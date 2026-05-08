So hostest du einen Minecraft-Server: Der vollständige Leitfaden für 2026

Wenn Sie sich fragen, wie man eine Bergbau, HandwerkServer, dann bist du wahrscheinlich an dem Punkt, an dem Du hast es satt, dich auf die Welt (oder die Serverregeln) eines anderen verlassen zu müssen, um Spaß zu haben. Bergbau, HandwerkEs hat sich über 300 Millionen Mal verkauft, was einfach unglaublich ist, und das merkt man auch: Das ist die Sandbox, auf die alle zurückgreifen. Die Leute halten ihre Welten über Jahre hinweg am Laufen, bauen mit Freunden kleine Königreiche auf und verwandeln Modpacks in das reinste Chaos. Und irgendwann möchte man einfach einen Server, über den man selbst die Kontrolle hat.

Seit drei Jahren betreibe ich nun schon Server für meine Gaming-Gruppe. Wir haben mit einer einfachen Survival-Welt auf meinem Desktop-PC angefangen, haben dann verschiedene kostenlose Hosting-Plattformen ausprobiert und uns schließlich, als unsere Community wuchs, für kommerzielles Hosting entschieden. Durch Ausprobieren habe ich gelernt, dass Einen Server zu betreiben ist viel einfacher, als die meisten Spieler denken.

Viele Spieler möchten gemeinsam mit Freunden Multiplayer-Erlebnisse schaffen, indem sie ihre eigenen Server betreiben, doch häufige Herausforderungen halten sie schon im Vorfeld davon ab. Fragen zur technischen Einrichtung, Bedenken hinsichtlich der Kosten und Unklarheiten bezüglich der Hosting-Optionen können einen schnell überfordern. Manche Spieler glauben, man benötige teure Ausrüstung oder fortgeschrittene Programmierkenntnisse. Das stimmt jedoch keineswegs.

In diesem Artikel werden alle praktischen Möglichkeiten zur Ausrichtung einer Bergbau, Handwerk Server, einschließlich Selbsthosting auf deinem PC, kostenloser Optionen, modifizierter Server und kommerzieller Hosting-Lösungen. Ich werde die technischen Anforderungen erläutern, dich Schritt für Schritt durch die Einrichtungsprozesse führen und dir dabei helfen, den besten Ansatz für dein Kenntnisniveau und dein Budget zu finden.

Die Wahrheit ist ganz einfach: Wenn Sie Ihren eigenen Server betreiben, haben Sie die volle Kontrolle über Ihre Bergbau, HandwerkWelt, und es gibt für jede Situation die passende Lösung.

Die verschiedenen Optionen für das Hosting von Minecraft-Servern

Bevor Sie mit der Einrichtung beginnen, sollten Sie sich mit den wichtigsten verfügbaren Hosting-Methoden vertraut machen. Jeder Ansatz hat seine eigenen Vor- und Nachteile, die sich auf Kosten, Leistung und Benutzerfreundlichkeit auswirken.

Selbsthosting auf Ihrem PC

Einen Server direkt auf dem eigenen Computer zu betreiben, ist der praxisorientierteste Ansatz. Man lädt die Server-Software herunter, konfiguriert sie selbst und behält die vollständige Kontrolle über alle Einstellungen. Der Vorteil liegt auf der Hand: Es ist völlig kostenlos, abgesehen von Ihren bestehenden Internet- und Stromkosten.

Ich habe so angefangen: mit einem alten Desktop-PC, der rund um die Uhr in meinem Schrank lief. Diese Konfiguration hat mir mehr über Serververwaltung beigebracht, als es jeder Leitfaden je könnte, aber sie hatte auch echte Einschränkungen. Der PC muss immer eingeschaltet bleiben, wenn Spieler beitreten wollen, und die Bandbreite des privaten Internetanschlusses wird zum Engpass. Als mein Internet während eines Sturms ausfiel, war mein gesamter Server nicht mehr erreichbar, bis die Stromversorgung wiederhergestellt war.

Kostenlose Hosting-Dienste

Plattformen wieAternos, MinehutundServer.prokostenlos anbietenBergbau, Handwerk Server-Hosting ohne Vorabkosten. Diese Dienste sprechen Spieler an, die das Multiplayer-Gameplay ohne finanzielle Verpflichtung ausprobieren möchten.

Der Haken daran? Kostenloses Hosting ist mit erheblichen Einschränkungen verbunden. Zu Stoßzeiten kann es zu Wartezeiten von 10 bis 15 Minuten kommen, automatische Abschaltungen nach Inaktivität, begrenzte RAM-Zuweisung und Leistungsdrosselung. Meine Gruppe hat versucht, Aternos Zunächst einmal funktionierte es zwar beim Testen, doch sobald wir Mods installiert hatten, wurde die Verzögerung unerträglich.

Kostenpflichtiges kommerzielles Hosting

Für eine Lösung, bei der man sich um nichts mehr kümmern muss, bietet sich kommerzielles Hosting von Anbietern wie Hostinger, ShockbyteundScalaCube ist die erste Wahl. Die meisten Einstiegstarife liegen bei etwa 2 bis 6 US-Dollar pro Monat, wobei die genauen Preise von Sonderangeboten, der Region und dem Abrechnungszeitraum abhängen. Diese Dienste kümmern sich um die Serverkonfiguration, garantieren eine Verfügbarkeit von 99,9 %, bieten technischen Support und lassen sich an das Wachstum Ihrer Community anpassen.

Der Vorteil ist die Zuverlässigkeit. Als ich unseren Server auf ein kommerzielles Hosting umgestellt habe, Die Verbindungsprobleme sind verschwunden und die Leistung hat sich stabilisiert selbst wenn 15 Spieler gleichzeitig online sind.

Hamachi und VPN-Lösungen

Wenn Sie wissen möchten, wie man eine Bergbau, HandwerkServer mitHamachiDiese Methode erstellt ein virtuelles privates Netzwerk, das Bergbau, HandwerkRemote-Spieler so behandeln, als befänden sie sich im selben lokalen Netzwerk. Dadurch wird die Portweiterleitung vollständig umgangen.

Das funktioniert zwar bei kleinen Gruppen, in der Regel mit weniger als 5 Spielern, bringt aber auch gewisse Probleme mit sich. Die Netzwerkgeschwindigkeit lässt nach, die Verbindungsstabilität nimmt ab, und die kostenlose Hamachi In dieser Version sind Sie auf 5 Geräte beschränkt. Erfahren Sie, wie Sie einen privaten Server einrichten Bergbau, Handwerküber den ServerHamachi dauert nur wenige Minuten, doch aufgrund der Leistungseinbußen eignet es sich nur für vorübergehende Sitzungen.

Hier ein kurzer Vergleich:

Hosting-Methode Kosten Einfache Einrichtung Leistung Am besten geeignet für Selbsthosting auf dem PC Kostenlos Mittel Variable Technikbegeisterte Spieler, kleine Gruppen Kostenlose Hosting-Dienste Kostenlos Einfach begrenzt Testen, lockeres Spielen mit 2–5 Freunden Kostenpflichtiges kommerzielles Hosting 3–15 $ pro Monat Ganz einfach Hoch Seriöse Communities, modifizierte Server Hamachi/VPN Kostenlos Einfach begrenzt Kurzsitzungen, temporäre Server

Die beste Wahl hängt davon ab, Anzahl der Spieler, Budget, technische Anforderungen und gewünschte Leistung. Eine Gruppe von drei Freunden, die „Vanilla Survival“ spielen, kommt vielleicht mit kostenlosem Hosting gut zurecht. Eine Community von 20 Spielern, die Modpacks nutzen, benötigt hingegen kommerzielles Hosting.

