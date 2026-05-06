Actualización 39.1 de PUBG: análisis detallado de las notas del parche

Krafton ha lanzado una importante PlayerUnknown’s Battlegrounds Actualización 39.1, justo a tiempo para el invierno. Erangel: Subzero convierte el emblemático mapa de la isla en un campo de batalla helado, gracias a unos misteriosos satélites accidentados que provocan un efecto de congelación en la Zona Azul.

La actualización 39.1 también incluye varios ajustes en el equilibrio de las armas, el regreso ampliado de UGC Alpha y nuevas opciones tácticas, entre las que se incluyen: Granada BZ y lanzagranadas, que los jugadores pueden utilizar para crear zonas de congelación localizadas. PlayerUnknown’s Battlegrounds ya era el el mejor juego de battle royale (y puedes consultar nuestro completo PlayerUnknown’s Battlegroundsresumen) peroEsta escalofriante actualización lleva las cosas a otro nivel. ¡Sigue leyendo para saber más!

Los jugadores van a disfrutar de una sorpresa helada gracias a PlayerUnknown’s Battlegrounds Actualización 39.1, ya que incluye lo siguiente cambios importantes:

Varias zonas de Erangel se han helado ( Stalber, Shelter, la base militar de Sosnovka y el astillero )

) Se han introducido varios ajustes en el manejo de las armas, especialmente en lo que respecta al retroceso (VSS, SLR, SKS, AUG y M416)

Nueva arma de un solo disparo con efecto congelante: el lanzagranadas BZ

UGC Alpha vuelve de forma permanente en Partida personalizada(Solo para PC)

Modificaciones en el paquete de ayuda para Combate por equipos, la incorporación del sistema Recall a Una intensa batalla real, así como el inicio de una nueva temporada clasificatoria y del Pase de Supervivencia

Balenciaga salas de exposición colaborativas repartidas por todo Erangel

Varias correcciones de errores y mejoras de usabilidad

Un experimento de control climático de alto secreto ha fracasado, lo que ha provocado que varios satélites tythónicos se estrellaran en distintos puntos de Erangel y cubran la isla de nieve y hielo. Stalber, donde se llevaban a cabo los experimentos magnéticos, es uno de los lugares más afectados, pero Shelter también se ha visto afectado. Se rumorea que cualquier Los jugadores que encuentren allí un satélite estrellado también encontrarán botín exclusivo.

El puente que conduce a la base militar y al astillero de Sosnovka ha sido parcialmente destruido por un satélite, pero la buena noticia es que el río también se ha helado, lo que ha creado una nueva profundidad táctica. La Zona Azul ha sido la más afectada por el nuevos fenómenos meteorológicos extremos. Aunque el daño, la velocidad y el radio de la Zona no varían, los jugadores encontrarán los siguientes ajustes:

Se han añadido nuevos efectos visuales y sonoros, que varían en función del nivel de daño de la Zona Azul.

El Jammer Pack no bloquea el efecto de congelación.

Los cambios anteriores también se aplican tanto a la granada BZ como al lanzagranadas BZ.

La función de tiempo dinámico se puede activar para Arcade, en la que se vePartida normal, clasificatoria y personalizada Los mapas se van cubriendo poco a poco de nieve.

Por último, los transbordadores y la Zona Roja permanecen cerrados mientras dure PlayerUnknown’s Battlegrounds Actualización 39.1. Los jugadores que se lancen en paracaídas sobre el mapa ahora pueden encontrar la visibilidad se ve reducida debido a las condiciones meteorológicas cambiantes.

La llanura del suroeste de Erangel luce ahora un aspecto verdaderamente invernal, con la nieve acumulándose y los restos de satélites estrellados asomando entre la tundra. No te pierdas estos restos, ya que es probable que tengan objetos de valor. Por ello, el mapa del mundo y el minimapa se han actualizado para reflejar mejor los cambios introducidos en Erangel.

Se han aplicado ajustes a varias armas, tanto para reducir su potencia como para aumentarla; entre los más destacados se encuentran:

VSS – El retroceso vertical ha aumentado aproximadamente un 10 %.

– El retroceso vertical ha aumentado aproximadamente un 10 %. SLR – El retroceso horizontal se ha reducido en aproximadamente un 5 %.

– El retroceso horizontal se ha reducido en aproximadamente un 5 %. SKS – Se ha reducido la disminución de la velocidad inicial con la distancia.

– Se ha reducido la disminución de la velocidad inicial con la distancia. AUG – El retroceso horizontal ha aumentado aproximadamente un 4 %.

– El retroceso horizontal ha aumentado aproximadamente un 4 %. M416 – El retroceso horizontal se ha reducido en aproximadamente un 5 %.

