Die 20 besten Dual-Länder in MTG im Jahr 2026: Maximale Stärke, Wert und Konsistenz der Manabasis

Die besten Dual-Länder in MTG helfen Decks dabei, zuverlässig auf die benötigten Farben zuzugreifen, was letztlich Startschwierigkeiten verringert und den Spielablauf in jeder Phase der Partie flüssiger macht. Außerdem ist der Aufbau einer soliden Manabasis muss nicht kompliziert sein. Wir stellen Ihnen hochwertige Klassiker und passende praktische Alternativen vor jede Strategie und jedes Budget.

Dieser Leitfaden bietet zudem einen Überblick darüber, wie die einzelnen großen Landkreisläufe funktionieren, was ihre Stärken sind und wann sie in ein Deck gehören.

Die 20 besten Dual-Länder in MTG: Experten-Ranking – von Fetch-Ländern bis hin zu perfekten Alternativen

Die besten Dual-Lands auswählen in MTG Es kommt darauf an, zu verstehen, wozu die einzelnen Landkarten gedacht sind. Für Spieler, die Multiplayer-Decks zusammenstellen, sind die besten Dual-Lands für Commander diejenigen, die in längeren Partien ein Gleichgewicht zwischen Beständigkeit, Schnelligkeit und Zuverlässigkeit bieten.

In den folgenden Abschnitten werden die stärksten Optionen vorgestellt und erläutert, wo die einzelnen Arten von Dual-Ländern am besten zur Geltung kommen.

1. Die Fetch-Länder [Die besten Dual-Länder in MTG für Manakonsistenz und Deck-Ausdünnung]

Hauptstärke: Perfekte Managestützung

Erschließt unerschlossene Yes Abrufbar No Lebenshaltungskosten 1 Leben Zuverlässigkeit der Farbfixierung Ausgezeichnet Wert im späten Spielverlauf Hoch Die besten Formate Kommandant, Modern, Legacy

Ich halte Fetch-Länder für die besten oder zumindest für eines der besten Dual-Länder in MTG, und sie sind wirklich ein der Goldstandard für Mana Stützpunkte weil sie die größtmögliche Farbgenauigkeit. Sie suchen nach Ländern mit grundlegenden Landtypen, was bedeutet, dass man immer Zugriff auf die richtigen Farben hat, wenn man sie braucht – selbst in drei- oder fünffarbigen Decks.

Pro-Tipp Länder holensind am stärksten, wenn sie mit Schockländern oder typisierten Dual-Ländern kombiniert werden, um den Farbzugang zu maximieren.

Ihre Stärke hängt von der Qualität des Decks ab, was Landfall-Auslöser, Synergien mit dem Friedhof und einen flüssigeren Kartenzug während des gesamten Spiels ermöglicht – insbesondere in Decks, die auf den besten weißen Karten in MTG basieren, wo ein flexibler Zugang zu Farben in der Anfangsphase entscheidend ist.

Karten wieScalding Tarn and Grüne Katakomben bleiben unverzichtbar, wo es besonders auf Beständigkeit ankommt.

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2. Die ursprünglichen Dual-Lands [Die leistungsstärkste Option ohne Nachteile]

Hauptstärke: Perfekte Manasicherung

Erschließt unerschlossene Yes Abrufbar Yes Lebenshaltungskosten Keine Zuverlässigkeit der Farbfixierung Perfekt Wert im späten Spielverlauf Mittel Die besten Formate Kommandant, Legacy

Die ursprünglichen Dual-Lands sind in puncto Effizienz unübertroffen und bieten perfekter Farbzugang ohne Tempoverlust oder Lebenspunktkosten. Da sie immer ungetappt ins Spiel kommen und als zwei verschiedene Grundlandtypen gelten, lassen sie sich nahtlos mit Fetch-Ländern und Synergien zwischen Landtypen kombinieren.

Pro-Tipp Original-Doppelfarbenkarten entfalten ihre volle Stärke, wenn man sie frühzeitig ausspielt und so beide Farben sichert, ohne dabei an Geschwindigkeit oder Lebenspunkten einzubüßen.

Ikonen wieUnterirdisches Meer and Tropische Insel bleiben der Maßstab für mehrfarbige Manabasen, insbesondere in leistungsstarken Commander-Umgebungen, die die besten Engel-Kommandanten in MTG unterstützen, wo ein konstanter Zugang zu weißem Mana unerlässlich ist.

Aufgrund von Budgetbeschränkungen werden diese Karten oft aus den meisten Decks ausgeschlossen, doch wenn man ihre Stärke versteht, kann man besser beurteilen, welche der besten Dual-Lands für Commander als erschwinglichere Alternativen in Frage kommen.

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3. Die Schockländer [Die besten abrufbaren Länder für den Wettkampf]

Hauptstärke: Dual-Länder, die man mit minimalem Aufwand beschaffen kann

Erschließt unerschlossene Ja (2 Leben) Abrufbar Yes Lebenshaltungskosten Optional – 2 Leben Zuverlässigkeit der Farbfixierung Ausgezeichnet Wert im späten Spielverlauf Mittel Die besten Formate Kommandant, Modern, Pionier

SchocklandAngebotnahezu perfekte Manabasis indem sie grundlegende Landtypen mit flexiblen Einspielmöglichkeiten kombinieren. Sie können für 2 Lebenspunkte ungespielt ins Spiel gebracht werden, was sie in jeder Spielphase zuverlässig macht und gleichzeitig voll kompatibel mit Fetch-Ländern bleibt. Diese Flexibilität ist besonders wichtig für Decks, die die besten schwarzen Karten in MTG enthalten, da der Zugang zu mehreren Farben die Kosten einer geringen Lebenspunktzahlung aufwiegen kann.

