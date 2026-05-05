Die 15 besten Token-Kommandanten in MTG: Leitfaden für Token-Decks 2026

Die besten Token-Kommandanten auswählen in MTG Bei deinem tokenbasierten Deck musst du die Karten anhand verschiedener Parameter bewerten. Dazu gehören die Erzeugung von Spielsteinen und die Synergie mit Karten, die deine Spielsteine verdoppeln oder deiner gesamten Armee einen Kraftschub verleihen.

Um dir bei der Auswahl des richtigen Kommandanten zu helfen, habe ich diesen Leitfaden zu den besten Token-Kommandanten erstellt, der einfache Analysen und Statistiken enthält, mit denen sich verschiedene Karten leicht vergleichen lassen.

Lies weiter, um mehr über die derzeit besten Token-Commander zu erfahren und wichtige Tipps zum Aufbau eines Token-Decks für das beliebte Commander-Format zu erhalten.

Die 15 besten Token-Kommandanten für erfolgreiche Deck-Strategien

Es gibt verschiedene Möglichkeiten, deine Gegner mit einem auf Spielsteinen basierenden Deck zu überwältigen, aber du musst den richtigen Kommandanten wählen, der zu deiner Hauptstrategie passt. Diese Liste enthält die besten Spielstein-Kommandanten in MTG die bei richtiger Anwendung einen schnellen Sieg garantieren.

1. Rhys der Erlöste [Bester Token-Kommandant für explosive Token-Verdopplung]

Farbkonzept Selesnya (Grün-Weiß) Primärer Token-Typ 1/1 Elfenkrieger Token-Produktionsrate Hoch Hauptstärke Token-Vermehrung Stärke/Ausdauer 1/1 Leistungsstufe Hoch Preisgünstigkeit Hoch

Rhys ist einer der besten Token-Kommandanten in MTG zur Erzeugung und Vermehrung von Spielsteinen. Da er nur ein Mana kostet, Du kannst ihn früh ausspielen, um deine Strategie einzuleiten und ihn immer wieder neu zu besetzen.

Warum wir uns dafür entschieden haben Rhys verfügt über eine unglaubliche Fähigkeit, die deine Spielsteine sofort verdoppelt, wodurch du eine riesige Armee aufstellen kannst, die deine Gegner in einem einzigen Zug überwältigen kann.

Mit seiner ersten Fähigkeit kannst du schon dann mit dem Aufbau deines Spielstein-Schwarms beginnen, wenn noch nicht viele andere Karten auf dem Spielfeld liegen. Später kann er all deine Spielsteine schnell verdoppeln und dir helfen, Verwandle deine kleine Truppe in eine unaufhaltsame Armee aus Spielfiguren.

★ Der beste Token-Kommandant für eine explosive Verdopplung der Token Rhys, der Erlöste Besuchen Sie TCGplayer

2. Edgar Markov [Bester Token-Kommandant für die kostenlose Token-Generierung]

Farbkonzept Mardu (Rot-Weiß-Schwarz) Primärer Token-Typ 1/1 Vampir Token-Produktionsrate Hoch Hauptstärke Starker Druck auf die Münzen Stärke/Ausdauer 4/4 Leistungsstufe Hoch Preisgünstigkeit Low

Edgar Markov ist einer der obersten Vampir-Kommandanten, mit dem die Fähigkeit, auch dann etwas zu bewirken, wenn er nicht auf dem Schlachtfeld ist. Jedes Mal, wenn du eine Vampir-Kreatur ausspielst, Edgar Markov erstellt automatisch einen Vampir-Spielstein, selbst aus der Befehlszone heraus.

Warum wir uns dafür entschieden haben Edgar Markov erzeugt zusätzliche Vampir-Spielsteine, wenn du einen Vampir-Zauber wirkst, damit du das Schlachtfeld überfluten kannst, ohne zusätzliche Ressourcen aufwenden zu müssen.

Wenn du ihn endlich aufs Schlachtfeld bringst und angreifst, dann verstärkt deine Vampir-Spielsteine durch Kraftboni. Diese Kombination aus Token-Erzeugung und teamweiten Buffs macht ihn zu einem der besten Token-Kommandanten in MTG.

