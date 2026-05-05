Die 10 besten Scharfschützen-Spiele für Nervenkitzel auf große Entfernung im Jahr 2026

Die besten Scharfschützen-Spiele sind meiner Meinung nach diejenigen, die eine Mischung aus Heimlichkeit, Eintauchen in die Spielwelt und Realismus bieten. Es ist ein langsamer, methodischer Prozess, bei dem es eher auf sorgfältiges Timing und Positionierung als auf rohe Gewalt ankommt.

Ich denke, wir sind uns alle einig, dass diese Spiele einem ziemlich nischenhaften Genre angehören, und wenn wir uns strikt an die Regel halten, dass der Großteil des Spiels als Scharfschütze gespielt werden muss, käme dabei nur eine sehr kurze Liste heraus.

Daher müssen wir die Definition etwas erweitern, um auch einige Militärsimulationen, Extraction-Shooter und andere Titel einzubeziehen. Zwar sind nicht alle diese Titel 100% Scharfschützen-Spiele – sie bieten ein fantastisches Scharfschützen-Gameplay, das genau das Richtige ist!

Unsere Top-Empfehlungen für Scharfschützen-Spiele

Wie bei den meisten Listen gibt es auch hier einige echte Highlights:

Call of Duty: Black Ops 6 (2024) – Call of Duty ist immer einen Versuch wert, wenn du auf Schusswechsel stehst, und dieses Spiel hat auch eine tolle Kampagne. Ach ja, und die Zombies sind wieder da. Sniper: Ghost Warrior 3 (2017) – Wenn man über die Ecken und Kanten hinwegsehen kann, ist das Gefühl, vor einer menschenleeren Kulisse einen Ein-Mann-Krieg zu führen, einfach großartig. Call of Duty: Warzone (2022) – ein F2PCall of Duty Battle Royale.

Auch wenn dies die besten Titel auf dieser Liste sind, ist jedes einzelne dieser Spiele einen Blick wert!

Die 10 besten Scharfschützen-Spiele, die ins Schwarze treffen

Klar, es gibt einfache Entscheidungen wie die Sniper Elite Serie, aber ansonsten musste ich meine eigenen Kriterien anlegen.

Nach einigem Herumschnüffeln habe ich den Begriff „Scharfschützen-Spiele“ auf Spiele mit gutem Scharfschützen-Gameplay eingegrenzt und zusätzliche Punkte für Realismus (Geschossabfall, Windrichtung oder andere Faktoren), Tarnung (da das Scharfschützen-Gameplay meist auf Hinterhalten basiert) und Immersion (fühlt sich die Waffe wie eine mächtige Waffe an) vergeben.

Vor diesem Hintergrund folgt hier meine Liste der besten Scharfschützen-Spiele, die derzeit erhältlich sind.

Unsere Bewertung Enebameter 10/10

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Plattformen PC, PS4/5, Xbox One, Xbox Series X/S Erscheinungsjahr 2024 Urheber Treyarch, Raven Software Durchschnittliche Spielzeit ca. 10 Stunden (Kampagne), variabel (Mehrspieler)

Als neueste Version der Black Ops Reihe,Black Ops 6 kehrte auf ziemlich triumphale Weise zurück. Mit präzisem, reaktionsschnellem Schusswechsel, der vielgelobten Omni-Movement-Funktion und einem neuen Ansatz für die Kampagne, der Heimlichkeit und List einbezieht, hat Treyarch ein Spiel entwickelt, das nicht nur alte, desillusionierte CoD Spieler anziehen, sondern sie auch zum Weiterspielen motivieren. Es genügt zu sagen, dass dieses Spiel ganz klar auf meiner Liste der am bestenCall of Duty Spiele Treyarch ist erschienen!

Das Herzstück des Spiels ist wie immer der kompetitive Mehrspielermodus. Scharfschützen, die auf der Suche nach einer kniffligen Herausforderung sind, kommen voll auf ihre Kosten – jedes Scharfschützengewehr muss gründlich beherrscht werden, die Karten sind so klein, dass man sich nicht einfach verstecken kann, und es gibt viele verräterische Anzeichen (insbesondere das Glitzern des Zielfernrohrs), die den Gegnern die eigene Position verraten können.

