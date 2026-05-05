Die 10 besten Videospielverfilmungen auf Netflix – Rangliste und Rezensionen 2026

Ich habe mich mit Verfilmungen von Videospielen beschäftigt und die besten Videospielverfilmungen zusammengestellt Netflix– sowohl Realfilm als auch Animationsfilm – für Fans, die sich nach Serienmarathons sehnen, und für Spieler, die von der Hintergrundgeschichte fasziniert sind.

Diese Titel bieten eine ausgefeilte Erzählweise, treue Anspielungen auf die Spielmechanik und jede Menge Momente, die echte Fans begeistern werden.

Von epischen Abenteuern bis hin zu bewegenden Reisen – diese Adaptionen fangen den Geist der Originalspiele ein und bieten gleichzeitig filmischen Genuss. Tauchen wir ein in diese Auswahl an Titeln, die man sich nicht entgehen lassen sollte.

Unsere Top-Empfehlungen für Netflix-Filme, die auf Videospielen basieren

Ich habe mir ehrlich gesagt fast alle Verfilmungen von Videospielen über mein Abonnement angesehen und habe vor, mir noch unzählige weitere Titel anzuschauen. Diese drei stechen wirklich als Filme hervor, die man sich nicht entgehen lassen sollte:

Der Super Mario Bros.-Film (2023) – Das animierte Abenteuer von Universal und Illumination führt Mario und Luigi ins Pilzkönigreich. Getreu den Spielen bietet es Plattform-Mechaniken, die Suche nach versteckten Münzen und eine fröhliche Optik, die sowohl für Gamer als auch für Familien perfekt geeignet ist. Uncharted (2022) – Tom Holland spielt die Rolle des Nathan Drake in diesem Realfilm-Abenteuer rund um die Schatzsuche. Mit actiongeladenen Szenen rund um den Globus, witzigen Wortgefechten und Anspielungen auf klassische Spielmechaniken fängt der Film den Geist der beliebten Serie von Naughty Dog ein. Pokémon – Der Film: Geheimnisse des Dschungels (2020/Netflix 2021) – Ash und ein wilder Junge namens Koko schließen sich zusammen, um den Dschungel zu retten, wobei an Erkundungen im RPG-Stil und die Bindung zwischen Trainern und Pokémon angelehnt wird. Der Animationsfilm verbindet emotionale Erzählkunst mit nostalgischen, bei den Fans beliebten Figuren.

Diese Top-Auswahl zeigt das Beste, was Netflix Angebote für Gamer, die originalgetreue Adaptionen, atemberaubende Bilder und Anspielungen auf beliebte Spielmechaniken miteinander verbinden. Ganz gleich, ob Sie klassische Abenteuer noch einmal erleben oder neue entdecken – diese Filme beweisen, dass Videospielwelten auch auf der großen Leinwand glänzen können.

Die 10 besten Videospielverfilmungen auf Netflix, die du nicht verpassen darfst

Tauchen Sie ein in die Welt der Spieleverfilmungen auf Netflix. Diese Liste präsentiert die fesselndsten Filme, die beliebte Videospiele durch originalgetreue Erzählungen, beeindruckende Bilder und Anspielungen auf die von Fans geliebten Spielmechaniken zum Leben erwecken. Jeder Titel bietet eine einzigartige Möglichkeit, bekannte Welten aus einer neuen Perspektive zu erleben.

Egal, ob Sie nur gelegentlich zuschauen oder ein eingefleischter Gamer sind – diese Titel zeichnen sich durch Kreativität und Liebe zum Detail aus, wodurch sie sich von der Masse abheben. Von actiongeladenen Abenteuern bis hin zu herzerwärmenden animierten Reisen – diese Filme sind perfekt für alle, die ihre Lieblingsspiele auf der Leinwand noch einmal erleben möchten.