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3. Chatterfang, Eichhörnchen-General [Bester Token-Kommandant für Opfer-Synergien]

Farbkonzept Golgari (Schwarz-Grün) Primärer Token-Typ 1/1 Eichhörnchen Token-Produktionsrate Hoch Hauptstärke Passive Token-Vermehrung Stärke/Ausdauer 3/3 Leistungsstufe Hoch Preisgünstigkeit Hoch

Chatterfang ist ein hervorragender Kommandant und ein ausgezeichneter MTGGreen Card füreine Armee aus Spielsteinen doppelt so schnell aufbauen wie deine Gegner, dank seiner Hauptfähigkeit, Eichhörnchen-Spielsteine zu erzeugen, die ausgelöst werden, wenn du andere Arten von Kreaturenspielsteinen erzeugst.

Warum wir uns dafür entschieden haben Chatterfang ist eine vielseitige Karte, die deine Produktion verdoppelt, indem sie dir zusätzliche Eichhörnchen-Spielsteine gewährt, wann immer du neue Spielsteine erzeugst, und gleichzeitig als leistungsstarke Opfermöglichkeit dient.

Er kann diese Eichhörnchen auch als Opfer einsetzen, um seine eigene Stärke zu steigern oder die mächtigen Kreaturen deines Gegners zu besiegen. Da er sowohl hervorragende Token erzeugen als auch effektiv kämpfen kann, ist er einer der besten Token-Kommandanten in MTGdas istschwer zu stoppen, wenn man es richtig spielt.

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4. Jetmir, Knotenpunkt der Festlichkeiten [Bester Commander für Kampfverstärkungen]

Farbkonzept Naya (Rot-Grün-Weiß) Primärer Token-Typ N/A Token-Produktionsrate N/A Hauptstärke Verstärkung von Kampfschaden Stärke/Ausdauer 5/4 Leistungsstufe Hoch Preisgünstigkeit Mäßig

Am besten dazu passen Top-Doppel-Länder, Jetmir ist einer der besten Token-Kommandanten, um den herum man seine Strategie aufbauen kann. Je nach der Anzahl deiner Kreaturen verleiht deinem gesamten Team zusätzliche Kräfte und Fähigkeiten die es schwieriger machen, sie zu blockieren.

Warum wir uns dafür entschieden haben With Jetmir, kannst du deiner gesamten Token-Armee mächtige Kampfverstärkungen verleihen und damit Kämpfe schnell beenden.

Sobald du neun oder mehr Kreaturen hast, bietet einen enormen Boost, der das Spiel sofort entscheiden kann. Damit ist er einer der besten Token-Kommandanten in MTG für Spieler, die gewinnen wollen, indem sie ihre Gegner mit einem riesigen Schwarm überwältigen.

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5. Adrix und Nev, Twincasters [Bester Token-Commander für die Vervielfachung von Spielsteinen]

Farbkonzept Simic (Blau-Grün) Primärer Token-Typ Vielfältig Token-Produktionsrate Hoch Hauptstärke Verdopplung der Token Stärke/Ausdauer 2/2 Leistungsstufe Mittel bis hoch Preisgünstigkeit Mäßig

Adrix und Nev sind äußerst effektive Kommandanten für Spielsteine, da sie die Fähigkeit besitzen, Verdoppele automatisch jeden Kreaturenmarker, den du erzeugst. Anstatt nur eine neue Kreatur zu erhalten, bekommst du jedes Mal zwei, wenn du einen Spielstein ins Spiel bringst.

Warum wir uns dafür entschieden haben The Adrix und Nev Die Karte ist einer der besten Token-Kommandanten in MTG mit dem du deine Token-Produktion erheblich steigern kannst, indem du jeden von dir erstellten Token duplizierst.

Außerdem verfügen sie über eine weitere Fähigkeit, die sie für deine Gegner ist es schwierig, dich mit Zaubern anzugreifen. Dieser Schutz hilft ihnen, lange genug auf dem Spielbrett zu bleiben, um aus deiner kleinen Gruppe von Spielsteinen eine große Armee zu machen.

