Das beste Minecraft-Bedrock-Server-Hosting im Jahr 2026

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Am besten Minecraft Bedrock Server-Hosting bedeutet eine Welt, die immer online ist und in die sich dein gesamtes Team von Xbox, PlayStation, Umschalten, auf dem Handy oder PC – ganz ohne Probleme mit der Versionskompatibilität. Bedrock-Edition wurde für Crossplay entwickelt, sodass einfach jeder vorbeikommt und mit dem Bauen anfängt.

Viele Spieler starten am Minecraft Realms, aber die Begrenzung der Spieleranzahl und die festgelegten Einstellungen werden schnell langweilig. Genau da kommt Minecraft Bedrock Server-Hosting macht sich bezahlt: echte Verfügbarkeit, DDoS-Schutz, Backups und geeignete Verwaltungstools. Kostenlose Tarife eignen sich hervorragend zum Ausprobieren, aber kostenpflichtige GrundgesteinDas Server-Hosting hält dem Druck stand, sobald Ihre Community tatsächlich wächst.

Um Ihnen die Suche zu ersparen, haben wir über 20 Hosts auf Herz und Nieren geprüft und die 10 mit echter Minecraft Bedrock Support für dedizierte Server und umfassendes Crossplay. Von kleinen Freundeskreisen bis hin zu großen öffentlichen Servern – es gibt für jeden das Passende GrundgesteinHier finden Sie das passende Server-Hosting-Angebot für Sie.

Unsere Top-Empfehlungen für das beste Minecraft-Bedrock-Server-Hosting

ScalaCube– Bester Gesamteindruck PingPerfect – Beste kostenlose Testversion Shockbyte– Bestes Preis-Leistungs-Verhältnis SparkedHost – Der beste Hardware-Pfad godlike.host – Am besten geeignet für Spieler aus der EU GravelHost – Der beste günstige US-Dollar-Host GTXGaming – Beste Hardware GPortal – Optimale flexible Abrechnung BisectHosting – Bestes Crossplay Apex Hosting – Am besten für Anfänger geeignet

Kostenloses vs. kostenpflichtiges Hosting für Minecraft-Bedrock-Server

Wenn Sie schon einmal Minecraft Bedrock Wenn Sie sich schon einmal mit Server-Hosting beschäftigt haben, ist Ihnen sicher aufgefallen, dass die kostenlosen Domains die Suchergebnisse dominieren: Aternos, FreeMcServer, undScalaCubeDie kostenlose Version von … Und ganz ehrlich? Da anzufangen, macht Sinn. Mit dem kostenlosen Hosting kannst du an den Einstellungen herumprobieren, ein paar Freunde einladen und herausfinden, wie Grundgestein Server funktionieren tatsächlich, ohne dass man einen Cent dafür ausgeben muss. Man muss nur wissen, dass sie nicht alle auf die gleiche Weise laufen: Manche, wie zum Beispiel Aternos and FreeMcServer, einschlafen, sobald sich alle abgemeldet haben, während ScalaCube wirbt mit einer Verfügbarkeit rund um die Uhr (24/7).

Wenn du gerade erst lernst, wie man ein Minecraft Bedrock Server: Wenn du dir schon früh einen Überblick über die kostenlosen und kostenpflichtigen Tarife verschaffst, ersparst du dir später viel Ärger.

Der Haken bei den meisten kostenlosen Hosting-Anbietern:

Sitzungsbasiert – der Server wechselt in den Ruhezustand, wenn niemand online ist

Manueller Start bei jedem Spielstart

Knappe Ressourcen

Keine Plugin-Verwaltung und keine automatischen Backups

Für gelegentliche Tests ist das alles kein Ausschlusskriterium.

BezahltGrundgesteinServer-Hosting ist eine ganz andere Sache. Selbst Tarife zwischen 1,80 und 5 Dollar pro Monat bieten in der Regel Folgendes:

Ständige Verfügbarkeit rund um die Uhr (24/7)

DDoS-Schutz

Bedrock-Dedizierter Server Software-Support

Echte Kundenbetreuung, wenn etwas kaputtgeht

Du musst niemanden mehr damit nerven, den Server hochzufahren. Deine Welt ist einfach dort wann immer die Mannschaft mitmachen will.

Sie achten auf Ihr Budget? Es lohnt sich, die Anbieter anhand unseres Leitfadens zu vergleichen, um den am günstigstenBergbau, HandwerkServer-Hosting für günstigere Alternativen.

Für jede Gruppe, die mehrmals pro Woche spielt, kostet ein kostenpflichtiger Tarif weniger als ein Kaffee pro Monat und beseitigt die meisten der üblichen Ärgernisse.

So haben wir diese Minecraft-Bedrock-Server-Anbieter getestet

Wir haben jeden Anbieter anhand derselben Kriterien bewertet, um faire Vergleiche zu gewährleisten. Zunächst haben wir überprüft, Bedrock-Dedizierter Server Installation über das Control Panel des jeweiligen Hosts. Anschließend haben wir die plattformübergreifende Konnektivität getestet, indem wir gleichzeitig von Windows, iOS, undXboxKunden.

Wir haben überprüft, dass jede Minecraft Bedrock Ein dedizierter Server könnte die gleichbleibende Spielerauslastung bewältigen.