1. Der Super Mario Bros.-Film [Bestes Plattform-Abenteuer für die ganze Familie]

Unsere Bewertung Enebameter 10/10

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Erscheinungsjahr 2023 Genre Animierte Komödie und Abenteuer Regisseur / Studio Aaron Horvath & Michael Jelenic; Illumination & Nintendo Einblick in die Produktion Budget: ca. 100 Mio. $; weltweite Einspielergebnisse: 1,36 Mrd. $

Universal andBeleuchtung’s Der Super Mario Bros.-Film Der Film beginnt damit, dass Mario und Luigi von Brooklyn ins pulsierende Pilzkönigreich versetzt werden. Dieser im Stil einer Zeichentrickserie gedrehte Film dient als lose Entstehungsgeschichte, in der Bowser um die Herrschaft kämpft, während Mario sich beeilt, Prinzessin Peach zu retten.

Die Anpassung bleibt bestehen dem Spiel treu und bietet Plattform-Mechaniken wie das Abprallen von Blöcken und die Suche nach versteckten Münzen. Der Film ist eine unterhaltsame, familienfreundliche Möglichkeit, die Welt zu erleben, durch die man als Spieler gesprungen ist. Kritiker bemängeln zwar, dass die Handlung nicht bahnbrechend sei, doch Fans loben die fröhliche Energie und die nostalgischen Anspielungen.

Wenn du also Lust hast, in die Freuden der Nostalgie einzutauchen, und etwas suchst, das die ganze Familie gemeinsam anschauen kann, dann ist das genau das Richtige für dich. Falls dir das wieder Lust auf Gaming gemacht hat, gibt es jede Menge tolle Plattformspielemal anschauen.

Highlights:

Fröhliche, lebendige Grafiken, die zur Atmosphäre der Spiele passen

Eine Hommage an die Plattform

Die perfekte Wahl für Gamer und Nicht-Gamer gleichermaßen

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2. Uncharted [Ideal für Abenteuerfans]

Unsere Bewertung Gesamtbewertung 9,8/10

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Erscheinungsjahr 2022 Genre Realfilm – Action-Abenteuer Regisseur / Studio Ruben Fleischer; Columbia, PlayStation Productions Einblick in die Produktion Budget: ca. 120 Mio. $; erzählt die Entstehungsgeschichte von Drake in einem eigenständigen Universum

Tom Hollands unerfahrener Schatzsucher Nathan Drake tut sich mit Victor Sullivan zusammen, um einer legendären Goldexpedition von Magellan auf den Grund zu gehen. Es ist ein eigenständige Entstehungsgeschichte das Naughty Dogs weltumspannende Rätselserie würdigt – mit witzigen Wortgefechten, riskanten Raubüberfällen und uralten Relikten.

Die Filmemacher bleiben den filmischen Höhepunkten des Spiels treu … sie schwingen sich von Klippen, erklimmen Ruinen und entkommen nur knapp einstürzenden Tempeln. Der Film enthält Anspielungen auf die Spielmechanik, wie Schatzkarten und klassische Verfolgungsjagden.

Kritiker meinen, der Film sei „locker genug“, um seine Fangemeinde nicht zu verärgern, wie es bei vielen Verfilmungen der Fall ist.

Tom Holland verkörpert die jugendliche Energie, auch wenn manche meinen, ihm fehle Drakes Weltmüdigkeit. Die Chemie zwischen den Helden sowie das abenteuerreiche Set-Design fangen den Geist des Spiels ein, auch wenn die Tiefe der Handlung in den Hintergrund tritt. Aber Moment mal. Es gibt noch viel mehr fantastische Videospielverfilmungen zu entdecken.

