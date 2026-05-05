Die 15 besten WWE-Spiele 2026: Unverzichtbare Klassiker und moderne Titel

Das Beste finden WWE Um Spiele zu entdecken, muss man in eine riesige Bibliothek eintauchen, die mehrere Konsolengenerationen umfasst. Das wird sehr lange dauern Es wäre zu aufwendig, sie alle durchzugehen, um die besten herauszusuchen, daher möchte ich dir dabei helfen.

Ich habe mehrere Titel aus verschiedenen Epochen gespielt und dabei die Tiefe des Spielerasters, die Vielfalt der Matches, die Spielmechaniken und den Wiederspielwert verglichen. Manche Spiele haben aufgrund ihrer Mechaniken und ihrer Präsentation nichts von ihrer Qualität eingebüßt, während andere sich durch die Einführung bemerkenswerter Features auszeichnen.

Hier sind meine Favoriten WWE Spiele, darunter Klassiker und moderne Titel, die das heutige Wrestling-Genre prägen.

Unsere Top-Auswahl der besten WWE-Spiele

Wenn du dir zuerst die besten Titel ansehen möchtest, bevor du andere ausprobierst, dann greife zu diesen Top-Empfehlungen. Sie gelten weithin als einige der besten Wrestling-Spiele, die je entwickelt wurden, und leben nicht nur von Nostalgie, um aktuell zu bleiben.

WWF No Mercy (2000)– Das BesteWWE Spiel und eines der besten Wrestling-Spiele mit einem tiefgehenden Spielsystem und einem umfangreichen Meisterschaftsmodusund ein umfangreiches Line-up, das die Blütezeit der Attitude Era einfängt. WWE SmackDown! Hier kommt der Schmerz (2003)– Ein fantastischesWWE Ein Spiel, das dafür bekannt ist, neue Grappling-Mechaniken einzuführen, ein verbessertes Einzelspieler-Erlebnis für endlosen Spielspaß zu bieten und eine hochkarätige Auswahl an Charakteren zu präsentieren, zu der sowohl aktuelle Superstars als auch Legenden gehören. WWE 2K19 (2018)– Das BesteWWE 2K Ein Spiel, das ein ausgefeiltes und authentisches Wrestling-Simulationserlebnis bietet, zusammen mit einer riesigen Auswahl an Charakteren und einer Vielzahl von Spielmodi, darunter ein neu gestalteter „Meine Karriere“-Modus und die Rückkehr PräsentationMode.

Hier findest du noch mehr davon WWE Spiele, aus denen Sie in der vollständigen Liste unten auswählen können. Lesen Sie weiter, um die anderen Anwärter auf den Titel des besten Wrestling-Spiels kennenzulernen, darunter auch neuere Titel aus der beliebten WWE 2KReihe.

Die 15 besten WWE-Spiele für Wrestling-Fans und Einsteiger

Viele der besten WWE Diese Spiele sind nach wie vor auf Retro-Konsolen beschränkt, und es gibt keine offizielle Möglichkeit, sie außerhalb von physischen Kopien zu spielen. Lies weiter, um herauszufinden, welche der besten WWE Welche Spiele lassen sich auf modernen Spielekonsolen spielen und bei welchen muss man auf klassische Konsolen zurückgreifen?

1. WWF No Mercy [Das beste WWE-Spiel insgesamt]

Unsere Bewertung Enebameter 10/10

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Plattform Nintendo 64 Erscheinungsjahr 2000 Urheber Asmik Ace Entertainment, AKI Corporation, THQ Metacritic 89 Mehrspieler Ort

WWF No Mercy erweitert das Wrestling-Konzept seines Vorgängers, WWF WrestleMania 2000, mit komplexeren Spielmechaniken und einem ein Kader voller bekannter Superstars und Legenden dieser Ära. In den Kämpfen zählen vor allem das richtige Timing, die richtige Positionierung und die Beherrschung des Spielflusses – und nicht das ständige Drücken der Tasten.

Das AKI-Grappling-System des Spiels ermöglicht es dir, Griffe anzusetzen und diese mit leichten oder starken Angriffen zu kombinieren, die nahtlos in Schläge, Würfe und Spezialangriffe übergehen. Konter erfordern präzises Timing, was zu Kämpfen führt, in denen Die Spielkontrolle wechselt, während die Spieler auf die Schlussphase hin an Fahrt gewinnenDadurch erhalten die Spiele einen gleichmäßigen Rhythmus, bei dem Geduld und Strategie oft über den Ausgang entscheiden.