Anschließend haben wir die Unterstützung für Add-ons, Behavior Packs, Tools zur Plugin-Verwaltung, Backup-Systeme und die allgemeine Benutzerfreundlichkeit des Control Panels bewertet. Auch die Reaktionsgeschwindigkeit des Supports, die Rückerstattungsrichtlinien, die Preistransparenz und die Funktionen zur Serververwaltung wurden berücksichtigt.

Viele Spieler beschäftigen sich irgendwann mit dem Thema Selbsthosting, bevor sie ein Hosting-Paket erwerben. Wenn Sie diesen Weg in Betracht ziehen, finden Sie in unserem Leitfaden zu Wie man eineBergbau, HandwerkServer erläutert die damit verbundenen Anforderungen an Hardware, Netzwerk und Wartung.

Nachdem wir mehr als 20 Anbieter geprüft hatten, wählten wir die 10 Hosts mit bestätigten Grundgestein Support, transparente Preisgestaltung, dokumentierte Funktionen und zuverlässige plattformübergreifende Funktionalität.

Die besten Anbieter für Minecraft-Bedrock-Server im Vergleich

Die unten aufgeführten Anbieter werden anhand ihres Gesamtwerts bewertet, Grundgestein Support, Preisgestaltung, Leistung und Benutzerfreundlichkeit.

1. ScalaCube [Das beste Minecraft-Bedrock-Server-Hosting insgesamt]

ScalaCube belegt den ersten Platz, weil es etwas bietet, was kein anderer Anbieter auf dieser Liste zu bieten hat: dauerhaft kostenlose 3 GB Grundgestein Server, für den keine Kreditkarte erforderlich ist. Mit diesem kostenlosen Tarif haben Sie eine praktische Möglichkeit, zu testen Grundgestein Hosting ausprobieren, bevor Sie sich für ein kostenpflichtiges Abonnement entscheiden. Neben der kostenlosen Option, ScalaCube unterstützt zudem alle drei wichtigsten Grundgestein Server-Softwareplattformen: Bedrock-Dedizierter Server, PocketMine-MP, undNukkit.

Dies ist ein idealer Ausgangspunkt für alle, die lernen möchten, wie man ein Bergbau, HandwerkServerGrundgestein.

Der Anbieter ist weltweit an 14 Standorten tätig, darunter in verschiedenen Regionen der USA, in Kanada, Australien, Großbritannien, Deutschland, Frankreich, Finnland, Polen, Brasilien, Singapur und Indien. In Verbindung mit einer SLA-Verfügbarkeit von 99,99 % sorgt diese Abdeckung dafür, dass ScalaCube geeignet sowohl für private Server als auch für größere internationale Communities.

ScalaCube ist außerdem einer der Orte, an denen man am einfachsten lernen kann, wie man ein Bergbau, HandwerkServerGrundgestein Spieler können über verschiedene Konsolen, Mobilgeräte und PC. Dank der umfassenden Softwareunterstützung haben Sie Spielraum zum Experimentieren, ohne später den Host wechseln zu müssen.

Jedes kostenpflichtige Abonnement umfasst SSD-Speicher, automatische Backups, FTP-Zugriff, kostenlose MySQLDatenbanken,BungeeCord Support und eine kostenlose Domain. ScalaCube wirbt häufig mit einem Rabatt von 50 % im ersten Monat, allerdings sollten Sie sich beim Bezahlvorgang immer über die aktuellen Sonderangebote informieren.

Plan Preis Ressourcen Anmerkungen Kostenlos Kostenlos 3 GB RAM / SSD Verfügbarkeit rund um die Uhr, Verlängerung innerhalb von ca. 2 Tagen 1,5 GB Starter 5 Dollar pro Monat 1,5 GB RAM Bis zu 30 Spieler 3GB 10 Dollar pro Monat 3 GB RAM Bis zu 60 Spieler 4,5 GB 13 Dollar pro Monat 4,5 GB RAM Bis zu 90 Spieler 6GB 18 Dollar pro Monat 6 GB RAM Bis zu 120 Spieler 8GB 24 Dollar pro Monat 8 GB RAM Bis zu 180 Spieler 12 GB 36 Dollar pro Monat 12 GB RAM Bis zu 225 Spieler Sechzehn Gigabyte 48 Dollar pro Monat 16 GB RAM Bis zu 300 Spieler 32 GB 96 Dollar pro Monat 32 GB RAM Bis zu 600 Spieler

Der wichtigste Kompromiss betrifft den Speicherplatz. ScalaCube verwendet SSD-Laufwerke anstelle von Non-Volatile Memory Express, sodass das Laden der Spielwelt und die Chunk-Generierung hinter schnelleren Konkurrenten zurückbleiben können. Ein weiterer Punkt, den es zu beachten gilt, ist die kostenlose Nutzungsstufe: Sie ist nicht sitzungsbasiert, sondern pro ScalaCubeLaut den Einrichtungsunterlagen läuft es auf einem kostenlosen Leasingvertrag, den man alle paar Tage verlängern muss, sonst werden der Server und alle darauf befindlichen Daten gelöscht. Noch ein Hinweis: Der Großteil dieser hohen Bewertungszahl stammt von ScalaCube„eigene Plattform, daher lohnt es sich, unabhängige Angebote zu prüfen“ Trustpilot Lies dir die Bewertungen durch, bevor du dich entscheidest.