Warum wir uns dafür entschieden haben Black Ops 6Das Omni-Bewegungssystem und das überarbeitete Schusssystem sorgen dafür, dass sich jedes Scharfschützen-Duell lohnenswert anfühlt. Die Karten erfordern Präzision, Aufmerksamkeit und blitzschnelle Reflexe – Camping ist also nicht erlaubt.

All das soll nur sagen, dass die Obergrenze für die Fähigkeiten eines Scharfschützen in Black Ops 6 is hoch… und der Unterschied zwischen einem durchschnittlichen Scharfschützen und einem guten ist unglaublich deutlich. Zum Glück gibt es im Internet jede Menge Anleitungen, die dir beibringen, wie du besser schießen kannst!

Mein Fazit: Black Ops 6 ist perfekt für Spieler, die sich nach einem anspruchsvollen, rasanten Scharfschützen-Gameplay sehnen, bei dem sie online richtig angeben können.

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2. Sniper: Ghost Warrior 3 [Das beste Scharfschützen-Erlebnis mit Schwerpunkt auf Tarnung]

Unsere Bewertung Gesamtbewertung 9,8/10

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Plattformen PC, PS4, Xbox One Erscheinungsjahr 2017 Urheber CI Games Durchschnittliche Spielzeit ca. 30 Stunden

Lassen Sie mich diesem Text eine Warnung voranstellen: Sniper: Ghost Warrior 3 weist zahlreiche technische Probleme auf. Das Spiel neigt zu Rucklern, besonders beim Laden, und oft hat man das Gefühl, es hänge nur noch an einem Faden – an altem Kaugummi und dem Glauben daran. Es gibt kein manuelles Speichersystem, und das automatische Speichersystem ist eher mäßig. All diese Probleme ändern jedoch nichts an der Tatsache, dass Sniper: Ghost Warrior 3 bietet eine großartige Scharfschützen-Spielmechanik und fantastisches Stealth-Gameplay, was dazu führt, dass man die meisten seiner Mängel leicht übersieht.

Als gesichtsloses, namenloses und unglaublich tödliches Phantom wird Jon North nicht nur einen einsamen Krieg gegen Separatisten führen, sondern auch nach seinem Bruder suchen, der aus irgendeinem Grund in der Region gesichtet wurde. Dazu musst du feindliche Außenposten und Festungen ausschalten und wichtige Ziele ausschalten – und das alles, ohne entdeckt zu werden.

Warum wir uns dafür entschieden haben Trotz seiner Ecken und Kanten, Sniper: Ghost Warrior 3 beherrscht die Kunst des heimlichen Schießens auf große Entfernungen. Geschossabfall, Wind und realistische Kill-Cams sorgen dafür, dass sich jeder Schuss persönlich und befriedigend anfühlt.

Sniper: Ghost Warrior 3 wird oft als eine Mischung aus Far Cry and Sniper Elite. Die Bei diesem Scharfschützen-Spiel spielen Geschossabfall, Windrichtung und Entfernung eine Rolle – all das kann den Unterschied zwischen einem sicheren Treffer und einem Fehlschuss ausmachen, der deine Gegner alarmieren würde. Ghost Warrior 3 Außerdem gibt es eine Kill-Cam für Fernschüsse – ein zusätzlicher Pluspunkt!

Mein Fazit:Für geduldige Scharfschützen, die den Nervenkitzel eines perfekten Schusses lieben, Sniper: Ghost Warrior 3 ist pures Eintauchen mit einer Prise Chaos.

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3. Call of Duty: Warzone [Das beste Battle-Royale-Spiel für Scharfschützen]

Unsere Bewertung Enebameter 9,7/10

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Plattformen PC, PS4/5, Xbox One, Xbox Series X/S Erscheinungsjahr 2022 Urheber Infinity Ward, Raven Software Durchschnittliche Spielzeit Variable

Während die neue Version von Call of Duty: Warzone mag umstritten sein (300 GB ohne größere Assets), ist es dennoch ein ein unterhaltsames Battle Royale und eine schöne Ergänzung zur Liste der Scharfschützen-Spiele.

