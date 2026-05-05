Pokémon Pokopia ist der neueste Blockbuster im Bereich der gemütlichen Sozialsimulationen und wird häufig mit dem genreprägenden Animal CrossingSelbstbehalt. Obwohl es sich bei beiden um Sandbox-Spiele handelt, bei denen es darum geht, Beziehungen aufzubauen und ein Zuhause nach dem eigenen Geschmack zu gestalten, unterscheiden sie sich in Bezug auf Erzählweise und Spielablauf erheblich voneinander .

Was genau unterscheidet sie also voneinander? Schauen wir uns die Unterschiede an und was jedes Spiel besser macht als das andere!

Pokémon Pokopia vs. Animal Crossing: New Horizons: Ein kurzer Vergleich

Pokémon Pokopia hat sich schnell als eines der Die besten Spiele für die Nintendo Switch 2, nebenAnimal Crossing: New Horizons. Bevor wir näher darauf eingehen, hier ein kurzer Überblick über die Unterschiede (und Gemeinsamkeiten) bei Pokopia vs Animal Crossing.

Funktion Pokémon Pokopia Animal Crossing: New Horizons Plattform Nintendo Switch 2 Nintendo Switch, Nintendo Switch 2 Erscheinungsjahr 2026 2020 Preis €69.99 59,99 $ (NSW) / 64,99 $ (NS2) Einstellung Das postapokalyptische Kanto Eine einsame Insel Spielercharakter Ebenso Dorfbewohner Weltweit Mehrere große Flächen Große Insel Bauweise Bausteine/Bausätze und Terraforming Individuell gestaltbare Häuser und Terraforming Erzählung Postapokalyptischer Krimi Ein reines Sandbox-Erlebnis Schlüsselmechaniker Verwandlungen mit Fähigkeiten Fortschritt in Echtzeit Mehrspieler Lokal und online, mit persistenten Servern Vor Ort und online Geschätzte Vorlesestunden 30–40 Stunden k. A. (Ich werde weiter unten erklären, was ich damit meine) Entwickler Omega Force und Game Freak Nintendo

Übersicht über Pokémon Pokopia

Ohne zu viel zu verraten, Pokémon Pokopia spielt in einer verwüsteten Version der Kanto-Region. Warum ist sie verwüstet? Dieses Rätsel musst du mit Hilfe eines besonders sachkundigen Tangrowths lösen. Bislang weißt du nur, dass alle verschwunden sind und Pokémon wieder auftauchen.

Du spielst einen Ditto, der die Gestalt seines ehemaligen Trainers annimmt (den du individuell anpassen kannst), und dein Hauptziel ist es, die Welt für Pokémon und Menschen gleichermaßen lebenswert machen noch einmal. Wenn du neue Pokémon triffst, lernst du Fähigkeiten, die dir helfen werden, die öde Insel wieder zum Leben zu erwecken.

Die meisten Pokémon, denen du in diesem Spiel begegnest, verhalten sich wie die üblichen Dorfbewohner, die man in andere Spiele wie Animal Crossing. Sie haben ihre eigenen Wünsche, Tages- und Nachtpläne sowie spezifische Anforderungen an die Unterbringung.

Im Grunde genommen ist das schon der gesamte Spielablauf. Man muss lediglich bewohnbare Lebensräume errichten und neue Pokémon entdecken, sobald diese dort einziehen. Dabei Es gibt Geheimnisse, die es zu lüften gilt Das wird dir zeigen, was mit der Welt passiert ist und was du tun kannst, um sie zu „retten“.

Animal Crossing: New Horizons – Überblick

Auf der anderen Seite des Zauns befindet sich Animal Crossing: New Horizons, das weithin als eines der Die besten gemütlichen Spieleda draußen.Nintendo hatte einen Volltreffer gelandet, indem es das Spiel genau zu dem Zeitpunkt veröffentlichte, als die Welt in den Lockdown ging, und es wurde schnell zu einer der Möglichkeiten, wie Gamer miteinander in Kontakt treten und ihre niedlichen Kreationen präsentieren konnten.

Im Gegensatz zuPokopia… es gibt eigentlich keine richtige Handlung, abgesehen von einem im Grunde sehr langen Tutorial, das sich manchmal wie eine mühsame Routine anfühlt, ähnlich wie im echten Leben. Man schlüpft im Grunde in die Rolle eines Dorfbewohners, der auf eine verlassene Insel zieht, und durch eigene harte Arbeit entsteht daraus schließlich eine blühende Gemeinschaft voller freundlicher tierischer Dorfbewohner.

