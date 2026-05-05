Die 15 besten Extraction-Shooter im Jahr 2026: Koop-Action mit hohem Einsatz

Die besten „Extraction“-Shooter sorgen für einen Adrenalinkick, den kaum ein anderes Genre bieten kann. Bei jedem Einsatz landest du in feindlichem Gebiet, wo es nur um eines geht: Beute machen, überleben und sich aus dem Staub machen, bevor alles schiefgeht. Wenn du nur für einen Moment unaufmerksam bist, könntest du deine gesamte Ausrüstung verlieren.

Diese Spannung ist genau Was dieses Genre so fesselnd macht. Von knallharten taktischen Herausforderungen bis hin zu gnadenlosen PvPvE-Schlachtfeldern – die heutigen Extraction-Shooter bieten eine riesige Bandbreite an Spielstilen und Herausforderungen.

In diesem Leitfaden stelle ich dir eine Auswahl an Titeln vor, die das Genre prägen, und helfe dir dabei, zu entscheiden, welchen Extraction-Shooter du als Nächstes ausprobieren solltest.

Unsere Top-Auswahl der besten Extraction-Shooter

Beginnen wir mit den besten Extraction-Shootern, die derzeit auf dem Markt erhältlich sind. Diese Titel zählen derzeit zu den besten ihrer Art und reichen von Koop-Survival bis hin zu kompetitiven PvPvE-Kämpfen – alles, was einen Extraction-Shooter so unwiderstehlich macht.

ARC Raiders – Dieses Spiel hat sich dank der Kombination aus Koop-Survival und weitläufigen, offenen Gebieten voller Gefahren mühelos einen Platz unter den besten Extraction-Shootern gesichert. Flucht aus Tarkow – Einer der besten Extraction-Shooter, die es bisher gab, dank seiner aufwendigen Raids und seines Waffenmodding-Systems, das dein Herz höher schlagen lässt, als hätte es Steroide geschluckt. Arena Breakout: Unendlich – Das schnellere Spieltempo in Verbindung mit taktischen Kämpfen macht es schwer, mit dem Spielen aufzuhören. Voller militärischer Realismus, voller Spielspaß.

Diese herausragenden Titel verdeutlichen die Vielfalt innerhalb des Genres – doch das ist erst der Anfang. Scrolle weiter, um die vollständige Liste der besten Extraction-Shooter zu sehen, die es derzeit zu spielen lohnt.

Die 15 besten Extraction-Shooter, die dein Adrenalin in Wallung bringen

Die besten „Extraction“-Shooter leben vom Risiko und dem Nervenkitzel der Flucht. Die folgenden Titel zeigen die spannendsten Erlebnisse dieses Genres – und jeder einzelne bereichert diese großartige Formel um etwas Einzigartiges.

Wie viele dieser „Extraction“-Shooter hast du schon gespielt?

Unsere Bewertung Enebameter 10/10

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Genre Shooter-Videospiel Plattformen PlayStation 5, Xbox Series X und Series S, GeForce Now, Microsoft Windows Erscheinungsjahr 2025 Urheber Embark Studios Durchschnittliche Spielzeit 78 Stunden Das beste Merkmal Spannende Kämpfe gegen Maschinen und andere Spieler

ARC Raiders Das Spiel versetzt die Spieler in eine verwüstete Science-Fiction-Welt, in der die Menschheit ums Überleben gegen riesige mechanisierte Feinde namens ARC kämpft. Anstelle traditioneller linearer Missionen dreht sich das Spiel darum, feindliche Zonen zu betreten, wertvolle Ressourcen zu sammeln und zu entkommen, bevor rivalisierende Spieler oder KI-Gegner einen ausschalten.

Der Kern des Spielablaufs folgt einer klassischen „Extraction“-Struktur: Sich in einer offenen Karte positionieren, Ausrüstung und Materialien sammeln, sowohl Maschinen als auch andere Raider abwehren und dann einen Abholpunkt erreichen, bevor man alles verliert. Bestandsmanagement und Risikobewertung sind von entscheidender Bedeutung, und man muss sie stets im Hinterkopf behalten.

Warum wir uns dafür entschieden haben ARC Raiders belebt das Genre der Extraction-Shooter neu, da es sehr einsteigerfreundlich, visuell atemberaubend und „spielerfreundlicher“ ist als die Konkurrenz.

Was machtARC Raiders Was dieses Spiel von anderen „Extraction“-Shootern abhebt, ist sein Fokus auf ultrarealistische Spielmechaniken rund um die Evakuierung. Waffen lassen sich mit zahlreichen Aufsätzen individuell anpassen, Ausrüstung wird mithilfe von Handwerksmaterialien verbessert, und die Spielwirtschaft zwingt die Spieler dazu, ihre Vorräte zwischen den Einsätzen sorgfältig zu verwalten.

Auch wenn viele der Hauptziele im PvE-Bereich liegen, würde ich lügen, wenn ich behaupten würde, dass ihr davon verschont bleiben würdet PvP-Kämpfe, bei denen es richtig hart zur Sache geht und man nie weiß, was als Nächstes auf einen zukommt Erstens – KI-Gegner oder ein Spieler, der dich gerne in die Hölle jagen würde (in den meisten Fällen wird es ein menschlicher Spieler sein). Nutze geschickt die Deckung der Umgebung und setze auf Teamwork, sonst landest du ganz schnell wieder in der Lobby.

Mein Fazit: ARC Raiders sollte eine klare Sache sein, wenn du PvPvE-Raids mit hohem Einsatz und methodisches Survival-Gameplay magst. Es ist zweifellos eines der vielversprechendsten modernen Extraction-Erlebnisse, die es derzeit gibt.

