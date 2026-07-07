Die 12 besten kostenlosen Kriegsspiele im Jahr 2026: Epische Schlachten, völlig kostenlos

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Die derzeit besten kostenlosen Kriegsspiele beweisen, dass man keinen Cent ausgeben muss, um Militäraction der Extraklasse zu erleben – War Thunder and World of Tanks kann es in puncto Spieltiefe, Produktionsqualität und Spielerzahl allein mit kostenpflichtigen Titeln mithalten.

Jedes Spiel auf dieser Liste ist 100 % kostenlos zum Herunterladen und mit dem Spielen beginnen – für den Zugriff auf das Kernspiel ist kein Kauf erforderlich.

Die 12 kostenlosen Kriegsspiele hier sind nach Kategorien geordnet – an erster Stelle stehen Fahrzeug-MMOs (War Thunder, World of Tanks, World of Warships), dann Squad-Shooter (Soldat, Warzone, Planetside 2), dann Nischen- und Kreativspiele und schließlich Browserstrategiespiele für Spieler, die auf Downloads verzichten möchten.

Bereit, vorbeizukommen? War Thunder ist für die meisten Spieler der stärkste erste Zug.

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Unsere Top-Auswahl der besten kostenlosen Kriegsspiele

Das Genre der kostenlosen Kriegsspiele ist im Jahr 2026 reichhaltig vertreten, doch drei Titel heben sich aus unterschiedlichen Gründen von den anderen ab. Hier sind meine Top-Empfehlungen, bevor ich die vollständige Liste vorstelle.

World of Tanks: HEAT (2026) – Das neueste kostenlose Kriegsspiel von Wargaming verzichtet komplett auf das mühsame Hochleveln im Technologiebaum; wähle einfach einen Panzerhelden aus und stürze dich sofort in eine 10-gegen-10-Schlacht. World of Tanks (2010) – Das kostenlose Panzer-MMO, das ein ganzes Genre geprägt hat – mit einem klar strukturierten 10-stufigen Fortschrittssystem, über 600 Panzern und einem Einsteigererlebnis, das tatsächlich funktioniert. War Thunder (2012) – Das einzige kostenlose Kriegsspiel, in dem du mit einem einzigen Konto mit Panzern, Flugzeugen und Kriegsschiffen kämpfen kannst – mit über 3.000 Fahrzeugen aus 11 Nationen.

Sie sind noch unentschlossen? Hier finden Sie die vollständige Liste.

Die 12 besten kostenlosen Kriegsspiele: Qualität ohne Kosten

Diese 12 kostenlosen Kriegsspiele repräsentieren das Beste, was das Genre im Jahr 2026 zu bieten hat – sie können völlig kostenlos heruntergeladen werden, und für den Zugriff auf das Kernspiel ist kein Kauf erforderlich. Jeder Titel hier wurde aufgrund seiner Qualität, Wiederspielbarkeit und seines Preis-Leistungs-Verhältnisses für PC, Konsole und Browser ausgewählt und deckt alles ab, von kostenlosen Militärspielen bis hin zu browserbasierten Strategiespielen.

1. World of Tanks: HEAT [Der beste kostenlose, heldenbasierte Tank-Shooter]

Genre Heldenbasierter Tank-Shooter Plattformen PC (Steam, Wargaming Game Center), PS5, Xbox Series X|S Erscheinungsjahr 2026 Entwickler/Herausgeber Wargaming Durchschnittliche Spielzeit Die Spiele dauern etwa 10 Minuten

World of Tanks: HEAT startete am 26. Mai 2026 als WargamingDas neueste kostenlose Online-Kriegsspiel von … – kein Technologiebaum, kein Stufenfortschritt, kein Grind. Wähle einen Panzer-Agenten aus und starte sofort einen 10-gegen-10-Kampf, wobei jeder Agent einer von drei Rollen zugeordnet ist: Körperverletzung, Verteidigen, oderScharfschütze.

Die „Hero-Shooter“-DNA hebt das Spiel von klassischen kostenlosen Kriegsspielen ab. Vertrautheit mit World of Tanks Mechanikkenntnisse sind nicht erforderlich – HEAT ist als eigenständiges Spiel konzipiert, bei dem schnellere Matches und aktive Fähigkeiten die Komplexität des „Armor-Angling“ ersetzen. Der ehrliche Vorbehalt: Wargaming wird aktiv aktualisiert, aber wenn Ihnen Stabilität wichtiger ist, Probier es erst mal ein paar Patch-Zyklen lang aus.