Pro-Tipp Schocklandglänzt in Commander, wenn es früh ungetappt geholt und später getappt gespielt wird, um Lebenspunkte zu sparen.

Alltagsartikel wieDer geheiligte Brunnen and Blutkrypta sind Eckpfeiler moderner Manabasen, da sie eine hohe Beständigkeit bieten, ohne den hohen Preis der Original-Duals zu haben. Wenn Sie nach Premium-Versionen suchen, finden Sie diese vielleicht in einige der Sammler-Booster-Packs die mit alternativen Motiven und besonderen Gestaltungselementen versehen sind.

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4. Die Battlebond-Länder [Die beste Lösung für ungetappte Länder im Commander-Mehrspielermodus]

Hauptstärke: Zuverlässigkeit im Mehrspielermodus

Erschließt unerschlossene Ja (Mehrspieler) Abrufbar No Lebenshaltungskosten Keine Zuverlässigkeit der Farbfixierung Sehr hoch Wert im späten Spielverlauf Mittel Die besten Formate Kommandant

Battlebond-Länder sind speziell auf Multiplayer-Formate zugeschnitten, was sie in Commander besonders zuverlässig macht. Diese Zuverlässigkeit macht sie besonders wertvoll in Fertigdecks für Commander und Decks, die von den führenden Partner-Kommandanten bei MTG zusammengestellt werden, bei denen eine stabile Manabasis über mehrere Farben hinweg wichtiger ist als die Optimierung der Anfangsphase.

Pro-Tipp Battlebond-Länder verlieren in Zweierduellen an Wert, gehören aber in den meisten Commander-Manabasen fast automatisch dazu.

Diese Länder gehören zu den besten Dual-Ländern in MTG, insbesondere für Commander-Pods, wo ihre Zuverlässigkeit ihre Verwendung gegenüber schnelleren Alternativen rechtfertigt, die in Mehrspieler-Partien Schwächen zeigen.

Karten wieLuxussuite and Meer aus Wolken für eine zuverlässige Befestigung dort sorgen, wo es am wichtigsten ist, insbesondere bei Modulen für drei oder vier Spieler.

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5. Die Schnelle Lande [Bestes Tempo im frühen Spielverlauf ohne Lebenspunktverlust]

Hauptstärke: Tempo in der Anfangsphase

Erschließt unerschlossene Ja (frühe Kurven) Abrufbar No Lebenshaltungskosten Keine Zuverlässigkeit der Farbfixierung Hoch (früh) Wert im späten Spielverlauf Low Die besten Formate Modern, Pionier, Kommandant

FestlandExcel unterin den ersten Zügen ungenutztes Mana bereitzustellen, was sie ideal für aggressive Strategien und Strategien mit wenigen Kurven macht. Da sie ungespielt ins Spiel kommen, solange die Spieler zwei oder weniger andere Länder kontrollieren, ermöglichen sie explosive Starts ohne Lebenspunktverlust oder Vorbereitungsaufwand.

Pro-Tipp Festlandzeigen ihre größte Stärke in Decks mit niedrigem bis mittlerem Manawert, bei denen der Fokus eher auf frühen Spielzügen als auf der Skalierung im späten Spielverlauf liegt.

Sie gehören zu den besten Dual-Lands in MTG für aggressive Strategien und tauschen Zuverlässigkeit im späten Spielverlauf gegen explosive Züge in der Anfangsphase ein.

Ähnliche LänderBlackcleave-Klippen and Seachrome-Küste sind besonders wertvoll in Decks, die frühzeitig Druck aufbauen und schnelle Spielanfänge nutzen wollen – was für Strategien, die auf den besten roten Karten in MTG basieren, von entscheidender Bedeutung ist.

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6. Die Horizon-Länder [Beste Mechanik für Kartenvorteil im späten Spielverlauf]

Hauptstärke: Vielseitigkeit im späten Spielverlauf

Erschließt unerschlossene Ja Abrufbar No Lebenshaltungskosten 1 Lebenspunkt pro Antippen Zuverlässigkeit der Farbfixierung High Wert im späten Spielverlauf Hoch Die besten Formate Modern, Commander

Horizon Lands zeichnet sich aus durch überschüssige Manakarten in echten Kartenvorteil umwandeln. Sie kommen ungetappt ins Spiel, sodass beide Farben sofort verfügbar sind, und können später geopfert werden, um eine Fähigkeit zum Ziehen einer Karte auslösen wenn kein Mana mehr benötigt wird.

Pro-Tipp Horizon Lands eignen sich am besten für Decks, bei denen der Kartenfluss im Vordergrund steht und die davon ausgehen, dass die Partien über die ersten Züge hinausgehen.

Sie gehören zu den besten Dual-Ländern in MTG für Formate, in denen Partien über den sechsten Zug hinausgehen. Länder wie Sonnenverwöhnter Canyon and Der durchnässte Hain sind besonders stark in längeren Partien, in denen eine Überflutung eine echte Gefahr darstellt.

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7. The Pain Lands [Der flexibelste Zugang zu ungetappten Karten in allen Spielrunden]

Hauptstärke: Flexibles ungenutztes Mana

Erschließt unerschlossene Ja Abrufbar No Lebenshaltungskosten 1 Lebenspunkt für farbiges Mana Zuverlässigkeit der Farbfixierung High Wert im späten Spielverlauf Mittel Die besten Formate Kommandant, Pionier, Modern

Schmerzlandbereitstellensofortiger, zuverlässiger Zugriff auf beide Farben ohne jegliche Einsatzbedingungen. Sie kommen immer ungetappt ins Spiel und kosten nur dann Lebenspunkte, wenn farbiges Mana benötigt wird, was sie in allen Phasen des Spiels zuverlässig macht.

