Die 15 besten Token-Kommandanten in MTG: Leitfaden für Token-Decks 2026
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Die besten Token-Kommandanten auswählen in MTG Bei deinem tokenbasierten Deck musst du die Karten anhand verschiedener Parameter bewerten. Dazu gehören die Erzeugung von Spielsteinen und die Synergie mit Karten, die deine Spielsteine verdoppeln oder deiner gesamten Armee einen Kraftschub verleihen.
Um dir bei der Auswahl des richtigen Kommandanten zu helfen, habe ich diesen Leitfaden zu den besten Token-Kommandanten erstellt, der einfache Analysen und Statistiken enthält, mit denen sich verschiedene Karten leicht vergleichen lassen.
Lies weiter, um mehr über die derzeit besten Token-Commander zu erfahren und wichtige Tipps zum Aufbau eines Token-Decks für das beliebte Commander-Format zu erhalten.
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Die 15 besten Token-Kommandanten für erfolgreiche Deck-Strategien
Es gibt verschiedene Möglichkeiten, deine Gegner mit einem auf Spielsteinen basierenden Deck zu überwältigen, aber du musst den richtigen Kommandanten wählen, der zu deiner Hauptstrategie passt. Diese Liste enthält die besten Spielstein-Kommandanten in MTG die bei richtiger Anwendung einen schnellen Sieg garantieren.
1. Rhys der Erlöste [Bester Token-Kommandant für explosive Token-Verdopplung]
|Farbkonzept
|Selesnya (Grün-Weiß)
|Primärer Token-Typ
|1/1 Elfenkrieger
|Token-Produktionsrate
|Hoch
|Hauptstärke
|Token-Vermehrung
|Stärke/Ausdauer
|1/1
|Leistungsstufe
|Hoch
|Preisgünstigkeit
|Hoch
Rhys ist einer der besten Token-Kommandanten in MTG zur Erzeugung und Vermehrung von Spielsteinen. Da er nur ein Mana kostet, Du kannst ihn früh ausspielen, um deine Strategie einzuleiten und ihn immer wieder neu zu besetzen.
Rhys verfügt über eine unglaubliche Fähigkeit, die deine Spielsteine sofort verdoppelt, wodurch du eine riesige Armee aufstellen kannst, die deine Gegner in einem einzigen Zug überwältigen kann.
Mit seiner ersten Fähigkeit kannst du schon dann mit dem Aufbau deines Spielstein-Schwarms beginnen, wenn noch nicht viele andere Karten auf dem Spielfeld liegen. Später kann er all deine Spielsteine schnell verdoppeln und dir helfen, Verwandle deine kleine Truppe in eine unaufhaltsame Armee aus Spielfiguren.
2. Edgar Markov [Bester Token-Kommandant für die kostenlose Token-Generierung]
|Farbkonzept
|Mardu (Rot-Weiß-Schwarz)
|Primärer Token-Typ
|1/1 Vampir
|Token-Produktionsrate
|Hoch
|Hauptstärke
|Starker Druck auf die Münzen
|Stärke/Ausdauer
|4/4
|Leistungsstufe
|Hoch
|Preisgünstigkeit
|Low
Edgar Markov ist einer der obersten Vampir-Kommandanten, mit dem die Fähigkeit, auch dann etwas zu bewirken, wenn er nicht auf dem Schlachtfeld ist. Jedes Mal, wenn du eine Vampir-Kreatur ausspielst, Edgar Markov erstellt automatisch einen Vampir-Spielstein, selbst aus der Befehlszone heraus.
Edgar Markov erzeugt zusätzliche Vampir-Spielsteine, wenn du einen Vampir-Zauber wirkst, damit du das Schlachtfeld überfluten kannst, ohne zusätzliche Ressourcen aufwenden zu müssen.
Wenn du ihn endlich aufs Schlachtfeld bringst und angreifst, dann verstärkt deine Vampir-Spielsteine durch Kraftboni. Diese Kombination aus Token-Erzeugung und teamweiten Buffs macht ihn zu einem der besten Token-Kommandanten in MTG.