Warzone ist eine kostenlose Version von Call of Duty. Anstatt sich Dinge durch das Spielen des Spiels zu verdienen, nutzt man CoD Punkte (die auf verschiedene Weise erworben oder verdient) um kosmetische Gegenstände im Spiel zu kaufen, anstatt sie sich durch das Vorankommen im Spiel zu verdienen. Was das Gameplay angeht, Warzone ähnelt den Vorgängern sehr; der Hauptunterschied besteht darin, dass es sich um ein Battle-Royale-Spiel handelt, was bedeutet, dass man sich erst an das Spieltempo gewöhnen muss.

Warum wir uns dafür entschieden haben WarzoneDie riesigen Schlachtfelder und die ausgewogene Waffenbalance machen das Spiel zu einem Paradies für Duelle auf große Entfernung. Es belohnt schnelles Denken und Anpassungsfähigkeit mehr als reines Glück.

Warzone bietet größtenteils das gleiche Schussgefecht wie Black Ops 6. Das heißt: Wenn du in Teil 6 viel Zeit investiert und dein Scharfschützen-Game trainiert hast, solltest du keine Probleme haben, dich anzupassen. Neue Scharfschützen müssen mit jedem Scharfschützengewehr üben, um die verschiedenen Einsatzmöglichkeiten kennenzulernen und sich daran zu gewöhnen, Warzone’s Die Schussphysik, zu der auch der Geschossabfall und der Rückstoß gehören – zwar kaum realistisch, aber dafür umso unterhaltsamer. Was nützt einem HDR, wenn man keinen einzigen Treffer landet!

Mein Fazit: Call of Duty: Warzone ist ideal für Spieler, die den Nervenkitzel lieben, ihre Rivalen in hochkarätigen „Last-Man-Standing“-Matches auszustechen.

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4. Metal Gear Solid V: Das ultimative Erlebnis [Das beste taktische Scharfschützen-Sandbox-Spiel]

Unsere Bewertung Gesamtbewertung 9,5/10

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Plattformen PC, PS3/4, Xbox One, Xbox 360 Erscheinungsjahr 2016 Urheber Konami Digital Entertainment Durchschnittliche Spielzeit ca. 100 Stunden

Der Slogan „Tactical Espionage Action“ wurde schon immer mit dem Metal Gear Reihe, und es gibt noch viel mehr rasante Explosionen und knallharte Schießereien, wodurch dieser Teil einen Platz neben anderen tolle Action-RPGs. Auch wenn manche die Abkehr vom Schleichspiel bedauern mögen, ändert das nichts daran, dass dieses Videospiel sehr viel Spaß macht.

Metal Gear Solid V: Das ultimative Erlebnis beidesMGS5 Spiele in einem praktischen Paket (damit du dich nicht für nur ein Spiel entscheiden musst). Im Gegensatz zu herkömmlichen MGS In diesen Spielen absolvierst du Missionen mit den unterschiedlichsten Zielen, von der Rettung einer bestimmten Person bis hin zur Einnahme der Basis.

Warum wir uns dafür entschieden haben Metal Gear Solid V: Das ultimative Erlebnis Hier kannst du entscheiden, wie du jede Mission angehen willst: heimlich, im Sturmangriff oder mit präzisen Schüssen aus großer Entfernung. Die adaptive KI hält dich in Atem und zwingt dich dazu, deine Taktik ständig zu überdenken.

Du hast freie Hand, wie du diese Missionen angehen willst: Stürme auf die Feinde zu und schieße sie nieder, oder nutze Tricks und Fallen, um ihre Reihen zu lichten. Oder du gehst den traditionellen Weg, schnappst dir dein Scharfschützengewehr, montierst ein paar Aufsätze und zerlegst die Verteidigung deiner Feinde präzise, bevor du zum tödlichen Schlag ansetzt. Egal, wie du es angehst, MGS5Das TPS-Gameplay ist hervorragend und gehört zweifellos zu den Die besten TPS-Spiele die du dir gerade holen kannst.