Mein Fazit:World of Tanks: HEAT gehört zu den leichter zugänglichen kostenlosen Kriegsspielen für PC und Konsole – eine gute Wahl für Fans von Hero-Shootern, die Panzerkampf-Action ohne den klassischen WoT Lernkurve.

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2. World of Tanks [Das beste kostenlose Panzerspiel für Einsteiger]

Genre Panzer-Kampf-MMO Plattformen PC (Wargaming Game Center) Erscheinungsjahr 2010 Entwickler/Herausgeber Wargaming Durchschnittliche Spielzeit Laufend (die Spiele dauern jeweils 10–15 Minuten)

World of Tanksist dasKostenloses Militärspiel, das das Genre begründet hat– mit160 Millionen registrierte Konten, es ist nach wie vor eines der meistgespielten kostenlosen Kriegsspiele, die je entwickelt wurden. Die Matches finden im 15-gegen-15-Modus statt und haben ein einziges Ziel: das gegnerische Team zu vernichten oder dessen Basis einzunehmen, alles innerhalb von 10–15 Minuten.

Das Schadenssystem ist der Grund, warum dieses kostenlose Armeespiel für neue Spieler so gut funktioniert. World of Tanks verwendet eine einfache HP-Leiste anstelle einer Durchschlagskraft-Mechanik auf Modulebene. Fünf Tank-Klassen – Licht, Mittel, Schwer, TPanzerzerstörer, undSPG – Jede hat eine klar definierte Rolle. Die Progression erstreckt sich von Stufe I bis X über Über 600 Panzer, von denen viele historisch korrekt.

Der größte Nachteil ist die Premium-Munition. Top-Spieler sind stark auf „Goldmunition“ angewiesen, und der Eindruck, dass man nur durch Geld „gewinnen“ kann, hat sich festgesetzt. World of Tanksist nicht dabeiDampf– du brauchst dasWargaming Game CenterStarter.

Mein Fazit:Unter den kostenlosen Kriegsspielen, die sich ausschließlich um Panzer drehen, World of Tanks ist der beste Einstieg für alle, die sich zum ersten Mal mit diesem Genre beschäftigen.

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3. War Thunder [Das beste kostenlose Kriegsspiel insgesamt]

Genre Fahrzeugkampf-MMO Plattformen PC, PS4/5, Xbox One/Series X|S Erscheinungsjahr 2013 Entwickler/Herausgeber Gaijin Entertainment Durchschnittliche Spielzeit Laufend (über 100 Stunden, bis die höheren Stufen erreicht sind)

War Thunder ist das umfassendste aller derzeit verfügbaren kostenlosen Kriegsspiele – es ist eines der wenigen kostenlosen Militärspiele, bei denen man mit einem einzigen Konto umfasst Panzer, Kampfflugzeuge und Kriegsschiffe – insgesamt über 3.000 Fahrzeuge aus 11 Ländern.

Drei Spielmodi prägen dein Spielerlebnis; Arcade-Kämpfe sind dank Zielhilfe und vereinfachter Physik für Anfänger geeignet, Realistische Schlachten authentische Panzerungsdurchschlag- und Besatzungssysteme anwenden und Simulator-Kämpfe Nur Cockpit-Perspektive, keine Third-Person-Kamera.

Der einzige Nachteil ist der mühsame Aufstieg in den höheren Rängen. Ab BR 6+ können die Reparaturkosten die Silberlöwen ohne Premium-Account schnell leeren. Alle Inhalte bleiben kostenlos freischaltbar – es dauert einfach länger. Für einen vollständigen Vergleich gilt: War Thunder vs. World of Tanks Die Aufschlüsselung behandelt das Thema im direkten Vergleich.

Mein Fazit:War Thunder ist die erste Wahl unter den kostenlosen Kriegsspielen für den PC – drei Fahrzeugtypen, drei Kampfmodi und ein echter plattformübergreifender Spielfortschritt machen es zum stärksten Titel auf dieser Liste.