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2. PingPerfect [Das beste kostenlose Testangebot für Minecraft-Bedrock-Server-Hosting]

PingPerfect hebt sich dadurch ab, dass es die umfangreichste kostenlose Testphase auf dieser Liste bietet. Sie erhalten 48 Stunden lang Zugang, ohne dass Ihre Kreditkarte belastet wird, sodass Sie genügend Zeit haben, die Leistung, die Funktionen und die Benutzerfreundlichkeit zu prüfen, bevor Sie sich festlegen. Es gilt weithin als eines der besten Grundgestein Server-Hosting-Lösungen.

Ein weiterer großer Vorteil ist die Ein-Klick-Funktion GeyserMC Installation. Wenn Sie eine gemischte Community verwalten, in der sowohl Java and GrundgesteinSpieler,GeyserMC ermöglicht es ihnen, sich auf demselben Server anzumelden. Allein diese Funktion macht PingPerfect attraktiv für Administratoren, die versuchen, separate Spielergruppen zusammenzuführen.

Der Anbieter ist weltweit an 22 Standorten tätig und setzt moderne Ryzen and EPYC Prozessoren mit einer Taktrate von 4,5 GHz oder mehr. In Kombination mit DDR5-Speicher und Non-Volatile Memory Express Was den Speicher betrifft, ist der Hardware-Stack bereits vor Berücksichtigung der kostenlosen Testphase wettbewerbsfähig.

Jedes Paket umfasst nächtliche Offsite-Backups, kostenloses Webhosting, Spielwechsel, DDoS-Schutz und Support rund um die Uhr.

Plan Preis Ressourcen Anmerkungen Standard 14,68 $ pro Monat 4 GB RAM / über 20 Steckplätze Non-Volatile Memory Express, DDR5 Benutzerdefiniert Individuelle Preisgestaltung Benutzerdefiniert Steckplätze, RAM, Speicherplatz

Im Gegensatz zu den meisten Anbietern auf dieser Liste, PingPerfect verwendet eine slotbasierte Preisgestaltung anstelle einer RAM-basierten. Dieser Ansatz mag für größere Communities attraktiv sein, kann sich für kleinere Freundeskreise jedoch als teuer erweisen. Wenn Sie nur einen Server für fünf oder sechs Spieler benötigen, finden Sie anderswo wahrscheinlich ein besseres Preis-Leistungs-Verhältnis. Die kostenlose Testversion ist auf eine pro Kunde beschränkt, und Sie sollten die aktuellen unabhängigen Trustpilot Vor dem Kauf die Bewertungen prüfen.

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3. Shockbyte [Das beste Preis-Leistungs-Verhältnis beim Hosting von Minecraft-Bedrock-Servern]

Shockbyte Das Unternehmen verdankt seine Platzierung einer Kombination aus wettbewerbsfähigen Preisen, positivem Kundenfeedback und verbraucherfreundlichen Richtlinien. Das Unternehmen erreicht eine Bewertung von 3,8/5 Trustpilot Bewertung auf der Grundlage von mehr als 10.200 Bewertungen, was ihn zu einem der am häufigsten bewerteten Anbieter in diesem Leitfaden macht.

ZuverlässigMinecraft Bedrock Server-Hosting ist die Grundlage einer guten Community.

Die Spieler profitieren zudem von einer 72-Stunden-Selbstbedienungs-Rückerstattungsrichtlinie und einer SLA mit einer Verfügbarkeit von 99,9 %, die eine Entschädigung vorsieht, falls die Serviceziele nicht erreicht werden. Beides Bedrock-Dedizierter Server and PocketMine-MP sind per Ein-Klick-Installation verfügbar.

Falls Sie noch Anbieter außerhalb der Grundgestein-spezifische Kategorie, unser Leitfaden zu den am bestenBergbau, HandwerkServer-Hosting bietet zusätzliche Optionen, die einen Vergleich wert sind.

ShockbyteEin weiterer großer Vorteil ist die Transparenz der Hardware. Die Spezifikationen der Rechenzentren variieren je nach Region, zu den Standorten gehören jedoch Ryzen 9 7950X Verarbeitungsbetriebe in Florida, EPYC Plattformen in Texas und Virginia, DDR5-Speicher sowie Non-Volatile Memory Express Speicher im gesamten Netzwerk.

Plan Preis Schmutz 3,99 $ pro Monat Sand 7,99 $ pro Monat Kopfsteinpflaster 11,99 $ pro Monat Eisen 15,99 $/Monat Gold 19,99 $ pro Monat Redstone 23,99 $ pro Monat Diamant 27,99 $ pro Monat Smaragd 31,99 $ pro Monat Obsidian 35,99 $ pro Monat Spartaner 39,99 $ pro Monat Zeus 47,99 $ pro Monat Benutzerdefiniert 67,83 $/Monat+

Der größte Vorbehalt betrifft Sonderangebote. Shockbyte bietet regelmäßig Rabatte für den ersten Monat an, daher sollten Sie sich vor der Bestellung über die monatlichen Grundgebühren informieren. Spieler außerhalb Nordamerikas sollten außerdem den Standort des nächstgelegenen Rechenzentrums überprüfen, um die Latenz zu minimieren.

