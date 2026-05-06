Los 11 mejores juegos similares a «Clair Obscur: Expedition 33» en 2026

Hay una razón Clair Obscur: Expedición 33 se llevó un buen puñado de premios en los Game Awards, entre ellos el de Juego del Año y el de Mejor Narrativa: el juego combina una trama profunda sobre la mortalidad y el arte con un sistema de combate muy satisfactorio que debe tanto a los RPG por turnos como aDe FromSoftwareSerie Souls.

Si has jugado a De Sandfall Interactive Si te ha encantado «Debut» y estás deseando jugar a más títulos como este, o simplemente te interesan los juegos similares, esta lista es para ti. Ya sea un RPG, un «soulslike» o un juego que apueste por una narrativa significativa, aquí seguro que encontrarás un título que merezca la pena.

Nuestras mejores recomendaciones de juegos similares a Clair Obscur: Expedición 33

Aunque no hay ningún otro juego que sea exactamente igual que Clair Obscur: Expedición 33… hay algunos juegos que abordan temas relacionados de forma muy similar. De entre ellos, estos son los tres que más se acercan:

Persona 5 Royal (2019) – Roba corazones, desafía al destino y domina la noche con estilo. Este viaje inolvidable es la rebelión en su forma más genial. Final Fantasy X/X-2 HD Remasteremaestro (2013) – Una historia de amor entrelazada con el destino, la pérdida y el blitzball. Invoca a los dioses, ríete con torpeza y salva el mundo… dos veces. Sekiro: Las sombras mueren dos veces (2019) – Una danza de la muerte bajo los cerezos en flor. Es una obra maestra implacable que convierte el dolor en poesía.

Por supuesto, la lista principal incluye 11 títulos absolutamente increíbles que merecen, sin excepción, tu tiempo y tu atención. Desde la exploración de mundos fantásticos hasta lugares del mundo real vistos a través del mito, hay mucho donde elegir, ¡así que vamos a ello!

Los 11 mejores juegos similares a Clair Obscur: Expedición 33

Clair Obscur’s Este mundo se inspira en la Belle Époque, cuenta una historia filosófica sobre el duelo y la muerte, y ofrece combates trepidantes. He llenado mi lista con juegos que también se centran en escenarios insólitos, así como con aquellos que no dudan en dar prioridad a la historia o que incluyen combates intensos.

1. Persona 5 Royal [Los mejores JRPG similares a Clair Obscur]

Nuestra puntuación 10

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Plataformas Nintendo Switch, PlayStation 5, PlayStation 4, PC, Xbox Series X y Series S Año de estreno 2019 Desarrollador/Editor P-Studio/Atlus Duración media de la partida 123 horas

Persona 5 Royal es una obra maestra indiscutible, y si te gusta grandes JRPG, tienes que probarlo sin falta. No creo haber jugado nunca a ningún otro juego que haya sabido plasmar tan bien el tema de la doble vida, y es difícil expresar con palabras lo divertido que es.

Durante el día eres un estudiante más, pero por la noche, tú… Conviértete en un ladrón fantasma, explora palacios surrealistas, libra combates por turnos contra las sombras y forja vínculos con personajes inolvidables.

★ El mejor JRPG similar a Clair Obscur Persona 5 Royal Compra en Eneba

Los giros argumentales son impactantes, el estilo artístico es impresionante y la banda sonora es de primera categoría. Si te encantó «Expedición 33» porque… decisiones que importan, compañeros de partido con los que se siente una conexión auténtica y un mundo lleno de vida, deberías estar descargando Persona 5 Royalahora mismo.

Mi veredicto: Como versión actualizada del Persona 5 original, P5 Royal es un JRPG denso, complejo y gratificante.

2. Final Fantasy X/X-2 [La mejor remasterización en HD con una historia excelente]

Nuestra puntuación 9

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Plataformas PC, PS3, PS4, PS Vita, Xbox One, Nintendo Switch Año de estreno 2013 Desarrollador/Editor Virtuos/Square Enix Duración media de la partida 86 horas

Final Fantasy X/X-2 HD Remaster es pura magia y, sin duda, una de las el mayorFinal Fantasyjuegos que se haya hecho jamás. Si lo que te gustó de Clair Obscur: Expedición 33, esto te va a encantar.