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4. World of Warships [Das beste kostenlose Seekriegsspiel]

Genre MMO-Seekampf Plattformen PC Erscheinungsjahr 2015 Entwickler/Herausgeber Wargaming Durchschnittliche Spielzeit Laufend (die Spiele dauern jeweils 15–20 Minuten)

World of Warships schließt eine Lücke, die kein anderes großes kostenloses Online-Kriegsspiel abdeckt – reine Seeschlachten auf hohem Produktionsniveau. Die Auswahl umfasst mehr als 800 historisch korrekte Kriegsschiffe vom Ersten Weltkrieg bis in die frühen 1950er Jahre, wobei vier Schiffsklassen den Verlauf jedes Spiels bestimmen: Zerstörer, Kreuzer, Schiffe versenken, undFlugzeugträger.

Die taktische Tiefe ist es, was dieses Spiel von den meisten kostenlosen Kriegssimulationsspielen unterscheidet. Die Flugzeit der Granaten ist ein echtes Spielelement – man zielt darauf, wo sich ein feindliches Schiff befinden wird, nicht darauf, wo es sich gerade befindet. Annäherungswinkel, Deckung durch Inseln und Erkennungsreichweite lohnen es, genau unter die Lupe genommen zu werden.

Das eigentliche Problem ist das Flugzeugträger Gameplay. Erfahrene CV-Spieler können Spiele auf eine Weise dominieren, die ihre Gegner frustriert Zerstörer, undWargaming hat die Spannungen noch nicht vollständig ausgeräumt. Neulingen empfehle ich, mit folgendem zu beginnen: Schiffe versenken für die größtmögliche Fehlermarge.

Mein Fazit: World of Warships hebt sich von anderen kostenlosen Kriegsspielen für Geschichtsinteressierte ab – die Flotte mit über 800 Schiffen und die Mechanik der Geschossflugbahn machen es zu etwas Einzigartigem auf dieser Liste kostenloser Militärspiele.

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5. Soldat [Der beste kostenlose Squad-FPS zum Zweiten Weltkrieg]

Genre Ein truppenbasierter Ego-Shooter aus dem Zweiten Weltkrieg Plattformen PC, PS4/5, Xbox One/Series X|S Erscheinungsjahr 2021 Entwickler/Herausgeber Darkflow Software, Gaijin Entertainment Durchschnittliche Spielzeit 30–60 Minuten pro Sitzung

Soldat hebt sich von anderen kostenlosen Kriegsspielen zum Thema Infanterie im Zweiten Weltkrieg ab – Die Truppführung ist in den Kernablauf integriert. Du befehligst KI-Soldaten, und wenn dein Charakter stirbt, übernimmst du sofort die Kontrolle über einen Teamkameraden. Keine Respawn-Wartezeit, kein Warten in der Lobby.

Übersicht über sieben Kriegsschauplätze des Zweiten Weltkriegs Moskau, Normandie, Tunesien, Berlin, Stalingrad, dasPazifik, und dieFernostfront (hinzugefügt im Dezember 2025). Zu den Fachkursen gehören Ingenieure, Funktechniker, Scharfschützen, Tankschiffe, undPilot, mit einsatzfähige Panzer und flugfähige Flugzeuge neben dem Infanteriekampf.

Für Spieler, die bereits in kostenpflichtige Squad-Shooter zum Zweiten Weltkrieg investiert haben, Soldat entspricht dem Produktionsstandard ohne zusätzliche Kosten – eher im Arcade-Stil als Nachwort, doch dank des Trupp-Kommandosystems und der Ausdehnung auf sieben Kriegsschauplätze ist es das beste kostenlose Armeespiel im Bereich der Infanterie des Zweiten Weltkriegs. Siehe den Die besten Spiele zum Zweiten Weltkrieg Leitfaden für kostenpflichtige Alternativen.

Mein Fazit:Soldat ist die erste Wahl unter den kostenlosen Kriegsspielen zum Thema Bodenkämpfe im Zweiten Weltkrieg – das FernostfrontAktualisierung zeigtGaijin Entertainment wird weiterhin ausgebaut und belohnt langfristiges Engagement.