Pro-Tipp Schmerzlandsind am effektivsten in Commander-Decks, die in längeren Partien einen geringen, schrittweisen Lebenspunktverlust verkraften können.

Ähnliche LänderYavimaya-Küste and Schwefelquellen sind besonders wertvoll in mehrfarbigen Decks, die Beständigkeit ohne komplizierte Vorbereitung benötigen, darunter auch solche, die von den besten Vampir-Kommandanten in MTG angeführt werden, wo Lebenspunkte oft als Ressource behandelt werden.

Dank ihrer beständigen Leistung in allen Spielphasen gehören sie zu den besten Dual-Ländern in MTG für Decks, die Flexibilität höher schätzen als spezielle Bedingungen.

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8. Die langsamen Länder [Beste Zuverlässigkeit in der Mitte des Spiels ohne Einschränkungen]

Hauptstärke: Beständigkeit in der Mitte bis zum Ende des Spiels

Erschließt unerschlossene Ja (ab Runde drei) Abrufbar No Lebenshaltungskosten Keine Zuverlässigkeit der Farbfixierung High Wert im späten Spielverlauf Mittel Die besten Formate Kommandant, Standard, Pionier

Langsame Ländersind konzipiert füreine gleichmäßige Manaentwicklung nach den ersten Zügen. Sie kommen ungetappt ins Spiel, sobald ein Spieler zwei oder mehr weitere Länder kontrolliert, wodurch sie ab dem dritten Zug äußerst zuverlässig sind, ohne Lebenspunkte zu kosten.

Pro-Tipp Langsame Länderpassen gut zu schnelleren Doppelpaaren, die die frühen Runden abdecken, was zu einem gleichmäßigen Verlauf über das gesamte Spiel hinweg führt.

Für Decks, die keine sofortige Landausgleichung in Zug eins oder zwei benötigen, gehören diese zu den besten Dual-Ländern in MTG, die Zuverlässigkeit mit null Lebenspunktkosten in Einklang bringen. Karten wie Einsamer Strand and Der verwunschene Bergrücken passen sich nahtlos in Decks ein, bei denen ein stetiger Spielverlauf mehr zählt als ein explosiver Start.

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9. Die Pfade [Die einfachste Zweifarben-Lösung für optimierte Kartensätze]

Hauptstärke: Farbauswahl nach Wunsch

Erschließt unerschlossene Ja Abrufbar No Lebenshaltungskosten Keine Zuverlässigkeit der Farbfixierung Mittel Wert im späten Spielverlauf Low Die besten Formate Kommandant, Standard, Pionier

Pathway Lands Angebotsofortige Kontrolle über den Zugriff auf Farben indem sie den Spielern die Wahl lassen, welche Farbe das Land erzeugt, wenn es ins Spiel kommt. Da sie weder Lebenspunkte kosten noch getappt werden, bieten sie eine saubere und effiziente Farbunterstützung für zweifarbige Decks, bei denen Einfachheit und Schnelligkeit im Vordergrund stehen.

Pro-Tipp Wegezeigen ihre beste Leistung in Zweifarben-Decks, die nicht auf Fetch-Länder oder Synergien zwischen Ländern bestimmter Typen angewiesen sind.

Karten wieRiverglide-Weg and Brightclimb-Lehrweg Sie eignen sich besonders gut für optimierte Manabasen, bei denen Flexibilität im ersten Zug am wichtigsten ist. Auch wenn sie nicht in jedem Fall die besten Dual-Länder in MTG sind, bewähren sie sich in geradlinigen zweifarbigen Decks, bei denen Wert auf saubere, unkomplizierte Manabasen gelegt wird.

Dank ihres günstigen Einstiegspreises und der Tatsache, dass sie keinerlei Vorbereitung erfordern, sind die Pathways eine gute Wahl für den kleinen Geldbeutel, wenn du die besten Dual-Lands für Commander zusammenstellen möchtest, ohne dabei dein Budget zu sprengen.

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10. Die Filterländer [Ideal für farbenintensive Manabedürfnisse]

Hauptstärke: Farbenintensives Mana-Smoothing

Erschließt unerschlossene Ja Abrufbar No Lebenshaltungskosten Keine Zuverlässigkeit der Farbfixierung High Wert im späten Spielverlauf Mittel Die besten Formate Kommandant, Modern

Filter: LänderExcel unterUmwandlung von generischem Mana in bestimmte Farbkombinationen, was sie für Decks mit hohen Anforderungen an die Farbzusammenstellung unverzichtbar macht.

Pro-Tipp Filter: Ländersind am stärksten in Decks, die bereits zuverlässig Mana in bestimmten Farben erzeugen und Unterstützung benötigen, um strenge Manakosten zu decken.

In farbenintensiven Strategien schneiden diese oft besser ab als populärere Optionen und sollten für bestimmte Decks als einige der besten Dual-Länder in MTG in Betracht gezogen werden.

Das mystische Tor und die steinernen Grabhügel Sie wandeln ein Mana in zwei bestimmte Farben um. Dies hilft dabei, Zauber mit doppelter oder dreifacher Farbbindung zuverlässig zu wirken, was besonders für Decks wichtig ist, die auf den besten blauen Karten in MTG basieren und einen präzisen Farbzugang erfordern. Am nützlichsten sind sie, wenn sie durch eine starke Basis an farbigen Manaquellen unterstützt werden.