3. Chatterfang, Eichhörnchen-General [Bester Token-Kommandant für Opfer-Synergien]
|Farbkonzept
|Golgari (Schwarz-Grün)
|Primärer Token-Typ
|1/1 Eichhörnchen
|Token-Produktionsrate
|Hoch
|Hauptstärke
|Passive Token-Vermehrung
|Stärke/Ausdauer
|3/3
|Leistungsstufe
|Hoch
|Preisgünstigkeit
|Hoch
Chatterfang ist ein hervorragender Kommandant und ein ausgezeichneter MTGGreen Card füreine Armee aus Spielsteinen doppelt so schnell aufbauen wie deine Gegner, dank seiner Hauptfähigkeit, Eichhörnchen-Spielsteine zu erzeugen, die ausgelöst werden, wenn du andere Arten von Kreaturenspielsteinen erzeugst.
Chatterfang ist eine vielseitige Karte, die deine Produktion verdoppelt, indem sie dir zusätzliche Eichhörnchen-Spielsteine gewährt, wann immer du neue Spielsteine erzeugst, und gleichzeitig als leistungsstarke Opfermöglichkeit dient.
Er kann diese Eichhörnchen auch als Opfer einsetzen, um seine eigene Stärke zu steigern oder die mächtigen Kreaturen deines Gegners zu besiegen. Da er sowohl hervorragende Token erzeugen als auch effektiv kämpfen kann, ist er einer der besten Token-Kommandanten in MTGdas istschwer zu stoppen, wenn man es richtig spielt.
4. Jetmir, Knotenpunkt der Festlichkeiten [Bester Commander für Kampfverstärkungen]
|Farbkonzept
|Naya (Rot-Grün-Weiß)
|Primärer Token-Typ
|N/A
|Token-Produktionsrate
|N/A
|Hauptstärke
|Verstärkung von Kampfschaden
|Stärke/Ausdauer
|5/4
|Leistungsstufe
|Hoch
|Preisgünstigkeit
|Mäßig
Am besten dazu passen Top-Doppel-Länder, Jetmir ist einer der besten Token-Kommandanten, um den herum man seine Strategie aufbauen kann. Je nach der Anzahl deiner Kreaturen verleiht deinem gesamten Team zusätzliche Kräfte und Fähigkeiten die es schwieriger machen, sie zu blockieren.
With Jetmir, kannst du deiner gesamten Token-Armee mächtige Kampfverstärkungen verleihen und damit Kämpfe schnell beenden.
Sobald du neun oder mehr Kreaturen hast, bietet einen enormen Boost, der das Spiel sofort entscheiden kann. Damit ist er einer der besten Token-Kommandanten in MTG für Spieler, die gewinnen wollen, indem sie ihre Gegner mit einem riesigen Schwarm überwältigen.
5. Adrix und Nev, Twincasters [Bester Token-Commander für die Vervielfachung von Spielsteinen]
|Farbkonzept
|Simic (Blau-Grün)
|Primärer Token-Typ
|Vielfältig
|Token-Produktionsrate
|Hoch
|Hauptstärke
|Verdopplung der Token
|Stärke/Ausdauer
|2/2
|Leistungsstufe
|Mittel bis hoch
|Preisgünstigkeit
|Mäßig
Adrix und Nev sind äußerst effektive Kommandanten für Spielsteine, da sie die Fähigkeit besitzen, Verdoppele automatisch jeden Kreaturenmarker, den du erzeugst. Anstatt nur eine neue Kreatur zu erhalten, bekommst du jedes Mal zwei, wenn du einen Spielstein ins Spiel bringst.
The Adrix und Nev Die Karte ist einer der besten Token-Kommandanten in MTG mit dem du deine Token-Produktion erheblich steigern kannst, indem du jeden von dir erstellten Token duplizierst.
Außerdem verfügen sie über eine weitere Fähigkeit, die sie für deine Gegner ist es schwierig, dich mit Zaubern anzugreifen. Dieser Schutz hilft ihnen, lange genug auf dem Spielbrett zu bleiben, um aus deiner kleinen Gruppe von Spielsteinen eine große Armee zu machen.