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4. SparkedHost [Der beste Weg zur Auswahl der richtigen Hardware für Minecraft Bedrock-Hosting]

SparkedHost zeichnet sich durch eine dreistufige Hardwarestrategie aus, mit der Sie die Serverleistung skalieren können, ohne den Anbieter wechseln zu müssen. Das Unternehmen unterteilt seine Tarife in die Kategorien „Vanilla“, „Modded“ und „Community“, wodurch es einfacher wird, die Hardware auszuwählen, die Ihren Anforderungen entspricht.

Administratoren, die auf der Suche nach einem Minecraft Bedrock Nutzer von dedizierten Servern werden das dreistufige Hardware-Modell zu schätzen wissen.

Die „Vanilla“-Stufe legt den Schwerpunkt auf Erschwinglichkeit und Grundausstattung Grundgestein Gameplay. Modifizierte Pläne werden verschoben nach Ryzen 9 7900 Hardware mit DDR5-Speicher und Non-Volatile Memory Express Speicher, während die Pläne der Gemeinschaft Ryzen 9 9900X Prozessoren für größere öffentliche Server und anspruchsvolle Arbeitslasten.

SparkedHost bietet zudem eines der besten Sicherheitsnetze auf dem Markt. Neukunden erhalten eine kostenlose 24-Stunden-Testphase sowie ein 48-Stunden-Rückgaberecht, wodurch das Risiko beim Ausprobieren des Dienstes minimiert wird.

Der Anbieter ist an 10 Standorten in Nordamerika, Europa, Asien und Ozeanien tätig. Zu den weiteren Vorteilen zählen ein Terabit-DDoS-Schutz mit einer Reaktionszeit von einer Sekunde sowie eine angestrebte Verfügbarkeit von 99,99 %.

Tier Preise Hardware Vanille Variable Xeon E5-2698v4Solid-State-Laufwerk Geändert 2,39 $ pro GB Ryzen 9 7900 / Non-Volatile Memory Express Gemeinschaft 4,00 $ pro GB Ryzen 9 9900X / Non-Volatile Memory Express

Die größte Einschränkung besteht darin, dass die Vanilla-Tarife der Einstiegsklasse auf SSD-Speicher setzen statt auf Non-Volatile Memory Express Laufwerke. Das ist bei Standard- Grundgestein Gaming, eignet sich jedoch weniger für Umgebungen mit vielen Plugins. Bei höheren RAM-Zuweisungen können die Kosten zudem erheblich steigen.

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5. godlike.host [Das beste Minecraft-Bedrock-Hosting für Spieler aus der EU]

godlike.host ist einer der interessanteren Anbieter in diesem Vergleich, da er günstige Preise mit einem einzigartigen Discord-basierte Verwaltungserfahrung. Anstatt sich ausschließlich auf ein browserbasiertes Control Panel zu verlassen, können Sie viele Serverfunktionen über eine dedizierte Discord Bot. Er entwickelt sich rasch zu einem der besten Grundgestein Server-Hosting-Optionen für kleine Gruppen.

Diese Benutzerfreundlichkeit, kombiniert mit einer kostenlosen Basisversion und einem attraktiven Preis-Leistungs-Verhältnis, macht den Dienst für neue Administratoren attraktiv. Der Anbieter erhält derzeit eine Bewertung von 4,8/5 Trustpilot Bewertung, obwohl die Gesamtzahl der Bewertungen deutlich geringer ist als bei vielen Mitbewerbern auf dieser Liste.

Jeder kostenpflichtige Tarif umfasst DDoS-Schutz, automatische Backups, FTP-Zugriff, geplante Aufgaben, persönlichen Firewall-Schutz, Tools zur Server-Monetarisierung sowie Discord bot integration.

Plan Preis RAM Slots Kostenlos Kostenlos 2GB 20 Einzel 3,19 $ pro Monat 1GB 15 Doppel 6,39 $ pro Monat 2GB 30 Dreifach 9,99 $ pro Monat 3GB 50 Tabelle 12,99 $ pro Monat 4GB 100 Ultra 18,99 $/Monat 6GB 150 Unaufhaltsam 25,99 $ pro Monat 8GB 200

Die kostenlose Nutzungsstufe unterliegt einer wichtigen Einschränkung. Die Server laufen alle drei Stunden ab und müssen manuell verlängert werden, wodurch sie für den Dauerbetrieb ungeeignet sind. Zudem sind die Hardware-Spezifikationen und die Standorte der Rechenzentren auf der Produktseite nicht eindeutig dokumentiert, sodass Sie sich vor der Bestellung möglicherweise an den Support wenden müssen.

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6. GravelHost [Das beste günstige Hosting für Minecraft-Bedrock-Server]

Wenn Sie nach möglichst niedrigen monatlichen Kosten suchen, ohne dabei auf wichtige Hosting-Funktionen verzichten zu müssen, GravelHost verdient ernsthafte Beachtung. Die Einstiegstarife beginnen bereits bei 1,80 $ pro Monat, was es zu einem der günstigsten kostenpflichtigen Angebote macht Grundgestein verfügbare Hosting-Anbieter.

