben des Unternehmens zwei bis acht Wochen dauern kann. Das bedeutet nicht, dass die App gefälscht ist; es bedeutet jedoch, dass eine Auszahlung so lange eine Forderung gegenüber dem Unternehmen darstellt, bis sie beglichen ist, und dass ein hoher, noch nicht ausgezahlter Kontostand ein echtes Risiko darstellt, das man einkalkulieren sollte, anstatt es einfach zu ignorieren.

Versprechen eines garantierten Einkommens

Jeder Beitrag, jedes Video oder jede App-Beschreibung, die ein festes tägliches oder wöchentliches Einkommen aus diesen Turnieren verspricht, beschreibt etwas, das nicht der Funktionsweise des Preispools entspricht. Aus dem Pool wird nur ein Betrag ausgezahlt, der geringer ist als die eingenommenen Teilnahmegebühren. Ein „garantierter“ Betrag ist daher entweder Marketing oder ein Werbegag, aber keine Möglichkeit, mit Spielen über Apple Pay Geld zu verdienen.

Abschließendes Fazit zu Apple-Pay-Spielen, mit denen man Geld verdienen kann

Beginnen Sie mit „Solitaire Clash“ oder „Blackout Bingo“, wenn Sie deren Hauptspiele bereits gut beherrschen, da beide auf dieser Liste am höchsten bewertet sind und beide Auszahlungen über Apple Pay vorweisen können – mit einer nachweisbaren Erfolgsbilanz. Füge „Snakzy“ aus der obigen Tabelle zusätzlich zu der App deiner Wahl hinzu, da es nichts kostet und keinerlei Kartenspielkenntnisse erfordert, um auf den Mindestbetrag von 35 US-Dollar hinzuverdienen zu können.

Lass alles von Papaya Gaming links liegen, bis der Streit mit Skillz geklärt ist, halte deine erste Einzahlung bei jeder App gering und betrachte Apple-Pay-Cash-Games zum Geldverdienen als eine auf Geschicklichkeit basierende Nebenwette, von der du vielleicht profitieren kannst – nicht als garantierten Einkommensplan. Melde dich zusätzlich zu deiner Wahl kostenlos bei Snakzy an, um dir eine zweite, gebührenfreie Auszahlungsquelle aufzubauen, während du herausfindest, welche Apple-Pay-Echtgeldspiele tatsächlich zu dir passen.

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Häufig gestellte Fragen