Warum wir uns dafür entschieden haben WWF No Mercy zählt zu den Besten WWE Spiele, die für ihr tiefgehendes Gameplay auf Basis der AKI-Engine und ihre legendäre Charakterauswahl bekannt sind; Fans loben sie oft als den Goldstandard unter den Wrestling-Spielen.

Meisterschaftsmodus treibt den Einzelspieler-Fortschritt durch verzweigte Handlungsstränge voran, bei denen Siege, Niederlagen und Begegnungen mit Rivalen Einfluss auf deine nächsten Gegner haben. Dies fördert mehrere Durchläufe, um verschiedene Wege zu erkunden.

Die Charakterauswahl umfasst mehr als 70 Figuren, darunter versteckte und freischaltbare Charaktere, sowie ein umfangreiches Erstelle einen Wrestler Modus, in dem du eigene Charaktere mit individuellen Moves, Outfits und Eigenschaften entwerfen kannst.

Mein Fazit: WWF No Mercy gilt nach wie vor als eines der besten Wrestling-Videospiele und zählt immer noch zu den Besten WWE Spiele für Spieler, die strategisches Gameplay auf Basis des klassischen AKI-Systems suchen.

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2. WWE SmackDown! Hier kommt der Schmerz [Das beste Spiel zur WWE SmackDown-Ära]

Unsere Bewertung Gesamtbewertung 9,5/10

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Plattform PlayStation 2 Erscheinungsjahr 2003 Urheber Yuke’s, THQ Metacritic 85 Mehrspieler Ort

WWE SmackDown! Hier kommt der Schmerz ist ein hoch angesehener Titel, der fängt die rohe Intensität der „Ruthless Aggression“-Ära ein. A PS2 Als exklusive Spieltitel festigte es schnell seinen Ruf als eines der besten Wrestling-Spiele, die je entwickelt wurden, und ist bekannt für seine meisterhafte Kombination aus rasanten Arcade-Mechaniken und technischer Simulation.

Die Besetzung ist ein legendäres Ensemble in dem Ikonen der Attitude-Ära wie The Rock und Stone Cold Steve Austin sowie aufstrebende Stars wie John Cena und Rey Mysterio zu sehen sind. Es ist einer der vielfältigsten Kader unter den Besten WWE Spiele, die sowohl alte als auch neue Fans ansprechen.

Warum wir uns dafür entschieden haben WWE SmackDown! Hier kommt der Schmerz zeichnet sich durch seine abwechslungsreiche Spielmechanik und seine hervorragende Saisonmodus Struktur und einen der stärksten Kader seiner Generation.

Neben dem neuen Kampfsystem und den individuellen Charaktereigenschaften bietet das Spiel führt ein Karosserieschadensystem ein die Verletzungen an bestimmten Körperstellen aufzeigt, auf die du gezielt einwirken kannst, um dir in den Spielen einen Vorteil zu verschaffen.

Auch die Interaktion mit der Umgebung ist hier gut gelungen. Man kann nahtlos vom Ring in Backstage-Bereiche wie den Parkplatz wechseln. Diese Freiheit sorgt dafür, dass sich jeder Kampf wie eine wilde, spannungsgeladene TV-Folge anfühlt.

Mein Fazit: WWE SmackDown! Hier kommt der Schmerz gehört zu den besten WWE Ein Spiel, das die perfekte Mischung aus Arcade-Spaß und technischer Tiefe bietet und damit ein absolutes Muss für alle ist, die klassisches Pro-Wrestling lieben.

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3. WWE 2K19 [Das beste moderne WWE-Spiel]

Unsere Bewertung Gesamtbewertung 9,5/10

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Plattformen PC, PlayStation 4, Xbox One Erscheinungsjahr 2018 Urheber Yuke’s, 2K Metacritic 76 Mehrspieler Ort

WWE 2K19ist das BesteWWE 2KSpiel, dasverleiht dem Simulationsspiel einen ausgefeilteren und strategischeren Ansatz. Es hat die Spielmechanik seiner Vorgänger verfeinert, um ein flüssiges, reaktionsschnelles Spielerlebnis zu bieten, das die Intensität und Dramatik des professionellen Wrestlings unterstreicht.