Ein letzter Punkt, der besonders interessant sein könnte, ist, dass sich das Spiel an deinen Spielstil anpasst und diesem entgegenwirkt, sodass du ständig auf der Hut sein musst!

Mein Fazit: Metal Gear Solid V: Das ultimative Erlebnis ist ein Meisterwerk für Spieler, die Strategie, Freiheit und kreative Möglichkeiten lieben, Gegner aus dem Schatten heraus auszuschalten.

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5. Flucht aus Tarkow [Der beste realistische Scharfschützen-Simulator]

Unsere Bewertung Enebameter 9,4/10

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Plattformen PC Erscheinungsjahr 2017 Urheber Battlestate Games Durchschnittliche Spielzeit Variable

Auf dem Papier,Flucht aus Tarkow klingt unglaublich einfach: Schließe dich einer Fraktion an, nimm an einem Match teil, töte andere Spieler, nimm ihre Beute an dich und flüchte. In der Praxis ist das Spiel bietet ein unglaublich anspruchsvolles und fesselndes Erfahrung mit Strategiespielen wo ein einziger Fehltritt oder ein verfehlter Schuss darüber entscheidet, ob man mit seiner Beute davonkommt oder stirbt und als Piñata für jemand anderen endet.

Natürlich führt dieses angespannte Umfeld dazu, dass Flucht aus Tarkow ein gefundenes Fressen für Scharfschützen. Du musst deine Schießkünste verfeinern und lernen, Entfernung, Luftwiderstand, Geschossabfall und die besonderen Eigenschaften jedes Scharfschützengewehrs zu berücksichtigen, bevor du abdrückst. Und denk daran – du bist von Feinden umzingelt, die deine Position ausfindig machen werden. Deshalb ist es genauso wichtig zu lernen, wie man entkommt und seine Anwesenheit verschleiert. Verlieren macht Spaß!

Warum wir uns dafür entschieden haben TarkovDas Ballistiksystem und der knallharte Risiko-Ertrags-Zyklus machen jede Kugel zu einer Entscheidung über Leben und Tod. Du wirst Fernkampf nie wieder mit denselben Augen sehen.

Wenn es um TarkovsDer PvP-Modus ist zu viel des Guten; du kannst auch eine reine PvE-Erweiterung kaufen. Der Spielfortschritt in diesem Modus ist vom PvP-Modus getrennt und anhaltendDas bedeutet, dass du deinen Fortschritt niemals durch Server-Resets verlierst.

Mein Fazit: Tarkov ist für eingefleischte FPS-Fans, die sich nach Realismus, Intensität und dem Nervenkitzel des Überlebenskampfes sehnen – hier kommen sie voll auf ihre Kosten.

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6. Waffe 3 [Beste teambasierte Scharfschützen-Simulation]

Unsere Bewertung Enebameter 9,2/10

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Plattformen PC, Linux, macOS Erscheinungsjahr 2013 Urheber Bohemia Interactive Durchschnittliche Spielzeit Variable

Manche Videospiele sind so konzipiert, dass sie den Test der Zeit bestehen. Titel wie Minecraft, Terraria, and Stardew Valley sind nach wie vor unglaublich stark, und Waffe 3ist ein weiterer Punkt auf dieser Liste.

Dieser TPS/FPS-Hybrid ist bekannt für seine realistischen Schusswechsel, seine steile Lernkurve und sein teamorientiertes Gameplay. Selbst wenn du über hervorragende Schießkünste verfügst, Waffe 3wird erforderne Man muss mit den anderen Spielern als eingespieltes Team zusammenarbeiten, wenn man etwas erreichen will. Ein typisches Beispiel: Waffe 3Die Scharfschützen arbeiten oft mit einem Beobachter zusammen, genau wie im echten Leben.

Warum wir uns dafür entschieden haben Waffe 3„s Realismus auf Militärniveau und die Koop-Mechanik beim Scharfschießen zwingen dich dazu, wie ein echter Scharfschütze zu denken. Der Erfolg hängt ebenso sehr von deinem Beobachter ab wie von deinem Abzugsfinger.