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Unsere Bewertung Gesamtbewertung 9,8/10

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Genre Ego-Shooter, Simulationsspiel, Action-Rollenspiel Plattformen Microsoft Windows Erscheinungsjahr 2025 Urheber Battlestate Games Durchschnittliche Spielzeit über 1000 Stunden Die besten Funktionen Die Waffen, das Modding, die Detailtreue der Animationen

Flucht aus Tarkow gilt weithin als Vorbild für moderne Extraction-Shooter. Das Spiel spielt in der fiktiven russischen Stadt Tarkov während eines Unternehmenskonflikts, und die Spieler schlüpfen in die Rolle privater Militärs, die versuchen, in einer vom Krieg zerrütteten Region zu überleben.

Das Spiel legt großen Wert auf Realismus und verwandelt jeden Einsatz in ein spannendes Überlebensszenario, in dem Ein Feuergefecht zu verlieren bedeutet, die mitgebrachte Ausrüstung zu verlieren.

Warum wir uns dafür entschieden haben Flucht aus Tarkow verfügt über Waffen, die mit Dutzenden von Aufsätzen – Optiken, Griffen, Schalldämpfern und Innenteilen – modifiziert werden können, was sich auf Rückstoß, Ergonomie und sogar die Präzision auswirkt. Dazu kommen noch detaillierte Ballistik- und Rüstungssysteme. Echt knifflig.

Das Spielprinzip dreht sich darum, große Karten zu betreten, Gebäude und versteckte Vorratslager nach Waffen, medizinischer Ausrüstung und seltenen Tauschgegenständen zu durchsuchen und dann über bestimmte Evakuierungspunkte zu entkommen. Macht Spaß, oder?

Unterwegs kämpfst du sowohl gegen KI-gesteuerte Scavs als auch gegen andere Spieler, die um dieselben Ressourcen konkurrieren. Die Verwaltung deines Inventars ist entscheidend – Tarkovs Das rasterbasierte Inventarsystem zwingt die Spieler dazu, bewusst zu entscheiden, was sie mitnehmen.

Mein Fazit: Wenn du das extremeste Extraktionserlebnis suchst, das es gibt, Flucht aus Tarkow bleibt der Maßstab, an dem sich viele andere Extraction-Shooter noch immer messen.

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3. Arena Breakout: Unendlich [Der beste Shooter im Tarkov-Stil mit Evakuierungsmissionen]

Unsere Bewertung Gesamtbewertung 9,5/10

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Genre Shooter, Rollenspiel, Massively Multiplayer, Free-to-Play, Abenteuer, Strategie Plattformen Microsoft Windows Erscheinungsjahr 2024 Urheber MoreFun Studios, Tencent Games Durchschnittliche Spielzeit 41 Stunden Das beste Merkmal Barrierefreies Gameplay rund um taktische Rettungsaktionen

In einer von Konflikten zerrütteten Region voller verlassener Anlagen und Militärposten, Arena Breakout: Unendlich Die Spieler nehmen als Söldner an Raids teil, um wertvolle Ausrüstung zu finden, während sie gegen feindliche KI-Soldaten und rivalisierende Operator kämpfen.

Der Kern des Spielablaufs besteht darin, auf einer Karte zu landen, Gebäude und Vorratslager nach Waffen und seltenen Ressourcen zu durchsuchen, den begrenzten Platz im Inventar zu verwalten und schließlich eine sichere Evakuierungszone zu erreichen. Ganz nach Lehrbuch.

Warum wir uns dafür entschieden haben Realismus im Stil von Tarkov mit benutzerfreundlicheren Spielmechaniken und temporeicheren Raids ist etwas, das nur Arena Breakout: Unendlich hat es geschafft, dies zu perfektionieren. Die Waffenanpassung ist umfangreich, aber übersichtlich, sodass Spieler ihre Gewehre mit Zielvorrichtungen, Schalldämpfern, Griffen und Magazinen ausstatten können, ohne dabei von der überwältigenden Komplexität überfordert zu werden, die man aus manchen Hardcore-Titeln kennt.

Wie bei anderen Rettungsaktionen birgt auch jeder Einsatz ein echtes Risiko. Wenn du stirbst, gehen deine ausgerüstete Ausrüstung und deine gesammelte Beute verloren, was die Spieler dazu zwingt, ständig abzuwägen, ob es sich lohnt, tiefer in die Karte vorzudringen, und ob dies die Gefahr wert ist.

Das Kartendesign legt den Schwerpunkt auf taktische Bewegungen mit zahlreichen Routen, Beute-Hotspots und Hinterhaltstellen und belohnt umsichtiges Positionieren sowie Situationsbewusstsein.

Mein Fazit: Arena Breakout: Unendlich ist ideal für Spieler, die den Nervenkitzel von Hardcore-Extraction-Shootern suchen, ohne sich mit der überwältigenden Komplexität der anspruchsvollsten Titel des Genres auseinandersetzen zu müssen.

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Unsere Bewertung Gesamtbewertung 9,5/10

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Genre Ego-Shooter, Rollenspiel, Survival-Horror, Action-Adventure Plattformen PlayStation 5, PlayStation 4, Microsoft Windows, Xbox One, Xbox Series X und Series S, GeForce Now Erscheinungsjahr 2018 Urheber Crytek, Plaion, Crytek Frankfurt Durchschnittliche Spielzeit über 300 Stunden Das beste Merkmal Aufwendig gestaltete Revolverhelden

Hunt: Showdown 1896 bietet eine der einzigartigsten Wendungen im Genre der Extraction-Shooter. In einer düsteren, alternativhistorischen amerikanischen Wildnis schlüpfen die Spieler in die Rolle von Kopfgeldjägern, die furchterregende übernatürliche Monster durch verwunschene Sümpfe, verlassene Städte und verfallene Minen jagen.