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6. Krenko, Mafiaboss [Bester Token-Kommandant für Goblin-Schwärme]

Farbkonzept Affenrot Primärer Token-Typ 1/1 Kobold Token-Produktionsrate Hoch Hauptstärke Exponentielle Token-Generierung Stärke/Ausdauer 3/3 Leistungsstufe Hoch Preisgünstigkeit Hoch

Krenko ist einer der besten Spielstein-Kommandanten für ein auf Goblins basierendes Spielstein-Deck, da er durch Tappen für jeden Goblin, den man bereits besitzt, einen neuen erschaffen kann. Diese Fähigkeit lässt deine Token mit unglaublicher Geschwindigkeit wachsen.

Warum wir uns dafür entschieden haben Nur wenige andere Kommandeure können da mithalten Krenko und seine furchterregende Fähigkeit, innerhalb kurzer Zeit Goblin-Spielsteine rasend schnell zu vermehren, wobei sich die Anzahl der erzeugten Spielsteine bei jedem Einsatz seiner Fähigkeit erhöht.

indem er eine kleine Gruppe von Goblins rasch in einen riesigen Schwarm verwandelte, Krenko kann deine Gegner überwältigen, bevor sie überhaupt reagieren können. Er ist die perfekte Wahl für Spieler, die auf der Suche nach den besten Token-Kommandanten in MTGdassdurch zahlenmäßige Überlegenheit vernichtende Siege ermöglichen.

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7. Wilhelt, der Rotcleaver [Bester Commander für Zombie-Wertschöpfungsmaschinen]

Farbkonzept Dimir (Blau-Schwarz) Primärer Token-Typ 2/2 Zombie Token-Produktionsrate Mittel Hauptstärke Engine zur Ermittlung des Opferwerts Stärke/Ausdauer 3/3 Leistungsstufe Mittel bis hoch Preisgünstigkeit Mäßig

Wenn du ein Deck auf der Basis von Zombies zusammenstellst, Wilhelt ist ein großartiger Kommandant. Immer wenn einer deiner Zombies zerstört wird, Wilhelt ersetzt ihn sofort durch einen neuen Zombie-Marker damit dein Board immer voll bleibt.

Warum wir uns dafür entschieden haben Wilhelt Er ist ein Meister darin, deinen Untoten-Schwarm am Leben zu erhalten, da er gefallene Zombies durch neue Zombie-Kreaturen-Spielsteine ersetzen kann.

Er hat außerdemermöglicht es dir, in deinem Zug eine zusätzliche Karte zu ziehen indem du einen deiner untoten Diener opferst. Dadurch wird Wilhelt einer der besten Token-Kommandanten in MTG da er dir eine Vielzahl an Optionen bietet und gleichzeitig deine Zombie-Kreaturen immer wieder ins Spiel bringt, um deine Gegner nach und nach zu überwältigen.

★ Der beste Token-Commander für Zombie-Value-Engines Wilhelt, der Rotcleaver Besuchen Sie TCGplayer

8. Teysa Karlov [Bester Token-Kommandant für den Wert von Todesauslösern]

Farbkonzept Orzhov (Weiß-Schwarz) Primärer Token-Typ N/A Token-Produktionsrate N/A Hauptstärke Verstärkung des Zelltod-Signals Stärke/Ausdauer 2/4 Leistungsstufe Mittel Preisgünstigkeit Hoch

Teysa Karlov ist einer der zuverlässigsten Spielstein-Kommandanten, der deine Belohnungen verdoppelt, sobald deine Kreaturen zerstört werden. Wenn dir der Tod einer Kreatur normalerweise einen neuen Spielstein oder einen besonderen Bonus einbringt, Sie sorgt dafür, dass du stattdessen zwei bekommst.

Warum wir uns dafür entschieden haben Teysa Karlov zählt zu den besten Token-Kommandanten in MTG mit ihrer fantastischen Fähigkeit, die die Wirkung von Todesauslösern verdoppelt.

Sie hat außerdemverleiht deinen Kreaturenspielsteinen mächtige Kampffähigkeiten, wodurch sie im Angriff und in der Verteidigung wesentlich effektiver sind.