Highlights:

Tempo Schatzsuche Schlagzeichen UnchartedSerien-Beats

Schlagzeichen UnchartedSerien-Beats Eindrucksvolle Bilder aber wegen der schwachen Handlung und des Einsatzes von CGI kritisiert

aber wegen der schwachen Handlung und des Einsatzes von CGI kritisiert Ein idealer Einstieg für Fans und Neulinge gleichermaßen

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3. Pokémon – Der Film: Geheimnisse des Dschungels [Ideal für ein Familienabenteuer]

Unsere Bewertung Enebameter 9,6/10

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Erscheinungsjahr 2020 (Japan, 25. Dezember); Netflix, Oktober 2021 Genre Animationsfilm: Abenteuer/Fantasy Regisseur / Studio Tetsuo Yajima; OLM, Inc. Einblick in die Produktion Weltweiter Einspielergebnis: ca. 21 Mio. $; Rückkehr zum klassischen Animationsstil; gelobt für emotionale Erzählweise

DiesNetflix-nurPokémon Der Film handelt von einem wilden Jungen namens Koko, der von den Mythische Pokémon Zarude. Als Ash Ketchum auftaucht, schließen sie sich zusammen, um das Schicksal sowohl des Dschungels als auch des Dorfes zu retten, was an die Erkundung und die Themen eines Videospiels erinnert.

Es isteine eigenständige Geschichte in der Hauptreihe, nicht an einen bestimmten Spieltitel gebunden. Obwohl Pokémon Die Spiele sind Rollenspiele, der Film übernimmt Spielmechaniken wie Trainer-und-Pokémon Gemeinsame Erlebnisse, Begegnungen mit Wildtieren und ein Abenteuer im Dschungel.

Die üppige Animation und die eindringliche Umweltbotschaft spiegeln die unvergleichliche Weltgestaltung von Die besten Pokémon-Spiele. Wie zu erwarten, tauchen Kultfiguren wie Ash, Pikachu und Team Rocket auf und sorgen bei den Fans für Nostalgie. Kritiker lobten die familienfreundliche Botschaft des Films. Er fängt den popkulturellen Charme der Reihe ein und wird der Vision des Schöpfers Satoshi Tajiri gerecht.

Highlights:

Neue mythische Pokémon Zarude sorgt für neue Spannung

Zarude sorgt für neue Spannung Es fühlt sich an wie ein Mini-RPG-Abenteuer durch Dschungel

durch Dschungel Ideal für Eltern mit den Kindern noch einmal anschauen

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4. Resident Evil: Death Island [Bestes Zombie-Action-Abenteuer]

Unsere Bewertung Gesamtbewertung 9,5/10

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Erscheinungsjahr 2023 Genre Animierter Action-Horror Regisseur / Studio Eiichiro Hasumi; Netflix Animation Einblick in die Produktion Der Film wurde exklusiv für Netflix produziert und bietet eine originalgetreue Umsetzung der „Resident Evil“-Geschichte, die bekannten Gegner sowie packende Survival-Horror-Szenen. Die CGI-Animation unterstreicht wirkungsvoll die Spannung und das den Spielen treu bleibende Monsterdesign.

In Resident Evil: Death Island, Claire Redfield und Leon Kennedy untersuchen einen mysteriösen Ausbruch auf einer abgelegenen Insel und decken dabei finstere Geheimnisse hinter der Zombieplage auf. Die Die Geschichte verbindet Action, Horror und Spannung, wobei die Atmosphäre der Originalspiele beibehalten wird.

Die CGI bringt Kultfiguren Resident Evil Die Kreaturen werden mit bemerkenswerter Detailtreue zum Leben erweckt. Spannende Verfolgungsjagden, beengende Umgebungen und strategische Kämpfe sorgen für ein authentisches Survival-Horror-Erlebnis, das den Fans das Gefühl gibt, Teil des Spiels zu sein.

Kritiker und Fans loben die originalgetreue Umsetzung der Spielwelt, die auf klassische Monster und ikonische Schauplätze Bezug nimmt und gleichzeitig eine in sich geschlossene Handlung bietet. Ein absolutes Muss für alle Spieler, die sich nach einem filmreifen Survival-Horror-Abenteuer sehnen.

