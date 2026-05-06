Reseña de PUBG: Battlegrounds — Sigue siendo uno de los principales rivales en el género Battle Royale

A pesar de que se acerca su noveno aniversario, PUBG: Battlegrounds sigue siendo un juego multijugador imprescindible y que merece la pena. Podría decirse que es la base de muchos de los «battle royale» que le siguieron, PlayerUnknown’s Battlegrounds es el punto de partida ideal para los nuevos jugadores y también tiene mucho que ofrecer a los jugadores experimentados.

Nuestra puntuación 8

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Publicado 23 de marzo de 2017 Desarrollador PUBG Studios Editor Krafton Plataformas Android, PC, iOS, Xbox Series X|S, PS5 (analizado)

PlayerUnknown, conocido como

Creado inicialmente por Brendan «PlayerUnknown» Greene, PlayerUnknown’s Battlegrounds comenzó su andadura como PlayerUnknown: Battlegrounds allá por 2017. Greene era conocido sobre todo por su DayZ mod de Battle Royale, y posterior H1Z1 «Battle Royale», lo que le ayudó a conseguir un trabajo en un estudio coreano, Bluehole. Pronto se le cambió el nombre a PUBG Corporationy dio lugar aPUBG: Battlegrounds tal y como la conocemos hoy en día.

PlayerUnknown’s Battlegrounds ha demostrado su eficacia desde entonces muy popular entre los gamers y los jugadores de deportes electrónicos en múltiples plataformas (además, fue el cuarto juego más visto en streaming en Twitch (a principios de 2025), pero en un mundo en el que Campos de batalla, Fortnite, y un millón de cosas diferentes Call of Duty, PlayerUnknown’s Battlegroundstiene que esforzarse un poco más para destacar en el sector que ella misma ayudó a desarrollar.

Ahí es donde entra en juego mi reseña: he analizado a fondo PlayerUnknown’s Battlegrounds para ver si todavía me parece interesante, así que ¡Elige tu equipo y salta en paracaídas conmigo!

Juego gratuito, no «paga para ganar»

Además, PlayerUnknown’s Battlegrounds La actualización 39.1 se ha lanzado recientemente, convirtiendo el clásico mapa de la isla de Erangel en un páramo helado. Esto renueva la jugabilidad para los jugadores que vuelven, pero también sirve como una buena introducción para los novatos sobre lo que pueden esperar del juego.

Si eres nuevo en PlayerUnknown’s Battlegrounds, o incluso los «battle royale» en general, la idea es la siguiente: en cada mapa hay hasta 100 jugadores, y el objetivo es, sencillamente, ser el último en quedar en pie. Lo ideal es eliminar a todos los que te encuentres. PUBG: Battlegrounds aporta variedad con varios modos de juego diferentes que se desbloquean tras completar el entrenamiento básico y a los que se accede a través del menú principal, que resulta un poco recargado.

Esto divide el juego en varias secciones: Jugar, Pasar, Carrera, Personalizar, Refugio, Taller, and Grande. También hay menús adicionales para cosas como las recompensas por el registro diario, tutoriales, noticias, etc. Jugar Ahí es donde está la acción, y en la siguiente sección voy a profundizar en los modos de juego disponibles (y en algunas advertencias importantes).

Pero antes, Recomiendo a todo el mundo que explore las distintas secciones. PasoEs justo lo que parece, ya que permite desbloquear recompensas a medida que se juega (por ejemplo, infligir 120 puntos de daño a los enemigos en una partida), y hay una versión Premium con mejores recompensas (cosméticas). Trayectoria profesionalAhí es donde encontrarás toda la información sobre la clasificación y las estadísticas de los jugadores. Personalizar te permite personalizar tu personaje como mejor te parezca, pero ten en cuenta que las opciones iniciales son muy limitadas a seis rostros, dos camisetas, nueve cortes de pelo y seis colores, tanto para hombres como para mujeres.