★ Bester „Token Commander“ für den Wert von „Death Trigger“ Teysa Karlov Besuchen Sie TCGplayer

9. Emmara, Seele des Abkommens [Bester Commander für die Erzeugung von Spielsteinen durch Tappen]

Farbkonzept Selesnya (Grün-Weiß) Primärer Token-Typ 1/1 Soldat Token-Produktionsrate Mittel Hauptstärke Token-Generierung per Fingertipp Stärke/Ausdauer 2/2 Leistungsstufe Mittel Preisgünstigkeit Hoch

Und so ist es ist der beste Token-Kommandant, wenn du einen eine sichere Methode zur Generierung von Tokens. Jedes Mal, wenn sie getappt wird, erzeugt sie eine spezielle Soldat-Spielfigur. Das bedeutet, dass du eine kostenlose Kreatur erhältst, nur weil du angreifst oder sie nutzt, um deine anderen Zaubersprüche zu verstärken.

Warum wir uns dafür entschieden haben Und so ist es bietet eine einfache, beständige Erzeugung von Spielsteinen ohne Kampfrisiko, da sie jedes Mal, wenn sie getappt wird, Soldaten-Spielsteine erzeugt.

Da die Soldatenfiguren, die sie herstellt die Fähigkeit „Lebensverbindung“ besitzen, heilen sie dich, wann immer sie Kampfschaden zufügen. Sie ist eine der besten Token-Kommandanten in MTG falls Sie eine eher defensiv ausgerichtete Strategie bevorzugen.

★ Der beste Token Commander für die tokenbasierte Erzeugung durch Antippen Emmara, Seele des Akkords Besuchen Sie TCGplayer

10. Isshin, Zwei Himmel als Eins [Bester Token-Commander für Decks mit Angriffsauslöser]

Farbkonzept Mardu (Rot-Weiß-Schwarz) Primärer Token-Typ N/A Token-Produktionsrate N/A Hauptstärke Verdopplung des Angriffsauslösers Stärke/Ausdauer 3/4 Leistungsstufe Mittel bis hoch Preisgünstigkeit Mäßig

Pssst hebt sich unter den besten Token-Kommandanten als Meister des Kampfes die bewirkt, dass jede durch einen Angriff ausgelöste Fähigkeit zweimal ausgelöst wird. Bei Token-Decks bedeutet das: Wenn eine deiner Kreaturen beim Angriff ein Token erzeugt, erhältst du stattdessen zwei.

Warum wir uns dafür entschieden haben Pssst verdoppelt die Wirkung von Angriffsauslösern, wodurch deine Angreifer, die Spielsteine erzeugen, noch mehr Kreaturen ins Spiel bringen können.

Mit seinem Können, Pssst ist ein unglaublicher Kommandant, wenn du die besten Token-Kommandanten in MTGdasseine aggressivere, auf die Offensive ausgerichtete Strategie unterstützen. Indem er deine Angriffsboni verdoppelt, kann er einen einfachen Schlag in einen vernichtenden Hieb verwandeln.

★ Der beste Token-Kommandant für Decks mit Angriffsauslöser Isshin, Zwei Himmel als Eins Besuchen Sie TCGplayer

11. Ghave, Guru der Sporen [Bester Token-Kommandant für Kombinationsstrategien]

Farbkonzept Abzan (Weiß-Schwarz-Grün) Primärer Token-Typ 1/1 Saproling Token-Produktionsrate Low Hauptstärke Engine zur Umwandlung von Zählern/Token Stärke/Ausdauer 0/0 Leistungsstufe Hoch Preisgünstigkeit Hoch

Ghave ist eine ausgezeichnete Wahl, wenn du auf der Suche nach den besten Token-Kommandanten in MTG die dir mehr Kontrolle darüber geben, wie sich deine Spielfigurenarmee im Laufe eines Spiels vergrößert und anpasst. Wie die die besten Partnerkommandanten MTG, einbietet große Flexibilität, wo er Marker einsetzt, um entweder seine Verbündeten zu stärken oder neue Saproling-Spielsteine zu erzeugen.

Um ein Deck um einen so vielseitigen Motor herum aufzubauen, braucht man oft eine solide Manabasis und vielseitige Karten, damit man seine Fähigkeiten immer wieder aktivieren kann. Die Integration erstklassige farblose Karten MTG sorgt für die nötige Beschleunigung und neutrale Unterstützung, damit die Kombinationselemente in Bewegung bleiben.

Warum wir uns dafür entschieden haben Ghave ist ein fantastischer Spielstein-Kommandant, der Kreaturenspielsteine erzeugen und diese auch opfern kann, was dir Vielseitigkeit und ein hohes Kombinationspotenzial bietet.