Es ist ein Spiel, das sich langsam entwickelt und den Verlauf der Echtzeit stark in den Vordergrund rückt. Da der Bau von Gebäuden manchmal Tage dauert, verbringst du den Großteil deiner Zeit damit, Ressourcen zu sammeln und deine Insel individuell zu gestalten. Viele Spieler sagen, dass das eigentliche Spiel erst beginnt, wenn du alle deine Schulden bei Tom Nook beglichen hast.

Der soziale Aspekt ist das, was das Spiel wirklich gut macht. Abgesehen von den Dorfbewohnern in deinem eigenen Bereich wirst du nachdrücklich dazu ermutigt, die Inseln anderer Spieler zu besuchen, um Gegenstände zu tauschen (vor allem exotische Früchte), bestimmte Erfolge zu erzielen und einfach neue Freunde zu finden, wenn du gerne neue Leute kennenlernst.

Gemeinsamkeiten zwischen Pokémon Pokopia und Animal Crossing

In einem Gespräch über Pokopia vs Animal Crossing… lässt sich nicht leugnen, dass beide auf den ersten Blick viele Gemeinsamkeiten aufweisen. Abgesehen davon, dass sie die Bestseller-Spiele auf ihren jeweiligen Konsolen sind beide gemütliche Lebenssimulationen, in denen man Ressourcen sammeln kann, um die Lebensbedingungen auf der eigenen Insel zu verbessern.

Beide Spiele werden dich eine Gemeinschaft lebhafter Dorfbewohner aufbauen die gelegentlich ihre Meinung zur aktuellen Lage auf der Insel äußern werden. Diese Gemeinschaft wird im Laufe der Zeit dank eures eigenen Engagements wachsen.

Als Sandbox-Spiele, Pokopia and Animal Crossingbeides bietet dirzahlreiche Werkzeuge und viel Gestaltungsfreiheit deine Umgebung. Kreative Spieler können viel Zeit damit verbringen, ihren eigenen perfekten Raum zu gestalten, wobei einige durch den geschickten Einsatz der Terraforming- und blockbasierten Dekorationssysteme jedes Spiels geschäftige Städte erschaffen.

Schließlich haben beide Titel auch Lokales und Online-Spiel. Im Mehrspielermodus besucht man in der Regel die Insel des Spielhosts, und abgesehen vom geselligen Beisammensein können die Spieler oft zusammenarbeiten, um Ressourcen zu sammeln oder die Umgebung zu gestalten. Der Modus dient jedoch in erster Linie dazu, Zeit mit Freunden zu verbringen es gibt eine Handvoll greifbarer Belohnungendafür.

Zum Beispiel Spieler in Animal Crossing: New Horizons muss andere Leute besuchen, um an alle Früchte heranzukommen. In PokopiaAndererseits kannst du die Gegenstände anderer Leute fotografieren, um sie in deiner eigenen Welt als 3D-Druck nachzubilden. PokopiaDie Wolkeninseln sind im Grunde genommen ebenfalls Multiplayer-Sandbox-Spiele.

Die wichtigsten Unterschiede zwischen Pokémon Pokopia und Animal Crossing

Nachdem wir nun die Gemeinsamkeiten geklärt haben, können wir uns nun auf die wesentlichen Unterschiede bei Pokopia vs Animal Crossing. Wenn wir uns etwas genauer ansehen, wie die einzelnen Spiele funktionieren, wirst du feststellen, dass sie sehr unterschiedliche Ansätze in Bezug auf die Weltgestaltung und das Gameplay verfolgen.

Maßstab und Weltgestaltung

Zunächst einmal,Animal Crossing dreht sich um eine einzige einsame Insel, die du ganz nach deinen Wünschen gestalten kannst. Zwar kannst du auch andere Orte besuchen, doch der Kern des Spiels spielt sich hauptsächlich auf dieser Insel ab.

Im Gegensatz dazu,Pokopiabietet dir mehrere miteinander verbundene Regionen mit jeder Menge Platz auf dem man aufbauen kann, und jede Menge Geheimnisse und Pokémon, die es zu entdecken gilt. Ohne zu viel zu verraten: Man erhält sogar einen großen leeren Bereich, den man gemeinsam mit Freunden individuell gestalten kann. Das Spiel ist viel umfangreicher, als man zunächst denkt, und im Laufe der Geschichte werden nach und nach neue Orte freigeschaltet.