Highlights:

Authentisch Resident Evil Wissen und Lebewesen

und Lebewesen Spannende Action-Szenen die das Survival-Horror-Genre verkörpern

die das Survival-Horror-Genre verkörpern Ideal für Fans, die sich nach treue Adaption

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5. Dragon Quest: Deine Geschichte [Das beste RPG-Abenteuer]

Unsere Bewertung Enebameter 9,3/10

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Erscheinungsjahr 2019 Genre Animiertes Fantasy-Abenteuer Regisseur / Studio Takashi Yamazaki; Toho & Square Enix Einblick in die Produktion Eine CG-Adaption von „Dragon Quest V“, die klassische RPG-Spielelemente wie Levelaufstieg, Monsterkämpfe und Quests mit filmischer Erzählkunst und charakterorientierten emotionalen Handlungsbögen verbindet.

In Dragon Quest: Deine Geschichte… begibt sich ein junger Held auf eine lebenslange Reise, um die Welt vor einem herannahenden Übel zu retten. Im Mittelpunkt der Erzählung stehen Abenteuer, Familie und die Bindungen, die auf dieser Reise entstehen – ganz im Sinne der Themen des Originals Dragon QuestSpiel

Der Film greift RPG-Mechaniken wie Level aufsteigen, Verbündete rekrutieren und gegen legendäre Monster kämpfen, wobei Spielabläufe in filmische Sequenzen umgesetzt werden. Fans der Serie werden zahlreiche Anspielungen auf Quests, Zaubersprüche und Städte bemerken, die die Spielwelt originalgetreu widerspiegeln.

Optisch,Dragon Quest: Deine Geschichte verbindet CG-Animation mit traditioneller Fantasy-Ästhetik. Die emotionale Erzählweise, insbesondere in Bezug auf Familie und Freundschaft, verankert das Abenteuer im Herzen und macht es sowohl für langjährige Spieler als auch für Neulinge zugänglich.

Highlights:

Treue RPG-Mechaniken und Queststruktur

und Queststruktur Starker emotionaler Kern mit Themen rund um Familie und Freundschaft

mit Themen rund um Familie und Freundschaft Eine tolle Einführung in Dragon Quest Wissen für ein neues Publikum

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6. Monster Hunter: Legenden der Gilde [Am besten für kurze Abenteuer geeignet]

Unsere Bewertung Enebameter 9/10

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Erscheinungsjahr 2021 (Premiere auf Netflix am 12. August) Genre Action-Abenteuer-Fantasy Regisseur / Studio Steve Yamamoto; Pure Imagination Studios & Netflix Animation Einblick in die Produktion Entwickelt als originalgetreue Entstehungsgeschichte mit prägnanten Monsterentwürfen

Netflix’Monster Hunter: Legenden der Gilde bietet eine originalgetreue CG-Adaption von Capcom’s Universum in nur 58 Minuten. Du begleitest Aiden, einen unerfahrenen Jäger, auf seiner Mission, sein Bergdorf vor einem Ältesten Drachen zu retten.

Der Film zeigt den Kern des Spielablaufs:Reisen, zerstören,erstellenund wirken sich auf die Umwelt aus durch strategische Jagden.

Es erweckt das legendäre Kreaturendesign und die Jagdchoreografie zum Leben, auch wenn das rasante Tempo und die straffen Charakterentwicklungen manchmal etwas gehetzt wirken. Dennoch loben die Fans die Hommage an die Vielfalt der Monster und die Intensität der Quests zu Beginn des Spiels.

Ich habe einige Stunden damit verbracht, Jagden noch einmal anzuschauen und die Hintergrundgeschichte mit Capcomin den offiziellen Anleitungen, in denen ich mich an meine Spielzeit mit Monster Hunter Riseund NachverfolgungReddit Feedback. Dieses Projekt hat sowohl für eingefleischte Fans als auch für neugierige Neulinge eindeutig etwas zu bieten. Möchtest du es dir jetzt auf Netflix ansehen? Hol dir tolle Angebote für Netflix-Gutscheineund du wirst100%fertig.

