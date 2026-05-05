Los 15 mejores juegos de disparos y huidas de 2026: acción cooperativa a toda máquina

Los mejores juegos de acción y huida ofrecen una adrenalina que pocos géneros pueden igualar. En cada incursión te sumerges en territorio hostil donde el objetivo es claro: conseguir botín, sobrevivir y salir pitando antes de que todo se vaya al traste. Si te distraes un solo segundo, podrías perder todo el equipo que has traído.

Esa tensión es exactamente lo que hace que este género sea tan adictivo. Desde experiencias tácticas intensas hasta campos de batalla PvPvE implacables, los juegos de disparos de extracción actuales están repletos de una amplia variedad de estilos de juego y desafíos.

En esta guía, te voy a presentar una sabrosa selección de títulos que definen el género y te ayudarán a decidir en qué juego de disparos de extracción merece la pena sumergirse a continuación.

Nuestra selección de los mejores juegos de disparos de extracción

Empecemos por los mejores juegos de disparos de extracción que puedes encontrar hoy en día. Estos títulos destacan actualmente entre los mejores del género y abarcan desde la supervivencia cooperativa hasta el combate competitivo PvPvE: todo lo que un juego de disparos de extracción necesita para resultar irresistible.

ARC Raiders – Este juego se ha alzado con facilidad con el podio como el mejor shooter de extracción al combinar la supervivencia cooperativa con amplias zonas abiertas repletas de peligros. Escapar de Tarkov – Uno de los mejores juegos de disparos de asalto hasta la fecha, gracias a sus elaboradas incursiones y a su sistema de personalización de armas, que te acelerará el corazón como si estuvieras bajo los efectos de esteroides. Arena Breakout: Infinito – El ritmo más ágil de las partidas, combinado con el combate táctico, hace que sea difícil dejar de jugar. Todo el realismo militar, toda la diversión.

Estos títulos destacados ponen de relieve la variedad que ofrece el género, pero son solo el principio. Sigue leyendo para ver la lista completa de los mejores juegos de disparos de extracción a los que merece la pena jugar ahora mismo.

Los 15 mejores juegos de disparos de huida que te harán subir la adrenalina

Los mejores juegos de disparos de huida se nutren del riesgo y la emoción de escapar. Los títulos que se enumeran a continuación destacan las experiencias más emocionantes de este género; cada uno de ellos aporta algo único a una fórmula fantástica.

¿A cuántos de estos juegos de disparos y huidas has jugado ya?

1. ARC Raiders [El mejor shooter de extracción hardcore]

Nuestra puntuación Enebameter 10/10

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Género Videojuego de disparos Plataformas PlayStation 5, Xbox Series X y Series S, GeForce Now, Microsoft Windows Año de estreno 2025 Creador Embark Studios Duración media de la partida 78 horas Lo mejor Intensos combates tanto contra máquinas como contra otros jugadores

ARC Raiders El juego sumerge a los jugadores en un mundo de ciencia ficción devastado, donde la humanidad lucha por sobrevivir frente a enemigos mecanizados de gran envergadura conocidos como ARC. En lugar de las misiones lineales tradicionales, el juego gira en torno a adentrarse en zonas hostiles, recolectar recursos valiosos y escapar antes de que los jugadores rivales o las amenazas controladas por la IA acaben contigo.

La mecánica principal del juego sigue una estructura clásica de extracción: Desplázate por un mapa abierto, reúne equipo y materiales, defiéndete tanto de las máquinas como de otros asaltantes y, a continuación, llega a un punto de extracción antes de perderlo todo. La gestión de existencias y la evaluación de riesgos son fundamentales, y siempre hay que tenerlas presentes.

Por qué lo elegimos ARC Raiders revitaliza el género de los shooters de extracción al ser muy accesible, visualmente impresionante y «más amable» con los jugadores que sus competidores.

¿Qué es lo que hace queARC Raiders Lo que destaca de este juego entre los mejores shooters de extracción es su enfoque en sistemas de juego de extracción ultrarrealistas. Las armas se pueden personalizar con múltiples accesorios, se utilizan materiales de fabricación para mejorar el equipamiento y la economía del juego obliga a los jugadores a gestionar cuidadosamente sus provisiones entre incursiones.

Aunque muchos de los objetivos principales son de PvE, mentiría si dijera que te librarás de Combates PvP «despiadados» en los que no sabrás qué te va a golpear En primer lugar: enemigos controlados por la IA o un jugador dispuesto a mandarte al otro mundo (en la mayoría de los casos, será un jugador humano). Aprovecha bien las coberturas del entorno y trabaja en equipo, o volverás al vestíbulo en un santiamén.

Mi veredicto: ARC Raiders No debería haber ninguna duda si te gustan las incursiones PvPvE de alto riesgo y la jugabilidad de supervivencia metódica. Es, sin lugar a dudas, una de las experiencias de extracción modernas más prometedoras que hay.

