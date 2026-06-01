Der Pokémon-Karten-Leitfaden 2025 für Sammler und Spieler

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Vielleicht fängst du aus purer Begeisterung an, Pokémon-Karten zu sammeln, oder du belebst ein lohnendes und zugleich unterhaltsames Hobby aus deiner Kindheit wieder. Egal, zu welcher Gruppe du gehörst: Pokémon-Karten zu sammeln macht Spaß, aber du musst strategisch vorgehen, um die besten Ergebnisse zu erzielen.

Du musst zum Beispiel wissen, warum du die Karten sammelst, welche Sets du vielleicht vervollständigen musst, welche Karten wertvoller sind als andere und vieles mehr.

Deshalb habe ich diesen Leitfaden zusammengestellt, um dir zu helfen Finden Sie heraus, was Sie brauchen, Bezugsquellenund Worauf man achten sollte wenn man überall auf der Welt Pokémon-Karten sammelt.

Unsere Top-Auswahl an Pokémon-Karten

Möchtest du deine Sammlung um einige der seltensten und begehrtesten Pokémon-Karten erweitern? Oder möchtest du wissen, mit welchen Pokémon-Karten du am besten anfangen solltest?

Ganz gleich, welche Vorlieben du hast – unsere Top-Auswahl der besten Pokémon-Karten macht es dir leicht.

Mega-Mewtwo EX– Eine der seltensten und mächtigsten Pokémon-Karten überhaupt. Mit ihren beeindruckenden Werten und ihrem atemberaubenden Design ist sie ein absolutes Muss für passionierte Sammler und Fans des Pokémon-Sammelkartenspiels gleichermaßen. Arceus VStar – Das Kronjuwel jeder Pokémon-Sammlung. Die Illustrationen sind atemberaubend, und die schiere Kraft reicht aus, um fast jeden Kampf zu entscheiden. Mew VMAX – Eine der kultigsten Pokémon-Karten, die je hergestellt wurden. Dank ihrer wunderschönen Illustration und ihrer hohen Stärke ist sie sowohl in Turnierdecks als auch in Sammlungen ein wahres Juwel. Tapu Lele GX – Ein echter Blickfang in jeder Pokémon-Kartensammlung oder jedem Pokémon-TCG-Deck. Seine mystische Ausstrahlung und seine mächtigen Fähigkeiten machen es zu etwas geradezu Magischem. Charizard GX – Unübertroffene Stärke und Stil. Eine äußerst seltene Karte, die Nostalgie und feurige Wut vereint und damit der ultimative Fund für alle Pokémon-Fans ist.

Es gibt über 34.000 Pokémon-Karten mit unterschiedlichem Design zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Artikels. Damit möchte ich Ihnen sagen, dass die oben genannten Optionen nur die Spitze des Eisbergs sind.

Möchtest du wissen, wie du die besten Karten für dich auswählst und dich nicht von der großen Auswahl an Pokémon-Karten verwirren lässt? Dann lies den Rest dieses Artikels weiter, um einen leicht verständlichen und ausführlichen Leitfaden zu erhalten.

Was sind Pokémon-Karten?

Pokémon-Karten waren nicht immer nur Sammlerstücke. Sie wurden ursprünglich von einem japanischen Spielzeughersteller in Automaten verkauft, und einige dieser Karten sind heute noch als Original-Set (Erstauflage) erhalten.

Später wurden diese Karten Teil einer Kartenspielreihe, bekannt als die Pokémon-Sammelkartenspiel (TCG). Das Beste an Pokémon-Karten ist, dass sie nie stagnierten. Stattdessen Pokémon Company International – die Muttergesellschaft hinter der Franchise – setzt seine Innovationen fort und neue Karten auf den Markt bringen.

Diese Karten haben dazu beigetragen, das Online-Spielerlebnis bei Pokémon zu verbessern und die Pokémon-Sammelkartenspiel Spielspaß bieten und die Begeisterung unter Sammlern aufrechterhalten.

Das ist jedoch nicht der einzige Grund, warum diese Karten auch heute noch beliebt sind. Es ist schwierig, eine einzige Ursache dafür zu benennen, aber zweifellos ist es eine Kombination aus folgenden Faktoren:

Nostalgie – Viele Fans und Spieler des Pokémon-Sammelkartenspiel die damals noch Kinder waren, sind inzwischen erwachsen und verfügen über mehr verfügbares Einkommen, um ihrer Leidenschaft nachzugehen. Es ist also nicht verwunderlich, dass sie bereit sind, mehr Geld auszugeben, um einen Teil ihrer Kindheit am Leben zu erhalten.

– Viele Fans und Spieler des Pokémon-Sammelkartenspiel die damals noch Kinder waren, sind inzwischen erwachsen und verfügen über mehr verfügbares Einkommen, um ihrer Leidenschaft nachzugehen. Es ist also nicht verwunderlich, dass sie bereit sind, mehr Geld auszugeben, um einen Teil ihrer Kindheit am Leben zu erhalten. Seltenheit – Seltene Gegenstände erzielen oft hohe Preise, und die originalen Pokémon-Sammelkarten bilden da keine Ausnahme. Deshalb Prominente wie Logan Paul können bis zu 5,3 Millionen Dollar für die Pikachu-Illustrator – eine der seltensten und wertvollsten Karten auf dem Markt. Angesichts dieser Seltenheit und dieses Wertes ist es kein Wunder, dass Sammler von diesen Karten angezogen werden.