Viajarás junto a unos compañeros inolvidables, luchando en un mundo atrapado entre el destino y la libertad. El viaje de Tidus y Yuna es llena de emoción, giros inesperados y unas imágenes que siguen siendo impresionantes incluso para los estándares actuales.

★ La mejor remasterización en HD con una historia excelente Final Fantasy X/X-2 Compra en Eneba

The las mecánicas de combate estratégicas ofrecen una gran profundidad, pero nunca resultan abrumadoras, y la versión remasterizada aporta un gran toque de pulido. Si buscas historias que te lleguen al corazón y una jugabilidad que te mantenga enganchado, este es tu juego.

Mi veredicto:Ven a disfrutar de los gráficos renovados y quédate por la apasionante historia que no duda en centrarse en los personajes encargados de salvar el mundo.

3. Sekiro: Las sombras mueren dos veces [El mejor juego tipo Soulslike en comparación con Clair Obscur]

Nuestra puntuación 10

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Plataformas PC, PS4, Xbox One Año de estreno 2019 Desarrollador/Editor FromSoftware Duración media de la partida 43 horas

Si te encantóClaroscuro«su mundo rico y misterioso, sus imágenes envolventes y sus personajes inolvidables, pero echaba de menos ese combate que realmente te hiciera sudar, Sekiro: Las sombras mueren dos veceses uno de loslos mejores juegos de rol de acciónque se haya hecho jamás.

Juegas en el papel de un shinobi en una misión para salvar a tu joven señor en un mundo despiadado y letal, pero también impresionante y tremendamente envolvente. Cada combate es un rompecabezas, y la victoria se siente como algo que realmente te has ganado.

★ El mejor juego tipo Soulslike en comparación con Clair Obscur Sekiro: Las sombras mueren dos veces Compra en Eneba

Escondido en este mundo oscuro y retorcido, el La narración es sutil, pero muy poderosa, y la mitología es tan profunda como el océano. Si te gustan los retos y los momentos inolvidables, este juego es imprescindible.

Mi veredicto:Los jugadores que busquen un combate innovador al estilo Soulslike como Claroscuro haría bien en intentarlo Sekiro: Las sombras mueren dos veces, ya que exige a los jugadores que se valgan de esquivas y bloqueos (en lugar de los típicos ataques ligeros y fuertes) para salir airosos.

4. El fantasma de Yōtei [El mejor mundo semiabierto para explorar]

Nuestra puntuación 8

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Plataformas PS5 Año de estreno 2025 Desarrollador/Editor Sucker Punch Productions/Sony Interactive Entertainment Duración media de la partida 40 horas

El fantasma de Yōtei is una secuela independiente de la aclamada por la crítica Ghost of Tsushima, y también ambientada en la Japón rural. Al igual que Clair Obscur: Expedición 33 presenta un mundo que combina progresión lineal con exploración, El fantasma de Yōteipermite a los jugadores moverse libremente por una zona muy detallada, aunque delimitada.

En la piel de un mercenario llamado Atsu, los jugadores recorrerán el monte Yōtei en una búsqueda de venganza que se convierte en una historia de redención. A los jugadores que les gustó Clair Obscur’s A quienes les guste la historia y la forma en que va saltando de un lugar exótico a otro les encantará El fantasma de Yōtei.

★ El mejor mundo semiabierto para explorar El fantasma de Yōtei Compra en Eneba

Además, cuenta con seis jefes finales a los que Atsu debe derrotar, cada uno con su propio estilo de combate que los jugadores deberán aprender a contrarrestar para poder avanzar. El combate es trepidante y fluido, e incluye la posibilidad de desbloquear y fabricar nuevas armas acordes con la época.

Mi veredicto: Los aficionados a los combates complejos y a los mundos abiertos que, además, guían a los jugadores por el camino correcto deberían echarle un vistazo a El fantasma de Yōtei.