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2. Escapar de Tarkov [El mejor juego de disparos de ciencia ficción con misiones de rescate]

Nuestra puntuación Puntuación de Enebameter: 9,8/10

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Género Juego de disparos en primera persona, videojuego de simulación, juego de rol de acción Plataformas Microsoft Windows Año de estreno 2025 Creador Battlestate Games Duración media de la partida Más de 1000 horas Principales características Las armas, las modificaciones, el nivel de detalle de las animaciones

Escape From Tarkov Se considera generalmente el modelo en el que se inspiran los juegos de disparos de extracción modernos. Ambientado en la ciudad rusa ficticia de Tarkov durante un conflicto corporativo, los jugadores controlan a operadores militares privados que intentan sobrevivir en una región devastada por la guerra.

El juego se centra en gran medida en el realismo, convirtiendo cada incursión en una tensa situación de supervivencia en la que Perder un tiroteo significa perder todo el equipo que llevabas contigo.

Por qué lo elegimos Escapar de Tarkov cuenta con armas que se pueden modificar con docenas de accesorios —ópticas, empuñaduras, silenciadores y piezas internas— que influyen en el retroceso, la ergonomía e incluso la precisión. A todo ello hay que añadir unos sistemas balísticos y de blindaje muy detallados. Es una pasada.

La mecánica del juego consiste en adentrarse en mapas enormes, registrar edificios y escondites en busca de armas, suministros médicos y objetos de intercambio poco comunes, para luego escapar a través de puntos de extracción específicos. Divertido, ¿verdad?

Por el camino, te enfrentarás tanto a Scavs controlados por la IA como a otros jugadores que compiten por los mismos recursos. La gestión del inventario es fundamental: De Tarkov El sistema de inventario basado en cuadrículas obliga a los jugadores a pensar bien qué objetos deciden llevar consigo.

Mi veredicto: Si quieres vivir la experiencia de extracción más intensa que existe, Escape From Tarkov sigue siendo el referente al que muchos otros juegos de disparos de rescate aún intentan igualar.

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3. Arena Breakout: Infinito [El mejor shooter de extracción al estilo Tarkov]

Nuestra puntuación Puntuación: 9,5/10

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Género Videojuego de disparos, juego de rol, multijugador masivo, gratuito, aventura, estrategia Plataformas Microsoft Windows Año de estreno 2024 Creadores MoreFun Studios, Tencent Games Duración media de la partida 41 horas Lo mejor Jugabilidad de extracción táctica accesible

Ambientada en una región devastada por el conflicto, repleta de instalaciones abandonadas y puestos militares avanzados, Arena Breakout: Infinito permite a los jugadores participar en incursiones como mercenarios en busca de equipo valioso mientras se enfrentan a soldados controlados por la IA y a operadores rivales.

La mecánica principal del juego gira en torno a desplegarse en un mapa, registrar edificios y alijos en busca de armas y recursos escasos, gestionar un espacio de inventario limitado y llegar a una zona de extracción segura. Todo muy clásico.

Por qué lo elegimos El realismo al estilo Tarkov, con mecánicas más accesibles y redadas de ritmo más trepidante, es algo que solo Arena Breakout: Infinito ha logrado perfeccionar. La personalización de las armas es amplia pero sencilla, lo que permite a los jugadores modificar los rifles con miras ópticas, silenciadores, empuñaduras y cargadores sin la abrumadora complejidad que se observa en algunos títulos más exigentes.

Al igual que en otros juegos de disparos de rescate, cada incursión conlleva un riesgo real. Si mueres, perderás el equipo que llevas puesto y el botín que hayas recogido, lo que obliga a los jugadores a sopesar constantemente si vale la pena adentrarse más en el mapa y si el riesgo merece la pena.

El diseño del mapa hace hincapié en el movimiento táctico, con múltiples rutas, puntos clave para el botín y lugares propicios para las emboscadas, lo que premia el posicionamiento cuidadoso y la conciencia situacional.

Mi veredicto: Arena Breakout: Infinito es ideal para los jugadores que buscan la intensidad de los shooters de extracción más exigentes sin la abrumadora complejidad de los títulos más duros del género.

★ El mejor shooter de evacuación al estilo Tarkov Recargas de Arena Breakout Compra en Eneba

4. Hunt: Showdown 1896 [El mejor juego de disparos de terror y huida]

Nuestra puntuación Puntuación: 9,5/10

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Género Juego de disparos en primera persona, juego de rol, survival horror, juego de acción y aventuras Plataformas PlayStation 5, PlayStation 4, Microsoft Windows, Xbox One, Xbox Series X y Series S, GeForce Now Año de estreno 2018 Creadores Crytek, Plaion, Crytek Frankfurt Duración media de la partida Más de 300 horas Lo mejor Personajes de pistoleros muy elaborados

Hunt: Showdown 1896 nos presenta uno de los giros más originales del género de los shooters de extracción. Ambientado en una sombría frontera estadounidense de historia alternativa, los jugadores asumen el papel de cazadores de recompensas que persiguen a terroríficos monstruos sobrenaturales a través de pantanos encantados, pueblos abandonados y minas en ruinas.