So richtest du einen Minecraft-Server auf deinem PC selbst ein

Wenn Sie wissen möchten, wie man ein Bergbau, Handwerk Server: In diesem Abschnitt finden Sie alles, was Sie dazu benötigen. Wenn Sie einen Bergbau, Handwerk Ein Java Edition-Server auf Ihrem PC bietet Ihnen volle Kontrolle ohne monatliche Gebühren. Der Vorgang erfordert einige technische Schritte, die jedoch nicht allzu kompliziert sind, wenn Sie jeden einzelnen sorgfältig befolgen. Erfahren Sie, wie Sie einen dedizierten Server hosten Bergbau, Handwerk Um von zu Hause aus einen Server zu betreiben, muss man sowohl die Software- als auch die Netzwerkanforderungen kennen.

Server-Software herunterladen

Besuche zunächst minecraft.net/download/server, um die offizielle Version herunterzuladen Bergbau, Handwerk Server-JAR-Datei. Dies ist die Kernsoftware, auf der Ihr Server läuft. Die Datei ist klein, in der Regel unter 50 MB, und lässt sich bei den meisten Internetverbindungen innerhalb von Sekunden herunterladen.

Speichere die Datei „server.jar“ in einem eigenen Ordner. Ich empfehle, unter Windows einen Ordner namens „C:\MinecraftServer“ und unter Mac/Linux einen Ordner namens „~/MinecraftServer“ anzulegen. Wenn man alles in einem Ordner ablegt, ist die Verwaltung viel einfacher.

Systemanforderungen prüfen

Deine Hardware bestimmt, wie viele Spieler dein Server reibungslos bewältigen kann. Bei 5 bis 10 Spielern im Vanilla-Modus Bergbau, HandwerkDazu benötigen Sie:

Mindestens 1 bis 2 GB RAM dem Server zugewiesen

dem Server zugewiesen Eine CPU mit ordentlicher Single-Core-Leistung (2 GHz oder mehr)

Mindestens 5 GB Speicherplatz für Weltdateien

Stabile Internetverbindung mit einer Upload-Geschwindigkeit von mindestens 10 Mbit/s

Wenn Sie vorhaben, den Server auf einem Laptop zu betreiben, lesen Sie unseren Leitfaden zum Thema der beste Laptop für Bergbau, Handwerk um sicherzustellen, dass Ihre Hardware die Anforderungen für das Server-Hosting erfüllt. Modifizierte Server benötigen deutlich mehr Ressourcen. Als ich einen modifizierten Server mit 40 Plugins betrieb, Der RAM-Verbrauch stieg auf 4 GB, obwohl nur 8 Spieler online waren.

Java installieren

Bergbau, HandwerkJava-Server benötigen eine aktuelle Java-Version. Für Bergbau, Handwerk1.20.5 und höher, installierenJava 21. Für1,18–1,20,4, Java 17 ist in der Regel die richtige Wahl.

Laden Sie Java von einer seriösen Quelle herunter, wie zum Beispiel Eclipse Temurin (Adoptium) (Vermeiden Sie es, sich auf java.com zu verlassen, da dort oft ältere Versionen bereitgestellt werden). Öffnen Sie nach der Installation die Eingabeaufforderung/das Terminal und überprüfen Sie Folgendes:

Java-Version

Wenn der Befehl „Java 17“ oder „21“ (entsprechend Ihrer Serverversion) ausgibt, können Sie loslegen.

Servereigenschaften konfigurieren

Nach dem ersten Start findest du in deinem Serverordner eine Datei namens „server.properties“. Diese Textdatei steuert alle Aspekte des Verhaltens deines Servers.

Öffne die Datei mit einem beliebigen Texteditor und passe Einstellungen wie die folgenden an:

maximale Spieleranzahl : Wie viele Personen können gleichzeitig teilnehmen?

: Wie viele Personen können gleichzeitig teilnehmen? Spielmodus : Überlebens-, Kreativ- oder Abenteuermodus

: Überlebens-, Kreativ- oder Abenteuermodus Schwierigkeit : Friedlich, leicht, normal oder schwer

: Friedlich, leicht, normal oder schwer pvp : Spieler-Kämpfe aktivieren oder deaktivieren

: Spieler-Kämpfe aktivieren oder deaktivieren Sichtweite: Wie viele Chunks werden um die Spieler herum geladen (beeinflusst die Leistung)

Ich habe aus eigener Erfahrung gelernt, dass Eine Verringerung der Sichtweite von 10 auf 8 verbessert die Leistung erheblich ohne das Spielgeschehen merklich zu beeinträchtigen.

Die EULA akzeptieren

Wenn Sie den Server zum ersten Mal starten, wird eine Datei namens „eula.txt“ erstellt. Öffnen Sie diese Datei und ändern Sie „eula=false“ in „eula=true“. Damit erklären Sie sich damit einverstanden, Minecrafts Endbenutzer-Lizenzvertrag. Der Server wird erst gestartet, wenn Sie diesen Schritt abgeschlossen haben.

Den Server starten

Erstellen Sie eine Batch-Datei (.bat unter Windows) oder ein Shell-Skript (.sh unter Mac/Linux), um Ihren Server mit der richtigen Speicherzuweisung zu starten. Hier ist ein einfaches Beispiel:

java -Xmx2G -Xms1G -jar server.jar nogui

Dadurch werden Ihrem Server maximal 2 GB RAM und 1 GB Start-RAM zugewiesen. Doppelklicken Sie auf die Batch-Datei, um den Server zu starten. Während der Server die Welt generiert und alles lädt, wird eine Menge Text angezeigt.

Mit dem Server verbinden

Starten Sie auf Ihrem eigenen Computer Bergbau, Handwerk, wähle „Multiplayer“ und dann „Direct Connect“. Gib „localhost“ als Serveradresse ein. Du solltest sofort in das Spiel gelangen – das ist der einfachste Weg, um zu überprüfen, ob alles funktioniert, und um zu lernen, wie man ein lokales Spiel hostet Bergbau, HandwerkServer, bevor du andere einlädst.

Nun zur Frage, wie man einen Multiplayer-Server hostet Bergbau, Handwerkeinen Server für deine Freunde? Dazu benötigen sie deine öffentliche IP-Adresse (zu finden unter whatismyip.com), gefolgt von „:25565“ (die Standard- Bergbau, Handwerk (Port). Beispiel: „123.456.789.012:25565“.

Das funktioniert erst, nachdem Sie die Portweiterleitung konfiguriert haben, worauf wir später noch näher eingehen werden.

Pro-Tipp Weisen Sie Ihrem System mindestens 1 bis 2 GB RAM zu Bergbau, Handwerk Server für reibungslosen Spielbetrieb mit 5 bis 10 Spielern. Verwenden Sie eine Batch-Datei (.bat) oder ein Shell-Skript (.sh), um den Serverstart zu automatisieren, sodass Sie sich nicht bei jedem Start die komplexe Befehlszeilensyntax merken müssen.