Sie können diese Markierungen beliebig verschieben. Ghave is bekannt für seine Fähigkeit, deine Kreaturen wiederzuverwenden indem man sie bei Bedarf wieder in Spielsteine umwandelt und umgekehrt.

★ Der beste Token-Kommandant für Kombinationsstrategien Ghave, der Guru der Sporen Besuchen Sie TCGplayer

12. Myrel, Schild von Argos [Bester Kommandant für Soldatenarmeen]

Farbkonzept Einfarbig-Weiß Primärer Token-Typ 1/1 Soldat Token-Produktionsrate Hoch Hauptstärke Skalierung der Angriffsauslöser-Marker Stärke/Ausdauer 3/4 Leistungsstufe Mittel bis hoch Preisgünstigkeit Low

Myrel ist einer der besten Token-Kommandanten in MTG mit dem du deine Gegner daran hindern kannst, Zaubersprüche zu wirken oder Fähigkeiten von Artefakten, Kreaturen oder Verzauberungen zu aktivieren. Dieser Schutz erzeugt einen Schild, der ermöglicht es dir, deine Karten auszuspielen und sicher anzugreifen ohne Überraschungen oder Unterbrechungen.

Warum wir uns dafür entschieden haben Myrel ermöglicht es dir, nach und nach eine Armee aus Soldaten-Spielsteinen aufzubauen und bietet dir gleichzeitig zusätzlichen Schutz während deines Zuges.

Wenn sie angreift, Myrel erzeugt Soldat-Spielsteine in einer Anzahl, die der Anzahl der Soldaten entspricht, die du bereits kontrollierst. Damit zählt sie zu den besten Kommandanten für Spielsteine, die dich dazu ermutigen, entschlossener vorzugehen um deine Token schnell zu vermehren.

★ Der beste Token-Kommandant für Soldatenarmeen Myrel, Schild von Argos Besuchen Sie TCGplayer

13. Alela, die raffinierte Provokateurin [Beste Kommandantin für Artefakt- und Verzauberungs-Spielsteine]

Farbkonzept Esper (Weiß-Blau-Schwarz) Primärer Token-Typ 1/1 Fee Token-Produktionsrate Mittel Hauptstärke Zauber/Erzeugung von Artefakt-Spielsteinen Stärke/Ausdauer 2/3 Leistungsstufe Mittel bis hoch Preisgünstigkeit Hoch

Wenn du ein Deck zusammenstellst, das die Flugfähigkeit ähnlich wie die hochkarätigen Engel-Kommandanten nutzt, Weinen ist einer der besten Token-Kommandanten in MTG als Grundlage nutzen. Zusätzlich zu ihrer Fähigkeit, Token zu generieren, kann sie verleiht deinen fliegenden Kreaturen einen Kraftschub, wodurch sie viel härter zuschlagen können. Um ihre passive Energieerzeugung zu maximieren, suchen viele Spieler nach kostengünstigen Verzauberungen wie Top-Tier-Auren in MTG die ihre Fähigkeit auslösen kann und sie gleichzeitig vor dem Ausspielen schützt.

Während sich viele Spieler eher für die die besten Vampir-Kommandanten MTG Aufgrund ihrer aggressiven Lebensentzugsfähigkeit und ihres Schwarmpotenzials sorgt diese Feenkönigin für einen ähnlich starken Zusammenhalt innerhalb des Stammes – ideal für alle, die die Vielseitigkeit der Esper-Farben schätzen.

Warum wir uns dafür entschieden haben Weinen unterstützt sowohl die Spielfeldkontrolle als auch die Offensive, indem es jedes Mal, wenn du Artefakte oder Verzauberungen einsetzt, eine Schar von schwer zu fassenden Feen-Kreaturenspielsteinen erzeugt.

Mit ihrer Kombination aus Fähigkeiten, Weinen ist einer der tödlichsten Token-Kommandanten, der für Gegner sehr schwer zu blocken.

