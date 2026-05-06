Reseña de Hollow Knight: Silksong — Removiendo el avispero

Nuestra puntuación 8

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Publicado 4 de septiembre de 2025 Desarrollador Equipo Cherry Editor Equipo Cherry Plataformas PS5, Xbox Series X|S, PC (analizado)

Hype Knight: Silksong

Para llamarHollow Knight: La canción de seda Decir que es «muy esperado» es quedarse muy corto; además de que se le había dado un bombo desmesurado, también se consideraba casi un mito urbano, y los jugadores llegaron a bromear diciendo que tendríamos Grand Theft Auto VIantes de que llegáramosCanción de seda. Y entonces, sin previo aviso, Equipo Cherry no solo reveló que el juego estaba terminado, sino que saldría a la venta en las dos semanas siguientes al anuncio y a un precio asequible.

Esto provocó un caos en las fechas de lanzamiento de otros juegos, ya que ¿Quién se atreve a enfrentarse a un gigante cultural como Canción de seda?El primeroHollow Knight Puede que no inventara el género Metroidvania, pero sin duda se convirtió en un ejemplo paradigmático de cómo hacerlo bien, por lo que era lógico que tanto los jugadores como los desarrolladores esperaran Canción de seda para seguir sus ágiles pasos de insecto.

Por supuesto, también es posible que el peso de su predecesor lo aplaste Canción de seda como un bicho pisoteado. Para averiguar si Canción de sedase gana suJuego del añonombramientopara 2025,lee miCanción de seda¡Reseña!

★ Nominado al Juego del Año Hollow Knight: Silksong Consíguelo en Eneba

La misma vieja canción (de seda)

Es imposible empezar cualquier Hollow Knight: Silksong reseña sin mencionar que esto se concibió inicialmente como contenido descargable para el primer juego, y en muchos sentidos el fantasma de Hollow Knighttodavía me persigueDe Silksongel ya de por sí inquietante mundo de Pharloom. Aparte de su aspecto, La jugabilidad sigue una línea similar a la de los juegos de Metroidvania, al igual que el original, donde las nuevas habilidades desbloquean rutas alternativas y diferentes ubicaciones.

Sin embargo, aunque técnicamente se trata más de lo mismo, también es una excusa para Equipo Cherry para mostrar lo que han aprendido de Hollow Knight y perfeccionar lo que funcionó. Al fin y al cabo, han tenido ocho años para hacerlo, ya que el primer juego salió al mercado allá por 2017.

Canción de seda Comienza con una introducción muy bien animada en la que la protagonista de esta ocasión, Hornet, es transportada en un carruaje con forma de jaula. De repente, unas líneas blancas de neón se extienden y envuelven el carruaje, provocando que este caiga en picado hacia la primera zona, Moss Grotto, y liberando a Hornet en el proceso. Cerca de allí se encuentra también una práctica hoja en forma de aguja, por lo que, debidamente armada, nuestra heroína se lanza a la aventura.

Es una breve incursión (de nuevo) en este mundo de los insectos, lo que aporta misterio y dinamismo desde el principio. A esto se suman los ocasionales momentos de aparente cansancio de Hornet, que parecen surgir de la nada, y se crea una sensación subyacente de inquietud: ¿acaso no es tan capaz como nos gustaría creer?

Las respuestas sí que llegan, pero tendrás que dedicar unas 30 horas a completar la historia principal para conseguirlas. También hay múltiples misiones secundarias y secretos También hay mucho por descubrir, así que los que quieran completarlo todo pueden contar con dedicarle unas 40 horas, o incluso entre 60 y 100, para terminarlo al 100 %. Canción de seda.

Por suerte, Pharloom cobra vida gracias a un desplazamiento paralelo muy detallado que aporta una gran profundidad a este juego de plataformas en 2D. Pequeños detalles, como el hecho de que se puedan romper rocas y musgo sin ningún motivo concreto, contribuyen a la inmersión, mientras que el mapa da giros y vueltas de formas inesperadas.

Fíjate, por ejemplo, en el paisaje húmedo y frondoso de Moss Grotto. Este da paso rápidamente a Ruined Chapel, un lugar en el que predominan los tonos oscuros y la roca. Más adelante, guiarás a Hornet a través del calor industrial de Deep Docks antes de ascender hacia Grey Moor, azotado por la lluvia. Todo tiene un aspecto precioso, con personajes dibujados con trazos limpios y colores vivos, realzados con una de las animaciones más fluidas que he visto nuncaen un partido.

La picadura de un avispón

Hollow Knight: Silksong pero no es precisamente una excursión tranquila. Hay más de 150 enemigos, desde orugas peludas hasta larvas con púas y todo tipo de bestias aladas, que quieren acabar con Hornet. Y lo harán, una y otra vez, porque Canción de seda Es un juego difícil. Yo diría que es mucho más difícil que el primero, pero eso depende de cada uno.

No me gusta usar el término «Soulslike» a la ligera, pero lo cierto es que muchos juegos actuales deben al menos parte de su esencia a este género, y Canción de seda – para bien o para mal – hace lo mismo.