So hostest du einen Minecraft-Server kostenlos

Kostenlose Hosting-Dienste bieten eine legitime Möglichkeit, eine Bergbau, Handwerk Server, ohne Geld auszugeben. Diese Plattformen eignen sich gut für kleine Gruppen und zu Testzwecken, weisen jedoch erhebliche Einschränkungen auf, die Sie kennen sollten, bevor Sie sich festlegen.

Seriöse kostenlose Hosting-Angebote

Aternos gilt als das beliebteste kostenlose Bergbau, Handwerk Server-Hosting-Plattform, die mehr als 128 Millionen registrierte Nutzer unterstützt. Der Dienst ist völlig kostenlos und ohne versteckte Gebühren, das vollständig durch Werbung finanziert wird. Du kannst Mods installieren, Einstellungen anpassen und eine unbegrenzte Anzahl von Spielern hosten (auch wenn die Leistung bestimmt, wie viele tatsächlich teilnehmen können).

Nachdem du ein Konto auf aternos.org erstellt hast, wählst du entweder die Java- oder die Bedrock-Edition aus, nimmst die Grundeinstellungen vor und startest deinen Server. Der Haken daran? Die Server werden nach 5 Minuten Inaktivität automatisch heruntergefahrenund zu Stoßzeiten kann es vorkommen, dass Sie in einer Warteschlange warten müssen, bevor Ihr Server startet.

Minehut verfolgt einen anderen Ansatz, indem es neben kostenpflichtigen Upgrades auch eine kostenlose Variante anbietet. Der kostenlose Tarif unterstützt bis zu 10 Spieler mit 1 GB RAM und umfasst Plugin-Unterstützung. Er ist eingeschränkter als Aternos dafür sind die Wartezeiten dort in der Regel kürzer.

Server.pro bietet kostenlose Server an verschiedenen Standorten an, darunter in den USA, Frankreich und Singapur. Das kostenlose Angebot eignet sich für Anfänger, die Server-Hosting ausprobieren möchten, aber Bei mehr als 3 bis 5 aktiven Spielern ist mit Leistungseinbußen zu rechnen.

Häufige Einschränkungen bei kostenlosem Hosting

Jeder kostenlose Hosting-Dienst geht Kompromisse ein, um Server kostenlos anbieten zu können:

Begrenzte Teilnehmerzahl : Die meisten sind auf 10 bis 12 Spieler begrenzt, auch wenn manche mit „unbegrenzt“ werben – allerdings mit Einschränkungen hinsichtlich der Leistung

: Die meisten sind auf 10 bis 12 Spieler begrenzt, auch wenn manche mit „unbegrenzt“ werben – allerdings mit Einschränkungen hinsichtlich der Leistung Leistungsdrosselung : Gemeinsame Serverressourcen führen zu Verzögerungen in Spitzenzeiten

: Gemeinsame Serverressourcen führen zu Verzögerungen in Spitzenzeiten Automatische Abschaltungen : Server schalten sich nach einer gewissen Zeit der Inaktivität aus, um Ressourcen zu sparen

: Server schalten sich nach einer gewissen Zeit der Inaktivität aus, um Ressourcen zu sparen Warteschlangensysteme : Bei beliebten Diensten muss man warten, bis Serverplätze frei werden

: Bei beliebten Diensten muss man warten, bis Serverplätze frei werden Speichergrenzen : Aufgrund der Begrenzung der Weltgröße sind riesige Bauwerke oder ausgedehnte Erkundungen nicht möglich

: Aufgrund der Begrenzung der Weltgröße sind riesige Bauwerke oder ausgedehnte Erkundungen nicht möglich Anforderungen an Anzeigen: Dienste wie Aternos Anzeigen schalten, um den Betrieb zu finanzieren

Als ich es ausprobierteAternos Bei unserem Mod-Server frustrierte die 15-minütige Warteschlange beim Start diejenigen Spieler, die spontan beitreten wollten. Für geplante Spielsitzungen funktionierte der Server einwandfrei, aber Spontane Spielrunden waren nicht mehr möglich.

Wann sich kostenloses Hosting lohnt

Kostenloses Hosting eignet sich gut für bestimmte Situationen:

Serverkonzepte testen, bevor man in kostenpflichtiges Hosting investiert

Kleine Freundesgruppen (2 bis 5 Spieler), die zum Spaß spielen

Serververwaltung lernen – ganz ohne finanzielles Risiko

Temporäre Server für bestimmte Veranstaltungen oder Projekte

Budgetbeschränkungen, die ein kostenpflichtiges Hosting unmöglich machen

Es eignet sich nicht gut für:

Aktive Gemeinschaften, die eine Verfügbarkeit rund um die Uhr erwarten

Modded-Server mit hohem Ressourcenbedarf

Gruppen mit mehr als 10 Spielern

Spieler, denen eine konstante Leistung wichtiger ist als Kosteneinsparungen

Vergleich zwischen kostenlosen und kostenpflichtigen Angeboten

Funktion Kostenloses Hosting Günstiges bezahltes Hosting (3–5 $/Monat) Serververfügbarkeit Automatische Abschaltungen Rund um die Uhr verfügbar Leistung Gemeinsam genutzte Ressourcen, Verzögerung Speziell dafür vorgesehene Ressourcen Zuschauerkapazität 10–12-Limit mehr als 20 Spieler Zum Support begrenzt Umfassende Unterstützung Einrichtungszeit Es kann zu Wartezeiten kommen Sofortige Aktivierung Support Community-Foren Direkter Kundensupport

Der Wechsel von kostenlosem zu kostenpflichtigem Hosting ist sinnvoll, wenn Ihre Community wächst über das Maß hinaus, das mit kostenlosen Ressourcen bewältigt werden kann. Unsere Gruppe wagte diesen Sprung, nachdem wir bei Aternos mit nur 8 Spielern online.

So richtest du einen modifizierten Minecraft-Server ein

Wenn du herausfinden möchtest, wie man einen modifizierten Bergbau, HandwerkWas den Server betrifft, muss man zunächst wissen, dass er sich ein wenig vom Standard-Hosting unterscheidet Bergbau, Handwerk. Mods können das Spiel komplett verändern, erfordern jedoch zusätzliche Schritte bei der Einrichtung und benötigen in der Regel mehr CPU-Leistung und Arbeitsspeicher, um reibungslos zu laufen.

Egal, ob du gerade lernst, wie man ein modifiziertes Bergbau, HandwerkOb du nun einen Server auf deinem eigenen PC zu Hause betreibst oder einen kostenlosen Host wie Aternos ausprobierst – das Grundprinzip ist dasselbe: Du brauchst aber immer noch den richtigen Mod-Loader, die richtigen Dateien und genügend Ressourcen, damit alles stabil läuft.

Modded-Server verstehen

Ein Mod-Server nutzt Modifikationen, die die Spielmechanik verändern, neue Inhalte hinzufügen oder völlig neue Systeme einführen. Im Gegensatz zu Vanilla-Servern, die sich an die Funktionen des Basisspiels halten, können Mod-Server alles Mögliche bieten – von einfachen Verbesserungen der Benutzerfreundlichkeit bis hin zu kompletten Überarbeitungen, die Bergbau, Handwerk nicht wiederzuerkennen.

Der entscheidende Unterschied liegt in der Ressourcenintensität. Ein Standard-Server läuft vielleicht problemlos mit 1 GB RAM, während ein Server mit 50 Mods leicht 6 bis 8 GB benötigt.