– Seltene Gegenstände erzielen oft hohe Preise, und die originalen Pokémon-Sammelkarten bilden da keine Ausnahme. Deshalb – eine der seltensten und wertvollsten Karten auf dem Markt. Angesichts dieser Seltenheit und dieses Wertes ist es kein Wunder, dass Sammler von diesen Karten angezogen werden. Einfluss von Influencern – Eine Reihe bekannter Persönlichkeiten wie Justin Bieber, Enzo Knol und Steve Aoki sind dafür bekannt, Pokémon-Karten zu sammeln. Wenn sie ihre Sammlungen präsentieren, steigert dies mitunter den Wert und das Interesse an diesen Karten.

– Eine Reihe bekannter Persönlichkeiten wie Justin Bieber, Enzo Knol und Steve Aoki sind dafür bekannt, Pokémon-Karten zu sammeln. Wenn sie ihre Sammlungen präsentieren, steigert dies mitunter den Wert und das Interesse an diesen Karten. Spielablauf– Fans derPokémon-Sammelkartenspiel Ich liebe den Nervenkitzel und die Spannung, wenn man andere Spieler mit ihren neuesten oder geheimen Zügen überraschen kann. Da man nie weiß, welche Karte der Gegner im Ärmel hat (im wahrsten Sinne des Wortes), ist das Spiel noch unvorhersehbarer und herausfordernder.

Angesichts dieser Beliebtheit gibt es auch viel Wissenswertes über diese Karten. Deshalb Ich habe über 30 Stunden damit verbracht, mich mit Pokémon-Karten zu beschäftigen und mich mit einigen der langjährigsten Fans und Sammler auszutauschen in der Branche, um Ihnen alles Wissenswerte zu vermitteln.

Die neuesten Meta-Highlights findest du unter die besten neuen Pokémon-Karten um zu sehen, welche Singles gerade für Furore sorgen.

Der Aufbau einer Pokémon-Karte

Jede Pokémon-Karte enthält Kennzeichen, die dir zeigen, was sie im Sammelkartenspiel und vieles mehr.

Hier ein kurzer Überblick über den Aufbau einer Pokémon-Karte:

Anatomie Bedeutung Weitere Hinweise Bühne Das aktuelle Level deines Pokémon Grundstufe, Stufe 1, Stufe 2 usw. Name Name des auf der Karte abgebildeten Pokémon Änderungen je nach Phase Gesundheitspunkte/Trefferpunkte Wie viel Schaden ein Pokémon einstecken kann – Angriffe Art des Angriffs, den ein Pokémon ausführen kann Erfordert Energie, wie auf der Karte angegeben Fähigkeit Kann unter bestimmten Bedingungen ausgelöst werden Nicht für alle Pokémon Schwäche Zeigt die Schwäche des Pokémon an – Kloster Zeigt die Kosten für den Rückzug von Pokémon an – Kunstbox Zeigt ein Pokémon-Bild Erhältlich mit Holo-, Reverse-Holo- oder schlichten Designs Erstausgabe-Briefmarke Bezeichnet Erstausgaben Nicht auf allen Karten Symbol festlegen Gibt an, aus welchem Set eine Karte stammt – Widerstand Widerstandsfähigkeit gegen Angriffe Bildnachweis Name des Pokémon-Illustrators Kartennummer Die Kartennummer im Verhältnis zur Gesamtzahl der Karten im Erweiterungsset

Neben diesen Bestandteilen einer normalen Pokémon-Sammelkarte weisen auch andere Karten, wie beispielsweise die Trainerkarten, besondere Merkmale auf. Darauf werden wir jetzt nicht näher eingehen, aber ich gehe später in diesem Leitfaden näher darauf ein.

Die wichtigsten Faktoren, die den Wert der Karte bestimmen

Nicht alle Pokémon-Karten kosten dasselbe. Manche kosten weniger als 5 Dollar, auch wenn Sie für Karten wie die Illustrator Pikachu.

Aber wovon hängt es ab, wie viel Sie für jede Karte bezahlen müssen? Die Kartenkosten setzen sich aus einer Reihe von Faktoren zusammen, die im Folgenden aufgeführt sind.

1. Zustand (wichtigster Faktor)

Der Zustand einer Karte ist der entscheidende Faktor für ihren Preis.

Zum Hintergrund: Diese Karten sind dafür gedacht, imPokémon-Sammelkartenspiel. Wenn man sie jedoch liest, bekommen sie Flecken, Schmutz, Abnutzungsspuren und vielleicht auch Eselsohren. Dadurch sehen sie nicht mehr wie neu aus.

