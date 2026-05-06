Reseña de EA Sports FC 26: Cuando el modo Carrera contraataca

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Publicado 26 de septiembre de 2025 Desarrollador EA Rumanía, EA Vancouver Editor Electronic Arts Plataformas PS5, PS4, Windows, Xbox X|S, Xbox One, Switch, Switch 2

Llevo jugando a este juego desde hace demasiado tiempo. Me refiero a desde los tiempos del FIFA 08. Cuando defender consistía en lanzar entradas sin parar y cruzar los dedos. Ni siquiera probé en serio el modo «World Class» hasta el FIFA 15, y desde entonces, el modo «Carrera de mánager» ha sido básicamente mi zona de confort.

Así que sí, cuando sale un nuevo juego de EA Sports FC, ya sé lo que me espera: pequeños cambios, grandes promesas y otro año de «bueno… a ver qué habéis hecho esta vez».

EA Sports FC 26 es uno de esos juegos que realmente disfruto, pero al mismo tiempo me dan ganas de lanzarle el mando a la tele en plena partida.

El modo Carrera es donde FC 26 muestra su mejor cara, pero también donde residen mis mayores frustraciones. Hay más estructura y más realismo que en años, pero el equilibrio de la dificultad puede parecer totalmente desequilibrado.

Esta reseña consiste básicamente en analizar esa relación de amor-odio: lo que el FC 26 hace bien, lo que todavía me saca de quicio y si realmente vale la pena o no, dependiendo de cómo juegues.

Sensación de juego y desarrollo de los partidos (competitivo frente a auténtico)

Lo primero que me llamó la atención de FC 26 es que todo parece más pesado. Y no lo digo en sentido negativo, bueno, al menos no al principio.

Esta es la conclusión: los jugadores tardan más en girar, los toques parecen más meditados y realmente hay que pensar antes de acelerar o forzar un pase. Esto da inmediatamente la sensación de que EA está apostando fuerte por el realismo, sobre todo si juegas sin conexión, como hago yo la mayor parte del tiempo.

El modo «Authentic» es donde esta versión de FC 26 realmente me convence. El ritmo es más lento y la construcción del juego cobra verdadera importancia. Los rivales mantienen mejor su formación, la presión resulta más estructurada y no basta con imponerse físicamente en todas las situaciones. Cuando funciona, esto un partido de fútbol increíble parece mucho más parecido al fútbol de verdad que lo que hemos visto últimamente.

El modo competitivo es otra historia. Es más ágil y, al mismo tiempo, mucho más tolerante, lo cual tiene sentido para «Ultimate Team» y «Clubs», pero también da la sensación de ser un juego completamente diferente.

Alternando entre lo competitivo y lo auténtico puede resultar un poco chocante, sobre todo cuando te das cuenta de lo mucho que cambia el partido según la configuración. En un momento estás construyendo el juego con cuidado y, al siguiente, vuelves al caos de un extremo a otro del campo.

Y eso es, en pocas palabras, el FC 26. Cuando todo encaja, el desarrollo del partido es increíble. Pero cuando no es así, el realismo puede convertirse en frustración en un abrir y cerrar de ojos, sobre todo cuando la IA empieza a parecer demasiado perfecta para su propio bien. La idea es buena, pero la coherencia no siempre está a la altura.

Análisis de los modos de juego: en qué aspectos mejora realmente FC 26

Si hay un aspecto en el que realmente parece que FC 26 ha intentado madurar un poco, es en los modos de juego, sobre todo en los offline. No todo sale bien y algunas decisiones siguen siendo cuestionables, pero, en comparación con las últimas entregas, es la primera vez en mucho tiempo que tengo la sensación de que EA se ha parado a pensar, al menos, en cómo juegan realmente a este juego los distintos tipos de jugadores.

Modo Carrera: lo mejor de FC 26

El modo Carrera es, sin duda, el gran triunfador de Primera clase 26, y de alguna maneray también donde se concentra la mayor parte de mi frustración.

Sobre el papel, tiene muchas cosas que gustan. Los objetivos parecen más acordes con la lógica del fútbol real, y las restricciones te obligan por fin a jugar de forma un poco más realista, en lugar de acumular jóvenes promesas en cada mercado de fichajes.

Aquí,Me dedico constantemente a gestionar las expectativas, los resultados y la planificación a largo plazo. Si a eso le sumamos imprevistos como lesiones y solicitudes de permiso por «motivos familiares», el modo Carrera de Entrenador empieza a parecerse más que nunca a una versión simplificada de Football Manager.

Pero luego llega la parte de equilibrar las cosas, y ahí es donde todo empieza a desmoronarse para mí.