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6. Call of Duty: Warzone [Der beste kostenlose Modern-War-FPS]

Genre Battle Royale / Ego-Shooter Plattformen PC, PS4/5, Xbox One/Series X|S Erscheinungsjahr 2020 Entwickler/Herausgeber Infinity Ward / Raven Software, Activision Durchschnittliche Spielzeit 20–30 Minuten pro Spiel

Call of Duty: Warzone ist eines der am häufigsten heruntergeladenen kostenlosen Kriegsspiele, die je entwickelt wurden, mit Hunderten von Millionen Spielern weltweit. Zu den aktiven Karten im Jahr 2026 gehören Verdansk, Avalon (Start im März 2026 mit Wingsuit-Überquerung), Insel der Wiedergeburt, undHaven’s Hollow. Bitte beachten Sie, dass die verfügbaren Karten regelmäßig wechseln.

Drei Spielmechaniken unterscheiden es von anderen kostenlosen Online-Kriegsspielen. DieOhr schickt ausgeschiedene Spieler in einen 1-gegen-1-Kampf um den Wiedereinstieg, Kaufstellen aggressives Spiel durch den Kauf von Killstreaks während des Spiels belohnen und Ausrüstungslieferungen die Anpassung der Waffen vor dem Spiel als unverzichtbar statt als optional gestalten.

Der ehrliche Kompromiss besteht darin, dass die Monetarisierung im Bereich der Kosmetik sehr aggressiv ist, der Client auf dem PC 80–100 GB Speicherplatz beansprucht und Bedenken hinsichtlich des Cheatens trotz allem bestehen bleiben RICOCHETVerbesserungen.Für kostenpflichtige Alternativen, dasDie besten taktischen Shooter-Spiele Dieser Leitfaden behandelt die Optionen, die es in Betracht zu ziehen lohnt.

Mein Fazit: Warzone ist die richtige Wahl unter den kostenlosen Kriegsspielen für den PC für Spieler, die sich ausgefeilte Schusswechsel und eine möglichst große Spielergemeinschaft wünschen – das Avalon Die Karte sorgte im Jahr 2026 für eine willkommene Abwechslung.

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7. Crossout [Das beste kostenlose Kriegsspiel zum Bauen von Fahrzeugen]

Genre PvP-Action mit Fahrzeugbau Plattformen PC, PS4/5, Xbox One/Series X|S Erscheinungsjahr 2017 Entwickler/Herausgeber Targem Games, Gaijin Entertainment Durchschnittliche Spielzeit 30–60 Minuten pro Sitzung

Crossout ist das kreativste und offenste kostenlose Militärspiel auf dieser Liste. Die Spieler bauen postapokalyptische Kriegsmaschinen von Grund auf selbst – Kabine, Fahrgestell, Waffen, Panzerplatten, Funktionsmodule – und setze sie dann im PvP-Kampf ein. Ein Match endet, wenn deine Kabine zerstört wird, daher ist jede Entscheidung beim Zusammenbau von strategischer Bedeutung.

Drei Spielmodi bestimmen, wie du spielst. PvP Versetzt deine Maschine in 8-gegen-8-Kämpfe. Razzien sind PvE-Koop-Wellenmissionen. Leviathan In diesem Modus kannst du eine gewaltige KI-Superwaffe bauen, gegen die andere Spieler asynchron kämpfen – eines der einfallsreichsten kostenlosen Kriegssimulationsspiele auf dieser Liste. Allen drei Spielen liegt ein Handwerkssystem zugrunde, wobei Teile auf einem Spieler-Marktplatz im Spiel gehandelt werden können. Wenn du Spiele mit ähnlich kreativen Mechaniken suchst, schau dir die Die besten Third-Person-Shooter-SpieleLeitfaden.

Die eigentliche Einschränkung sind die Meta-Kraftunterschiede. Seltene Teile sind teuer, und Meta-Builds können die Rechner von Anfängern überfordern. Die meisten Inhalte sind kostenlos zugänglich, aber das Grinden im Wettkampf nimmt Zeit in Anspruch.

Mein Fazit:Crossout hebt sich unter den kostenlosen Kriegsspielen für Spieler hervor, die sich Kreativität beim Fahrzeugdesign wünschen – das Leviathan Schon allein dieser Modus macht es einen Versuch wert, denn es gibt nichts Vergleichbares im Bereich der kostenlosen Militärspiele.