Mit über 200 Charakteren, darunter freischaltbare Charaktere und DLC-Charaktere, bietet das Spiel eine umfangreiche Auswahl an mit modernen Superstars und legendären Ikonen. Diese Vielfalt an Charakteren sorgt dafür, dass sich jedes Match einzigartig anfühlt und dem TV-Format treu bleibt.

Warum wir uns dafür entschieden haben WWE 2K19 verleiht den Spielen mit dem neuen Rückzahlungssystem, wodurch du mit besonderen Fähigkeiten das Blatt wenden kannst, wenn du unter starkem Druck stehst.

Das Spiel hatreichlich Einzelspieler-Inhalte, die dich auf Trab halten. Der erzählorientierte „Meine Karriere“-Modus begleitet die Reise eines Wrestlers namens Buzz, der die Rangliste erklimmt, um WWERuhm, währendUniversumsmodus ermöglicht es Ihnen, Shows, Rivalitäten und Kampfkarten über mehrere Veranstaltungen hinweg zu verwalten.

Außerdem gibt es noch den Rückkehrer Präsentation Modus, der die Karriere von Daniel Bryan anhand nachgestellter Kämpfe beleuchtet, die den wichtigsten Momenten seiner WWEGeschichte.

Mein Fazit: Wenn du das Beste willst WWE Spiele mit modernem Wrestling-Gameplay, WWE 2K19 ist ein unverzichtbarer Titel, der eine große Auswahl an Charakteren und jede Menge Inhalte für den Einzelspielermodus bietet.

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4. WWE 2K14 [Das beste WWE-Spiel für Fans der Wrestling-Geschichte]

Unsere Bewertung Enebameter 9/10

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Plattformen PlayStation 3, Xbox 360 Erscheinungsjahr 2013 Urheber Yuke’s, 2K Metacritic 75 Mehrspieler Ort

WWE 2K14 ist das erste Spiel der WWE 2K Serie. Sie setzt einen ein besonderer Schwerpunkt auf der Nachstellung legendärer Momente aus WWEGeschichte und bietet zudem eine starke Besetzung sowie einen hohen Wiederspielwert dank der Einzelspieler-Modi.

Das Spiel baut auf den Spielmechaniken seines Vorgängers auf, WWE ’13und fühlt sich insgesamt schneller an. Es verfügt über flüssigere Geh-, Lauf- und Schleppbewegungensowie Kettenumkehrungen, die nun in Angriffe umgewandelt werden können, um die Kämpfe zu beschleunigen.

Warum wir uns dafür entschieden haben Zwischen denWrestleMania Modus und das auf den Undertaker ausgerichtete „Die Serie„Modus“,WWE 2K14ist das BesteWWE 2K Ein Spiel, das Fans der Wrestling-Geschichte eine ordentliche Portion Nostalgie bietet.

Der Einzelspielermodus mit dem Namen „30 Jahre WrestleMania„…“ ist hier der bemerkenswerteste neue Inhalt. Es feiert fast drei Jahrzehnte WWEGeschichte und erzählt Geschichten, die Figuren begleiten, die an legendären WrestleMania Streichhölzer, unter Verwendung von klassischen WWE Bildmaterial, das für noch mehr Authentizität sorgt.

Mein Fazit: WWE 2K14 gehört zu den besten WWE Spiele für langjährige Fans, die unvergessliche Matches noch einmal erleben möchten, und für Spieler, die nach umfangreichen Tools zur Charaktererstellung suchen, um ein individuelleres Spielerlebnis zu genießen.

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5. WWE SmackDown! Halt die Klappe [Das beste WWE-Spiel für den Saisonmodus]

Unsere Bewertung Enebameter 9/10

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Plattform PlayStation 2 Erscheinungsjahr 2002 Urheber Yuke’s, THQ Metacritic 82 Mehrspieler Ort

Der erste Titel, der während der „Ruthless Aggression“-Ära veröffentlicht wurde, WWE SmackDown! Halt die Klappeist dasein hervorragendes Sportspiel und einer der besten WWESpiele aus derSmackDown!Reihe.Es verbessert die Spielmechanik das hat dazu geführt, dassPS2Ära derWWE Spiele, die so süchtig machen.