Figuren

In Animal Crossing, triffst du auf viele anthropomorphe Tierdörfler mit unterschiedlichen Vorlieben und Persönlichkeiten. Nur bis zu 10Es können jeweils nur eine bestimmte Anzahl von ihnen auf der Insel leben, daher brauchst du weitere Spieler, wenn du mehr Häuser haben möchtest.

Pokopia wirkt im Vergleich dazu lebendiger, da es eine etwas mehr als 20 Pokémon die gleichzeitig sichtbar umherfliegen, wobei sich diese Auswahl im Laufe der Zeit ändert, wenn du bereits mehr als diese Anzahl gesammelt hast. Derzeit gibt es einige Hundert davon zu entdecken, darunter auch ein paar legendäre Exemplare, die du vielleicht herumfliegen siehst.

Sandkasten-Mechanik

Animal Crossing: New Horizons umfasst vor allem Fertighäuser und Geländegestaltung als Hauptmerkmale des Spiels, wobei die Spieler Möbel und Outdoor-Elemente nutzen, um kreativ Strukturen zu gestalten.

In Pokopia, es gibtein blockbasiertes Bau- und Terraforming-System erinnert anDragon Quest Builders and Bergbau, Handwerk. Das gibt dir mehr Freiheit, deine idealen Bauwerke zu gestalten und Wege zu finden, die Lebensräume der Pokémon auf natürliche Weise darin zu integrieren.

Kurz gesagt,Pokopia bietet mehr Flexibilität beim Bauen, während Animal Crossing bietet eine immense Vielfalt an Dekorationen.

Handlung und Erzählung

Animal Crossing: New Horizons enthält keine herkömmliche Handlung, bietet aber dennoch ein klares Gefühl von Fortschritt, das mit der Entwicklung deiner Insel verbunden ist. Nachdem du dank Tom Nooks „Fluchtpaket“ dort angekommen bist, verwandelst du nach und nach eine einsame Insel in eine blühende Gemeinschaft, indem du Aufgaben erfüllst, Einrichtungen freischaltest und neue Bewohner anlockst.

Dieser Fortschritt gipfelt darin, dass man eine Inselbewertung von drei Sternen erreicht und ein Konzert von K.K. Slider veranstaltet; danach entwickelt sich das Spiel zu einem freieren, vom Spieler bestimmten Erlebnis, bei dem die Individualisierung und das Alltagsleben im Mittelpunkt stehen.

Umgekehrt,Pokopia hat eine besonders düstere, aber faszinierende Hintergrundgeschichte über die du mehr erfahren wirst, während du daran arbeitest, die Welt wieder in ihrem früheren Glanz erstrahlen zu lassen.

Gleich zu Beginn erfährt man, dass alle Menschen verschwunden sind und bekannte Orte seit scheinbar einem Jahrhundert oder länger vernachlässigt wurden. Das Geheimnis darum, was mit der Welt geschehen ist, liegt vor allem durch Umweltgeschichten und Notizen entschlüsselt über das ganze Spiel verteilt.

Spielablauf

Das Gameplay in Neue Horizonte konzentriert sich stark auf Ressourcen sammeln und deine Insel verschönern, dazwischen gelegentlich mit NPCs interagierend. Es ist das das beste „Animal Crossing“-Spiel ist gerade erhältlich, und viele würden den Weg vom Tellerwäscher zum Millionär als äußerst befriedigend empfinden.

Pokopia, andererseits ist stärker auf die Schaffung von Lebensräumen ausgerichtet. Anstatt Pokébälle wahllos in die Luft zu werfen, sammelst du neue Monster, indem du die zerstörte Welt erkundest und geeignete Behausungen für sie erschaffst.

Im Laufe des Spiels lernst du, dich in einige dieser Wesen zu verwandeln, um dich besser fortbewegen und die Umgebung umgestalten zu können. Außerdem gibt es ein unglaublich großzügiges Ausdauersystem, das mit diesen Fähigkeiten verknüpft ist.