6. Krenko, Mafiaboss [Bester Token-Kommandant für Goblin-Schwärme]
|Farbkonzept
|Affenrot
|Primärer Token-Typ
|1/1 Kobold
|Token-Produktionsrate
|Hoch
|Hauptstärke
|Exponentielle Token-Generierung
|Stärke/Ausdauer
|3/3
|Leistungsstufe
|Hoch
|Preisgünstigkeit
|Hoch
Krenko ist einer der besten Spielstein-Kommandanten für ein auf Goblins basierendes Spielstein-Deck, da er durch Tappen für jeden Goblin, den man bereits besitzt, einen neuen erschaffen kann. Diese Fähigkeit lässt deine Token mit unglaublicher Geschwindigkeit wachsen.
Nur wenige andere Kommandeure können da mithalten Krenko und seine furchterregende Fähigkeit, innerhalb kurzer Zeit Goblin-Spielsteine rasend schnell zu vermehren, wobei sich die Anzahl der erzeugten Spielsteine bei jedem Einsatz seiner Fähigkeit erhöht.
indem er eine kleine Gruppe von Goblins rasch in einen riesigen Schwarm verwandelte, Krenko kann deine Gegner überwältigen, bevor sie überhaupt reagieren können. Er ist die perfekte Wahl für Spieler, die auf der Suche nach den besten Token-Kommandanten in MTGdassdurch zahlenmäßige Überlegenheit vernichtende Siege ermöglichen.
7. Wilhelt, der Rotcleaver [Bester Commander für Zombie-Wertschöpfungsmaschinen]
|Farbkonzept
|Dimir (Blau-Schwarz)
|Primärer Token-Typ
|2/2 Zombie
|Token-Produktionsrate
|Mittel
|Hauptstärke
|Engine zur Ermittlung des Opferwerts
|Stärke/Ausdauer
|3/3
|Leistungsstufe
|Mittel bis hoch
|Preisgünstigkeit
|Mäßig
Wenn du ein Deck auf der Basis von Zombies zusammenstellst, Wilhelt ist ein großartiger Kommandant. Immer wenn einer deiner Zombies zerstört wird, Wilhelt ersetzt ihn sofort durch einen neuen Zombie-Marker damit dein Board immer voll bleibt.
Wilhelt Er ist ein Meister darin, deinen Untoten-Schwarm am Leben zu erhalten, da er gefallene Zombies durch neue Zombie-Kreaturen-Spielsteine ersetzen kann.
Er hat außerdemermöglicht es dir, in deinem Zug eine zusätzliche Karte zu ziehen indem du einen deiner untoten Diener opferst. Dadurch wird Wilhelt einer der besten Token-Kommandanten in MTG da er dir eine Vielzahl an Optionen bietet und gleichzeitig deine Zombie-Kreaturen immer wieder ins Spiel bringt, um deine Gegner nach und nach zu überwältigen.
8. Teysa Karlov [Bester Token-Kommandant für den Wert von Todesauslösern]
|Farbkonzept
|Orzhov (Weiß-Schwarz)
|Primärer Token-Typ
|N/A
|Token-Produktionsrate
|N/A
|Hauptstärke
|Verstärkung des Zelltod-Signals
|Stärke/Ausdauer
|2/4
|Leistungsstufe
|Mittel
|Preisgünstigkeit
|Hoch
Teysa Karlov ist einer der zuverlässigsten Spielstein-Kommandanten, der deine Belohnungen verdoppelt, sobald deine Kreaturen zerstört werden. Wenn dir der Tod einer Kreatur normalerweise einen neuen Spielstein oder einen besonderen Bonus einbringt, Sie sorgt dafür, dass du stattdessen zwei bekommst.
Teysa Karlov zählt zu den besten Token-Kommandanten in MTG mit ihrer fantastischen Fähigkeit, die die Wirkung von Todesauslösern verdoppelt.
Sie hat außerdemverleiht deinen Kreaturenspielsteinen mächtige Kampffähigkeiten, wodurch sie im Angriff und in der Verteidigung wesentlich effektiver sind.