Im Gegensatz zu anderenWWE Spiele mit Kurzgeschichten-Modus, das Spiel umfasst ein umfangreiches, mehrjähriges Saisonmodus. Dieser Einzelspielermodus umfasst verzweigte Handlungsstränge und bietet die „Brand Split“-Funktion, bei der die Superstars in die Raw and SmackDown!Marken.

Warum wir uns dafür entschieden haben WWE SmackDown! Halt die Klappe zeichnet sich unter den besten Wrestling-Spielen durch seinen starken Fokus auf den Unterhaltungsaspekt von WWE, mit erweiterten Backstage-Erkundungen, Einläufen in voller Länge und authentischen Kampfkommentaren.

Mit über 50 Charakteren, Der Kader ist einer der ausgewogenstenzu den bestenWWE Spiele. Darunter sind Ikonen wie The Rock, Ric Flair und Hollywood Hulk Hogan sowie junge Stars wie Randy Orton und Brock Lesnar.

Mein Fazit: WWE SmackDown! Halt die Klappe zählt durchweg zu den Besten WWE Spiele und ist für Spieler zu empfehlen, die rasante, actiongeladene Matches in interaktiven Umgebungen suchen.

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6. WWE SmackDown vs. Raw 2007 [Das beste WWE-Spiel in Bezug auf die Spielmechanik]

Unsere Bewertung Gesamtbewertung 8,5/10

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Plattformen PlayStation 2, Xbox 360, PlayStation Portable Erscheinungsjahr 2006 Urheber Yuke’s, THQ Metacritic 81 Mehrspieler Ort

WWE SmackDown vs. Raw 2007 zählt zu den Besten WWESpiele fürWir stellen das analoge Greifsystem vor, was die Art und Weise veränderte, wie Angriffe ausgeführt werden. Mit dem rechten Analogstick ermöglichte das neue System es dir, deinen Gegner hochzuheben und genau zu bestimmen, wo du ihn fallen lassen wolltest.

Das Spiel sorgte außerdem dafür, dass erhebliche Verbesserungen bei der Interaktion mit der Umgebung, wodurch man die Arena für noch mehr lustige Multiplayer-Spiele mit Freunden. Du kannst Gegner zur Sicherheitsabsperrung oder zum Kommentatorentisch ziehen und so einzigartige Animationen auslösen. Du kannst auch in der Menge kämpfen, was die Kämpfe noch chaotischer macht.

Warum wir uns dafür entschieden haben WWE SmackDown vs. Raw 2007 hebt sich von anderen Top-Wrestling-Videospielen ab, indem es ein realistischeres Spielerlebnis mit verbesserter Griffsteuerung und einer ansprechenderen Match-Präsentation bietet.

Jenseits des Rings, die Tiefe Manager-Modus und die vollständig vertonte Saisonmodus sorgte für einen hervorragenden Wiederspielwert. Die Verwaltung der Markenaufstellungen und das Durchspielen der verzweigten Handlungsstränge fühlten sich authentisch an WWE Programmierung, die für mehr Realismus sorgt.

Mein Fazit:Am besten aufXbox 360 wegen der verbesserten Grafik, WWE SmackDown vs. Raw 2007 gehört zu den besten WWE Spiele für Spieler, die auf der Suche nach ausgefeilten Spielmechaniken sind, die technische Komplexität und puren Spielspaß in Einklang bringen.

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7. WWE 2K25 [Das beste WWE-Spiel zur Erweiterung der Sandbox der Serie]

Unsere Bewertung Gesamtbewertung 8,5/10

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Plattformen PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch 2, Android, iOS Erscheinungsjahr 2025 Urheber Visual Concepts, 2K Metacritic 80 Mehrspieler Vor Ort, online

WWE 2K25 knüpft an den Erfolg seines Vorgängers an und bietet neue Spielmodi sowie Verbesserungen im Gameplay, die Erläutern Sie, wie Spieler ihre WWEErfahrung. Es ist außerdem eines der besten WWE Spiele, die die Leistungsfähigkeit der Hardware der aktuellen Generation voll ausschöpfen und eine unglaubliche grafische Detailtreue bieten.

In spielerischer Hinsicht besticht das Spiel durch die Rückkehr des Chain Wrestling. Damit kannst du Offene Kämpfe mit technischen Griffen, wodurch sich die ersten Momente eines Kampfes eher wie eine strategische Schachpartie anfühlen als wie eine spontane Schlägerei.