Anders als in einigen der die beliebtesten Bauernhofspiele Dort draußen hindert dich ein Energietief nicht direkt daran, an Projekten in beiden Bereichen zu arbeiten Neue Horizonte or Kopieren

Strategische Implikationen

Die Veröffentlichung vonPokémon Pokopia hat zahlreiche strategische Auswirkungen auf Nintendo und seine Konkurrenten, denn der Überraschungshit hat das Potenzial, nicht nur die Franchise selbst zu prägen.

Für Nintendo/The Pokémon Company

Allein das Spiel hat Berichten zufolge große Hoffnungen geweckt, dass es den Umsatz für das Nintendo Switch 2 da es sich um ein Exklusivprodukt handelt.

Amazon den Preis erhöht von physischen Exemplaren an €79.99, was kurz nach der Veröffentlichung auf ein deutliches Ungleichgewicht zwischen Angebot und Nachfrage hindeutet.

Viele haben sogar erklärt, dass sie bereit sind, für DLCs zu zahlen, die neue Regionen hinzufügen, und das Spiel Die offene Handlung lässt viel Raum für zukünftige Erweiterungen.

Für das „Cozy Game“-Genre

Pokopia bietet eine fesselnde Mischung aus Umweltgeschichten und voxelbasiertes Sandbox-Gameplay, was die Vorfreude auf neue Spiele weckt, die in seine Fußstapfen treten werden.

Vor diesem Hintergrund Neue Horizonte ist nach wie vor eine hervorragende Wahl für Gelegenheitsspieler und jüngere Spieler, die einen leichteren Einstieg in das Genre suchen. Für erfahrene Spieler, die sich mehr Komplexität und Umfang wünschen, Pokopia wird genau das Richtige sein.

Für Teilnehmer

Unabhängige Entwickler und andere Neulinge in diesem Genre werden es schwerer haben, dies nachzuahmen Pokopiader Erfolg, weil es verbunden mit einem der größten IPs. Wer die treue Fangemeinde für sich gewinnen möchte, muss weitere Innovationen im Gameplay vorweisen.

Außerdem gibt es das Wolkeninselsystem, das es den Spielern ermöglicht, die einzigartigen Welten anderer besuchen und möglicherweise mit ihnen interagieren, selbst wenn der Gastgeber offline ist. Damit wird ein neuer Maßstab für das Hosting von Multiplayer-Spielen gesetzt, an dem sich die Konkurrenz messen lassen muss.

PokopiaDer Erfolg des Spiels ist auch ein Zeichen dafür, dass es einen Markt für gemütliche Sandbox-Spiele mit einer tiefgründigen Geschichte gibt. Die postapokalyptische Handlung, die bei den Fans zahlreiche Spekulationen und Hoffnungen auf zukünftige DLCs weckt, zeigt, dass gemütliche Spiele nicht unbedingt nur der Realitätsflucht dienen müssen.

Mein Fazit zu „Pokémon Pokopia“ vs. „Animal Crossing“: Welches Spiel solltest du spielen?

Insgesamt würde ich sagen, dass beide Spiele unterschiedliche Spielertypen ansprechen, auch wenn sie auf den ersten Blick sehr ähnlich wirken.

AuswahlPokopia wenn du viel größere und abwechslungsreichere Welten erkunden und gestalten möchtest. Zwar verzichtet das Spiel auf die traditionellen Kampfmechaniken, die man von der Reihe gewohnt ist, doch das wird durch einzigartige Systeme zum Sammeln von Kreaturen und zum Errichten von Lebensräumen wieder wettgemacht. Es ist eine riesige Sandbox mit einer langen Liste an Pokémon, die es zu entdecken gilt.

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Andererseits, Animal Crossing: New Horizons ist eine hervorragende Wahl, wenn dir der soziale Aspekt und ein gemächlicheres Tempo wichtig sind. Das Spiel bietet zwar ein sanftes Fortschrittssystem, bei dem der Aufbau deiner Insel und deiner Gemeinschaft im Mittelpunkt steht, doch der Schwerpunkt liegt weiterhin auf Freiheit und von den Spielern selbst gesetzten Zielen statt auf einer starren Handlung.

Es gibt jede Menge Kosmetikartikel zu entdecken und auszuprobieren, was das Spiel zu einer idealen Form der Realitätsflucht macht, die Gelegenheitsspieler zu schätzen wissen werden. Es ist ein Spiel, das durch kleine, regelmäßige tägliche Aktivitäten einen spürbaren Fortschritt ermöglicht und einen über Jahre hinweg fesseln wird.

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Häufig gestellte Fragen