Wenn du vorhast, zu spielen Waffe 3Da es sich um ein Scharfschützen-Spiel handelt, solltest du bedenken, dass die Lernkurve oft als „steil“ beschrieben wird. Anders als bei anderen Spielen kannst du hier nicht einfach ein Scharfschützengewehr schnappen und loslegen; Geduld und Übung sind entscheidend, und die Kommunikation mit deinem Team ist absolut unerlässlich. Aber sobald du das Spiel beherrschst Waffe 3In diesem Scharfschützen-Spiel wirst du eine große Bereicherung für dein Team sein, indem du aus fast einem Kilometer Entfernung Gegner ausschaltest, diese mühelos aus dem Weg räumst und so den Weg für dein Team ebnest.

Zu guter Letzt,Waffe 3 hat nicht nur eine sehr aktive Community, sondern es gibt auch jede Menge Mods dafür.

Mein Fazit:Waffe 3ist für taktisch denkende Spieler und präzise Spieler konzipiert, die es lieben, realistische Systeme zu meistern und im Einklang zu agieren.

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7. Tom Clancys Ghost Recon Wildlands [Das beste taktische Scharfschützen-Spiel in einer offenen Welt]

Unsere Bewertung Enebameter 9/10

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Plattformen PC, PS4, Xbox One, Xbox Series X/S Erscheinungsjahr 2017 Urheber Ubisoft (Paris, Mailand) Durchschnittliche Spielzeit ca. 80 Stunden

Wenn Sie auf der Suche nach einem ein unterhaltsames Open-World-Abenteuer, da kann man eigentlich nichts falsch machen Tom Clancys Ghost Recon Wildlands.

Die Handlung spielt in einer alternativen Zeitlinie, Wildlands versetzt die Ghosts mitten nach Bolivien, nachdem das Santa-Blanca-Kartell erfolgreich die Macht an sich gerissen hat. Als Nomad musst du deine KI-gesteuerten Teamkameraden quer durch das Land führen, um verschiedene Missionen zu erfüllen, mit dem Ziel, dem Kartell die Kontrolle wieder zu entreißen. Dazu musst du in unterschiedlichen Umgebungen eine Vielzahl von Waffen einsetzen – Sturmgewehre, Sprengstoff, Nahkampfwaffen und ja, auch Scharfschützengewehre.

Warum wir uns dafür entschieden haben Ghost Recon Wildlands verbindet truppbasierte Strategie mit riesigen offenen Umgebungen, die sich perfekt für das Spiel auf große Entfernung eignen. Jede Mission bietet dir eine neue Sandbox, in der du deine Vorgehensweise planen kannst.

Beachten Sie bitte, dass Wildlands is not der neueste Teil der Reihe, aber nach dem Debakel, das Haltepunkt(umständliche Steuerung, jede Menge Bugs, NFTs und abgeschaltete Server) kann ich das neueste Spiel nicht empfehlen. Aber während Wildlands ist zwar schon alt, aber seine Community ist nach wie vor sehr aktiv!

Mein Fazit: Ghost Recon Wildlands ist ideal für Spieler, die sich ein Scharfschützen-Gameplay mit viel Freiheit, Koop-Action und einem befriedigenden Gefühl des Fortschritts wünschen.

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8. Sniper Elite: Resistance [Ideal für taktisches Langstrecken-Immersionserlebnis]

Unsere Bewertung Gesamtbewertung 8,9/10

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Plattformen PS4/5, Xbox One, Xbox Series X/S, PC Erscheinungsjahr 2025 Urheber Entwicklungen bei Rebellion Durchschnittliche Spielzeit ~12–15 Stunden

Sniper Elite: Resistance versetzt dich in das besetzte Europa – mit größeren Karten und noch mehr Spielmöglichkeiten. Du schlüpfst erneut in die Rolle von Karl Fairburne, der den Widerstand organisiert und dabei Gegner aus schier unmöglichen Entfernungen ausschaltet. Dank der neuen Stealth-Werkzeuge, Koop-Missionen und der realistischen Geschossphysik zählt jeder Schuss.