Llevo años jugando al modo Carrera de entrenador en el nivel de dificultad «World Class». Desde FIFA 15, ese ha sido mi terreno. Sin embargo, en FC 26, el modo «World Class» resulta tremendamente exigente. Pulsando desde jugadores rivales Es implacable, las líneas de pase parecen bloqueadas permanentemente y recuperar el balón puede parecer casi imposible a veces. Sinceramente, se parece más al modo «Legendario» que a lo que solía ser el «World Class».

Así que, como es lógico, bajé el nivel de dificultad a «Profesional» y, de repente, el juego se convirtió en una broma. Estoy ganando por 8-0, 10-0, incluso contra los mejores equipos, sin apenas sudar. No hay término medio. El salto de dificultad entre los niveles «Profesional» y «De clase mundial» resulta demasiado abrupto, y eso arruina por completo la inmersión en una partida guardada a largo plazo.

Para más información Si el nivel «Profesional» resulta demasiado fácil y el «De primera categoría» demasiado difícil, ajustar los controles deslizantes es, por ahora, la única forma de disfrutar de una experiencia equilibrada en el modo Carrera.

Lo que hace que esto resulte aún más frustrante es que está claro que no se trata solo de un «problema mío». Modo Carrera de entrenador los jugadores se han estado quejando de exactamente lo mismo. En este momento, los controles deslizantes parecen ser la única forma de conseguir una experiencia equilibrada, lo cual está bien para los jugadores más exigentes, pero no es algo en lo que uno debería tener que depender.

Cuando el modo Carrera de entrenador funciona, es realmente genial. Cuando el ajuste de la dificultad falla, puede resultar agotador.

Clubes y carrera de los jugadores: más identidad, menos libertad

Los clubes y la carrera de los jugadores sufrirán cambios bastante importantes este año gracias al nuevo sistema de arquetipos.

En lugar de ser un todoterreno, Tu jugador se decanta ahora por un estilo de juego concreto, como Mago, Creador, Motor, etc., cada uno con su propia ruta de progresión.

La verdad es que me gusta la idea. El hecho de que cada arquetipo tenga su propio sistema de subida de nivel le da más personalidad al personaje, y la posibilidad de unirse a varios clubes aporta flexibilidad. Sin embargo, la contrapartida es evidente: se gana en especialización, pero se pierde en libertad. Ya no es posible cambiar de función sobre la marcha, y eso no es algo que esté al alcance de todo el mundo.

Aun así, se trata de un cambio significativo, que realmente hace que la «Carrera del jugador» se perciba como algo diferente, en lugar de una simple repetición.

Ultimate Team: se juega mejor, pero sigue siendo caro

No soy un jugador empedernido de Ultimate Team, y FC 26 tampoco me ha convertido de repente, pero hay que reconocer que se juega mejor. Las mejoras en la jugabilidad reducen parte de la frustración habitual, y las mejoras en la calidad de vida hacen que el modo sea, en general, más fluido. Los eventos en directo y los torneos aportan variedad, y los partidos resultan menos caóticos que en FC 25.

Dicho esto, la monetización sigue siendo agresiva. Si ya eres un asiduo de FUT, probablemente disfrutarás de las mejoras. Si no lo eres, FC 26 no te da realmente ningún motivo para lanzarte a la aventura.

Restricciones de acceso y oportunidades perdidas

Una de las decisiones más confusas de FC 26 es restringir el modo de juego «Authentic» a modos sin conexión como «Kick Off» y el «Modo Carrera». Los modos online son exclusivamente competitivos, lo cual tiene sentido desde el punto de vista del equilibrio, pero sigue resultando frustrante para los jugadores que buscan realismo fuera del modo offline.

No parece tanto una limitación técnica como una decisión de diseño que deja fuera de la conversación a los aficionados al realismo.

IA, porteros y realismo en el campo

Una cosa que el FC 26 sin duda hace mejor que las entregas anteriores es el comportamiento de la IA sobre el terreno de juego; bueno, al menos la mayor parte del tiempo.

La defensa, sobre todo en el modo Carrera, resulta más estructurada y exigente. Los equipos no suelen dejar huecos tan grandes, y superar su defensa requiere paciencia. Y atacantes, de hecho, se mueven de forma más inteligente en lugar de limitarse a lanzarse hacia delante sin motivo alguno. Eso es lo bueno.

La otra cara de la moneda es que, a veces, la IA puede parecer demasiado perfecta. La presión es increíblemente precisa y hay momentos en los que parece que el rival sabe exactamente lo que vas a hacer incluso antes de que lo hagas. Esto, una vez más, es lo que más me frustra.

Porteros Las novedades de la versión FC26 son de lo más variopintas, pero, en general, suponen una mejora. El posicionamiento es mejor, las paradas resultan más naturales y se ven menos de esos goles ridículos al primer palo. Los porteros reaccionan de forma más realista ante los rebotes y los disparos lejanos, y los centros ya no se convierten automáticamente en goles fáciles.