Die Wahl eines Mod-Loaders

Mod-Loader bilden die Grundlage, auf der Mods zusammenarbeiten können. Die drei wichtigsten Optionen im Jahr 2026 sind:

Schmiede ist nach wie vor der etablierteste und am weitesten verbreitete Mod-Loader. Die meisten großen Modpacks laufen auf Schmiede, und es kommt gut mit komplexen Mods zurecht. Der Nachteil ist der im Vergleich zu Alternativen höhere Ressourcenverbrauch.

Werk bietet eine leichte, moderne Alternative, bei der die Leistung im Vordergrund steht. Sie erfreut sich zunehmender Beliebtheit bei technischen Modifikationen und der Leistungsoptimierung. Allerdings, weniger Mods werden insgesamt unterstützt Werkim Vergleich zuSchmiede.

NeoForge entstand als eine von der Community getragene Abspaltung von Schmiede, wobei die Kompatibilität gewahrt bleibt und gleichzeitig die Aktualisierungsgeschwindigkeit sowie die Tools zur Mod-Entwicklung verbessert werden.

Ich habe auf allen dreien Server betrieben. Schmiede funktionierte am besten bei etablierten Modpacks wie RLCraft oder SkyFactory, während Werk überzeugte durch leistungsorientierte „Vanilla-Plus“-Erlebnisse.

Mods auf deinem Server installieren

Der Installationsvorgang variiert je nach Mod-Loader, folgt jedoch einem ähnlichen Muster:

Laden Sie das Installationsprogramm für den von Ihnen gewählten Mod-Loader herunter Bergbau, HandwerkVersion Starten Sie das Installationsprogramm und wählen Sie „Server installieren“ Weisen Sie das Installationsprogramm auf Ihr Serververzeichnis hin Lade kompatible Mods von vertrauenswürdigen Quellen wie CurseForge or Modrinth Lege die Mod-Dateien im Ordner „mods“ ab, der von deinem Mod-Loader erstellt wurde Starten Sie den Server mit dem neuen Startskript, das vom Installationsprogramm erstellt wurde

Jeder Mod auf dem Server muss auch auf dem Client installiert werden von Spielern, die beitreten möchten. Versionskonflikte zwischen Server- und Client-Mods führen zu Verbindungsfehlern.

Verwendung vorkonfigurierter Modpacks

Anstatt einzelne Mods manuell auszuwählen, enthalten vorkonfigurierte Modpacks Dutzende oder Hunderte von Mods, die auf ihre Kompatibilität geprüft wurden. Plattformen wie CurseForge and Technic Launcher Tausende von Modpacks hosten.

Als ich einen Server mit Schwerpunkt auf Technik betreiben wollte, habe ich den Bus der ersten Mannschaft Modpack. Die gesamte Installation dauerte 10 Minuten, weil Alle Kompatibilitätstests für Mods wurden bereits abgeschlossen von den Entwicklern des Pakets.

Empfehlenswerte Modpacks:

RLCraft : Hardcore-Survival mit brutaler Schwierigkeit

: Hardcore-Survival mit brutaler Schwierigkeit SkyFactory 4 : Automatisierung und Fortschritt in Skyblock

: Automatisierung und Fortschritt in Skyblock Alle Mods 9 : Ein Sammelpaket mit Hunderten von Mods

: Ein Sammelpaket mit Hunderten von Mods Vault-Jäger : Dungeon-Crawling im RPG-Stil

: Dungeon-Crawling im RPG-Stil Besseres Minecraft: Ein verbessertes Standard-Spielerlebnis mit zahlreichen Komfortverbesserungen

Erhöhte Hardwareanforderungen

Modded-Server benötigen deutlich mehr Ressourcen als Vanilla-Server:

Leichte Modpacks (10–20 Mods) : Mindestens 3 bis 4 GB RAM

: Mindestens 3 bis 4 GB RAM Mittlere Mod-Pakete (40–60 Mods) : 6 bis 8 GB RAM

: 6 bis 8 GB RAM Umfangreiche Modpacks (über 100 Mods): 10 bis 16 GB RAM oder mehr

Auch die Anforderungen an die CPU steigen. Mods, die neue Entitäten, Partikel oder Funktionen zur Weltgenerierung hinzufügen, können Server-Tick-Rate verringern, was selbst bei ausreichendem Arbeitsspeicher zu Verzögerungen führt.

Als ich zum ersten Mal versuchte, einen Server zu betreiben Alle Mods 6 Bei 4 GB RAM stürzte der Server innerhalb von 10 Minuten ab. Durch die Aufrüstung auf 8 GB wurde das Problem sofort behoben.

Überprüfung der Mod-Kompatibilität

Nicht alle Mods sind miteinander kompatibel. Bevor du Spieler auf deinen Server einlädst:

Probier es zunächst mit einer oder zwei Personen aus

Überprüfen Sie die Protokolle auf Fehlermeldungen

Überprüfe, ob alle Mods beim Start korrekt geladen werden

Stellen Sie sicher, dass Spieler sich verbinden können, ohne dass Versionskonflikte auftreten

Überwachen Sie die Leistung unter typischen Spielbelastungen

Kompatibilitätsprobleme treten oft erst dann auf, wenn bestimmte Mod-Wechselwirkungen auftreten. Einmal habe ich drei Stunden damit verbracht, Abstürze zu beheben, die nur auftraten, wenn Spieler ein bestimmtes Handwerksrezept verwendeten, das einen Konflikt zwischen zwei Mods auslöste.

Pro-Tipp Beginnen Sie mit einem vorkonfigurierten Modpack, anstatt einzelne Mods manuell auszuwählen. Plattformen wie CurseForge and Technic Launcher Wir bieten geprüfte Modpacks an, die Kompatibilität gewährleisten und Ihnen so stundenlange Fehlerbehebung und Konfigurationsarbeit ersparen.

Hosting von Minecraft Bedrock Edition-Servern

Wenn Sie wissen möchten, wie man eine Minecraft: Bedrock Wenn Sie einen Server auf Ihrem PC einrichten möchten, wird es Sie freuen zu hören, dass die Einrichtung in der Regel einfacher ist als bei der Java Edition. Grundgestein läuft auf einer eigenen Server-Software (unabhängig von Java), und sein größter Vorteil ist das reibungslose plattformübergreifende Spielen, das es Spielern ermöglicht, von PC, Konsole und Mobilgeräten aus teilzunehmen.

Wesentliche Unterschiede zur Java Edition

Bedrock-Server laufen auf kompiliertem C++-Code statt auf Java, wodurch sie deutlich ressourcenschonender. In vielen Standard-Setups kann Bedrock eine ähnliche Spieleranzahl unterstützen, während es etwa 20–50 % weniger RAM (manchmal auch mehr, das hängt jedoch von der Sicht-/Simulationsentfernung, dem Laden der Chunks und der Anzahl der Entitäten ab).

Der Nachteil liegt in der Anpassbarkeit. Im Gegensatz zu Java unterstützt Bedrock nicht die übliche Plugin-/Mod-Konfiguration. Stattdessen Server sind auf Add-ons angewiesen (Verhaltens- und Ressourcenpakete). Die Spieler erhalten die Inhalte in der Regel über die Serververbindung (sofern diese aktiviert ist) oder durch vorherige Installation der Pakete. In jedem Fall müssen alle Spieler dieselben Add-ons verwenden, damit alles reibungslos funktioniert.