Wie bei jedem anderen Kauf – etwa einem Auto, einem Laptop oder einem Smartphone – würdest du mehr ausgeben, um das Produkt in neuwertigem Zustand zu erhalten. Das erklärt, warum der Zustand der entscheidende Faktor für den Wert einer Karte ist.

Im Allgemeinen gibt es folgende Zustandsskala, die meist zur Einstufung von Karten verwendet wird:

Neuwertiger Zustand (MT)

Nahezu neuwertig (NM)

Wenig gespielt (LP)

Mäßig gespielt (MP)

Häufig gespielt (HP)

Beschädigt (DMG)

2. Erstausgabe vs. Unbegrenzte Auflage

Karten aus der ersten Auflage sind oft mehr wert als alle anderen Karten. Sie sind mehr wert als vergleichbare moderne Karten derselben Pokémon.

Der Grund dafür liegt auf der Hand: Karten der ersten Auflage sind die Originale, So verkörpern sie all diese Nostalgie und den Wert ihrer Exklusivität.

Außerdem,Karten der Erstauflage sind unten links auf der Vorderseite mit einem kleinen, dezenten „First Edition“-Schriftzug versehen, so dass man sie immer von ihren modernen Entsprechungen unterscheiden kann.

3. Holografisch vs. nicht-holografisch

Begehen Sie nicht den Fehler, Reverse-Holo- und Hologrammkarten in dieselbe Kategorie zu stecken.

Andernfalls zahlen Sie möglicherweise mehr für eine Karte, als nötig wäre, oder verkaufen Ihre Karte zu einem zu niedrigen Preis.

Die meisten Karten sind schlicht und weisen keinerlei Hologramm auf. Diese sind nicht so wertvoll und befinden sich in der Regel in den Spielkartensätzen.

Dann kommtdie Reverse-Holo-Karten. Fast jedes Booster-Pack enthält etwa 1-2 von diesen. Auf der Rückseite der Holo-Karte ist alles holografisch, mit Ausnahme des Hauptmotivs. Mit anderen Worten: Das Pokémon selbst weist keinen Holo-Effekt auf. Diese Karten gelten als wertvoller als die Nicht-Holo-Karten, doch der Unterschied ist oft nicht sehr groß.

Zu guter Letzt kommen die Hologrammkarten – das Kartendesign ist holografisch, aber alle anderen Teile der Karte sind normal. Trotzdem sind sie am teuersten und haben einen hohen Wert.

4. Besondere & einzigartige Karten

Manche Karten sind einzigartig und extrem selten, sogar seltener als die üblichen Hologrammkarten. Die seltenen Karten gibt es auch in einer Hologrammversion, doch in diesem Fall erstreckt sich das Hologramm oft über die gesamte Karte.

Außerdem weisen diese Karten in der Regel zusätzliche Seltenheitsangaben auf, die verdeutlichen, wie besonders sie sind. Aber wie lässt sich anhand dieser Angaben erkennen, wie selten eine Karte ist? Ich habe unten eine Übersichtstabelle beigefügt.

Sterne Anzahl Seltenheit Beispiele Schwarz 2 Seltenes Doppel Gyarados EX, Magnezone EX Silber 1 Selten Plea GX, Weiß 2 Extrem selten Gardevoir EX, Koraidon EX Gold 1 Seltene Illustration Ein kleines Zucken Gold 2 Besondere Illustration, selten Spidops EX Gold 3 Extrem selten Koraidon EX, Miraidon EX

5. Benotet vs. unbenotet

Manche Karten werden an professionelle Gutachter geschickt, wo sie oft einem strengen Bewertungsverfahren unterzogen werden, bei dem selbst kleinste Details berücksichtigt werden. Nach Abschluss der Bewertung erhält die Karte eine Punktzahl und wird in einer speziellen Hülle an den Besitzer zurückgeschickt.

Aufgrund des Vertrauens, das in diese unabhängigen Bewertungsunternehmen gesetzt wird, verlässt sich die Pokémon- und Sammler-Community hinsichtlich der Echtheit und des Werts einer Karte auf deren Urteil. Deshalb kann eine bewertete Karte weitaus mehr kosten als eine ähnliche, aber unbewertete Karte.

6. Beurteilbarkeit

Die Erhaltungsstufe einer Karte beeinflusst ihren Wert. Die Einstufung erfolgt auf einer Skala von 10. Dennoch ist es interessant festzustellen, dass es einen enormen Preisunterschied zwischen einem 9,5 und eine 10,was Sammler dazu motiviert, ihre seltenen und wertvollen Karten in neuwertigem Zustand zu halten.

Zum Hintergrund: a Charizard EX Nr. 199 Ein Exemplar der 10. Klasse könnte über 700 Dollar einbringen,währendEine Karte derselben Art mit der Bewertung 9,5 würde etwa die Hälfte davon kosten (nämlich 370 Dollar).

7. Name Wert

Beliebte Pokémon-Namen sind wertvoller als weniger bekannte Figuren. Deshalb Du kannst die Grundlagen erlernen Skuntank V für etwa 5 Dollar, während das Basismodell Lugia V wird für 180 Dollar oder mehr verkauft.