PUBG: Battlegrounds is juego-gratuito, por lo que hay más opciones de personalización en los cofres y las taquillas de contrabando, entre otros lugares. Estos objetos principales se encuentran en la Refugio pestaña; Los cofres se abren con llaves y desbloquean aspectos de objetos, que a su vez deben activarse mediante créditos. El contrabando se puede abrir con cupones y, a menudo, recompensa con chatarra u otra moneda del juego, que luego se utiliza para fabricar objetos en la Tallerpérdida.

Todo esto es algo habitual en los juegos F2P, pero los nuevos jugadores pueden ignorar tranquilamente gran parte de ello al principio y lanzarse directamente al juego. Y, para ser justos, La única moneda del juego por la que tendrás que pagar con dinero real son las G-Coins, que también permite abrir los cofres de Contrabando. Por lo demás, las misiones ofrecen muchas recompensas, y todo lo que «compras» en el juego es meramente cosmético para mantener la igualdad de condiciones entre los jugadores (los cofres de Contrabando pueden ofrecer en ocasiones botín de rareza épica; a mí me tocó un aspecto de rifle muy chulo tras abrir cinco cofres).

Cien enemigos

La pestaña «Jugar» contiene los distintos modos de juego: Normal, Clasificada, Arcade, Entrenamiento, yPersonalizado. Clasificadoand PersonalizadoLas coincidencias solo están disponibles para los miembros Plus; esto es De PUBG una suscripción especial que desbloquea artículos adicionales y medallas dentro del juego. Incluso hay un modo de juego de esports con la suscripción Plus, lo cual tiene sentido, dado que PUBG: Battlegrounds sigue considerándose uno de los los mejores juegos de esportspor ahí.

La buena noticia es que todavía hay mucho contenido disponible de forma gratuita. Así que, si no quieres ponerte al día en un PUBG: BattlegroundsGuía de los deportes electrónicos y pasar directamente a lo interesante, tendrás que completar el entrenamiento básico antes de que se desbloquee nada más. Sin embargo, a mí solo me llevó unos cinco minutos, así que es rápido y fácil de superar.

Hablando de explosiones, las armas tienen el impacto audiovisual adecuado, desde los rifles hasta las granadas, y el repertorio de movimientos del jugador incluye la capacidad de saltar por encima de obstáculos. El movimiento del jugador resulta un poco impreciso en comparación con juegos multijugador más recientes como el centrado en el PvPvE ARC Raiders, pero lo agradezco Es posible cambiar de hombro al apuntar.

Las partidas también se pueden jugar tanto en TPP (perspectiva en tercera persona) como en FPP (perspectiva en primera persona), lo que permite adaptarse a un estilo de juego más defensivo o a un enfoque más agresivo. Como soy un poco cobarde, prefiero el TPP, ya que me gusta tener la opción de huir si alguien se me acerca sigilosamente. Sin embargo, el FPP es más envolvente.

Arcade Este modo es para entre 16 y 20 jugadores Una intensa batalla real opción, así como un ocho contra ocho Combate por equipos, pero lo más destacado del día es una batalla campal en la que participan 100 jugadores. Normal partidosse puede jugar en solitario o en equipos de hasta cuatro personas, y hasta existe la opción de asegurarse de que te emparejen con personas que hablen tu mismo idioma. Los auténticos jugadores de equipo pueden incluso unirse y empezar Clanes, aunque esto también solo está disponible a través de Plus.

Lucha por sobrevivir

He revisadoPlayerUnknown’s Battlegrounds on PS5, y aunque podría decirse que la versión para PC ofrece un mejor rendimiento, los jugadores de consola disfrutan de un emparejamiento entre plataformas, por lo que nunca faltan jugadores. Normal Las partidas comienzan con los jugadores lanzándose en paracaídas sobre un mapa elegido al azar o seleccionado. Hay 10 mapas disponibles, aunque normalmente se limita a cinco a la vez. Esta rotación hace que todo siga pareciendo nuevo, pero el inconveniente es que es posible que tu mapa preferido no esté tan disponible como te gustaría.