Der Haken daran ist, dass Andere Teams haben es auf dasselbe Ziel abgesehen, wodurch jedes Match zu einem spannungsgeladenen PvPvE-Duell wird. Das Kartendesign verstärkt die Risiko-Ertrags-Formel noch weiter, sodass sich jeder Feuerwechsel methodisch und gnadenlos anfühlt und das Spiel genau in den Mittelpunkt der heutigen Die besten Scharfschützen-Spiele.

Warum wir uns dafür entschieden haben Hunt: Showdown 1896 Die Betonung auf Sound und Positionierung ist phänomenal. Schüsse hallen über die Karte, Fallen können Bewegungen verraten, und gemächliche Feuergefechte belohnen eine umsichtige Strategie.

Im Mittelpunkt des Spiels steht Hinweise auf der Karte verfolgen, um ein Bossmonster aufzuspüren, es besiegen, den Kopfgeldmarker an sich nehmen und sich zurückziehen, bevor rivalisierende Teams euch abfangen. Sobald ein Team die Beute an sich reißt, steigt die Spannung. In diesem Moment wird dessen Position auf der Karte angezeigt, was zu spannenden Verfolgungsjagden führt, bei denen die Teams versuchen, lebend zu entkommen.

Hunt: Showdown 1896 Die unheimliche Atmosphäre und der Spielablauf rund um die Monsterjagd machen es für Spieler attraktiv, die Spaß an die besten PvE-Spiele mit Koop-Elementen.

Mein Fazit: Wer auf der Suche nach einem Spiel ist, das Action mit Horror-Spannung und taktischen Kämpfen verbindet, wird hier fündig Hunt: Showdown 1896 um all Ihre Anforderungen zu erfüllen.

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5. Delta Force [Der beste Militär-Extraction-Shooter]

Unsere Bewertung Enebameter 9,3/10

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Genre Ego-Shooter, Massively Multiplayer, Free-to-Play, Abenteuer Plattformen PlayStation 5, Android, iOS, Microsoft Windows, GeForce Now, Xbox Series X und Series S Erscheinungsjahr 2024 Urheber Garena, TiMi Studio Group, Level Infinite, Team Jade Durchschnittliche Spielzeit über 400 Stunden Das beste Merkmal Groß angelegte taktische Truppenkämpfe

Delta Force interpretiert die klassische Militär-Reihe neu als modernen Extraction-Shooter, der auf risikoreiche taktische Einsätze auf weitläufigen Schlachtfeldern. Anstatt sich ausschließlich auf das Überleben zu konzentrieren, verbindet das Spiel militärischen Realismus mit den Fähigkeiten der einzelnen Spieler, sodass Teams Missionen mit spezialisierten Rollen wie Aufklärung, Angriff oder Unterstützung angehen können.

Was das Gameplay angeht, so werden die Spieler auf weitläufigen, offenen Karten eingesetzt, wo sie Aufgaben erfüllen, Ausrüstung sammeln, gegen KI-Truppen und gegnerische Trupps kämpfen und schließlich die Evakuierungszonen erreichen müssen, bevor sie alles verlieren.

Warum wir uns dafür entschieden haben Delta Force erfolgreich ist dank eines auf Operatoren basierenden Truppsystems, das die traditionellen Evakuierungsmechaniken ergänzt. Jeder Operator verfügt über einzigartige Fähigkeiten, die den Verlauf von Gefechten beeinflussen können, wie beispielsweise Aufklärungswerkzeuge, Verteidigungsgeräte oder Unterstützungsausrüstung.

All das wird durch weitläufige Karten und zahlreiche Rückzugspunkte noch attraktiver. Das Spiel belohnt koordinierte Truppenbewegungen und taktische Planung im militärischen Stil, wodurch es sich mühelos in die Reihe der Die besten Koop-Spiele für Spieler, die Spaß an teamorientierter Strategie haben.

Mein Fazit: Wenn Sie Squad-basierte Shooter mit großen Karten und taktischer Teamarbeit mögen oder auf der Suche nach Extraction-Shootern sind, dann Xbox, Delta Force bietet eine neue militärische Variante des Evakuierungsszenarios.

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6. Witchfire [Bester Dark-Fantasy-Extraction-Shooter]

Unsere Bewertung Enebameter 9,3/10

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Genre Shooter, Rollenspiel, Early Access, Abenteuerspiel Plattformen GeForce Now, Microsoft Windows Erscheinungsjahr 2023 Urheber Die Astronauten Durchschnittliche Spielzeit über 40 Stunden Die besten Funktionen Waffengefechte im Stil von „Destiny“ und Roguelite-Magie

HexenfeuerDas ist das Ergebnis, wenn Magie auf (Extraktions-)Chaos trifft. Die Spieler tauchen in eine düstere Dark-Fantasy-Welt ein, die von verfluchten Ländern, übernatürlichen Feinden und mächtigen Relikten geprägt ist.

Anstelle von Militäreinsätzen, Du schlüpfst in die Rolle eines Jägers, der von einem geheimnisvollen Orden ausgesandt wurde, um mächtige Artefakte aus verwunschenen Gegenden zurückzuholen. Jeder Ausflug in die Welt ist gefährlich, denn die Feinde werden umso stärker, je länger man sich dort aufhält.