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8. Planetside 2 [Der beste kostenlose FPS mit groß angelegten Schlachten]

Genre MMOFPS im großen Stil Plattformen PC Erscheinungsjahr 2012 Entwickler/Herausgeber Rogue Planet Games, Daybreak Game Company Durchschnittliche Spielzeit Laufend (persistente Welt – kein Spielende)

PlanetSide 2 bietet ein Ausmaß, mit dem kein anderes kostenloses Kriegsspiel mithalten kann – Hunderte von Spielern pro Seite, die gleichzeitig auf kontinentumspannenden Karten gegeneinander kämpfen, wobei der Spielfortschritt von einer Sitzung zur nächsten übernommen wird. Drei Fraktionen kämpfen um Territorium: Souveränität von Vanu, Neuer Mischkonzern, undTerranische Republik, von denen jede ein ganz eigenes Kampfgefühl vermittelt.

Sechs Klassen decken alle Rollen ab; Eindringlinge Tarnung und Hacking einsetzen, Leichter Angriff hat Jetpacks dabei, um den Gegner von der Flanke anzugreifen, Sanitäter heilen und wiederbeleben, Ingenieure Fahrzeuge reparieren und Geschütztürme aufstellen, Schwerer Angriff setzt Panzerabwehrraketen ein und MAX Panzer bilden die Frontlinie. Der Fahrzeugbestand umfasst Kampfflugzeuge, Panzer, Sunderers (mobile Spawn-Punkte) und Galaxien (Truppenbeförderung).

Der größte Schwachpunkt ist das Spielerlebnis für Neulinge. In einen Kampf mit 200 Spielern einzusteigen, ist wirklich überwältigend – such dir innerhalb der ersten paar Stunden eine „Outfit“ (Gilde im Spiel). Die meisten Waffen und Fahrzeuge werden durch Zertifizierungspunkte freigeschaltet, die man im Spiel verdient..

Mein Fazit: PlanetSide 2 ist die richtige Wahl unter den kostenlosen Kriegsspielen für MMO-begeisterte Spieler, die sich epische, kostenlose Kriegssimulationen wünschen, in denen individuelle Handlungen eine lebendige Frontlinie prägen.

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9. World of Tanks Blitz [Das beste kostenlose Panzerspiel mit Schnellspiel-Modus]

Genre Panzerkampf Plattformen PC, Mobilgeräte (iOS/Android), Nintendo Switch Erscheinungsjahr 2014 Entwickler/Herausgeber Wargaming Durchschnittliche Spielzeit ~7 Minuten pro Spiel

World of Tanks Blitz ist das Schnellere, leinfacherer Einstieg unter den kostenlosen Kriegsspielen, bei denen Panzer im Mittelpunkt stehen – ursprünglich für Mobilgeräte entwickelt, aber auch auf dem PC in vollem Umfang verfügbar und Nintendo Switch. Die Karten sind kleiner, die Matches finden im 7-gegen-7-Modus statt, und die Artillerie wurde komplett entfernt. Mit einer Spieldauer von etwa 7 Minuten pro Match ist es das schnellste kostenlose Militärspiel auf dieser Liste.

Die Kernschleife bleibt intaktt. Gleiche Panzerklassen, gleiche historische Fahrzeuge, gleicher Fortschritt von Stufe I bis X wie World of Tanks für PC. Das mechanische Vokabular lässt sich direkt übertragen, wenn man später zur vollständigen PC-Version wechselt. Exklusive Panzerreihen bieten auch wiederkehrenden Spielern einen Grund, ihre Zeit auf beide Versionen aufzuteilen.

Der Nachteil ist die strategische Tiefe. Weniger Spieler und kleinere Karten verringern die Komplexität von Flankenangriffen, die auf hohem Niveau World of Tanks für PClohnend undAuch die Gesamtzahl der Panzer ist geringer.

Mein Fazit: World of Tanks Blitz ist der zugänglichste Einstieg unter den kostenlosen Kriegsspielen für den PC für alle, die World of Tanks für PC überwältigend – siebenminütige Matches und keine Artillerie machen es zum eindeutigsten Ausgangspunkt.