Das ist ein hervorragendes Minecraft Bedrock Eine Server-Hosting-Option für alle, die ein knappes Budget haben.

Trotz des niedrigen Preises, GravelHostumfasstNon-Volatile Memory Express Speicherplatz, DDoS-Schutz, automatische Datensicherungen, MySQLDatenbanken undBedrock-Dedizierter Server Kundensupport. Das Unternehmen unterhält 15 Standorte auf vier Kontinenten und bietet damit eine angemessene Abdeckung für Spieler in Nordamerika und Europa.

Für preisbewusste Serverbetreiber, GravelHost taucht häufig zusammen mit Anbietern auf, die in unserem Leitfaden zu am günstigstenBergbau, HandwerkServer-Hosting aufgrund seiner aggressiven Preisgestaltung und seines Funktionsumfangs.

Plan Preis Ressourcen Budget: 2 GB 1,80 $ pro Monat 2 GB RAM Budget 4 GB 3,60 $ pro Monat 4 GB RAM Premium 2 GB 3,00 $ pro Monat 2 GB RAM Premium 4 GB 6,00 $ pro Monat 4 GB RAM Premium 8 GB 12,00 $ pro Monat 8 GB RAM

Der größte Kompromiss betrifft die Hardware-Generation. GravelHostVerwendungszweckeDouble Data Rate 4 Speicher statt DDR5, was sich bei höherer Auslastung auf die Leistung auswirken kann. Während dieser Unterschied für kleine Freundesgruppen keine Rolle spielt, können größere öffentliche Server davon profitieren, wenn die Anbieter neuere Hardware einsetzen.

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7. GTXGaming [Die beste Hardware für das Hosting von Minecraft-Bedrock-Servern]

GTXGaming legt großen Wert auf reine Leistung. Anstatt mit kostenlosen Tarifen oder Einführungsrabatten zu werben, setzt das Unternehmen auf hochwertige Hardware, umfangreiche Anpassungsmöglichkeiten und langfristige Zuverlässigkeit. Die reine Leistung macht dies zu einem erstklassigen Minecraft Bedrock Host für dedizierte Server.

Je nach dem von Ihnen ausgewählten Standort können die Server auf folgenden Plattformen laufen: Intel i9-13900KProzessoren,Ryzen 9 9950X CPUs oder Unternehmens- Xeon Hardware. Auch die Speicherkapazität ist beeindruckend, mit Non-Volatile Memory Express Gen5-RAID-Konfigurationen und DDR5-ECC-Speicher sind an vielen Standorten erhältlich.

Eine weitere Stärke ist die Flexibilität. Administratoren können zwischen Java and Grundgestein Umgebungen, Bereitstellung GeyserMC and Schleuse Integrationen und passen Sie nahezu jeden Aspekt der Serverkonfiguration über das Control Panel an. Da die Plattform weit mehr als Bergbau, Handwerk, diese gleiche High-End-Hardware sorgt dafür, dass GTXGaming eine gute Wahl, wenn Sie auch die am bestenRuheServer-Hosting für eine eigene Survival-Welt.

Plan Preis Einstiegsplan 1,90 £ pro Stück (~2,40 $) Individuelle Konfigurationen Variable

GTXGamingDie größte Einschränkung ist die mangelnde Transparenz. Die Preisstrukturen variieren je nach Region und Serverkonfiguration erheblich, sodass Sie ein individuelles Paket zusammenstellen müssen, um die genauen Kosten zu ermitteln. Der Anbieter gewährt zudem nur ein 24-Stunden-Rückerstattungsfenster – die kürzeste Garantie unter den großen Hosting-Anbietern in diesem Leitfaden.

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8. GPortal [Minecraft-Bedrock-Server-Hosting mit den flexibelsten Abrechnungsoptionen]

GPortal verfolgt einen anderen Ansatz als die meisten Mitbewerber, indem es den Schwerpunkt auf Prepaid-Abrechnung statt auf wiederkehrende Abonnements legt. Anstatt sich auf eine laufende monatliche Gebühr festzulegen, können Sie Hosting-Leistungen für feste Zeiträume erwerben und diese nur bei Bedarf verlängern. Dank der flexiblen Abrechnung ist dies eine bequeme Grundgestein Server-Hosting-Anbieter für Gelegenheitsspieler.

Diese Flexibilität sorgt dafür, dass GPortal besonders attraktiv für saisonale Gemeinschaften, Content-Ersteller und Gruppen, die nur in bestimmten Zeiträumen im Jahr gemeinsam spielen. GPortal bietet außerdem eine große Auswahl an Survival-Spielen, es lohnt sich also, einen Blick darauf zu werfen, wenn du gleichzeitig das am bestenConan ExilesServer-Hosting für eine andere Gemeinde.

Das Unternehmen betreibt weltweit 11 Standorte und bietet unter anderem DDoS-Schutz, automatische Serverbereitstellung und unkomplizierte Grundgestein Tools zur Serverkonfiguration.

Plan Preis Probezeit 2,38 $ für 3 Tage Standardtarife Variable

Eines vonGPortalEiner der größten Vorteile ist die kostengünstige Testphase. Für weniger als 3 Dollar können Sie die Leistung testen, bevor Sie sich zu einer größeren Investition verpflichten.