Warum wir uns dafür entschieden haben Hexenfeuerist wohl das einzige Spiel, das skillbasierte Schusswechsel so gut mit dem Roguelite-Design von Rettungsmissionen verbindet. Waffen-Upgrades, Zauberfähigkeiten und das Verhalten der Gegner belohnen Meisterschaft und Experimentierfreude.

Der Kern des Spielablaufs besteht darin, sich auf eine Karte voller Gefahren zu begeben, übernatürliche Gegner zu besiegen, wertvolle Relikte zu sammeln und dann zu entkommen, bevor man seine Beute verliert. Da das Spiel Roguelite-Spielverlauf mit Ausbeutemechanikenwägen die Spieler ständig Risiko und Gewinn ab.

Das unheimliche Kartendesign regt zur sorgfältigen Erkundung an, während der zunehmende Druck durch die Gegner die Spieler dazu zwingt, schnelle Entscheidungen darüber zu treffen, wann sie kämpfen, plündern oder sich zurückziehen sollen. Die übernatürliche Atmosphäre und die anspruchsvollen Durchläufe machen das Spiel zudem attraktiv für Fans des Die besten Dungeon-Crawler-Spiele.

Mein Fazit: Hexenfeuer ist ideal für Spieler, die düstere Fantasy-Welten und risikoreiche Abenteuer mögen, bei denen sich sorgfältige Planung und geschicktes Spiel auszahlen.

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Unsere Bewertung Enebameter 9,2/10

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Genre Shooter-Videospiel, Indie-Spiel, Abenteuerspiel, Abenteuer Plattformen Microsoft Windows Erscheinungsjahr 2021 Urheber Modern Wolf, Cabo Studio Durchschnittliche Spielzeit 50 Stunden Das beste Merkmal Intensives Shooter-Gameplay im 2D-Pixel-Art-Stil

NULL Sievert greift das Konzept des „Extraction Shooters“ auf und verwandelt es in ein Ein Top-Down-Überlebensspiel, das in einer trostlosen postapokalyptischen Ödnis spielt. Anstelle von hochkarätiger Grafik und filmreifen Feuergefechten konzentriert sich das Spiel auf die Spielmechaniken – Plündern, Herstellen und Überleben – und schafft so eine Atmosphäre, in der sich jeder Ausflug in die verstrahlte Welt gefährlich anfühlt.

Das Gameplay ist einfach, macht aber süchtig. Die Spieler betreten prozedural generierte Gebiete, suchen nach Ressourcen, bekämpfen feindliche Banditen und Mutanten, verwalten ihren begrenzten Inventarplatz und kehren dann in einen sicheren Bunker zurück, bevor sie alles verlieren. Da die Karten prozedural generiert werden, zwingt jeder Durchlauf die Spieler dazu, ihre Route und ihre Rückzugsstrategie anzupassen.

Warum wir uns dafür entschieden haben NULL Sievert Die Waffenanpassung umfasst zahlreiche Aufsätze und Munitionsarten, während Hunger, Strahlung und Umweltgefahren die Spieler ständig dazu zwingen, Risiko und Überleben gegeneinander abzuwägen.

Was machtNULL Sievert Was dieses Spiel von anderen Top-Down-Shootern abhebt, ist die Tatsache, dass es dank seiner 2D-Pixelgrafik auf den ersten Blick einfach wirkt, seine Spielmechaniken jedoch unglaublich komplex und tiefgründig sind. Die Top-Down-Perspektive fördert zudem eine sorgfältige Positionierung und Erkundung, anstatt sich vorschnell in den Kampf zu stürzen.

Mein Fazit: Wenn du Spaß an knallharten Überlebensmechaniken und taktischem Plündern hast, NULL Sievert bietet ein überraschend intensives Shooter-Erlebnis in einem kompakten, systemorientierten Paket.

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Unsere Bewertung Enebameter 9/10

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Genre Shooter-Videospiel, Early Access Plattformen GeForce Now, Microsoft Windows Erscheinungsjahr 2022 Urheber Games Of Tomorrow GmbH Durchschnittliche Spielzeit 9,6 Stunden Das beste Merkmal Anpassung taktischer Waffen

Einfall am Red River wagt eine gewagte Neuinterpretation des Extraction-Shooter-Genres, indem es sich fast ausschließlich auf Eher PvE-orientierte Missionen als PvPvE-Wettkämpfe. In einer fiktiven Konfliktzone in Südostasien schlüpfen die Spieler in die Rolle von privaten Militärdienstleistern, die für verschiedene Fraktionen risikoreiche Einsätze durchführen.

Der Schwerpunkt liegt – was ich sehr schätze – auf Koordination und taktischer Umsetzung und weniger auf unvorhersehbaren Zusammenstößen mit anderen Spielern.

Warum wir uns dafür entschieden haben Einfall am Red River ist in erster Linie ein kooperativer PVE-Extraction-FPS, der das Spieler-gegen-Gegner-Prinzip brillant umsetzt. Man kann das Spiel zwar auch alleine spielen, sollte aber in öffentlichen Lobbys vorsichtig sein. Friendly Fire ist aktiviert, um die Sache etwas spannender zu machen.

Bei den Missionen geht es oft darum, feindliche Stellungen zu räumen, Vorratslager zu sichern oder feindliche Patrouillen auszuschalten. Da es keine PvP-Bedrohungen gibt, besteht die Herausforderung darin, sich mit dem Trupp abzustimmen, begrenzte Ressourcen zu verwalten und sich in gefährlichen, von der KI kontrollierten Umgebungen zurechtzufinden.