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10. Karten [Das beste kostenlose Strategie-Kartenspiel zum Zweiten Weltkrieg]

Genre Digitales Sammelkartenspiel zum Zweiten Weltkrieg Plattformen PC (Steam) Erscheinungsjahr 2020 Entwickler/Herausgeber Spiele von 1939 Durchschnittliche Spielzeit 20–30 Minuten pro Spiel

Karten beweist, dass kostenlose Kriegsspiele nicht unbedingt Schießereien oder Echtzeit-Reflexe beinhalten müssen – Es handelt sich um ein digitales Sammelkartenspiel, das auf Militäreinheiten des Zweiten Weltkriegs mit historisch korrekten Armeen basiert. Der Bereich der Kartenspiele zum Zweiten Weltkrieg ist im Segment der kostenlosen Online-Kriegsspiele unterrepräsentiert, und Spiele von 1939 (ein Unternehmen, das von einem ehemaligen EVE OnlineEntwickler beiZentralkomitee der Parteiheute bekannt als Fenris Creations) hat sich dadurch eine treue Spielergemeinde aufgebaut.

In den Spielen treten zwei Spieler über eine Backlineund ein gemeinsamesFrontlinie. Einheitskarten spiegeln die Rollen im Zweiten Weltkrieg wider: Infanterie and Panzervorantreiben,Artillerie Schüsse aus der Ferne, Flugzeug Luftüberlegenheit sichern. Fünf wichtige Nationen – Deutschland, USA, UK, Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken, undJapan – verfügen jeweils über eigene Kartenpools, wobei vier verbündete Nationen als Deck-Ergänzungen zur Verfügung stehen.

Die ehrliche Einschränkung: Kostenlose Spieler schalten Karten nur langsam frei, und für Wettkämpfe im Ranglistenspiel ist ein umfangreicheres Deck erforderlich, als es die Starter-Sammlung bietet. Das Gelegenheitsspiel ist leicht zugänglich; das Spielen auf Turnierebene erfordert einen höheren Aufwand.

Mein Fazit: Karten ist die beste Wahl unter den kostenlosen Kriegsspielen für Spieler, denen strategische Tiefe wichtiger ist als Echtzeit-Action – der Schauplatz des Zweiten Weltkriegs und die historisch korrekten Einheiten verleihen dem Spiel eine einzigartige Identität unter den kostenlosen Armeespielen.

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11. Supremacy 1914 [Das beste kostenlose Browser-Strategiespiel zum Ersten Weltkrieg]

Genre Echtzeit-Großstrategie Plattformen Browser, Mobilgeräte Erscheinungsjahr 2009 Entwickler/Herausgeber Bytro Labs Durchschnittliche Spielzeit 15–30 Minuten pro Sitzung (die Spiele dauern Tage bis Wochen)

Supremacy 1914 ist eines der ältesten und etabliertesten kostenlosen Online-Kriegsspiele, die noch immer laufen – 2009 gestartet, kein Download erforderlich, keine Vorabkosten. Bis zu 500 echte Spieler steuern Nationen des Ersten Weltkriegs in einem Echtzeit-Großstrategiespiel, das sich über tatsächliche Tage und Wochen erstreckt.

Das Ressourcenmanagement ist das Herzstück des Spiels. Jede Nation verfügt zu Beginn über unterschiedliche Überschüsse an Getreide, Eisen, Holz und Öl. Die Auswahl an Streitkräften reicht von Infanterie über Kavallerie und Artillerie bis hin zu Eisenbahnartillerie und Luftschiffen. Diplomatie ist der eigentliche Motor für tiefgreifende Veränderungen – Bündnisse, Nichtangriffspakte und Handelsabkommen spielen alle eine Rolle, wobei Verrat letztendlich die entscheidende strategische Frage darstellt.

Die eigentliche Einschränkung ist die Premiumwährung (Goldmark), was die Produktion spürbar beschleunigt. Das Spiel im freien Modus ist möglich, erfordert aber Geduld. Für Fans des Die besten Total-War-Spiele Wenn Sie nach einer kostenlosen, browserbasierten Lösung suchen, ist dies die beste Option, bei der kein Download erforderlich ist.

Mein Fazit: Supremacy 1914 ist die beste Wahl unter den kostenlosen Kriegsspielen für Spieler, die sich in kurzen täglichen Spielsitzungen strategische Tiefe wünschen – die Karten für 500 Spieler und die Echtzeit-Diplomatie machen es zu einem einzigartigen kostenlosen Kriegssimulationsspiel, das in diesem Format keine echte Konkurrenz hat.