El problema es que otros equipos también están tras el mismo objetivo, convirtiendo cada partida en un tenso enfrentamiento PvPvE. El diseño de los mapas refuerza aún más la fórmula de riesgo-recompensa, haciendo que cada tiroteo resulte metódico e implacable, lo que sitúa al juego en pleno centro de la actualidad’s los mejores juegos de francotiradores.

Por qué lo elegimos Hunt: Showdown 1896 El énfasis en el sonido y el posicionamiento es fenomenal. Los disparos resuenan por todo el mapa, las trampas pueden delatar los movimientos y los tiroteos de ritmo pausado premian las estrategias cuidadosas.

La mecánica del juego gira en torno a seguir las pistas por todo el mapa para localizar a un jefe, derrotarlo, hacerse con la ficha de recompensa y escapar antes de que los equipos rivales te intercepten. La tensión se intensifica en cuanto un equipo se hace con el botín. Cuando esto ocurre, el mapa revela su ubicación, lo que da lugar a intensas persecuciones al estilo del gato y el ratón mientras los equipos intentan escapar con vida.

Hunt: Showdown 1896 Su atmósfera inquietante y la dinámica de caza de monstruos lo hacen atractivo para los jugadores a los que les gusta el los mejores juegos de PvE con elementos cooperativos.

Mi veredicto: Aquellos que busquéis un juego de escape que combine la tensión del terror con el combate táctico encontraréis Hunt: Showdown 1896 para satisfacer todas tus necesidades.

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5. Delta Force [El mejor juego de disparos de extracción militar]

Nuestra puntuación Puntuación de Enebameter: 9,3/10

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Género Juego de disparos en primera persona, multijugador masivo, gratuito, aventura Plataformas PlayStation 5, Android, iOS, Microsoft Windows, GeForce Now, Xbox Series X y Series S Año de estreno 2024 Creadores Garena, TiMi Studio Group, Level Infinite, Team Jade Duración media de la partida Más de 400 horas Lo mejor Combate táctico en escuadrones a gran escala

Delta Force reinterpreta la clásica franquicia militar como un juego de disparos de extracción moderno basado en redadas tácticas de alto riesgo en extensos campos de batalla. En lugar de centrarse exclusivamente en la supervivencia, el juego combina el realismo militar con habilidades específicas de cada operador, lo que permite a los equipos abordar las misiones con roles especializados, como reconocimiento, asalto o apoyo.

En cuanto a la jugabilidad, los jugadores se despliegan en amplios mapas abiertos, completan objetivos mientras recogen equipamiento, luchan contra fuerzas controladas por la IA y escuadrones rivales, y luego deben llegar a las zonas de extracción antes de perderlo todo.

Por qué lo elegimos Delta Force triunfa gracias a un sistema de escuadrones basado en operadores que se suma a las mecánicas tradicionales de extracción. Cada operador aporta habilidades únicas que pueden influir en los enfrentamientos, como herramientas de reconocimiento, dispositivos defensivos o equipo de apoyo.

Todo eso se ve aún más realzado por los amplios mapas y los múltiples puntos de extracción. El juego premia los movimientos coordinados de los escuadrones y la planificación táctica al estilo militar, lo que lo sitúa sin duda entre los los mejores juegos cooperativos para los jugadores a los que les gusta la estrategia en equipo.

Mi veredicto: Si te gustan los juegos de disparos por equipos con mapas extensos y trabajo en equipo táctico, o si buscas juegos de disparos de extracción en Xbox, Delta Force aporta un nuevo toque militar a la fórmula de las misiones de rescate.

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6. Witchfire [El mejor shooter de extracción de fantasía oscura]

Nuestra puntuación Puntuación de Enebameter: 9,3/10

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Género Videojuego de disparos, videojuego de rol, acceso anticipado, videojuego de aventuras Plataformas GeForce Now, Microsoft Windows Año de estreno 2023 Creador Los astronautas Duración media de la partida Más de 40 horas Principales características Acción al estilo «Destiny» y magia roguelite

Witchfire es lo que surge cuando la magia se une al caos (de la extracción). Los jugadores se adentran en un sombrío mundo de fantasía oscura repleto de tierras malditas, enemigos sobrenaturales y poderosas reliquias.

En lugar de incursiones militares, Juegas en el papel de un cazador enviado por una orden misteriosa para recuperar poderosos artefactos de regiones embrujadas. Toda expedición al mundo es peligrosa, con enemigos que se hacen más fuertes cuanto más tiempo permaneces allí.