Die Karten belohnen Aufklärung und Teamwork und regen die Spieler dazu an, Ziele methodisch anzugehen, anstatt sich Hals über Kopf in den Kampf zu stürzen, wodurch das Spiel einen festen Platz unter den die besten PvE-Spiele für Spieler, die sich lieber für das kooperative Überleben entscheiden.

Mein Fazit: Möchtest du ein gemächlicheres, taktischeres Evakuierungserlebnis, bei dem Teamwork im Mittelpunkt steht? Einfall am Red River ist genau das Spiel, das du suchst.

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9. Vigor [Bester Konsolen-Extraction-Shooter]

Unsere Bewertung Gesamtbewertung 8,8/10

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Genre Überlebensspiel, Third-Person-Shooter, Abenteuerspiel, Taktischer Shooter, Free-to-Play, Abenteuer Plattformen PlayStation 5, PlayStation 4, Nintendo Switch, Xbox One, Xbox Series X und Series S, Microsoft Windows Erscheinungsjahr 2018 Urheber Bohemia Interactive Studio, BOHEMIA INTERACTIVE a.s. Durchschnittliche Spielzeit über 500 Stunden Das beste Merkmal Lohnender Bau von Unterkünften

Kraft ist ein kostenloser Survival-Extraction-Shooter, der im postapokalyptischen Norwegen spielt. Dort steuern die Spieler Überlebende, sogenannte „Outlander“, die in den gefährlichen „Outlands“ nach Vorräten suchen. Das Hauptziel ist dasselbe, jedoch ressourcenorientiert: Betritt eine Karte, sammle wertvolle Ressourcen und entkomme, bevor rivalisierende Spieler dich ausschalten.

Was dieses Spiel von vielen anderen Extraction-Shootern unterscheidet, ist, dass jeder erfolgreiche Raid Feeds in den langfristigen Verlauf der Unterbringung, wodurch eine fesselnde Überlebensschleife entsteht, die erklärt, warum dieses Spiel zu den Die besten taktischen Shooter.

Der Kern des Spielablaufs dreht sich um Begegnungen, PvPvE-Sessions, in denen Spieler Karten erkunden, die voller Häuser, Funktürme und versteckter Verstecke mit Handwerksmaterialien und Waffen sind. Sehenswürdigkeiten wie verschlossene Container, vergitterte Häuser und zeitgesteuerte Tresore bieten hochwertigere Beute, ziehen aber auch andere Spieler an, sodass du dich entscheiden musst: kämpfen oder fliehen.

Warum wir uns dafür entschieden haben Fortschritte beiKraftbleibt auch außerhalb von Raids bestehen. Die Spieler können wertvolle Ressourcen einsetzen, um ihren Unterschlupf zu verbessern. Man baut also immer Stück für Stück etwas auf – je mehr man spielt, desto mehr.

Ein wichtiges Ziel ist die Airdrop-Kiste, die seltene Baupläne und wertvolle Gegenstände enthält – doch wenn du sie einsammelst, wird deine Position auf der Karte sichtbar, wodurch du sofort zur Zielscheibe für alle anderen Outlander wirst. Wenn du dich zu Beginn überfordert fühlst, Vigors „Make It Rain“-Paket DLC bietet ein „Starter-Kit“ an, das dich mit allem ausstattet, was du brauchst, um ordentlich Hass zu verbreiten. Ganz bequem.

Nach ihren Raubzügen kehren die Spieler in ihren Unterschlupf zurück, der als feste Basis dient, wo die bei den Kämpfen erbeuteten Ressourcen dazu verwendet werden, Handwerksstationen zu verbessern und bessere Waffen oder Verbrauchsgegenstände freizuschalten.

Mein Fazit: Vor allem Konsolenspieler werden dieses Spiel zu schätzen wissen, ebenso wie diejenigen, die das einzigartige System zum Ausbau der Schutzunterkünfte als erfrischende Abwechslung im Bereich der Evakuierungs-Shooter empfinden.

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10. Der ewige Winter [Der beste Survival-Extraction-Shooter]

Unsere Bewertung Gesamtbewertung 8,8/10

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Genre Shooter-Videospiel, Early Access Plattformen Microsoft Windows Erscheinungsjahr 2024 Urheber Fun Dog Studios Durchschnittliche Spielzeit 50 Stunden Das beste Merkmal KI-Fraktionen und hochintelligente Gegner

Der ewige Winter stellt die typische Machtfantasie von Shootern auf den Kopf. Anstatt Elitesoldaten zu spielen, steuerst du verzweifelte Plünderer, die in einer vom Krieg zerrütteten Welt ums Überleben kämpfen das von kolossalen KI-Kriegsmaschinen und feindlichen Militärfraktionen beherrscht wird. Diese Fraktionen liefern sich auf riesigen Karten ununterbrochen Kämpfe und schaffen so ein lebendiges Schlachtfeld, auf dem die Spieler im Grunde kleine, verwundbare Überlebende sind, die versuchen, Trümmer zu plündern und lebend zu entkommen.

Im Mittelpunkt des Spiels steht die Evakuierung, doch es erhält seine eigene Note dadurch, dass die Spieler gefährliche Kampfzonen betreten, Ausrüstung von gefallenen Soldaten oder zerstörten Fahrzeugen einsammeln und sich zurückziehen müssen, bevor die übermächtigen Feinde sie bemerken. Da die KI-Fraktionen oft stärker sind als der Spieler, regt das Spiel dazu an,Tarnung und geschicktes Aufstellen statt ständiger Feuergefechte.