Das zeigt, dass es nicht einmal um die Entwicklungsstufe der Pokémon geht, da es sich bei beiden um Basis-Pokémon handelt, sondern um die Attraktivität ihres Namens.

Zu den wertvollsten Pokémon-Namen gehören:

Charizard

Tod

Das Blitzfaust-Pokémon

Greninja

8. Sprache

Pokémon-Karten wurden ursprünglich auf Japanisch veröffentlicht, bevor sie im Westen produziert wurden. Daher gehören die japanischen Ausgaben oft zu den teuersten, da sie einen direkten Bezug zu den wahren Ursprüngen der Karten haben.

Aber nicht alle japanischen Ausgaben sind teuer. Schau mal rein Die besten japanischen Pokémon-Sets und überzeugen Sie sich selbst. Vielmehr wird ein hoher Wert oft mit einigen wenigen Exemplaren aus der Originalserie in Verbindung gebracht, von denen nur eine begrenzte Anzahl im Umlauf ist oder die einen besonderen inneren Wert besitzen, wie zum Beispiel die Trophäe Pikachu-Trainer Nr. 1 Karte.

Pokémon-Kartentypen nach Spielfunktion

Manche Pokémon-Karten sind begehrter als andere, da sie im Spiel einen hohen Wert haben und dazu dienen können, das Schicksal deinesPokémon-SammelkartenspielSitzungen.

Da jeder Pokémon-Spieler sein Deck selbst zusammenstellen kann, solltest du darauf achten, dass du die die stärkste Pokémon-KarteBevor du jedoch mit dem Zusammenstellen eines Spiel-Decks beginnst, solltest du einige Dinge beachten:

You Man darf nicht mehr als vier Exemplare einer Karte mit demselben Namen besitzen , auch wenn die Illustrationen auf den Karten unterschiedlich sind.

, auch wenn die Illustrationen auf den Karten unterschiedlich sind. Du kannst Du kannst so viele Basis-Energiekarten haben, wie du willst .

. Dort Es muss mindestens ein Basis-Pokémon seinin deinem Kartenspiel.

Das Beherrschen der Regeln ist für jeden unerlässlich, der ein wettbewerbsfähiges Deck zusammenstellen möchte. Du solltest einen Wie man das Pokémon Einführung in Kartenspiele für Anfänger um den Spielverlauf und die einzelnen Phasen eines Zuges zu verstehen. Dieses Grundwissen hilft dir dabei, dein Deck effektiv einzusetzen. Lass uns nun einen Blick auf die wichtigsten Arten von Pokémon-Karten werfen, die im Spiel und beim Deckbau zum Einsatz kommen.

1. Grundlegende Pokémon

Dies ist das Pokémon, das während des Spiels in der aktiven Zone bleibt. Es ist dasjenige, das die Angriffe der Pokémon deines Gegners einsteckt, je nach seiner Lebensenergie und der Art der Angriffe, die dein Gegner ausführt.

Man kann keinPokémon-Sammelkartenspiel ohne ein Basis-Pokémon. Ebenso kannst du das Spiel nicht fortsetzen, wenn du kein aktives Pokémon mehr hast. In diesem Fall verlierst du.

2. Pokémon der ersten Stufe

Dies ist eine Weiterentwicklung eines Basis-Pokémon und hat immer einen anderen Namen als die Basisversion. Auf der Karte ist angegeben, aus welchem Basis-Pokémon sich dein Pokémon der Stufe 1 entwickeln kann.

A Phase 1Pokémon hätten im Vergleich zu den Basis-Pokémon mehr Lebenspunkte, erweiterte Angriffstypen und eine Reihe weiterer Funktionen.

Im Folgenden sind einige Basis-Pokémon und ihre Varianten der ersten Entwicklungsstufe aufgeführt.

Grundlegende Pokémon Phase 1 Blitzle Zebrastreifen Elektabuzz Wahlfach Feuerlisch Charmeleon Ton Klang

3. Pokémon der zweiten Stufe

A Phase 2Ein Pokémon entwickelt sich aus einem Phase 1Variante. DiePhase 2 Dieses Pokémon wäre die Endform des Charakters und würde über die größte Kraft, die größte Angriffsvielfalt und die höchste Widerstandsfähigkeit (LP) verfügen.

Du kannst ein Pokémon nur in das Phase 2 wenn du die Basisform bereits zur Phase 1 Option, während Sie sich in Ihrer aktiven Zone befinden.

4. EX/GX/V/VMAX/VSTAR Pokémon

Diese ganz besonderen Pokémon-Karten können im Spiel enormen Schaden anrichten. Deshalb gelten für ihren Einsatz strenge Regeln, und es ist keine Überraschung, dass sie meist auch zu Sammlerstücken werden.

Hier sind einige davon und wofür sie stehen:

Pokémon EX – Pokémon-EX-Karten tragen oft denselben Namen wie ihre Nicht-EX-Varianten. Bei EX-Karten Du darfst 8 Karten mit demselben Namen in deinem Deck haben: 4 EX und 4 Nicht-EX. So kannst du viele deiner Lieblingskarten sammeln. Die EX-Variante hat oft etwas mehr HP und verfügt möglicherweise sogar über Spezialangriffe.