Por qué lo elegimos Witchfire Podría decirse que es el único juego que combina tan bien los tiroteos basados en la habilidad con el diseño de escape propio de los roguelite. Las mejoras de armas, las habilidades mágicas y los patrones de los enemigos premian el dominio y la experimentación.

La mecánica principal del juego consiste en lanzarse a un mapa hostil, derrotar a enemigos sobrenaturales, recoger valiosas reliquias y escapar antes de perder todo lo que has conseguido. Dado que el juego combina progresión al estilo roguelite con mecánicas de extracción, los jugadores sopesan constantemente el riesgo y la recompensa.

El inquietante diseño del mapa invita a una exploración minuciosa, mientras que la creciente presión enemiga obliga a los jugadores a tomar decisiones rápidas sobre cuándo luchar, saquear o retirarse. Su atmósfera sobrenatural y sus partidas desafiantes también lo hacen atractivo para los aficionados al los mejores juegos de exploración de mazmorras.

Mi veredicto: Witchfire es perfecto para los jugadores a los que les gustan los mundos de fantasía oscura y las partidas de alto riesgo que premian la planificación minuciosa y la destreza en el juego.

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7. CERO sievert [El mejor juego de disparos con vista aérea]

Nuestra puntuación Puntuación de Enebameter: 9,2/10

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Género Videojuego de disparos, juego independiente, juego de aventuras, aventura Plataformas Microsoft Windows Año de estreno 2021 Creadores Modern Wolf, Estudio de Cabo Duración media de la partida 50 horas Lo mejor Un juego de disparos trepidante con un estilo pixel art en 2D

CERO sievert toma el concepto del juego de disparos de rescate y le da un giro para convertirlo en un una experiencia de supervivencia de visión global ambientada en un desolado páramo postapocalíptico. En lugar de gráficos de alta calidad y tiroteos cinematográficos, el juego se centra en los sistemas —la búsqueda de recursos, la fabricación y la supervivencia— creando una atmósfera en la que cada incursión en el mundo contaminado resulta peligrosa.

La mecánica del juego es sencilla, pero adictiva. Los jugadores se adentran en zonas generadas proceduralmente, buscan recursos, luchan contra bandidos y mutantes hostiles, gestionan un espacio de inventario limitado y, finalmente, regresan a un búnker seguro antes de perderlo todo. Dado que los mapas se generan proceduralmente, cada partida obliga a los jugadores a adaptar su ruta y su estrategia de retirada.

Por qué lo elegimos ZERO Sievert’s La personalización de las armas incluye múltiples accesorios y tipos de munición, mientras que el hambre, la radiación y los peligros del entorno obligan constantemente a los jugadores a encontrar el equilibrio entre el riesgo y la supervivencia.

¿Qué es lo que hace queCERO sievert Lo que destaca de este juego de disparos de evasión es lo sencillo que parece gracias a su estilo pixel art en 2D, y lo tremendamente complejos y llenos de profundidad que son sus sistemas. La perspectiva cenital también fomenta un posicionamiento y un reconocimiento cuidadosos, en lugar de lanzarse al combate sin más.

Mi veredicto: Si te gustan las mecánicas de supervivencia extremas y la búsqueda táctica de recursos, CERO sievert ofrece una experiencia de juego de disparos y huida sorprendentemente intensa en un paquete compacto y optimizado para el sistema.

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8. Incursión en el Río Rojo [El mejor shooter de extracción para PvE]

Nuestra puntuación Enebameter 9/10

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Género Videojuego de disparos, acceso anticipado Plataformas GeForce Now, Microsoft Windows Año de estreno 2022 Creador Games Of Tomorrow S.L. Duración media de la partida 9,6 horas Lo mejor Personalización de armas tácticas

Incursión en el Río Rojo le da un giro atrevido a la fórmula de los shooters de rescate al centrarse casi por completo en Misiones centradas en el PvE, en lugar de la competición PvPvE. Ambientado en una zona de conflicto ficticia del sudeste asiático, los jugadores asumen el papel de contratistas militares privados que llevan a cabo operaciones de alto riesgo para diversas facciones.

Lo que más valoro es que se hace hincapié en la coordinación y la ejecución táctica, en lugar de en enfrentamientos impredecibles contra otros jugadores.

Por qué lo elegimos Incursión en el Río Rojo Es principalmente un juego de disparos en primera persona (FPS) cooperativo de extracción PVE que optimiza de forma brillante la fórmula «jugador contra enemigo». También puedes jugar en solitario, pero ten cuidado con las salas públicas. El fuego amigo está activado para darle más emoción al juego.

Las misiones suelen consistir en despejar instalaciones enemigas, recuperar alijos de suministros o eliminar patrullas hostiles. Dado que no hay amenazas de jugador contra jugador (PvP), el reto radica en coordinarse con el escuadrón, gestionar recursos limitados y moverse por entornos peligrosos controlados por la IA.