Highlights:

Kultige Monster und Spielmechaniken sind dem Spiel treu das Gefühl

das Gefühl Rasante Action hält die Zuschauer in Atem

hält die Zuschauer in Atem Hintergrundgeschichte des Spiels Die Verweise wirken natürlich und überzeugend

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7. Tekken: Blutige Rache [Bester Film zum Thema Kampfspiele]

Unsere Bewertung Gesamtbewertung 8,9/10

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Erscheinungsjahr 2011 Genre Animierte Kampfsport-Action Regisseur / Studio Yoshikazu Miyao; Digital Frontier & Namco Bandai Einblick in die Produktion Hochwertige CG-Anime-Produktion mit Kampfkunst-Choreografien, die von den „Tekken“-Spielen inspiriert sind. Konzipiert, um die Energie der Turniere, die Fähigkeiten der Charaktere und ihre charakteristischen Finishing-Moves einzufangen.

In Tekken: Blutige Rache, untersuchen Ling Xiaoyu und Jin Kazama eine finstere Verschwörung, die mit dem Mishima-Zaibatsu in Verbindung steht. Die Handlung verbindet Krimi mit intensiven Kampfszenen die Action-Fans erwarten, und dabei die charakteristischen Fähigkeiten jedes Kämpfers zur Geltung bringen.

Die Kampfszenen sind originalgetreu nachempfunden und bieten dynamische Moves, spektakuläre Combos und Finishing-Moves, die in CG-Animation umgesetzt wurden. Das Tempo spiegelt die Spannung eines hochkarätigen Turniers wider und versetzt die Zuschauer in den Adrenalinschub klassischer Tekken Übereinstimmungen.

Fans loben das Charakterdesign und die Liebe zum Detail in der Spielwelt. Während Kritiker anmerken, dass die Handlung gegenüber den Kampfszenen manchmal in den Hintergrund rückt, machen die Authentizität des Films und die Action-Choreografie ihn zu einem Muss für Fans von Kampfspielen.

Highlights:

Glaubwürdige Charakterdarstellungen aus demTekkenReihe

aus demTekkenReihe Dynamisch, spielgetreue Kämpfe Sequenzen

Sequenzen Ideal für Fans von Kampfsport und Kampfspielen

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8. NiNoKuni (2019) [Beste Verfilmung eines Fantasy-Rollenspiels]

Unsere Bewertung Gesamtbewertung 8,7/10

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Erscheinungsjahr 2019 (Kino); Netflix Jan. 2020 Genre Animiertes Fantasy-Abenteuer Regisseur / Studio Yoshiyuki Momose; Level-5, OLM Einblick in die Produktion Gelobt für die üppige Grafik von Studio OLM; langsamer als das Spiel, fängt aber dessen emotionalen Kern ein

Eine weitere Sendung, die Sie gerade auf Ihrem Bildschirm oder Mobilgerät sehen könnten, ist Du bist Holz. Basierend auf demein bekanntes Rollenspiel, Studio Ghibli-beeinflusstNi No Kuni handelt von dem Oberschüler Yū und seinem Freund Haru. Sie reisen zwischen Tokio und einer parallelen Fantasiewelt hin und her, um jemanden zu retten.

Es isteine in sich abgeschlossene Geschichte das die moralischen Themen des Spiels widerspiegelt: Magie, FreundschaftundOpfer. Nach einer Vorlage vonNi no Kuni: Der Fluch der Weißen HexeDer Film ist eine Zeichentrickserie, die auf dem Spiel basiert. Regie führte Yoshiyuki Momose von Level-5, die ursprüngliche Geschichte stammt vom Schöpfer Akihiro Hino.

Es fängt die künstlerische Fantasie des Spiels ein, bietet magische Begleiter, eine Mechanik rund um Herzbindungen und einen bittersüßen Ton. Auch wenn Kritiker meinen, es erreiche nicht ganz die fantasievollen Höhen von Ghibli, spiegeln die Charaktere und die emotionale Reise doch die Stärken des Rollenspiels wider. Wenn Sie poetische, herzergreifende Reisen durch magische Welten mögen, bringt dies die Seele des Spiels auf den Bildschirm.