Plattformübergreifende Kompatibilität

Der größte Vorteil eines Minecraft: Bedrock Der Server bietet nahtlose plattformübergreifende Konnektivität. Wenn Sie sich jemals gefragt haben, is Bergbau, Handwerkplattformübergreifend… bietet die Bedrock Edition die Lösung. Spieler auf:

Windows 10/11

Xbox One und Series X/S

PlayStation 4 und 5

Nintendo Switch

iOS- und Android-Geräte

Amazon Fire-Tablets

Alle diese Plattformen können gleichzeitig eine Verbindung zum selben Bedrock-Server herstellen. Dadurch eignet sich Bedrock ideal für Freundesgruppen, deren Mitglieder verschiedene Geräte nutzen.

Bedrock-Software für dedizierte Server

Mojang stellt offizielle Software für Bedrock-Dedicated-Server (BDS) für Windows und Ubuntu Linux zur Verfügung. Du kannst sie unter minecraft.net/download/server/bedrock herunterladen.

Die Einrichtung ist einfacher als bei der Java Edition:

Entpacken Sie das BDS-Paket in Ihr Serververzeichnis Bearbeite die Datei „server.properties“ für die Grundkonfiguration Die EULA akzeptieren Führen Sie die ausführbare Datei aus Richte die Portweiterleitung für Port 19132 ein (der Standardport von Bedrock, nicht 25565 wie bei Java)

Bedrock-Servern fehlen die umfangreichen Konfigurationsmöglichkeiten, die Java-Server bieten. Du kannst zwar grundlegende Einstellungen wie den Schwierigkeitsgrad, den Spielmodus und die Spieleranzahl anpassen, aber Für erweiterte Anpassungen sind Tools von Drittanbietern erforderlich.

Alternativen von Drittanbietern

PocketMine-MP and Nukkit bieten Alternativen zu BDS mit Plugin-Unterstützung. Diese Server versuchen, die Lücke zwischen der Einfachheit von Bedrock und den Anpassungsmöglichkeiten von Java zu schließen.

Allerdings sind die Plugin-Ökosysteme für diese Plattformen im Vergleich zu Java nach wie vor begrenzt. Die meisten Serveradministratoren, die Bedrock einsetzen, bleiben aus Stabilitätsgründen bei der offiziellen BDS-Software.

Leistungsvorteile

Ich habe beide Versionen mit identischer Spieleranzahl und identischer Weltgröße getestet. Der Bedrock-Server verbrauchte durchweg 40 % weniger RAM und wies stabilere Tick-Raten auf. Für Spieler, die auf kostengünstiger Hardware hosten oder die Spieleranzahl maximieren möchten, Die Effizienz von Bedrock macht den entscheidenden Unterschied.

Die Einschränkung liegt im Spielerkreis. Bedrock verfügt nicht über die riesige Mod-Bibliothek, die Java zu bieten hat, was es für Spieler, die stark individualisierte Spielerlebnisse wünschen, weniger attraktiv macht.

Portweiterleitung und Netzwerkkonfiguration

Selbst gehostete Server erfordern eine Portweiterleitung, damit sich externe Spieler verbinden können. Dieser technische Schritt schreckt viele Spieler ab, doch sobald man ihn verstanden hat, folgt der Vorgang einem vorhersehbaren Muster.

Portweiterleitung verstehen

Ihr Router fungiert als Torwächter zwischen Ihrem Heimnetzwerk und dem Internet. Aus Sicherheitsgründen blockiert er standardmäßig eingehende Verbindungen. Durch die Portweiterleitung wird ein spezieller Tunnel eingerichtet, der es ermöglicht, Bergbau, Handwerk den Verkehr durchlassen.

Stell dir das so vor, als würdest du Lieferfahrern einen bestimmten Zugangscode geben. Ohne Portweiterleitung stehen Spieler, die versuchen, deinem Server beizutreten, vor verschlossenen Türen. Bei korrekter Konfiguration wird der Datenverkehr direkt an Ihren Server weitergeleitet.

So ermitteln Sie Ihre lokale IP-Adresse

Ihr Server benötigt eine statische lokale IP-Adresse, damit die Portweiterleitungsregeln den Datenverkehr stets an das richtige Gerät weiterleiten.

Unter Windows:

Eingabeaufforderung öffnen Gib „ipconfig“ ein Suchen Sie unter Ihrem aktiven Netzwerkadapter nach „IPv4-Adresse“ Notieren Sie sich diese Adresse (in der Regel etwa 192.168.1.100)

Auf dem Mac:

Systemeinstellungen öffnen Zum Netzwerk wechseln Wählen Sie Ihre aktive Verbindung aus Finden Sie Ihre IP-Adresse in den Verbindungsdetails

Unter Linux:

Terminal öffnen Geben Sie „ip addr“ oder „ifconfig“ ein Suchen Sie nach der IP-Adresse Ihres lokalen Netzwerks

Notieren Sie sich diese IP-Adresse. Sie benötigen diese für die Konfiguration der Portweiterleitung.

Auf die Einstellungen Ihres Routers zugreifen

Die meisten Router verfügen über eine Weboberfläche, auf die Sie über Ihren Browser zugreifen können:

Geben Sie die IP-Adresse Ihres Routers in Ihren Browser ein (in der Regel 192.168.1.1 oder 192.168.0.1) Geben Sie den Admin-Benutzernamen und das Passwort Ihres Routers ein (sehen Sie auf dem Etikett des Routers nach, falls Sie die Standard-Anmeldedaten nicht geändert haben) Gehen Sie zum Abschnitt „Portweiterleitung“ (möglicherweise unter „Erweiterte Einstellungen“, „NAT“ oder „Virtuelle Server“)

Jede Router-Schnittstelle sieht anders aus. Ich habe die Portweiterleitung auf mindestens einem Dutzend Router-Modellen konfiguriert, und Kein Hersteller gestaltet seine Einstellungen genauso wie ein anderer. Hier hilft Geduld.

Konfigurieren von Portweiterleitungsregeln

Erstellen Sie eine neue Portweiterleitungsregel mit folgenden Einstellungen:

Name des Dienstes : Minecraft (oder ein Name deiner Wahl)

: Minecraft (oder ein Name deiner Wahl) Externer Anschluss : 25565 (Java-Edition) oder 19132 (Bedrock-Edition)

: 25565 (Java-Edition) oder 19132 (Bedrock-Edition) Interner Anschluss : Wie der externe Anschluss

: Wie der externe Anschluss Interne IP-Adresse : Die lokale IP-Adresse Ihres Servercomputers

: Die lokale IP-Adresse Ihres Servercomputers ProtokollJava = TCP, Bedrock = UDP (19132/19133) und TCP 19132

Speichern Sie die Regel und starten Sie Ihren Router gegebenenfalls neu.

Testen Ihrer Konfiguration

Verwenden Sie ein Tool zur Portprüfung wie yougetsignal.com/tools/open-ports, um zu überprüfen, ob Ihr Port offen ist:

Geben Sie Ihre öffentliche IP-Adresse ein (zu finden unter whatismyip.com) Gib den Port 25565 ein (oder 19132 für Bedrock) Klicken Sie auf „Überprüfen“

Wenn der Port als offen angezeigt wird, hat Ihre Konfiguration funktioniert. Ist er geschlossen, überprüfen Sie Ihre Portweiterleitungsregeln noch einmal und stellen Sie sicher, dass Ihr Server läuft tatsächlichwenn du testest.