Was mir am besten gefällt, ist die Konzentration vor jedem Abzug. Man beobachtet, wartet, rechnet ab; ein einziger Fehler, und die ganze Mission ist dahin. Dank des neuen Geräuschunterdrückungssystems kann man Umgebungsgeräusche nutzen, um seine Schüsse zu tarnen, was sich unglaublich taktisch anfühlt. Manche Missionen können im Einzelspielermodus etwas langatmig sein, aber das Tempo sorgt für anhaltende Spannung und belohnt kluges Spiel statt roher Gewalt.

Warum wir uns dafür entschieden haben Widerstandentwickelt sichSniper Elitedie Kernformel des Spiels zu etwas Tiefgründigerem, Präziserem und Strategischerem weiterentwickelt. Es richtet sich an Spieler, die sich nach Präzision und risikoreichen Schleichaktionen sehnen.

Optisch fängt das Spiel die vom Krieg gezeichnete Atmosphäre perfekt ein. Die Beleuchtung, das Wetter und die Detailtreue lassen jedes Schlachtfeld lebendig wirken – man denke nur an verregnete Stadtruinen und windige Küsten. Die neuen Röntgen-Kill-Cams sind nach wie vor auf genau die richtige Art brutal, und das Sounddesign (insbesondere entfernte Schüsse) sorgt für einen schaurigen Nervenkitzel.

Mein Fazit:Sniper Elite: Resistance Das ist Scharfschützen-Gameplay vom Feinsten. Es belohnt Geduld, Kreativität und kalkuliertes Chaos wie kaum ein anderes Spiel.

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9. Insurgency: Sandstorm [Die besten realistischen Scharfschützen-Spiele mit modernem Kampfeinsatz]

Unsere Bewertung Gesamtbewertung 8,7/10

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Plattformen PC, PS4/5, Xbox One, Xbox Series X/S Erscheinungsjahr 2018 Urheber Entwicklungen bei Rebellion Durchschnittliche Spielzeit 50 Stunden

WährendInsurgency: Sandstorm hätte so viel mehr sein können (man denke nur an die abgesagte Kampagne), doch kaum jemand würde bestreiten, dass dies ein sehr unterhaltsames Ego-Shooter-Spiel ist.

Die Handlung spielt in einer Zeit, die an die frühen 2000er Jahre erinnert, Insurgency: Sandstorm Die Spieler schlüpfen entweder in die Rolle von Sicherheitskräften oder von Rebellen, die gegeneinander antreten, um Ziele zu erreichen (oder zu vereiteln). Die Kämpfe sind rasant und tödlich; genau wie im echten Leben reichen schon wenige Schüsse, um jemanden zu töten. Da die Schusswechsel äußerst brutal sein können, muss jeder Spieler als Teil eines Teams agieren.

Warum wir uns dafür entschieden haben SandsturmDie Schusswechsel wirken realistisch, reaktionsschnell und gnadenlos. Beim Scharfschießen kommt es hier vor allem auf die Positionierung, Teamwork und Konzentration an.

Kommandanten und Beobachter müssen die Feuerunterstützung taktisch einsetzen, um Gegner aus ihren Stellungen zu treiben und Ziele zu erobern; vielseitige Schützen müssen bereit sein, schnell auf sich ändernde Gefechtsbedingungen zu reagieren; und Scharfschützen benötigen mit ihren Scharfschützengewehren Nerven aus Stahl und ein scharfes Auge, um wichtige Ziele auszuschalten und ihrem Team den Weg zu ebnen. Ich hoffe, ihr habt gute mechanische Tastaturund einFPS-Maus!

Was sich wirklich gut verkauft Insurgency: Sandstorm Für mich ist es das hervorragende Schussgefecht. Die Waffen im Spiel sind schnell, reaktionsschnell und lassen sich hervorragend handhaben. Doch der Spaß hört damit noch lange nicht auf, denn auch der Sound des Spiels trägt zum Eintauchen in die Spielwelt bei. Jeder Schuss – von Kleinkalibergeschossen bis hin zu den dröhnenden Knallen der DMRs – hallt in den Ohren wider und vermittelt das Gefühl, selbst mitten im Kampfgeschehen zu sein.

Mein Fazit:Sandsturmist ideal für Spieler, die modernen militärischen Realismus mit intensiven, hochspannenden Feuergefechten suchen, die Reflexe und Nervenstärke auf die Probe stellen.