– Pokémon-EX-Karten tragen oft denselben Namen wie ihre Nicht-EX-Varianten. Bei EX-Karten So kannst du viele deiner Lieblingskarten sammeln. Die EX-Variante hat oft etwas mehr HP und verfügt möglicherweise sogar über Spezialangriffe. Pokémon GX – Ein extrem starkes Pokémon, das beim Angriff viel Schaden verursacht, aber nur einmal pro Spiel eingesetzt werden kann. Wähle deine Angriffspunkte also mit Bedacht aus. Ein beliebtes Beispiel für ein Pokémon GX ist Charizard GXdas enthält 250 PS und kann bis zu 300 Schadenspunkte verursachen.

– Ein extrem starkes Pokémon, das beim Angriff viel Schaden verursacht, aber nur einmal pro Spiel eingesetzt werden kann. Wähle deine Angriffspunkte also mit Bedacht aus. Ein beliebtes Beispiel für ein Pokémon GX ist Charizard GXdas enthält Pokémon V – Eigentlich sollen das einfache Pokémon sein, aber sie haben mehr KP und können bei einem Angriff mehr Schaden anrichten.

– Eigentlich sollen das einfache Pokémon sein, aber sie haben mehr KP und können bei einem Angriff mehr Schaden anrichten. Pokémon VStar – Da diese Karten Schaden in Vielfachen verursachen, ist es sinnvoll, dass sie nur einmal pro Spiel gespielt werden können. Sie gelten jedoch als Weiterentwicklung der Pokémon-V-Karten. Daher wirkt sich alles, was die V-Karte beeinflusst, auch auf die V-Star-Karte aus.

– Da diese Karten Schaden in Vielfachen verursachen, ist es sinnvoll, dass sie nur einmal pro Spiel gespielt werden können. Sie gelten jedoch als Weiterentwicklung der Pokémon-V-Karten. Daher wirkt sich alles, was die V-Karte beeinflusst, auch auf die V-Star-Karte aus. Pokémon Vmax – Diese gelten als eine Weiterentwicklung der Pokémon-V-Karten und zeichnen sich ebenfalls durch verbesserte KP und Angriffskraft aus.

Beachte, dass dein Gegner zwei seiner Preiskarten ziehen darf, wenn eines dieser besonderen Pokémon in einem Brettspiel besiegt wird. Davon ausgenommen ist die Pokémon-Vmax-Karte, die deinem Gegner drei Preiskarten einbringt, nachdem er eines deiner Vmax-Pokémon besiegt hat.

5. Trainerkarten

Es gibt drei Haupttypen von Trainerkarten:

Artikelkarten – Du kannst mehr als eine dieser Karten ausspielen, um in einem Zug mehrere Aktionen auszuführen, bevor du deinen Angriff startest.

– Du kannst mehr als eine dieser Karten ausspielen, um in einem Zug mehrere Aktionen auszuführen, bevor du deinen Angriff startest. Fan-Karten – Du kannst in deinem Zug nur eine dieser Karten ausspielen. Daher musst du die Unterstützerkarte vor einem Angriff abwerfen, nachdem du sie eingesetzt hast.

– Du kannst in deinem Zug nur eine dieser Karten ausspielen. Daher musst du die Unterstützerkarte vor einem Angriff abwerfen, nachdem du sie eingesetzt hast. Stadionkarten– Stadionkarten bleiben im Gegensatz zu Unterstützerkarten nach deinem Angriff im Spiel. Sie müssen jedoch abgelegt werden, sobald eine weitere Stadionkarte gespielt wird. Außerdem kannst du keine Stadionkarte spielen, wenn bereits eine andere mit demselben Namen im Spiel ist.

6. Energiekarten

Es gibt zwei Arten von Energiekarten:

Grundlegend – Es gibt acht davon: Gras, Feuer, Wasser, Blitz, Psycho, Kampf, Dunkelheit und Metall.

– Es gibt acht davon: Gras, Feuer, Wasser, Blitz, Psycho, Kampf, Dunkelheit und Metall. Speziell– Diese Karten sind fast identisch mit den einfachen Energiekarten, verfügen jedoch über besondere Fähigkeiten. Dazu gehören doppelte farblose Energie, Regenbogenenergie, Dunkelheitsenergie, Metalle und Rettungsenergie. Du kannst nur bis zu 4 der gleichen Art von Spezial-Energiekarten in einem Deck.

Die Energiekarten dienen dazu, Angriffe mit dem Haupt-Pokémon in deiner aktiven Zone auszuführen. Als Spielkarten sind sie großartig, als Sammlerstücke haben sie jedoch weniger Wert.

Arten von Sammlerzuständen

Der Wert einer Karte hängt in hohem Maße von ihrem Zustand ab. Zwei Karten, die hinsichtlich ihrer Seltenheit und anderer Faktoren gleichwertig sind, können allein aufgrund ihres Zustands einen Preisunterschied von mehreren Tausend Dollar aufweisen.