Sicherheitsaspekte

Das Öffnen von Ports birgt potenzielle Sicherheitsrisiken:

Öffne nur die Ports, die du tatsächlich benötigst

Verwenden Sie sichere Passwörter für Server-Administratorkonten

Halten Sie Ihre Serversoftware auf dem neuesten Stand

Ziehen Sie den Whitelist-Modus für private Server in Betracht

Serverprotokolle auf verdächtige Verbindungsversuche überwachen

Ich betreibe meinen Heimserver mit aktivierter Whitelist, was bedeutet, dass Es können sich nur Spieler verbinden, denen ich ausdrücklich die Erlaubnis erteile. So wird verhindert, dass beliebige Personen meinen Server finden und ihm beitreten können.

Firewall-Konfiguration

Die Windows-Firewall und andere Sicherheitsprogramme könnten dies blockieren Bergbau, Handwerk selbst bei korrekter Portweiterleitung. Erstellen Sie eine Firewall-Regel, die Java (java.exe) oder die ausführbare Datei des Bedrock-Servers durch Ihre Firewall lässt.

Der genaue Ablauf hängt vom jeweiligen Betriebssystem ab, umfasst jedoch im Allgemeinen Folgendes:

Öffnen Sie „Windows-Sicherheit“ oder Ihre Firewall-Software „App durch die Firewall zulassen“ finden „java.exe“ oder „bedrock_server.exe“ zur Liste der zugelassenen Apps hinzufügen Sicherstellen, dass sowohl private als auch öffentliche Netzwerke überprüft werden

Nachdem ich zwei Stunden lang versucht hatte, Verbindungsprobleme zu beheben, stellte ich fest, dass die Windows-Firewall meinen Server blockierte, obwohl die Portweiterleitung korrekt eingerichtet war. Durch Hinzufügen der Firewall-Ausnahme war das Problem sofort behoben.

Die Wahl eines Anbieters für kommerzielles Minecraft-Server-Hosting

Kommerzielles Hosting beseitigt technische Hürden und bietet gleichzeitig eine Zuverlässigkeit, mit der Selbsthosting nicht mithalten kann. Wenn Sie wissen, was gutes Hosting von hervorragendem Hosting unterscheidet, können Sie fundierte Entscheidungen treffen.

Warum Sie sich für Business-Hosting entscheiden sollten

Nachdem wir Server auf beide Arten betrieben hatten, wurden die Vorteile eines kommerziellen Hostings deutlich:

Verfügbarkeit: Professionelle Hosting-Anbieter garantieren eine Verfügbarkeit von 99,9 %. Mein selbst gehosteter Server fiel immer dann aus, wenn ich Probleme mit dem Internet hatte oder meinen PC neu starten musste. Bei kommerziellem Hosting, Der Server bleibt unabhängig vom Status meines Computers online.

Leistungskonstanz: Die Ressourcen eines dedizierten Servers sorgen auch zu Spitzenzeiten für eine stabile Leistung. Bei selbst gehosteten Servern werden die Ressourcen mit allen anderen Anwendungen auf Ihrem Computer geteilt.

Technischer Support: Wenn um 2 Uhr morgens Konfigurationsprobleme auftreten, stehen bei kommerziellen Hosting-Anbietern Support-Teams zur Verfügung. Beim Selbsthosting bist du auf dich allein gestellt.

Skalierbarkeit: Das Hinzufügen von RAM oder Spielerkartensteckplätzen dauert nur wenige Minuten und erfordert keine Hardware-Upgrades.

Wichtige Bewertungskriterien

Leistung und Verfügbarkeit

Achten Sie auf Anbieter, die eine Verfügbarkeitsgarantie von 99,9 % anbieten, die durch Service Level Agreements abgesichert ist. Günstigere Anbieter versprechen dies möglicherweise, halten es aber nicht ein.

Der Serverstandort ist entscheidend für die Latenz. Wenn sich die meisten Spieler aus Nordamerika verbinden, weisen europäische Server höhere Ping-Werte auf. Wählen Sie Hosts mit Rechenzentren in der Nähe Ihrer Spielergemeinde.

Anzahl der Spielerplätze

Hosting-Pakete unterscheiden sich in der Regel durch die RAM-Kapazität, die die Anzahl der Spieler bestimmt:

2 GB: 10–15 Standardspieler

4 GB: 20–30 Standardspieler oder 10–15 Spieler mit Mods

6 GB: 40+ Spieler im Standardmodus oder 20–25 Spieler mit Mods

8 GB+: Große Communities oder stark modifizierte Server

Einfache Einrichtung

Gute Hosting-Anbieter bieten eine Ein-Klick-Installation für Standard-Server und beliebte Modpacks. Ihre Control Panels sollten den Dateizugriff, die Verwaltung von Backups und den Neustart von Servern auch für Anfänger einfach machen.

Ich habe schon Hosts genutzt, bei denen die Installation eines Modpacks buchstäblich nur einen Klick erforderte, und andere, bei denen ich Dateien manuell über verwirrende FTP-Oberflächen konfigurieren musste. Der Unterschied in der Benutzererfahrung ist wie Tag und Nacht.

Kundensupport

Testen Sie den Support vor dem Kauf. Senden Sie eine Frage vor dem Kauf und notieren Sie sich die Antwortzeit. Anbieter mit einem rund um die Uhr verfügbaren Support über verschiedene Kanäle (Live-Chat, Tickets, Telefon) bieten in der Regel einen besseren Service als solche, die sich auf den Support per E-Mail beschränken.

Preise und Skalierbarkeit

Einstiegstarife beginnen bei etwa 3 $ pro Monat, während leistungsstarke Server mehr als 100 $ pro Monat kosten können. Viele Hosting-Anbieter bieten:

Monatliche Abrechnung ohne langfristige Verpflichtungen

Einfaches Aufrüsten oder Herunterrüsten, wenn sich Ihre Anforderungen ändern

Automatische Backups sind enthalten oder als Zusatzoption erhältlich

DDoS-Schutz in allen Preisklassen

Modpack-Unterstützung

Anbieter, die sich auf Bergbau, Handwerk umfassen in der Regel Ein-Klick-Installationsprogramme für beliebte Modpacks von CurseForge und anderen Plattformen. Diese Funktion erspart stundenlange manuelle Installation und Konfiguration von Mods.

Unsere Top-Empfehlungen für das beste Minecraft-Server-Hosting

Nach einer Prüfung der Leistung, der Supportqualität und des Preis-Leistungs-Verhältnisses bei verschiedenen Anbietern haben sich drei Plattformen durchweg als diejenigen erwiesen, die für unterschiedliche Anforderungen das reibungsloseste Erlebnis bieten:

Hostinger (Gesamtbewertung: am besten) bietet das beste Gesamtpaket aus Leistung und Preis-Leistungs-Verhältnis, mit vollständiger VPS-Kontrolle und einer Verfügbarkeit von 99,9 %, ab 5,49 $/Monat bei einer Laufzeit von 24 Monaten (im Voraus zu zahlen). Das Gaming-Panel umfasst einen KI-Assistenten namens Kodee, der bei häufigen Fragen zur Konfiguration hilft. Automatische Backups, DDoS-Schutz und die Installation von Mods mit einem Klick machen Hostinger Ideal für Spieler, die Wert auf Zuverlässigkeit legen, ohne dabei ihr Budget zu sprengen.