Der Nachteil ist, dass Grundgestein-Die Dokumentation ist nicht so umfangreich wie die, die Sie bei Anbietern wie Apex Hosting, PingPerfect, oderBisectHosting. Spieler, die detaillierte Einrichtungsanleitungen bevorzugen, müssen möglicherweise auf Ressourcen aus der Community zurückgreifen.

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9. BisectHosting [Das beste Minecraft-Bedrock-Server-Hosting für Crossplay]

BisectHosting hat sich seinen Platz verdient, indem es den plattformübergreifenden Spielspaß klar in den Vordergrund stellt. Der Anbieter unterstützt ausdrücklich GrundgesteinKunden inPC, Xbox, PlayStation, Android, undiOS, was es zu einer der einfachsten Empfehlungen für plattformübergreifende Communities macht.

Es wird durchweg zu den besten gezählt GrundgesteinServer-Hosting-Anbieter für Crossplay.

Der Hardware-Stack ist äußerst wettbewerbsfähig. Die Server laufen auf Ryzen 9 7950X Prozessoren in Kombination mit DDR5-ECC-Speicher und Non-Volatile Memory Express RAID-Speicher an 21 Standorten weltweit. Diese Spezifikationen bedeuten BisectHosting zu den leistungsstärkeren, leistungsorientierten Anbietern in diesem Vergleich.

Der Kundensupport ist ein weiteres Highlight. Das Unternehmen wirbt mit einer SLA-Reaktionszeit von unter 15 Minuten, was deutlich schneller ist als bei den meisten Mitbewerbern.

Plan Monatspreis Quartalspreis Jahrespreis 2 GB RAM ~5,35 $ ~4,8 $ ~4,3 $ 4 GB RAM ~11,99 $ ~10,79 $ ~9,59 $ 6 GB RAM ~17,99 $ ~16,19 $ ~14,39 $

BisectHosting ist ebenfalls eine nützliche Option, wenn Sie vorhaben, einen größeren Community-Server aufzubauen. Viele Administratoren beschäftigen sich irgendwann mit how Bergbau, HandwerkServer bringen Geld ein durch Mitgliedschaften, Spenden und kosmetische Vergünstigungen sowie BisectHosting stellt die für den Betrieb dieser Systeme erforderliche Infrastruktur bereit.

Ein wichtiger Hinweis betrifft die Preistransparenz. Die Preise können je nach Region variieren, ebenso wie die Währungsumrechnungen; daher sollten Sie die endgültigen Kosten beim Bezahlvorgang überprüfen. Zudem ist die Grundgestein Auf der Produktseite wird nicht ausdrücklich auf eine Geld-zurück-Garantie hingewiesen. Lesen Sie daher die Bedingungen vor der Bestellung sorgfältig durch.

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10. Apex Hosting [Das beste Minecraft-Bedrock-Server-Hosting für Anfänger]

Apex Hosting gehört nach wie vor zu den bekanntesten Marken in der Bergbau, Handwerk Hosting-Branche. Das Unternehmen rangiert durchweg ganz oben in den Suchergebnissen und hat sich einen Namen für seine einsteigerfreundliche Einrichtung, umfangreiche Dokumentation und reaktionsschnellen Support gemacht. Es ist die erste Wahl für viele Einsteiger, die lernen möchten, wie man eineBergbau, Handwerk server inGrundgestein.

Wenn Sie ein Upgrade von Minecraft Realms oder beim Kauf Ihres ersten dedizierten Spielservers, Spitzenwert ist eine der benutzerfreundlichsten Plattformen. Das auch über Mobilgeräte zugängliche Kontrollpanel, Ein-Klick- Bedrock-Dedizierter Server Die einfache Bereitstellung und die umfangreiche Wissensdatenbank verkürzen die Einarbeitungszeit erheblich.

Im Gegensatz zuBisectHosting, SpitzenwertDie Attraktivität von … liegt in erster Linie in der Benutzererfahrung und weniger in besonderen Hardware-Vorteilen. Das Unternehmen nutzt Ryzen 9 7950X Prozessoren, DDR5-ECC-Speicher und Non-Volatile Memory Express RAID-Speicher an 21 Standorten, doch die Gesamtinfrastruktur ähnelt der mehrerer Wettbewerber.

Plan Preis im ersten Monat Preis für wiederkehrende Leistungen 1 GB RAM 2,99 $ pro Monat 3,99 $ pro Monat 4 GB RAM 11,24 $ pro Monat 14,99 $/Monat 8 GB RAM 20,99 $ pro Monat 27,99 $ pro Monat EX-Serie 16 GB 53,99 $ (vierteljährliches Einführungsangebot) 71,99 $ pro Monat

Das wichtigste Detail, auf das man achten sollte, sind die Aktionspreise. Spitzenwert Da hier besonders deutlich mit ermäßigten Tarifen für den ersten Monat geworben wird, sollten Sie diese sorgfältig mit den an der Kasse angezeigten laufenden monatlichen Kosten vergleichen. Der Aktionscode APEX25 hat zwar in der Vergangenheit zusätzliche Rabatte geboten, doch sollten Sie vor dem Kauf stets die aktuellen Sonderangebote überprüfen.