Vor diesem Hintergrund sind hier einige der von Sammlern bewerteten Zustände aufgeführt, die es zu beachten gilt.

1. Bewertete Karten

Wie der Name schon sagt, wurden diese Karten anhand einer Bewertungsskala für Qualität und Seltenheit eingestuft und mit einer ihrem Wert entsprechenden Nummer versehen.

Die meisten bewerteten Karten sind oft ganz besondere und seltene Exemplare. Der Bewertungsprozess trägt zu mehr Transparenz beim Handel mit diesen Karten bei, da sich Käufer und Verkäufer auf einen fairen Wert einigen können, anstatt einen willkürlichen Preis festzulegen.

Es gibt zahlreiche Unternehmen, die Pokémon-Karten bewerten, doch zu den renommiertesten zählen:

Certified Guaranty Company (CGC)

Professional Sports Authenticator (PSA)

Beckett Card Grading Services (BGS)

Die meisten dieser Unternehmen nutzen eine Bewertungsskala von 1 bis 10, gelegentlich mit einer Unterteilung in 0,5er-Schritten. Anhand der PSA-Standards als Beispiel zeigt die folgende Tabelle die verschiedenen Bewertungsstufen und deren jeweilige Bedeutung.

Grad Status 10 Gem Mint 9 Wie 8 Nahezu neuwertig 7 Nahezu neuwertig 6-1 – AA Authentisch verändert

Die Bewertung ist mit Kosten verbunden, die der Kartenbesitzer oft auf den Wert der Karte aufschlägt. Aufgrund dieser Kostenaspekte eignen sich bewertete Karten am besten für Sammler und Liebhaber, nicht Pokémon-SammelkartenspielSpieler.

2. Nicht bewertete Karten

Nicht bewertete Karten können immer noch eine ordentliche Summe einbringen, allerdings nicht so viel wie ihre bewerteten Pendants. Wenn Sie ähnliche Karten in ähnlichem Zustand besitzen, erzielt die bewertete Version einen höheren Preis als die nicht bewertete.

Warum denn das?

Die Echtheit einer bewerteten Karte wurde von Experten bestätigt, was bei nicht bewerteten Karten jedoch nicht der Fall ist.

Der Kartenbesitzer musste für die Bewertung bezahlen und wird dieses Geld wohl irgendwie wieder hereinholen wollen.

Der Kauf einer bewerteten Karte birgt ein geringeres Risiko als der Kauf einer nicht bewerteten Karte.

Nicht bewertete Karten sind anfälliger für Beschädigungen, die bei einer bewerteten Karte nicht auftreten würden, da diese bereits in Schutzhüllen gesteckt wurde.

Nicht bewertete Karten sind nach wie vor eine gute Anschaffung für Sammler, die ihre Karten in Alben aufbewahren, und für Gelegenheitsfans. Zum einen werden Gelegenheitssammler die Gelegenheit zu schätzen wissen, eine großartige Karte zu einem günstigeren Preis zu erwerben, als sie für eine bewertete Variante bezahlt hätten.

Andererseits müssen sich Sammler, die ihre Karten in Ordnern aufbewahren, keine Sorgen machen, dass die Karte nicht in ihren Ordner passt, was bei geschützten, bewerteten Karten ein Problem darstellen würde.

Du solltest dich jedoch immer erst gründlich mit Pokémon-Karten im Allgemeinen auskennen, bevor du dich auf den Markt für unbewertete Karten begibst. Andernfalls könnte dir eine Fälschung verkauft werden, eine Karte, die weniger authentisch ist, als du dachtest, oder eine Karte, deren Zustand schlechter ist, als du für sie bezahlt hast.

Deshalb ist es am besten, für deine nicht bewerteten Karten nur auf vertrauenswürdige Marktplätze wie TCGPlayer und einige verifizierte Subreddits zurückzugreifen.

3. Versiegelte Produkte

Bei versiegelten Produkten gibt es einiges zu beachten. Schauen wir uns zunächst einmal an, welche Arten davon in den Regalen zu finden sind:

Versiegeltes Produkt Hauptinhalt Besondere Inhalte Booster-Packs 10 Karten 1–2 Holo-Karten Elite-Trainer-Boxen (ETB) 10 Booster-Packs Promokarten, Zubehör, Box Booster-Paket 6 Booster-Packs – Kleine Dosen 2 Booster-Packs – Pokéball-Dosen 3 Booster-Packs – Normale Dosen 5 Booster-Packs Werbe-Karte Sammelboxen Karten Promokarten, Figuren, Poster, Ordner, Ansteckpins Booster-Boxen 36 Booster-Packs – Themenkartensätze 60 Karten – Bau- und Kampfboxen 40 Karten Exklusive Folienkarte Boxen der Stadium-Version zusammenbauen und gegeneinander antreten Spielset für 2 Spieler –

Booster-Packs sind ideal für Einsteiger und Spieler. Sammler lieben die ETBs wegen ihrer ansprechenden Optik. Ich finde jedoch, dass sie auch für Anfänger toll sind, da man darin einige besondere Karten finden kann. Und wenn man sich intensiv mitPokémon-Sammelkartenspiel… ist auch dieses Paket eine tolle Wahl. Die Vielfalt in diesen Boxen ist schier unendlich, doch wenn man weiß, wie vielePokémon Die Karten sind da vermittelt Ihnen einen besseren Eindruck von der unglaublichen Fülle an Möglichkeiten, die auf Sie warten.