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10. theHunter: Ruf der Wildnis [Das beste entspannende Erlebnis auf große Entfernung]

Unsere Bewertung Gesamtbewertung 8,5/10

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Plattformen PC, PS4/5, Xbox One, Xbox Series X/S Erscheinungsjahr 2017 Urheber Weite Welten Durchschnittliche Spielzeit Variable

Beenden wir diese Liste mit einem einzigen Spiel, das kein MilSim ist. theHunter: Ruf der Wildnis ist ein Spiel, in dem man nicht etwa eine Mission erfüllen oder vor vielleicht 50 Typen fliehen muss, die einen umbringen wollen, sondern in dem man selbst der Jäger ist und auf eine ganze Reihe von Wildtieren die Jagd eröffnet ist.

Wenn das nach einem Rezept für einen entspannten, fast schon gemütliches Ego-Shooter-Spiel, das ist es.theHunter: Ruf der Wildnis Es bietet vielleicht nicht die adrenalingeladene Action oder die ultrarealistischen Schusswechsel der anderen Scharfschützen-Spiele auf dieser Liste, aber das Durchstreifen verschiedener Karten, das Finden von Wegen, um die Beute nicht zu verschrecken, und das Erlegen des Ziels sind sehr befriedigend.

Warum wir uns dafür entschieden haben Der Ruf der Wildnis tauscht Chaos gegen Ruhe ein und lässt die Spieler in üppigen, weitläufigen Landschaften Präzision und Geduld üben. Jede Jagd fühlt sich an wie Meditation mit dem Gewehr.

Für alle, die noch einen Schritt weiter gehen möchten, Der Ruf der Wildnis Das Spiel belohnt dich sowohl für saubere, effiziente Abschüsse als auch mit Trophäen für besonders bemerkenswerte Exemplare. Ach ja, und es geht hier nicht nur um die Jagd auf große Entfernungen – es gibt auch Handfeuerwaffen, Schrotflinten und Bögen –, und wenn du die richtige Waffe einsetzt, bekommst du mehr Punkte.

Zu guter Letzt,Der Ruf der Wildnis has Mehrspieler. Du, deine Freunde, ein paar Bier und ein paar virtuelle Schrotflinten, Bögen und Zielfernrohrgewehre. Was könnte besser sein?

Mein Fazit: Der Ruf der Wildnis ist ideal für Spieler, die ein entspanntes, fesselndes Scharfschützen-Spiel ohne Stress suchen – nur du, die Wildnis und der perfekte Schuss

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Kommende Scharfschützen-Spiele

Die Scharfschützen-Szene heizt sich wieder auf, und das Line-up für 2026 sieht bereit zum Loslegen. Die Rede ist von düsteren Kriegsgebieten, wilden kreativen Wendungen und Gerüchten über Fortsetzungen, die das Langzeit-Gameplay auf ein ganz neues Niveau heben könnten:

Gallipoli (voraussichtlich 2026) – Dieser Shooter zum Ersten Weltkrieg verspricht Chaos pur – im besten Sinne. Freut euch auf realistische Geschossphysik, schlammgetränkte Schützengräben und brutale One-Shot-Kills, die eure Geduld und Präzision auf die Probe stellen werden. Das Spiel besticht durch seine bodenständige, taktische Atmosphäre – genau die Art von Spiel, die Ungeduld bestraft und einen kühlen Kopf unter Druck belohnt.

– Dieser Shooter zum Ersten Weltkrieg verspricht Chaos pur – im besten Sinne. Freut euch auf realistische Geschossphysik, schlammgetränkte Schützengräben und brutale One-Shot-Kills, die eure Geduld und Präzision auf die Probe stellen werden. Das Spiel besticht durch seine bodenständige, taktische Atmosphäre – genau die Art von Spiel, die Ungeduld bestraft und einen kühlen Kopf unter Druck belohnt. Mouse: Privatdetektiv zu vermieten (März 2026) – Stell dir einen Noir-Krimi vor, aber mit Zielfernrohren und winzigen Trenchcoats. Ja, genau das ist Maus: Privatdetektiv. Es ist schräg und voller Attitüde; teils Stealth-Shooter, teils Krimi-Abenteuer und absolut einzigartig. Wenn du auf Spiele stehst, die neue Wege gehen, solltest du dieses im Auge behalten.