5. Metáfora: ReFantazio [El mejor combate por turnos]

Plataformas Windows, PS4, PS5, Xbox Series X/S Año de estreno 2024 Desarrollador Estudio Zero Duración media de la partida 87 horas

¿Acabas de terminar? Claroscuro y quiero otro de los juegos narrativos alucinantes¿Y bien, entonces,Metáfora: ReFantazio sin duda te llevará hasta allí y más allá.

Es un mundo de sueños y pesadillas, donde tus decisiones influyen enormemente en el destino. Al igual que Expedición 33, se combinaImágenes espectaculares, compañeros inolvidables y una historia que te atrapa y no te suelta.

★ El mejor combate por turnos Metáfora: ReFantazio Compra en Eneba

Las batallas por turnos son aquí una mezcla de estrategia y estilo, y cada decisión que tomes tendrá repercusiones que notarás a lo largo de todo el juego. No es solo una aventura: es un hechizo del que no querrás despertar.

Mi veredicto:Atlus es conocida por sus juegos de rol, y con razón: «Metáfora: ReFantazio» es otro éxito más de esta editorial que cuenta con una historia apasionante y combates estratégicos por turnos.

6. Lost Odyssey [La historia más extensa, al estilo de Clair Obscur]

Nuestra puntuación 8

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Plataformas Xbox 360 Año de estreno 2007 Desarrollador/Editor Mistwalker, Feelplus/Xbox Game Studios Duración media de la partida 69 horas

Lost Odyssey es uno de esos juegos increíbles que han dado lugar a obras maestras como Clair Obscur: Expedición 33 podría funcionar. De hecho, encontrarás bastantes similitudes entre ambos.

Una obra maestra del juego por turnos y la narración emotiva, esta obra trata sobre un guerrero inmortal atormentado por recuerdos de los que no puede escapar.

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Al igual queExpedición 33, esun viaje que tiene tanto que ver con el alma como con la espada. Cada combate es épico y cada giro argumental te deja sin aliento. Es, sencillamente, un juego imprescindible.

Mi veredicto: Los JRPG abundan, por lo que cuando uno destaca, realmente significa algo. Lost Odyssey no tiene miedo de contar una historia para adultos e incluir combates de lo más duros, así que los jugadores que busquen una trama llena de detalles harían bien en echarle un vistazo a este título.

Nuestra puntuación 9

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Plataformas PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch Año de estreno 2018 Desarrollador/Editor PlatinumGames/Square Enix Duración media de la partida 38 horas

Otrojuego de rol de acción, NieR: Automata, es una elección increíble que, por su parecido con Clair Obscur: Expedición 33, merecía estar entre los cinco primeros casi tanto como cualquier otro título de la lista.

Impregnado de una belleza inquietante y verdades crudas, este juego es realmente único. Eres un androide, atrapado en una danza de acero y dolor, luchando por la esperanza destrozada de la humanidad. Sin embargo, la verdadera batalla es, en realidad, contra tu propio propósito, que se desvanece poco a poco.

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With combates alucinantes, unos gráficos impresionantes y una historia llena de giros inesperados… es una odisea inolvidable. Varios finales, una trama alucinante y una banda sonora que suena como poesía. Escuchar una partitura tan magistral a través de un una barra de sonido de primera categoría para escuchar música te garantiza que capturarás cada matiz de esta composición cautivadora tal y como se pretendía. Créeme, en cuanto empieces, querrás escucharla una y otra vez.

Mi veredicto:En «Clair Obscur», los jugadores deben enfrentarse a una gran variedad de enemigos extraños, entre los que se incluyen autómatas. «NieR Automata» también incluye combates contra máquinas violentas, pero enmarcados en una historia sobre los derechos individuales, ideal para aquellos jugadores a los que les gustan los combates intensos y las tramas con fondo narrativo.

8. Baldur’s Gate 3 [El mejor juego de rol por equipos]

Nuestra puntuación 10

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Plataformas PC, PS5, Xbox Series X/S, macOS Año de estreno 2023 Desarrollador/Editor Larian Studios Duración media de la partida 114 horas

AntesClaroscurotomó el relevo,Baldur’s Gate 3 fue la última sensación en el mundo de los videojuegos, de la que nadie se cansaba. Estos dos títulos también comparten muchas similitudes en cuanto a que ofrecen al jugador cierta flexibilidad a la hora de elegir un grupo de personajes.