Wie findest du das für dich passende Modell?

Ich habe immer gesagt, dass nicht alle Pokémon-Karten und -Produkte für jeden geeignet sind. Man muss sich darüber im Klaren sein, was man von diesen Karten erwartet: ob man sie aktiv in einem Pokémon-Sammelkartenspiel, die seltensten Exemplare sammeln und aufbewahren oder sie einfach kaufen und mit Gewinn weiterverkaufen.

Hier findest du eine Übersicht darüber, welche Pokémon-Karten du für verschiedene Personen kaufen und sammeln solltest:

1. Für Spieler

Die Spieler sollten sich darauf konzentrieren, Karten zu sammeln, die die Spielmechanik verbessern.

Entscheide dich also für Optionen, die dir helfen, ein starkes Deck zusammenzustellen, das auf den Sieg ausgerichtet ist. Es ist schwer zu sagen, was ein starkes Deck ist, da dies von deiner Strategie und manchmal auch von deinen Lieblings-Pokémon abhängt.

Beachten Sie jedoch folgende Grundregel: vielseitig sein. Du solltest keinen Kartentyp dem anderen vorziehen. Setze stattdessen auf eine Mischung aus Energiekarten, Standardkarten, Phase 1undPhase 2Pokémon-Karten.

Was ich am einfachen Spielspaß besonders liebe, ist, dass man das Spiel genießen und gleichzeitig Pokémon-Karten sammeln kann. Schließlich kann man Päckchen und Dosen mit dem einzigen Ziel öffnen, etwas zu finden, das das eigene Deck verbessert, und wird dann mit einer extrem seltenen Karte belohnt.

2. Für Sammler

Sammler sollten sich auf Stücke konzentrieren, die als selten zertifiziert sind und sich in einem hervorragenden Zustand befinden.

In dieser Phase musst du dir noch keine Gedanken darüber machen, spielbare Karten aufzubewahren – sie würden nur Platz in deinem Ordner oder deiner Box wegnehmen. Du solltest also die wirklich besonderen Karten der bekanntesten Pokémon kaufen und aufbewahren, da diese ihren Wert und ihr Ansehen mit ziemlicher Sicherheit über lange Zeit behalten werden.

Sammler zu sein ist jedoch nicht billig, je nachdem, wonach man sucht. Da Mögest du sterben, EXNr. 232 kann bis zu €800 und Karten wie die Ash-Greninja EX Was ist deine Geschichte? can mehr als 1.000 Dollar betragen… beim Sammeln lässt sich viel Geld ausgeben (und verdienen).

3. Für Investoren

In dieser Kategorie sollten Sie etwas kaufen, das seinen Wert lange behält und später mit Gewinn weiterverkauft werden.

Oft lässt sich nicht vorhersagen, ob die meisten neuen Karten in Zukunft mehr wert sein werden als derzeit. Bei älteren Karten ist dies jedoch fast immer der Fall. Schließlich sorgt das Fehlen von Nachdrucken dafür, dass sie mit der Zeit seltener und exklusiver werden.

Ein weiterer wichtiger Punkt sind versiegelte Produkte und bewertete Karten. Versiegelte Produkte sollten an Wert gewinnen, sobald sie nicht mehr hergestellt werden. Und bei bewerteten Karten hast du bereits das Echtheitssiegel, sodass die Karte keinen Wertverlust erleiden sollte.

Wie bei allem anderen hängt der Wert Ihrer Karten jedoch nach wie vor von den Marktkräften von Angebot und Nachfrage ab.

Wo kann man Pokémon-Karten kaufen?

Man sollte Pokémon-Karten nicht einfach irgendwo oder von irgendjemandem kaufen. Viele Betrüger haben es auf Anfänger und Hobbysammler abgesehen und versuchen, ihnen gefälschte Karten als echte auszugeben.

Manche verkaufen dir vielleicht Karten in nicht gerade bestem Zustand zu einem Preis, der über dem liegt, was diese Karten eigentlich wert sind. Und in manchen Fällen kaufst du am Ende vielleicht ein Päckchen, aus dem die potenziell besten Karten bereits aussortiert wurden, sodass du nur eine geringe Chance hast, eine tolle Karte daraus zu ziehen.

Um all das zu vermeiden, sind hier die besten Adressen, die ich dir für den Kauf deiner Pokémon-Karten empfehle:

Einige Online-Marktplätze – Marktplätze wie eBay verfügen über einen guten Ruf und einen Kartemarkt. Du kannst die Bewertungen eines Verkäufers einsehen, dir seine Produkte ansehen und bei deinen Einkäufen sogar Käuferschutz in Anspruch nehmen. Ich empfehle keine Plattformen wie Amazon or Craigslist allerdings zum Kauf von Pokémon-Karten.