Highlights:

Studio Ghibli -Stil Bildsprache und emotionales Storytelling

Bildsprache und emotionales Storytelling Parallele Spielmechaniken: Verwandte , Herzenswelt Verbindung

, Verbindung Tolle RPG-Atmosphäre für Gamer, die auf der Suche nach Animationen sind

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9. Dynasty Warriors [Am besten geeignet für Hack-and-Slash-Epen]

Unsere Bewertung Gesamtbewertung 8,5/10

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Erscheinungsjahr 2021 Genre Realfilm – Fantasy – Action Regisseur / Studio Roy Hin-Yeung Chow; HMV, Tecmo Koei Einblick in die Produktion Dreharbeiten vor Ort in ganz China; Einspielergebnis in Asien: ca. 3,3 Mio. US-Dollar

Die Handlung spielt in Chinas turbulenter Zeit der Drei Reiche, Dynasty Warriors handelt von einer Gruppe legendärer Helden. Sie schließen Bündnisse, um sich gegen die Tyrannei zu erheben und zu kämpfen.

Dies eigenständige Adaption stützt sich stark auf die fesselnden, epischen Schlachten und chaotischen Gefechte des Spiels. NetflixDie Version bleibt der ursprünglichen Überlieferung überraschend treu, Reddit Die Nutzer merkten an, dass es „sich in jeder Szene genau an den Roman hielt“.

Ähnlich wie einige der die besten KampfspieleDer Film verbindet (erfolgreich) Multiplayer-artige Kampfsequenzen mit Dutzenden von Statisten und den typischen Musou-Smash-Angriffen. Freunde, die zu Feinden werden, heldenhafte letzte Gefechte, weitläufige Schlachtfelder und magische Elemente sorgen für zusätzliche Spannung in der Handlung.

Kritiker zuRotten Tomatoes bewertete ihn eher schlecht und bezeichnete ihn als stilvoll, aber oberflächlich. Dennoch loben die Fans das rasante Kampftempo und die authentischen Kostüme.

Highlights:

Groß angelegte Schlachtszenen Echo – Hack-and-Slash-Gameplay

Echo – Hack-and-Slash-Gameplay Überlieferte Weisheit Anpassung

Anpassung Am besten geeignet für Fans, die Lust auf Hack-and-Slash Vorstellung umin großem Stil

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10. Until Dawn [Ideal für Fans von Horror-Time-Loops]

Unsere Bewertung Enebameter 8,2/10

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Erscheinungsjahr 2025 (Kinostart am 25. April) Genre Realfilm: Horror/Thriller Regisseur / Studio David F. Sandberg; Screen Gems, PlayStation Productions Einblick in die Produktion Ein Horrorfilm für Jugendliche ab 17 Jahren mit Zeitparadoxon; spielte weltweit rund 52 Millionen Dollar ein

Sony’s Bis zum Morgengrauenerfindet dies neu2015 interaktives Horrorspiel, in dem Teenager in eine Hütte gebracht werden, die in einer tödlichen Zeitschleife gefangen ist, und unter dem Druck stehen, am Leben zu bleiben. Der Film ist eine in sich abgeschlossene Geschichte im selben Universum wie das Spiel, mit einer neuen Besetzung und neuen, schicksalsgebundenen Charakteren, wobei Peter Stormare als Dr. Hill zurückkehrt.

Das Originalspiel ist ein interaktives Drama, doch der Film überträgt die Spannung und die verzweigten Geheimnisse in eine straffe Erzählung, in der jeder Tod die Nacht zurücksetzt. Er fängt den Überlebensinstinkt ein: Die Teenager müssenkämpfen, ausblenden, Schemaundüberlebenbis zum Morgengrauen auf dem Bildschirm.