9. Emmara, Seele des Abkommens [Bester Commander für die Erzeugung von Spielsteinen durch Tappen]
|Farbkonzept
|Selesnya (Grün-Weiß)
|Primärer Token-Typ
|1/1 Soldat
|Token-Produktionsrate
|Mittel
|Hauptstärke
|Token-Generierung per Fingertipp
|Stärke/Ausdauer
|2/2
|Leistungsstufe
|Mittel
|Preisgünstigkeit
|Hoch
Und so ist es ist der beste Token-Kommandant, wenn du einen eine sichere Methode zur Generierung von Tokens. Jedes Mal, wenn sie getappt wird, erzeugt sie eine spezielle Soldat-Spielfigur. Das bedeutet, dass du eine kostenlose Kreatur erhältst, nur weil du angreifst oder sie nutzt, um deine anderen Zaubersprüche zu verstärken.
Und so ist es bietet eine einfache, beständige Erzeugung von Spielsteinen ohne Kampfrisiko, da sie jedes Mal, wenn sie getappt wird, Soldaten-Spielsteine erzeugt.
Da die Soldatenfiguren, die sie herstellt die Fähigkeit „Lebensverbindung“ besitzen, heilen sie dich, wann immer sie Kampfschaden zufügen. Sie ist eine der besten Token-Kommandanten in MTG falls Sie eine eher defensiv ausgerichtete Strategie bevorzugen.
10. Isshin, Zwei Himmel als Eins [Bester Token-Commander für Decks mit Angriffsauslöser]
|Farbkonzept
|Mardu (Rot-Weiß-Schwarz)
|Primärer Token-Typ
|N/A
|Token-Produktionsrate
|N/A
|Hauptstärke
|Verdopplung des Angriffsauslösers
|Stärke/Ausdauer
|3/4
|Leistungsstufe
|Mittel bis hoch
|Preisgünstigkeit
|Mäßig
Pssst hebt sich unter den besten Token-Kommandanten als Meister des Kampfes die bewirkt, dass jede durch einen Angriff ausgelöste Fähigkeit zweimal ausgelöst wird. Bei Token-Decks bedeutet das: Wenn eine deiner Kreaturen beim Angriff ein Token erzeugt, erhältst du stattdessen zwei.
Pssst verdoppelt die Wirkung von Angriffsauslösern, wodurch deine Angreifer, die Spielsteine erzeugen, noch mehr Kreaturen ins Spiel bringen können.
Mit seinem Können, Pssst ist ein unglaublicher Kommandant, wenn du die besten Token-Kommandanten in MTGdasseine aggressivere, auf die Offensive ausgerichtete Strategie unterstützen. Indem er deine Angriffsboni verdoppelt, kann er einen einfachen Schlag in einen vernichtenden Hieb verwandeln.
11. Ghave, Guru der Sporen [Bester Token-Kommandant für Kombinationsstrategien]
|Farbkonzept
|Abzan (Weiß-Schwarz-Grün)
|Primärer Token-Typ
|1/1 Saproling
|Token-Produktionsrate
|Low
|Hauptstärke
|Engine zur Umwandlung von Zählern/Token
|Stärke/Ausdauer
|0/0
|Leistungsstufe
|Hoch
|Preisgünstigkeit
|Hoch
Ghave ist eine ausgezeichnete Wahl, wenn du auf der Suche nach den besten Token-Kommandanten in MTG die dir mehr Kontrolle darüber geben, wie sich deine Spielfigurenarmee im Laufe eines Spiels vergrößert und anpasst. Wie die die besten Partnerkommandanten MTG, einbietet große Flexibilität, wo er Marker einsetzt, um entweder seine Verbündeten zu stärken oder neue Saproling-Spielsteine zu erzeugen.
Um ein Deck um einen so vielseitigen Motor herum aufzubauen, braucht man oft eine solide Manabasis und vielseitige Karten, damit man seine Fähigkeiten immer wieder aktivieren kann. Die Integration erstklassige farblose Karten MTG sorgt für die nötige Beschleunigung und neutrale Unterstützung, damit die Kombinationselemente in Bewegung bleiben.
Ghave ist ein fantastischer Spielstein-Kommandant, der Kreaturenspielsteine erzeugen und diese auch opfern kann, was dir Vielseitigkeit und ein hohes Kombinationspotenzial bietet.