Warum wir uns dafür entschieden haben In einem wesentlichen Punkt unterscheidet sich dieses Spiel jedoch deutlich: dem Kampf. Während die meisten Shooter dazu animieren, richtig loszulegen, Der ewige Winter lenkt dich in Richtung der heimlichen Vorgehensweise – was die Sache um einiges interessanter macht.

Das Beutemanagement und die Überlebensmechaniken sorgen für zusätzliche Spannung. Bei jedem Raid können die Spieler Waffen, Aufsätze und Vorräte sammeln, um ihren Vorrat in der Basis aufzustocken, aber Der Tod bedeutet, alles zu verlieren, was man während dieser Mission bei sich hatte.

Die Karten sind als dynamische Kriegsschauplätze konzipiert, auf denen KI-Armeen mit Panzern, Drohnen und riesigen Maschinen gegeneinander kämpfen. Dank des ausgefeilten Ballkampfs und der modernen Engine reiht sich das Spiel nahtlos in die Riege der Die besten Ego-Shooter für Spieler, die realistische Kämpfe mögen.

Mein Fazit: Der ewige Winter ist ideal für Spieler, die sich mit Extraction-Shootern beschäftigen PlayStation 5Man bekommt ein Spiel, das eher strategisch und auf das Überleben ausgerichtet ist als auf rasante Action.

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11. Marathon [Der am meisten erwartete Extraction-Shooter]

Unsere Bewertung Gesamtbewertung 8,8/10

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Genre Shooter-Videospiel Plattformen PlayStation 5, Xbox Series X/S, Microsoft Windows Erscheinungsjahr 2026 Urheber Bungie Durchschnittliche Spielzeit 16,6 Stunden Die besten Funktionen Anpassbare Laufschienen und ein detailreiches Leveldesign, das an „echte Orte“ erinnert

Marathon ist zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Leitfadens der neueste Extraction-Shooter, der in unseren Läden erhältlich ist. Es ist außerdem Bungies zurück zu einer seiner klassischen Spielereihen, neu interpretiert als Ein actiongeladener PvPvE-Extraction-Shooter, der auf dem geheimnisvollen Planeten Tau Ceti IV spielt.

Du schlüpfst in die Rolle kybernetischer Söldner, die als „Runner“ bekannt sind, und erkundest die verlassene Kolonie, um wertvolle Daten und Artefakte zu bergen, während du gegen andere Teams und feindliche KI-Truppen antrittst. Die Spieler begeben sich mit einem kleinen Trupp auf eine gemeinsame Karte, sammeln wertvolle Ausrüstung und Ressourcen und ziehen sich zurück, bevor rivalisierende Spieler sie ausschalten.

Bei den Matches treten in der Regel mehrere Dreierteams in einer feindlichen Umgebung voller KI-Gegner gegeneinander an. Gegenstände, die während eines Durchgangs gesammelt werden, können in einem Tresor aufbewahrt und bei späteren Raids verwendet werden; stirbt man jedoch während einer Mission, verliert man alles, was man mitgebracht hat.

Warum wir uns dafür entschieden haben Bungie weiß, wie man einem Shooter-Fan ein gutes Gefühl vermittelt, und der Aspekt der Hintergrundgeschichte und des Geheimnisvollen in Marathon ist etwas, das man in anderen Spielen dieses Genres nicht oft findet.

Eines der prägenden Systeme in Marathonist seinKonstruktion der Läuferschale, in dem jede Figur über einzigartige Fähigkeiten verfügt, die den Spielstil beeinflussen, etwa durch heimliches Vorgehen, aggressiven Kampf oder Aufklärung. Waffen und Ausrüstung lassen sich zwischen den Einsätzen mit Aufsätzen und Upgrades modifizieren, wodurch ein kontinuierlicher Fortschritt entsteht, der an erfolgreiche Rettungsaktionen geknüpft ist.

Bungies Die charakteristischen Schießszenen und die reaktionsschnelle Steuerung heben das Spiel von der Masse ab Top-Looter-Shooter, die rasante, spannende Feuergefechte bieten, bei denen sich Geschicklichkeit auszahlt.

Mein Fazit: Wenn du einen Extraction-Shooter mit ausgefeilter Spielmechanik, einer überzeugenden Science-Fiction-Welt und intensiven PvPvE-Kämpfen suchst, Marathon ist einer der ambitioniertesten Beiträge des Genres.

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Unsere Bewertung Gesamtbewertung 8,7/10

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Genre Ego-Shooter Plattformen PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S, Xbox One, Microsoft Windows, GeForce Now, Xbox Cloud Gaming Erscheinungsjahr 2018 Urheber Ghost Ship Games, Coffee Stain Studios, Coffee Stain Publishing Durchschnittliche Spielzeit über 400 Stunden Die besten Funktionen Koop-Modus für vier Spieler und Bier trinkende Zwerge

Deep Rock Galactic ist ein unterhaltsamer Koop-Sci-Fi-Extraction-Shooter, in dem Teams aus Weltraumzwergen auf den fremden Planeten Hoxxes IV hinabsteigen, um wertvolle Mineralien abzubauen und dabei feindliche Alien-Schwärme abzuwehren. Jede Mission spielt in vollständig zerstörbaren Höhlensystemen, die voller Ressourcen, Umweltgefahren und Wellen von fiesen Kreaturen stecken, die diejenigen überwältigen können, die nicht einen kühlen Kopf bewahren.

Die Spieler landen also mit einer Landekapsel in einer Höhle, erfüllen Aufgaben wie das Abbauen von Ressourcen oder das Reparieren von Ausrüstung, wehren feindliche Angriffe ab und rufen dann eine Evakuierungskapsel, um mit ihrer Beute zu entkommen.