En este mundo mágico, tus decisiones son los verdaderos hechizos. Este juego es una mezcla explosiva de una narrativa épica, combates tácticos por turnos y personajes inolvidables. Con cada paso que das, reescribes el destino, forjas alianzas, rompes corazones y te burlas de los monstruos.

★ El mejor juego de rol por equipos Baldur’s Gate 3 Compra en Eneba

Un paso en falso puede desatar el caos, pero una decisión acertada puede cambiar el rumbo de los acontecimientos. Con caminos que se ramifican, imágenes fascinantes y un mundo que reacciona a cada uno de tus movimientos, además, es un título galardonado por méritos propios. El listón que ha puesto esta obra maestra sigue siendo el punto de referencia para comparar los Nominados al Juego del Año 2025.

Mi veredicto: «Baldur’s Gate 3» también ha ganado el premio al Juego del Año, y comprenderás por qué en cuanto te adentres en su mundo, ricamente detallado, y en su narrativa ramificada.

9. Octopath Traveler II [El juego de rol más impresionante visualmente]

Nuestra puntuación 9

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Plataformas PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch Año de estreno 2023 Desarrollador/Editor Adquirir/Square Enix Duración media de la partida 83 horas

If Expedición 33 es como un cuadro que cobra vida, entonces Octopath Traveler II es como adentrarse en un libro de cuentos que cobra vida. Ambos títulos tienen esa misma magia, ya que cuentan una historia sobre un viaje épico protagonizado por ocho héroes, cada uno con su propia misión.

The sistema por turnos es excelente, con cada movimiento cuidadosamente planeado y cada victoria ganada a pulso. El mundo es impresionante, rebosante de colores y secretos en cada rincón gracias a su magnífico estilo pixelado.

★ El RPG más impresionante visualmente Octopath Traveler II Compra en Eneba

Las historias que aquí se recogen están llenas de misterio, peligro y emoción. Es un juego en el que Tus decisiones marcan cada camino de tu aventura sin fin, y es sencillamente maravilloso.

Mi veredicto:Octopath Traveller II También destaca por sus magníficos gráficos HD2D, que combinan sprites 2D en un mundo 3D. Los jugadores que busquen un mundo que sea un placer tanto para la vista como para recorrerlo acertarán de pleno con este título.

10. Like A Dragon: Riqueza infinita [Edición Deluxe] [La mejor elección en cuanto a rareza]

Nuestra puntuación 8

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Plataformas PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S Año de estreno 2024 Desarrollador/Editor Ryga Gotoku Studio Duración media de la partida 84 horas

Como un dragón: Riqueza infinita es un caos envuelto en encanto. Tiene esa misma emoción electrizante que sentí en Clair Obscur: Expedición 33, y precisamente por eso me encanta.

Aquí, las calles están llenas de vida y puede pasar cualquier cosa. En un momento estás intercambiando golpes en un combate por turnos muy bien diseñado, y al siguiente te ves envuelto en una misión secundaria extraña pero conmovedora.

★ La mejor elección en cuanto a rareza Like A Dragon: Riqueza infinita [Edición Deluxe] Compra en Eneba

Sin embargo, más allá del humor desenfrenado, hay una emoción genuina, en la que los miembros de tu grupo se convierten en una segunda familia. Esto no es solo otro juego de rol, sino que… una montaña rusa de giros alucinantes, personajes inolvidables y un mundo que cobra vida a cada paso.

Mi veredicto:De una sola vezClaroscuro destaca por su ambientación inusual y extraña, así que los jugadores que busquen algo similar deberían echarle un vistazo a Como un dragón: Riqueza infinita. Sus personajes y su trama son más excéntricos que Claroscuro… y mejor así.