The Grundgestein Auf der Produktseite wird zudem nicht ausdrücklich auf eine Geld-zurück-Garantie hingewiesen, weshalb es wichtig ist, vor der Bestellung die Rückerstattungsbedingungen des Unternehmens zu prüfen.

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Minecraft-Bedrock-Server-Hosting – Funktionsvergleich

Hier sehen Sie einen Vergleich aller 10 Anbieter hinsichtlich der Funktionen, die für Minecraft BedrockHosting.

Funktion ScalaCube PingPerfect Shockbyte SparkedHost godlike.host GravelHost GTXGaming GPortal BisectHosting Apex Hosting Startpreis Kostenlos / 5 $ 14,68 $ pro Monat 3,99 $ pro Monat 2,39 $ pro GB 3,19 $ pro Monat 1,80 $ pro Monat ~2,40 $/Monat 2,38 $ Testversion ~5,35 $/Monat 3,99 $ pro Monat BDS-Unterstützung Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Überprüfen Yes Yes Crossplay-Unterstützung Yes GeyserMC Yes Yes Yes Yes GeyserMC Überprüfen Yes Yes NVMe-Speicher No Yes Yes Yes Teilweise Yes Yes Yes Yes Yes Kostenlose Testversion / Geld-zurück-Garantie Kostenlose Stufe 48-Stunden-Testversion 72-Stunden-Rückerstattungsrecht Testversion + Geld-zurück-Garantie Kostenlose Stufe 72-Stunden-Geld-zurück-Garantie 24-Stunden-Rückerstattung 3-Tage-Testversion Keine Angabe Keine Angabe DDoS-Schutz Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Serverstandorte 14 22 15 10 Nicht aufgeführt 12 11 EU + USA 21 21 Support rund um die Uhr Yes Yes Yes Yes Discord Yes Yes Yes <15 Min. SLA Yes Abrechnungsoptionen Monatlich Monatlich Monatlich – Jährlich Monatlich – Jährlich Monatlich Monatlich Monatlich – Jährlich Prepaid Monatlich – Jährlich Monatlich – vierteljährlich

So wählen Sie den richtigen Host für einen Minecraft-Bedrock-Server aus

Die Wahl einesGrundgestein Die Auswahl eines Webhosts wird wesentlich einfacher, wenn Sie sich auf drei Faktoren konzentrieren: Server-Software, Preisstruktur und Rückerstattungsbedingungen. Auf den ersten Blick scheinen sich die meisten Anbieter kaum zu unterscheiden, doch genau diese Unterschiede entscheiden oft darüber, ob Sie sechs Monate später mit Ihrer Entscheidung zufrieden sein werden.

Bei der Entscheidung, wie man ein Bergbau, HandwerkServerGrundgestein, wählen Sie Ihre Serversoftware sorgfältig aus.

BDS vs. PocketMine-MP vs. Nukkit – welche Serversoftware?

BDS, oderBedrock-Dedizierter Server, sollte Ihre Standardwahl sein. Es ist Mädchen„Das ist offiziell“ Grundgestein Server-Software und bietet die beste Kompatibilität mit Add-ons, Behavior Packs, Marktplatz-Inhalten und zukünftigen Updates. Außerdem gewährleistet sie das zuverlässigste plattformübergreifende Spielerlebnis für Spieler, die von Konsolen, mobile Geräte, undWindows-PCs.

PocketMine-MP verfolgt einen anderen Ansatz. Integriert in PHP, hat es ein umfangreiches Ökosystem an Plugins entwickelt, das Wirtschaftssysteme, Minispiele, Berechtigungssysteme und Tools zur Serververwaltung abdeckt. Wenn du einen öffentlichen Community-Server planst, der stark auf Plugins angewiesen ist, PocketMine-MP könnte sich letztendlich als die bessere Option erweisen.

NukkitVerwendungszweckeJava-ähnliche APIs und spricht vor allem Administratoren an, die bereits Erfahrung mit der Verwaltung von Java-Edition Servern. Für die meisten Spieler bietet es jedoch kaum Vorteile gegenüber BDS or PocketMine-MP.

Wenn Sie auf Einfachheit und Kompatibilität Wert legen, beginnen Sie mit BDS. Erst dann zuPocketMine-MP wenn Sie gerade das umfangreiche Plugin-Ökosystem benötigen.

Wie viel RAM benötige ich für einen Minecraft-Bedrock-Server?

Servertyp Empfohlener Arbeitsspeicher 2–5 Spieler, Standardversion ein bis zwei Gigabyte 5–15 Spieler + Erweiterungen Zwei bis drei Gigabyte 10–20 Spieler + Plugins Drei bis vier Gigabyte 20–40 Spieler 4–6 GB Öffentlicher Server für Spieler ab 40 6–12 GB

Für die meisten privaten Server reichen 2 GB bis 4 GB RAM aus. Sobald man 4 GB überschreitet, CPU Die Taktrate wird wichtiger als der Arbeitsspeicher, weil Bedrock-Dedizierter Server Die Leistung ist sehr CPU-empfindlich bei einer größeren Spieleranzahl. Wenn Sie lieber alles über den Ablauf selbst erfahren möchten, finden Sie in unserem Leitfaden zu Wie man eineBergbau, HandwerkServer führt Schritt für Schritt durch die Einrichtung.