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11. Die Triomes [Die beste Dreifarb-Kombination mit vielseitigen Kombinationsmöglichkeiten]

Hauptstärke: Dreifarbige Managestaltung

Erschließt unerschlossene Von Abrufbar Yes Lebenshaltungskosten Keine Zuverlässigkeit der Farbfixierung Ausgezeichnet Wert im späten Spielverlauf Mittel Die besten Formate Kommandant, Pionier

Triome bieten eine hervorragende Grundlage für dreifarbige Decks, da sie Zugang zu drei Farben bieten und drei Grundlandtypen enthalten. Ursprünglich eingeführt in erste MTG-Sets, sie sind abrufbar und lassen sich hervorragend mit landbasierten Strategien kombinieren, was einen frühen Zugang zu allen benötigten Farben mit einem einzigen Land-Spiel ermöglicht.

Pro-Tipp Das Abrufen einesTriome „Early“ kann alle drei Farben gleichzeitig stabilisieren, selbst wenn es getappt ins Spiel kommt.

Bei dreifarbigen Commander-Decks zählen Triome durchweg zu den besten Dual-Ländern in MTG aufgrund ihrer guten Verarbeitbarkeit und ihrer umfassenden Farbabdeckung.

Karten wieZagoth Trio and Jetmirs Garten sind grundlegende Karten für mehrfarbige Commander-Decks, insbesondere für solche, die um die besten Drachen-Commander in MTG herum aufgebaut sind, bei denen es entscheidend ist, frühzeitig drei oder mehr Farben zu spielen.

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12. Die Check-Länder [Beste Leistung bei Synergien mit getippten Ländern]

Hauptstärke: Bedingte Konsistenz bei nicht genutzten Karten

Erschließt unerschlossene Ja (unter bestimmten Voraussetzungen) Abrufbar No Lebenshaltungskosten Keine Zuverlässigkeit der Farbfixierung Mittel Wert im späten Spielverlauf Mittel Die besten Formate Kommandant, Pionier

LändersucheBelohnungsdecks mit gut strukturierte Manabasen indem man „Untapped“ spielt, wenn die richtigen Basislandtypen bereits im Spiel sind. In Kombination mit Schockländern, Triomen oder den ursprünglichen Dual-Ländern sorgen sie für zuverlässige Farbkorrektur ohne Lebenspunktverlust.

Pro-Tipp Ländersuchesich deutlich verbessern, wenn der Manabasis weitere Karten mit zwei Typen hinzugefügt werden.

Bei richtiger Unterstützung gehören Check-Lands zu den besten Dual-Lands in MTG für Decks, die bereits typgebundene Duals wie Shocks oder Triomes einsetzen.

Ähnliche LänderEisfestung and Dragonskull-Gipfel sind solide Optionen in Decks, die auf typisierten Ländern basieren.

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13. Die Überwachungslande [Optimale Deckauswahl und Friedhofsvorbereitung]

Hauptstärke: Deckfilterung und Friedhofsaufbau

Erschließt unerschlossene No Abrufbar Yes Lebenshaltungskosten Keine Zuverlässigkeit der Farbfixierung Mittel Wert im späten Spielverlauf Mittel Die besten Formate Kommandant

Ländereien überwacheneinen Mehrwert bieten durchdie Qualität der Karten verbessern, sobald sie ins Spiel kommen. Obwohl sie immer getappt ins Spiel kommen, lassen sie sich dank ihrer Abrufbarkeit leicht in langsamere oder auf Synergien ausgerichtete Decks integrieren.

Pro-Tipp Ländereien überwachensollten am besten frühzeitig abgerufen werden, da das Filtern zukünftiger Ziehungen dann den größten Einfluss hat.

The überwachen„Trigger“ sorgt für flüssigere Ziehvorgänge und unterstützt Friedhofsstrategien, was zu Ländern wie Kanalisation der Unterstadt besonders attraktiv in Commander-Decks, die von den besten Zombie-Kommandanten in MTG angeführt werden, wo Rekursion und Friedhofsnutzen im Mittelpunkt stehen.

Dank seines Filterwerts zählt „Surveil Land“ zu den besten Dual-Lands in MTG für Commander-Strategien mit Schwerpunkt auf Friedhöfen, die sich den gekippten Einstieg leisten können.

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14. The Bounce Lands [Höchste Manaverstärkung für Value-Decks]

Hauptstärke: Manaeffizienz

Erschließt unerschlossene No Abrufbar No Lebenshaltungskosten Keine Zuverlässigkeit der Farbfixierung Mittel Wert im späten Spielverlauf Hoch Die besten Formate Kommandant

Bounce Lands Wert schaffen durch durch das Ausspielen eines einzigen Landes zwei Mana erzeugen, wodurch sie sowohl als Land- als auch als Ressourcenmultiplikator wirken. Indem sie ein Land auf die Hand zurückbringen, ermöglichen sie zusätzliche „Landfall“-Auslöser und harmonieren gut mit Utility-Ländern.

Pro-Tipp Bounce Lands sind am stärksten, wenn sie mit Ländern kombiniert werden, die „Auf-das-Spielfeld“-Effekte oder „Landfall“-Synergien aufweisen.

In Strategien, bei denen Landausspielungen eine große Rolle spielen, können „Bounce Lands“ trotz ihrer Tempo-Kosten zu den besten Dual-Lands in MTG gehören, und Das liegt ganz einfach daran, dass sie in längeren Spielen einen beständigen Mehrwert bieten.

Karten wieSimic-Wachstumskammer and Rakdos Carnarium sind in langsameren Commander-Decks üblich, die langfristigen Wert über frühe Geschwindigkeit stellen, insbesondere in solchen, die von den besten Token-Kommandanten in MTG angeführt werden, wo wiederholtes Ausspielen von Ländern und die Skalierung der Ressourcen wichtiger denn je sind. Für Spieler, die umfangreiche Landsammlungen aufbauen, ist die richtige MTG-Lagerlösungen dabei helfen, wertvolle Immobilieninvestitionen zu organisieren und zu sichern.