Warum wir uns dafür entschieden haben WWE 2K25 bietet den Spielern viel Freiheit dank der Rückkehr von Universe-Modus-Aktionen, gemischte Kämpfe und Die Insel Online-Modus, in dem du die Welt erkundest und Quests absolvierst.

Mit über 300 Charakteren, darunter Manager und Legenden, ermöglicht dir die Spielauswahl, legendäre WWE Momente mit mehr Flexibilität und Präzision. Die riesige Auswahl gehört zu den besten WWESpiele wieeines der größten in der Geschichte, was zudem den Wiederspielwert erhöht.

Mein Fazit: WWE 2K25 liefert überzeugende Argumente für das Beste WWE 2K Das Spiel besticht durch ein ausgefeiltes Gameplay und umfangreiche Spielmodi, die sowohl Gelegenheitsspieler als auch Hardcore-Fans ansprechen.

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8. WWF SmackDown! 2: Kenn deine Rolle [Das beste WWE-Spiel für Fans der klassischen PlayStation]

Unsere Bewertung Gesamtbewertung 8,5/10

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Plattform PlayStation Erscheinungsjahr 2000 Urheber Yuke’s, THQ Metacritic 90 Mehrspieler Ort

WWF SmackDown! 2: Kenn deine Rolle zählt zu den Besten WWESpiele für seineDer Schwerpunkt liegt auf schnellen Griffen und rasanten Kämpfen anstatt einer langsamen Simulation, was es zu einem der besten macht actiongeladene Kampfspiele.

Die Steuerung ist einfach, aber vielseitig, was ein eine riesige Auswahl an Schlägen und Würfen die sich kraftvoll und befriedigend anfühlen. Die Spieler können ihre SmackDown schnell Meter gutmachen, um legendäre Schlusssprints hinzulegen.

Warum wir uns dafür entschieden haben Mit über 60 Charakteren, WWF SmackDown! 2: Kenn deine Rolle verfügt über einen der größten Kader unter den Besten WWE Spiele jener Zeit, deren berühmte Ladebildschirme die Superstars zusätzlich in Szene setzten und für zusätzliche Spannung zwischen den Spielen sorgten.

Das Spiel bietet außerdembietet interaktive Backstage-Bereiche, darunter ein Parkplatz und ein Hotelzimmer, in denen man Gegenstände wie Tische nutzen kann. Das macht die Spiele chaotischer und unvorhersehbarer, besonders wenn man mit anderen Spielern im lokalen Mehrspielermodus spielt.

Mein Fazit: WWF SmackDown! 2: Kenn deine Rolle gehört nach wie vor zu den besten WWE Spiele, die eine Starbesetzung mit fesselndem Gameplay und einem erweiterten Saisonmodus um einen hohen Wiederspielwert zu bieten.

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9. WWE 2K24 [Das beste WWE-Spiel für die aktuellen Kader]

Unsere Bewertung Enebameter 8/10

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Plattformen PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S Erscheinungsjahr 2024 Urheber Visual Concepts, 2K Metacritic 81 Mehrspieler Vor Ort, online (bis zum 31. März 2026)

WWE 2K24 erweitert das Ring-Erlebnis um neue Spielmechaniken, die für mehr Interaktion und Abwechslung während der Spiele sorgen. Damit wurde das Minispiel „Trading Blows“ eingeführt, bei dem die Spieler ihre Schläge in einem intensiven Schlagabtausch zeitlich aufeinander abstimmen müssen.

Eine weitere wichtige Neuerung ist die „Super Finisher“-Mechanik. Wenn du drei Finisher-Ladungen ansammelst, kannst du einen vernichtenden Angriff ausführen, der jedem Main Event einen noch epischeren Abschluss beschert.

Warum wir uns dafür entschieden haben Neben neuen Spielmechaniken, WWE 2K24 bringt beliebte Gimmick-Kämpfe wie Ambulanz-, Sarg- und Special-Guest-Referee-Kämpfe zurück, die für eine Abwechslung sorgen, die bei einigen der anderen Top-Veranstaltungen fehlt WWESpiele.

Außerdem gibt esHier gibt es jede Menge Nostalgie. Das SpielPräsentation Dieser Modus präsentiert einige der besten Spiele aus WrestleMania Geschichte und enthält sogar Archivaufnahmen für ein noch intensiveres Erlebnis.