– Marktplätze wie eBay verfügen über einen guten Ruf und einen Kartemarkt. Du kannst die Bewertungen eines Verkäufers einsehen, dir seine Produkte ansehen und bei deinen Einkäufen sogar Käuferschutz in Anspruch nehmen. Ich empfehle keine Plattformen wie Amazon or Craigslist allerdings zum Kauf von Pokémon-Karten. Auktionshäuser – Seriöse Auktionshäuser hätten die Echtheit und andere Angaben zu einer Karte überprüft, bevor sie diese ins Angebot aufgenommen hätten. Auch wenn Sie also möglicherweise viele Mitbieter überbieten müssen, um an begehrte Karten zu kommen, können Sie sicher sein, dass Sie ein echtes Original erhalten.

– Seriöse Auktionshäuser hätten die Echtheit und andere Angaben zu einer Karte überprüft, bevor sie diese ins Angebot aufgenommen hätten. Auch wenn Sie also möglicherweise viele Mitbieter überbieten müssen, um an begehrte Karten zu kommen, können Sie sicher sein, dass Sie ein echtes Original erhalten. Spezialisierte Kartengeschäfte – Wenn du das Glück hast, in (oder in der Nähe von) einer Gegend zu wohnen, in der es ein Fachgeschäft gibt, umso besser. Dort kannst du einfach vorbeigehen und deine Lieblingspackungen und -dosen kaufen. Wenn du ein gutes Verhältnis zum Ladenbesitzer aufbaust, kannst du vielleicht sogar Sondereditionen ergattern, sobald sie eintreffen.

Wie kann man sich also beim Kauf von Pokémon-Karten – ob online oder vor Ort – schützen?

Verwenden Sie immerPayPal Waren und Dienstleistungen, um einen gewissen Käuferschutz zu genießen. Bitte kein Bargeld verwenden, VenmooderPayPal Freunde und Familie. Auf diese Weise kannst du deinen Kauf sichern. Achten Sie darauf, dass die Produkte, die Sie kaufen, wirklich versiegelt sind. Manche Betrüger sortieren die Karten aus und legen nur die weniger begehrten wieder in den Stapel zurück, um sie zu verkaufen. Die Echtheitsprüfung von Produkten ist entscheidend. Das spielt eine Rolle, wenn man Karten von anderen Leuten kauft, wovon ich ohnehin abrate. Andernfalls läuft man Gefahr, Fan-Kunstwerke zu erwerben, die wie das Original aussehen, vor allem, wenn man gerade erst wieder mit dem Sammeln von Pokémon-Karten anfängt.

Häufig gestellte Fragen

Welche Pokémon-Karten sind Geld wert?

Alle Pokémon-Karten sind Geld wert, da sie alle zu einem bestimmten Preis verkauft werden, aber die seltenen und Sondereditionen sind mehr wert als die übrigen. Ebenso sind ältere Pokémon-Karten in gutem Zustand, insbesondere aus der Zeit der ersten Auflage, viel Geld wert, da sie vergriffen und limitiert sind.

Wie bewertet man Pokémon-Karten?

Sie können Pokémon-Karten entweder selbst bewerten oder sie an vertrauenswürdige unabhängige Bewerter senden, wie zum Beispiel CGC and PSA. Diese Karten werden nach ihrer Qualität, Echtheit und ihrem Zustand bewertet, der von „Gem Mint“ bis „beschädigt“ reichen kann. Professionell bewertete Karten erhalten oft eine Punktzahl von 10, mit10 das unberührteste (in neuwertigem Zustand) Exemplar der Sammlung.

Wie viele Pokémon-Karten gibt es?

Es gibtüber 60 Milliarden Pokémon-Karten im Umlauf, und die Zahl steigt weiter an. Die Pokémon-Reihe wird jedes Jahr um einige Erweiterungssets, Elite-Trainer-Sets und Booster-Packs erweitert, was die Anzahl der im Umlauf befindlichen Karten weiter erhöht.

Wie ordnet man Pokémon-Karten?

Du kannstDu kannst deine Pokémon-Karten nach Typ, Set oder Generation sortieren. Wie du deine Pokémon-Karten ordnest, hängt davon ab, wie viele Karten du hast und welchen Zweck du damit verfolgst. Zum Beispiel:Pokémon-SammelkartenspielSpieler besitzen wahrscheinlich ganze Pokémon-Sets, während Sammler meist nur eine oder wenige Karten aus einem Set haben. In diesem Fall können Sammler ihre Karten stattdessen nach Typ oder Generation sortieren.

Sind japanische Pokémon-Karten mehr wert?

Japanische Pokémon-Karten gelten oft als wertvoller als ihre englischen Entsprechungen, da sie auf den westlichen Märkten seltener zu finden sind. Außerdem haben diese Karten einen höheren Prestigecharakter, da sie oft von besserer Qualität sind als die englischsprachigen Versionen.

Schließlich wurden die ursprünglichen Pokémon-Karten auf Japanisch gedruckt, weshalb es naheliegend ist, dass die Originale dieser Serie einen höheren Wert haben als alle späteren englischen Entsprechungen.