Dicho esto,la falta de coherencia sigue siendo un problema. En un partido, tu portero realiza paradas de primera categoría y, al siguiente, parece que se le ha olvidado cómo lanzarse. Lo mismo ocurre con la toma de decisiones de la IA: la mayoría de las veces es sólida, pero de vez en cuando hay momentos que rompen por completo la inmersión.

El realismo en el campo de juego de FC 26 va claramente por buen camino. El fútbol parece mejor y exige más reflexión que antes. Es que no siempre es tan equilibrado ni tan coherente como le gustaría.

Presentación, interfaz de usuario y accesibilidad

Visualmente, no hay duda. El FC 26 es elel juego deportivo con mejor aspecto que EA haya creado jamás. Todo se ve más fluido y nítido, y la presentación general de la retransmisión por fin da la sensación de ser algo de lo que EA se siente verdaderamente orgullosa.

Este año destacan especialmente las presentaciones de los partidos. El trabajo de cámara, las salidas al campo y la preparación previa al partido realmente te animan antes del saque inicial, sobre todo en los partidos importantes. Es uno de esos pequeños detalles que hacen que los partidos parezcan más importantes.

Y sí,la banda sonora es muy buena. No es un clásico de todos los tiempos (aquí no hay nada de Two Door Cinema Club, lo siento), pero encaja bien con el juego, y es una de esas listas de reproducción que te va gustando cada vez más a medida que le dedicas más horas. Me he dado cuenta de que me quedaba un rato más en los menús solo para dejar que sonaran las canciones, lo cual siempre es buena señal.

Dicho esto, la interfaz de usuario sigue presentando algunos de los problemas habituales. El diseño, pensado en primer lugar para consolas, no se adapta del todo bien al PC, y La navegación por el menú puede resultar un poco torpe cuando vas saltando de una sección a otra. Hay momentos en los que hay que pasar por más pantallas de las necesarias, sobre todo en el modo Carrera, y eso rompe el ritmo más de lo que debería.

En lo que respecta a la accesibilidad, hay que reconocer el mérito de EA. FC 26 ofrece un amplio abanico de opciones que permiten a los jugadores ajustar los gráficos, los controles y el nivel de dificultad según sus preferencias. Entre los ajustes de accesibilidad y los controles deslizantes, puedes acercarte bastante a tu experiencia ideal, aunque a veces tengas que sortear algunos ajustes predeterminados un tanto cuestionables.

En general,El FC 26 ofrece un gran espectáculo. Los partidos se ven muy bien, suenan muy bien y dan la sensación de ser una retransmisión en toda regla. Es una pena que los problemas con la interfaz de usuario sigan impidiendo que la experiencia resulte realmente fluida.

¿Qué opinan los jugadores sobre EA Sports FC 26 en Reddit y Steam?

Cita de un jugador Fuente Por supuesto, el juego sigue teniendo sus defectos y aspectos que mejorar, pero en cuanto a la jugabilidad, sin duda es la mejor que ha tenido en años. La respuesta, la fluidez —incluso al pasar de los menús a las partidas—: todo se siente más fluido. Reddit En general, FC 26 supone una mejora con respecto a las dos entregas anteriores, pero aún le faltan algunos detalles por pulir Reddit El FC 26 ha permitido lograr un impacto increíble gracias a los cambios tácticos durante el partido. Da la sensación de que el nivel de inteligencia de los jugadores ha mejorado enormemente, y puedo ver cómo se aplican diferentes tácticas en pleno partido con un impacto inmediato. Reddit En resumen: el modo Profesional es demasiado fácil, el modo Clase mundial es un desastre, ¿qué hago? Reddit

Mi veredicto final: ¿merece la pena comprar EA Sports FC 26?

EA Sports FC 26 es uno de esos juegos a los que me encanta jugar, aunque a veces me vuelva loco. Aporta mejoras significativas a la serie, sobre todo si pasas la mayor parte del tiempo sin conexión. El modo Carrera vuelve a tener por fin una estructura sólida y, en general, el aspecto del juego es el mejor que ha tenido la serie hasta ahora.

Al mismo tiempo, el FC 26 no siempre trata bien a sus jugadores. Los problemas de equilibrio, sobre todo en el modo Carrera, pueden convertir las sesiones largas en una prueba de paciencia, y siguen sin resolverse algunos problemas de interfaz de usuario que llevan tiempo causando molestias. Es un juego que tiene muy claro lo que quiere ser, pero que no siempre acaba de cuajar.

Si eres un jugador del Modo Carrera que valora el realismo y el desarrollo del partido, La FC 26 supone un gran avance. Prepárate para ajustar los controles deslizantes y aceptar algunos detalles sin pulir. Si buscas un gran salto adelante o una experiencia sin frustraciones, es posible que la entrega de este año te resulte demasiado familiar.

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EA Sports FC 26

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Una evolución más inteligente, no una reinvención.