Die Zeitschleifen-Mechanik spiegelt die Entscheidungen der Spieler wider und verleiht dem Film einen Meta-Spiel-Charakter. Die Kritiker sind geteilter Meinung, aber fasziniert von dieser gewagten, filmischen Wendung im handlungsorientierten Horror. Wie ich bereits schrieb, handelt es sich hierbei um einen eigenständigen Ableger des Spiels. Viele Fans waren enttäuscht, weil sie keine Ähnlichkeiten zwischen dem Spiel und dem Film erkennen konnten, aber ich kann es ihnen nicht verübeln – ihnen ist dieser Aspekt einfach entgangen.

Highlights:

Eine eindringliche Hommage zur Zeit-Schleifen-Mechanik des Spiels

zur Zeit-Schleifen-Mechanik des Spiels Peter Stormare verbindet die Spiel- und Filmgenerationen

verbindet die Spiel- und Filmgenerationen Hohe Produktionsqualität trotz der für einen Film ab 18 Jahren typischen Intensität

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Demnächst auf Netflix erscheinende Filme zum Thema Gaming

Tauche ein in eine Welt, in der deine Lieblingsvideospiele von der Konsole auf den Bildschirm springen. Netflix bietet eine Mischung aus animierten und Realfilm-Adaptionen von Videospielen, die legendäre Charaktere, epische Abenteuer und spannende Kämpfe zum Leben erwecken. Egal, ob du ein Hardcore-Gamer bist oder einfach nur Lust auf ein unterhaltsames Abenteuer hast – diese Filme fangen den Geist der Spiele ein, die du liebst.

Street Fighter – Fans von Ryu, Chun-Li und dem weltweiten Kampfturnier dürfen sich auf actiongeladene Kämpfe und originalgetreue Anspielungen auf die klassische Arcade-Reihe freuen. Eine perfekte Wahl für Liebhaber von Kampfsport und Retro-Spielen.

– Fans von Ryu, Chun-Li und dem weltweiten Kampfturnier dürfen sich auf actiongeladene Kämpfe und originalgetreue Anspielungen auf die klassische Arcade-Reihe freuen. Eine perfekte Wahl für Liebhaber von Kampfsport und Retro-Spielen. Resident Evil (Neustart 2026) – Dieses Reboot kehrt in die Welt der biologischen Gefahren und zombieverseuchten Nervenkitzel zurück und verspricht neue Handlungsstränge, bleibt dabei aber der legendären Survival-Horror-Tradition treu.

– Dieses Reboot kehrt in die Welt der biologischen Gefahren und zombieverseuchten Nervenkitzel zurück und verspricht neue Handlungsstränge, bleibt dabei aber der legendären Survival-Horror-Tradition treu. Gears of War – Das Delta Squad rüstet sich für hochbrisante Kämpfe gegen die Locust-Horde in einer filmischen Umsetzung der bei Fans beliebten Third-Person-Shooter-Reihe.

– Das Delta Squad rüstet sich für hochbrisante Kämpfe gegen die Locust-Horde in einer filmischen Umsetzung der bei Fans beliebten Third-Person-Shooter-Reihe. BioShock – Kehre erneut nach Rapture zurück und erkunde die unheimliche Unterwasserstadt im Art-déco-Stil mit ihren eindringlichen moralischen Entscheidungen und ihrer fesselnden Welt.

– Kehre erneut nach Rapture zurück und erkunde die unheimliche Unterwasserstadt im Art-déco-Stil mit ihren eindringlichen moralischen Entscheidungen und ihrer fesselnden Welt. Elden Ring – FromSoftwareDie epische Dark-Fantasy-Welt des Autors erwacht auf der Leinwand zum Leben und bringt die „Lands Between“ sowie ihr umfangreiches Universum einem Kinopublikum näher.

Ganz gleich, ob Sie sich erneut mit klassischen Reihen beschäftigen oder neue Adaptionen entdecken, NetflixDas Angebot an Spielverfilmungen bietet für jeden Spielertyp etwas. Schnapp dir dein Popcorn, schalte deine Konsole ein, um in Nostalgie zu schwelgen, und tauche ein in diese filmischen Abenteuer – du wirst keine einzige Quest und keinen einzigen Kampf verpassen wollen.

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Häufig gestellte Fragen