Según los comentarios oficiales de los desarrolladores que acompañan a PlayerUnknown’s BattlegroundsActualización 39.1,Estos cambios deberían fomentar la experimentación y hacer que el juego sea, en general, un poco más justo. «Se ha ajustado el retroceso del VSS para que el fuego sostenido resulte más difícil, con el fin de contrarrestar su uso y sus índices de victoria excepcionalmente altos», afirmaron.

«En cuanto al SLR y al SKS, ambas armas presentaban bajos índices de uso y de victorias, por lo que se ha reducido el retroceso del SLR para mejorar su manejo, y se ha ajustado el SKS con mejoras en el retroceso y la velocidad inicial para potenciar su rendimiento general».

Nuevas armas y equipamiento

Ahora se pueden encontrar granadas BZ y un lanzador, y equiparlos como arma secundaria. Las granadas son bombas de hielo que también se pueden fijar a superficies. Cuando explotan, crean una esfera de 7,5 m que congela todo lo que hay en su interior, infligiendo 8 puntos de daño por segundo durante un breve periodo de tiempo. Son especialmente útiles para despeje de la sala, medidas contra el acampamiento, denegación de reposicionamiento, y obligar a los enemigos a salir de sus posiciones.

Sin embargo, no explotan en el agua y emiten un sonido de aviso antes de detonar, para que los jugadores tengan la oportunidad de salir corriendo de la zona de nieve inminente. El lanzagranadas BZ aparece entre dos y tres veces por partida, y puede encontrarse en cualquier parte del mundo, en salas secretas o en satélites.

Se han ajustado las tasas de aparición de otros objetos, también:

El traje de camuflaje de Vikendi ahora aparece en habitaciones secretas, paquetes de ayuda y lanzamientos aéreos especiales.

Se ha aumentado la frecuencia de aparición del M79 en el mundo.

Se ha reducido ligeramente la frecuencia de aparición en el mundo de las P1911, P92 y R1895.

PlayerUnknown’s Battlegrounds es ampliamente reconocido como uno de los los mejores juegos de esports, por lo que los jugadores competitivos deben tener en cuenta que Combate por equipos ahora incluye un equipamiento exclusivo a través del paquete de ayuda, y además todos los kits de reaparición vienen ahora con equipo de nivel 2. El Se ha añadido el sistema de retirada to Una intensa batalla real, además de una sartén como equipamiento predeterminado. Los suministros aéreos ahora pueden contener una Bengala de emergencia. Puedes echar un vistazo a un PUBG Battlegrounds Guía de los deportes electrónicos para sacar el máximo partido a estos modos de juego.

Modo informal El límite diario de tres partidos se ha sustituido por 60 minutos al día. UGC Alpha vuelve definitivamente a PC, trayendo consigo objetos destructibles, siete dispositivos nuevos (incluido un dispositivo de generación de jugadores controlados por IA) y un nuevo Modo de defensa que admite hasta cuatro jugadores.

In Trayectoria profesional En el modo Clasificado, el KDA se ha sustituido por el promedio de bajas y se muestra en «Carrera», «Perfil» y la «Tabla de clasificación». Las estadísticas ahora incluyen el tiempo medio de supervivencia, las bajas por disparos a la cabeza y las reanimaciones en el modo Clasificado.

PlayerUnknown’s Battlegrounds La actualización 39.1 añade un aumento del 50 % en los BP al Pase Premium como parte del Pase de Superviviente. Además, algunas recompensas clave y cupones de contrabando se han sustituido por BP.

Colaboración: BALENCIAGA

A colaboración entre casas de moda de lujo with Balenciaga viene aPlayerUnknown’s Battlegrounds Actualización 39.1, con objetos especiales escondidos por todo Erangel. Entre ellos se incluyen un diseño de armadura «Couture», una chaqueta acolchada rosa con corte de corsé, una camiseta con el logotipo «Standard», unos vaqueros desgastados y un cómodo casco de piel azul.

Otros detalles

Las notas completas del parche son muy extensas, pero entre los aspectos más destacados se incluyen:

Se ha mejorado el diseño de la pantalla de vista previa de un solo elemento.

Se ha corregido un error por el que los jugadores podían salir del área de juego sin sufrir daños en el mapa «Boatyard» en Combate por equipos.

Se ha solucionado un problema por el que una estructura eliminada del mapa de Rondo seguía apareciendo en el mapa del mundo y en el minimapa.

Se ha solucionado un problema por el que los tobillos se volvían transparentes cuando el personaje femenino llevaba las botas «Moon Seeker» con determinados pantalones.

Preguntas frecuentes