Vergleich der kostenlosen Testphasen und Rückerstattungsrichtlinien

Wenn die Risikominimierung für Sie oberste Priorität hat, SparkedHost bietet durch die Kombination aus einer kostenlosen 24-Stunden-Testphase und einer 48-stündigen Rückerstattungsfrist das umfassendste Sicherheitsnetz.

PingPerfect bietet die beste eigenständige kostenlose Testversion. Sie haben 48 Stunden Zeit, den Dienst zu testen, ohne Zahlungsdaten angeben zu müssen, sodass Sie die Leistung ganz einfach ausprobieren können, bevor Sie sich festlegen.

Shockbyte bietet dank seiner 72-Stunden-Selbstbedienungsrichtlinie den einfachsten Rückerstattungsprozess, sodass keine Kontaktaufnahme mit dem Support erforderlich ist. GravelHost and ScalaCube Beide bieten eine 72-Stunden-Geld-zurück-Garantie, während GPortalDie kostengünstige dreitägige Testversion von … ist nach wie vor eine der günstigsten Möglichkeiten, einen Anbieter zu testen.

GTXGamingDie 24-stündige Rückerstattungsfrist ist die kürzeste unter den hier getesteten Hosting-Anbietern. BisectHosting and Apex Hosting werben nicht ausdrücklich mit Geld-zurück-Garantien auf ihrer Grundgestein Hosting-Seiten; daher sollten Sie die aktuellen Geschäftsbedingungen vor der Bestellung sorgfältig prüfen.

Fazit – Das beste Hosting für Minecraft-Bedrock-Server

Wenn Sie die beste Allround-Wahl suchen, entscheiden Sie sich für ScalaCube. Die dauerhaft kostenlose 3-GB-Stufe, Unterstützung für mehrere Grundgestein Die Auswahl an Server-Software sowie die SLA mit einer Verfügbarkeit von 99,99 % machen ihn zum vielseitigsten Hosting-Anbieter in diesem Vergleich.

Wenn das Testen vor dem Bezahlen für Sie am wichtigsten ist, wählen Sie PingPerfect. Die kostenlose 48-Stunden-Testversion und die umfassende weltweite Abdeckung bieten die beste Möglichkeit, einen Dienst ohne finanzielles Risiko zu testen.

Andernfalls, wenn der Preis für Sie oberste Priorität hat, entscheiden Sie sich für Shockbyte. Mit Tarifen ab 3,99 $ pro Monat, einer 72-stündigen Selbstbedienungs-Rückerstattungsrichtlinie und Tausenden positiver Bewertungen bietet es eines der besten Preis-Leistungs-Verhältnisse auf dem Minecraft Bedrock Markt für Server-Hosting.

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Häufig gestellte Fragen

Was ist das beste Hosting für Minecraft-Bedrock-Server? ScalaCubeist das BesteMinecraft Bedrock Server-Hosting-Anbieter für die meisten Spieler. Er bietet ein einzigartiges, dauerhaft kostenloses 3-GB-Paket sowie Unterstützung für BDS, PocketMine-MP, undNukkit, sowie eine SLA mit einer Verfügbarkeit von 99,99 %. Dank dieser Funktionen eignet es sich sowohl für Einsteiger als auch für erfahrene Administratoren, die sich Raum für Wachstum wünschen, ohne später den Anbieter wechseln zu müssen. Was ist der Unterschied zwischen Java- und Bedrock-Server-Hosting? Java Hosting-Unterstützung Minecraft Java Edition und sein umfangreiches Modding-Ökosystem. Grundgestein Hosting-Unterstützung Xbox, PlayStation, Nintendo Switch, iOS, Android, undWindows Bedrock-Edition Kunden. Wenn Ihre Freunde auf mehreren Geräten spielen, Grundgestein Hosting ist in der Regel die bessere Option, da es native plattformübergreifende Kompatibilität bietet. Wie viel RAM benötige ich für einen Minecraft-Bedrock-Server? Am privatestenGrundgestein Die Server laufen problemlos mit 2 GB bis 4 GB RAM. Kleine Gruppen, die „Vanilla“ spielen Bergbau, Handwerk verbrauchen oft 1 GB bis 2 GB, während größere Server, auf denen Add-ons und Plugins laufen, möglicherweise 4 GB oder mehr benötigen. Sobald man die 4-GB-Marke überschreitet, gewinnt die Prozessorleistung zunehmend an Bedeutung. Können Xbox- und PC-Spieler denselben Bedrock-Server nutzen? Ja.Bedrock-Edition wurde mit Blick auf plattformübergreifendes Spielen entwickelt. Xbox, PlayStation, Nintendo Switch, Android, iOS, undWindows Alle Spieler können sich mit demselben verbinden Grundgestein Server, sofern dieser ordnungsgemäß konfiguriert und von ihrer Plattform aus erreichbar ist. Wie richte ich einen dedizierten Minecraft-Bedrock-Server ein? Am einfachsten ist es, Hosting bei einem Anbieter zu buchen, der die Ein-Klick-Installation anbietet Bedrock-Dedizierter Server Bereitstellung. Nachdem Sie einen Plan ausgewählt haben, können Sie die Installation durchführen BDS Konfigurieren Sie über das Kontrollpanel Ihre Welteinstellungen und teilen Sie die Serveradresse Ihren Spielern mit.

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