Mein Fazit: WWE 2K24 gehört zu den besten WWE Ein Spiel, das sowohl Neulinge als auch langjährige Fans anspricht – mit einem umfassenden Paket, das verbesserte Grafik, bekannte Spielmodi und eine riesige Auswahl an Charakteren umfasst, darunter aktuelle Superstars und legendäre Wrestler.

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10. WWE 2K23 [Das beste WWE-Spiel für den Universe-Modus]

Unsere Bewertung Enebameter 8/10

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Plattformen PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S Erscheinungsjahr 2023 Urheber Visual Concepts, 2K Metacritic 82 Mehrspieler Ort

WWE 2K23 wird oft als das Spiel, das bewies, dass WWE 2K Die Serie war wieder an der Spitze nach dem Soft-Neustart mit WWE 2K22. Es hat das Arcade- und Simulations-Gameplay seines Vorgängers verbessert und gleichzeitig mehr taktische Tiefe sowie eine riesige Menge an Inhalten hinzugefügt.

Warum wir uns dafür entschieden haben WWE 2K23 hebt sich unter den besten Wrestling-Videospielen durch eine verbesserte Universumsmodus Das gibt dir mehr Kontrolle über Handlungsstränge und Rivalitäten, mit der Möglichkeit, bestimmte Zwischensequenzen manuell zuzuweisen.

Die spannendste Neuerung ist die Premiere derWarGamesÜbereinstimmung, bei dem zwei Ringe nebeneinander in einem Stahlkäfig standen. Das Spiel meistert die komplexen Spielmechaniken der Acht-Personen-Schlägereien hervorragend, was für unterhaltsame und chaotische Multiplayer-Action sorgt.

Mein Fazit: Auch wenn es sich um einen älteren Titel handelt, WWE 2K23 bietet ein überzeugendes Gesamtpaket, das es zu einer großartigen Alternative zu WWE 2K24 Wenn Sie auf der Suche nach dem Besten sind WWE Spiele mit modernem Gameplay und moderner Präsentation.

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11. WWE All Stars [Das beste WWE-Arcade-Wrestling-Spiel]

Unsere Bewertung Enebameter 8/10

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Plattformen PlayStation 2, PlayStation 3, PlayStation Portable, Wii, Nintendo 3DS, Xbox 360 Erscheinungsjahr 2011 Urheber THQ San Diego, Subdued Software, THQ Metacritic 75 Mehrspieler Ort

Im Gegensatz zu den meisten der besten WWE die hier aufgeführten Spiele, WWE All Stars entfernt sich vom Realismus und bietet ein rasantes Gameplay, das sich anfühlt wie ein spannendes Arcade-Spiel. Das Kampfsystem legt Wert auf Timing und Kombos, wo sich Schläge und Griffe schnell aneinanderreihen und so explosive und oft absurde Abfolgen ergeben.

Warum wir uns dafür entschieden haben WWE All Stars Es sticht unter den besten Wrestling-Videospielen deutlich hervor, da es einen völlig anderen Ansatz verfolgt – mit übertriebener Grafik und überdrehten Moves, die sowohl urkomisch als auch unterhaltsam sind.

Die Auswahl an Charakteren ist nicht so groß wie bei anderen Wrestling-Spielen, aber sie mit einigen der bekanntesten Namen der Branche, darunter CM Punk, John Cena, Triple H und Rey Mysterio, die alle eher komisch als realistisch wirken.

Mein Fazit: Wenn du das Beste willst WWE Spiele, die mehr Wert auf reine Spektakularität legen und die Absurdität des Wrestlings voll und ganz ausleben, findest du unter WWE All Stars, das für Gelegenheitsspieler viel zugänglicher ist als andere WWETitel.

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12. WWE 2K26 [Das beste WWE-Spiel mit dem aktuellen Kader und einem CM-Punk-Special]

Unsere Bewertung Enebameter 8/10

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Plattformen PC, PlayStation 5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch 2 Erscheinungsjahr 2026 Urheber Visual Concepts, Shiver Entertainment, 2K Metacritic 80 Mehrspieler Vor Ort, online

Wie bereits in unserem WWE 2K26Rezension… dieses neueste Spiel knüpft an das bewährte Konzept seines Vorgängers an und bietet zudem einige bemerkenswerte Neuerungen, die für mehr Abwechslung sorgen. Es behält das Arcade-Simulations-Gameplay bei, aber bietet überarbeitete Reversal- und Ausdauersystemesowie eine verbesserte Interaktion mit der Umgebung.