Sie können diese Markierungen beliebig verschieben. Ghave is bekannt für seine Fähigkeit, deine Kreaturen wiederzuverwenden indem man sie bei Bedarf wieder in Spielsteine umwandelt und umgekehrt.
12. Myrel, Schild von Argos [Bester Kommandant für Soldatenarmeen]
|Farbkonzept
|Einfarbig-Weiß
|Primärer Token-Typ
|1/1 Soldat
|Token-Produktionsrate
|Hoch
|Hauptstärke
|Skalierung der Angriffsauslöser-Marker
|Stärke/Ausdauer
|3/4
|Leistungsstufe
|Mittel bis hoch
|Preisgünstigkeit
|Low
Myrel ist einer der besten Token-Kommandanten in MTG mit dem du deine Gegner daran hindern kannst, Zaubersprüche zu wirken oder Fähigkeiten von Artefakten, Kreaturen oder Verzauberungen zu aktivieren. Dieser Schutz erzeugt einen Schild, der ermöglicht es dir, deine Karten auszuspielen und sicher anzugreifen ohne Überraschungen oder Unterbrechungen.
Myrel ermöglicht es dir, nach und nach eine Armee aus Soldaten-Spielsteinen aufzubauen und bietet dir gleichzeitig zusätzlichen Schutz während deines Zuges.
Wenn sie angreift, Myrel erzeugt Soldat-Spielsteine in einer Anzahl, die der Anzahl der Soldaten entspricht, die du bereits kontrollierst. Damit zählt sie zu den besten Kommandanten für Spielsteine, die dich dazu ermutigen, entschlossener vorzugehen um deine Token schnell zu vermehren.
13. Alela, die raffinierte Provokateurin [Beste Kommandantin für Artefakt- und Verzauberungs-Spielsteine]
|Farbkonzept
|Esper (Weiß-Blau-Schwarz)
|Primärer Token-Typ
|1/1 Fee
|Token-Produktionsrate
|Mittel
|Hauptstärke
|Zauber/Erzeugung von Artefakt-Spielsteinen
|Stärke/Ausdauer
|2/3
|Leistungsstufe
|Mittel bis hoch
|Preisgünstigkeit
|Hoch
Wenn du ein Deck zusammenstellst, das die Flugfähigkeit ähnlich wie die hochkarätigen Engel-Kommandanten nutzt, Weinen ist einer der besten Token-Kommandanten in MTG als Grundlage nutzen. Zusätzlich zu ihrer Fähigkeit, Token zu generieren, kann sie verleiht deinen fliegenden Kreaturen einen Kraftschub, wodurch sie viel härter zuschlagen können. Um ihre passive Energieerzeugung zu maximieren, suchen viele Spieler nach kostengünstigen Verzauberungen wie Top-Tier-Auren in MTG die ihre Fähigkeit auslösen kann und sie gleichzeitig vor dem Ausspielen schützt.
Während sich viele Spieler eher für die die besten Vampir-Kommandanten MTG Aufgrund ihrer aggressiven Lebensentzugsfähigkeit und ihres Schwarmpotenzials sorgt diese Feenkönigin für einen ähnlich starken Zusammenhalt innerhalb des Stammes – ideal für alle, die die Vielseitigkeit der Esper-Farben schätzen.
Weinen unterstützt sowohl die Spielfeldkontrolle als auch die Offensive, indem es jedes Mal, wenn du Artefakte oder Verzauberungen einsetzt, eine Schar von schwer zu fassenden Feen-Kreaturenspielsteinen erzeugt.
Mit ihrer Kombination aus Fähigkeiten, Weinen ist einer der tödlichsten Token-Kommandanten, der für Gegner sehr schwer zu blocken.