★ Der beste Token-Kommandant für Artefakt- und Verzauberungs-Token Alela, die raffinierte Provokateurin Besuchen Sie TCGplayer

14. Königin Marchesa [Beste Kommandantin für die Kontrolle über Monarchen]

Farbkonzept Mardu (Rot-Weiß-Schwarz) Primärer Token-Typ 1/1 Assassine Token-Produktionsrate Low Hauptstärke Vorteil bei der Monarch-Steuerung Stärke/Ausdauer 3/3 Leistungsstufe Mittel Preisgünstigkeit Hoch

Königin Marchesa zählt zu den besten Token-Kommandanten in MTG wegen ihrer Nutzung der Monarch-Mechanik, die es einem ermöglicht, in jedem Zug eine zusätzliche Karte zu ziehen. Wenn ein Gegner dir den Monarch-Titel wegnimmt, dann erzeugt Assassinen-Kreaturensymbole mit Todesberührung und Eile damit du es zurückholen kannst.

Warum wir uns dafür entschieden haben Königin Marchesa ist der beste Spielstein-Kommandant, der dir Kartenvorteil verschafft und gleichzeitig zuverlässig Assassinen-Spielsteine produziert, um deine Gegner unter Druck zu setzen.

Ihre Fähigkeit, diese tödlichen Spielsteine zu erzeugen, bedeutet, dass du immer eine Möglichkeit haben, die Kontrolle über das Spielfeld zurückzugewinnen und sich alle Optionen offenhalten.

★ Der beste Token-Kommandant für die Monarch-Kontrolle Königin Marchesa Besuchen Sie TCGplayer

15. Oketra, die Wahre [Beste Token-Kommandantin für Strategien mit durch Kreaturen gewirkten Token]

Farbkonzept Einfarbig-Weiß Primärer Token-Typ 1/1 Krieger Token-Produktionsrate Mittel Hauptstärke Wiederholbare Token-Erstellung Stärke/Ausdauer 3/6 Leistungsstufe Mittel Preisgünstigkeit Mäßig

Mehrist einleistungsstarkMTGKarte und einer der besten Token-Kommandanten in MTG, derfast unzerstörbar und kann durch die meisten normalen Angriffe nicht verletzt werden. Sie ist eine zuverlässige Verteidigungskraft, bis du mindestens drei weitere Kreaturen hast; ab diesem Zeitpunkt kann sie selbst in den Kampf ziehen.

Warum wir uns dafür entschieden haben Das Unzerstörbare Mehr hilft dir, Spielfeld-Löschungen zu überstehen und deine Spielstein-Armee schnell wieder aufzubauen, indem du mit Mana Krieger-Spielsteine erschaffst.

Was die Erzeugung von Spielsteinen angeht, ermöglicht sie es dir, Mana auszugeben, um Krieger-Spielsteine mit der Fähigkeit „Wachsamkeit“ zu erschaffen, wodurch diese angreifen können, ohne gekippt zu werden. So kannst du einen widerstandsfähigen Schwarm von Spielsteinen aufbauen, der schnell viel Schaden anrichten.

★ Der beste Token-Kommandant für Strategien mit durch Kreaturen erzeugten Spielsteinen Oketra, die Wahre Besuchen Sie TCGplayer

So stellst du ein „Token Commander“-Deck in MTG zusammen

So wie man um das die besten Drachenkommandanten… ist das Erstellen eines tokenbasierten Decks äußerst lohnenswert. Diese Tipps zum Deckbau können dir dabei helfen, deine Decks um die besten Token-Kommandanten herum aufzubauen MTG und dabei Ihre bevorzugten Farben und Ihr Budget im Auge zu behalten.

Wählen Sie einen zuverlässigen Anführer – Wähle einen Kommandanten, der mit einfachen Aktionen regelmäßig Kreaturenspielsteine erzeugen kann. Viele der besten Spielstein-Kommandanten erzeugen Spielsteine, sobald du angreifst, Zaubersprüche wirkst oder Fähigkeiten aktivierst, was dir hilft, deine Präsenz auf dem Spielfeld ohne komplizierte Vorbereitungen aufrechtzuerhalten.