El último lugar en el que moriste contiene un capullo que puedes romper para recuperar algunas de las cosas que has recogido (como fragmentos de concha y cuentas de rosario; los primeros sirven para fabricar objetos, mientras que las segundas son moneda de cambio). Los lugares donde descansar y recuperar salud suelen estar bastante lejos de los jefes, con los que a menudo hay que librar largas batallas que pueden parecer una guerra de desgaste.

Aunque, para ser justos, A muchos jugadores les gusta este tipo de retos exigentes (solo tienes que echar un vistazo a Hollow Knight: Silksong en Steam (mira las reseñas para ver cuántas). Yo también, pero con moderación, y Canción de seda podría decirse que da prioridad al castigo frente a la recompensa.

Eso no quiere decir que Hornet esté en desventaja o que su nivel sea inferior; empieza con un agarre a la cornisa y pronto desbloquea opciones de movimiento como la carrera y la flotación. De hecho, es un personaje mucho más ágil que Hollow Knight, y saber usar su repertorio de movimientos es clave para sobrevivir.

Hornet comienza con una sencilla espada-aguja, pero va adquiriendo otras habilidades. Entre ellas se incluyen «Golpe de aguja», «Tormenta de hilos» y «Lanza de seda», y abarcan desde ataques potentes y lentos que infligen gran daño hasta poderes de área de efecto. Hornet también puede equiparse con escudos, de los que hay siete en total. Estos modifican su repertorio de movimientos y le permiten utilizar habilidades más defensivas, ataques encadenados e incluso un modo «Berserker».

Amigos y enemigos

Después de pasar mucho tiempo en desoladas ciudades de insectos y catedrales al estilo de Giger, No estoy del todo convencidoCanción de seda va a ganaren la edición de este añoPremios de los videojuegos, pero sin duda se ha ganado un lugar en la lista de nominados, y este es el motivo.

A lo largo de mi Reseña de Hollow Knight: Silksong Estuve a punto de tirar la consola varias veces, casi siempre por culpa de las batallas contra jefes, aunque en ocasiones también por los difíciles retos de plataformas. Sin embargo, cabe destacar que la sensación de haber logrado algo La sensación que se tiene al derrotar por fin a un jefe monstruoso como el Tirano Calavera no tiene precio.

Por suerte, aunque volver sobre los propios pasos es algo inherente a todos los Metroidvanias (desde Bienestar animal to Blasphemous 2), De Silksong Es divertido explorar este mundo. Te recomiendo encarecidamente que vuelvas atrás y curiosees por los rincones oscuros en busca de zonas secretas, ya que es muy probable que se te haya pasado por alto algo (o alguien) que podría llevarte a un buen empujón.

Hablando de eso, la buena noticia es que Pharloom no es solo muerte y castigo: hay comerciantes, vagabundos y archiveros repartidos por todo el lugar que pueden ofrecerle a Hornet equipo, conocimientos o algún otro tipo de ayuda. Es también en estos encuentros donde El equipo Cherry’s el guion destaca, ya que permite al estudio ir introduciendo unas bienvenidas dosis de humor.

Mi veredicto final sobre Hollow Knight: Silksong

Sé que miHollow Knight: Silksong Esta reseña del juego no es la única que señala que «Más de lo mismo» está a la orden del día aquí. Un vistazo rápido al Hollow Knight: Silksong en Metacritic Las valoraciones de otros jugadores demuestran que la mayoría opina lo mismo. Sin embargo, hay algunas críticas contrarias solo por llevar la contraria, pero de mí no te vas a encontrar nada de eso.

Algunas batallas contra jefes son pruebas de fuego bien organizadas que premian la perseverancia y la memorización de los patrones de ataque, pero incluso estos pueden parecer demasiado largos. Hornet empieza siendo un personaje bastante débil, aunque, como señala el primer personaje amistoso con el que se encuentra, tiene más poder del que los demás sospechan, y resulta divertido desbloquear ese poder, aunque también da la sensación de que esto lleva más tiempo del que debería.

Por suerte, por muy frustrante que sea todo esto, el mundo está magníficamente recreado, elbanda sonora alterna entre lo elegíaco y lo épico sin llegar nunca a resultar agobiante, y, en definitiva, es un placer controlar a Hornet.

El equipo Cherry’s la controvertida decisión de publicarCanción de sedaEl hecho de que cueste menos de 20 dólares da pie a debates sobre la relación entre tiempo de juego y relación calidad-precio, y podría decirse que la tan esperada secuela del estudio cumple en cuanto a cantidad. Aparte de su nivel de dificultad inicial, casi cruel en algunos momentos, también terminaría encantado este Canción de sedareseña con una nota que dice que cumple con las expectativas en cuanto a calidad, eso.

Hollow Knight: Silksong

El sabor amargo de la victoria

Hollow Knight: Silksong Es un Metroidvania exigente que toma lo mejor de su predecesor y se centra aún más en los aspectos propios de los juegos del estilo Souls. Las batallas contra jefes y los retos de plataformas son bastante duros, pero su magnífico mundo hace que merezca la pena explorarlo.