Los mapas premian el reconocimiento y el trabajo en equipo, animando a los jugadores a abordar los objetivos de forma metódica en lugar de lanzarse al combate sin más, lo que lo sitúa claramente entre los los mejores juegos de PvE para los jugadores que prefieren optar por la supervivencia cooperativa.

Mi veredicto: ¿Te apetece una experiencia de extracción más pausada y táctica, basada en el trabajo en equipo? Incursión en el Río Rojo es el juego que buscas.

★ El mejor juego de disparos y extracción para PvE Incursión en el Río Rojo Compra en Eneba

9. Vigor [El mejor juego de disparos de extracción para consola]

Nuestra puntuación Puntuación de Enebameter: 8,8/10

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Género Juego de supervivencia, Shooter en tercera persona, Juego de aventuras, Shooter táctico, Free-to-play, Aventura Plataformas PlayStation 5, PlayStation 4, Nintendo Switch, Xbox One, Xbox Series X y Series S, Microsoft Windows Año de estreno 2018 Creadores Bohemia Interactive Studio, BOHEMIA INTERACTIVE S.A. Duración media de la partida Más de 500 horas Lo mejor La gratificante construcción de refugios

Vigor es un juego de disparos y supervivencia gratuito ambientado en una Noruega postapocalíptica, donde los jugadores controlan a unos supervivientes conocidos como «Outlanders» que recorren las peligrosas «Outlands» en busca de suministros. El objetivo principal es el mismo, pero centrado en los recursos: entrar en un mapa, reunir recursos valiosos y salir de allí antes de que los jugadores rivales te eliminen.

Lo que diferencia a este juego de muchos otros shooters de rescate es que cada incursión exitosa fuentes hacia la progresión en los centros de acogida de larga estancia, creando un bucle de supervivencia constante que justifica por qué este juego se encuentra entre los los mejores juegos de disparos tácticos.

El núcleo del juego gira en torno a Encuentros, sesiones de PvPvE en las que los jugadores exploran mapas repletos de casas, torres de radio y alijos ocultos que contienen materiales de fabricación y armas. Los puntos de interés, como los contenedores cerrados con llave, las casas con rejas y las cajas fuertes con temporizador, ofrecen botines de mayor nivel, pero también atraen a otros jugadores, lo que te obliga a decidir si luchar o huir.

Por qué lo elegimos Avances enVigor se mantiene incluso fuera de las incursiones. Los jugadores pueden usar recursos valiosos para mejorar su refugio. Así que siempre estás construyendo algo poco a poco, cuanto más juegas.

Uno de los principales objetivos es la caja de suministro, que contiene planos exclusivos y objetos valiosos; sin embargo, al cogerla se revela tu posición en el mapa, lo que te convierte al instante en un objetivo para todos los demás Outlander. Si te sientes abrumado al principio, De Vigor Paquete «Make It Rain» DLC Ofrece un «kit de inicio» que te proporcionará todo lo necesario para repartir un poco de odio. Con total comodidad.

Cuando no están en las incursiones, los jugadores regresan a su refugio, que funciona como una base permanente donde los recursos obtenidos en los encuentros se utilizan para mejorar las estaciones de fabricación y desbloquear mejores armas o consumibles.

Mi veredicto: Los jugadores de consola disfrutarán especialmente de este juego, al igual que aquellos que consideren que su singular sistema de progresión en los refugios supone un soplo de aire fresco en el género de los shooters de extracción.

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10. El invierno eterno [El mejor juego de disparos de supervivencia y rescate]

Nuestra puntuación Puntuación de Enebameter: 8,8/10

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Género Videojuego de disparos, acceso anticipado Plataformas Microsoft Windows Año de estreno 2024 Creador Fun Dog Studios Duración media de la partida 50 horas Lo mejor Facciones controladas por IA y enemigos superinteligentes

El invierno eterno da un giro radical a la típica fantasía de poder de los juegos de disparos. En lugar de encarnar a soldados de élite, controlas carroñeros desesperados que sobreviven en un mundo devastado por la guerra dominado por colosales máquinas de guerra controladas por IA y facciones militares hostiles. Estas facciones se enfrentan constantemente entre sí en mapas gigantescos, creando un campo de batalla en constante ebullición donde los jugadores son, en esencia, pequeños y vulnerables supervivientes que intentan hacerse con los restos que encuentran y escapar con vida.

La mecánica principal del juego es la evacuación, pero le da un toque propio al hacer que los jugadores se adentren en peligrosas zonas de combate, recojan el equipo de los soldados caídos o de los vehículos destruidos y se retiren antes de que los enemigos, que superan en número, se den cuenta. Dado que las facciones controladas por la IA suelen ser más fuertes que el jugador, el juego fomenta…el sigilo y el posicionamiento inteligente, en lugar de los enfrentamientos constantes.