Shockbyte (Bestes Preis-Leistungs-Verhältnis) bietet ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis mit unbegrenzten Slots und solider Hardware für nur 2,99 $ pro Monat bei den Einstiegstarifen. Zwar ist es nicht die leistungsstärkste Option für Server mit extrem vielen Mods, Shockbyte bietet zuverlässige Leistung für gelegentliches Spielen und kleine Communities. Ideal für Freundesgruppen, die zum ersten Mal Server-Hosting ausprobieren möchten, ohne sich finanziell stark zu binden.

ScalaCube (Ideal für Anfänger) bietet ein einsteigerfreundliches Paket mit Modpack-Installation per Mausklick und umfassendem Support ab 2 $ pro Monat. Das Control Panel ist intuitiv gestaltet, sodass die Serververwaltung auch für Spieler ohne Vorkenntnisse im Hosting-Bereich leicht zugänglich ist. Ideal für Spieler, die sich Einfachheit wünschen, ohne dabei auf Leistung oder Supportqualität verzichten zu müssen.

Anbieter Startpreis Am besten geeignet für Wichtigste Merkmale Hostinger 5,49 $ pro Monat Gesamtwert & Leistung KI-Assistent, vollständige VPS-Kontrolle, 99,9 % Verfügbarkeit Shockbyte 2,99 $ pro Monat Preisbewusste Spieler Unbegrenzte Anzahl an Slots, sofortige Einrichtung, erschwinglich ScalaCube 2,00 $ pro Monat Erstmalige Serverbesitzer Modpacks mit einem Klick, einsteigerfreundliches Bedienfeld

Hosting-Kosten verstehen

Wie viel kostet es, eine Bergbau, Handwerk Die Wahl des Servers hängt ganz von Ihren Anforderungen ab:

Günstiges Hosting (2–5 $/Monat): Einfache Standard-Server mit einer Kapazität von 10–20 Spielern Hosting der mittleren Preisklasse (6–15 $/Monat): Modded-Server oder größere Vanilla-Communities Premium-Hosting (20–50 $/Monat): Umfangreiche Modpacks, hohe Spielerzahlen, maximale Leistung Dedizierte Server (60–200 $+/Monat): Maximale Kontrolle und Ressourcen für ernsthafte Communities

Die anfänglich niedrigen Preise beinhalten oft keine Zusatzleistungen wie automatische Backups, zusätzlichen Speicherplatz oder Premium-Support. Berechnen Sie die Gesamtkosten einschließlich aller Extras, die Sie tatsächlich nutzen werden.

Serverwartung und -verwaltung

Einen Server zu betreiben ist keine Aufgabe, die man einmal erledigt und dann vergessen kann. Durch regelmäßige Wartung bleibt Ihre Umgebung sicher und die Leistung optimal.

Regelmäßige Datensicherungen

Korruption kommt vor. Hardware fällt aus. Spieler löschen versehentlich wichtige Builds. Backups sind Ihre Absicherung vor Datenverlust.

Manueller Sicherungsvorgang:

Beenden Sie Ihren Server Kopiere den gesamten Ordner „world“ an einen sicheren Ort Starten Sie den Server neu

Für automatische Backups:

Kommerzielle Hosting-Anbieter integrieren in der Regel geplante Backups in ihre Control Panels

Selbst gehostete Server können Backups mithilfe von zeitgesteuerten Skripten oder speziellen Backup-Tools/-Plugins automatisieren

Speichern Sie Backups auf separaten Laufwerken oder in der Cloud

Diese Lektion habe ich auf die harte Tour gelernt, als ein Stromausfall unsere Weltdatei beschädigte. Zum Glück hatte ich ein Backup vom Vortag und habe nur 6 Stunden Spielfortschritt verloren statt 6 Monate.

Bergbau, Handwerk veröffentlicht regelmäßig Updates. Wenn Sie Ihren Server auf dem neuesten Stand halten, stellen Sie sicher, dass:

Sicherheitspatches schützen vor Sicherheitslücken

Den Spielern stehen neue Funktionen zur Verfügung

Kompatibilität mit aktualisierten Client-Versionen

Vor dem Update:

Vollständige Sicherung erstellen Überprüfen Sie, ob die installierten Mods/Plugins die neue Version unterstützen Testen Sie das Update nach Möglichkeit auf einem separaten Server Lesen Sie die Änderungsprotokolle der Updates, um sich über grundlegende Änderungen zu informieren

Aktualisierungen auf eine neue Hauptversion (wie von 1.20 auf 1.21) führen oft dazu, dass Mods nicht mehr kompatibel sind. Planen Sie Ausfallzeiten ein, während die Mod-Entwickler ihre Arbeit aktualisieren.

Spielerverwaltung

Wenn Ihre Community wächst, werden Verwaltungstools unverzichtbar:

Whitelisting beschränkt den Serverzugriff auf zugelassene Spieler. Aktivieren Sie diese Funktion über die Datei „server.properties“ oder die Einstellungen in der Systemsteuerung.

Bedienerberechtigungen Verwaltungsrechte zuweisen. Setze diese mit Bedacht ein und nur für vertrauenswürdige Spieler.

Sperrsysteme Problematische Spieler entfernen. Die meisten Serverprogramme verfügen über integrierte Sperrbefehle, oder Sie können Plugins für eine komplexere Moderation nutzen.

Leistungsüberwachung

Server-Zustandskennzahlen überwachen:

TPS (Ticks pro Sekunde): Sollte für flüssiges Gameplay bei 20 bleiben

Speicherverbrauch: Sollte nicht ständig die maximale Zuweisung erreichen

Ping des Spielers: Ein hoher Ping deutet auf Verbindungs- oder Leistungsprobleme hin

Wenn die TPS unter 18 fällt, kommt es zu spürbaren Verzögerungen. Häufige Ursachen sind:

Zu viele Objekte (Mobs, Gegenstände, Rüstungsständer)

Übertriebene Redstone-Konstruktionen

Unzureichende RAM-Zuweisung

Chunk-Laden bei schneller Erkundung

Community-Management

Technische Stabilität ist weniger wichtig als das Wohlergehen der Gemeinschaft. Fördern Sie positive Interaktionen, indem Sie:

Festlegung klarer Serverregeln

Schnell auf die Anliegen der Spieler eingehen

Organisation von Gemeinschaftsveranstaltungen

Positive Beiträge anerkennen und belohnen

Als wir begannen, wöchentliche Build-Wettbewerbe zu veranstalten, stieg die Zahl der aktiven Spieler auf unserem Server von 5 auf 30. Es ist genauso wichtig, Anreize für die Spieler zu schaffen, wiederzukommen, wie technische Exzellenz.

Behebung häufiger Probleme beim Server-Hosting

Selbst gut konfigurierte Server können Probleme verursachen. Wenn man die häufigsten Probleme und deren Lösungen kennt, spart man sich stundenlange Frustration.