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15. Die Randlande [Garantie für die beste erste Farbe]

Hauptstärke: Garantierter vorzeitiger Zugang

Erschließt unerschlossene Yes Abrufbar No Lebenshaltungskosten Keine Zuverlässigkeit der Farbfixierung Mittel Wert im späten Spielverlauf Low Die besten Formate Kommandant, Standard

Verge Lands sicherstellenzuverlässiger Zugang zu mindestens einer Farbe ab dem ersten Zug, bieten aber im Spielverlauf bedingten Zugang zu einer zweiten Farbe. Dadurch sind sie eine verlässliche Wahl für Zweifarben-Decks, die Wert auf Stabilität in der Anfangsphase legen, ohne dabei später an Flexibilität einzubüßen.

Pro-Tipp Verge Lands funktionieren am besten in Decks, bei denen eine Farbe in den ersten Zügen entscheidender ist als die andere.

Ähnliche LänderBlühendes Sumpfgebiet and Inspirierender Ausblick passen sich nahtlos in Manabasen ein, bei denen Konsistenz Vorrang vor Komplexität hat.

Auch wenn sie nicht in jeder Situation die besten Dual-Länder in MTG sind, bieten sie hervorragende Beständigkeit in der ersten Runde für Decks mit asymmetrischen Farbanforderungen.

Neulinge im Commander-Spiel, die ihr erstes mehrfarbiges Deck zusammenstellen, übersehen oft die Verge-Länder, doch diese verdienen Beachtung, da sie zu den besten Dual-Ländern für Commander gehören, wenn man sie mit einer durchdachten Farbabfolge kombiniert.

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16. „The Creature Lands“ (Worldwake) [Beste integrierte Gewinnbedingung für das späte Spiel]

Hauptstärke: Präsenz unter dem Korb in der Schlussphase

Erschließt unerschlossene No Abrufbar No Lebenshaltungskosten Keine Zuverlässigkeit der Farbfixierung Mittel Wert im späten Spielverlauf Hoch Die besten Formate Kommandant, Modern

Worldwake Kreaturenländer bieten einen Mehrwert, indem sie Manaquellen in echte Bedrohungen verwandeln sobald das Spiel in die Länge zieht. Obwohl sie getappt ins Spiel kommen, sorgt ihre Fähigkeit, sich in Kreaturen zu verwandeln, für zusätzlichen Druck auf die Decks, ohne dass dafür Zauberslots aufgewendet werden müssen.

Pro-Tipp Kreaturenländer kommen am besten in Kontroll- oder Midrange-Decks zur Geltung, bei denen davon ausgegangen wird, dass die Partien bis in die späten Phasen reichen.

Kontroll- und Midrange-Spieler betrachten diese oft als einige der besten Dual-Länder in MTG, da sie die Fähigkeit besitzen, Mana in Bedrohungen umwandeln, ohne die Zauberdichte zu verringern.

Ähnliche LänderHimmlische Kolonnade and Die tosende Schlucht sind besonders effektiv in langsameren Strategien, die auf robuste Gewinnbedingungen setzen, die in die Manabasis integriert sind, und ergänzen Decks, die auf die besten farblosen Karten in MTG setzen, um flexible, farbenunabhängige Wirkung zu erzielen.

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17. The Tango Lands [Die beste preisgünstige Option für Decks mit vielen Basis-Karten]

Hauptstärke: Synergie bei Decks mit vielen Basis-Karten

Erschließt unerschlossene Ja (mit den Grundlagen) Abrufbar Yes Lebenshaltungskosten Keine Zuverlässigkeit der Farbfixierung Mittel Wert im späten Spielverlauf Mittel Die besten Formate Kommandant

Tango-LänderBelohnungsdecks, die sich darauf konzentrieren, eine angemessene Anzahl an Basislandkarten im Deck haben. Sie bieten eine starke Verstärkung ohne Lebenspunktverlust in gut strukturierten Manabasen, da sie ungetappt ins Spiel kommen, sobald zwei oder mehr Standardländer im Spiel sind.

Pro-Tipp Tango-Länderbringen sie in Decks mit mindestens acht bis zehn Standardländern die beste Leistung, um einen konstanten Zufluss an ungetappten Karten zu gewährleisten.

Für preisbewusste Spieler, die Listen mit vielen Basislandkarten spielen, zählen Tango-Länder zu den besten Dual-Ländern in MTG, die ein Gleichgewicht zwischen Kosten und Leistung finden.

Ähnliche LänderCanopy Vista and Prärie-Bach sind zuverlässige Optionen für Commander-Decks, die Effizienz und Budgetaspekte in Einklang bringen, insbesondere für solche, die auf den besten grünen Karten in MTG basieren, wo Basisland- und ramp-lastige Manabasen üblich sind.

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18. Die „Radfahren in zwei Ländern“ [Bester Hochwasserschutz für lange Partien]

Hauptstärke: Hochwasserschutz

Erschließt unerschlossene No Abrufbar Yes Lebenshaltungskosten Keine Zuverlässigkeit der Farbfixierung Mittel Wert im späten Spielverlauf Hoch Die besten Formate Kommandant

Radfahren in zwei Ländern trägt dazu bei, eines der größten Probleme von Magic zu beheben, indem überschüssige Länderkarten in neue Karten umwandeln. Obwohl sie immer getappt ins Spiel kommen, sorgt ihre Fähigkeit, später wieder ins Spiel gebracht zu werden, dafür, dass das Ziehen von Karten auch in längeren Partien wichtig bleibt.