Por qué lo elegimos Este juego se diferencia en un aspecto fundamental: el combate. Mientras que la mayoría de los juegos de disparos animan a desatar el caos, El invierno eterno te empuja hacia el camino del sigilo, lo que hace que todo sea mucho más interesante.

Los sistemas de gestión del botín y de supervivencia añaden un nuevo nivel de tensión creciente. En cada incursión, los jugadores pueden recoger armas, accesorios y suministros para mejorar su alijo en la base, pero Morir significa perder todo lo que se llevaba en esa misión.

Los mapas están diseñados como campos de batalla dinámicos en los que ejércitos controlados por la IA se enfrentan entre sí con tanques, drones y máquinas gigantes. La fluida mecánica de disparo y el moderno motor del juego lo sitúan sin problemas entre los los mejores juegos de disparos en primera persona para los jugadores a los que les gusta el combate realista.

Mi veredicto: El invierno eterno es ideal para los jugadores que están probando los juegos de disparos de extracción en PlayStation 5El resultado es un juego que se centra más en la estrategia y la supervivencia que en la acción trepidante.

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11. Maratón [El shooter de rescates más esperado]

Nuestra puntuación Puntuación de Enebameter: 8,8/10

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Género Videojuego de disparos Plataformas PlayStation 5, Xbox Series X/S, Microsoft Windows Año de estreno 2026 Creador Bungie Duración media de la partida 16,6 horas Principales características Carcasas de personajes personalizables y un diseño de niveles detallado y realista

Maratón es, en el momento de redactar esta guía, el shooter de rescate más reciente que ha llegado a nuestras tiendas. También es De Bungie regresar a una de sus franquicias clásicas, reinventada como una un juego de disparos de alta producción de tipo PvPvE ambientado en el misterioso planeta Tau Ceti IV.

Asumirás el papel de mercenarios cibernéticos conocidos como «Runners» y explorarás la colonia abandonada para recuperar datos y artefactos valiosos, mientras compites contra otros equipos y fuerzas hostiles controladas por la IA. Los jugadores se despliegan en un mapa compartido con un pequeño escuadrón, buscando equipo y recursos valiosos, y deben retirarse antes de que los jugadores rivales los eliminen.

Las partidas suelen consistir en varios equipos de tres jugadores que compiten en un entorno hostil repleto de enemigos controlados por la IA. Los objetos que se recogen durante una partida se pueden guardar en una caja fuerte y utilizarlos en incursiones posteriores, pero morir durante una misión supone perder todo lo que llevabas contigo.

Por qué lo elegimos Bungie sabe cómo hacer que un jugador de shooters se sienta a gusto, y el aspecto de la historia y el misterio en Maratón es algo que no se ve mucho en otros juegos de este género.

Uno de los sistemas característicos de Maratónes suDiseño de la carcasa del corredor, donde cada personaje cuenta con habilidades únicas que influyen en los estilos de juego, como el sigilo, el combate agresivo o el reconocimiento. Las armas y el equipo se pueden modificar con accesorios y mejoras entre incursiones, lo que genera una progresión continua vinculada al éxito de las extracciones.

De Bungie Los característicos tiroteos y los controles precisos hacen que el juego destaque entre los los mejores juegos de disparos con botín, con intensos tiroteos que premian la destreza.

Mi veredicto: Si buscas un juego de disparos de rescate con una mecánica de juego pulida, un universo de ciencia ficción bien construido y una intensa competición PvPvE, Maratón es una de las propuestas más ambiciosas del género.

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12. Deep Rock Galactic [El mejor shooter cooperativo de extracción]

Nuestra puntuación Puntuación de Enebameter: 8,7/10

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Género Juego de disparos en primera persona Plataformas PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S, Xbox One, Microsoft Windows, GeForce Now, Xbox Cloud Gaming Año de estreno 2018 Creadores Ghost Ship Games, Coffee Stain Studios, Coffee Stain Publishing Duración media de la partida Más de 400 horas Principales características Modo cooperativo para cuatro jugadores y enanos bebiendo cerveza

Deep Rock Galactic es un divertido shooter cooperativo de ciencia ficción en el que equipos de enanos espaciales descienden al planeta alienígena Hoxxes IV para extraer valiosos minerales mientras se defienden de enjambres de alienígenas hostiles. Cada misión tiene lugar en sistemas de cuevas totalmente destructibles repletos de recursos, peligros ambientales y oleadas de enemigos que pueden acabar con quienes no mantengan la calma.

Así pues, los jugadores se lanzan a una cueva en una cápsula de descenso, cumplen objetivos como extraer recursos o reparar equipos, sobreviven a los ataques enemigos y, a continuación, solicitan una cápsula de extracción para escapar con su botín.