14. Königin Marchesa [Beste Kommandantin für die Kontrolle über Monarchen]
|Farbkonzept
|Mardu (Rot-Weiß-Schwarz)
|Primärer Token-Typ
|1/1 Assassine
|Token-Produktionsrate
|Low
|Hauptstärke
|Vorteil bei der Monarch-Steuerung
|Stärke/Ausdauer
|3/3
|Leistungsstufe
|Mittel
|Preisgünstigkeit
|Hoch
Königin Marchesa zählt zu den besten Token-Kommandanten in MTG wegen ihrer Nutzung der Monarch-Mechanik, die es einem ermöglicht, in jedem Zug eine zusätzliche Karte zu ziehen. Wenn ein Gegner dir den Monarch-Titel wegnimmt, dann erzeugt Assassinen-Kreaturensymbole mit Todesberührung und Eile damit du es zurückholen kannst.
Königin Marchesa ist der beste Spielstein-Kommandant, der dir Kartenvorteil verschafft und gleichzeitig zuverlässig Assassinen-Spielsteine produziert, um deine Gegner unter Druck zu setzen.
Ihre Fähigkeit, diese tödlichen Spielsteine zu erzeugen, bedeutet, dass du immer eine Möglichkeit haben, die Kontrolle über das Spielfeld zurückzugewinnen und sich alle Optionen offenhalten.
15. Oketra, die Wahre [Beste Token-Kommandantin für Strategien mit durch Kreaturen gewirkten Token]
|Farbkonzept
|Einfarbig-Weiß
|Primärer Token-Typ
|1/1 Krieger
|Token-Produktionsrate
|Mittel
|Hauptstärke
|Wiederholbare Token-Erstellung
|Stärke/Ausdauer
|3/6
|Leistungsstufe
|Mittel
|Preisgünstigkeit
|Mäßig
Mehrist einleistungsstarkMTGKarte und einer der besten Token-Kommandanten in MTG, derfast unzerstörbar und kann durch die meisten normalen Angriffe nicht verletzt werden. Sie ist eine zuverlässige Verteidigungskraft, bis du mindestens drei weitere Kreaturen hast; ab diesem Zeitpunkt kann sie selbst in den Kampf ziehen.
Das Unzerstörbare Mehr hilft dir, Spielfeld-Löschungen zu überstehen und deine Spielstein-Armee schnell wieder aufzubauen, indem du mit Mana Krieger-Spielsteine erschaffst.
Was die Erzeugung von Spielsteinen angeht, ermöglicht sie es dir, Mana auszugeben, um Krieger-Spielsteine mit der Fähigkeit „Wachsamkeit“ zu erschaffen, wodurch diese angreifen können, ohne gekippt zu werden. So kannst du einen widerstandsfähigen Schwarm von Spielsteinen aufbauen, der schnell viel Schaden anrichten.
So stellst du ein „Token Commander“-Deck in MTG zusammen
So wie man um das die besten Drachenkommandanten… ist das Erstellen eines tokenbasierten Decks äußerst lohnenswert. Diese Tipps zum Deckbau können dir dabei helfen, deine Decks um die besten Token-Kommandanten herum aufzubauen MTG und dabei Ihre bevorzugten Farben und Ihr Budget im Auge zu behalten.
- Wählen Sie einen zuverlässigen Anführer – Wähle einen Kommandanten, der mit einfachen Aktionen regelmäßig Kreaturenspielsteine erzeugen kann. Viele der besten Spielstein-Kommandanten erzeugen Spielsteine, sobald du angreifst, Zaubersprüche wirkst oder Fähigkeiten aktivierst, was dir hilft, deine Präsenz auf dem Spielfeld ohne komplizierte Vorbereitungen aufrechtzuerhalten.
- Legen Sie Ihre Hauptstrategie fest – Entscheide, wie dein Deck gewinnen soll. Du kannst deine Gegner mit einer riesigen Armee überwältigen oder Opferfähigkeiten nutzen, um deine Spielsteine gegen nützliche Effekte einzutauschen. Die Wahl des besten Spielstein-Kommandanten für dein spezifisches Ziel bildet die Grundlage deines gesamten Decks.
- Skalierbare Auszahlungen einbeziehen – Setze Karten ein, die mit dem Wachstum deiner Armee an Stärke gewinnen. Du kannst Hymnen einsetzen, die jeder Kreatur einen Bonus auf Stärke und Widerstandskraft verleihen, oder Artefakte, mit denen du Karten ziehen kannst, sobald eine Kreatur stirbt. Diese Effekte sorgen dafür, dass selbst eine kleine 1/1-Kreatur einen Beitrag zu deiner Gesamtstrategie leistet.