– Wähle einen Kommandanten, der mit einfachen Aktionen regelmäßig Kreaturenspielsteine erzeugen kann. Viele der besten Spielstein-Kommandanten erzeugen Spielsteine, sobald du angreifst, Zaubersprüche wirkst oder Fähigkeiten aktivierst, was dir hilft, deine Präsenz auf dem Spielfeld ohne komplizierte Vorbereitungen aufrechtzuerhalten. Legen Sie Ihre Hauptstrategie fest – Entscheide, wie dein Deck gewinnen soll. Du kannst deine Gegner mit einer riesigen Armee überwältigen oder Opferfähigkeiten nutzen, um deine Spielsteine gegen nützliche Effekte einzutauschen. Die Wahl des besten Spielstein-Kommandanten für dein spezifisches Ziel bildet die Grundlage deines gesamten Decks.

– Entscheide, wie dein Deck gewinnen soll. Du kannst deine Gegner mit einer riesigen Armee überwältigen oder Opferfähigkeiten nutzen, um deine Spielsteine gegen nützliche Effekte einzutauschen. Die Wahl des besten Spielstein-Kommandanten für dein spezifisches Ziel bildet die Grundlage deines gesamten Decks. Skalierbare Auszahlungen einbeziehen – Setze Karten ein, die mit dem Wachstum deiner Armee an Stärke gewinnen. Du kannst Hymnen einsetzen, die jeder Kreatur einen Bonus auf Stärke und Widerstandskraft verleihen, oder Artefakte, mit denen du Karten ziehen kannst, sobald eine Kreatur stirbt. Diese Effekte sorgen dafür, dass selbst eine kleine 1/1-Kreatur einen Beitrag zu deiner Gesamtstrategie leistet.

– Setze Karten ein, die mit dem Wachstum deiner Armee an Stärke gewinnen. Du kannst Hymnen einsetzen, die jeder Kreatur einen Bonus auf Stärke und Widerstandskraft verleihen, oder Artefakte, mit denen du Karten ziehen kannst, sobald eine Kreatur stirbt. Diese Effekte sorgen dafür, dass selbst eine kleine 1/1-Kreatur einen Beitrag zu deiner Gesamtstrategie leistet. Mana und Ramp optimieren – Du benötigst reichlich Mana, um weiterhin Zaubersprüche zu wirken und regelmäßig Spielsteine zu erzeugen. Füge Karten hinzu, die dir helfen, mehr Mana oder Mana in den richtigen Farben zu erzeugen. Du kannst nützliche Mana-Fähigkeiten in MTG die es deinen Kreaturen ermöglichen, selbst Mana zu erzeugen, um das Wirken mächtigerer Zaubersprüche zu erleichtern.

– Du benötigst reichlich Mana, um weiterhin Zaubersprüche zu wirken und regelmäßig Spielsteine zu erzeugen. Füge Karten hinzu, die dir helfen, mehr Mana oder Mana in den richtigen Farben zu erzeugen. Du kannst nützliche Mana-Fähigkeiten in MTG die es deinen Kreaturen ermöglichen, selbst Mana zu erzeugen, um das Wirken mächtigerer Zaubersprüche zu erleichtern. Schütze deine Tiere – Nimm Karten ins Deck auf, die dein Spielfeld vor Zaubersprüchen schützen, die alle deine Kreaturen auf einmal vernichten, oder die dir helfen, dich nach dem Verlust von Kreaturen wieder zu erholen. Es ist viel einfacher, deine Spielsteine auf dem Spielfeld zu behalten, als sie immer wieder neu zu erzeugen.

– Nimm Karten ins Deck auf, die dein Spielfeld vor Zaubersprüchen schützen, die alle deine Kreaturen auf einmal vernichten, oder die dir helfen, dich nach dem Verlust von Kreaturen wieder zu erholen. Es ist viel einfacher, deine Spielsteine auf dem Spielfeld zu behalten, als sie immer wieder neu zu erzeugen. Die großen Finisher – Wähle Karten, die umso stärker werden, je mehr Kreaturen du kontrollierst, beispielsweise solche, die deiner gesamten Armee für einen Zug einen massiven Kraftschub verleihen. Diese Zaubersprüche können eine Gruppe schwacher Kreaturen in eine mächtige Streitmacht verwandeln, die deine Gegner in einer einzigen Kampfphase besiegen und das Spiel für dich entscheiden kann.

Wenn du diese Schritte beherrschst, kannst du das Beste aus den besten Token-Kommandanten herausholen MTG.

Häufig gestellte Fragen