Por qué lo elegimos Deep Rock Galactic’s Los entornos totalmente destructibles y las sinergias propias de los juegos de rol basadas en clases son dos de las principales razones por las que este juego se vuelve tan adictivo en tan poco tiempo.

Una vez completado el objetivo, el El equipo debe volver corriendo a través del sistema de cuevas mientras las oleadas enemigas se intensifican, lo que provoca una carrera final frenética para llegar a la cápsula de salvamento antes de que se acabe el tiempo.

La composición del equipo juega un papel fundamental en el desarrollo de las misiones. Los jugadores pueden elegir entre cuatro clases: Explorador, ingeniero, artillero y perforador – cada uno equipado con herramientas y armas únicas. Por ejemplo, los ingenieros pueden colocar plataformas para llegar a los yacimientos minerales, mientras que los exploradores utilizan ganchos de agarre para acceder a zonas elevadas.

Mi veredicto: Deep Rock Galactic ofrece una de las secuencias de extracción cooperativa más satisfactorias, al combinar el trabajo en equipo con intensos combates contra enjambres alienígenas.

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13. Escapar de Duckov [El mejor juego de disparos de parodia]

Nuestra puntuación Puntuación de Enebameter: 8,6/10

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Género Videojuego de disparos, juego de rol, juego independiente, aventura Plataformas macOS, GeForce Now, Microsoft Windows Año de estreno 2025 Creadores Saludos, Equipo Soda Duración media de la partida 50 horas Lo mejor Patos

Sí, es imposible tomarse este juego en serio, pero ahí es precisamente donde está la diversión. Fuga de Duckov es una parodia humorística de los juegos de disparos de acción trepidante como Escapar de Tarkov, que sustituye a los sombríos operadores militares por patos fuertemente armados que luchan por sobrevivir en un mundo que se desmorona.

A pesar de su tono cómico, no hay que tomarse este juego a la ligera. Sigue la misma fórmula de alto riesgo que caracteriza al género: adentrarse en zonas hostiles, reunir botín valioso y escapar antes de perder todo lo que has conseguido.

Por qué lo elegimos Escapar de Duckov logra trasladar con éxito la fórmula intensa y de alto riesgo de los shooters de rescate a una experiencia PvE para un solo jugador más accesible y adictiva.

La mecánica principal del juego se asemeja a la de los shooters de rescate tradicionales, pero con una presentación más ligera. Los jugadores, o mejor dicho, patos, salir de su búnker, explorar varios mapas repletos de enemigos y recursos ocultos, y luego regresar con suministros que pueden utilizarse para mejorar las armas, fabricar equipo y ampliar el búnker.

Me encanta cómo el juego simplifica las mecánicas del género sin perder la tensión. Hay más de 50 armas y múltiples opciones de accesorios, pero los sistemas son más fáciles de entender que títulos más especializados como Escape From Tarkov.

Mi veredicto: El estilo peculiar y la mecánica sencilla de este juego lo convierten en uno de los títulos más accesibles del género. ¡Quack!

★ El mejor juego de disparos con parodia Escapar de Duckov Compra en Eneba

14. Más y más oscuro [El mejor shooter de fantasía de escape]

Nuestra puntuación Puntuación de Enebameter: 8,5/10

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Género Juego de rol de mazmorras y disparos Plataformas GeForce Now, Microsoft Windows Año de estreno 2023 Creador IRONMACE Duración media de la partida 134 horas Lo mejor Las señales sonoras son fundamentales para tomar por sorpresa a los jugadores enemigos

Más y más oscuro toma la fórmula de los juegos de disparos y lo traslada a un mundo brutal de fantasía en el que hay que recorrer mazmorras. En lugar de armas de fuego modernas y equipamiento militar, los jugadores se adentran en mazmorras malditas repletas de esqueletos, trampas y aventureros rivales que compiten por el tesoro.

Eliges una clase, como luchador, guardabosques, pícaro, mago o clérigo, cada una de las cuales aporta habilidades y equipamiento únicos que influyen en tu forma de abordar cada expedición.

En este juego te adentras en una mazmorra generada proceduralmente, luchas contra monstruos y otros jugadores, recoges armas y artefactos valiosos y, finalmente, escapas a través de portales de extracción limitados. Al más puro estilo medieval.

Por qué lo elegimos Más y más oscuro es más cruda, más dura, de ritmo lento, y pasa de las escenas de rescate a combates medievales con hechizos y aturdimientos. La verdad es que es una versión bastante chula.

La gestión del inventario es fundamental, ya que las mochilas se llenan rápidamente de armaduras, oro, pociones y materiales de artesanía. Los jugadores deben sopesar constantemente el riesgo de explorar niveles más profundos en busca de un mejor botín frente al peligro de perderlo todo si mueren antes de salir.