- Mana und Ramp optimieren – Du benötigst reichlich Mana, um weiterhin Zaubersprüche zu wirken und regelmäßig Spielsteine zu erzeugen. Füge Karten hinzu, die dir helfen, mehr Mana oder Mana in den richtigen Farben zu erzeugen. Du kannst nützliche Mana-Fähigkeiten in MTG die es deinen Kreaturen ermöglichen, selbst Mana zu erzeugen, um das Wirken mächtigerer Zaubersprüche zu erleichtern.
- Schütze deine Tiere – Nimm Karten ins Deck auf, die dein Spielfeld vor Zaubersprüchen schützen, die alle deine Kreaturen auf einmal vernichten, oder die dir helfen, dich nach dem Verlust von Kreaturen wieder zu erholen. Es ist viel einfacher, deine Spielsteine auf dem Spielfeld zu behalten, als sie immer wieder neu zu erzeugen.
- Die großen Finisher – Wähle Karten, die umso stärker werden, je mehr Kreaturen du kontrollierst, beispielsweise solche, die deiner gesamten Armee für einen Zug einen massiven Kraftschub verleihen. Diese Zaubersprüche können eine Gruppe schwacher Kreaturen in eine mächtige Streitmacht verwandeln, die deine Gegner in einer einzigen Kampfphase besiegen und das Spiel für dich entscheiden kann.
Wenn du diese Schritte beherrschst, kannst du das Beste aus den besten Token-Kommandanten herausholen MTG.
Häufig gestellte Fragen
Der beste Token-Kommandant in MTG is Rhys, der Erlöste wenn deine Strategie auf der reinen Vermehrung von Spielsteinen basiert. Neben seinen geringen Manakosten erzeugt er schon früh Spielsteine und verfügt über eine einzigartige Fähigkeit, die dein gesamtes Spielsteinfeld sofort verdoppelt, um deinen Gegner zu überwältigen.
Nein, ein Spielstein kann nicht dein Kommandant sein, da Spielsteine nicht als Karten gelten. Ein Kommandant muss eine physische legendäre Karte sein. Spielsteine existieren zu Beginn der Partie nicht und werden erst im Laufe des Spiels erzeugt.
Nein, ein Spielstein ist kein Obertyp. Ein Obertyp ist eine Kartenbezeichnung oder ein Merkmal, wie zum Beispiel „Legendär“, das unterhalb der Illustration aufgedruckt ist, während ein Spielstein eher eine Eigenschaft oder Bezeichnung für ein Objekt ist, das nicht durch eine tatsächliche Karte dargestellt wird.
Die besten Farben für Token-Decks sind Grün und Weiß, da sie unübertroffene Möglichkeiten zur Erzeugung von Spielsteinen und Verdopplungseffekte bieten, wobei Selesnya (Grün-Weiß) die zuverlässigste Methode ist, das Spielfeld mit Kreaturen zu füllen. Durch das Hinzufügen von Rot lassen sich aggressive Schwärme bilden, während Schwarz sich besonders gut dafür eignet, Spielsteine zu opfern, um einen Vorteil zu erzielen.
Die Anzahl der Spielstein-Generatoren, die ein Spielstein-Deck enthalten sollte, liegt zwischen 15 und 30, je nach deinem Kommandanten. Wenn dein Kommandant Spielsteine erzeugt wie Rhys, der Erlöste, kannst du weniger davon einsetzen. Aber wenn es nur Buffs wie Teysa Karlov or Jetmir, Knotenpunkt der Feste, dann solltest du mehr laufen.
Die besten Karten mit Token-Auszahlung in MTG sind solche, die zusätzliche Spielsteine erzeugen, Spielsteine in zusätzlichen Schaden oder Karten umwandeln oder deinem breiten Spielfeld helfen, einen tödlichen Angriff auszuführen. Bemerkenswerte Karten, die gut mit den besten Spielstein-Kommandanten in MTGeinschließlichKraterhuf-Behemoth, SchädelklemmeundPurphoros, Gott der Schmiede.