Das Spiel erweitert die gemischten Matches auf alle Hauptspielmodi und führt das Hölle, Die drei Stufen der Hölle, und „Ich höre auf„Gimmick-Match-Formate“. Außerdem wird hier die MüllcontainerÜbereinstimmung, bei dem man nur gewinnen kann, indem man den Gegner in einen Müllcontainer drängt und den Deckel schließt.

Warum wir uns dafür entschieden haben Neben der Vorstellung des aktuellen Kaders, WWE 2K26 zählt zu den Besten WWE Die Serie ist bekannt dafür, eine der umfangreichsten Charakterauswahlen in der Geschichte der Wrestling-Videospiele zu bieten, mit mehr als 400 spielbaren Charakteren.

In diesem neuesten Titel, dem PräsentationModebeleuchtet die beeindruckende Karriere von CM Punk und zeigt seine unvergesslichen Kämpfe gegen andere WWE Legenden. CM Punk selbst übernimmt zudem die Erzählstimme, um dem Ganzen eine persönlichere Note zu verleihen.

Mein Fazit: WWE 2K26ist das BesteWWE 2K Wenn du einen modernen Titel suchst, der die Leistungsfähigkeit der aktuellen Hardware voll ausschöpft und so ein noch intensiveres und realistischeres Spielerlebnis bietet, ist dieses Spiel genau das Richtige für dich.

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13. WWE 2K17 [Das beste WWE-Spiel für Promos im Universe-Modus]

Unsere Bewertung Gesamtbewertung 7,5/10

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Plattformen PC, PlayStation 3, PlayStation 4, Xbox 360, Xbox One Erscheinungsjahr 2016 Urheber Yuke’s, 2K Metacritic 69 Mehrspieler Ort

WWE 2K17 entfernt sich vom Kampfspiel-Charakter älterer Wrestling-Spiele und legt den Schwerpunkt auf eine Sportsimulation, damit die Kämpfe optisch und vom Spielgefühl her eher dem entsprechen, was man im Fernsehen sieht.

Im Vergleich zu den besten Wrestling-Videospielen mit Arcade-ähnlicher Spielmechanik hat es eine ein langsameres und methodischeres Kampfsystem. Auch die Backstage-Schlägereien kehren zurück – mit vollständig interaktiven Bereichen, in denen du verschiedene Gegenstände als Waffen einsetzen kannst.

Warum wir uns dafür entschieden haben WWE 2K17 bietet eine unglaublich umfangreiche Auswahl an Charakteren, darunter eine große Vielfalt an Legenden, was dir mehr Freiheit beim Ausprobieren von Traumduellen gibt.

Das Spiel ist außerdem besonders bekannt für die Einführung der „Promo Engine“-Funktion in Meine Karriere and Universumsmodus. So kannst du Dialogoptionen auswählen, um Werbespots zu schneiden, Spannung aufzubauen oder einen Charakter zum „Face“ oder „Heel“ zu machen, was dem Simulationsspiel eine theatralische Note verleiht.

Mein Fazit: WWE 2K17 gehört zu den besten WWE Spiele, die ein realistischeres und authentischeres Erlebnis bieten, das eher eingefleischte Wrestling-Fans als Gelegenheitsspieler anspricht.

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14. WWE 2K22 [Das beste WWE-Comeback-Spiel]

Unsere Bewertung Gesamtbewertung 7,5/10

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Plattformen PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S Erscheinungsjahr 2022 Urheber Visual Concepts, 2K Metacritic 76 Mehrspieler Ort

WWE 2K22 markierte ein bemerkenswertes Comeback für die WWE 2K Marke, nachdem die Serie eine lange Pause eingelegt hatte, um sich von den Misserfolgen von WWE 2K20. Eine der wichtigsten Neuerungen war der Wechsel von einem stark simulationsorientierten Gameplay zu einem Ein schnellerer Hybrid aus Arcade- und Simulationsspiel mit neuer Steuerung.

Warum wir uns dafür entschieden haben WWE 2K22 wird weithin dafür gelobt, dass es die Serie mit seinem überarbeiteten Gameplay und seiner neuen Präsentation gerettet und eine solide Grundlage geschaffen hat, die späteren Teilen zu noch größerem Erfolg verhalf und sie zu den besten ihrer Art zähle WWESpiele.