Pro-Tipp Rad-Duellsind am stärksten in Decks, die auf lange Partien ausgelegt sind und es sich leisten können, zu Beginn getappte Länder zu haben.

Außerdem ist dieintegrierter Hochwasserschutz macht diese zu einigen der besten Dual-Länder in MTG für langsamere Commander-Decks, bei denen der Kartenfluss Vorrang vor der Geschwindigkeit hat.Ähnliche LänderBewässertes Ackerland and Canyon Slough sind besonders nützlich in langsameren Commander-Decks, bei denen Flexibilität Vorrang vor Geschwindigkeit hat.

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19. Die Schneedualländer [Ideal für Strategien mit Schneesynergie]

Hauptstärke: Schnee-Synergie

Erschließt unerschlossene No Abrufbar Yes Lebenshaltungskosten Keine Zuverlässigkeit der Farbfixierung Mittel Wert im späten Spielverlauf Low Die besten Formate Kommandant

Schnee-Doppelgelände sind speziell für Terrassen konzipiert, die die Mechanismen und Vorteile von „Snow“ aktiv nutzen. Obwohl sie immer getappt ins Spiel kommen, bieten sie eine stabile zweifarbige Fixierung und gelten als „Schnee“-Permanenten, wodurch Effekte ermöglicht werden, die sich nach der Anzahl der im Spiel befindlichen „Schnee“-Quellen richten.

Pro-Tipp Schnee-Doppelgelände sollten nur dann Vorrang erhalten, wenn das Deck Karten enthält, die „Schnee“-Permanents ausdrücklich belohnen.

Sie sind nur dann die besten Dual-Länder in MTG, wenn die Synergien mit Schnee aktiv genutzt werden. Ansonsten würde ich sagen, dass andere getappte Dual-Länder einen größeren Nutzen bieten.

Außerdem Länder wie Rimewood Falls and Volatile Fjord sind zuverlässige Karten für Commander-Strategien mit Schwerpunkt auf Schnee, bei denen Synergieeffekte wichtiger sind als reine Geschwindigkeit.

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20. Die Tempelgebiete [Beste Ziehungsglättung mit Orakelwert]

Hauptstärke: Zeichnungsglättung

Erschließt unerschlossene No Abrufbar No Lebenshaltungskosten Keine Zuverlässigkeit der Farbfixierung Mittel Wert im späten Spielverlauf Mittel Die besten Formate Kommandant, Standard

Tempelgrundstückesich auf … konzentrierenVerbesserung der Druckqualität als auf Geschwindigkeit. Obwohl sie immer getappt ins Spiel kommen, hilft die integrierte Hellseher-Fähigkeit dabei, die nächsten gezogenen Karten einzuschätzen, was sie in langsameren Decks wertvoll macht, bei denen Beständigkeit und Vorbereitung im Vordergrund stehen.

Pro-Tipp Tempelgrundstückeeignen sich am besten für Decks, die sich einen langsameren Start leisten können und von einer schrittweisen Kartenauswahl profitieren.

Für kontrollorientierte Commander-Decks, bei denen der Aufbau im Vordergrund steht, können „Temple Lands“ zu den besten Dual-Lands in MTG gehören, da Glättung über mehrere Umdrehungen hinweg. Ähnliche LänderTempel des Geheimnisses and Tempel der Stille passen sich nahtlos in Commander-Decks ein, bei denen das Tempo in der Anfangsphase weniger wichtig ist als die langfristige Stabilität.

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So wählst du die besten Dual-Länder in MTG aus

Die Geschwindigkeit deines Decks, die Anzahl der Farben und dein Budget sind ausschlaggebend für Welche Dual-Länder funktionieren am besten? Die richtige Kombination der besten Dual-Länder in MTG ist jene, die eine konstante Mana-Versorgung gewährleistet und gleichzeitig zu deiner Strategie sowie deinen unvermeidbaren finanziellen Einschränkungen passt.

Faktor Warum das wichtig ist Die besten Optionen Kostengünstige Alternativen Eingabegeschwindigkeit Unerschlossene Gebiete halten das Tempo aufrecht und ermöglichen schnellere Spielzüge Fetch-Länder, Schock-Länder, ursprüngliche Dual-Länder Schmerzländer, Pfade, Battlebond-Länder Haushalt Die Preise liegen zwischen 0,25 $ und über 400 $ pro Grundstück Schmerz-Ländereien (1–3 $), Check-Ländereien (2–5 $) Tempel-Länder (0,25 $), langsame Länder (1–2 $) Rechtmäßigkeit des Formats In bestimmten Formaten sind einige Zyklen verboten Modern: Schocks/Hol-Karten; Commander: Alle Standard: Langsame Länder, Pfade Deckgeschwindigkeit Aggressive Decks brauchen ungetappte Karten, Kontroll-Decks können es sich leisten, getappte Karten zu haben Schnelle Länder, Schmerzländer, Schocks Langsame Landschaften, Radrennen, Tempel Anzahl der Farben Deck mit mehr als drei Farben erfordern eine andere Befestigung als zweifarbige Decks Triome, Fetch-Länder, Original-Duals Überprüfe „Lands“ mit eingegebenen Duplikaten, „Pathways“ Abrufbarkeit Grundlegende Landtypen ermöglichen Synergien beim Landholen Original-Doppelspiele, Schocks, Triome, Überwachungsgebiete Typfreie Duals mit weiteren Vorteilen

Deckgeschwindigkeit und strategische Ausrichtung

Die Geschwindigkeit deines Decks entscheidet darüber, welche Dual-Land-Zyklen am besten funktionieren. Aggressive Strategiendiesesofortiger Zugang zu Mana, währendSteuerung and Mitteltöner sich leisten können eine Runde warten.