El combate se centra en combates cuerpo a cuerpo metódicos, lanzamiento de hechizos y ataques a distancia, donde el momento y la posición importan más que la velocidad pura. El diseño del mapa refuerza esta tensión con trampas ocultas y zonas seguras que se van reduciendo y que, poco a poco, empujan a los jugadores al enfrentamiento.

Mi veredicto: Si te gusta explorar mazmorras y buscar botines de alto riesgo, Más y más oscuro ofrece una de las versiones fantásticas más originales del género de juegos de extracción que existen en la actualidad.

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15. Nivel Cero: Extracción [El mejor juego de disparos de terror y ciencia ficción con elementos de extracción]

Nuestra puntuación Puntuación de Enebameter: 8,4/10

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Género Videojuego de disparos, juego independiente, juego de lucha, videojuego de simulación, multijugador masivo, aventura Plataformas PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One, GeForce Now, Microsoft Windows Año de estreno 2024 Creadores Doghowl Games, DogHowl Software Development Limited, tinyBuild Duración media de la partida Más de 110 horas Lo mejor Utilizar la luz como herramienta de supervivencia para protegerse de los horrores

Nivel Cero: Extracciónmezclasla tensión del survival horror combinada con la estructura de alto riesgo de los juegos de disparos de rescate, lo que da lugar a una experiencia de PvPvE excepcionalmente intensa. El juego se desarrolla en un oscuro escenario de ciencia ficción en el que equipos de mercenarios se infiltran en instalaciones abandonadas y zonas infestadas de alienígenas para recuperar tecnología y datos valiosos antes de escapar.

Al mismo tiempo, aterradoras criaturas extraterrestres acechan en los pasillos, convirtiendo cada incursión en una mortal partida del gato y el ratón. La mecánica del juego gira en torno a el despliegue en zonas hostiles, la búsqueda de botín y el cumplimiento de objetivos, para luego retirarse antes de que los equipos rivales o los depredadores alienígenas te aniquilen. Básicamente, todo el mundo va a por ti.

Por qué lo elegimos El PVPvPvE enNivel Cero: Extracción Es sencillamente genial. Los jugadores pueden elegir entre ser mercenarios o alienígenas controlados por ellos mismos.

Las partidas presentan roles asimétricos: los jugadores pueden controlar a mercenarios fuertemente armados que buscan recursos o jugar como monstruos alienígenas que cazan a los humanos. Los mercenarios se valen de armas, artilugios y equipamiento, como detectores de movimiento o lanzallamas, mientras que los alienígenas utilizan el sigilo, las trampas y sus habilidades para tender emboscadas a sus presas en la oscuridad.

Una de las mecánicas más características del juego es el uso de la luz como protección y como riesgo. Las linternas, las lámparas UV y las bengalas pueden ahuyentar a los alienígenas temporalmente, pero también revelan tu ubicación a los demás jugadores. Esto te obliga a tomar constantemente decisiones entre el riesgo y la recompensa: permanecer oculto en la oscuridad para evitar ser detectado o usar la luz para sobrevivir a un ataque alienígena.

Mi veredicto: Este título es ideal para quienes buscan emociones fuertes y quieren dar rienda suelta a su lado más astuto interpretando al villano. Cada decisión puede determinar si tu equipo logra escapar… o si acaba convirtiéndose en la próxima víctima.

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Mi valoración general sobre los mejores juegos de disparos con extracción

Todos los juegos de esta lista abordan el género de forma diferente, pero todos ellos captan ese ciclo de juego de alto riesgo y gran recompensa que caracteriza a los mejores shooters de extracción.

Puedes optar por el combate táctico PvPvE o por partidas cooperativas de supervivencia y botín. Elijas lo que elijas, seguro que te va a poner los pelos de punta.

¿Cuál es el mejor punto de partida para los mejores tiradores de extracción en la actualidad?

Para la experiencia PvPvE → ARC Raiders . Su mecánica de extracción en constante evolución lo convierte en uno de los más juegos prometedores de TPSdentro del género.

Su mecánica de extracción en constante evolución lo convierte en uno de los más juegos prometedores de TPSdentro del género. Para un mayor realismo táctico → Escape From Tarkov . La personalización de las armas y los exigentes sistemas económicos convierten a este juego en el referente con el que se comparan muchos shooters de extracción.

La personalización de las armas y los exigentes sistemas económicos convierten a este juego en el referente con el que se comparan muchos shooters de extracción. Para partidas cooperativas de supervivencia → Deep Rock Galactic. Las misiones de extracción, las hordas de alienígenas y los objetivos en equipo conforman una de las experiencias de extracción cooperativa más gratificantes que existen.

¡Eligid el que más os guste, jugadores! Cada uno de estos títulos demuestra por qué los mejores juegos de disparos de extracción siguen consolidándose como uno de los géneros más emocionantes de los videojuegos modernos (y competitivos).

Preguntas frecuentes