Das Spiel isteiner der grafisch ansprechendsten Titel der Reihe, mit besserer Beleuchtung und flüssigeren Animationen. Außerdem kehrt das beliebte MyGM-Modus und bietet einen neu gestalteten Karrieremodus namens Mein Aufstieg, das verzweigte Handlungsstränge für männliche und weibliche Charaktere enthält.

Mein Fazit: WWE 2K22 gehört nach wie vor zu den besten WWE Spiele mit großartiger Grafik und ausgefeilter Spielmechanik, die auch für Neulinge oder Gelegenheitsfans des Wrestlings leicht zugänglich sind.

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15. WWE 2K15 [Das beste WWE-Spiel zum Start der nächsten Konsolengeneration]

Unsere Bewertung Enebameter 7/10

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Plattformen PC, PlayStation 3, PlayStation 4, Xbox 360, Xbox One, Android, iOS Erscheinungsjahr 2014 Urheber Yuke’s, n-Space, 2K Metacritic 62 Mehrspieler Ort

ObwohlWWE 2K15 bietet weniger Inhalt und Abwechslung als andere Top-Angebote WWE Spiele – es hat auch heute noch nichts von seinem Reiz verloren, aber am besten spielt man es auf dem PC, PS4oderXbox One für das volle Erlebnis.

Falls Sie einige der anderen besten WWE Wer Spiele für zu schnell oder zu sehr nach Arcade-Spielen hält, dem bietet dieser ältere Titel eine ein eher bedächtiges Wrestling-Gameplay. Die Schläge wirken härter, das Ausdauermanagement ist anspruchsvoller, und dank des Ketten-Wrestling-Systems fühlt sich jeder Kampf wie eine taktische Schlacht an.

Warum wir uns dafür entschieden haben Als erster Eintrag auf der PS4 and Xbox One, WWE 2K15 hat den chaotischen Arcade-Stil von THQ Titel für eine realistischere und visuell beeindruckende Sportsimulation.

Das Spielbietet deutlich verbesserte Charaktermodelle und Animationen. Dank dieses Sprungs in der grafischen Qualität konnten sich die Figuren mit einer höheren Detailgenauigkeit bewegen und ihre Gefühle ausdrücken, was einem Live-Fernsehfilm sehr nahekommt.

Mein Fazit: Auch wenn es nur wenige Spielarten gibt, WWE 2K15ist das BesteWWE 2K Ein Spiel für eingefleischte Fans, die die Jahre 2011 bis 2014 noch einmal erleben möchten.

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Mein Gesamtfazit zu den besten WWE-Spielen

Die Auswahl der besten Wrestling-Videospiele kann angesichts der vielen verfügbaren Optionen überwältigend sein. Wenn du nicht weißt, wo du anfangen sollst, findest du hier einige der besten WWE Spiele, mit denen man heute beginnen kann.

Für WWE 2K-Spieler → WWE 2K26 . Es ist der neueste Teil der WWE 2K eine Serie mit noch mehr Match-Vielfalt und einem der größten Teilnehmerfelder aller Zeiten.

. Es ist der neueste Teil der WWE 2K eine Serie mit noch mehr Match-Vielfalt und einem der größten Teilnehmerfelder aller Zeiten. Für Arcade-Spieler → WWE All Stars . Dieser Titel ist einzigartig unter den Besten WWE Spiele mit ihrer übertriebenen grafischen Darstellung und ihrem überdrehten Gameplay im Arcade-Stil, die jede Menge Spaß machen.

. Dieser Titel ist einzigartig unter den Besten WWE Spiele mit ihrer übertriebenen grafischen Darstellung und ihrem überdrehten Gameplay im Arcade-Stil, die jede Menge Spaß machen. Für SmackDown-Fans → WWE SmackDown! Hier kommt der Schmerz. Das beste Spiel auf SmackDown! eine Serie, die sich durch eine hochkarätige Besetzung und ausgewogene Spielmechaniken auszeichnet.

Jedes dieser Spiele bietet unterschiedliche Spielmechaniken und eine eigene Präsentation, doch alle sind ein absolutes Muss für Wrestling-Fans. Falls keines davon deinen Vorlieben entspricht, schau dir die vollständige Liste der besten Spiele an WWEdie oben genannten Spiele.

Häufig gestellte Fragen