Für aggressive und temporeiche Decks:

Priorisiere Länder, die regelmäßig ungespielt ins Spiel kommen (Fetch-Länder, Schnell-Länder, Schmerz-Länder)

Vermeiden Sie Einträge mit Abzweigungen, die den frühen Druck verlangsamen

Akzeptiere geringfügige Lebensverluste als vertretbaren Kompromiss für mehr Geschwindigkeit

Für Kontroll- und wertorientierte Decks:

Gezapfte Karten spielen eine geringere Rolle, wenn man ab Runde 4 teure Zaubersprüche wirkt

Zusätzliche Funktionen wie „Scry“, „Cycling“ oder das Ziehen von Karten bieten langfristigen Nutzen

Ähnliche LänderTempel, langsame Landschaften und Radduelle zu realistischen Optionen werden

Budgetüberlegungen ohne Leistungseinbußen

Die besten Dual-Lands in MTG decken eine enorme Preisspanne ab, doch es gibt in jeder Preisklasse starke Manabasen. Kluge Entscheidungen im unteren Preissegment bieten oft 80–90 % der Leistung von Premium-Karten.

Preisgünstige Optionen mit starker Leistung:

Schmerzland (1–3 $): Zuverlässige, ungenutzte Fixing-Karte mit minimalen Lebenspunktkosten im Commander-Format mit 40 Lebenspunkten

(1–3 $): Zuverlässige, ungenutzte Fixing-Karte mit minimalen Lebenspunktkosten im Commander-Format mit 40 Lebenspunkten Ländersuche (2–5 $): Kommt in Kombination mit typisierten Duals oder Standardländern regelmäßig ungespielt ins Spiel

(2–5 $): Kommt in Kombination mit typisierten Duals oder Standardländern regelmäßig ungespielt ins Spiel Wege (1–4 $): Neuwertiger Zustand, keine Spielspuren, saubere Befestigung für zweifarbige Kartensätze

(1–4 $): Neuwertiger Zustand, keine Spielspuren, saubere Befestigung für zweifarbige Kartensätze Langsame Länder (1–2 $): Ab Zug 3 ungespielt, ideal für Midrange-Strategien

(1–2 $): Ab Zug 3 ungespielt, ideal für Midrange-Strategien Battlebond-Länder (3–8 $): Bedingungslose „Untapped-Fixing“-Karte in Commander-Spielen mit mehreren Spielern

Wann man in Premium-Optionen investieren sollte:

Das Bauen von wettbewerbsfähigen oder leistungsstarken Decks, bei denen Beständigkeit über den Sieg entscheidet

Ein Deck mit drei oder mehr Farben, bei dem die Synergien zwischen Typ-Doppeln und „Fetch“-Karten am wichtigsten sind

Langfristiger Aufbau einer Sammlung, bei der hochwertige Karten in verschiedenen Decks ihren Wert behalten

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Formatbeschränkungen und rechtliche Möglichkeiten

Die Formatkonformität hat direkten Einfluss darauf, welche Zyklen verfügbar sind. Die besten Dual-Länder für Commander unterscheiden sich aufgrund der Beschränkungen des Kartenpools erheblich von den Optionen für Modern oder Standard.

Kommandant:

Zugang zum größten Kartenpool, einschließlich der Karten aus der ursprünglichen „Reserved List“

Spiele dauern in der Regel länger, weshalb Zuverlässigkeit wichtiger ist als explosive Schnelligkeit

Durch die höhere Anfangs-Lebenspunktzahl (40) sind Lebenspunktverluste weniger schmerzhaft

Der Multiplayer-Charakter macht „Battlebond-Länder“ zu einer erstklassigen Wahl

Modern:

Die Synergie zwischen „Fetch“ und „Shock“ bestimmt die optimale Manabasis

Triomes bieten eine dreifarbige Befestigung mit Flexibilität beim Radfahren

Schnelle Länder eignen sich hervorragend für aggressive Strategien

Original-Duals sind verboten

Standard:

Beschränkt auf aktuelle Sets, wechselnder Kartenpool

Umfasst derzeit „Slow Lands“ und „Pathways“

Die Triome werden je nach den aktuellen Sätzen ein- und ausgewechselt

Kostengünstig dank größerer Verfügbarkeit

Farbvoraussetzungen und Zusammensetzung der Manabasis

Die Anzahl der Farben in deinem Deck bestimmt, wie viele Dual-Länder du benötigst und welche Arten am besten funktionieren. Zweifarbige Decks haben andere Anforderungen als dreifarbige oder fünffarbige Decks.

Für zweifarbige Kartensätze:

Spiele 8–12 Dual-Länder, um eine konstante Farbversorgung zu gewährleisten

Pfade, Schmerzländer und Kontrollländer für eine saubere Befestigung sorgen

kann sich mehr Grundausstattung leisten, wodurch Schlachtfelder and Tango-Länder

Einfachere Manabasen verringern den Bedarf an Fetch-Lands

Bei drei oder mehr Farben:

Erhöhen Sie die Anzahl der doppelten Land-Elemente auf 12–16, um eine zuverlässige Fixierung zu gewährleisten

Triome sind für eine umfassende Farbabdeckung unverzichtbar

Länder holen erhebliche Vorteile durch typisierte Doppelsynergien erzielen

Die Anzahl der Basisländer nimmt ab, weshalb die Anforderungen an die Typisierung von Duals entscheidend sind

Wenn du diese Faktoren verstehst, kannst du die besten Dual-Länder in MTG erkennen für spezifische Anforderungen an das Deck anstatt auf teure Standardprodukte zurückzugreifen, die möglicherweise nicht zu Ihrer Strategie passen.