Entre ellos se encuentran la meseta arenosa de Miramar y la ciudad futurista de Deston, pero Me gusta el mapa más nuevo, Rondo, ya que me sorprendió con su arquitectura y geografía de Asia Oriental. Salté en paracaídas en una granja abandonada, me equipé y, de repente, me encontré avanzando a gatas entre un denso bosque de bambú junto a un lago. Esta fue también una de mis derrotas más vergonzosas, ya que decidí lanzarme contra otro jugador cuya cabeza no dejaba de asomar por detrás de una pagoda, pero se me acabó la munición antes de llegar hasta él.

PlayerUnknown’s Battlegroundshacefomentar diferentes estilos de juego, y normalmente soy de los que van sobre seguro. A veces me gusta arriesgarme aterrizando en un lugar apartado, ya que he descubierto que ahí se pueden encontrar objetos realmente geniales; en una partida encontré un lanzacohetes apenas un minuto después de aterrizar. El riesgo entra en juego una vez que… el espacio destinado al juego empieza a reducirse. Empieza siendo pequeño y, cada pocos minutos, se hace aún más pequeño, lo que obliga a los campistas y a los cobardes como yo a correr a toda velocidad hacia la zona principal.

Cualquiera que se quede fuera de ella recibe un impacto de la «Zona Azul», que inflige un daño leve, pero constante. Cometí el error de probar mi táctica de «empezar lejos y avanzar lentamente hacia el interior» en el nuevo mapa helado de Erangel (que tiene un efecto de congelación) y morí antes incluso de ver a otro jugador. Aun así, de alguna manera logré sobrevivir a 65 de ellos, así que no todo fueron malas noticias.

Lo esencial de PUBG: Battlegrounds

El botín que se obtiene en las partidas es en gran medida aleatorio (¿esa granja con el lanzacohetes? Nunca más la volví a encontrar allí), con un gran énfasis en la búsqueda de recursos al principio de la partida. Es precisamente esta actitud de «coge lo que puedas y espera que todo salga bien» lo que define PlayerUnknown’s Battlegroundsfrente a la mayoría de sus competidores, además de estar más arraigada en un realismo relativo (no encontrarás el caos absurdo de Fortnite(aquí).

Un buen ejemplo de ello: el armamento es en gran medida realista, con armas que van desde rifles de asalto hasta pistolas, además de armas cuerpo a cuerpo como la emblemática sartén del juego. Las bombas de humo y los cócteles molotov son dos ejemplos de armas arrojadizas, y en ocasiones también hay disponibles algunas armas especiales, como una ballesta; en total hay solo más de 70 armas entre los que elegir.

Incluso hay casi 30 vehículos desde bicicletas hasta autocaravanas, pasando por drones, motos de nieve, hidrodeslizadores y planeadores a motor. Puede que a los aficionados a los juegos de conducción les moleste un poco su manejo general, pero como forma adicional de desplazarse por los mapas (algunos de los cuales tienen unas generosas dimensiones de 8 x 8 km), cumplen su función.

Mi veredicto final: PUBG sigue destacando en el género Battle Royale

PUBG: Battlegrounds es posible que cada año aparezcan más posibles sucesores, pero no corre ningún peligro de ser superadocomo uno de loslos mejores juegos de battle royale por ahora. Entre sus colaboraciones habituales (incluido un reciente crossover con Dying Light: La Bestia) y Krafton lanzando nuevas versiones (PUBG: Black Budget (próximamente), PUBG: Battlegrounds sigue brillando.

Es cierto que sus gráficos no son tan elegantes ni tan pulidos como los de los «battle royale» más modernos, y puede que a algunos jugadores les decepcione la falta de armas exóticas, pero la esencia PUBG: Battlegrounds Esta experiencia sigue siendo una forma emocionante de iniciarse en los juegos «battle royale».

★ El battle royale original PUBG: Battlegrounds Consíguelo en Eneba

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PUBG: Battlegrounds

El battle royale original