Verbindungsprobleme

Fehlermeldungen vom Typ „Verbindung zum Server nicht möglich“ haben verschiedene Ursachen:

Fehlerhafte Konfiguration der Portweiterleitung:

Überprüfen Sie, ob die Port-Regeln mit Ihrer Serverkonfiguration übereinstimmen

Vergewissern Sie sich, dass sich Ihre interne IP-Adresse nicht geändert hat

Vergewissern Sie sich beim Testen, dass Ihr Server tatsächlich läuft

Firewall-Sperrung:

Füge „java.exe“ zu den Ausnahmen der Windows-Firewall hinzu

Deaktivieren Sie das Antivirenprogramm vorübergehend, um zu prüfen, ob es Verbindungen blockiert

Stellen Sie sicher, dass die Firewall-Einstellungen des Routers nicht zu restriktiv sind

Versionskonflikte:

Stelle sicher, dass die Versionen der Spieler-Clients mit deiner Serverversion übereinstimmen

Stelle sicher, dass modifizierte Server und Clients identische Mod-Listen haben

Als Freunde trotz korrekter Portweiterleitung keine Verbindung zu meinem Server herstellen konnten, stellte ich fest, dass mein Internetanbieter CGNAT (Carrier-Grade NAT) einsetzte, wodurch Hosting-Dienste komplett blockiert werden. Manche Internetverbindungen sind für den Betrieb von Servern einfach nicht geeignet aufgrund von Einschränkungen seitens des Internetanbieters.

Verzögerungen und Leistungsprobleme

Server-Lag äußert sich wie folgt:

Verzögertes Brechen/Platzieren von Blöcken

Entity-Rubber-Banding

Langsames Laden von Chunks

Der TPS fällt unter 20

Die Lösungen hängen von der Ursache ab:

Zu wenig Arbeitsspeicher: Erhöhen Sie die Zuweisung in Ihrem Startbefehl oder im Hosting-Kontrollpanel

Zu viele Einheiten: Verwende Plugins wie ClearLag um überflüssige Gegenstände und Mobs zu entfernen

Chunk-Laden: Generiere deine Welt im Voraus, um Verzögerungen bei der Echtzeit-Generierung zu vermeiden

Schweres Redstone: Vermeide komplexe Konstruktionen oder verteile sie auf verschiedene Blöcke

Sichtweite: Von 10 auf 8 oder 6 Stücke reduzieren

Ich habe den RAM-Verbrauch unseres Servers um 30 % gesenkt, indem ich die Sichtweite einfach von 10 auf 7 Chunks reduziert habe. Die Spieler haben den Unterschied kaum bemerkt aber die Leistung hat sich drastisch verbessert.

Fehler bei der Portweiterleitung

Selbst eine korrekte Konfiguration schlägt manchmal fehl:

Doppel-NAT-Situationen: Manche Netzwerke verlaufen über mehrere Router, sodass auf jedem einzelnen eine Portweiterleitung eingerichtet werden muss

CGNAT-Einschränkungen: Internetdienstanbieter, die CGNAT verwenden, verhindern das Hosting gänzlich

Änderungen der dynamischen IP-Adresse: Ihre öffentliche IP-Adresse kann sich ändern, wodurch die bisherige Portweiterleitung unterbrochen wird

UPnP-Konflikte: Universal Plug and Play kann die manuelle Portweiterleitung beeinträchtigen

Zu den Lösungen gehören:

UPnP in den Router-Einstellungen aktivieren (weniger sicher, aber einfacher)

Einrichten von DDNS (Dynamic DNS) zur Verfolgung von IP-Änderungen

Nutzung von VPN-Diensten, die speziell für Gaming entwickelt wurden

Um diese Probleme vollständig zu umgehen, auf kommerzielles Hosting umsteigen

Fehler bei der Mod-Kompatibilität

Modifizierte Server bringen besondere Probleme mit sich:

Fehlende Mods: Spieler werden ausgeschlossen, wenn ihnen die erforderlichen Mods fehlen Versionskonflikte: Selbst geringfügige Versionsunterschiede führen zu Verbindungsfehlern Konflikte zwischen Mods: Einige Mods überschreiben ähnliche Funktionen und führen dadurch zu Abstürzen

Überprüfen Sie die Serverprotokolle auf Fehlermeldungen. Diese geben in der Regel Aufschluss darüber, welche Mods Probleme verursachen. Die Konsolenausgabe beim Serverstart deckt die meisten Kompatibilitätsprobleme auf.

Serverausfälle

Zu den Ursachen für Abstürze gehören:

Speicherüberlauf aufgrund unzureichender RAM-Kapazität

Beschädigte Blöcke in der Weltdatei

Konflikte zwischen Mods oder Plugins

Veraltete Java-Version

Hardwareausfälle

Die Absturzprotokolldatei enthält detaillierte Fehlerinformationen. Suche online nach der konkreten Fehlermeldung, da wahrscheinlich schon Tausende von Spielern auf dasselbe Problem gestoßen sind und es gelöst haben.

Als unser Server alle 20 Minuten abstürzte, zeigten die Protokolle einen beschädigten Datenblock an. Mithilfe von MCEdit Das Löschen dieses bestimmten Abschnitts hat das Problem gelöst.

Fazit

Selbst hosten Bergbau, Handwerk Der Server eröffnet Multiplayer-Möglichkeiten, mit denen Standard-Realms nicht mithalten können. In dieser Anleitung zum Hosten eines Bergbau, HandwerkWas Server angeht, haben wir die wichtigsten Möglichkeiten abgedeckt – vom Betrieb auf dem eigenen PC über die Nutzung kostenloser Hosts oder kostenpflichtiger Anbieter bis hin zu speziellen Konfigurationen für Mod-Server.

Die beste Hosting-Methode hängt von deinen individuellen Bedürfnissen, deinem Budget und deinen technischen Kenntnissen ab. Selbsthosting eignet sich perfekt für technisch versierte Spieler mit einer stabilen Internetverbindung und überschüssiger Rechenleistung. Kostenlose Dienste bieten hervorragende Testumgebungen für angehende Serveradministratoren. Kommerzielles Hosting bietet Zuverlässigkeit und Support, was für ernsthafte Communities sinnvoll ist.

Beginnen Sie mit dem Ansatz, der am besten zu Ihrer Situation passt, und erweitern Sie ihn, wenn Ihre Community wächst. Ein kleiner Server von heute kann morgen zu einer blühenden Community werden mit der richtigen Grundlage.

Ganz gleich, ob du mit ein paar Freunden ein klassisches Survival-Spiel spielst oder einen Mod-Server mit 50 Spielern verwaltest – es gibt die nötigen Werkzeuge und das nötige Wissen, um das zu verwirklichen. Die technischen Hürden, die einst unüberwindbar schienen, werden mit zunehmender Erfahrung zur Routine.

Meine eigene Reise begann mit einem trägen kostenlosen Server, führte über die Herausforderungen des Selbsthostings und endete schließlich bei einem kommerziellen Hosting-Anbieter, als unsere Community wuchs. Jeder Schritt brachte mir wertvolle Erkenntnisse über Serververwaltung, den Aufbau einer Community und die Lösung technischer Probleme.

Die lohnende Erfahrung, einen Multiplayer-Server zu betreiben Bergbau, Handwerk Die Community macht jede Fehlerbehebung lohnenswert. Es hat etwas ganz Besonderes, eine Welt zu erschaffen, in der sich Freunde treffen, Erinnerungen entstehen und Kreativität gedeiht. Wenn du nach weiteren Multiplayer-Erlebnissen suchst, die du gemeinsam mit deiner Community entdecken kannst, findest du in unserem Leitfaden zu Spiele wieBergbau, Handwerk bietet hervorragende Alternativen, die für Ihre Gruppe interessant sein könnten.

Häufig gestellte Fragen