Wie funktionieren Doppel-Länder in MTG?

Doppelfelder sind Felder, die zwei verschiedene Manafarben erzeugendurch ihreMana-Fähigkeiten, was sie zu einem zentralen Bestandteil beim Deckbau mit mehrfarbigen Karten macht.

Anstatt sich ausschließlich auf Standardländer zu verlassen, helfen Dual-Länder den Decks dabei, die benötigten Farben konsequenter zu erhalten, wodurch sich die Wahrscheinlichkeit von Zügen, in denen nichts passiert, oder von Zaubersprüchen, die nicht gewirkt werden können, verringert. Das Verständnis dieser Mechaniken ist von entscheidender Bedeutung, da es dir hilft, die besten Dual-Länder in MTG für ihre spezifische Anforderungen an den Deck-Archetyp und das Format. In Formaten wie Kommandant, wo Decks oft drei oder mehr Farben enthalten, ist diese Beständigkeit entscheidend, insbesondere wenn man versucht, die die besten MTG-Kartenauf der Kurve.

Der Hauptunterschied zwischen den verschiedenen Dual-Ländern besteht darin, wie sie ins Spiel kommen:

Eintragstyp Zustand Beispiele Immer unerschlossen Keine Voraussetzungen Ursprüngliche Dual-Länder, Schmerz-Länder, Horizont-Länder Bedingt ungenutzt Kontrolliere 2 oder mehr weitere Länder Langsame Länder Bedingt ungenutzt Grundlegende Landtypen steuern Ländersuche Bedingt ungenutzt 2 oder mehr Gegner Battlebond-Länder Bedingt ungenutzt Leben bezahlen Schockland Bedingt ungenutzt Kontrolliere höchstens 2 Länder Festland Immer im Einsatz Kann nicht in den ungespielten Bereich gelangen Temple Lands, Rad-Duell, Triomes

Ein weiterer wichtiger Unterschied besteht darin, ob ein Doppelgrundstück grundlegende Landtypen. Typisierte Doppelländer, wie beispielsweise Schockländer und Triome, gelten als Basislandtypen wie Ebenen or Island. Das ist wichtig, weil „Fetch“-Länder und viele Zaubersprüche gezielt nach Ländern dieser Typen suchen. Typfreie Dualformen können auf diese Weise nicht abgerufen werden, machen dies jedoch oft durch Schnelligkeit, Flexibilität oder zusätzlichen Nutzen wett.

Jedes Doppelland ist mit Kosten oder Kompromissen verbunden:

Lebensversicherungsbeiträge — Schockländer kosten 2 Lebenspunkte, Schmerzländer kosten 1 Lebenspunkt pro farbigem Mana

— Schockländer kosten 2 Lebenspunkte, Schmerzländer kosten 1 Lebenspunkt pro farbigem Mana Zeitverlust — Angetippte Einträge verzögern die Wiedergabe um eine Runde

— Angetippte Einträge verzögern die Wiedergabe um eine Runde Anforderungen an den Terrassenbau — Check-Länder erfordern typisierte Länder, Tango-Länder erfordern Standardländer

— Check-Länder erfordern typisierte Länder, Tango-Länder erfordern Standardländer Bedingte Zuverlässigkeit — „Fast Lands“ versagen im späten Spielverlauf, „Battlebond-Länder“ versagen im 1-gegen-1

Um das richtige Gleichgewicht zu finden, sollten Sie unbedingt Folgendes berücksichtigen: Format, Deckgeschwindigkeit und Gesamtstrategie.

Ich bin außerdem der Meinung, dass Spieler beim Bauen von mehrfarbigen Decks, die einen zuverlässigen frühen Zugang zu den Farben, eine reibungslose Entwicklung in der Mitte des Spiels oder bestimmte Synergien zwischen den Ländern benötigen, den besten Dual-Ländern in MTG Vorrang einräumen sollten. Die besten Dual-Länder für Commander legen mehr Wert auf Zuverlässigkeit als auf Schnelligkeit, weil Multiplayer-Spiele dauern in der Regel länger.

Mein Fazit

Nach der Analyse aller wichtigen Dual-Land-Zyklen stechen drei Optionen besonders hervor, wenn es darum geht, formatübergreifend konsistente und leistungsstarke Manabasen zu schaffen:

Länder holen sind nach wie vor der Goldstandard, da sie einen perfekten Zugang zu Farben bieten und gleichzeitig Landauslöseeffekte sowie das Ausdünnen des Decks ermöglichen, was den Zug während des gesamten Spiels optimiert.

sind nach wie vor der Goldstandard, da sie einen perfekten Zugang zu Farben bieten und gleichzeitig Landauslöseeffekte sowie das Ausdünnen des Decks ermöglichen, was den Zug während des gesamten Spiels optimiert. Ursprüngliche Doppel-Länder bieten makellose Effizienz ohne Nachteile und verbinden ungenutzte Zugänge mit abrufbaren Grundlandtypen.

bieten makellose Effizienz ohne Nachteile und verbinden ungenutzte Zugänge mit abrufbaren Grundlandtypen. Schockland bieten nahezu perfekte Leistung zu erschwinglichen Preisen und lassen sich als typisierte Duplikate mit minimalen Lebenspunktkosten abrufen.

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Diese drei Zyklen bilden die Grundlage für optimierte Manabasen in Kommandant, ModernundVermächtnis. Für preisbewusste Spieler, Schmerzland and Battlebond-Länder bieten hervorragende Alternativen, die eine wettbewerbsfähige Leistung bieten, ohne dass dafür ein Aufpreis anfällt.

Häufig gestellte Fragen