Warum wir uns dafür entschieden haben Deep Rock Galactic’s Vollständig zerstörbare Umgebungen und klassenbasierte, RPG-ähnliche Synergien sind zwei der Hauptgründe, warum dieses Spiel so schnell süchtig macht.

Sobald das Ziel erreicht ist, wird die Das Team muss durch das Höhlensystem zurücksprinten, während die feindlichen Angriffe immer heftiger werden, was zu einem panischen Endspurt führt, um die Rettungskapsel zu erreichen, bevor die Zeit abläuft.

Die Zusammensetzung des Teams spielt eine entscheidende Rolle dabei, wie sich die Missionen entwickeln. Die Spieler wählen zwischen vier Klassen – Späher, Pionier, Schütze und Bohrmeister – die jeweils über einzigartige Werkzeuge und Waffen verfügen. Ingenieure können beispielsweise Plattformen aufstellen, um an Mineralvorkommen zu gelangen, während Späher Enterhaken einsetzen, um höher gelegene Bereiche zu erreichen.

Mein Fazit: Deep Rock Galactic bietet eine der befriedigendsten kooperativen Ausbeutungsrunden, in der Teamwork und intensive Kämpfe gegen Alien-Schwärme miteinander kombiniert werden.

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Unsere Bewertung Enebameter 8,6/10

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Genre Shooter, Rollenspiel, Indie-Spiel, Abenteuer Plattformen macOS, GeForce Now, Microsoft Windows Erscheinungsjahr 2025 Urheber Viele Grüße, Team Soda Durchschnittliche Spielzeit 50 Stunden Das beste Merkmal Enten

Ja, man kann dieses Spiel nicht ernst nehmen, aber genau darin liegt auch der Reiz. Flucht aus Duckov ist eine humorvolle Parodie auf Hardcore-Extraction-Shooter wie Flucht aus Tarkow, in dem grimmige Militärs durch schwer bewaffnete Enten ersetzt werden, die in einer zusammenbrechenden Welt ums Überleben kämpfen.

Trotz des humorvollen Tons sollte man dieses Spiel nicht auf die leichte Schulter nehmen. Es folgt nach wie vor derselben Hochspannungsformel, die das Genre ausmacht: Dringe in feindliche Gebiete vor, sammle wertvolle Beute und entkomme, bevor du alles verlierst, was du gesammelt hast.

Warum wir uns dafür entschieden haben Flucht aus Duckov gelingt es, die intensive, hochspannende Formel der Extraction-Shooter in ein zugänglicheres, fesselndes Einzelspieler-PvE-Erlebnis zu übertragen.

Der Kern des Spielablaufs ähnelt dem traditioneller Extraction-Shooter, ist jedoch etwas lockerer gestaltet. Die Spieler, oder besser gesagt, Enten, ihre Bunkerbasis verlassen, mehrere Karten voller Feinde und versteckter Ressourcen erkunden und sich anschließend mit Vorräten zurückziehen, die zum Aufrüsten von Waffen, zum Herstellen von Ausrüstung und zum Ausbau des Bunkers verwendet werden können.

Mir gefällt besonders, wie das Spiel die Mechaniken des Genres vereinfacht, ohne dabei die Spannung zu beeinträchtigen. Es gibt mehr als 50 Waffen und zahlreiche Anbindungsmöglichkeiten, doch die Systeme sind leichter zu verstehen als Hardcore-Titel wie Flucht aus Tarkow.

Mein Fazit: Der skurrile Stil und die einfache Spielmechanik machen dieses Spiel zu einem der zugänglichsten Titel des Genres. Quak.

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14. Dunkel und noch dunkler [Bester Fantasy-Extraction-Shooter]

Unsere Bewertung Gesamtbewertung 8,5/10

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Genre Dungeon-Crawler, Shooter-Videospiel Plattformen GeForce Now, Microsoft Windows Erscheinungsjahr 2023 Urheber IRONMACE Durchschnittliche Spielzeit 134 Stunden Das beste Merkmal Akustische Hinweise sind entscheidend, um feindlichen Spielern zuvorzukommen

Dunkel und noch dunkler greift das „Extraction Shooter“-Konzept auf und versetzt es in eine brutale Fantasy-Welt voller Dungeon-Erkundungen. Anstelle von modernen Schusswaffen und militärischer Ausrüstung wagen sich die Spieler in verfluchte Verliese voller Skelette, Fallen und rivalisierender Abenteurer, die um den Schatz wetteifern.

Du wählst eine Klasse wie Kämpfer, Waldläufer, Schurke, Zauberer oder Kleriker, von denen jede über einzigartige Fähigkeiten und Ausrüstung verfügt, die Einfluss darauf haben, wie du die einzelnen Expeditionen angehst.

In diesem Spiel betrittst du einen prozedural generierten Dungeon, kämpfst gegen Monster und andere Spieler, sammelst wertvolle Waffen und Artefakte und entkommst schließlich durch begrenzte Fluchtportale. Im klassischen mittelalterlichen Stil.

Warum wir uns dafür entschieden haben Dunkel und noch dunkler ist rauer, härter, langsamer und verbindet die Schießszenen bei der Geiselnahme mit mittelalterlichen Kämpfen, bei denen Zaubersprüche und Betäubungen zum Einsatz kommen. Ehrlich gesagt, eine ziemlich coole Interpretation.

Die Inventarverwaltung spielt eine wichtige Rolle, da sich Rucksäcke schnell mit Rüstungen, Gold, Tränken und Handwerksmaterialien füllen. Die Spieler müssen ständig abwägen zwischen dem Risiko, tiefere Ebenen auf der Suche nach besserer Beute zu erkunden, und der Gefahr, alles zu verlieren, falls sie sterben, bevor sie sich zurückziehen können.