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12. Konflikt der Nationen: Der Dritte Weltkrieg [Das beste kostenlose moderne Großstrategiespiel zum Thema Krieg]

Genre Browserbasiertes Echtzeit-Großstrategiespiel Plattformen Browser, Mobilgeräte Erscheinungsjahr 2017 Entwickler/Herausgeber Dorado Games Durchschnittliche Spielzeit 15–30 Minuten pro Sitzung (die Spiele dauern Tage bis Wochen)

Konflikt der Nationen: Der Dritte Weltkrieg greift das Browser-Grand-Strategy-Format von Supremacy 1914 in einen Konflikt in naher Zukunft – Eines der besten kostenlosen Kriegssimulationsspiele für Spieler, die zeitgenössische geopolitische Tiefe gegenüber historischen Schauplätzen bevorzugen. Es ist kein Download erforderlich, und die Multiplayer-Karten bleiben über Tage und Wochen hinweg bestehen.

Der moderne Technologiebaum hebt das Spiel von allen kostenlosen Kriegsspielen zum Ersten oder Zweiten Weltkrieg ab. Die Spieler erforschen und setzen Interkontinentalraketen, Tarnkappenflugzeuge, Atom-U-Boote, Einheiten für Cyberkriegsführung und taktische Atomwaffen ein. Das diplomatische System – Koalitionen, gemeinsame Operationen, Handelsabkommen – spiegelt Supremacy 1914„s Tiefe, wobei Verrat das unvermeidliche strategische Ergebnis ist.

Der ehrliche Kompromiss ist die Premiumwährung (Oberkommando), was die Forschung und Produktion erheblich beschleunigt. Freiwillige Spieler brauchen Geduld – Zwischen den wichtigen Produktionszyklen vergehen echte Tage, und Premium-Spieler können sie zeitlich überholen.

Mein Fazit:Konflikt der Nationen: Der Dritte Weltkrieg ist die beste Wahl unter den kostenlosen Kriegsspielen für moderne geopolitische Großstrategien ohne Download-Hürde – der Technologiebaum von Interkontinentalraketen bis hin zu Flugzeugträgern macht es zum einzigartigsten kostenlosen Online-Kriegsspiel für Strategie-Fans auf dieser Liste.

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Mein Gesamtfazit zu den besten kostenlosen Kriegsspielen

Die besten kostenlosen Kriegsspiele auf dieser Liste bieten für jeden Spielertyp etwas – von MMO-Veteranen, die sich mit Fahrzeugen auskennen, bis hin zu Strategie-Fans, die noch nie einen Shooter gespielt haben. Hier sind die vier eindeutigsten Empfehlungen nach Spielertyp.

Für die größte Auswahl und Vielfalt – War Thunder . Mit über 3.000 Fahrzeugen – darunter Panzer, Flugzeuge und Schiffe – ist es das umfassendste kostenlose Militärspiel auf dem Markt.

. Mit über 3.000 Fahrzeugen – darunter Panzer, Flugzeuge und Schiffe – ist es das umfassendste kostenlose Militärspiel auf dem Markt. Für absolute Anfänger – World of Tanks or World of Tanks: HEAT. Ob strukturierter Panzerkampf oder rasante, heldenbasierte Action – beides eignet sich besser als Einstieg in ein kostenloses Armeespiel als der Sprung in War Thunder.

or World of Tanks: HEAT. Ob strukturierter Panzerkampf oder rasante, heldenbasierte Action – beides eignet sich besser als Einstieg in ein kostenloses Armeespiel als der Sprung in War Thunder. Für Infanterieeinsätze im Zweiten Weltkrieg – Soldat . Dank des Trupp-Kommandosystems und der sieben historischen Schauplätze ist es das beste kostenlose Militärspiel im Bereich der Infanterie-Ego-Shooter.

. Dank des Trupp-Kommandosystems und der sieben historischen Schauplätze ist es das beste kostenlose Militärspiel im Bereich der Infanterie-Ego-Shooter. Zum Abspielen ohne Download – Supremacy 1914 or Konflikt der Nationen: Der Dritte Weltkrieg. Beide laufen in jedem Browser und bieten eine strategische Tiefe, die die meisten Spieler von kostenlosen Online-Kriegsspielen nicht erwarten.

Die kostenlosen Kriegsspiele auf dieser Liste sind ein guter Ausgangspunkt, doch das Genre hat noch viel mehr zu bieten. Wenn Sie nach kostenpflichtigen Alternativen aus diesem Genre suchen, werfen Sie einen Blick auf unsere Liste der Die besten Kriegsspiele.

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Häufig gestellte Fragen