– Stell dir einen Noir-Krimi vor, aber mit Zielfernrohren und winzigen Trenchcoats. Ja, genau das ist Maus: Privatdetektiv. Es ist schräg und voller Attitüde; teils Stealth-Shooter, teils Krimi-Abenteuer und absolut einzigartig. Wenn du auf Spiele stehst, die neue Wege gehen, solltest du dieses im Auge behalten. Sniper Elite 6 (Gerücht) – In der Community herrscht reges Treiben, und das aus gutem Grund. Wenn die Gerüchte stimmen, Sniper Elite 6könnte seinAufstandDie bisher größte Sandbox: größere Karten, flüssigerer Koop-Modus und noch mehr atemberaubende Röntgenaufnahmen. Kurz gesagt: noch mehr Möglichkeiten, jeden Abzug zu einem legendären Erlebnis zu machen.

Es sieht so aus, als würde die nächste Welle von Scharfschützen-Spielen mit voller Kraft auf uns zukommen. Von realistischem Schützengraben-Flair bis hin zu Cartoon-Flair – die kommenden Titel setzen sich hohe Ziele – und wir sind alle bereit, den Abzug zu betätigen.

Mein Fazit

Es gibt alle möglichen Arten von Sniper-Fans: von Einzelkämpfern, die sich durch Geduld auszeichnen, bis hin zu Action-Junkies, die den Nervenkitzel lieben. Das Schöne an diesen beliebten Shooter-Titeln ist, dass jeder von ihnen unterschiedliche Vorlieben bedient, ganz gleich, welchen Stil man bevorzugt:

Für taktische Genies → Call of Duty: Black Ops 6 . Wenn du kompetitives Scharfschützen und rasante Reflexkämpfe liebst, ist dieses Spiel der pure Adrenalinkick. Es belohnt Präzision, Situationsbewusstsein und Aggressivität – kein Camping, keine Gnade.

→ . Wenn du kompetitives Scharfschützen und rasante Reflexkämpfe liebst, ist dieses Spiel der pure Adrenalinkick. Es belohnt Präzision, Situationsbewusstsein und Aggressivität – kein Camping, keine Gnade. Für Stealth-Puristen → Metal Gear Solid V: Das ultimative Erlebnis . Es ist die erste Wahl für Spieler, die es lieben, Strategie mit Freiheit zu verbinden. Jede Mission lässt sich ganz nach deinem Geschmack angehen – ob lautstark, heimlich oder mit einem perfekt gezielten Schuss aus 500 Metern Entfernung.

. Es ist die erste Wahl für Spieler, die es lieben, Strategie mit Freiheit zu verbinden. Jede Mission lässt sich ganz nach deinem Geschmack angehen – ob lautstark, heimlich oder mit einem perfekt gezielten Schuss aus 500 Metern Entfernung. Für Naturliebhaber → theHunter: Ruf der Wildnis . Wenn man einfach nur entspannen und seine Treffsicherheit an beweglichen Zielen testen möchte, gibt es nichts Schöneres als die Ruhe eines nebligen Waldes und das langsame Hochgefühl eines perfekten Treffers.

→ . Wenn man einfach nur entspannen und seine Treffsicherheit an beweglichen Zielen testen möchte, gibt es nichts Schöneres als die Ruhe eines nebligen Waldes und das langsame Hochgefühl eines perfekten Treffers. Für Fans von Open-World-Strategiespielen → Tom Clancys Ghost Recon Wildlands. Bildet ein Team, sucht euch einen guten Aussichtspunkt und koordiniert eure synchronen Angriffe. Das Spiel eignet sich hervorragend für Teamwork und die sorgfältige Planung jedes einzelnen Schusses.

Egal, wie du drauf bist (wettbewerbsorientiert, geduldig oder entspannt) – hier gibt’s ein Scharfschützen-Erlebnis, das wie für dich gemacht ist.

Häufig gestellte Fragen