Im Kampf steht im Mittelpunkt methodische Nahkämpfe, Zaubersprüche und Fernangriffe, wo es mehr auf das richtige Timing und die richtige Positionierung ankommt als auf reine Geschwindigkeit. Das Kartendesign verstärkt diese Spannung durch versteckte Fallen und immer kleiner werdende Sicherheitszonen, die die Spieler nach und nach in Konflikte treiben.

Mein Fazit: Wenn du Spaß an Dungeon-Erkundungen und spannenden Beutejagden hast, Dunkel und noch dunkler bietet eine der einzigartigsten fantasievollen Interpretationen des „Extraction“-Gameplays, die es derzeit gibt.

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Unsere Bewertung Enebameter 8,4/10

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Genre Shooter, Indie-Spiel, Kampfspiel, Simulationsspiel, Massively Multiplayer, Abenteuer Plattformen PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One, GeForce Now, Microsoft Windows Erscheinungsjahr 2024 Urheber Doghowl Games, DogHowl Software Development Limited, tinyBuild Durchschnittliche Spielzeit über 110 Stunden Das beste Merkmal Licht als Mittel zum Überleben nutzen, um die Schrecken abzuwehren

Stufe Null: ExtraktionMischungendie Spannung eines Survival-Horrors mit der Hochspannungsstruktur von Extraction-Shootern, was zu einem einzigartig spannenden PvPvE-Erlebnis führt. Das Spiel spielt in einer düsteren Science-Fiction-Welt, in der Söldnerteams verlassene Anlagen und von Außerirdischen befallene Gebiete infiltrieren, um wertvolle Technologie und Daten zu bergen, bevor sie fliehen.

Gleichzeitig streifen furchterregende außerirdische Kreaturen durch die Gänge und machen jeden Einsatz zu einer tödlichen Katz-und-Maus-Jagd. Der Spielablauf dreht sich darum, in feindliche Zonen vorzudringen, Beute zu sammeln und Ziele zu erfüllen, um sich dann zurückzuziehen, bevor gegnerische Teams oder außerirdische Raubtiere euch auslöschen. Im Grunde genommen ist jeder hinter euch her.

Warum wir uns dafür entschieden haben Das PVPvPvE inStufe Null: Extraktion ist einfach großartig. Die Spieler können entweder Söldner oder von Spielern gesteuerte Außerirdische sein.

Die Matches zeichnen sich durch asymmetrische Rollenverteilung aus: Die Spieler können entweder schwer bewaffnete Söldner steuern, die nach Ressourcen suchen, oder als außerirdische Monster spielen, die Jagd auf die Menschen machen. Die Söldner setzen auf Waffen, Gadgets und Ausrüstung wie Bewegungsmelder oder Flammenwerfer, während die Außerirdischen sich auf Tarnung, Fallen und Fähigkeiten verlassen, um ihre Beute in der Dunkelheit zu überfallen.

Eine der markantesten Spielmechaniken ist Licht als Schutz und als Risiko. Taschenlampen, UV-Lampen und Leuchtraketen können Aliens vorübergehend abwehren, verraten aber gleichzeitig anderen Spielern deinen Standort. Das führt zu ständigen Abwägungen zwischen Risiko und Gewinn: Bleibst du im Dunkeln versteckt, um nicht entdeckt zu werden, oder nutzt du Licht, um einen Alien-Angriff zu überleben?

Mein Fazit: Dieser Titel ist ideal für alle, die Horror lieben und sich gerne als Bösewicht betätigen. Jede Entscheidung kann darüber entscheiden, ob dein Trupp entkommt – oder zum nächsten Opfer wird.

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Mein Gesamtfazit zu den besten Extraction-Shootern

Jedes Spiel auf dieser Liste nähert sich dem Genre auf unterschiedliche Weise, doch alle verkörpern sie den Spielablauf, der durch hohe Risiken und hohe Belohnungen geprägt ist und die besten Extraction-Shooter auszeichnet.

Du kannst dich entweder für taktische PvPvE-Kämpfe oder kooperative Überlebens-Loot-Runs entscheiden. Egal, für welchen Weg du dich entscheidest – es wird dir auf jeden Fall das Adrenalin in die Adern jagen.

Was ist derzeit der beste Ausgangspunkt für die besten Extraction-Shooter?

Für das PvPvE-Erlebnis → ARC Raiders . Dank seiner sich ständig weiterentwickelnden Gewinnungsmechanik ist es eines der vielversprechende TPS-Spielein diesem Genre.

Dank seiner sich ständig weiterentwickelnden Gewinnungsmechanik ist es eines der vielversprechende TPS-Spielein diesem Genre. Für taktischen Realismus → Flucht aus Tarkow . Die Waffenanpassung und das strenge Wirtschaftssystem machen dieses Spiel zum Maßstab, an dem viele Extraction-Shooter gemessen werden.

Die Waffenanpassung und das strenge Wirtschaftssystem machen dieses Spiel zum Maßstab, an dem viele Extraction-Shooter gemessen werden. Für Koop-Survival-Runs → Deep Rock Galactic. Bergbau-Missionen, Alien-Schwärme und teamorientierte Ziele sorgen für einen der befriedigendsten Koop-Extraktionszyklen, die es gibt.

Da ist für jeden etwas dabei, Raider! Jeder dieser Titel zeigt, warum die besten Extraction-Shooter sich immer weiter zu einem der spannendsten Genres im modernen (und kompetitiven) Gaming entwickeln.

Häufig gestellte Fragen