11. Child of Light [Edición Definitiva] [El juego más bonito parecido a Clair Obscur]

Nuestra puntuación 9

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Plataformas PC, PS3, PS4, PS Vita, Xbox 360, Xbox One, Nintendo Switch, Wii U Año de estreno 2014 Desarrollador/Editor Ubisoft Montreal/Ubisoft Duración media de la partida 14 horas

De manera similar aOctopath Traveler II y, por supuesto, Expedición 33, El niño de la luz Es como adentrarse en un cuento de hadas viviente. Tiene ese mismo encanto mágico, y cuenta la historia de una joven que viaja por un mundo de ensueño, con unos gráficos impresionantes y un sistema por turnos Es sencillo, pero resulta muy gratificante.

★ El juego más bonito parecido a Clair Obscur Child of Light [Edición Definitiva] Compra en Eneba

Es un viaje encantador en el que la luz se enfrenta a la oscuridad, lleno de grandes batallas, calidez y misterio. El El estilo artístico, propio de un libro de cuentos, es precioso, y los diálogos poéticos hacen que parezca un cuento para dormir que no querrías que terminara nunca.

Mi veredicto:El niño de la luzlogra ese efecto mágico de mezclar la luz con la oscuridad, ya que Clair Obscur’s El propio nombre hace referencia a ello (significa «luz oscura»). Los aficionados a las historias y al arte que se inspiran en los relatos de antaño están de enhorabuena.

Mi opinión general sobre juegos similares a «Clair Obscur: Expedición 33»

Y ahí lo tienes: 11 de los mejores juegos parecidos a Clair Obscur: Expedición 33. Ya sea por el combate al estilo Souls, la exploración del mundo o una historia con sentido, esta lista tiene algo para todos.

Persona 5 Royal se lleva el primer puesto por ser el único juego que más se acerca a combinar todo lo anterior en un solo título, aunque los demás juegos sin duda se le acercan bastante. Clair Obscur’s un título galardonado, y tampoco te equivocarás con otros juegos muy valorados, como el igualmente aclamado Baldur’s Gate 3 or Sekiro: Las sombras mueren dos veces, que también ganó el premio al Juego del Año en los Game Awards (en 2019).

Además, aunqueClair Obscur: Expedición 33 Aunque es relativamente poco habitual por la forma en que combina mecánicas de juego ya existentes en un formato nuevo y emocionante, la buena noticia es que hay muchos títulos en camino que deberían satisfacer ese mismo interés por los videojuegos.

Próximos juegos similares a Clair Obscur: Expedición 33

Si estás buscando los mejores juegos parecidos a Clair Obscur: Expedición 33 y ya te has pasado la lista anterior o simplemente te has quedado con ganas de más, aquí tienes tres juegos a los que debes estar atento.

Fable 4 (2026) – Este veterano juego de rol de acción y aventura de fantasía, con su descarado sentido del humor británico, por fin tendrá una nueva entrega que, según se dice, será una especie de reinicio (se la conoce simplemente como «Fábula”).

– Este veterano juego de rol de acción y aventura de fantasía, con su descarado sentido del humor británico, por fin tendrá una nueva entrega que, según se dice, será una especie de reinicio (se la conoce simplemente como «Fábula”). Phantom Blade Zero (9 de septiembre de 2026) – Los jugadores se ponen en la piel de Soul, un guerrero al que solo le quedan 66 días de vida. Con una mezcla de la narrativa clásica del wuxia y combates complejos, se trata de un emocionante título de acción que llegará en 2026.

– Los jugadores se ponen en la piel de Soul, un guerrero al que solo le quedan 66 días de vida. Con una mezcla de la narrativa clásica del wuxia y combates complejos, se trata de un emocionante título de acción que llegará en 2026. Vindictus: Desafiando al destino (por confirmar) – El último ARPG del prestigioso estudio de videojuegos Nexon permite a los jugadores ponerse en la piel de un personaje personalizado para explorar mazmorras y dominar técnicas de combate especiales.

Los juegos de rol de acción nunca pasan de moda, y ahora, tras Clair Obscur’s dado el éxito que han tenido, parece que el año que viene saldrán al mercado aún más títulos. Ya sea uno de los 11 mejores juegos como Clair Obscur: Expedición 33 Si te llama la atención alguno de estos títulos o de los próximos lanzamientos, no te faltarán opciones de primera categoría entre las que elegir.

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